Тур: 1. Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского.
0:2
Второй тайм: 56'
0'
13' Желтая карточкаКозак Александр
15' Желтая карточкаКовалёв Максим
31' Желтая карточкаКоробенко Андрей
0:1
32' ПенальтиЦыганков Виктор
0:2
45' ГолЦыганков Виктор
Ход матча
13'
15'
31'
32'
0:1
45'
0:2
44
Сакив
Тарас
17
Ситало
Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Сакив ТарасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ситало АртёмНападающий
- Запасные игроки
-
13 Кучер ДаниилВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Миаден Бартулович
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Гармаш ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Луческу Мирча
История личных встреч
Ингулец
Динамо Киев
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
5
1.5
Среднее время на гол
18
60
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Ингулец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Artem Smolyakov
|2
|0.17
|Козак Александр
|2
|0.17
|Клименко Владислав
|1
|0.08
|Запорожец Евгений
|1
|0.08
|Марусич Максим
|1
|0.08
|Кучеренко Александр
|1
|0.08
|Кравчук Даниил
|1
|0.08
|Сакив Тарас
|0
|0
|Viktor Bliznichenko
|0
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буяльский Виталий
|9
|0.75
|Цыганков Виктор
|4 (2)
|0.33
|Ванат Владислав
|4 (1)
|0.33
|Тымчик Александр
|1
|0.08
|Лонвейк Джастин
|1
|0.08
|Шепелев Владимир
|1
|0.08
|Сидорчук Сергей
|0
|0
|Караваев Александр
|0
|0
|Беседин Артём
|0
|0
Карточки
Ингулец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ченбай Сергей
|3
|0
|Сакив Тарас
|3
|0
|Artem Smolyakov
|1
|1
|Одарюк Владимир
|2
|0
|Козак Александр
|2
|0
|Кучеренко Александр
|2
|0
|Кухарук Андрей
|2
|0
|Запорожец Евгений
|2
|0
|Клименко Владислав
|2
|0
|Oleksiy Palamarchuk
|2
|0
|Viktor Bliznichenko
|2
|0
|Ковалёв Максим
|1
|0
|Марусич Максим
|1
|0
|Близниченко Андрей
|1
|0
|Коробенко Андрей
|1
|0
|Кучер Даниил
|1
|0
|Ситало Артём
|1
|0
|Сидоренко Владислав
|1
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидорчук Сергей
|4
|0
|Ванат Владислав
|4
|0
|Попов Денис II
|2
|1
|Сирота Александр
|3
|0
|Забарный Илья
|1
|1
|Караваев Александр
|2
|0
|Кабаев Владислав
|2
|0
|Тымчик Александр
|2
|0
|Шепелев Владимир
|2
|0
|Вивчаренко Костянтин
|2
|0
|Гармаш Денис
|1
|0
|Буяльский Виталий
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Цыганков Виктор
|1
|0
|Дубинчак Владислав
|1
|0
|Шапаренко Николай
|1
|0
|Лонвейк Джастин
|1
|0
Результаты матчей
Ингулец
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Динамо Киев
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
3
Ингулец
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Динамо Киев
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
3
Волевые поражения
4
11
Ингулец
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Динамо Киев
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
3
Волевые поражения
6
14
Голы по времени матча
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
11
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
1
17%
3
27%
31-45
2
33%
2
18%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
1
17%
2
18%
76-90
Пропущено
11
6
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
5
45%
0
0%
61-75
2
18%
2
33%
76-90
Забито
9
18
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
0
0%
1
6%
1-15
1
11%
3
17%
16-30
2
22%
3
17%
31-45
2
22%
6
33%
46-60
2
22%
1
6%
61-75
2
22%
4
22%
76-90
Пропущено
16
12
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
6%
1
8%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
3
19%
4
33%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
5
31%
2
17%
61-75
2
13%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ингулец
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Металлист-1925 - Ингулец 2:1 Ингулец - Заря 1:0 Шахтёр Донецк - Ингулец 3:0 Кривбасс - Ингулец 2:1
Днепр-1 - Ингулец 2:2 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Ингулец - Ворскла 0:1 Ингулец - Минай 1:2 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Металлист - Ингулец 1:1 Ингулец - Александрия 1:2 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:4 Кривбасс КР - Ингулец 0:1 Ингулец - Десна 2:1 Заря - Ингулец 1:0 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:1 Минай - Ингулец 2:2 Ингулец - Днепр-1 0:1 Ингулец - Верес 0:0 Металлист-1925 - Ингулец 4:0
Динамо Киев
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Динамо Киев - Колос Ковалёвка 0:0 Динамо Киев - Александрия 3:1 Черноморец Од - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Фенербахче 0:2
Динамо Киев - Кривбасс 3:1 АЕК Ларнака - Динамо Киев 3:3 Динамо Киев - Ворскла 1:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:1 Динамо Киев - Ренн 0:1 Динамо Киев - Рух Львов 3:0 Ренн - Динамо Киев 2:1 Минай - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 Динамо Киев - Львов 1:0 Фенербахче - Динамо Киев 2:1 Заря - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2 Штурм - Динамо Киев 1:2
Результаты матчей
Ингулец
Динамо Киев
Точный счет
1:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
3 раза 27%
0:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
1
4 раза 36%
3
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Ингулец
Динамо Киев
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
16
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
92
110
56
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|12
|10
|2
|0
|28 - 7
|32
|2.
