ЧМ 2022 спецраздел ЧМ 2022: Новости Фрибет 1000+ руб.
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Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Минай
0:0
Первый тайм: 16'
Металлист
0'
Прогнозы 122
Минай 13.1% (16)
X 35.2% (43)
Металлист 51.6% (63)
Все прогнозы
13
Бандура
Александр
2
Taras
Dmytruk
3
Трубочкин
Иван
23
Немчанинов
Дмитрий
44
Vadym
Vitenchuk
25
Горин
Олег
7
Кулиев
Эльдар
22
Yegor
Tverdokhlib
8
Хахлев
Алексей
17
Nazariy
Vorobchak
77
Вишневский
Олег
99
Костик
Орест
47
Романюк
Юрий
2
Oleksandr
Mizyuk
22
Клименчук
Егор
26
Каплиенко
Александр
12
Yevgen
Pidlepenets
7
Коркишко
Дмитрий
6
Ралюченко
Андрей
21
Maksym
Bagachanskyi
11
Картушов
Егор
9
Прядун
Максим
Минай
Металлист

Бомбардиры внутри турнира

Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yegor Tverdokhlib 2 0.15
Хахлев Алексей 1 0.08
Трубочкин Иван 1 0.08
Кулиев Эльдар 1 0.08
Вишневский Олег 1 0.08
Nazariy Vorobchak 1 0.08
Danylo Golub 1 0.08
Немчанинов Дмитрий 0 0
Гончар Игорь 0 0
Горин Олег 0 0
Danylo Kolesnyk 0 0
Металлист
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прядун Максим 6 0.46
Yevgen Pidlepenets 2 (1) 0.15
Панасенко Сергей 2 0.15
Каплиенко Александр 2 0.15
Oleksandr Mizyuk 1 0.08
Aleks Chidomere 1 0.08
Коркишко Дмитрий 1 (1) 0.08
Демченко Егор 0 0
Картушов Егор 0 0
Чайковский Игорь 0 0
Ралюченко Андрей 0 0

Карточки

Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горин Олег 7 0
Немчанинов Дмитрий 3 0
Трубочкин Иван 3 0
Vadym Vitenchuk 3 0
Бандура Александр 1 1
Гончар Игорь 2 0
Danylo Kolesnyk 2 0
Danylo Golub 2 0
Коломоец Юрий 1 0
Valeriy Rogozynsky 1 0
Байдал Антон 1 0
Хахлев Алексей 1 0
Taras Dmytruk 1 0
Кулиев Эльдар 1 0
Yegor Tverdokhlib 1 0
Металлист
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каплиенко Александр 3 1
Танковский Вячеслав 4 0
Ралюченко Андрей 2 1
Романюк Юрий 3 0
Прядун Максим 1 1
Bogdan Porokh 1 1
Федорив Виталий 2 0
Демченко Егор 2 0
Yevgen Pidlepenets 2 0
Aleks Chidomere 2 0
Кныш Данило 0 1
Рыбка Александр 1 0
Картушов Егор 1 0
Чайковский Игорь 1 0
Коркишко Дмитрий 1 0
Клименчук Егор 1 0
Панасенко Сергей 1 0
Костик Орест 1 0
Oleksandr Mizyuk 1 0

Результаты матчей

Минай
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Металлист
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

2
3
Минай
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Металлист
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
8

Волевые поражения

4
4
Минай
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Металлист
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

7
11

Волевые поражения

6
7

Голы по времени матча

Забито

2
10
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
1
50%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
50%
4
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
2
40%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
20%
4
50%
76-90

Забито

6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

9
11
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
33%
2
18%
61-75
3
33%
3
27%
76-90

Забито

8
15
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 4
1
13%
2
13%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
13%
4
27%
46-60
4
50%
4
27%
61-75
1
13%
1
7%
76-90

Пропущено

14
19
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
2
14%
1
5%
1-15
3
21%
2
11%
16-30
1
7%
3
16%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
3
21%
4
21%
61-75
4
29%
7
37%
76-90

Результаты последних матчей

Минай
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Рух Львов - Минай 1:1 Минай - Черноморец Од 0:1 Днепр-1 - Минай 3:1 Ворскла - Минай 2:0
Металлист-1925 - Минай 0:1 Минай - Верес 1:1 Кривбасс - Минай 0:0 Минай - Динамо Киев 0:1 Минай - Львов 0:1 Ингулец - Минай 1:2 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Александрия - Минай 2:1 Верес - Минай 1:3 Минай - Львов 2:2 Колос Ковалёвка - Минай 2:1 Александрия - Минай 3:0 Минай - Динамо Киев 0:2 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Минай - Ингулец 2:2 Минай - Мариуполь 0:2
Металлист
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Металлист - Кривбасс 0:1 Металлист - Металлист-1925 0:0 Заря - Металлист 3:2 Львов - Металлист 1:1
Металлист - Днепр-1 0:1 Металлист - Ворскла 3:2 Верес - Металлист 1:2 Металлист - Шахтёр Донецк 1:6 Колос Ковалёвка - Металлист 1:0 Александрия - Металлист 1:3 Металлист - Ингулец 1:1 Рух Львов - Металлист 1:2 Депортиво - Металлист 4:2 Металлист - Денизлиспор 0:0 Бодрумспор - Металлист 0:1 Антальяспор - Металлист 0:1 Башакшехир - Металлист 3:0 Металлист - Ботев Пловдив 1:2 Оболонь-Бровар - Металлист 1:2 Металлист - Олимпик Донецк 3:0

