Тур: 14. Стадион: Minaj Arena.
0'
25
Горин
Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Горин ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Байдал АнтонПолузащитник
-
20 Danylo Golub
-
-
-
-
Главный тренер: Шаран Владимир
- Основной состав
-
99 Костик ОрестВратарь
-
47 Романюк ЮрийЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кныш ДанилоНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Oleg Ratiy
Бомбардиры внутри турнира
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yegor Tverdokhlib
|2
|0.15
|Хахлев Алексей
|1
|0.08
|Трубочкин Иван
|1
|0.08
|Кулиев Эльдар
|1
|0.08
|Вишневский Олег
|1
|0.08
|Nazariy Vorobchak
|1
|0.08
|Danylo Golub
|1
|0.08
|Немчанинов Дмитрий
|0
|0
|Гончар Игорь
|0
|0
|Горин Олег
|0
|0
|Danylo Kolesnyk
|0
|0
Металлист
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прядун Максим
|6
|0.46
|Yevgen Pidlepenets
|2 (1)
|0.15
|Панасенко Сергей
|2
|0.15
|Каплиенко Александр
|2
|0.15
|Oleksandr Mizyuk
|1
|0.08
|Aleks Chidomere
|1
|0.08
|Коркишко Дмитрий
|1 (1)
|0.08
|Демченко Егор
|0
|0
|Картушов Егор
|0
|0
|Чайковский Игорь
|0
|0
|Ралюченко Андрей
|0
|0
Карточки
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горин Олег
|7
|0
|Немчанинов Дмитрий
|3
|0
|Трубочкин Иван
|3
|0
|Vadym Vitenchuk
|3
|0
|Бандура Александр
|1
|1
|Гончар Игорь
|2
|0
|Danylo Kolesnyk
|2
|0
|Danylo Golub
|2
|0
|Коломоец Юрий
|1
|0
|Valeriy Rogozynsky
|1
|0
|Байдал Антон
|1
|0
|Хахлев Алексей
|1
|0
|Taras Dmytruk
|1
|0
|Кулиев Эльдар
|1
|0
|Yegor Tverdokhlib
|1
|0
Металлист
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каплиенко Александр
|3
|1
|Танковский Вячеслав
|4
|0
|Ралюченко Андрей
|2
|1
|Романюк Юрий
|3
|0
|Прядун Максим
|1
|1
|Bogdan Porokh
|1
|1
|Федорив Виталий
|2
|0
|Демченко Егор
|2
|0
|Yevgen Pidlepenets
|2
|0
|Aleks Chidomere
|2
|0
|Кныш Данило
|0
|1
|Рыбка Александр
|1
|0
|Картушов Егор
|1
|0
|Чайковский Игорь
|1
|0
|Коркишко Дмитрий
|1
|0
|Клименчук Егор
|1
|0
|Панасенко Сергей
|1
|0
|Костик Орест
|1
|0
|Oleksandr Mizyuk
|1
|0
Результаты матчей
Минай
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Металлист
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
2
3
Минай
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Металлист
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
8
Волевые поражения
4
4
Минай
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Металлист
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
7
11
Волевые поражения
6
7
Голы по времени матча
Забито
2
10
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
1
50%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
50%
4
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
2
40%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
20%
4
50%
76-90
Забито
6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
9
11
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
33%
2
18%
61-75
3
33%
3
27%
76-90
Забито
8
15
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 4
1
13%
2
13%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
13%
4
27%
46-60
4
50%
4
27%
61-75
1
13%
1
7%
76-90
Пропущено
14
19
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
2
14%
1
5%
1-15
3
21%
2
11%
16-30
1
7%
3
16%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
3
21%
4
21%
61-75
4
29%
7
37%
76-90
Результаты последних матчей
Минай
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Рух Львов - Минай 1:1 Минай - Черноморец Од 0:1 Днепр-1 - Минай 3:1 Ворскла - Минай 2:0
Металлист-1925 - Минай 0:1 Минай - Верес 1:1 Кривбасс - Минай 0:0 Минай - Динамо Киев 0:1 Минай - Львов 0:1 Ингулец - Минай 1:2 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Александрия - Минай 2:1 Верес - Минай 1:3 Минай - Львов 2:2 Колос Ковалёвка - Минай 2:1 Александрия - Минай 3:0 Минай - Динамо Киев 0:2 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Минай - Ингулец 2:2 Минай - Мариуполь 0:2
Металлист
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Металлист - Кривбасс 0:1 Металлист - Металлист-1925 0:0 Заря - Металлист 3:2 Львов - Металлист 1:1
Металлист - Днепр-1 0:1 Металлист - Ворскла 3:2 Верес - Металлист 1:2 Металлист - Шахтёр Донецк 1:6 Колос Ковалёвка - Металлист 1:0 Александрия - Металлист 1:3 Металлист - Ингулец 1:1 Рух Львов - Металлист 1:2 Депортиво - Металлист 4:2 Металлист - Денизлиспор 0:0 Бодрумспор - Металлист 0:1 Антальяспор - Металлист 0:1 Башакшехир - Металлист 3:0 Металлист - Ботев Пловдив 1:2 Оболонь-Бровар - Металлист 1:2 Металлист - Олимпик Донецк 3:0
Результаты матчей
Минай
Металлист
Точный счет
0:1
3 раза 60%
1:1
2 раза 40%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Минай
Металлист
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
51
16
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
84
111
57
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|13
|11
|2
|0
|30 - 8
|35
|2.
