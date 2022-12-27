  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Манчестер Юнайтед
2:0
Первый тайм: 34'
Ноттингем Форест
0'
1:0
19' Гол
Рэшфорд Маркус
2:0
22' Гол
Марсьяль Антони
27' Желтая карточка
Маласиа Тирелл
29' Желтая карточка
Мангаля Орель

Ход матча

19'
Рэшфорд Маркус
(Эриксен Кристиан)
1:0
22'
Марсьяль Антони
(Рэшфорд Маркус)
2:0
27'
Маласиа Тирелл
 
29'
 
Мангаля Орель

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Прогнозы 145
Манчестер Юнайтед 96.6% (140)
X 2.8% (4)
Ноттингем Форест 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Ноттингем Форест
5.45
9.69
50.00
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Де
Хеа
Давид
29
Уан-Биссака
Аарон
19
Варан
Рафаэль
23
Шоу
Люк
12
Маласиа
Тирелл
18
Каземиро
Карлос
14
Эриксен
Кристиан
21
Антони
8
Фернандеш
Бруну
10
Рэшфорд
Маркус
9
Марсьяль
Антони
13
Хеннесси
Уэйн
24
Орье
Серж
4
Уорролл
Джо
30
Боли
Вийи
32
Лоди
Ренан
22
Йейтс
Райан
23
Фройлер
Ремо
5
Мангаля
Орель
20
Джонсон
Бреннан
9
Авонийи
Тайво
11
Лингард
Джесси
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Ноттингем Форест
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рэшфорд Маркус 5 0.33
Марсьяль Антони 3 (1) 0.2
Антони 3 0.2
Фернандеш Бруну 2 0.13
Санчо Джедон 2 0.13
Эриксен Кристиан 1 0.07
Каземиро Карлос 1 0.07
Роналду Криштиану 1 0.07
Фред Сантос 1 0.07
Гарначо Алехандро 1 0.07
Шоу Люк 0 0
Далот Диогу 0 0
Эланга Энтони 0 0
Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 3 0.19
Гиббс-Уайт Морган 2 0.13
Джонсон Бреннан 2 (1) 0.13
Деннис Эммануэль 1 0.06
Куяте Шейху 1 0.06
О'Брайен Льюис 1 0.06
Йейтс Райан 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 5 0
Мактоминай Скотт 5 0
Далот Диогу 5 0
Магуайр Гарри 3 0
Шоу Люк 3 0
Мартинес Лисандро 3 0
Маласиа Тирелл 3 0
Роналду Криштиану 2 0
Каземиро Карлос 2 0
Фред Сантос 2 0
Антони 1 0
Эриксен Кристиан 1 0
Варан Рафаэль 1 0
Рэшфорд Маркус 1 0
Гарначо Алехандро 1 0
Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кук Стив 4 0
Маккена Скотт 4 0
Уорролл Джо 4 0
Йейтс Райан 3 0
Уильямс Неко 3 0
Куяте Шейху 2 0
Фройлер Ремо 2 0
Хендерсон Дин 2 0
Деннис Эммануэль 2 0
О'Брайен Льюис 2 0
Джонсон Бреннан 2 0
Орье Серж 1 0
Боли Вийи 1 0
Лингард Джесси 1 0
Мангаля Орель 1 0
Лоди Ренан 1 0
Сарридж Сэм 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Ноттингем Форест
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
1
Манчестер Юнайтед
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Ноттингем Форест
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

14
8

Волевые поражения

7
5
Манчестер Юнайтед
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Ноттингем Форест
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

16
8

Волевые поражения

7
6

Голы по времени матча

Забито

8
1
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

5
19
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
2
11%
1-15
1
20%
3
16%
16-30
1
20%
2
11%
31-45
1
20%
6
32%
46-60
1
20%
2
11%
61-75
1
20%
4
21%
76-90

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 7
8 Не забивали 8
2
20%
2
22%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
1
10%
3
33%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
1
11%
76-90

Пропущено

17
12
12 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
5
29%
29%
1
8%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
5
29%
29%
1
8%
31-45
1
6%
4
33%
46-60
3
18%
2
17%
61-75
1
6%
3
25%
76-90

Забито

18
10
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 8
4 Не забивали 7
2
11%
2
20%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
3
17%
3
30%
31-45
4
22%
2
20%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
4
22%
2
20%
76-90

Пропущено

22
31
14 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
5
23%
3
10%
1-15
3
14%
4
13%
16-30
6
27%
3
10%
31-45
2
9%
10
32%
46-60
4
18%
4
13%
61-75
2
9%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Манчестер Юнайтед - Бёрнли 2:0 Бетис - Манчестер Юнайтед 1:0 Кадис - Манчестер Юнайтед 4:2 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 1:2
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 4:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 3:1 Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Манчестер Юнайтед - Шериф 3:0 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1
Ноттингем Форест
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Блэкберн - Ноттингем Форест 1:4 Валенсия - Ноттингем Форест 1:2 Олимпиакос - Ноттингем Форест 1:0 Атромитос - Ноттингем Форест 3:2
Сток Сити - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 2:0 Ноттингем Форест - Брентфорд 2:2 Арсенал - Ноттингем Форест 5:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 1:0 Брайтон - Ноттингем Форест 0:0 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Астон Вилла 1:1 Лестер - Ноттингем Форест 4:0 Ноттингем Форест - Фулхэм 2:3 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Гримсби - Ноттингем Форест 0:3 Эвертон - Ноттингем Форест 1:1