|Шахтёр Донецк
|11
|8
|3
|0
|25 - 7
|27
|3.
|Заря
|12
|7
|2
|3
|25 - 18
|23
|4.
|Динамо Киев
|2:0
|12
|7
|2
|3
|20 - 12
|23
|5.
|Александрия
|11
|7
|2
|2
|21 - 14
|23
|6.
|Верес
|13
|5
|2
|6
|17 - 18
|17
|7.
|Колос Ковалёвка
|12
|4
|4
|4
|10 - 14
|16
|8.
|Металлист
|12
|4
|3
|5
|15 - 19
|15
|9.
|Ворскла
|13
|4
|3
|6
|14 - 16
|15
|10.
|Металлист-1925
|12
|3
|5
|4
|11 - 17
|14
|11.
|Рух Львов
|12
|3
|3
|6
|14 - 19
|12
|12.
|Кривбасс
|12
|3
|3
|6
|8 - 13
|12
|13.
|Минай
|12
|2
|4
|6
|8 - 14
|10
|14.
|Черноморец Од
|12
|2
|3
|7
|8 - 17
|9
|15.
|Львов
|12
|2
|3
|7
|9 - 19
|9
|16.
|Ингулец
|0:2
|12
|1
|4
|7
|9 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|8
|5
|3
|0
|16 - 6
|18
|2.
|Днепр-1
|6
|5
|1
|0
|14 - 3
|16
|3.
|Александрия
|6
|5
|0
|1
|14 - 7
|15
|4.
|Динамо Киев
|2:0
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|5.
|Колос Ковалёвка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|6.
|Металлист-1925
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|7.
|Ворскла
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|8.
|Заря
|4
|3
|1
|0
|11 - 7
|10
|9.
|Рух Львов
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|10.
|Кривбасс
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|11.
|Металлист
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|12.
|Черноморец Од
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|13.
|Львов
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|14.
|Ингулец
|0:2
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3
|15.
|Минай
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|16.
|Верес
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Верес
|9
|5
|1
|3
|14 - 11
|16
|3.
|Заря
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|4.
|Металлист
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Шахтёр Донецк
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|6.
|Динамо Киев
|2:0
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|7.
|Александрия
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|8.
|Минай
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|9.
|Черноморец Од
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|10.
|Львов
|7
|1
|2
|4
|3 - 8
|5
|11.
|Рух Львов
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|12.
|Кривбасс
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|13.
|Ворскла
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|14.
|Ингулец
|0:2
|7
|0
|4
|3
|6 - 11
|4
|15.
|Металлист-1925
|4
|0
|3
|1
|1 - 4
|3
|16.
|Колос Ковалёвка
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|9 (2)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|9 (1)
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|6 (3)
|Металлист
|Прядун Максим
|6 (2)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|6
|Минай
|Горин Олег
|7
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 5
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 5
|Рух Львов
|Vitaliy Roman
|1 5
|Колос Ковалёвка
|Милько Вадим
|6
Прогнозы на матч Ингулец 0:2 Динамо Киев
Исход игры
Ингулец
1.7% (2)
Ничья
0.8% (1)
Динамо Киев
97.5% (117)
Тотал 2.5
Больше
46.55% (54)
Меньше
53.45% (62)
Обе команды забьют
Да
43.1% (50)
Нет
56.9% (66)
Популярный счёт
0:2 Динамо Киев
41.7% (50)
1:2 Динамо Киев
36.7% (44)
0:1 Динамо Киев
8.3% (10)
1:3 Динамо Киев
5% (6)
0:3 Динамо Киев
1.7% (2)
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