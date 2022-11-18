Тур: 14. Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского.
4:1
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаБражко Владимир
50' Желтая карточкаКирюханцев Игорь
59' Желтая карточкаБатагов Арсений
1:0
62' ГолБутко Богдан
2:0
68' ГолБулеца Сергей
3:0
70' ГолБутко Богдан
4:0
76' ГолАнтюх Денис
4:1
78' ГолРыбалка Сергей
90' Желтая карточкаMaksym Dyachuk
90'+3
Ход матча
22'
50'
59'
62'
1:0
68'
2:0
70'
3:0
76'
4:0
78'
4:1
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
38 Смиян МаксимЗащитник
- Защитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Защитник
-
14 Хлань МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ван Леувен Патрик
- Основной состав
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кожушко ОлегНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Скорко ДанилЗащитник
-
30 Копына ЮрийЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Yury Gura
История личных встреч
Заря
Александрия
17 матчей
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.8%
52.9%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 10 побед
28 матчей
39.3%
28.6%
32.1%
11 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
35.7%
53.6%
10.7%
10 побед 15 ничьих 3 победы
Второй тайм
32.1%
32.1%
35.8%
9 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
10
Голов в среднем за матч
1.5
0.71
Среднее время на гол
60
126
Всего голов
9
14
Голов в среднем за матч
0.64
1
Среднее время на гол
140
90
Всего голов
30
24
Голов в среднем за матч
1.07
0.86
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
Среднее время на гол
84
105
Бомбардиры внутри турнира
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кирюханцев Игорь
|4
|0.31
|Булеца Сергей
|3
|0.23
|Русин Назарий
|3
|0.23
|Мишнёв Дмитрий
|3
|0.23
|Чурко Вячеслав
|2
|0.15
|Шахов Евгений
|2
|0.15
|Бутко Богдан
|2
|0.15
|Безбородько Денис
|2
|0.15
|Антюх Денис
|2
|0.15
|Имереков Максим
|1
|0.08
|Нагнойный Денис
|1
|0.08
|Вантух Роман
|1
|0.08
|Алефиренко Даниил
|1
|0.08
|Бражко Владимир
|1
|0.08
|Назарина Егор
|1 (1)
|0.08
|Фагундес Кристиан
|0
|0
|Кабаев Владислав
|0
|0
|Данченко Олег
|0
|0
|Батагов Арсений
|0
|0
|Хлань Максим
|0
|0
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цуриков Андрей
|5
|0.42
|Третьяков Максим
|4 (1)
|0.33
|Рыбалка Сергей
|4 (2)
|0.33
|Калитвинцев Владислав
|2
|0.17
|Мирошниченко Денис
|2
|0.17
|Демченко Александр
|1
|0.08
|Ковалец Кирилл
|1
|0.08
|Костишин Денис
|1
|0.08
|Artem Shulyanskyi
|1
|0.08
|Волошин Викентий
|0
|0
|Бабогло Владислав
|0
|0
|Кожушко Олег
|0
|0
Карточки
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Имереков Максим
|4
|0
|Назарина Егор
|3
|0
|Бражко Владимир
|3
|0
|Вантух Роман
|1
|1
|Шахов Евгений
|2
|0
|Данченко Олег
|2
|0
|Батагов Арсений
|2
|0
|Фагундес Кристиан
|1
|0
|Кирюханцев Игорь
|1
|0
|Антюх Денис
|1
|0
|Русин Назарий
|1
|0
|Мацапура Дмитрий
|1
|0
|Алефиренко Даниил
|1
|0
|Нагнойный Денис
|1
|0
|Михайленко Николай
|1
|0
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Maksym Dyachuk
|2
|1
|Цуриков Андрей
|3
|0
|Кожушко Олег
|3
|0
|Бабогло Владислав
|3
|0
|Рыбалка Сергей
|2
|0
|Авагимян Артур
|2
|0
|Дришлюк Кирилл
|2
|0
|Демченко Александр
|2
|0
|Мирошниченко Денис
|1
|0
|Ковалец Кирилл
|1
|0
|Третьяков Максим
|1
|0
|Костишин Денис
|1
|0
|Билык Олег
|1
|0
|Мельник Александр
|1
|0
|Волошин Викентий
|1
|0
|Bogdan Kobzar
|1
|0
|Artem Shulyanskyi
|1
|0
Результаты матчей
Заря
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Александрия
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
2
4
Заря
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Александрия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
7
3
Волевые поражения
13
12
Заря
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Александрия
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
13
5
Волевые поражения
15
16
Голы по времени матча
Забито
15
8
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
2
13%
1
13%
1-15
3
20%
1
13%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
5
33%
1
13%
61-75
3
20%
4
50%
76-90
Пропущено
8
11
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
13%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
5
45%
61-75
2
25%
4
36%
76-90
Забито
14
13
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
1
7%
2
15%
1-15
2
14%
2
15%
16-30
4
29%
1
8%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
1
7%
5
38%
61-75
2
14%
3
23%
76-90
Пропущено
11
8
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
2
18%
1
13%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
3
27%
1
13%
46-60
3
27%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
29
21
13 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
2 Не забивали 1
3
10%
3
14%
1-15
5
17%
3
14%
16-30
5
17%
1
5%
31-45
5
17%
1
5%
46-60
6
21%
6
29%
61-75
5
17%
7
33%
76-90
Пропущено
19
19
6 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 10
3
16%
2
11%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
