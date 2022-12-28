—

Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 17-го тура Английской премьер-лиги, в котором "Лидс" сыграет дома с "Манчестер Сити". Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!