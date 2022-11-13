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  3. Норвегия: Типпелиген. Переходные матчи: 1/2 финала
Стадион: .
Старт
0:0
Второй тайм: 66'
Конгсвингер
0'
28' Красная карточка
Trace Murray
50' Желтая карточка
Joacim Holtan
50' Желтая карточка
Kristian Jahr
52' Желтая карточка
Холме Фредрик

Ход матча

28'
 
Trace Murray
50'
Joacim Holtan
 
50'
 
Kristian Jahr
52'
 
Холме Фредрик

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Старт
Ничья
Конгсвингер
2.00
3.80
6.70
Все Коэффициенты
1
Jasper
Silva
Torkildsen
14
Марес
Люк
6
Антонссон
Бьярни
22
Тённесен
Кристоффер
23
Mathias
Grundetjern
30
Нчамаа
Базилио
11
Шульц
Эрик
7
Дервискадич
Эмир
Страннегорд
Том
Joacim
Holtan
10
Alagie
Sanyang
1
Стрёмберг
Август
5
Холме
Фредрик
19
Kristian
Jahr
10
Герсон
Ларс
2
Trace
Murray
27
Martin
Andre
Sjoelstad
23
Martin
Tangen
Vinjor
6
Harald
Holter
7
Eric
Taylor
8
Martin
Hoel
Andersen
26
Брингакер
Матиас
Старт
3-5-2
Конгсвингер
3-5-2

История личных встреч

Старт
Конгсвингер

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
11.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

14 матчей

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПД
2:2
ПД
0:1
ПД
3:1
ПД
4:2
ПД
2:1
ПД
0:2
ПД
3:0
КН
1:0
ПД
0:1
Т
3:3
Т
3:0
А
2:2
А
2:0
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

12
3

Голов в среднем за матч

1.71
0.43

Среднее время на гол

52
210

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

1.86
1.21

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

48
74

Результаты последних матчей

Старт
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Старт - Ранхейм 2:1 Согндаль - Старт 1:2 Старт - Осане 4:1 Скейд - Старт 3:2
Старт - КФУМ 3:2 Рёуфосс - Старт 1:2 Старт - Стйордалс Блинк 3:1 Санднес - Старт 3:5 Старт - Гроруд 5:0 Стабек - Старт 5:0 Конгсвингер - Старт 2:2 Старт - Брюне 6:0 Бранн - Старт 1:0 Старт - Фредрикстад 1:0 Мьёндален - Старт 0:0 Старт - Санднес 1:2 КФУМ - Старт 0:1 Старт - Бранн 0:2 Стйордалс Блинк - Старт 0:3 Мосс - Старт 0:3
Конгсвингер
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
КФУМ - Конгсвингер 1:2 Санднес - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Фредрикстад 0:1 Скейд - Конгсвингер 4:0
Конгсвингер - Санднес 3:1 Ранхейм - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Согндаль 0:0 Осане - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - КФУМ 3:1 Стйордалс Блинк - Конгсвингер 1:4 Конгсвингер - Стабек 0:1 Рёуфосс - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Старт 2:2 Гроруд - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Брюне 2:1 Конгсвингер - Мьёндален 2:1 Бранн - Конгсвингер 3:0 Конгсвингер - Стйордалс Блинк 5:0 Фредрикстад - Конгсвингер 0:0 Брюне - Конгсвингер 1:1
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    52'
    Холме Фредрик получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    50'
    Кристиан Яр получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    50'
    Joacim Holtan получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 28'
    УДАЛЕНИЕ! - Trace Murray увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Старт
Ничья
Конгсвингер
2.00
3.80
6.70
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