Результаты матчей

Минай
Металлист

Точный счет

0:1
3 раза 60%
1:1
2 раза 40%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Минай
Металлист

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
6
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
8
4
1
11
1.5
5
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 13 11 2 0 30 - 8 35
2. Шахтёр Донецк 12 8 3 1 26 - 9 27
3. Заря 13 8 2 3 29 - 19 26
4. Динамо Киев 12 7 2 3 20 - 13 23
5. Александрия 12 7 2 3 22 - 18 23
6. Ворскла 14 5 3 6 16 - 17 18
7. Верес 13 5 2 6 17 - 18 17
8. Колос Ковалёвка 13 4 4 5 11 - 16 16
9. Металлист 0:0 13 4 4 5 15 - 19 16
10. Металлист-1925 12 3 5 4 11 - 17 14
11. Рух Львов 12 3 3 6 14 - 19 12
12. Кривбасс 12 3 3 6 8 - 13 12
13. Минай 0:0 13 2 5 6 8 - 14 11
14. Черноморец Од 12 2 3 7 8 - 17 9
15. Львов 12 2 3 7 9 - 19 9
16. Ингулец 12 1 4 7 10 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 7 6 1 0 16 - 4 19
2. Шахтёр Донецк 8 5 3 0 16 - 6 18
3. Александрия 6 5 0 1 14 - 7 15
4. Динамо Киев 7 4 2 1 11 - 6 14
5. Колос Ковалёвка 8 4 2 2 9 - 6 14
6. Заря 5 4 1 0 15 - 8 13
7. Металлист-1925 8 3 2 3 10 - 13 11
8. Ворскла 7 3 2 2 7 - 5 11
9. Рух Львов 7 2 2 3 10 - 10 8
10. Кривбасс 5 2 2 1 3 - 2 8
11. Металлист 0:0 6 1 2 3 5 - 11 5
12. Черноморец Од 6 1 1 4 4 - 11 4
13. Львов 5 1 1 3 6 - 11 4
14. Минай 0:0 6 0 3 3 2 - 5 3
15. Ингулец 5 1 0 4 4 - 7 3
16. Верес 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Верес 9 5 1 3 14 - 11 16
3. Заря 8 4 1 3 14 - 11 13
4. Металлист 0:0 7 3 2 2 10 - 8 11
5. Шахтёр Донецк 4 3 0 1 10 - 3 9
6. Динамо Киев 5 3 0 2 9 - 7 9
7. Александрия 6 2 2 2 8 - 11 8
8. Минай 0:0 7 2 2 3 6 - 9 8
9. Ворскла 7 2 1 4 9 - 12 7
10. Черноморец Од 6 1 2 3 4 - 6 5
11. Львов 7 1 2 4 3 - 8 5
12. Рух Львов 5 1 1 3 4 - 9 4
13. Кривбасс 7 1 1 5 5 - 11 4
14. Ингулец 7 0 4 3 6 - 11 4
15. Металлист-1925 4 0 3 1 1 - 4 3
16. Колос Ковалёвка 5 0 2 3 2 - 10 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 10 (2)
Динамо Киев Буяльский Виталий 9 (1)
Шахтёр Донецк Мудрик Михаил 6 (6)
Рух Львов Де Паула Таллес 6 (3)
Металлист Прядун Максим 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Минай Горин Олег 7
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 5
Верес Пасич Геннадий 1 5
Рух Львов Vitaliy Roman 1 5
Колос Ковалёвка Милько Вадим 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 122
Минай 13.1% (16)
X 35.2% (43)
Металлист 51.6% (63)
Все прогнозы
Где смотреть матч Минай 0:0 Металлист онлайн

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Прогнозы на матч Минай 0:0 Металлист

Исход игры
Минай
13.2% (16)
Ничья
35.5% (43)
Металлист
51.2% (62)
Тотал 2.5
Больше
27.97% (33)
Меньше
72.03% (85)
Обе команды забьют
Да
60.17% (71)
Нет
39.83% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.4% (38)
1:2 Металлист
24% (29)
0:1 Металлист
20.7% (25)
1:0 Минай
9.9% (12)
0:2 Металлист
4.1% (5)
0:0 Ничья
4.1% (5)
2:1 Минай
2.5% (3)
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