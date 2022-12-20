Тур: 17. Стадион: Стэмфорд Бридж. Главный судья: Хупер Саймон
История личных встреч
Челси
Борнмут
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
13 матчей
61.5%
7.7%
30.8%
8 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
38.5%
61.5%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
7.7%
38.5%
7 побед 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
1.14
2
Среднее время на гол
78
45
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.5
0.86
Среднее время на гол
60
105
Всего голов
17
18
Голов в среднем за матч
1.31
1.38
Тотал матчей
2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
68
65
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стерлинг Рахим
|3
|0.21
|Хаверц Кай
|3
|0.21
|Маунт Мэйсон
|2
|0.14
|Жоржиньо II
|2 (2)
|0.14
|Чилуэлл Бен
|1
|0.07
|Пулишич Кристиан
|1
|0.07
|Галлахер Конор
|1
|0.07
|Джеймс Рис II
|1
|0.07
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0.07
|Кулибали Калиду
|1
|0.07
|Броя Армандо
|1
|0.07
|Силва Тьяго
|0
|0
|Кукурелья Марк
|0
|0
|Ковачич Матео
|0
|0
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Биллинг Филип
|4
|0.27
|Мур Киффер
|4
|0.27
|Соланке Доминик
|3
|0.2
|Тавернер Маркус
|2
|0.13
|Хефферсон Лерма
|2
|0.13
|Энтони Джейдон
|2
|0.13
|Кристи Райан
|1
|0.07
|Кук Льюис
|0
|0
|Келли Ллойд
|0
|0
|Смит Адам
|0
|0
|Земура Джордан
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Калиду
|3
|1
|Галлахер Конор
|2
|1
|Жоржиньо II
|3
|0
|Стерлинг Рахим
|3
|0
|Хаверц Кай
|3
|0
|Джеймс Рис II
|3
|0
|Томас Тухель
|1
|1
|Аспиликуэта Сесар
|2
|0
|Ковачич Матео
|2
|0
|Кукурелья Марк
|2
|0
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|Силва Тьяго
|1
|0
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Чалоба Трево
|1
|0
|Чилуэлл Бен
|1
|0
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|Менди Эдуар
|1
|0
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мефам Крис
|5
|0
|Смит Адам
|4
|0
|Хефферсон Лерма
|3
|0
|Нето Мурара
|2
|0
|Кук Льюис
|2
|0
|О'Нил Гари
|1
|0
|Фредерикс Райан
|1
|0
|Кристи Райан
|1
|0
|Пирсон Бен
|1
|0
|Биллинг Филип
|1
|0
|Стэйси Джек
|1
|0
|Тавернер Маркус
|1
|0
|Сенеси Маркос
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
Результаты матчей
Челси
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Борнмут
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
3
8
Челси
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Борнмут
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
7
Волевые поражения
5
7
Челси
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Борнмут
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
10
9
Волевые поражения
8
15
Голы по времени матча
Забито
10
11
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
2
18%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
3
27%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
5
50%
2
18%
76-90
Пропущено
6
22
0 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
0
0%
7
32%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
4
67%
3
14%
61-75
2
33%
4
18%
76-90
Забито
9
9
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
2
22%
1
11%
1-15
1
11%
3
33%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
1
11%
3
33%
61-75
1
11%
1
11%
76-90
Пропущено
9
8
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
22%
4
50%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
1
11%
1
13%
76-90
Забито
19
20
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
2
11%
3
15%
1-15
2
11%
5
25%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
3
16%
4
20%
46-60
2
11%
5
25%
61-75
6
32%
3
15%
76-90
Пропущено
15
30
6 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
13%
7
23%
1-15
1
7%
3
10%
16-30
3
20%
7
23%
31-45
0
0%
4
13%
46-60
6
40%
4
13%
61-75
3
20%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Челси - Астон Вилла 0:1 Ньюкасл - Челси 1:0 Манчестер Сити - Челси 2:0 Челси - Арсенал 0:1
Челси - Динамо Загреб 2:1 Брайтон - Челси 4:1 Ред Булл Зальцбург - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Брентфорд - Челси 0:0 Астон Вилла - Челси 0:2 Милан - Челси 0:2 Челси - Вулверхэмптон 3:0 Челси - Милан 3:0 Кристал Пэлас - Челси 1:2 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Динамо Загреб - Челси 1:0 Челси - Вест Хэм 2:1 Саутгемптон - Челси 2:1 Челси - Лестер 2:1 Лидс - Челси 3:0
Борнмут
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ньюкасл - Борнмут 1:0 Борнмут - Эвертон 3:0 Борнмут - Эвертон 4:1 Лидс - Борнмут 4:3
Борнмут - Тоттенхэм 2:3 Вест Хэм - Борнмут 2:0 Борнмут - Саутгемптон 0:1 Фулхэм - Борнмут 2:2 Борнмут - Лестер 2:1 Борнмут - Брентфорд 0:0 Ньюкасл - Борнмут 1:1 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Борнмут - Вулверхэмптон 0:0 Ливерпуль - Борнмут 9:0 Норвич - Борнмут 2:2 Борнмут - Арсенал 0:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Борнмут - Астон Вилла 2:0 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Борнмут - Бристоль Сити 0:1
Результаты матчей
Челси
Борнмут
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
9:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
9:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
1 раз 7%
0
7 раз 47%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
1
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Челси
Борнмут
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
44
42
44
15
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
43
26
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
87
68
78
113
312
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|33 - 11
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|40 - 14
|32
|3.
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|29 - 11
|30
|4.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|31 - 21
|29
|5.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 20
|26
|6.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|28 - 17
|22
|7.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 19
|21
|8.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 17
|21
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|24 - 26
|19
|10.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|23 - 25
|19
|11.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 18
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 22
|18
|13.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|25 - 25
|17
|14.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 32
|16
|15.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 26
|15
|16.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|11 - 17
|14
|17.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|12 - 17
|14
|18.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|11 - 30
|13
|19.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 27
|12
|20.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|8 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|30 - 9
|21
|2.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 7
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|17 - 5
|18
|4.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 11
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 8
|17
|6.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|10.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 6
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|13.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|16.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|17.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 6
|8
|18.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|19.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 13
|8
|20.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 4
|19
|2.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 16
|13
|3.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|5.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|8.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|16 - 19
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|10.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 18
|7
|11.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|13.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|5 - 15
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 24
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 7
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 17
|4
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|1 - 19
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|18 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|12 (1)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|10 (2)
|Лидс
|Морено Родриго
|9 (1)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|9
|Фулхэм
|Рид Бобби
|6
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|6
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|5
|Фулхэм
|Тете Кенни
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Челси - Борнмут
Исход игры
Челси
97% (65)
Ничья
1.5% (1)
Борнмут
1.5% (1)
Тотал 2.5
Больше
46.03% (29)
Меньше
53.97% (34)
Обе команды забьют
Да
38.1% (24)
Нет
61.9% (39)
Популярный счёт
2:0 Челси
43.3% (29)
2:1 Челси
29.9% (20)
1:0 Челси
7.5% (5)
3:0 Челси
7.5% (5)
3:1 Челси
6% (4)
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