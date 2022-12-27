Тур: 17. Стадион: Олд Траффорд. Главный судья: Тейлор Энтони
2:0
Первый тайм: 34'
0'
1:0
19' ГолРэшфорд Маркус
2:0
22' ГолМарсьяль Антони
27' Желтая карточкаМаласиа Тирелл
29' Желтая карточкаМангаля Орель
Ход матча
19'
22'
27'
29'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Шоу
Люк
21
Антони
24
Орье
Серж
30
Боли
Вийи
32
Лоди
Ренан
22
Йейтс
Райан
23
Фройлер
Ремо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хитон ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Беннетт РисЗащитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Икбал ЗиданПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Орье СержЗащитник
- Защитник
-
30 Боли ВийиЗащитник
-
32 Лоди РенанЗащитник
-
22 Йейтс РайанПолузащитник
-
23 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Смит ДжорданВратарь
-
3 Кук СтивЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сарридж СэмНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Купер Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рэшфорд Маркус
|5
|0.33
|Марсьяль Антони
|3 (1)
|0.2
|Антони
|3
|0.2
|Фернандеш Бруну
|2
|0.13
|Санчо Джедон
|2
|0.13
|Эриксен Кристиан
|1
|0.07
|Каземиро Карлос
|1
|0.07
|Роналду Криштиану
|1
|0.07
|Фред Сантос
|1
|0.07
|Гарначо Алехандро
|1
|0.07
|Шоу Люк
|0
|0
|Далот Диогу
|0
|0
|Эланга Энтони
|0
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авонийи Тайво
|3
|0.19
|Гиббс-Уайт Морган
|2
|0.13
|Джонсон Бреннан
|2 (1)
|0.13
|Деннис Эммануэль
|1
|0.06
|Куяте Шейху
|1
|0.06
|О'Брайен Льюис
|1
|0.06
|Йейтс Райан
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Бруну
|5
|0
|Мактоминай Скотт
|5
|0
|Далот Диогу
|5
|0
|Магуайр Гарри
|3
|0
|Шоу Люк
|3
|0
|Мартинес Лисандро
|3
|0
|Маласиа Тирелл
|3
|0
|Роналду Криштиану
|2
|0
|Каземиро Карлос
|2
|0
|Фред Сантос
|2
|0
|Антони
|1
|0
|Эриксен Кристиан
|1
|0
|Варан Рафаэль
|1
|0
|Рэшфорд Маркус
|1
|0
|Гарначо Алехандро
|1
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кук Стив
|4
|0
|Маккена Скотт
|4
|0
|Уорролл Джо
|4
|0
|Йейтс Райан
|3
|0
|Уильямс Неко
|3
|0
|Куяте Шейху
|2
|0
|Фройлер Ремо
|2
|0
|Хендерсон Дин
|2
|0
|Деннис Эммануэль
|2
|0
|О'Брайен Льюис
|2
|0
|Джонсон Бреннан
|2
|0
|Орье Серж
|1
|0
|Боли Вийи
|1
|0
|Лингард Джесси
|1
|0
|Мангаля Орель
|1
|0
|Лоди Ренан
|1
|0
|Сарридж Сэм
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Ноттингем Форест
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
1
Манчестер Юнайтед
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Ноттингем Форест
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
14
8
Волевые поражения
7
5
Манчестер Юнайтед
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Ноттингем Форест
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
16
8
Волевые поражения
7
6
Голы по времени матча
Забито
8
1
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
5
19
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
2
11%
1-15
1
20%
3
16%
16-30
1
20%
2
11%
31-45
1
20%
6
32%
46-60
1
20%
2
11%
61-75
1
20%
4
21%
76-90
Забито
10
9
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 7
8 Не забивали 8
2
20%
2
22%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
1
10%
3
33%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
1
11%
76-90
Пропущено
17
12
12 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
5
29%
29%
1
8%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
5
29%
29%
1
8%
31-45
1
6%
4
33%
46-60
3
18%
2
17%
61-75
1
6%
3
25%
76-90
Забито
18
10
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 8
4 Не забивали 7
2
11%
2
20%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
3
17%
3
30%
31-45
4
22%
2
20%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
4
22%
2
20%
76-90
Пропущено
22
31
14 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
5
23%
3
10%
1-15
3
14%
4
13%
16-30
6
27%
3
10%
31-45
2
9%
10
32%
46-60
4
18%
4
13%
61-75
2
9%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Манчестер Юнайтед - Бёрнли 2:0 Бетис - Манчестер Юнайтед 1:0 Кадис - Манчестер Юнайтед 4:2 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 1:2
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 4:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 3:1 Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Манчестер Юнайтед - Шериф 3:0 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1
Ноттингем Форест
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Блэкберн - Ноттингем Форест 1:4 Валенсия - Ноттингем Форест 1:2 Олимпиакос - Ноттингем Форест 1:0 Атромитос - Ноттингем Форест 3:2
