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Англия: Кубок лиги
2022-2023

Тур: 4. Стадион: . Зрители: 15495
Милтон-Кейнс Донс
0:3
Конец матча
Лестер
0'
0:1
18' Гол
Тилеманс Юри
0:2
29' Гол
Перес Айосе
0:3
50' Гол
Варди Джейми
90'+3

Ход матча

18'
0:1
Тилеманс Юри
29'
0:2
Перес Айосе
(Томас Люк)
46'
Лоуренс Генри
Jack Tucker
 
50'
0:3
Варди Джейми
(Кастань Тимоти)
61'
Смит Мэтт
Макичран Джош
 
61'
Холланд Нэйтан
Уотсон Тенней
 
67'
 
Ихеаначо Келечи
Перес Айосе
67'
 
Дака Патсон
Варди Джейми
74'
Барри Луи
Грант Конор
 
78'
Matthew Dennis
Mohamed Eisa
 
79'
 
Олбрайтон Марк
Кастань Тимоти
79'
 
Алвес Уилл
Барнс Харви
86'
 
Макатир Кейси
Томас Люк

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 7
  • 0 Удары в створ 8
  • 1 Угловые 10
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 277 Количество передач 731
  • 27 Владение мячом, % 73
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
1
Камминг
Джейми
4
Jack
Tucker
5
Warren
O'Hara
33
Zak
Jules
2
Уотсон
Тенней
21
Харви
Даниэл
6
Макичран
Джош
28
Девой
Доусон
10
Mohamed
Eisa
16
Грант
Конор
9
Григг
Уилл
1
Уорд
Дэнни
II
27
Кастань
Тимоти
18
Амарти
Даниэль
3
Фас
Ваут
33
Томас
Люк
8
Тилеманс
Юри
42
Сумаре
Бубакари
26
Прат
Деннис
17
Перес
Айосе
7
Барнс
Харви
9
Варди
Джейми
Милтон-Кейнс Донс
3-4-2-1
Лестер
4-2-3-1

История личных встреч

Милтон-Кейнс Донс
Лестер

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
135

Бомбардиры внутри турнира

Милтон-Кейнс Донс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matthew Dennis 2 0.5
Грант Конор 1 0.25
Warren O'Hara 1 0.25
Darragh Burns 1 0.25
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 3 1
Перес Айосе 1 0.33
Тилеманс Юри 1 0.33
Джастин Джеймс 1 0.33
Олбрайтон Марк 0 0
Прат Деннис 0 0
Кастань Тимоти 0 0
Томас Люк 0 0
Барнс Харви 0 0

Карточки

Милтон-Кейнс Донс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mohamed Eisa 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Милтон-Кейнс Донс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лестер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Милтон-Кейнс Донс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Лестер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
3
Милтон-Кейнс Донс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Лестер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
3

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
67%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Милтон-Кейнс Донс
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Портсмут - Милтон-Кейнс Донс 0:2 Бристоль Роверс - Милтон-Кейнс Донс 4:1 Милтон-Кейнс Донс - Флитвуд Таун 1:2 Милтон-Кейнс Донс - Бёртон 1:1
Портсмут - Милтон-Кейнс Донс 3:2 Милтон-Кейнс Донс - Ньюпорт 3:1 Барнсли - Милтон-Кейнс Донс 3:1 Милтон-Кейнс Донс - Дерби 1:3 Милтон-Кейнс Донс - Моркам 2:0 Милтон-Кейнс Донс - Тонтон Таун 6:0 Челтенем - Милтон-Кейнс Донс 0:0 Чарльтон - Милтон-Кейнс Донс 0:2 Милтон-Кейнс Донс - Уиком 0:1 Уолсолл - Милтон-Кейнс Донс 0:2 Милтон-Кейнс Донс - Плимут 1:4 Милтон-Кейнс Донс - Бристоль Роверс 0:1 Шрусбери Таун - Милтон-Кейнс Донс 2:1 Милтон-Кейнс Донс - Вест Хэм (до 23 лет) 2:0 Милтон-Кейнс Донс - Питерборо Юнайтед 2:3 Оксфорд Юнайтед - Милтон-Кейнс Донс 1:2
Лестер
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лестер - Труа 0:0 Вест Хэм - Лестер 0:2 Лестер - Ньюпорт 3:0 Эвертон - Лестер 0:2
Лестер - Манчестер Сити 0:1 Вулверхэмптон - Лестер 0:4 Лестер - Лидс 2:0 Лестер - Кристал Пэлас 0:0 Борнмут - Лестер 2:1 Лестер - Ноттингем Форест 4:0 Тоттенхэм - Лестер 6:2 Брайтон - Лестер 5:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Челси - Лестер 2:1 Стокпорт - Лестер 0:0 Лестер - Саутгемптон 1:2 Арсенал - Лестер 4:2 Лестер - Брентфорд 2:2 Лестер - Севилья 1:0 Престон Норт Энд - Лестер 1:2

Результаты матчей

Милтон-Кейнс Донс
Лестер

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Милтон-Кейнс Донс
Лестер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5
2
1
1/8 финала
2 Вулверхэмптон
0 Джиллингем
0 Милтон-Кейнс Донс
3 Лестер
2 Саутгемптон
1 Линкольн Сити
1 Ньюкасл
0 Борнмут
0 Блэкберн
0 Ноттингем Форест
0 Чарльтон
0 Брайтон
0 Манчестер Юнайтед
0 Бёрнли
0 Манчестер Сити
0 Ливерпуль
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Саутгемптон Адамс Че 4
Брэдфорд Сити Andy Cook 3
Лестер Варди Джейми 3
Бристоль Сити Конуэй Томми 3
Портсмут Кёртис Ронан 3
Весь список

Топ нарушителей
Ноттингем Форест Мангаля Орель 1 1
Мансфилд Таун Бауэри Джордан 1
Миллуолл Ханимэн Джордж 1
Моркам Уир Дженсен 1
Болтон George Thomason 1
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