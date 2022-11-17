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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 1. Стадион: .
Ингулец
0:2
Второй тайм: 56'
Динамо Киев
0'
13' Желтая карточка
Козак Александр
15' Желтая карточка
Ковалёв Максим
31' Желтая карточка
Коробенко Андрей
0:1
32' Пенальти
Цыганков Виктор
0:2
45' Гол
Цыганков Виктор

Ход матча

13'
Козак Александр
 
15'
Ковалёв Максим
 
31'
Коробенко Андрей
 
32'
0:1
Цыганков Виктор
45'
0:2
Цыганков Виктор
46'
Viktor Bliznichenko
Козак Александр
 
46'
Клименко Владислав
Коробенко Андрей
 
Прогнозы 119
Ингулец 1.7% (2)
X 0.8% (1)
Динамо Киев 97.5% (116)
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Лучшие коэффициенты
Ингулец
Ничья
Динамо Киев
9.90
5.60
1.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Oleksiy
Palamarchuk
33
Нагиев
Дмитрий
60
Поспелов
Дмитрий
55
Ковалёв
Максим
44
Сакив
Тарас
15
Коробенко
Андрей
10
Козак
Александр
88
Кухарук
Андрей
5
Запорожец
Евгений
29
Artem
Smolyakov
17
Ситало
Артём
35
Нещерет
Руслан
94
Кедзёра
Томаш
25
Забарный
Илья
34
Сирота
Александр
44
Дубинчак
Владислав
18
Андриевский
Александр
8
Шепелев
Владимир
15
Цыганков
Виктор
29
Буяльский
Виталий
22
Лонвейк
Джастин
11
Ванат
Владислав
Ингулец
Динамо Киев

История личных встреч

Ингулец
Динамо Киев

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
5:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

5
1.5

Среднее время на гол

18
60

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Ингулец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Artem Smolyakov 2 0.17
Козак Александр 2 0.17
Клименко Владислав 1 0.08
Запорожец Евгений 1 0.08
Марусич Максим 1 0.08
Кучеренко Александр 1 0.08
Кравчук Даниил 1 0.08
Сакив Тарас 0 0
Viktor Bliznichenko 0 0
Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буяльский Виталий 9 0.75
Цыганков Виктор 4 (2) 0.33
Ванат Владислав 4 (1) 0.33
Тымчик Александр 1 0.08
Лонвейк Джастин 1 0.08
Шепелев Владимир 1 0.08
Сидорчук Сергей 0 0
Караваев Александр 0 0
Беседин Артём 0 0

Карточки

Ингулец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ченбай Сергей 3 0
Сакив Тарас 3 0
Artem Smolyakov 1 1
Одарюк Владимир 2 0
Козак Александр 2 0
Кучеренко Александр 2 0
Кухарук Андрей 2 0
Запорожец Евгений 2 0
Клименко Владислав 2 0
Oleksiy Palamarchuk 2 0
Viktor Bliznichenko 2 0
Ковалёв Максим 1 0
Марусич Максим 1 0
Близниченко Андрей 1 0
Коробенко Андрей 1 0
Кучер Даниил 1 0
Ситало Артём 1 0
Сидоренко Владислав 1 0
Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидорчук Сергей 4 0
Ванат Владислав 4 0
Попов Денис II 2 1
Сирота Александр 3 0
Забарный Илья 1 1
Караваев Александр 2 0
Кабаев Владислав 2 0
Тымчик Александр 2 0
Шепелев Владимир 2 0
Вивчаренко Костянтин 2 0
Гармаш Денис 1 0
Буяльский Виталий 1 0
Бущан Георгий 1 0
Цыганков Виктор 1 0
Дубинчак Владислав 1 0
Шапаренко Николай 1 0
Лонвейк Джастин 1 0

Результаты матчей

Ингулец
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Динамо Киев
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
3
Ингулец
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Динамо Киев
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

4
11
Ингулец
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Динамо Киев
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

6
14

Голы по времени матча

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
1
17%
3
27%
31-45
2
33%
2
18%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
1
17%
2
18%
76-90

Пропущено

11
6
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
5
45%
0
0%
61-75
2
18%
2
33%
76-90

Забито

9
18
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
0
0%
1
6%
1-15
1
11%
3
17%
16-30
2
22%
3
17%
31-45
2
22%
6
33%
46-60
2
22%
1
6%
61-75
2
22%
4
22%
76-90

