Маласиа на чужой половине поля выбивал мяч у Орье в прыжке и попал по ногам Сержу. Тейлор оценил этот прыжок жёлтой карточкой.

Лоди от углового флага навесил слишком сильно. Мяч улетел к противоположной бровке.

Мангаля в центре поля руками остановил убегавшего Рэшфорда и получил жёлтую карточку.

У Рэшфорда слева на углу штрафной площади не прошёл пас пяткой внутрь на Марсьяля.

Йейтс справа с двадцати пяти метров пробил в ближний угол. Де Хеа в прыжке кулаками отбил мяч за пределы поля.

Очередную подачу Лоди от углового флага перехватил Варан. Мяч и на этот раз вынесен из штрафной площади.

27' Маласиа слева не совладал с собственной скоростью и не успел исполнить прострел к воротам.

26' Разыграли штрафной удар гости неудачно. Невысокий навес справа в штрафную площадь перехватил Эриксен.

25' Каземиро на фланге нарушил правила.

23' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

2:0!!!

МАРСЬЯЛЬ!!! Быструю атаку провели слева хозяева. Рэшфорд по линии штрафной площади покатил мяч в центр, где Марсьяль низом пробил левее центра. Хеннесси успел сложиться, но отбить мокрый мяч не сумел.

22' Хозяева быстро перехватили мяч и катают его у центрального круга.

20' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

РЭШФОРД!!! Эриксен от углового флага низом покатил мяч в центр штрафной площади. Рэшфорд рванул на опережение и с двенадцати метров пробил точно.

19' Маласиа пытался по левому флангу отправить мяч вперёд, но попал в спину Орье. Придётся Тиреллу с партнёрами возвращаться к своим воротам.