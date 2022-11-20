Тур: 14. Стадион: Hirnyk Stadium.
0:2
Конец матча
0'
0:1
8' Гол в свои воротаДебелко Роман
0:2
44' ГолБорячук Андрей
56' Желтая карточкаГабелок Артём
66' Желтая карточкаЯкимец Владимир
90'+3
Ход матча
8'
0:1
44'
56'
66'
55
Дибанго
Иван
37
Мозиль
Олег
17
Курило
Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дибанго ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Зотько ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
- Основной состав
-
37 Мозиль ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Курило ИгорьЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Дудик АртёмНападающий
-
19 Зубков ИльяНападающий
-
-
-
Главный тренер: Edmar Galovskyi
Бомбардиры внутри турнира
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дебелко Роман
|3
|0.23
|Волошин Назар
|3
|0.23
|Капич Рифет
|1 (1)
|0.08
|Хобленко Алексей
|1 (1)
|0.08
|Татарков Никита
|0
|0
|Якимец Владимир
|0
|0
|Микитишин Артур
|0
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Русин Ростислав
|4
|0.31
|Борячук Андрей
|3
|0.23
|Мартынюк Ярослав
|2 (2)
|0.15
|Дмитренко Владислав
|1
|0.08
|Безуглый Никита
|1
|0.08
|Курило Игорь
|0
|0
|Жичиков Максим
|0
|0
|Вачиберадзе Бека
|0
|0
|Габелок Артём
|0
|0
|Ременюк Андрей
|0
|0
Карточки
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Татарков Никита
|2
|1
|Дибанго Иван
|2
|1
|Волошин Назар
|2
|1
|Вернидуб Виталий
|3
|0
|Банада Евгений
|3
|0
|Стецков Тимур
|3
|0
|Устименко Денис
|3
|0
|Ловрич Драган
|2
|0
|Зотько Иван
|2
|0
|Якимец Владимир
|2
|0
|Семёнов Дмитрий II
|2
|0
|Понедельник Андрей
|0
|1
|Дебелко Роман
|1
|0
|Задерака Максим
|1
|0
|Сарнавский Богдан
|1
|0
|Капич Рифет
|1
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартынюк Ярослав
|5
|1
|Курило Игорь
|4
|0
|Бичек Константин
|3
|0
|Капинус Дмитрий
|1
|1
|Борячук Андрей
|2
|0
|Мозиль Олег
|2
|0
|Шершень Михаил
|0
|1
|Жичиков Максим
|1
|0
|Габелок Артём
|1
|0
|Ременюк Андрей
|1
|0
|Безуглый Никита
|1
|0
|Andrii Chyruk
|1
|0
Результаты матчей
Кривбасс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Металлист-1925
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
1
0
Кривбасс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Металлист-1925
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
8
Волевые поражения
3
10
Кривбасс
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Металлист-1925
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
9
9
Волевые поражения
4
10
Голы по времени матча
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
10 Не забивали 12
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Забито
6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
2
33%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
2
33%
1
9%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Пропущено
10
12
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
4
40%
1
8%
16-30
1
10%
3
25%
31-45
3
30%
2
17%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
1
10%
2
17%
76-90
Забито
10
12
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
3
30%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
4
40%
1
8%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Пропущено
13
18
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
0
0%
3
17%
1-15
5
38%
1
6%
16-30
2
15%
4
22%
31-45
3
23%
2
11%
46-60
1
8%
4
22%
61-75
2
15%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Кривбасс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Металлист - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:0 Рух Львов - Кривбасс 2:1 Динамо Киев - Кривбасс 3:1
Кривбасс - Ингулец 2:1 Александрия - Кривбасс 2:0 Кривбасс - Минай 0:0 Заря - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Верес 0:1 Кривбасс - Львов 0:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 1:0 Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Агробизнес 1:1 Кремень - Кривбасс 0:5 Кривбасс - Горняк-Спорт 0:0 Нива Тернополь - Кривбасс 1:2 Олимпик Донецк - Кривбасс 0:2 Полесье - Кривбасс 1:2 Кривбасс - Краматорск 3:0 ВПК-Агро - Кривбасс 0:0
Металлист-1925
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Металлист-1925 - Ингулец 2:1 Металлист - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Верес 1:4 Металлист-1925 - Заря 0:3
Рух Львов - Металлист-1925 1:1 Металлист-1925 - Минай 0:1 Металлист-1925 - Львов 2:2 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 2:0 Днепр-1 - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Ворскла 3:2 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 0:0 Черноморец Од - Металлист-1925 2:1 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:1 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Верес - Металлист-1925 2:0 Александрия - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Заря 1:6 Металлист-1925 - Александрия 2:5 Металлист-1925 - Ингулец 4:0
Результаты матчей
Кривбасс
Металлист-1925
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Кривбасс
Металлист-1925
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
53
15
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
23
16
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
76
211
58
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|13
|11
|2
|0
|30 - 8
|35
|2.