Пропущено

16
12
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
6%
1
8%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
3
19%
4
33%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
5
31%
2
17%
61-75
2
13%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ингулец
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Металлист-1925 - Ингулец 2:1 Ингулец - Заря 1:0 Шахтёр Донецк - Ингулец 3:0 Кривбасс - Ингулец 2:1
Днепр-1 - Ингулец 2:2 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Ингулец - Ворскла 0:1 Ингулец - Минай 1:2 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Металлист - Ингулец 1:1 Ингулец - Александрия 1:2 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:4 Кривбасс КР - Ингулец 0:1 Ингулец - Десна 2:1 Заря - Ингулец 1:0 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:1 Минай - Ингулец 2:2 Ингулец - Днепр-1 0:1 Ингулец - Верес 0:0 Металлист-1925 - Ингулец 4:0
Динамо Киев
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Динамо Киев - Колос Ковалёвка 0:0 Динамо Киев - Александрия 3:1 Черноморец Од - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Фенербахче 0:2
Динамо Киев - Кривбасс 3:1 АЕК Ларнака - Динамо Киев 3:3 Динамо Киев - Ворскла 1:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:1 Динамо Киев - Ренн 0:1 Динамо Киев - Рух Львов 3:0 Ренн - Динамо Киев 2:1 Минай - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 Динамо Киев - Львов 1:0 Фенербахче - Динамо Киев 2:1 Заря - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2 Штурм - Динамо Киев 1:2

Результаты матчей

Ингулец
Динамо Киев

Точный счет

1:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
3 раза 27%
0:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
1
4 раза 36%
3
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Ингулец
Динамо Киев

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
2
1
10
1.5
5
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 12 10 2 0 28 - 7 32
2. Шахтёр Донецк 11 8 3 0 25 - 7 27
3. Заря 12 7 2 3 25 - 18 23
4. Динамо Киев 2:0 12 7 2 3 20 - 12 23
5. Александрия 11 7 2 2 21 - 14 23
6. Верес 13 5 2 6 17 - 18 17
7. Колос Ковалёвка 12 4 4 4 10 - 14 16
8. Металлист 12 4 3 5 15 - 19 15
9. Ворскла 13 4 3 6 14 - 16 15
10. Металлист-1925 12 3 5 4 11 - 17 14
11. Рух Львов 12 3 3 6 14 - 19 12
12. Кривбасс 12 3 3 6 8 - 13 12
13. Минай 12 2 4 6 8 - 14 10
14. Черноморец Од 12 2 3 7 8 - 17 9
15. Львов 12 2 3 7 9 - 19 9
16. Ингулец 0:2 12 1 4 7 9 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 8 5 3 0 16 - 6 18
2. Днепр-1 6 5 1 0 14 - 3 16
3. Александрия 6 5 0 1 14 - 7 15
4. Динамо Киев 2:0 7 4 2 1 11 - 6 14
5. Колос Ковалёвка 7 4 2 1 8 - 4 14
6. Металлист-1925 8 3 2 3 10 - 13 11
7. Ворскла 7 3 2 2 7 - 5 11
8. Заря 4 3 1 0 11 - 7 10
9. Рух Львов 7 2 2 3 10 - 10 8
10. Кривбасс 5 2 2 1 3 - 2 8
11. Металлист 6 1 2 3 5 - 11 5
12. Черноморец Од 6 1 1 4 4 - 11 4
13. Львов 5 1 1 3 6 - 11 4
14. Ингулец 0:2 5 1 0 4 3 - 7 3
15. Минай 5 0 2 3 2 - 5 2
16. Верес 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Верес 9 5 1 3 14 - 11 16
3. Заря 8 4 1 3 14 - 11 13
4. Металлист 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Шахтёр Донецк 3 3 0 0 9 - 1 9
6. Динамо Киев 2:0 5 3 0 2 9 - 6 9
7. Александрия 5 2 2 1 7 - 7 8
8. Минай 7 2 2 3 6 - 9 8
9. Черноморец Од 6 1 2 3 4 - 6 5
10. Львов 7 1 2 4 3 - 8 5
11. Рух Львов 5 1 1 3 4 - 9 4
12. Кривбасс 7 1 1 5 5 - 11 4
13. Ворскла 6 1 1 4 7 - 11 4
14. Ингулец 0:2 7 0 4 3 6 - 11 4
15. Металлист-1925 4 0 3 1 1 - 4 3
16. Колос Ковалёвка 5 0 2 3 2 - 10 2
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 9 (2)
Динамо Киев Буяльский Виталий 9 (1)
Рух Львов Де Паула Таллес 6 (3)
Металлист Прядун Максим 6 (2)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 6
Весь список

Топ нарушителей
Минай Горин Олег 7
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 5
Верес Пасич Геннадий 1 5
Рух Львов Vitaliy Roman 1 5
Колос Ковалёвка Милько Вадим 6
Весь список
Прогнозы 119
Ингулец 1.7% (2)
X 0.8% (1)
Динамо Киев 97.5% (116)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ингулец
Ничья
Динамо Киев
9.90
5.60
1.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Ингулец 0:2 Динамо Киев онлайн

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Прогнозы на матч Ингулец 0:2 Динамо Киев

Исход игры
Ингулец
1.7% (2)
Ничья
0.8% (1)
Динамо Киев
97.5% (117)
Тотал 2.5
Больше
46.55% (54)
Меньше
53.45% (62)
Обе команды забьют
Да
43.1% (50)
Нет
56.9% (66)
Популярный счёт
0:2 Динамо Киев
41.7% (50)
1:2 Динамо Киев
36.7% (44)
0:1 Динамо Киев
8.3% (10)
1:3 Динамо Киев
5% (6)
0:3 Динамо Киев
1.7% (2)
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