ЧМ 2022 спецраздел ЧМ 2022: Новости Фрибет 1000+ руб.
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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Минай
1:0
Конец матча
Металлист
0'
50' Желтая карточка
Романюк Юрий
56' Желтая карточка
Клименчук Егор
69' Желтая карточка
Ралюченко Андрей
1:0
87' Гол
Вишневский Олег
90' Желтая карточка
Dmytro Shamych
90' Желтая карточка
Nazariy Vorobchak
90' Желтая карточка
Danylo Kolesnyk
90'+6
13
Бандура
Александр
2
Taras
Dmytruk
25
Горин
Олег
23
Немчанинов
Дмитрий
3
Трубочкин
Иван
7
Кулиев
Эльдар
8
Хахлев
Алексей
44
Vadym
Vitenchuk
17
Nazariy
Vorobchak
22
Yegor
Tverdokhlib
77
Вишневский
Олег
99
Костик
Орест
47
Романюк
Юрий
2
Oleksandr
Mizyuk
22
Клименчук
Егор
26
Каплиенко
Александр
6
Ралюченко
Андрей
12
Yevgen
Pidlepenets
21
Maksym
Bagachanskyi
7
Коркишко
Дмитрий
11
Картушов
Егор
9
Прядун
Максим
Минай
Металлист

Бомбардиры внутри турнира

Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yegor Tverdokhlib 2 0.15
Вишневский Олег 2 0.15
Хахлев Алексей 1 0.08
Трубочкин Иван 1 0.08
Кулиев Эльдар 1 0.08
Nazariy Vorobchak 1 0.08
Danylo Golub 1 0.08
Немчанинов Дмитрий 0 0
Гончар Игорь 0 0
Горин Олег 0 0
Taras Dmytruk 0 0
Danylo Kolesnyk 0 0
Металлист
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прядун Максим 6 0.46
Yevgen Pidlepenets 2 (1) 0.15
Панасенко Сергей 2 0.15
Каплиенко Александр 2 0.15
Oleksandr Mizyuk 1 0.08
Aleks Chidomere 1 0.08
Коркишко Дмитрий 1 (1) 0.08
Демченко Егор 0 0
Картушов Егор 0 0
Чайковский Игорь 0 0
Ралюченко Андрей 0 0

Карточки

Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горин Олег 7 0
Немчанинов Дмитрий 3 0
Трубочкин Иван 3 0
Vadym Vitenchuk 3 0
Danylo Kolesnyk 3 0
Бандура Александр 1 1
Гончар Игорь 2 0
Danylo Golub 2 0
Коломоец Юрий 1 0
Valeriy Rogozynsky 1 0
Байдал Антон 1 0
Хахлев Алексей 1 0
Taras Dmytruk 1 0
Кулиев Эльдар 1 0
Nazariy Vorobchak 1 0
Yegor Tverdokhlib 1 0
Металлист
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каплиенко Александр 3 1
Ралюченко Андрей 3 1
Танковский Вячеслав 4 0
Романюк Юрий 4 0
Прядун Максим 1 1
Bogdan Porokh 1 1
Федорив Виталий 2 0
Клименчук Егор 2 0
Демченко Егор 2 0
Yevgen Pidlepenets 2 0
Aleks Chidomere 2 0
Кныш Данило 0 1
Рыбка Александр 1 0
Картушов Егор 1 0
Чайковский Игорь 1 0
Коркишко Дмитрий 1 0
Панасенко Сергей 1 0
Костик Орест 1 0
Oleksandr Mizyuk 1 0
Dmytro Shamych 1 0

Результаты матчей

Минай
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Металлист
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

2
3
Минай
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Металлист
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
8

Волевые поражения

4
4
Минай
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Металлист
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

7
11

Волевые поражения

6
7

Голы по времени матча

Забито

3
10
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
1
33%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
33%
4
40%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
2
40%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
20%
5
56%
76-90

Забито

6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

9
11
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
33%
2
18%
61-75
3
33%
3
27%
76-90

Забито

9
15
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
1
11%
2
13%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
11%
4
27%
46-60
4
44%
4
27%
61-75
2
22%
1
7%
76-90

Пропущено

14
20
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
2
14%
1
5%
1-15
3
21%
2
10%
16-30
1
7%
3
15%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
3
21%
4
20%
61-75
4
29%
8
40%
76-90

