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Англия: Кубок лиги
2022-2023

Тур: 4. Стадион: . Зрители: 26943
Вулверхэмптон
2:0
Конец матча
Джиллингем
0'
1:0
77' Пенальти
Хименес Рауль
2:0
90' Гол
Аит-Нури Раян
90'+5

Ход матча

46'
Траоре Адама
Ходж Джозеф
 
61'
Хи-Чан Хван
Моутинью Жоау
 
61'
Луис Матеус
Гуэдеш Гонсалу
 
64'
 
Кэшкет Скотт
Мандрон Микаэл
69'
Хименес Рауль
Поденсе Даниэл
 
73'
 
Макдональд Алекс
Dom Jefferies
74'
 
Ривз Бен
О'Кифи Стюарт
74'
 
Ли Оливер
Уильямс Шон
77'
Хименес Рауль
1:0
81'
Аит-Нури Раян
Коста Диего
 
90'
Аит-Нури Раян
(Хи-Чан Хван)
2:0

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 738 Количество передач 186
  • 80 Владение мячом, % 20
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
1
Са
Жозе
22
Семеду
Нелсон
4
Коллинз
Натан
23
Килман
Макс
64
Буэно
Уго
59
Ходж
Джозеф
8
Невеш
Рубен
28
Моутинью
Жоау
17
Гуэдеш
Гонсалу
29
Коста
Диего
10
Поденсе
Даниэл
25
Тёрнер
Джейк
III
4
Will
Wright
5
Эмер
Макс
23
Elkan
Baggott
2
Александер
Шей
3
David
Tutonda
16
Dom
Jefferies
6
Уильямс
Шон
8
О'Кифи
Стюарт
9
Мандрон
Микаэл
21
Аделакун
Хакиб
Вулверхэмптон
4-3-3
Джиллингем
5-3-2

История личных встреч

Вулверхэмптон
Джиллингем

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

2.5
0

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
0

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Рауль 2 (1) 0.67
Траоре Адама 1 0.33
Траоре Бубакар 1 0.33
Аит-Нури Раян 1 0.33
Поденсе Даниэл 0 0
Хи-Чан Хван 0 0
Джиллингем
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мандрон Микаэл 2 0.5
Грин Джордан 1 0.25
Макдональд Алекс 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джиллингем
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dom Jefferies 1 0

Результаты матчей

Вулверхэмптон
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Джиллингем
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
0
Вулверхэмптон
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Джиллингем
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
60%
2
67%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
60%
2
67%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кадис - Вулверхэмптон 3:4 Эмполи - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Вулверхэмптон - Лидс 1:0
Вулверхэмптон - Брайтон 2:3 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Лестер 0:4 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:0 Челси - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 Борнмут - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон - Престон Норт Энд 2:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0 Лидс - Вулверхэмптон 2:1 Фаренсе - Вулверхэмптон 1:1
Джиллингем
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Джиллингем - Дагенем энд Редбридж 3:2 Джиллингем - Солфорд Сити 0:3 Дагенем энд Редбридж - Джиллингем 1:1 Кроули Таун - Джиллингем 0:0
Ньюпорт - Джиллингем 2:0 Джиллингем - Филд 1:0 Джиллингем - Нортгемптон 0:2 Брентфорд - Джиллингем 1:1 Филд - Джиллингем 1:1 Донкастер - Джиллингем 1:0 Лейтон Ориент - Джиллингем 2:0 Джиллингем - Барроу 1:1 Джиллингем - Стивенэйдж 1:1 Джиллингем - Колчестер 1:1 Крю Александра - Джиллингем 1:1 Джиллингем - Брайтон (до 23 лет) 3:2 Джиллингем - Саттон 1:0 Хартлпул - Джиллингем 0:0 Джиллингем - Мансфилд Таун 0:2 Гримсби - Джиллингем 1:1

Результаты матчей

Вулверхэмптон
Джиллингем

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Вулверхэмптон
Джиллингем

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
3
1/8 финала
2 Вулверхэмптон
0 Джиллингем
0 Милтон-Кейнс Донс
3 Лестер
2 Саутгемптон
1 Линкольн Сити
1 Ньюкасл
0 Борнмут
0 Блэкберн
0 Ноттингем Форест
0 Чарльтон
0 Брайтон
0 Манчестер Юнайтед
0 Бёрнли
0 Манчестер Сити
0 Ливерпуль
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Саутгемптон Адамс Че 4
Брэдфорд Сити Andy Cook 3
Лестер Варди Джейми 3
Бристоль Сити Конуэй Томми 3
Портсмут Кёртис Ронан 3
Весь список

Топ нарушителей
Ноттингем Форест Мангаля Орель 1 1
Мансфилд Таун Бауэри Джордан 1
Миллуолл Ханимэн Джордж 1
Моркам Уир Дженсен 1
Болтон George Thomason 1
Весь список
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