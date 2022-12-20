Тур: 4. Стадион: МК. Зрители: 15495
0:3
Конец матча
Ход матча
18'
0:1
29'
0:2
50'
0:3
74'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 7
-
0 Удары в створ 8
-
1 Угловые 10
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
277 Количество передач 731
-
27 Владение мячом, % 73
Прогноз на матч от Liveresult
33
Zak
Jules
21
Харви
Даниэл
28
Девой
Доусон
10
Mohamed
Eisa
16
Грант
Конор
3
Фас
Ваут
33
Томас
Люк
26
Прат
Деннис
17
Перес
Айосе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Zak JulesЗащитник
- Защитник
-
21 Харви ДаниэлЗащитник
- Полузащитник
-
28 Девой ДоусонПолузащитник
-
10 Mohamed EisaПолузащитник
-
16 Грант КонорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Барри ЛуиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
17 Daniel Kemp
-
-
Главный тренер: Брэдли Джонсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Фас ВаутЗащитник
-
33 Томас ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Прат ДеннисПолузащитник
-
17 Перес АйосеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
57 Алвес УиллНападающий
- Нападающий
-
20 Дака ПатсонНападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
История личных встреч
Милтон-Кейнс Донс
Лестер
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
135
Бомбардиры внутри турнира
Милтон-Кейнс Донс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matthew Dennis
|2
|0.5
|Грант Конор
|1
|0.25
|Warren O'Hara
|1
|0.25
|Darragh Burns
|1
|0.25
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варди Джейми
|3
|1
|Перес Айосе
|1
|0.33
|Тилеманс Юри
|1
|0.33
|Джастин Джеймс
|1
|0.33
|Олбрайтон Марк
|0
|0
|Прат Деннис
|0
|0
|Кастань Тимоти
|0
|0
|Томас Люк
|0
|0
|Барнс Харви
|0
|0
Карточки
Милтон-Кейнс Донс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mohamed Eisa
|1
|0
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Милтон-Кейнс Донс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лестер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Милтон-Кейнс Донс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Лестер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
3
Милтон-Кейнс Донс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Лестер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
3
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
67%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Милтон-Кейнс Донс
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Портсмут - Милтон-Кейнс Донс 0:2 Бристоль Роверс - Милтон-Кейнс Донс 4:1 Милтон-Кейнс Донс - Флитвуд Таун 1:2 Милтон-Кейнс Донс - Бёртон 1:1
Портсмут - Милтон-Кейнс Донс 3:2 Милтон-Кейнс Донс - Ньюпорт 3:1 Барнсли - Милтон-Кейнс Донс 3:1 Милтон-Кейнс Донс - Дерби 1:3 Милтон-Кейнс Донс - Моркам 2:0 Милтон-Кейнс Донс - Тонтон Таун 6:0 Челтенем - Милтон-Кейнс Донс 0:0 Чарльтон - Милтон-Кейнс Донс 0:2 Милтон-Кейнс Донс - Уиком 0:1 Уолсолл - Милтон-Кейнс Донс 0:2 Милтон-Кейнс Донс - Плимут 1:4 Милтон-Кейнс Донс - Бристоль Роверс 0:1 Шрусбери Таун - Милтон-Кейнс Донс 2:1 Милтон-Кейнс Донс - Вест Хэм (до 23 лет) 2:0 Милтон-Кейнс Донс - Питерборо Юнайтед 2:3 Оксфорд Юнайтед - Милтон-Кейнс Донс 1:2
Лестер
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лестер - Труа 0:0 Вест Хэм - Лестер 0:2 Лестер - Ньюпорт 3:0 Эвертон - Лестер 0:2
Лестер - Манчестер Сити 0:1 Вулверхэмптон - Лестер 0:4 Лестер - Лидс 2:0 Лестер - Кристал Пэлас 0:0 Борнмут - Лестер 2:1 Лестер - Ноттингем Форест 4:0 Тоттенхэм - Лестер 6:2 Брайтон - Лестер 5:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Челси - Лестер 2:1 Стокпорт - Лестер 0:0 Лестер - Саутгемптон 1:2 Арсенал - Лестер 4:2 Лестер - Брентфорд 2:2 Лестер - Севилья 1:0 Престон Норт Энд - Лестер 1:2
Результаты матчей
Милтон-Кейнс Донс
Лестер
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Милтон-Кейнс Донс
Лестер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
22
21
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Саутгемптон
|Адамс Че
|4
|Брэдфорд Сити
|Andy Cook
|3
|Лестер
|Варди Джейми
|3
|Бристоль Сити
|Конуэй Томми
|3
|Портсмут
|Кёртис Ронан
|3
|Ноттингем Форест
|Мангаля Орель
|1 1
|Мансфилд Таун
|Бауэри Джордан
|1
|Миллуолл
|Ханимэн Джордж
|1
|Моркам
|Уир Дженсен
|1
|Болтон
|George Thomason
|1