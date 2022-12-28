Тур: 17. Стадион: Элланд Роуд. Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
42
Гринвуд
Сэм
82
Льюис
Рико
26
Марез
Рияд
10
Грилиш
Джек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Гринвуд СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Роблес ЖоэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Гиаби ДаркоПолузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
-
30 Гелхардт ДжоНападающий
-
Главный тренер: Марш Джесси
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
82 Льюис РикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Марез РиядНападающий
- Нападающий
-
10 Грилиш ДжекНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Гомес СерхиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Фоден ФилНападающий
-
80 Палмер КоулНападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Лидс
Манчестер Сити
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.67
Среднее время на гол
180
135
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
4
2.5
Среднее время на гол
22
36
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
2.6
1.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
34
64
Бомбардиры внутри турнира
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Родриго
|9 (1)
|0.64
|Саммервилл Крисенсио
|4
|0.29
|Синистерра Луис
|2
|0.14
|Харрисон Джек
|1
|0.07
|Ааронсон Бренден
|1
|0.07
|Рока Марк
|1
|0.07
|Стрёйк Паскаль
|1
|0.07
|Гринвуд Сэм
|1
|0.07
|Купер Лиам
|1
|0.07
|Эйлинг Люк
|0
|0
|Бэмфорд Патрик
|0
|0
|Кристенсен Расмус
|0
|0
|Гелхардт Джо
|0
|0
|Ньонто Вильфред
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|18 (3)
|1.29
|Фоден Фил
|7
|0.5
|Де Брёйне Кевин
|3
|0.21
|Альварес Хулиан
|3
|0.21
|Силва Бернарду
|2
|0.14
|Гюндоган Илкай
|2
|0.14
|Канселу Жоау
|2
|0.14
|Марез Рияд
|1
|0.07
|Грилиш Джек
|1
|0.07
|Родри Эрнандес
|0
|0
|Стоунс Джон
|0
|0
|Эдерсон Мораес
|0
|0
|Аканджи Мануэль
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
Карточки
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адамс Тайлер
|3
|1
|Кристенсен Расмус
|4
|0
|Синистерра Луис
|2
|1
|Кох Робин
|3
|0
|Рока Марк
|3
|0
|Джисс Марш
|1
|1
|Харрисон Джек
|2
|0
|Стрёйк Паскаль
|2
|0
|Ааронсон Бренден
|2
|0
|Купер Лиам
|1
|0
|Клих Матеуш
|1
|0
|Морено Родриго
|1
|0
|Льоренте Диего
|1
|0
|Саммервилл Крисенсио
|1
|0
|Гелхардт Джо
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канселу Жоау
|3
|1
|Холанн Эрлинг
|2
|0
|Марез Рияд
|1
|0
|Родри Эрнандес
|1
|0
|Стоунс Джон
|1
|0
|Силва Бернарду
|1
|0
|Аканджи Мануэль
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
Результаты матчей
Лидс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Манчестер Сити
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
3
4
Лидс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Манчестер Сити
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
2
Волевые поражения
4
29
Лидс
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Манчестер Сити
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
18
2
Волевые поражения
7
33
Голы по времени матча
Забито
11
10
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
1
9%
2
20%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
2
18%
3
30%
46-60
2
18%
3
30%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
10
5
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
1
20%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
1
10%
1
20%
76-90
Забито
11
30
6 В 1-м тайме 17
5 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
8 Не забивали 6
3
27%
3
10%
1-15
1
9%
5
17%
16-30
2
18%
9
30%
31-45
2
18%
3
10%
46-60
0
0%
7
23%
61-75
3
27%
3
10%
76-90
Пропущено
16
9
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
3
33%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
6
38%
4
44%
76-90
Забито
22
40
11 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 12
3 Не забивали 1
4
18%
5
13%
1-15
3
14%
6
15%
16-30
4
18%
10
25%
31-45
4
18%
6
15%
46-60
2
9%
10
25%
61-75
5
23%
3
8%
76-90
Пропущено
26
14
12 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 9
3
12%
0
0%
1-15
6
23%
4
29%
16-30
3
12%
1
7%
31-45
3
12%
3
21%
46-60
4
15%
1
7%
61-75
7
27%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Лидс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лидс - Монако 2:4 Лидс - Реал Сосьедад 2:1 Эльче - Лидс 1:2 Тоттенхэм - Лидс 4:3
Вулверхэмптон - Лидс 1:0 Лидс - Борнмут 4:3 Ливерпуль - Лидс 1:2 Лидс - Фулхэм 2:3 Лестер - Лидс 2:0 Лидс - Арсенал 0:1 Кристал Пэлас - Лидс 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:0 Брентфорд - Лидс 5:2 Лидс - Эвертон 1:1 Брайтон - Лидс 1:0 Лидс - Барнсли 3:1 Лидс - Челси 3:0 Саутгемптон - Лидс 2:2 Лидс - Вулверхэмптон 2:1 Лидс - Кальяри 6:2
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Манчестер Сити - Ливерпуль 3:2 Манчестер Сити - Жирона 2:0 Манчестер Сити - Брентфорд 1:2 Манчестер Сити - Челси 2:0