Сток Сити - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 2:0 Ноттингем Форест - Брентфорд 2:2 Арсенал - Ноттингем Форест 5:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 1:0 Брайтон - Ноттингем Форест 0:0 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Астон Вилла 1:1 Лестер - Ноттингем Форест 4:0 Ноттингем Форест - Фулхэм 2:3 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Гримсби - Ноттингем Форест 0:3 Эвертон - Ноттингем Форест 1:1
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
3 раза 38%
2:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
6:3
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
6 раз 86%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:3
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
Тоталы голов в матче
Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
71
33
35
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
16
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
87
68
312
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|36 - 12
|40
|2.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|32 - 11
|33
|3.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|40 - 14
|32
|4.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|33 - 23
|30
|5.
|2:0 Заявка
|15
|9
|2
|4
|22 - 20
|29
|6.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|31 - 18
|25
|7.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|26 - 20
|24
|8.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 17
|24
|9.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|27 - 26
|22
|10.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|25 - 27
|20
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 21
|19
|12.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|17 - 25
|18
|13.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|25 - 28
|17
|14.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 34
|16
|15.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 26
|15
|16.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 19
|14
|17.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|13 - 20
|14
|18.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|10 - 25
|13
|19.
|0:2 Заявка
|16
|3
|4
|9
|11 - 32
|13
|20.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|14 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|30 - 9
|21
|2.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|22 - 8
|21
|3.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|17 - 5
|18
|4.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 11
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 8
|17
|6.
|2:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|8.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|15 - 9
|13
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 6
|11
|13.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|15.
|0:2 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|16.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|17.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 9
|8
|18.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 13
|8
|19.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|20.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 4
|19
|2.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 6
|15
|3.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 14
|13
|4.
|2:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 16
|13
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 13
|10
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|9.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|16 - 19
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|11.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 18
|7
|12.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|14.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|5 - 15
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 26
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 10
|4
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 17
|4
|20.
|0:2 Заявка
|8
|0
|2
|6
|1 - 21
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|18 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|13 (1)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|11 (2)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|10 (1)
|Ньюкасл
|Альмирон Мигель
|9 (1)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|7
|Фулхэм
|Рид Бобби
|6
|Брентфорд
|Тони Айвен
|6
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 2:0 Ноттингем Форест
Исход игры
Манчестер Юнайтед
95.5% (147)
Ничья
3.2% (5)
Ноттингем Форест
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
45.08% (55)
Меньше
54.92% (67)
Обе команды забьют
Да
35.25% (43)
Нет
64.75% (79)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Юнайтед
35.1% (54)
3:1 Манчестер Юнайтед
14.3% (22)
2:1 Манчестер Юнайтед
11.7% (18)
1:0 Манчестер Юнайтед
7.1% (11)
3:0 Манчестер Юнайтед
6.5% (10)
4:1 Манчестер Юнайтед
1.3% (2)
4:0 Манчестер Юнайтед
1.3% (2)
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