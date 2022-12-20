  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Челси
 
Позже
Борнмут
Прогнозы 67
Челси 97% (65)
X 1.5% (1)
Борнмут 1.5% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Борнмут
1.33
5.63
10.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Челси
Борнмут

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

13 матчей

61.5%
7.7%
30.8%
8 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

38.5%
61.5%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
7.7%
38.5%
7 побед 1 ничья 5 побед

История матчей

ТМК
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
КЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
КЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
ПЛ
1:4
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

1.14
2

Среднее время на гол

78
45

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.5
0.86

Среднее время на гол

60
105

Всего голов

17
18

Голов в среднем за матч

1.31
1.38

Тотал матчей

2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

68
65

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стерлинг Рахим 3 0.21
Хаверц Кай 3 0.21
Маунт Мэйсон 2 0.14
Жоржиньо II 2 (2) 0.14
Чилуэлл Бен 1 0.07
Пулишич Кристиан 1 0.07
Галлахер Конор 1 0.07
Джеймс Рис II 1 0.07
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0.07
Кулибали Калиду 1 0.07
Броя Армандо 1 0.07
Силва Тьяго 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Ковачич Матео 0 0
Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биллинг Филип 4 0.27
Мур Киффер 4 0.27
Соланке Доминик 3 0.2
Тавернер Маркус 2 0.13
Хефферсон Лерма 2 0.13
Энтони Джейдон 2 0.13
Кристи Райан 1 0.07
Кук Льюис 0 0
Келли Ллойд 0 0
Смит Адам 0 0
Земура Джордан 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Калиду 3 1
Галлахер Конор 2 1
Жоржиньо II 3 0
Стерлинг Рахим 3 0
Хаверц Кай 3 0
Джеймс Рис II 3 0
Томас Тухель 1 1
Аспиликуэта Сесар 2 0
Ковачич Матео 2 0
Кукурелья Марк 2 0
Маунт Мэйсон 2 0
Силва Тьяго 1 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Чалоба Трево 1 0
Чилуэлл Бен 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Менди Эдуар 1 0
Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мефам Крис 5 0
Смит Адам 4 0
Хефферсон Лерма 3 0
Нето Мурара 2 0
Кук Льюис 2 0
О'Нил Гари 1 0
Фредерикс Райан 1 0
Кристи Райан 1 0
Пирсон Бен 1 0
Биллинг Филип 1 0
Стэйси Джек 1 0
Тавернер Маркус 1 0
Сенеси Маркос 1 0
Земура Джордан 1 0

Результаты матчей

Челси
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Борнмут
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

3
8
Челси
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Борнмут
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
7

Волевые поражения

5
7
Челси
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Борнмут
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

10
9

Волевые поражения

8
15

Голы по времени матча

Забито

10
11
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
2
18%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
3
27%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
5
50%
2
18%
76-90

Пропущено

6
22
0 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
0
0%
7
32%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
4
67%
3
14%
61-75
2
33%
4
18%
76-90

Забито

9
9
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
2
22%
1
11%
1-15
1
11%
3
33%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
1
11%
3
33%
61-75
1
11%
1
11%
76-90

Пропущено

9
8
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
22%
4
50%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
1
11%
1
13%
76-90

Забито

19
20
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
2
11%
3
15%
1-15
2
11%
5
25%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
3
16%
4
20%
46-60
2
11%
5
25%
61-75
6
32%
3
15%
76-90

Пропущено

15
30
6 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
13%
7
23%
1-15
1
7%
3
10%
16-30
3
20%
7
23%
31-45
0
0%
4
13%
46-60
6
40%
4
13%
61-75
3
20%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Челси - Астон Вилла 0:1 Ньюкасл - Челси 1:0 Манчестер Сити - Челси 2:0 Челси - Арсенал 0:1
Челси - Динамо Загреб 2:1 Брайтон - Челси 4:1 Ред Булл Зальцбург - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Брентфорд - Челси 0:0 Астон Вилла - Челси 0:2 Милан - Челси 0:2 Челси - Вулверхэмптон 3:0 Челси - Милан 3:0 Кристал Пэлас - Челси 1:2 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Динамо Загреб - Челси 1:0 Челси - Вест Хэм 2:1 Саутгемптон - Челси 2:1 Челси - Лестер 2:1 Лидс - Челси 3:0
Борнмут
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ньюкасл - Борнмут 1:0 Борнмут - Эвертон 3:0 Борнмут - Эвертон 4:1 Лидс - Борнмут 4:3
Борнмут - Тоттенхэм 2:3 Вест Хэм - Борнмут 2:0 Борнмут - Саутгемптон 0:1 Фулхэм - Борнмут 2:2 Борнмут - Лестер 2:1 Борнмут - Брентфорд 0:0 Ньюкасл - Борнмут 1:1 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Борнмут - Вулверхэмптон 0:0 Ливерпуль - Борнмут 9:0 Норвич - Борнмут 2:2 Борнмут - Арсенал 0:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Борнмут - Астон Вилла 2:0 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Борнмут - Бристоль Сити 0:1

