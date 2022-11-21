ЧМ 2022 раздел Новости ЧМ Фрибет 1000+
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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Верес
0:1
Перерыв
Динамо Киев
0'
0:1
27' Гол
Цыганков Виктор

Ход матча

27'
0:1
Цыганков Виктор
(Ванат Владислав)
Прогнозы 129
Верес 1.6% (2)
X 2.3% (3)
Динамо Киев 96.1% (124)
0
выиграет Динамо Киев
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sindbad111 #
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Верес
Ничья
Динамо Киев
5.40
1.29
11.50
Все Коэффициенты
47
Когут
Богдан
2
Гагун
Роман
33
Мирошник
Роман
3
Вовченко
Семён
42
Пасич
Евгений
29
Кучеров
Валерий
10
Клёц
Дмитрий
77
Шарай
Владислав
15
Лебеденко
Александр
11
Дахновский
Виталий
89
Гайдучик
Николай
1
Бущан
Георгий
24
Тымчик
Александр
25
Забарный
Илья
4
Попов
Денис
II
44
Дубинчак
Владислав
8
Шепелев
Владимир
5
Сидорчук
Сергей
22
Лонвейк
Джастин
29
Буяльский
Виталий
15
Цыганков
Виктор
11
Ванат
Владислав
Верес
Динамо Киев

История личных встреч

Верес
Динамо Киев

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

7 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Первый тайм

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
4:0
ТМС
3:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1.33
0

Среднее время на гол

67
0

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

2
2.67

Среднее время на гол

45
33

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.71
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

52
78

Бомбардиры внутри турнира

Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клёц Дмитрий 4 (2) 0.29
Дахновский Виталий 3 0.21
Гайдучик Николай 2 0.14
Кучеров Валерий 2 0.14
Шестаков Михаил 2 0.14
Шарай Станислав 1 0.07
Сергийчук Михаил 1 0.07
Лебеденко Александр 1 0.07
Вовченко Семён 1 0.07
Пасич Евгений 0 0
Гагун Роман 0 0
Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буяльский Виталий 9 0.69
Цыганков Виктор 5 (2) 0.38
Ванат Владислав 4 (1) 0.31
Тымчик Александр 1 0.08
Лонвейк Джастин 1 0.08
Шепелев Владимир 1 0.08
Сидорчук Сергей 0 0
Караваев Александр 0 0
Беседин Артём 0 0
Дубинчак Владислав 0 0

Карточки

Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасич Геннадий 5 1
Дахновский Виталий 5 0
Лебеденко Александр 3 0
Гагун Роман 3 0
Вовченко Семён 3 0
Мирошник Роман 2 0
Сергийчук Михаил 2 0
Клёц Дмитрий 2 0
Шарай Владислав 2 0
Пасич Евгений 1 0
Шестаков Михаил 1 0
Шарай Станислав 1 0
Курко Василий 1 0
Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидорчук Сергей 4 0
Сирота Александр 4 0
Ванат Владислав 4 0
Попов Денис II 2 1
Забарный Илья 1 1
Караваев Александр 2 0
Кабаев Владислав 2 0
Тымчик Александр 2 0
Шепелев Владимир 2 0
Вивчаренко Костянтин 2 0
Гармаш Денис 1 0
Буяльский Виталий 1 0
Бущан Георгий 1 0
Цыганков Виктор 1 0
Дубинчак Владислав 1 0
Шапаренко Николай 1 0
Лонвейк Джастин 1 0

Результаты матчей

Верес
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Динамо Киев
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
3
Верес
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Динамо Киев
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

12
11
Верес
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Динамо Киев
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

15
14

Голы по времени матча

Забито

3
9
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
33%
2
22%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
22%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
3
43%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
2
29%
3
43%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
11
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
2
14%
1
9%
1-15
3
21%
2
18%
16-30
1
7%
3
27%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
3
21%
1
9%
61-75
4
29%
2
18%
76-90

Пропущено

11
6
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
3
50%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
2
33%
76-90

Забито

17
20
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
4 Не забивали 2
3
18%
1
5%
1-15
3
18%
3
15%
16-30
2
12%
5
25%
31-45
1
6%
6
30%
46-60
3
18%
1
5%
61-75
5
29%
29%
4
20%
76-90

Пропущено

18
13
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
1
6%
1
8%
1-15
5
28%
1
8%
16-30
1
6%
4
31%
31-45
3
17%
2
15%
46-60
4
22%
3
23%
61-75
4
22%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Верес
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Александрия - Верес 3:2 Верес - Шахтёр Донецк 0:2 Металлист-1925 - Верес 1:4 Колос Ковалёвка - Верес 2:0
Верес - Заря 0:1 Львов - Верес 1:3 Минай - Верес 1:1 Верес - Металлист 1:2 Верес - Рух Львов 2:2 Кривбасс - Верес 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Ворскла - Верес 1:2 Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Минай 1:3 Дебрецен - Верес 1:0 Карпаты - Верес 1:1 Верес - Рух Львов 1:1 Верес - Динамо Киев 0:3 Колос Ковалёвка - Верес 1:0 Верес - Металлист-1925 2:0
Динамо Киев
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ингулец - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 0:0 Динамо Киев - Александрия 3:1 Черноморец Од - Динамо Киев 0:3
Динамо Киев - Фенербахче 0:2 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 АЕК Ларнака - Динамо Киев 3:3 Динамо Киев - Ворскла 1:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:1 Динамо Киев - Ренн 0:1 Динамо Киев - Рух Львов 3:0 Ренн - Динамо Киев 2:1 Минай - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 Динамо Киев - Львов 1:0 Фенербахче - Динамо Киев 2:1 Заря - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2

