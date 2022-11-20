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Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Кривбасс
0:2
Конец матча
Металлист-1925
0'
0:1
8' Гол в свои ворота
Дебелко Роман
0:2
44' Гол
Борячук Андрей
56' Желтая карточка
Габелок Артём
66' Желтая карточка
Якимец Владимир
90'+3
23
Сарнавский
Богдан
24
Якимец
Владимир
15
Вернидуб
Виталий
25
Ловрич
Драган
55
Дибанго
Иван
44
Банада
Евгений
8
Капич
Рифет
94
Задерака
Максим
10
Хомченовский
Дмитрий
19
Волошин
Назар
27
Дебелко
Роман
37
Мозиль
Олег
29
Жичиков
Максим
30
Безуглый
Никита
17
Курило
Игорь
2
Капинус
Дмитрий
28
Габелок
Артём
6
Вачиберадзе
Бека
27
Кравченко
Дмитрий
10
Русин
Ростислав
9
Борячук
Андрей
11
Ременюк
Андрей
Кривбасс
Металлист-1925

Бомбардиры внутри турнира

Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дебелко Роман 3 0.23
Волошин Назар 3 0.23
Капич Рифет 1 (1) 0.08
Хобленко Алексей 1 (1) 0.08
Татарков Никита 0 0
Якимец Владимир 0 0
Микитишин Артур 0 0
Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Русин Ростислав 4 0.31
Борячук Андрей 3 0.23
Мартынюк Ярослав 2 (2) 0.15
Дмитренко Владислав 1 0.08
Безуглый Никита 1 0.08
Курило Игорь 0 0
Жичиков Максим 0 0
Вачиберадзе Бека 0 0
Габелок Артём 0 0
Ременюк Андрей 0 0

Карточки

Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Татарков Никита 2 1
Дибанго Иван 2 1
Волошин Назар 2 1
Вернидуб Виталий 3 0
Банада Евгений 3 0
Стецков Тимур 3 0
Устименко Денис 3 0
Ловрич Драган 2 0
Зотько Иван 2 0
Якимец Владимир 2 0
Семёнов Дмитрий II 2 0
Понедельник Андрей 0 1
Дебелко Роман 1 0
Задерака Максим 1 0
Сарнавский Богдан 1 0
Капич Рифет 1 0
Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартынюк Ярослав 5 1
Курило Игорь 4 0
Бичек Константин 3 0
Капинус Дмитрий 1 1
Борячук Андрей 2 0
Мозиль Олег 2 0
Шершень Михаил 0 1
Жичиков Максим 1 0
Габелок Артём 1 0
Ременюк Андрей 1 0
Безуглый Никита 1 0
Andrii Chyruk 1 0

Результаты матчей

Кривбасс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Металлист-1925
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
0
Кривбасс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Металлист-1925
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
8

Волевые поражения

3
10
Кривбасс
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Металлист-1925
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

9
9

Волевые поражения

4
10

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
10 Не забивали 12
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
2
33%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
2
33%
1
9%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Пропущено

10
12
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
4
40%
1
8%
16-30
1
10%
3
25%
31-45
3
30%
2
17%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
1
10%
2
17%
76-90

Забито

10
12
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
3
30%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
4
40%
1
8%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Пропущено

13
18
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
0
0%
3
17%
1-15
5
38%
1
6%
16-30
2
15%
4
22%
31-45
3
23%
2
11%
46-60
1
8%
4
22%
61-75
2
15%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Кривбасс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Металлист - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:0 Рух Львов - Кривбасс 2:1 Динамо Киев - Кривбасс 3:1
Кривбасс - Ингулец 2:1 Александрия - Кривбасс 2:0 Кривбасс - Минай 0:0 Заря - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Верес 0:1 Кривбасс - Львов 0:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 1:0 Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Агробизнес 1:1 Кремень - Кривбасс 0:5 Кривбасс - Горняк-Спорт 0:0 Нива Тернополь - Кривбасс 1:2 Олимпик Донецк - Кривбасс 0:2 Полесье - Кривбасс 1:2 Кривбасс - Краматорск 3:0 ВПК-Агро - Кривбасс 0:0
Металлист-1925
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Металлист-1925 - Ингулец 2:1 Металлист - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Верес 1:4 Металлист-1925 - Заря 0:3
Рух Львов - Металлист-1925 1:1 Металлист-1925 - Минай 0:1 Металлист-1925 - Львов 2:2 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 2:0 Днепр-1 - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Ворскла 3:2 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 0:0 Черноморец Од - Металлист-1925 2:1 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:1 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Верес - Металлист-1925 2:0 Александрия - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Заря 1:6 Металлист-1925 - Александрия 2:5 Металлист-1925 - Ингулец 4:0

