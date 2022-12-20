Тур: 4. Стадион: Молинью. Зрители: 26943
2:0
Конец матча
Ход матча
74'
77'
1:0
90'
2:0
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 1
-
8 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
738 Количество передач 186
-
80 Владение мячом, % 20
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.93 Обе забьют – да
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
64
Буэно
Уго
59
Ходж
Джозеф
29
Коста
Диего
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Килман МаксЗащитник
-
64 Буэно УгоЗащитник
-
59 Ходж ДжозефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Коста ДиегоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Шаркич МатияВратарь
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Ронен КоннорПолузащитник
-
27 Луис МатеусПолузащитник
-
11 Хи-Чан ХванПолузащитник
-
37 Траоре АдамаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Основной состав
-
25 Тёрнер ДжейкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Кэшкет СкоттПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ли ОливерПолузащитник
-
11 Ривз БенПолузащитник
-
33 Tate Holtam
-
Главный тренер: Харрис Нил
История личных встреч
Вулверхэмптон
Джиллингем
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
2.5
0
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
0
Бомбардиры внутри турнира
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Рауль
|2 (1)
|0.67
|Траоре Адама
|1
|0.33
|Траоре Бубакар
|1
|0.33
|Аит-Нури Раян
|1
|0.33
|Поденсе Даниэл
|0
|0
|Хи-Чан Хван
|0
|0
Джиллингем
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мандрон Микаэл
|2
|0.5
|Грин Джордан
|1
|0.25
|Макдональд Алекс
|0
|0
Карточки
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Джиллингем
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dom Jefferies
|1
|0
Результаты матчей
Вулверхэмптон
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Джиллингем
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
0
Вулверхэмптон
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Джиллингем
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
60%
2
67%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
60%
2
67%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Вулверхэмптон
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кадис - Вулверхэмптон 3:4 Эмполи - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Вулверхэмптон - Лидс 1:0
Вулверхэмптон - Брайтон 2:3 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Лестер 0:4 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:0 Челси - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 Борнмут - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон - Престон Норт Энд 2:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0 Лидс - Вулверхэмптон 2:1 Фаренсе - Вулверхэмптон 1:1
Джиллингем
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Джиллингем - Дагенем энд Редбридж 3:2 Джиллингем - Солфорд Сити 0:3 Дагенем энд Редбридж - Джиллингем 1:1 Кроули Таун - Джиллингем 0:0
Ньюпорт - Джиллингем 2:0 Джиллингем - Филд 1:0 Джиллингем - Нортгемптон 0:2 Брентфорд - Джиллингем 1:1 Филд - Джиллингем 1:1 Донкастер - Джиллингем 1:0 Лейтон Ориент - Джиллингем 2:0 Джиллингем - Барроу 1:1 Джиллингем - Стивенэйдж 1:1 Джиллингем - Колчестер 1:1 Крю Александра - Джиллингем 1:1 Джиллингем - Брайтон (до 23 лет) 3:2 Джиллингем - Саттон 1:0 Хартлпул - Джиллингем 0:0 Джиллингем - Мансфилд Таун 0:2 Гримсби - Джиллингем 1:1
Результаты матчей
Вулверхэмптон
Джиллингем
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Вулверхэмптон
Джиллингем
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Саутгемптон
|Адамс Че
|4
|Брэдфорд Сити
|Andy Cook
|3
|Лестер
|Варди Джейми
|3
|Бристоль Сити
|Конуэй Томми
|3
|Портсмут
|Кёртис Ронан
|3
|Ноттингем Форест
|Мангаля Орель
|1 1
|Мансфилд Таун
|Бауэри Джордан
|1
|Миллуолл
|Ханимэн Джордж
|1
|Моркам
|Уир Дженсен
|1
|Болтон
|George Thomason
|1