5
26%
1
5%
46-60
6
32%
7
37%
61-75
2
11%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Заря
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Шахтёр Донецк - Заря 2:2 Ингулец - Заря 1:0 Заря - Металлист 3:2 Металлист-1925 - Заря 0:3
Верес - Заря 0:1 Черноморец Од - Заря 0:4 Днепр-1 - Заря 3:0 Заря - Кривбасс 2:2 Заря - Александрия 1:1 Рух Львов - Заря 3:1 Заря - Динамо Киев 3:2 Львов - Заря 2:3 Заря - Ворскла 3:1 Университатя Крайова - Заря 3:0 Заря - Университатя Крайова 1:0 Висла Плоцк - Заря 2:3 Корона Кельце - Заря 1:4 Легионово - Заря 1:4 Легия - Заря 2:1 Заря - Оденсе 3:2
Александрия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Александрия - Верес 3:2 Динамо Киев - Александрия 3:1 Александрия - Колос Ковалёвка 4:1 Шахтёр Донецк - Александрия 2:2
Александрия - Львов 2:0 Александрия - Кривбасс 2:0 Черноморец Од - Александрия 1:2 Заря - Александрия 1:1 Ворскла - Александрия 0:0 Александрия - Металлист 1:3 Александрия - Минай 2:1 Ингулец - Александрия 1:2 Александрия - MFC Metalurh 3:0 Александрия - Колос Ковалёвка 1:1 Кривбасс КР - Александрия 1:1 Раннерс - Александрия 2:2 Александрия - Вайле 3:0 Александрия - Шахтёр Донецк 1:2 Александрия - Минай 3:0 Александрия - Заря 0:1
Результаты матчей
Заря
Александрия
Точный счет
3:2
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 38%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Заря
Александрия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
24
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
51
44
33
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
111
94
84
76
210
211
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|12
|10
|2
|0
|28 - 7
|32
|2.
|Шахтёр Донецк
|11
|8
|3
|0
|25 - 7
|27
|3.
|Заря
|13
|8
|2
|3
|29 - 19
|26
|4.
|Динамо Киев
|12
|7
|2
|3
|20 - 13
|23
|5.
|Александрия
|12
|7
|2
|3
|22 - 18
|23
|6.
|Верес
|13
|5
|2
|6
|17 - 18
|17
|7.
|Колос Ковалёвка
|12
|4
|4
|4
|10 - 14
|16
|8.
|Металлист
|12
|4
|3
|5
|15 - 19
|15
|9.
|Ворскла
|13
|4
|3
|6
|14 - 16
|15
|10.
|Металлист-1925
|12
|3
|5
|4
|11 - 17
|14
|11.
|Рух Львов
|12
|3
|3
|6
|14 - 19
|12
|12.
|Кривбасс
|12
|3
|3
|6
|8 - 13
|12
|13.
|Минай
|12
|2
|4
|6
|8 - 14
|10
|14.
|Черноморец Од
|12
|2
|3
|7
|8 - 17
|9
|15.
|Львов
|12
|2
|3
|7
|9 - 19
|9
|16.
|Ингулец
|12
|1
|4
|7
|10 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|8
|5
|3
|0
|16 - 6
|18
|2.
|Днепр-1
|6
|5
|1
|0
|14 - 3
|16
|3.
|Александрия
|6
|5
|0
|1
|14 - 7
|15
|4.
|Динамо Киев
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|5.
|Колос Ковалёвка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|6.
|Заря
|5
|4
|1
|0
|15 - 8
|13
|7.
|Металлист-1925
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|8.
|Ворскла
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|9.
|Рух Львов
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|10.
|Кривбасс
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|11.
|Металлист
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|12.
|Черноморец Од
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|13.
|Львов
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|14.
|Ингулец
|5
|1
|0
|4
|4 - 7
|3
|15.
|Минай
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|16.
|Верес
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Верес
|9
|5
|1
|3
|14 - 11
|16
|3.
|Заря
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|4.
|Металлист
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Шахтёр Донецк
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|6.
|Динамо Киев
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|7.
|Александрия
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|8.
|Минай
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|9.
|Черноморец Од
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|10.
|Львов
|7
|1
|2
|4
|3 - 8
|5
|11.
|Рух Львов
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|12.
|Кривбасс
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|13.
|Ворскла
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|14.
|Ингулец
|7
|0
|4
|3
|6 - 11
|4
|15.
|Металлист-1925
|4
|0
|3
|1
|1 - 4
|3
|16.
|Колос Ковалёвка
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|9 (2)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|9 (1)
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|6 (3)
|Металлист
|Прядун Максим
|6 (2)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|6
|Минай
|Горин Олег
|7
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 5
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 5
|Рух Львов
|Vitaliy Roman
|1 5
|Колос Ковалёвка
|Милько Вадим
|6
Прогнозы на матч Заря 4:1 Александрия
Исход игры
Заря
78.4% (98)
Ничья
17.6% (22)
Александрия
4% (5)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (68)
Меньше
42.86% (51)
Обе команды забьют
Да
70.59% (84)
Нет
29.41% (35)
Популярный счёт
2:1 Заря
44.8% (56)
1:0 Заря
20% (25)
1:1 Ничья
12.8% (16)
2:0 Заря
7.2% (9)
2:2 Ничья
4% (5)
1:2 Александрия
3.2% (4)
3:1 Заря
1.6% (2)
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