Результаты матчей

Кривбасс
Металлист-1925

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Кривбасс
Металлист-1925

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
5
3
1
5
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
3
1
6
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
7
6
2
11
1.5
5
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 13 11 2 0 30 - 8 35
2. Шахтёр Донецк 12 8 3 1 26 - 9 27
3. Заря 13 8 2 3 29 - 19 26
4. Динамо Киев 12 7 2 3 20 - 13 23
5. Александрия 12 7 2 3 22 - 18 23
6. Ворскла 14 5 3 6 16 - 17 18
7. Верес 13 5 2 6 17 - 18 17
8. Металлист-1925 13 4 5 4 13 - 17 17
9. Колос Ковалёвка 13 4 4 5 11 - 16 16
10. Металлист 13 4 3 6 15 - 20 15
11. Минай 13 3 4 6 9 - 14 13
12. Рух Львов 12 3 3 6 14 - 19 12
13. Кривбасс 13 3 3 7 8 - 15 12
14. Черноморец Од 12 2 3 7 8 - 17 9
15. Львов 12 2 3 7 9 - 19 9
16. Ингулец 12 1 4 7 10 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 7 6 1 0 16 - 4 19
2. Шахтёр Донецк 8 5 3 0 16 - 6 18
3. Александрия 6 5 0 1 14 - 7 15
4. Динамо Киев 7 4 2 1 11 - 6 14
5. Колос Ковалёвка 8 4 2 2 9 - 6 14
6. Заря 5 4 1 0 15 - 8 13
7. Металлист-1925 8 3 2 3 10 - 13 11
8. Ворскла 7 3 2 2 7 - 5 11
9. Рух Львов 7 2 2 3 10 - 10 8
10. Кривбасс 6 2 2 2 3 - 4 8
11. Минай 6 1 2 3 3 - 5 5
12. Металлист 6 1 2 3 5 - 11 5
13. Черноморец Од 6 1 1 4 4 - 11 4
14. Львов 5 1 1 3 6 - 11 4
15. Ингулец 5 1 0 4 4 - 7 3
16. Верес 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Верес 9 5 1 3 14 - 11 16
3. Заря 8 4 1 3 14 - 11 13
4. Металлист 7 3 1 3 10 - 9 10
5. Шахтёр Донецк 4 3 0 1 10 - 3 9
6. Динамо Киев 5 3 0 2 9 - 7 9
7. Александрия 6 2 2 2 8 - 11 8
8. Минай 7 2 2 3 6 - 9 8
9. Ворскла 7 2 1 4 9 - 12 7
10. Металлист-1925 5 1 3 1 3 - 4 6
11. Черноморец Од 6 1 2 3 4 - 6 5
12. Львов 7 1 2 4 3 - 8 5
13. Рух Львов 5 1 1 3 4 - 9 4
14. Кривбасс 7 1 1 5 5 - 11 4
15. Ингулец 7 0 4 3 6 - 11 4
16. Колос Ковалёвка 5 0 2 3 2 - 10 2
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  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 10 (2)
Динамо Киев Буяльский Виталий 9 (1)
Шахтёр Донецк Мудрик Михаил 6 (6)
Рух Львов Де Паула Таллес 6 (3)
Металлист Прядун Максим 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Минай Горин Олег 7
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 5
Верес Пасич Геннадий 1 5
Рух Львов Vitaliy Roman 1 5
Колос Ковалёвка Милько Вадим 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Борячук Андрей бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Дебелко Роман уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 124
    Кривбасс 58.9% (73)
    X 29% (36)
    Металлист-1925 12.1% (15)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Кривбасс 0:2 Металлист-1925 онлайн

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    Прогнозы на матч Кривбасс 0:2 Металлист-1925

    Исход игры
    Кривбасс
    58.9% (73)
    Ничья
    29% (36)
    Металлист-1925
    12.1% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.06% (40)
    Меньше
    66.94% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    59.5% (72)
    Нет
    40.5% (49)
    Популярный счёт
    1:0 Кривбасс
    30.6% (38)
    1:1 Ничья
    25.8% (32)
    2:1 Кривбасс
    20.2% (25)
    1:2 Металлист-1925
    8.1% (10)
    2:0 Кривбасс
    3.2% (4)
    3:1 Кривбасс
    2.4% (3)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
    0:2 Металлист-1925
    1.6% (2)
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