|Шахтёр Донецк
|12
|8
|3
|1
|26 - 9
|27
|3.
|Заря
|13
|8
|2
|3
|29 - 19
|26
|4.
|Динамо Киев
|12
|7
|2
|3
|20 - 13
|23
|5.
|Александрия
|12
|7
|2
|3
|22 - 18
|23
|6.
|Ворскла
|14
|5
|3
|6
|16 - 17
|18
|7.
|Верес
|13
|5
|2
|6
|17 - 18
|17
|8.
|Металлист-1925
|13
|4
|5
|4
|13 - 17
|17
|9.
|Колос Ковалёвка
|13
|4
|4
|5
|11 - 16
|16
|10.
|Металлист
|13
|4
|3
|6
|15 - 20
|15
|11.
|Минай
|13
|3
|4
|6
|9 - 14
|13
|12.
|Рух Львов
|12
|3
|3
|6
|14 - 19
|12
|13.
|Кривбасс
|13
|3
|3
|7
|8 - 15
|12
|14.
|Черноморец Од
|12
|2
|3
|7
|8 - 17
|9
|15.
|Львов
|12
|2
|3
|7
|9 - 19
|9
|16.
|Ингулец
|12
|1
|4
|7
|10 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|7
|6
|1
|0
|16 - 4
|19
|2.
|Шахтёр Донецк
|8
|5
|3
|0
|16 - 6
|18
|3.
|Александрия
|6
|5
|0
|1
|14 - 7
|15
|4.
|Динамо Киев
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|5.
|Колос Ковалёвка
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|6.
|Заря
|5
|4
|1
|0
|15 - 8
|13
|7.
|Металлист-1925
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|8.
|Ворскла
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|9.
|Рух Львов
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|10.
|Кривбасс
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|11.
|Минай
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|12.
|Металлист
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|13.
|Черноморец Од
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|14.
|Львов
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|15.
|Ингулец
|5
|1
|0
|4
|4 - 7
|3
|16.
|Верес
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Верес
|9
|5
|1
|3
|14 - 11
|16
|3.
|Заря
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|4.
|Металлист
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|5.
|Шахтёр Донецк
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|6.
|Динамо Киев
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|7.
|Александрия
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|8.
|Минай
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|9.
|Ворскла
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|10.
|Металлист-1925
|5
|1
|3
|1
|3 - 4
|6
|11.
|Черноморец Од
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|12.
|Львов
|7
|1
|2
|4
|3 - 8
|5
|13.
|Рух Львов
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|14.
|Кривбасс
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|15.
|Ингулец
|7
|0
|4
|3
|6 - 11
|4
|16.
|Колос Ковалёвка
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|10 (2)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|9 (1)
|Шахтёр Донецк
|Мудрик Михаил
|6 (6)
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|6 (3)
|Металлист
|Прядун Максим
|6 (2)
|Минай
|Горин Олег
|7
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 5
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 5
|Рух Львов
|Vitaliy Roman
|1 5
|Колос Ковалёвка
|Милько Вадим
|6
Прогнозы на матч Кривбасс 0:2 Металлист-1925
Исход игры
Кривбасс
58.9% (73)
Ничья
29% (36)
Металлист-1925
12.1% (15)
Тотал 2.5
Больше
33.06% (40)
Меньше
66.94% (81)
Обе команды забьют
Да
59.5% (72)
Нет
40.5% (49)
Популярный счёт
1:0 Кривбасс
30.6% (38)
1:1 Ничья
25.8% (32)
2:1 Кривбасс
20.2% (25)
1:2 Металлист-1925
8.1% (10)
2:0 Кривбасс
3.2% (4)
3:1 Кривбасс
2.4% (3)
0:0 Ничья
2.4% (3)
0:2 Металлист-1925
1.6% (2)
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