Манчестер Сити - Фулхэм 2:1 Манчестер Сити - Севилья 3:1 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Боруссия Д - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Брайтон 3:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Копенгаген - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Манчестер Сити - Копенгаген 5:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2
Результаты матчей
Лидс
Манчестер Сити
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
4:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
6:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
4
3 раза 38%
6
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
4:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
4:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
6:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%
6
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Лидс
Манчестер Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
71
25
62
16
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
51
43
33
16
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
131
86
104
311
86
113
59
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|36 - 12
|40
|2.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|32 - 11
|33
|3.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|40 - 14
|32
|4.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|33 - 23
|30
|5.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|23 - 20
|29
|6.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|31 - 18
|25
|7.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|26 - 20
|24
|8.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 17
|24
|9.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|27 - 26
|22
|10.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|25 - 27
|20
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 21
|19
|12.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|17 - 25
|18
|13.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|25 - 28
|17
|14.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 34
|16
|15.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 26
|15
|16.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 19
|14
|17.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|13 - 20
|14
|18.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|10 - 25
|13
|19.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|11 - 33
|13
|20.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|14 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|30 - 9
|21
|2.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|22 - 8
|21
|3.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|17 - 5
|18
|4.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 11
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 8
|17
|6.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 4
|16
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|8.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|15 - 9
|13
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 6
|11
|13.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|16.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|17.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 9
|8
|18.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 13
|8
|19.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|20.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 4
|19
|2.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 6
|15
|3.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 14
|13
|4.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 16
|13
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 13
|10
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|9.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|16 - 19
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|11.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 18
|7
|12.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|14.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|5 - 15
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 26
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 10
|4
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 17
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|1 - 22
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|18 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|13 (1)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|11 (2)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|10 (1)
|Ньюкасл
|Альмирон Мигель
|9 (1)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|7
|Фулхэм
|Рид Бобби
|6
|Брентфорд
|Тони Айвен
|6
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лидс - Манчестер Сити
Исход игры
Лидс
1.9% (3)
Ничья
2.5% (4)
Манчестер Сити
95.5% (150)
Тотал 2.5
Больше
74.59% (91)
Меньше
25.41% (31)
Обе команды забьют
Да
66.39% (81)
Нет
33.61% (41)
Популярный счёт
1:3 Манчестер Сити
28.7% (45)
1:2 Манчестер Сити
19.7% (31)
0:2 Манчестер Сити
17.2% (27)
0:3 Манчестер Сити
5.7% (9)
1:4 Манчестер Сити
2.5% (4)
0:1 Манчестер Сити
1.9% (3)
0:4 Манчестер Сити
1.3% (2)
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