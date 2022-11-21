Тур: 14. Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского.
0:1
Конец матча
Ход матча
27'
47
Когут
Богдан
10
Клёц
Дмитрий
- Основной состав
-
47 Когут БогданВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Вирт Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Гармаш ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Луческу Мирча
История личных встреч
Верес
Динамо Киев
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
7 матчей
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
Первый тайм
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
1.33
0
Среднее время на гол
67
0
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
2
2.67
Среднее время на гол
45
33
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.71
1.14
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
52
78
Бомбардиры внутри турнира
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клёц Дмитрий
|4 (2)
|0.29
|Дахновский Виталий
|3
|0.21
|Гайдучик Николай
|2
|0.14
|Кучеров Валерий
|2
|0.14
|Шестаков Михаил
|2
|0.14
|Шарай Станислав
|1
|0.07
|Сергийчук Михаил
|1
|0.07
|Лебеденко Александр
|1
|0.07
|Вовченко Семён
|1
|0.07
|Пасич Евгений
|0
|0
|Гагун Роман
|0
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буяльский Виталий
|9
|0.69
|Цыганков Виктор
|5 (2)
|0.38
|Ванат Владислав
|4 (1)
|0.31
|Тымчик Александр
|1
|0.08
|Лонвейк Джастин
|1
|0.08
|Шепелев Владимир
|1
|0.08
|Сидорчук Сергей
|0
|0
|Караваев Александр
|0
|0
|Беседин Артём
|0
|0
|Дубинчак Владислав
|0
|0
Карточки
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасич Геннадий
|5
|1
|Дахновский Виталий
|5
|0
|Лебеденко Александр
|3
|0
|Гагун Роман
|3
|0
|Вовченко Семён
|3
|0
|Мирошник Роман
|2
|0
|Сергийчук Михаил
|2
|0
|Клёц Дмитрий
|2
|0
|Шарай Владислав
|2
|0
|Пасич Евгений
|1
|0
|Шестаков Михаил
|1
|0
|Шарай Станислав
|1
|0
|Курко Василий
|1
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидорчук Сергей
|4
|0
|Сирота Александр
|4
|0
|Ванат Владислав
|4
|0
|Попов Денис II
|2
|1
|Забарный Илья
|1
|1
|Караваев Александр
|2
|0
|Кабаев Владислав
|2
|0
|Тымчик Александр
|2
|0
|Дубинчак Владислав
|2
|0
|Шепелев Владимир
|2
|0
|Вивчаренко Костянтин
|2
|0
|Гармаш Денис
|1
|0
|Буяльский Виталий
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Цыганков Виктор
|1
|0
|Шапаренко Николай
|1
|0
|Лонвейк Джастин
|1
|0
Результаты матчей
Верес
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Динамо Киев
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
3
3
Верес
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Динамо Киев
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
7
3
Волевые поражения
12
11
Верес
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Динамо Киев
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
7
4
Волевые поражения
15
14
Голы по времени матча
Забито
3
10
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
12 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
33%
2
20%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
20%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
4
50%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
2
25%
3
43%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
11
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
2
14%
1
9%
1-15
3
21%
2
18%
16-30
1
7%
3
27%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
3
21%
1
9%
61-75
4
29%
2
18%
76-90
Пропущено
11
6
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
3
50%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
2
33%
76-90
Забито
17
21
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
5 Не забивали 2
3
18%
1
5%
1-15
3
18%
4
19%
16-30
2
12%
5
24%
31-45
1
6%
6
29%
46-60
3
18%
1
5%
61-75
5
29%
29%
4
19%
76-90
Пропущено
19
13
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
1
5%
1
8%
1-15
6
32%
1
8%
16-30
1
5%
4
31%
31-45
3
16%
2
15%
46-60
4
21%
3
23%
61-75
4
21%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Верес
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Александрия - Верес 3:2 Верес - Шахтёр Донецк 0:2 Металлист-1925 - Верес 1:4 Колос Ковалёвка - Верес 2:0
Верес - Заря 0:1 Львов - Верес 1:3 Минай - Верес 1:1 Верес - Металлист 1:2 Верес - Рух Львов 2:2 Кривбасс - Верес 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Ворскла - Верес 1:2 Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Минай 1:3 Дебрецен - Верес 1:0 Карпаты - Верес 1:1 Верес - Рух Львов 1:1 Верес - Динамо Киев 0:3 Колос Ковалёвка - Верес 1:0 Верес - Металлист-1925 2:0
Динамо Киев
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ингулец - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 0:0 Динамо Киев - Александрия 3:1 Черноморец Од - Динамо Киев 0:3
Динамо Киев - Фенербахче 0:2 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 АЕК Ларнака - Динамо Киев 3:3 Динамо Киев - Ворскла 1:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:1 Динамо Киев - Ренн 0:1 Динамо Киев - Рух Львов 3:0 Ренн - Динамо Киев 2:1 Минай - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 Динамо Киев - Львов 1:0 Фенербахче - Динамо Киев 2:1 Заря - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2
Результаты матчей
Верес
Динамо Киев
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 38%
3
4 раза 31%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Верес
Динамо Киев
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
52
14
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
45
33
27
15
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
112
59
67
212
49
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|13
|11
|2
|0
|30 - 8
|35
|2.