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
3 раза 38%
2:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
6:3
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
6 раз 86%
1
1 раз 14%

Точный счет

1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:3
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%

Тоталы голов в матче

Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
7
1
3
3
1.5
3
5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
1
6
3
5
1.5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
8
7
6
8
1.5
3
12
2
12
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 13 1 1 36 - 12 40
2.
Ньюкасл
 Заявка 16 9 6 1 32 - 11 33
3.
Манчестер Сити
 Заявка 14 10 2 2 40 - 14 32
4.
Тоттенхэм
 Заявка 16 9 3 4 33 - 23 30
5.
Манчестер Юнайтед
 2:0 Заявка 15 9 2 4 22 - 20 29
6.
Ливерпуль
 Заявка 15 7 4 4 31 - 18 25
7.
Брайтон
 Заявка 15 7 3 5 26 - 20 24
8.
Челси
 Заявка 15 7 3 5 19 - 17 24
9.
Фулхэм
 Заявка 16 6 4 6 27 - 26 22
10.
Брентфорд
 Заявка 16 4 8 4 25 - 27 20
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 5 4 6 15 - 21 19
12.
Астон Вилла
 Заявка 16 5 3 8 17 - 25 18
13.
Лестер
 Заявка 16 5 2 9 25 - 28 17
14.
Борнмут
 Заявка 16 4 4 8 18 - 34 16
15.
Лидс
 Заявка 14 4 3 7 22 - 26 15
16.
Эвертон
 Заявка 16 3 5 8 12 - 19 14
17.
Вест Хэм
 Заявка 16 4 2 10 13 - 20 14
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 3 4 9 10 - 25 13
19.
Ноттингем Форест
 0:2 Заявка 16 3 4 9 11 - 32 13
20.
Саутгемптон
 Заявка 16 3 3 10 14 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 8 7 0 1 30 - 9 21
2.
Арсенал
 Заявка 7 7 0 0 22 - 8 21
3.
Ньюкасл
 Заявка 8 5 3 0 17 - 5 18
4.
Тоттенхэм
 Заявка 8 6 0 2 21 - 11 18
5.
Ливерпуль
 Заявка 8 5 2 1 21 - 8 17
6.
Манчестер Юнайтед
 2:0 Заявка 7 5 1 1 11 - 4 16
7.
Челси
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
8.
Брентфорд
 Заявка 8 3 4 1 15 - 9 13
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 4 1 3 10 - 11 13
10.
Астон Вилла
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
11.
Фулхэм
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
12.
Брайтон
 Заявка 7 3 2 2 11 - 6 11
13.
Лидс
 Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
14.
Борнмут
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
15.
Ноттингем Форест
 0:2 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
16.
Вест Хэм
 Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
17.
Лестер
 Заявка 8 2 2 4 9 - 9 8
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 2 4 5 - 13 8
19.
Эвертон
 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
20.
Саутгемптон
 Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 8 6 1 1 14 - 4 19
2.
Ньюкасл
 Заявка 8 4 3 1 15 - 6 15
3.
Брайтон
 Заявка 8 4 1 3 15 - 14 13
4.
Манчестер Юнайтед
 2:0 Заявка 8 4 1 3 11 - 16 13
5.
Тоттенхэм
 Заявка 8 3 3 2 12 - 12 12
6.
Манчестер Сити
 Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
7.
Фулхэм
 Заявка 8 3 1 4 13 - 13 10
8.
Челси
 Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
9.
Лестер
 Заявка 8 3 0 5 16 - 19 9
10.
Ливерпуль
 Заявка 7 2 2 3 10 - 10 8
11.
Брентфорд
 Заявка 8 1 4 3 10 - 18 7
12.
Эвертон
 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
14.
Саутгемптон
 Заявка 8 2 0 6 5 - 15 6
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
16.
Борнмут
 Заявка 8 1 2 5 9 - 26 5
17.
Астон Вилла
 Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
18.
Вест Хэм
 Заявка 8 1 1 6 4 - 10 4
19.
Лидс
 Заявка 7 1 1 5 10 - 17 4
20.
Ноттингем Форест
 0:2 Заявка 8 0 2 6 1 - 21 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 13 (1)
Брентфорд Тони Айвен 11 (2)
Фулхэм Митрович Александар 10 (1)
Ньюкасл Альмирон Мигель 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 7
Фулхэм Рид Бобби 6
Брентфорд Тони Айвен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    34'
    Очередную подачу Лоди от углового флага перехватил Варан. Мяч и на этот раз вынесен из штрафной площади.
  • 33'
    Йейтс справа с двадцати пяти метров пробил в ближний угол. Де Хеа в прыжке кулаками отбил мяч за пределы поля.
  • 32'
    У Рэшфорда слева на углу штрафной площади не прошёл пас пяткой внутрь на Марсьяля.
  • Желтая карточка
    31'
    Мангаля в центре поля руками остановил убегавшего Рэшфорда и получил жёлтую карточку.
  • Угловой
    30'
    Лоди от углового флага навесил слишком сильно. Мяч улетел к противоположной бровке.
  • 29'
    Прострел Орье справа в штрафную площадь заблокировал Каземиро,
  • Желтая карточка
    28'
