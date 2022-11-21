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sindbad111 #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клёц Дмитрий
|4 (2)
|0.29
|Дахновский Виталий
|3
|0.21
|Гайдучик Николай
|2
|0.14
|Кучеров Валерий
|2
|0.14
|Шестаков Михаил
|2
|0.14
|Шарай Станислав
|1
|0.07
|Сергийчук Михаил
|1
|0.07
|Лебеденко Александр
|1
|0.07
|Вовченко Семён
|1
|0.07
|Пасич Евгений
|0
|0
|Гагун Роман
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буяльский Виталий
|9
|0.69
|Цыганков Виктор
|5 (2)
|0.38
|Ванат Владислав
|4 (1)
|0.31
|Тымчик Александр
|1
|0.08
|Лонвейк Джастин
|1
|0.08
|Шепелев Владимир
|1
|0.08
|Сидорчук Сергей
|0
|0
|Караваев Александр
|0
|0
|Беседин Артём
|0
|0
|Дубинчак Владислав
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасич Геннадий
|5
|1
|Дахновский Виталий
|5
|0
|Лебеденко Александр
|3
|0
|Гагун Роман
|3
|0
|Вовченко Семён
|3
|0
|Мирошник Роман
|2
|0
|Сергийчук Михаил
|2
|0
|Клёц Дмитрий
|2
|0
|Шарай Владислав
|2
|0
|Пасич Евгений
|1
|0
|Шестаков Михаил
|1
|0
|Шарай Станислав
|1
|0
|Курко Василий
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидорчук Сергей
|4
|0
|Сирота Александр
|4
|0
|Ванат Владислав
|4
|0
|Попов Денис II
|2
|1
|Забарный Илья
|1
|1
|Караваев Александр
|2
|0
|Кабаев Владислав
|2
|0
|Тымчик Александр
|2
|0
|Шепелев Владимир
|2
|0
|Вивчаренко Костянтин
|2
|0
|Гармаш Денис
|1
|0
|Буяльский Виталий
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Цыганков Виктор
|1
|0
|Дубинчак Владислав
|1
|0
|Шапаренко Николай
|1
|0
|Лонвейк Джастин
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|13
|11
|2
|0
|30 - 8
|35
|2.
|Шахтёр Донецк
|12
|8
|3
|1
|26 - 9
|27
|3.
|Заря
|13
|8
|2
|3
|29 - 19
|26
|4.
|Динамо Киев
|1:0
|13
|8
|2
|3
|21 - 13
|26
|5.
|Александрия
|12
|7
|2
|3
|22 - 18
|23
|6.
|Ворскла
|14
|5
|3
|6
|16 - 17
|18
|7.
|Верес
|0:1
|14
|5
|2
|7
|17 - 19
|17
|8.
|Металлист-1925
|13
|4
|5
|4
|13 - 17
|17
|9.
|Колос Ковалёвка
|13
|4
|4
|5
|11 - 16
|16
|10.
|Металлист
|13
|4
|3
|6
|15 - 20
|15
|11.
|Минай
|13
|3
|4
|6
|9 - 14
|13
|12.
|Рух Львов
|12
|3
|3
|6
|14 - 19
|12
|13.
|Кривбасс
|13
|3
|3
|7
|8 - 15
|12
|14.
|Ингулец
|13
|2
|4
|7
|11 - 18
|10
|15.
|Черноморец Од
|12
|2
|3
|7
|8 - 17
|9
|16.
|Львов
|13
|2
|3
|8
|9 - 20
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|7
|6
|1
|0
|16 - 4
|19
|2.
|Шахтёр Донецк
|8
|5
|3
|0
|16 - 6
|18
|3.
|Александрия
|6
|5
|0
|1
|14 - 7
|15
|4.
|Динамо Киев
|1:0
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|5.
|Колос Ковалёвка
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|6.
|Заря
|5
|4
|1
|0
|15 - 8
|13
|7.
|Металлист-1925
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|8.
|Ворскла
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|9.
|Рух Львов
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|10.
|Кривбасс
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|11.
|Ингулец
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
|12.
|Минай
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|13.
|Металлист
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|14.
|Черноморец Од
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|15.
|Львов
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|16.
|Верес
|0:1
|5
|0
|1
|4
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Верес
|0:1
|9
|5
|1
|3
|14 - 11
|16
|3.
|Заря
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|4.
|Динамо Киев
|1:0
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|5.
|Металлист
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|6.
|Шахтёр Донецк
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|7.
|Александрия
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|8.
|Минай
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|9.
|Ворскла
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|10.
|Металлист-1925
|5
|1
|3
|1
|3 - 4
|6
|11.
|Черноморец Од
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|12.
|Львов
|8
|1
|2
|5
|3 - 9
|5
|13.
|Рух Львов
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|14.
|Кривбасс
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|15.
|Ингулец
|7
|0
|4
|3
|6 - 11
|4
|16.
|Колос Ковалёвка
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
|Днепр-1
|Довбик Артём
|10 (2)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|9 (1)
|Шахтёр Донецк
|Мудрик Михаил
|6 (6)
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|6 (3)
|Металлист
|Прядун Максим
|6 (2)
|Львов
|Грисьо Максим
|2 4
|Минай
|Горин Олег
|7
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 5
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 5
|Рух Львов
|Vitaliy Roman
|1 5