Стадион: Сёр Арена.
0:0
Второй тайм: 66'
0'
28' Красная карточкаTrace Murray
50' Желтая карточкаJoacim Holtan
50' Желтая карточкаKristian Jahr
52' Желтая карточкаХолме Фредрик
Ход матча
28'
50'
50'
52'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
53 Владение мячом, % 47
14
Марес
Люк
11
Шульц
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Шульц ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
96 Mark JensenВратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
-
36 Sander Svela
-
-
-
-
Главный тренер: Sindre Tjelmeland
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Герсон ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Русина ПетерВратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eirik Vespestad Maeland
История личных встреч
Старт
Конгсвингер
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
11.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
14 матчей
64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
12
3
Голов в среднем за матч
1.71
0.43
Среднее время на гол
52
210
Всего голов
26
17
Голов в среднем за матч
1.86
1.21
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
48
74
Результаты последних матчей
Старт
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Старт - Ранхейм 2:1 Согндаль - Старт 1:2 Старт - Осане 4:1 Скейд - Старт 3:2
Старт - КФУМ 3:2 Рёуфосс - Старт 1:2 Старт - Стйордалс Блинк 3:1 Санднес - Старт 3:5 Старт - Гроруд 5:0 Стабек - Старт 5:0 Конгсвингер - Старт 2:2 Старт - Брюне 6:0 Бранн - Старт 1:0 Старт - Фредрикстад 1:0 Мьёндален - Старт 0:0 Старт - Санднес 1:2 КФУМ - Старт 0:1 Старт - Бранн 0:2 Стйордалс Блинк - Старт 0:3 Мосс - Старт 0:3
Конгсвингер
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
КФУМ - Конгсвингер 1:2 Санднес - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Фредрикстад 0:1 Скейд - Конгсвингер 4:0
Конгсвингер - Санднес 3:1 Ранхейм - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Согндаль 0:0 Осане - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - КФУМ 3:1 Стйордалс Блинк - Конгсвингер 1:4 Конгсвингер - Стабек 0:1 Рёуфосс - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Старт 2:2 Гроруд - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Брюне 2:1 Конгсвингер - Мьёндален 2:1 Бранн - Конгсвингер 3:0 Конгсвингер - Стйордалс Блинк 5:0 Фредрикстад - Конгсвингер 0:0 Брюне - Конгсвингер 1:1