Результаты последних матчей

Минай
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Рух Львов - Минай 1:1 Минай - Черноморец Од 0:1 Днепр-1 - Минай 3:1 Ворскла - Минай 2:0
Металлист-1925 - Минай 0:1 Минай - Верес 1:1 Кривбасс - Минай 0:0 Минай - Динамо Киев 0:1 Минай - Львов 0:1 Ингулец - Минай 1:2 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Александрия - Минай 2:1 Верес - Минай 1:3 Минай - Львов 2:2 Колос Ковалёвка - Минай 2:1 Александрия - Минай 3:0 Минай - Динамо Киев 0:2 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Минай - Ингулец 2:2 Минай - Мариуполь 0:2
Металлист
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Металлист - Кривбасс 0:1 Металлист - Металлист-1925 0:0 Заря - Металлист 3:2 Львов - Металлист 1:1
Металлист - Днепр-1 0:1 Металлист - Ворскла 3:2 Верес - Металлист 1:2 Металлист - Шахтёр Донецк 1:6 Колос Ковалёвка - Металлист 1:0 Александрия - Металлист 1:3 Металлист - Ингулец 1:1 Рух Львов - Металлист 1:2 Депортиво - Металлист 4:2 Металлист - Денизлиспор 0:0 Бодрумспор - Металлист 0:1 Антальяспор - Металлист 0:1 Башакшехир - Металлист 3:0 Металлист - Ботев Пловдив 1:2 Оболонь-Бровар - Металлист 1:2 Металлист - Олимпик Донецк 3:0

Результаты матчей

Минай
Металлист

Точный счет

0:1
3 раза 50%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Минай
Металлист

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
8
5
1
12
1.5
5
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 13 11 2 0 30 - 8 35
2. Шахтёр Донецк 12 8 3 1 26 - 9 27
3. Заря 13 8 2 3 29 - 19 26
4. Динамо Киев 12 7 2 3 20 - 13 23
5. Александрия 12 7 2 3 22 - 18 23
6. Ворскла 14 5 3 6 16 - 17 18
7. Верес 13 5 2 6 17 - 18 17
8. Металлист-1925 2:0 13 4 5 4 13 - 17 17
9. Колос Ковалёвка 13 4 4 5 11 - 16 16
10. Металлист 13 4 3 6 15 - 20 15
11. Минай 13 3 4 6 9 - 14 13
12. Рух Львов 12 3 3 6 14 - 19 12
13. Кривбасс 0:2 13 3 3 7 8 - 15 12
14. Черноморец Од 12 2 3 7 8 - 17 9
15. Львов 12 2 3 7 9 - 19 9
16. Ингулец 12 1 4 7 10 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 7 6 1 0 16 - 4 19
2. Шахтёр Донецк 8 5 3 0 16 - 6 18
3. Александрия 6 5 0 1 14 - 7 15
4. Динамо Киев 7 4 2 1 11 - 6 14
5. Колос Ковалёвка 8 4 2 2 9 - 6 14
6. Заря 5 4 1 0 15 - 8 13
7. Металлист-1925 2:0 8 3 2 3 10 - 13 11
8. Ворскла 7 3 2 2 7 - 5 11
9. Рух Львов 7 2 2 3 10 - 10 8
10. Кривбасс 0:2 6 2 2 2 3 - 4 8
11. Минай 6 1 2 3 3 - 5 5
12. Металлист 6 1 2 3 5 - 11 5
13. Черноморец Од 6 1 1 4 4 - 11 4
14. Львов 5 1 1 3 6 - 11 4
15. Ингулец 5 1 0 4 4 - 7 3
16. Верес 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Верес 9 5 1 3 14 - 11 16
3. Заря 8 4 1 3 14 - 11 13
4. Металлист 7 3 1 3 10 - 9 10
5. Шахтёр Донецк 4 3 0 1 10 - 3 9
6. Динамо Киев 5 3 0 2 9 - 7 9
7. Александрия 6 2 2 2 8 - 11 8
8. Минай 7 2 2 3 6 - 9 8
9. Ворскла 7 2 1 4 9 - 12 7
10. Металлист-1925 2:0 5 1 3 1 3 - 4 6
11. Черноморец Од 6 1 2 3 4 - 6 5
12. Львов 7 1 2 4 3 - 8 5
13. Рух Львов 5 1 1 3 4 - 9 4
14. Кривбасс 0:2 7 1 1 5 5 - 11 4
15. Ингулец 7 0 4 3 6 - 11 4
16. Колос Ковалёвка 5 0 2 3 2 - 10 2
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 10 (2)
Динамо Киев Буяльский Виталий 9 (1)
Шахтёр Донецк Мудрик Михаил 6 (6)
Рух Львов Де Паула Таллес 6 (3)
Металлист Прядун Максим 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Минай Горин Олег 7
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 5
Верес Пасич Геннадий 1 5
Рух Львов Vitaliy Roman 1 5
Колос Ковалёвка Милько Вадим 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 19'
      Коркишко Дмитрий уходит с поля. Кныш Данило выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 122
    Минай 13.1% (16)
    X 35.2% (43)
    Металлист 51.6% (63)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Минай 1:0 Металлист онлайн

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    Прогнозы на матч Минай 1:0 Металлист

    Исход игры
    Минай
    13.1% (16)
    Ничья
    35.2% (43)
    Металлист
    51.6% (63)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.73% (33)
    Меньше
    72.27% (86)
    Обе команды забьют
    Да
    59.66% (71)
    Нет
    40.34% (48)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.1% (38)
    1:2 Металлист
    23.8% (29)
    0:1 Металлист
    21.3% (26)
    1:0 Минай
    9.8% (12)
    0:2 Металлист
    4.1% (5)
    0:0 Ничья
    4.1% (5)
    2:1 Минай
    2.5% (3)
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