ЧМ 2022 спецраздел ЧМ 2022: Новости Фрибет 1000+ руб.
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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Кривбасс
0:2
Второй тайм: 70'
Металлист-1925
0'
0:1
8' Гол в свои ворота
Дебелко Роман
0:2
44' Гол
Борячук Андрей
56' Желтая карточка
Габелок Артём
66' Желтая карточка
Якимец Владимир
23
Сарнавский
Богдан
24
Якимец
Владимир
15
Вернидуб
Виталий
25
Ловрич
Драган
55
Дибанго
Иван
44
Банада
Евгений
8
Капич
Рифет
94
Задерака
Максим
10
Хомченовский
Дмитрий
19
Волошин
Назар
27
Дебелко
Роман
37
Мозиль
Олег
29
Жичиков
Максим
30
Безуглый
Никита
17
Курило
Игорь
2
Капинус
Дмитрий
28
Габелок
Артём
6
Вачиберадзе
Бека
27
Кравченко
Дмитрий
10
Русин
Ростислав
9
Борячук
Андрей
11
Ременюк
Андрей
Кривбасс
Металлист-1925

Бомбардиры внутри турнира

Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дебелко Роман 3 0.23
Волошин Назар 3 0.23
Капич Рифет 1 (1) 0.08
Хобленко Алексей 1 (1) 0.08
Татарков Никита 0 0
Якимец Владимир 0 0
Микитишин Артур 0 0
Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Русин Ростислав 4 0.31
Борячук Андрей 3 0.23
Мартынюк Ярослав 2 (2) 0.15
Дмитренко Владислав 1 0.08
Безуглый Никита 1 0.08
Курило Игорь 0 0
Жичиков Максим 0 0
Вачиберадзе Бека 0 0
Габелок Артём 0 0
Ременюк Андрей 0 0

Карточки

Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Татарков Никита 2 1
Дибанго Иван 2 1
Волошин Назар 2 1
Вернидуб Виталий 3 0
Банада Евгений 3 0
Стецков Тимур 3 0
Устименко Денис 3 0
Ловрич Драган 2 0
Зотько Иван 2 0
Якимец Владимир 2 0
Семёнов Дмитрий II 2 0
Понедельник Андрей 0 1
Дебелко Роман 1 0
Задерака Максим 1 0
Сарнавский Богдан 1 0
Капич Рифет 1 0
Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартынюк Ярослав 5 1
Курило Игорь 4 0
Бичек Константин 3 0
Капинус Дмитрий 1 1
Борячук Андрей 2 0
Мозиль Олег 2 0
Шершень Михаил 0 1
Жичиков Максим 1 0
Габелок Артём 1 0
Ременюк Андрей 1 0
Безуглый Никита 1 0
Andrii Chyruk 1 0

Результаты матчей

Кривбасс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Металлист-1925
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Кривбасс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Металлист-1925
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
8

Волевые поражения

3
10
Кривбасс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Металлист-1925
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
8

Волевые поражения

3
10

Голы по времени матча

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
10 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
33%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
2
33%
1
9%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Пропущено

10
12
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
4
40%
1
8%
16-30
1
10%
3
25%
31-45
3
30%
2
17%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
1
10%
2
17%
76-90

Забито

9
11
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
2
22%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
2
22%
1
9%
46-60
4
44%
1
9%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Пропущено

12
17
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
0
0%
2
12%
1-15
5
42%
1
6%
16-30
1
8%
4
24%
31-45
3
25%
2
12%
46-60
1
8%
4
24%
61-75
2
17%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Кривбасс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Металлист - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:0 Рух Львов - Кривбасс 2:1 Динамо Киев - Кривбасс 3:1
Кривбасс - Ингулец 2:1 Александрия - Кривбасс 2:0 Кривбасс - Минай 0:0 Заря - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Верес 0:1 Кривбасс - Львов 0:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 1:0 Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Агробизнес 1:1 Кремень - Кривбасс 0:5 Кривбасс - Горняк-Спорт 0:0 Нива Тернополь - Кривбасс 1:2 Олимпик Донецк - Кривбасс 0:2 Полесье - Кривбасс 1:2 Кривбасс - Краматорск 3:0 ВПК-Агро - Кривбасс 0:0
Металлист-1925
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Металлист-1925 - Ингулец 2:1 Металлист - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Верес 1:4 Металлист-1925 - Заря 0:3
Рух Львов - Металлист-1925 1:1 Металлист-1925 - Минай 0:1 Металлист-1925 - Львов 2:2 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 2:0 Днепр-1 - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Ворскла 3:2 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 0:0 Черноморец Од - Металлист-1925 2:1 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:1 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Верес - Металлист-1925 2:0 Александрия - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Заря 1:6 Металлист-1925 - Александрия 2:5 Металлист-1925 - Ингулец 4:0