|Шахтёр Донецк
|12
|8
|3
|1
|26 - 9
|27
|3.
|Заря
|13
|8
|2
|3
|29 - 19
|26
|4.
|Динамо Киев
|13
|8
|2
|3
|21 - 13
|26
|5.
|Александрия
|12
|7
|2
|3
|22 - 18
|23
|6.
|Ворскла
|14
|5
|3
|6
|16 - 17
|18
|7.
|Верес
|14
|5
|2
|7
|17 - 19
|17
|8.
|Металлист-1925
|13
|4
|5
|4
|13 - 17
|17
|9.
|Колос Ковалёвка
|13
|4
|4
|5
|11 - 16
|16
|10.
|Металлист
|13
|4
|3
|6
|15 - 20
|15
|11.
|Минай
|13
|3
|4
|6
|9 - 14
|13
|12.
|Рух Львов
|12
|3
|3
|6
|14 - 19
|12
|13.
|Кривбасс
|13
|3
|3
|7
|8 - 15
|12
|14.
|Ингулец
|13
|2
|4
|7
|11 - 18
|10
|15.
|Черноморец Од
|12
|2
|3
|7
|8 - 17
|9
|16.
|Львов
|13
|2
|3
|8
|9 - 20
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|7
|6
|1
|0
|16 - 4
|19
|2.
|Шахтёр Донецк
|8
|5
|3
|0
|16 - 6
|18
|3.
|Александрия
|6
|5
|0
|1
|14 - 7
|15
|4.
|Динамо Киев
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|5.
|Колос Ковалёвка
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|6.
|Заря
|5
|4
|1
|0
|15 - 8
|13
|7.
|Металлист-1925
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|8.
|Ворскла
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|9.
|Рух Львов
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|10.
|Кривбасс
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|11.
|Ингулец
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
|12.
|Минай
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|13.
|Металлист
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|14.
|Черноморец Од
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|15.
|Львов
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|16.
|Верес
|5
|0
|1
|4
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Верес
|9
|5
|1
|3
|14 - 11
|16
|3.
|Заря
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|4.
|Динамо Киев
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|5.
|Металлист
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|6.
|Шахтёр Донецк
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|7.
|Александрия
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|8.
|Минай
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|9.
|Ворскла
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|10.
|Металлист-1925
|5
|1
|3
|1
|3 - 4
|6
|11.
|Черноморец Од
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|12.
|Львов
|8
|1
|2
|5
|3 - 9
|5
|13.
|Рух Львов
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|14.
|Кривбасс
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|15.
|Ингулец
|7
|0
|4
|3
|6 - 11
|4
|16.
|Колос Ковалёвка
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|10 (2)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|9 (1)
|Шахтёр Донецк
|Мудрик Михаил
|6 (6)
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|6 (3)
|Металлист
|Прядун Максим
|6 (2)
|Львов
|Грисьо Максим
|2 4
|Минай
|Горин Олег
|7
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 5
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 5
|Рух Львов
|Vitaliy Roman
|1 5
Прогнозы на матч Верес 0:1 Динамо Киев
Исход игры
Верес
1.6% (2)
Ничья
2.3% (3)
Динамо Киев
96.1% (124)
Тотал 2.5
Больше
58.54% (72)
Меньше
41.46% (51)
Обе команды забьют
Да
56.91% (70)
Нет
43.09% (53)
Популярный счёт
1:2 Динамо Киев
45.7% (59)
0:2 Динамо Киев
24% (31)
0:1 Динамо Киев
13.2% (17)
1:3 Динамо Киев
7% (9)
0:3 Динамо Киев
1.6% (2)
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