  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия: Типпелиген. Переходные матчи: 1/2 финала
Стадион: .
Старт
0:1
Конец матча
Конгсвингер
0'
28' Красная карточка
Trace Murray
50' Желтая карточка
Joacim Holtan
50' Желтая карточка
Kristian Jahr
52' Желтая карточка
Холме Фредрик
87' Желтая карточка
Jasper Silva Torkildsen
0:1
88' Пенальти
Герсон Ларс
90' Желтая карточка
Alagie Sanyang
90' Желтая карточка
Zakaria Sawo
90' Вторая желтая карточка
Холме Фредрик
90'+11

Ход матча

28'
 
Trace Murray
50'
Joacim Holtan
 
50'
 
Kristian Jahr
52'
 
Холме Фредрик
69'
 
Ludvig Langrekken
Брингакер Матиас
87'
Jasper Silva Torkildsen
 
88'
0:1
Герсон Ларс
89'
Zakaria Sawo
Дервискадич Эмир
 
90'
Ludvig Langrekken
Страннегорд Том
 
90'
Alagie Sanyang
 
90'
Zakaria Sawo
 
90'
 
Холме Фредрик
90'
Робстад Хенрик
Brage Pedersen
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 17
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 2
  • 56 Владение мячом, % 44
1
Jasper
Silva
Torkildsen
14
Марес
Люк
6
Антонссон
Бьярни
22
Тённесен
Кристоффер
23
Mathias
Grundetjern
30
Нчамаа
Базилио
11
Шульц
Эрик
7
Дервискадич
Эмир
Страннегорд
Том
Joacim
Holtan
10
Alagie
Sanyang
1
Стрёмберг
Август
5
Холме
Фредрик
19
Kristian
Jahr
10
Герсон
Ларс
2
Trace
Murray
27
Martin
Andre
Sjoelstad
23
Martin
Tangen
Vinjor
6
Harald
Holter
7
Eric
Taylor
8
Martin
Hoel
Andersen
26
Брингакер
Матиас
Старт
3-5-2
Конгсвингер
3-5-2

История личных встреч

Старт
Конгсвингер

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
11.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

14 матчей

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПД
2:2
ПД
0:1
ПД
3:1
ПД
4:2
ПД
2:1
ПД
0:2
ПД
3:0
КН
1:0
ПД
0:1
Т
3:3
Т
3:0
А
2:2
А
2:0
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

12
3

Голов в среднем за матч

1.71
0.43

Среднее время на гол

52
210

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

1.86
1.21

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

48
74

Результаты последних матчей

Старт
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Старт - Ранхейм 2:1 Согндаль - Старт 1:2 Старт - Осане 4:1 Скейд - Старт 3:2
Старт - КФУМ 3:2 Рёуфосс - Старт 1:2 Старт - Стйордалс Блинк 3:1 Санднес - Старт 3:5 Старт - Гроруд 5:0 Стабек - Старт 5:0 Конгсвингер - Старт 2:2 Старт - Брюне 6:0 Бранн - Старт 1:0 Старт - Фредрикстад 1:0 Мьёндален - Старт 0:0 Старт - Санднес 1:2 КФУМ - Старт 0:1 Старт - Бранн 0:2 Стйордалс Блинк - Старт 0:3 Мосс - Старт 0:3
Конгсвингер
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
КФУМ - Конгсвингер 1:2 Санднес - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Фредрикстад 0:1 Скейд - Конгсвингер 4:0
Конгсвингер - Санднес 3:1 Ранхейм - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Согндаль 0:0 Осане - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - КФУМ 3:1 Стйордалс Блинк - Конгсвингер 1:4 Конгсвингер - Стабек 0:1 Рёуфосс - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Старт 2:2 Гроруд - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Брюне 2:1 Конгсвингер - Мьёндален 2:1 Бранн - Конгсвингер 3:0 Конгсвингер - Стйордалс Блинк 5:0 Фредрикстад - Конгсвингер 0:0 Брюне - Конгсвингер 1:1
  • Второй тайм
  • Свисток
    101'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 101'
    Холме Фредрик получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    97'
    Zakaria Sawo получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    96'
    Alagie Sanyang получил желтую карточку от судьи
  • 95'
    Ludvig Langrekken уходит с поля. Brage Pedersen выходит вместо него
  • 94'
    Tom Strannegaard уходит с поля. Робстад Хенрик выходит вместо него
  • Желтая карточка
    92'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 28'
      УДАЛЕНИЕ! - Trace Murray увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Старт 0:1 Конгсвингер онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей к чемпионату мира в Катаре!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     