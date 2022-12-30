Тур: 18. Стадион: Олимпийский (Лондон). Главный судья: Инглэнд Даррен
Прогноз на матч от Liveresult
15
Доусон
Крэйг
11
Пакета
Лукас
41
Райс
Деклан
16
Ми
Бен
17
Тони
Айвен
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Пакета ЛукасПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Керер ТилоЗащитник
-
27 Агер НаифЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Даунс ФлиннПолузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Ми БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Тони АйвенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Кокс МэттьюВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Годдос СаманПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Висса ЙоанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вест Хэм
Брентфорд
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
72
90
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенрахма Саид
|3 (2)
|0.19
|Антонио Майкл
|2
|0.13
|Скамакка Джанлука
|2
|0.13
|Боуэн Джаррод
|2 (1)
|0.13
|Соучек Томаш
|1
|0.06
|Райс Деклан
|1
|0.06
|Зума Курт
|1
|0.06
|Форнальс Пабло
|1
|0.06
|Пакета Лукас
|0
|0
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тони Айвен
|11 (3)
|0.69
|Висса Йоан
|3
|0.19
|Мбеумо Брайан
|3 (1)
|0.19
|Янельт Витали
|2
|0.13
|Дасилва Джошуа
|2
|0.13
|Ми Бен
|2
|0.13
|Йенсен Матиас
|1
|0.06
|Норгор Кристиан
|1
|0.06
|Генри Рико
|0
|0
|Ониика Фрэнк
|0
|0
|Льюис-Поттер Кин
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Керер Тило
|4
|0
|Скамакка Джанлука
|3
|0
|Крессуэлл Аарон
|2
|0
|Цоуфал Владимир
|2
|0
|Доусон Крэйг
|2
|0
|Пакета Лукас
|2
|0
|Райс Деклан
|2
|0
|Антонио Майкл
|1
|0
|Эмерсон Палмиери
|1
|0
|Соучек Томаш
|1
|0
|Боуэн Джаррод
|1
|0
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тони Айвен
|6
|0
|Мбеумо Брайан
|4
|0
|Хикки Аарон
|4
|0
|Йенсен Матиас
|3
|0
|Дамсгор Миккель
|2
|0
|Ми Бен
|1
|0
|Янельт Витали
|1
|0
|Висса Йоан
|1
|0
|Баптист Шендон
|1
|0
|Дасилва Джошуа
|1
|0
|Томас Франк
|1
|0
Результаты матчей
Вест Хэм
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Брентфорд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
3
10
Вест Хэм
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Брентфорд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
3
Волевые поражения
2
15
Вест Хэм
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Брентфорд
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
10
4
Волевые поражения
5
25
Голы по времени матча
Забито
10
12
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 1
11 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
1
8%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
2
20%
5
42%
76-90
Пропущено
9
16
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
22%
4
25%
1-15
1
11%
4
25%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
13%
76-90
Забито
4
15
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
0
0%
2
13%
1-15
1
25%
4
27%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
3
75%
1
7%
61-75
0
0%
3
20%
76-90
Пропущено
10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
3
33%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
3
30%
2
22%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
2
20%
1
11%
76-90
Забито
14
27
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 6
7 Не забивали 4
0
0%
2
7%
1-15
4
29%
5
19%
16-30
2
14%
4
15%
31-45
2
14%
4
15%
46-60
4
29%
4
15%
61-75
2
14%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
19
25
9 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
2
11%
4
16%
1-15
3
16%
7
28%
16-30
4
21%
3
12%
31-45
3
16%
6
24%
46-60
3
16%
2
8%
61-75
4
21%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Арсенал - Вест Хэм 3:1 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Удинезе - Вест Хэм 1:3 Кембридж Юнайтед - Вест Хэм 2:4
Вест Хэм - Лестер 0:2 Вест Хэм - Блэкберн 2:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:2 Стяуа - Вест Хэм 0:3 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Силькеборг 1:0 Вест Хэм - Борнмут 2:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Саутгемптон - Вест Хэм 1:1 Вест Хэм - Андерлехт 2:1 Вест Хэм - Фулхэм 3:1 Андерлехт - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:0 Силькеборг - Вест Хэм 2:3 Вест Хэм - Стяуа 3:1
Брентфорд
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Брентфорд - Вольфсбург 2:2 Брентфорд - Сельта 1:3 Брентфорд - Бордо 1:2
Манчестер Сити - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Джиллингем 1:1 Ноттингем Форест - Брентфорд 2:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Брентфорд 4:0 Брентфорд - Челси 0:0 Брентфорд - Брайтон 2:0 Ньюкасл - Брентфорд 5:1 Борнмут - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Арсенал 0:3 Брентфорд - Лидс 5:2 Кристал Пэлас - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эвертон 1:1 Колчестер - Брентфорд 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0
Результаты матчей
Вест Хэм
Брентфорд
Точный счет
0:2
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:0
4 раза 50%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Вест Хэм
Брентфорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
35
44
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
62
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
124
313
88
115
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|36 - 12
|40
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|43 - 15
|35
|3.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|32 - 11
|33
|4.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|33 - 23
|30
|5.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|23 - 20
|29
|6.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|31 - 18
|25
|7.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|26 - 20
|24
|8.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 17
|24
|9.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|27 - 26
|22
|10.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|25 - 27
|20
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 21
|19
|12.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|17 - 25
|18
|13.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|25 - 28
|17
|14.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 34
|16
|15.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|23 - 29
|15
|16.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 19
|14
|17.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|13 - 20
|14
|18.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|10 - 25
|13
|19.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|11 - 33
|13
|20.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|14 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|30 - 9
|21
|2.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|22 - 8
|21
|3.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|17 - 5
|18
|4.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 11
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 8
|17
|6.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 4
|16
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|8.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|15 - 9
|13
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 6
|11
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|16.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|17.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 9
|8
|18.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 13
|8
|19.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|20.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 4
|19
|2.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 6
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|4.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 14
|13
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 16
|13
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 13
|10
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|9.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|16 - 19
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|11.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 18
|7
|12.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|14.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|5 - 15
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 26
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 10
|4
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 17
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|1 - 22
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|20 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|13 (1)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|11 (2)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|10 (1)
|Ньюкасл
|Альмирон Мигель
|9 (1)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|7
|Фулхэм
|Рид Бобби
|6
|Брентфорд
|Тони Айвен
|6
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вест Хэм - Брентфорд
Исход игры
Вест Хэм
68.7% (92)
Ничья
19.4% (26)
Брентфорд
11.9% (16)
Тотал 2.5
Больше
62.18% (74)
Меньше
37.82% (45)
Обе команды забьют
Да
77.31% (92)
Нет
22.69% (27)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
42.5% (57)
1:1 Ничья
14.2% (19)
2:0 Вест Хэм
9% (12)
1:0 Вест Хэм
8.2% (11)
1:2 Брентфорд
5.2% (7)
3:1 Вест Хэм
3% (4)
2:2 Ничья
3% (4)
0:1 Брентфорд
1.5% (2)
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