Результаты матчей

Кривбасс
Металлист-1925

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Кривбасс
Металлист-1925

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
5
3
1
4
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
1
3
1
6
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
6
6
2
10
1.5
4
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 13 11 2 0 30 - 8 35
2. Шахтёр Донецк 12 8 3 1 26 - 9 27
3. Заря 13 8 2 3 29 - 19 26
4. Динамо Киев 12 7 2 3 20 - 13 23
5. Александрия 12 7 2 3 22 - 18 23
6. Ворскла 14 5 3 6 16 - 17 18
7. Верес 13 5 2 6 17 - 18 17
8. Металлист-1925 2:0 13 4 5 4 13 - 17 17
9. Колос Ковалёвка 13 4 4 5 11 - 16 16
10. Металлист 13 4 3 6 15 - 20 15
11. Минай 13 3 4 6 9 - 14 13
12. Рух Львов 12 3 3 6 14 - 19 12
13. Кривбасс 0:2 13 3 3 7 8 - 15 12
14. Черноморец Од 12 2 3 7 8 - 17 9
15. Львов 12 2 3 7 9 - 19 9
16. Ингулец 12 1 4 7 10 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 7 6 1 0 16 - 4 19
2. Шахтёр Донецк 8 5 3 0 16 - 6 18
3. Александрия 6 5 0 1 14 - 7 15
4. Динамо Киев 7 4 2 1 11 - 6 14
5. Колос Ковалёвка 8 4 2 2 9 - 6 14
6. Заря 5 4 1 0 15 - 8 13
7. Металлист-1925 2:0 8 3 2 3 10 - 13 11
8. Ворскла 7 3 2 2 7 - 5 11
9. Рух Львов 7 2 2 3 10 - 10 8
10. Кривбасс 0:2 6 2 2 2 3 - 4 8
11. Минай 6 1 2 3 3 - 5 5
12. Металлист 6 1 2 3 5 - 11 5
13. Черноморец Од 6 1 1 4 4 - 11 4
14. Львов 5 1 1 3 6 - 11 4
15. Ингулец 5 1 0 4 4 - 7 3
16. Верес 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Верес 9 5 1 3 14 - 11 16
3. Заря 8 4 1 3 14 - 11 13
4. Металлист 7 3 1 3 10 - 9 10
5. Шахтёр Донецк 4 3 0 1 10 - 3 9
6. Динамо Киев 5 3 0 2 9 - 7 9
7. Александрия 6 2 2 2 8 - 11 8
8. Минай 7 2 2 3 6 - 9 8
9. Ворскла 7 2 1 4 9 - 12 7
10. Металлист-1925 2:0 5 1 3 1 3 - 4 6
11. Черноморец Од 6 1 2 3 4 - 6 5
12. Львов 7 1 2 4 3 - 8 5
13. Рух Львов 5 1 1 3 4 - 9 4
14. Кривбасс 0:2 7 1 1 5 5 - 11 4
15. Ингулец 7 0 4 3 6 - 11 4
16. Колос Ковалёвка 5 0 2 3 2 - 10 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 10 (2)
Динамо Киев Буяльский Виталий 9 (1)
Шахтёр Донецк Мудрик Михаил 6 (6)
Рух Львов Де Паула Таллес 6 (3)
Металлист Прядун Максим 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Минай Горин Олег 7
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 5
Верес Пасич Геннадий 1 5
Рух Львов Vitaliy Roman 1 5
Колос Ковалёвка Милько Вадим 6
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Борячук Андрей бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Дебелко Роман уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 124
Кривбасс 58.9% (73)
X 29% (36)
Металлист-1925 12.1% (15)
Все прогнозы
Где смотреть матч Кривбасс 0:2 Металлист-1925 онлайн

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Прогнозы на матч Кривбасс 0:2 Металлист-1925

Исход игры
Кривбасс
58.9% (73)
Ничья
29% (36)
Металлист-1925
12.1% (15)
Тотал 2.5
Больше
33.06% (40)
Меньше
66.94% (81)
Обе команды забьют
Да
59.5% (72)
Нет
40.5% (49)
Популярный счёт
1:0 Кривбасс
30.6% (38)
1:1 Ничья
25.8% (32)
2:1 Кривбасс
20.2% (25)
1:2 Металлист-1925
8.1% (10)
2:0 Кривбасс
3.2% (4)
3:1 Кривбасс
2.4% (3)
0:0 Ничья
2.4% (3)
0:2 Металлист-1925
1.6% (2)
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Кривбасс
Металлист-1925
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