Результаты матчей

Челси
Борнмут

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
9:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
9:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
1 раз 7%
0
7 раз 47%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
1
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Челси
Борнмут

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
4
4
2
1.5
4
4
1
5
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
3
2
6
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
8
7
6
8
1.5
7
8
1
13
2.5
3
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 12 1 1 33 - 11 37
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 10 2 2 40 - 14 32
3.
Ньюкасл
 Заявка 15 8 6 1 29 - 11 30
4.
Тоттенхэм
 Заявка 15 9 2 4 31 - 21 29
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 2 4 20 - 20 26
6.
Ливерпуль
 Заявка 14 6 4 4 28 - 17 22
7.
Брайтон
 Заявка 14 6 3 5 23 - 19 21
8.
Челси
 Заявка 14 6 3 5 17 - 17 21
9.
Фулхэм
 Заявка 15 5 4 6 24 - 26 19
10.
Брентфорд
 Заявка 15 4 7 4 23 - 25 19
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 5 4 5 15 - 18 19
12.
Астон Вилла
 Заявка 15 5 3 7 16 - 22 18
13.
Лестер
 Заявка 15 5 2 8 25 - 25 17
14.
Борнмут
 Заявка 15 4 4 7 18 - 32 16
15.
Лидс
 Заявка 14 4 3 7 22 - 26 15
16.
Эвертон
 Заявка 15 3 5 7 11 - 17 14
17.
Вест Хэм
 Заявка 15 4 2 9 12 - 17 14
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 3 4 8 11 - 30 13
19.
Саутгемптон
 Заявка 15 3 3 9 13 - 27 12
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 2 4 9 8 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 8 7 0 1 30 - 9 21
2.
Арсенал
 Заявка 6 6 0 0 19 - 7 18
3.
Ньюкасл
 Заявка 8 5 3 0 17 - 5 18
4.
Тоттенхэм
 Заявка 8 6 0 2 21 - 11 18
5.
Ливерпуль
 Заявка 8 5 2 1 21 - 8 17
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
7.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
8.
Астон Вилла
 Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
9.
Фулхэм
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
10.
Брентфорд
 Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
11.
Брайтон
 Заявка 7 3 2 2 11 - 6 11
12.
Лидс
 Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
13.
Челси
 Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
14.
Борнмут
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
16.
Вест Хэм
 Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
17.
Лестер
 Заявка 7 2 2 3 9 - 6 8
18.
Эвертон
 Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 2 4 5 - 13 8
20.
Саутгемптон
 Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 8 6 1 1 14 - 4 19
2.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 4 1 3 11 - 16 13
3.
Ньюкасл
 Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
4.
Манчестер Сити
 Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
5.
Тоттенхэм
 Заявка 7 3 2 2 10 - 10 11
6.
Брайтон
 Заявка 7 3 1 3 12 - 13 10
7.
Челси
 Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
8.
Лестер
 Заявка 8 3 0 5 16 - 19 9
9.
Фулхэм
 Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
10.
Брентфорд
 Заявка 8 1 4 3 10 - 18 7
11.
Эвертон
 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
13.
Саутгемптон
 Заявка 8 2 0 6 5 - 15 6
14.
Ливерпуль
 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
15.
Борнмут
 Заявка 7 1 2 4 9 - 24 5
16.
Астон Вилла
 Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
17.
Вест Хэм
 Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
18.
Лидс
 Заявка 7 1 1 5 10 - 17 4
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 0 2 5 3 - 11 2
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 0 2 5 1 - 19 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 12 (1)
Брентфорд Тони Айвен 10 (2)
Лидс Морено Родриго 9 (1)
Фулхэм Митрович Александар 9
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Рид Бобби 6
Вулверхэмптон Невеш Рубен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 5
Фулхэм Тете Кенни 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Борнмут от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 декабря 2022, осталось 2 дня 5 часов 10 минут.

    Главный судья: Хупер Саймон

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 67
    Челси 97% (65)
    X 1.5% (1)
    Борнмут 1.5% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Борнмут
    1.33
    5.63
    10.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Челси - Борнмут онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Челси - Борнмут

    Исход игры
    Челси
    97% (65)
    Ничья
    1.5% (1)
    Борнмут
    1.5% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.03% (29)
    Меньше
    53.97% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    38.1% (24)
    Нет
    61.9% (39)
    Популярный счёт
    2:0 Челси
    43.3% (29)
    2:1 Челси
    29.9% (20)
    1:0 Челси
    7.5% (5)
    3:0 Челси
    7.5% (5)
    3:1 Челси
    6% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Челси
    Борнмут
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     