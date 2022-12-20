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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Лидс
 
Позже
Манчестер Сити
Прогнозы 65
Лидс 0% (0)
X 1.5% (1)
Манчестер Сити 98.5% (64)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Лидс
Ничья
Манчестер Сити
8.50
9.50
9.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Лидс
Манчестер Сити

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
0:4
ПЛ
7:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
К
4:0

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.67

Среднее время на гол

180
135

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

4
2.5

Среднее время на гол

22
36

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

2.6
1.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

34
64

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Родриго 9 (1) 0.64
Саммервилл Крисенсио 4 0.29
Синистерра Луис 2 0.14
Харрисон Джек 1 0.07
Ааронсон Бренден 1 0.07
Рока Марк 1 0.07
Стрёйк Паскаль 1 0.07
Гринвуд Сэм 1 0.07
Купер Лиам 1 0.07
Эйлинг Люк 0 0
Бэмфорд Патрик 0 0
Кристенсен Расмус 0 0
Гелхардт Джо 0 0
Ньонто Вильфред 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 18 (3) 1.29
Фоден Фил 7 0.5
Де Брёйне Кевин 3 0.21
Альварес Хулиан 3 0.21
Силва Бернарду 2 0.14
Гюндоган Илкай 2 0.14
Канселу Жоау 2 0.14
Марез Рияд 1 0.07
Грилиш Джек 1 0.07
Родри Эрнандес 0 0
Стоунс Джон 0 0
Эдерсон Мораес 0 0
Аканджи Мануэль 0 0
Гомес Серхио 0 0

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адамс Тайлер 3 1
Кристенсен Расмус 4 0
Синистерра Луис 2 1
Кох Робин 3 0
Рока Марк 3 0
Джисс Марш 1 1
Харрисон Джек 2 0
Стрёйк Паскаль 2 0
Ааронсон Бренден 2 0
Купер Лиам 1 0
Клих Матеуш 1 0
Морено Родриго 1 0
Льоренте Диего 1 0
Саммервилл Крисенсио 1 0
Гелхардт Джо 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канселу Жоау 3 1
Холанн Эрлинг 2 0
Марез Рияд 1 0
Родри Эрнандес 1 0
Стоунс Джон 1 0
Силва Бернарду 1 0
Аканджи Мануэль 1 0
Фоден Фил 1 0

Результаты матчей

Лидс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Манчестер Сити
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

3
4
Лидс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Манчестер Сити
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
2

Волевые поражения

4
29
Лидс
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Манчестер Сити
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

18
2

Волевые поражения

7
33

Голы по времени матча

Забито

11
10
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
1
9%
2
20%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
2
18%
3
30%
46-60
2
18%
3
30%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

10
5
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
1
20%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
1
10%
1
20%
76-90

Забито

11
30
6 В 1-м тайме 17
5 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
8 Не забивали 6
3
27%
3
10%
1-15
1
9%
5
17%
16-30
2
18%
9
30%
31-45
2
18%
3
10%
46-60
0
0%
7
23%
61-75
3
27%
3
10%
76-90

Пропущено

16
9
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
3
33%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
6
38%
4
44%
76-90

Забито

22
40
11 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 12
3 Не забивали 1
4
18%
5
13%
1-15
3
14%
6
15%
16-30
4
18%
10
25%
31-45
4
18%
6
15%
46-60
2
9%
10
25%
61-75
5
23%
3
8%
76-90

Пропущено

26
14
12 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 9
3
12%
0
0%
1-15
6
23%
4
29%
16-30
3
12%
1
7%
31-45
3
12%
3
21%
46-60
4
15%
1
7%
61-75
7
27%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лидс - Монако 2:4 Лидс - Реал Сосьедад 2:1 Эльче - Лидс 1:2 Тоттенхэм - Лидс 4:3
Вулверхэмптон - Лидс 1:0 Лидс - Борнмут 4:3 Ливерпуль - Лидс 1:2 Лидс - Фулхэм 2:3 Лестер - Лидс 2:0 Лидс - Арсенал 0:1 Кристал Пэлас - Лидс 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:0 Брентфорд - Лидс 5:2 Лидс - Эвертон 1:1 Брайтон - Лидс 1:0 Лидс - Барнсли 3:1 Лидс - Челси 3:0 Саутгемптон - Лидс 2:2 Лидс - Вулверхэмптон 2:1 Лидс - Кальяри 6:2
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Манчестер Сити - Ливерпуль 3:2 Манчестер Сити - Жирона 2:0 Манчестер Сити - Брентфорд 1:2 Манчестер Сити - Челси 2:0
Манчестер Сити - Фулхэм 2:1 Манчестер Сити - Севилья 3:1 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Боруссия Д - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Брайтон 3:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Копенгаген - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Манчестер Сити - Копенгаген 5:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2