    Маласиа на чужой половине поля выбивал мяч у Орье в прыжке и попал по ногам Сержу. Тейлор оценил этот прыжок жёлтой карточкой.
  • 27'
    Маласиа слева не совладал с собственной скоростью и не успел исполнить прострел к воротам.
  • 26'
    Разыграли штрафной удар гости неудачно. Невысокий навес справа в штрафную площадь перехватил Эриксен.
  • Фол, нарушение
    25'
    Каземиро на фланге нарушил правила.
  • Описание гола
    23'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:0!!!
    МАРСЬЯЛЬ!!! Быструю атаку провели слева хозяева. Рэшфорд по линии штрафной площади покатил мяч в центр, где Марсьяль низом пробил левее центра. Хеннесси успел сложиться, но отбить мокрый мяч не сумел.
  • 22'
    Хозяева быстро перехватили мяч и катают его у центрального круга.
  • Описание гола
    20'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    РЭШФОРД!!! Эриксен от углового флага низом покатил мяч в центр штрафной площади. Рэшфорд рванул на опережение и с двенадцати метров пробил точно.
  • 19'
    Маласиа пытался по левому флангу отправить мяч вперёд, но попал в спину Орье. Придётся Тиреллу с партнёрами возвращаться к своим воротам.
  • Угловой
    18'
    Эриксен от углового флага навесил к ближней штанге, где первым головой сыграл Орье. Мяч вынесен из штрафной площади.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 17'
      "Манчестер Юнайтед" перевёл игру на чужую половину поля. Гости лишь изредка отвечают контратаками.
    • 16'
      Удар Эриксена с двадцати одного метра заблокировал Уорролл.
    • 15'
      Рэшфорд справа отправил вперёд Уан-Биссаку, прострел которого к воротам соперники перехватили.
    • Угловой
      14'
      Лоди от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Маласиа.
    • 13'
      Прострел Фройлера справа к воротам заблокировал Маласиа.
    • 12'
      Лоди слева низом немного сильно отправил мяч в штрафную площадь. Де Хеа выдвинулся вперёд и подобрал сферу руками.
    • 11'
      Длинный заброс Йейтса вперёд перехватил Варан. Командам удаётся продвигаться вперёд только с помощью коротких передач.
    • 10'
      Уан-Биссака с Антони не смогли организовать атаку по правому флангу. после аута хозяева перевели мяч налево.
    • Фол, нарушение
      9'
      Фернандеш в центральном круге ударил по ногам Мангаля.
    • 8'
      Постепенно "Манчестер Юнайтед" перехватывает инициативу. Хозяева стали больше атаковать и уже угрожают воротам соперников.
    • Штанга
      7'
      Уан-Биссака исполнил перевод налево на Рэшфорда. Удар Маркуса соперники заблокировали, но мяч отскочил к Маласии. Тирелл слева с двенадцати метров пробил в ближний угол, но Хеннесси успел сложиться и отбить мяч в штангу.
    • 6'
      Марсьяль слева дважды прострелил в штрафную площадь гостей. Мяч соперники перехватывали, а Рэшфорд не смог подстроиться под отскок.
    • 5'
      Навес Орье справа в штрафную площадь сумел прервать Шоу. Гости стараются активно провести стартовый отрезок матча.
    • 4'
      Обменялись команды длинными забросами вперёд. Мяч без труда был перехвачен соперниками в обе стороны.
    • Дождь
      3'
      Сразу отметим, что в Манчестере идёт дождь. Для Англии такая погода является привычной и не должна сказаться на ходе матча.
    • 2'
      "Манчестер Юнайтед" играет в красных футболках и белых трусах, "Ноттингем Форест" - в жёлтых футболках и синих трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Олд Траффорд"!
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Old Trafford. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Манчестер Юнайтед 2:0 Ноттингем Форест онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 2:0 Ноттингем Форест

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    95.5% (147)
    Ничья
    3.2% (5)
    Ноттингем Форест
    1.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.08% (55)
    Меньше
    54.92% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    35.25% (43)
    Нет
    64.75% (79)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Юнайтед
    35.1% (54)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    14.3% (22)
    2:1 Манчестер Юнайтед
    11.7% (18)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    7.1% (11)
    3:0 Манчестер Юнайтед
    6.5% (10)
    4:1 Манчестер Юнайтед
    1.3% (2)
    4:0 Манчестер Юнайтед
    1.3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Манчестер Юнайтед
    Ноттингем Форест
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     