Результаты матчей

Верес
Динамо Киев

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:1
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
4 раза 33%
3
4 раза 33%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Верес
Динамо Киев

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1
3
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
4
5
1.5
3
2
2
7
2.5
1
4
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
2
5
8
1.5
6
6
2
11
2.5
4
8
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 13 11 2 0 30 - 8 35
2. Шахтёр Донецк 12 8 3 1 26 - 9 27
3. Заря 13 8 2 3 29 - 19 26
4. Динамо Киев 1:0 13 8 2 3 21 - 13 26
5. Александрия 12 7 2 3 22 - 18 23
6. Ворскла 14 5 3 6 16 - 17 18
7. Верес 0:1 14 5 2 7 17 - 19 17
8. Металлист-1925 13 4 5 4 13 - 17 17
9. Колос Ковалёвка 13 4 4 5 11 - 16 16
10. Металлист 13 4 3 6 15 - 20 15
11. Минай 13 3 4 6 9 - 14 13
12. Рух Львов 12 3 3 6 14 - 19 12
13. Кривбасс 13 3 3 7 8 - 15 12
14. Ингулец 13 2 4 7 11 - 18 10
15. Черноморец Од 12 2 3 7 8 - 17 9
16. Львов 13 2 3 8 9 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 7 6 1 0 16 - 4 19
2. Шахтёр Донецк 8 5 3 0 16 - 6 18
3. Александрия 6 5 0 1 14 - 7 15
4. Динамо Киев 1:0 7 4 2 1 11 - 6 14
5. Колос Ковалёвка 8 4 2 2 9 - 6 14
6. Заря 5 4 1 0 15 - 8 13
7. Металлист-1925 8 3 2 3 10 - 13 11
8. Ворскла 7 3 2 2 7 - 5 11
9. Рух Львов 7 2 2 3 10 - 10 8
10. Кривбасс 6 2 2 2 3 - 4 8
11. Ингулец 6 2 0 4 5 - 7 6
12. Минай 6 1 2 3 3 - 5 5
13. Металлист 6 1 2 3 5 - 11 5
14. Черноморец Од 6 1 1 4 4 - 11 4
15. Львов 5 1 1 3 6 - 11 4
16. Верес 0:1 5 0 1 4 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Верес 0:1 9 5 1 3 14 - 11 16
3. Заря 8 4 1 3 14 - 11 13
4. Динамо Киев 1:0 6 4 0 2 10 - 7 12
5. Металлист 7 3 1 3 10 - 9 10
6. Шахтёр Донецк 4 3 0 1 10 - 3 9
7. Александрия 6 2 2 2 8 - 11 8
8. Минай 7 2 2 3 6 - 9 8
9. Ворскла 7 2 1 4 9 - 12 7
10. Металлист-1925 5 1 3 1 3 - 4 6
11. Черноморец Од 6 1 2 3 4 - 6 5
12. Львов 8 1 2 5 3 - 9 5
13. Рух Львов 5 1 1 3 4 - 9 4
14. Кривбасс 7 1 1 5 5 - 11 4
15. Ингулец 7 0 4 3 6 - 11 4
16. Колос Ковалёвка 5 0 2 3 2 - 10 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 10 (2)
Динамо Киев Буяльский Виталий 9 (1)
Шахтёр Донецк Мудрик Михаил 6 (6)
Рух Львов Де Паула Таллес 6 (3)
Металлист Прядун Максим 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Львов Грисьо Максим 2 4
Минай Горин Олег 7
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 5
Верес Пасич Геннадий 1 5
Рух Львов Vitaliy Roman 1 5
Весь список
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Цыганков Виктор бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 129
Верес 1.6% (2)
X 2.3% (3)
Динамо Киев 96.1% (124)
0
выиграет Динамо Киев
No comment No comment No comment
sindbad111 #
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Верес
Ничья
Динамо Киев
5.40
1.29
11.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Верес 0:1 Динамо Киев онлайн

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Прогнозы на матч Верес 0:1 Динамо Киев

Исход игры
Верес
1.6% (2)
Ничья
2.3% (3)
Динамо Киев
96.1% (124)
Тотал 2.5
Больше
58.54% (72)
Меньше
41.46% (51)
Обе команды забьют
Да
56.91% (70)
Нет
43.09% (53)
Популярный счёт
1:2 Динамо Киев
45.7% (59)
0:2 Динамо Киев
24% (31)
0:1 Динамо Киев
13.2% (17)
1:3 Динамо Киев
7% (9)
0:3 Динамо Киев
1.6% (2)
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Верес
Динамо Киев
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