Результаты матчей

Лидс
Манчестер Сити

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
4:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
6:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
4
3 раза 38%
6
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

4:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
4:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
6:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%
6
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Лидс
Манчестер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
7
1
2
5
2.5
6
2
1
6
3.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
1
4
3
1.5
3
3
1
6
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
13
1
8
6
1.5
10
4
3
11
2.5
8
6
1
13
3.5
5
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 12 1 1 33 - 11 37
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 10 2 2 40 - 14 32
3.
Ньюкасл
 Заявка 15 8 6 1 29 - 11 30
4.
Тоттенхэм
 Заявка 15 9 2 4 31 - 21 29
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 2 4 20 - 20 26
6.
Ливерпуль
 Заявка 14 6 4 4 28 - 17 22
7.
Брайтон
 Заявка 14 6 3 5 23 - 19 21
8.
Челси
 Заявка 14 6 3 5 17 - 17 21
9.
Фулхэм
 Заявка 15 5 4 6 24 - 26 19
10.
Брентфорд
 Заявка 15 4 7 4 23 - 25 19
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 5 4 5 15 - 18 19
12.
Астон Вилла
 Заявка 15 5 3 7 16 - 22 18
13.
Лестер
 Заявка 15 5 2 8 25 - 25 17
14.
Борнмут
 Заявка 15 4 4 7 18 - 32 16
15.
Лидс
 Заявка 14 4 3 7 22 - 26 15
16.
Эвертон
 Заявка 15 3 5 7 11 - 17 14
17.
Вест Хэм
 Заявка 15 4 2 9 12 - 17 14
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 3 4 8 11 - 30 13
19.
Саутгемптон
 Заявка 15 3 3 9 13 - 27 12
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 2 4 9 8 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 8 7 0 1 30 - 9 21
2.
Арсенал
 Заявка 6 6 0 0 19 - 7 18
3.
Ньюкасл
 Заявка 8 5 3 0 17 - 5 18
4.
Тоттенхэм
 Заявка 8 6 0 2 21 - 11 18
5.
Ливерпуль
 Заявка 8 5 2 1 21 - 8 17
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
7.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
8.
Астон Вилла
 Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
9.
Фулхэм
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
10.
Брентфорд
 Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
11.
Брайтон
 Заявка 7 3 2 2 11 - 6 11
12.
Лидс
 Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
13.
Челси
 Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
14.
Борнмут
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
16.
Вест Хэм
 Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
17.
Лестер
 Заявка 7 2 2 3 9 - 6 8
18.
Эвертон
 Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 2 4 5 - 13 8
20.
Саутгемптон
 Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 8 6 1 1 14 - 4 19
2.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 4 1 3 11 - 16 13
3.
Ньюкасл
 Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
4.
Манчестер Сити
 Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
5.
Тоттенхэм
 Заявка 7 3 2 2 10 - 10 11
6.
Брайтон
 Заявка 7 3 1 3 12 - 13 10
7.
Челси
 Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
8.
Лестер
 Заявка 8 3 0 5 16 - 19 9
9.
Фулхэм
 Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
10.
Брентфорд
 Заявка 8 1 4 3 10 - 18 7
11.
Эвертон
 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
13.
Саутгемптон
 Заявка 8 2 0 6 5 - 15 6
14.
Ливерпуль
 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
15.
Борнмут
 Заявка 7 1 2 4 9 - 24 5
16.
Астон Вилла
 Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
17.
Вест Хэм
 Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
18.
Лидс
 Заявка 7 1 1 5 10 - 17 4
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 0 2 5 3 - 11 2
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 0 2 5 1 - 19 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 12 (1)
Брентфорд Тони Айвен 10 (2)
Лидс Морено Родриго 9 (1)
Фулхэм Митрович Александар 9
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Рид Бобби 6
Вулверхэмптон Невеш Рубен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 5
Фулхэм Тете Кенни 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лидс - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 декабря 2022, осталось 2 дня 12 часов 17 минут.

    Главный судья: Эттуэлл Стюарт

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 65
    Лидс 0% (0)
    X 1.5% (1)
    Манчестер Сити 98.5% (64)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лидс
    Ничья
    Манчестер Сити
    8.50
    9.50
    9.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лидс - Манчестер Сити онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лидс - Манчестер Сити

    Исход игры
    Лидс
    0% (0)
    Ничья
    1.5% (1)
    Манчестер Сити
    98.5% (64)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.31% (45)
    Меньше
    29.69% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    65.63% (42)
    Нет
    34.38% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    30.8% (20)
    1:3 Манчестер Сити
    30.8% (20)
    0:2 Манчестер Сити
    23.1% (15)
    0:3 Манчестер Сити
    4.6% (3)
    0:1 Манчестер Сити
    4.6% (3)
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