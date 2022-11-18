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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Заря
4:1
Конец матча
Александрия
0'
22' Желтая карточка
Бражко Владимир
50' Желтая карточка
Кирюханцев Игорь
59' Желтая карточка
Батагов Арсений
1:0
62' Гол
Бутко Богдан
2:0
68' Гол
Булеца Сергей
3:0
70' Гол
Бутко Богдан
4:0
76' Гол
Антюх Денис
4:1
78' Гол
Рыбалка Сергей
90' Желтая карточка
Maksym Dyachuk
90'+3
53
Мацапура
Дмитрий
77
Данченко
Олег
32
Имереков
Максим
44
Батагов
Арсений
2
Бутко
Богдан
20
Чурко
Вячеслав
5
Бражко
Владимир
7
Антюх
Денис
10
Булеца
Сергей
70
Кирюханцев
Игорь
9
Мишнёв
Дмитрий
31
Билык
Олег
11
Мирошниченко
Денис
4
Бабогло
Владислав
66
Бондаренко
Валерий
29
Цуриков
Андрей
6
Дришлюк
Кирилл
37
Рыбалка
Сергей
18
Костишин
Денис
27
Демченко
Александр
10
Третьяков
Максим
17
Кожушко
Олег
Заря
Александрия

История личных встреч

Заря
Александрия

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.8%
52.9%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 10 побед

28 матчей

39.3%
28.6%
32.1%
11 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

35.7%
53.6%
10.7%
10 побед 15 ничьих 3 победы

Второй тайм

32.1%
32.1%
35.8%
9 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

ТМК
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
К
1:1
ПЛ
0:2
ТМС
4:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
К
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
К
1:1
К
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

1.5
0.71

Среднее время на гол

60
126

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

0.64
1

Среднее время на гол

140
90

Всего голов

30
24

Голов в среднем за матч

1.07
0.86

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
24

Среднее время на гол

84
105

Бомбардиры внутри турнира

Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кирюханцев Игорь 4 0.31
Булеца Сергей 3 0.23
Русин Назарий 3 0.23
Мишнёв Дмитрий 3 0.23
Чурко Вячеслав 2 0.15
Шахов Евгений 2 0.15
Бутко Богдан 2 0.15
Безбородько Денис 2 0.15
Антюх Денис 2 0.15
Имереков Максим 1 0.08
Нагнойный Денис 1 0.08
Вантух Роман 1 0.08
Алефиренко Даниил 1 0.08
Бражко Владимир 1 0.08
Назарина Егор 1 (1) 0.08
Фагундес Кристиан 0 0
Кабаев Владислав 0 0
Данченко Олег 0 0
Батагов Арсений 0 0
Хлань Максим 0 0
Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуриков Андрей 5 0.42
Третьяков Максим 4 (1) 0.33
Рыбалка Сергей 4 (2) 0.33
Калитвинцев Владислав 2 0.17
Мирошниченко Денис 2 0.17
Демченко Александр 1 0.08
Ковалец Кирилл 1 0.08
Костишин Денис 1 0.08
Artem Shulyanskyi 1 0.08
Волошин Викентий 0 0
Бабогло Владислав 0 0
Кожушко Олег 0 0

Карточки

Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Имереков Максим 4 0
Назарина Егор 3 0
Бражко Владимир 3 0
Вантух Роман 1 1
Шахов Евгений 2 0
Данченко Олег 2 0
Батагов Арсений 2 0
Фагундес Кристиан 1 0
Кирюханцев Игорь 1 0
Антюх Денис 1 0
Русин Назарий 1 0
Мацапура Дмитрий 1 0
Алефиренко Даниил 1 0
Нагнойный Денис 1 0
Михайленко Николай 1 0
Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Maksym Dyachuk 2 1
Цуриков Андрей 3 0
Кожушко Олег 3 0
Бабогло Владислав 3 0
Рыбалка Сергей 2 0
Авагимян Артур 2 0
Дришлюк Кирилл 2 0
Демченко Александр 2 0
Мирошниченко Денис 1 0
Ковалец Кирилл 1 0
Третьяков Максим 1 0
Костишин Денис 1 0
Билык Олег 1 0
Мельник Александр 1 0
Волошин Викентий 1 0
Bogdan Kobzar 1 0
Artem Shulyanskyi 1 0

Результаты матчей

Заря
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Александрия
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

2
4
Заря
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Александрия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

13
12
Заря
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Александрия
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

13
5

Волевые поражения

15
16

Голы по времени матча

Забито

15
8
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
2
13%
1
13%
1-15
3
20%
1
13%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
5
33%
1
13%
61-75
3
20%
4
50%
76-90

Пропущено

8
11
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
13%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
5
45%
61-75
2
25%
4
36%
76-90

Забито

14
13
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
1
7%
2
15%
1-15
2
14%
2
15%
16-30
4
29%
1
8%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
1
7%
5
38%
61-75
2
14%
3
23%
76-90

Пропущено

11
8
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
2
18%
1
13%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
3
27%
1
13%
46-60
3
27%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

29
21
13 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
2 Не забивали 1
3
10%
3
14%
1-15
5
17%
3
14%
16-30
5
17%
1
5%
31-45
5
17%
1
5%
46-60
6
21%
6
29%
61-75
5
17%
7
33%
76-90