|Шахтёр Донецк
|12
|8
|3
|1
|26 - 9
|27
|3.
|Заря
|13
|8
|2
|3
|29 - 19
|26
|4.
|Динамо Киев
|12
|7
|2
|3
|20 - 13
|23
|5.
|Александрия
|12
|7
|2
|3
|22 - 18
|23
|6.
|Ворскла
|14
|5
|3
|6
|16 - 17
|18
|7.
|Верес
|13
|5
|2
|6
|17 - 18
|17
|8.
|Колос Ковалёвка
|13
|4
|4
|5
|11 - 16
|16
|9.
|Металлист
|0:0
|13
|4
|4
|5
|15 - 19
|16
|10.
|Металлист-1925
|12
|3
|5
|4
|11 - 17
|14
|11.
|Рух Львов
|12
|3
|3
|6
|14 - 19
|12
|12.
|Кривбасс
|12
|3
|3
|6
|8 - 13
|12
|13.
|Минай
|0:0
|13
|2
|5
|6
|8 - 14
|11
|14.
|Черноморец Од
|12
|2
|3
|7
|8 - 17
|9
|15.
|Львов
|12
|2
|3
|7
|9 - 19
|9
|16.
|Ингулец
|12
|1
|4
|7
|10 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|7
|6
|1
|0
|16 - 4
|19
|2.
|Шахтёр Донецк
|8
|5
|3
|0
|16 - 6
|18
|3.
|Александрия
|6
|5
|0
|1
|14 - 7
|15
|4.
|Динамо Киев
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|5.
|Колос Ковалёвка
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|6.
|Заря
|5
|4
|1
|0
|15 - 8
|13
|7.
|Металлист-1925
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|8.
|Ворскла
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|9.
|Рух Львов
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|10.
|Кривбасс
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|11.
|Металлист
|0:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|12.
|Черноморец Од
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|13.
|Львов
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|14.
|Минай
|0:0
|6
|0
|3
|3
|2 - 5
|3
|15.
|Ингулец
|5
|1
|0
|4
|4 - 7
|3
|16.
|Верес
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Верес
|9
|5
|1
|3
|14 - 11
|16
|3.
|Заря
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|4.
|Металлист
|0:0
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|5.
|Шахтёр Донецк
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|6.
|Динамо Киев
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|7.
|Александрия
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|8.
|Минай
|0:0
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|9.
|Ворскла
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|10.
|Черноморец Од
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|11.
|Львов
|7
|1
|2
|4
|3 - 8
|5
|12.
|Рух Львов
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|13.
|Кривбасс
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|14.
|Ингулец
|7
|0
|4
|3
|6 - 11
|4
|15.
|Металлист-1925
|4
|0
|3
|1
|1 - 4
|3
|16.
|Колос Ковалёвка
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|10 (2)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|9 (1)
|Шахтёр Донецк
|Мудрик Михаил
|6 (6)
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|6 (3)
|Металлист
|Прядун Максим
|6 (2)
|Минай
|Горин Олег
|7
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 5
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 5
|Рух Львов
|Vitaliy Roman
|1 5
|Колос Ковалёвка
|Милько Вадим
|6
Прогнозы на матч Минай 0:0 Металлист
Исход игры
Минай
13.2% (16)
Ничья
35.5% (43)
Металлист
51.2% (62)
Тотал 2.5
Больше
27.97% (33)
Меньше
72.03% (85)
Обе команды забьют
Да
60.17% (71)
Нет
39.83% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.4% (38)
1:2 Металлист
24% (29)
0:1 Металлист
20.7% (25)
1:0 Минай
9.9% (12)
0:2 Металлист
4.1% (5)
0:0 Ничья
4.1% (5)
2:1 Минай
2.5% (3)
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