Пропущено

19
19
6 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 10
3
16%
2
11%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
5
26%
1
5%
46-60
6
32%
7
37%
61-75
2
11%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Заря
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Шахтёр Донецк - Заря 2:2 Ингулец - Заря 1:0 Заря - Металлист 3:2 Металлист-1925 - Заря 0:3
Верес - Заря 0:1 Черноморец Од - Заря 0:4 Днепр-1 - Заря 3:0 Заря - Кривбасс 2:2 Заря - Александрия 1:1 Рух Львов - Заря 3:1 Заря - Динамо Киев 3:2 Львов - Заря 2:3 Заря - Ворскла 3:1 Университатя Крайова - Заря 3:0 Заря - Университатя Крайова 1:0 Висла Плоцк - Заря 2:3 Корона Кельце - Заря 1:4 Легионово - Заря 1:4 Легия - Заря 2:1 Заря - Оденсе 3:2
Александрия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Александрия - Верес 3:2 Динамо Киев - Александрия 3:1 Александрия - Колос Ковалёвка 4:1 Шахтёр Донецк - Александрия 2:2
Александрия - Львов 2:0 Александрия - Кривбасс 2:0 Черноморец Од - Александрия 1:2 Заря - Александрия 1:1 Ворскла - Александрия 0:0 Александрия - Металлист 1:3 Александрия - Минай 2:1 Ингулец - Александрия 1:2 Александрия - MFC Metalurh 3:0 Александрия - Колос Ковалёвка 1:1 Кривбасс КР - Александрия 1:1 Раннерс - Александрия 2:2 Александрия - Вайле 3:0 Александрия - Шахтёр Донецк 1:2 Александрия - Минай 3:0 Александрия - Заря 0:1

Результаты матчей

Заря
Александрия

Точный счет

3:2
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 38%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Заря
Александрия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
2.5
Больше Меньше
2
4
1
4
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
1
4
4
1.5
3
3
3
5
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
1
9
4
1.5
8
4
7
6
2.5
2
10
2
11
3.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 12 10 2 0 28 - 7 32
2. Шахтёр Донецк 11 8 3 0 25 - 7 27
3. Заря 13 8 2 3 29 - 19 26
4. Динамо Киев 12 7 2 3 20 - 13 23
5. Александрия 12 7 2 3 22 - 18 23
6. Верес 13 5 2 6 17 - 18 17
7. Колос Ковалёвка 12 4 4 4 10 - 14 16
8. Металлист 12 4 3 5 15 - 19 15
9. Ворскла 13 4 3 6 14 - 16 15
10. Металлист-1925 12 3 5 4 11 - 17 14
11. Рух Львов 12 3 3 6 14 - 19 12
12. Кривбасс 12 3 3 6 8 - 13 12
13. Минай 12 2 4 6 8 - 14 10
14. Черноморец Од 12 2 3 7 8 - 17 9
15. Львов 12 2 3 7 9 - 19 9
16. Ингулец 12 1 4 7 10 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 8 5 3 0 16 - 6 18
2. Днепр-1 6 5 1 0 14 - 3 16
3. Александрия 6 5 0 1 14 - 7 15
4. Динамо Киев 7 4 2 1 11 - 6 14
5. Колос Ковалёвка 7 4 2 1 8 - 4 14
6. Заря 5 4 1 0 15 - 8 13
7. Металлист-1925 8 3 2 3 10 - 13 11
8. Ворскла 7 3 2 2 7 - 5 11
9. Рух Львов 7 2 2 3 10 - 10 8
10. Кривбасс 5 2 2 1 3 - 2 8
11. Металлист 6 1 2 3 5 - 11 5
12. Черноморец Од 6 1 1 4 4 - 11 4
13. Львов 5 1 1 3 6 - 11 4
14. Ингулец 5 1 0 4 4 - 7 3
15. Минай 5 0 2 3 2 - 5 2
16. Верес 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Верес 9 5 1 3 14 - 11 16
3. Заря 8 4 1 3 14 - 11 13
4. Металлист 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Шахтёр Донецк 3 3 0 0 9 - 1 9
6. Динамо Киев 5 3 0 2 9 - 7 9
7. Александрия 6 2 2 2 8 - 11 8
8. Минай 7 2 2 3 6 - 9 8
9. Черноморец Од 6 1 2 3 4 - 6 5
10. Львов 7 1 2 4 3 - 8 5
11. Рух Львов 5 1 1 3 4 - 9 4
12. Кривбасс 7 1 1 5 5 - 11 4
13. Ворскла 6 1 1 4 7 - 11 4
14. Ингулец 7 0 4 3 6 - 11 4
15. Металлист-1925 4 0 3 1 1 - 4 3
16. Колос Ковалёвка 5 0 2 3 2 - 10 2
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Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 9 (2)
Динамо Киев Буяльский Виталий 9 (1)
Рух Львов Де Паула Таллес 6 (3)
Металлист Прядун Максим 6 (2)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 6
Весь список

Топ нарушителей
Минай Горин Олег 7
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 5
Верес Пасич Геннадий 1 5
Рух Львов Vitaliy Roman 1 5
Колос Ковалёвка Милько Вадим 6
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    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      22'
      Volodymyr Brazhko получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 125
    Заря 78.4% (98)
    X 17.6% (22)
    Александрия 4% (5)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Заря 4:1 Александрия онлайн

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    Прогнозы на матч Заря 4:1 Александрия

    Исход игры
    Заря
    78.4% (98)
    Ничья
    17.6% (22)
    Александрия
    4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (68)
    Меньше
    42.86% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    70.59% (84)
    Нет
    29.41% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Заря
    44.8% (56)
    1:0 Заря
    20% (25)
    1:1 Ничья
    12.8% (16)
    2:0 Заря
    7.2% (9)
    2:2 Ничья
    4% (5)
    1:2 Александрия
    3.2% (4)
    3:1 Заря
    1.6% (2)
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