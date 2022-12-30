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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Инглэнд Даррен
Вест Хэм
 
Позже
Брентфорд
Прогнозы 132
Вест Хэм 68.9% (91)
X 19.7% (26)
Брентфорд 11.4% (15)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Вест Хэм
Ничья
Брентфорд
4.00
3.80
3.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Фабьянски
Лукаш
15
Доусон
Крэйг
3
Крессуэлл
Аарон
21
Огбонна
Анджело
5
Цоуфал
Владимир
33
Эмерсон
Палмиери
11
Пакета
Лукас
41
Райс
Деклан
20
Боуэн
Джаррод
22
Бенрахма
Саид
7
Скамакка
Джанлука
1
Райя
Давид
13
Йоргенсен
Матиас
Занка
5
Пиннок
Итан
16
Ми
Бен
30
Расмуссен
Мадс
3
Генри
Рико
8
Йенсен
Матиас
6
Норгор
Кристиан
10
Дасилва
Джошуа
17
Тони
Айвен
19
Мбеумо
Брайан
Вест Хэм
3-4-2-1
Брентфорд
3-5-2

История личных встреч

Вест Хэм
Брентфорд

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ТМК
0:1
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

72
90

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенрахма Саид 3 (2) 0.19
Антонио Майкл 2 0.13
Скамакка Джанлука 2 0.13
Боуэн Джаррод 2 (1) 0.13
Соучек Томаш 1 0.06
Райс Деклан 1 0.06
Зума Курт 1 0.06
Форнальс Пабло 1 0.06
Пакета Лукас 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 11 (3) 0.69
Висса Йоан 3 0.19
Мбеумо Брайан 3 (1) 0.19
Янельт Витали 2 0.13
Дасилва Джошуа 2 0.13
Ми Бен 2 0.13
Йенсен Матиас 1 0.06
Норгор Кристиан 1 0.06
Генри Рико 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Льюис-Поттер Кин 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Керер Тило 4 0
Скамакка Джанлука 3 0
Крессуэлл Аарон 2 0
Цоуфал Владимир 2 0
Доусон Крэйг 2 0
Пакета Лукас 2 0
Райс Деклан 2 0
Антонио Майкл 1 0
Эмерсон Палмиери 1 0
Соучек Томаш 1 0
Боуэн Джаррод 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тони Айвен 6 0
Мбеумо Брайан 4 0
Хикки Аарон 4 0
Йенсен Матиас 3 0
Дамсгор Миккель 2 0
Ми Бен 1 0
Янельт Витали 1 0
Висса Йоан 1 0
Баптист Шендон 1 0
Дасилва Джошуа 1 0
Томас Франк 1 0

Результаты матчей

Вест Хэм
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Брентфорд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

3
10
Вест Хэм
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Брентфорд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
3

Волевые поражения

2
15
Вест Хэм
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Брентфорд
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

10
4

Волевые поражения

5
25

Голы по времени матча

Забито

10
12
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 1
11 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
1
8%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
2
20%
5
42%
76-90

Пропущено

9
16
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
22%
4
25%
1-15
1
11%
4
25%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
13%
76-90

Забито

4
15
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
0
0%
2
13%
1-15
1
25%
4
27%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
3
75%
1
7%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Пропущено

10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
3
33%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
3
30%
2
22%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
2
20%
1
11%
76-90

Забито

14
27
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 6
7 Не забивали 4
0
0%
2
7%
1-15
4
29%
5
19%
16-30
2
14%
4
15%
31-45
2
14%
4
15%
46-60
4
29%
4
15%
61-75
2
14%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

19
25
9 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
2
11%
4
16%
1-15
3
16%
7
28%
16-30
4
21%
3
12%
31-45
3
16%
6
24%
46-60
3
16%
2
8%
61-75
4
21%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Арсенал - Вест Хэм 3:1 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Удинезе - Вест Хэм 1:3 Кембридж Юнайтед - Вест Хэм 2:4
Вест Хэм - Лестер 0:2 Вест Хэм - Блэкберн 2:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:2 Стяуа - Вест Хэм 0:3 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Силькеборг 1:0 Вест Хэм - Борнмут 2:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Саутгемптон - Вест Хэм 1:1 Вест Хэм - Андерлехт 2:1 Вест Хэм - Фулхэм 3:1 Андерлехт - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:0 Силькеборг - Вест Хэм 2:3 Вест Хэм - Стяуа 3:1
Брентфорд
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Брентфорд - Вольфсбург 2:2 Брентфорд - Сельта 1:3 Брентфорд - Бордо 1:2
Манчестер Сити - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Джиллингем 1:1 Ноттингем Форест - Брентфорд 2:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Брентфорд 4:0 Брентфорд - Челси 0:0 Брентфорд - Брайтон 2:0 Ньюкасл - Брентфорд 5:1 Борнмут - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Арсенал 0:3 Брентфорд - Лидс 5:2 Кристал Пэлас - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эвертон 1:1 Колчестер - Брентфорд 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0

Результаты матчей

Вест Хэм
Брентфорд

Точный счет

0:2
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:0
4 раза 50%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Вест Хэм
Брентфорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
4
4
1
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
12
4
3
13
1.5
8
8
1
15
2.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 13 1 1 36 - 12 40
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 11 2 2 43 - 15 35
3.
Ньюкасл
 Заявка 16 9 6 1 32 - 11 33
4.
Тоттенхэм
 Заявка 16 9 3 4 33 - 23 30
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 9 2 4 23 - 20 29
6.
Ливерпуль
 Заявка 15 7 4 4 31 - 18 25
7.
Брайтон
 Заявка 15 7 3 5 26 - 20 24
8.
Челси
 Заявка 15 7 3 5 19 - 17 24
9.
Фулхэм
 Заявка 16 6 4 6 27 - 26 22
10.
Брентфорд
 Заявка 16 4 8 4 25 - 27 20
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 5 4 6 15 - 21 19
12.
Астон Вилла
 Заявка 16 5 3 8 17 - 25 18
13.
Лестер
 Заявка 16 5 2 9 25 - 28 17
14.
Борнмут
 Заявка 16 4 4 8 18 - 34 16
15.
Лидс
 Заявка 15 4 3 8 23 - 29 15
16.
Эвертон
 Заявка 16 3 5 8 12 - 19 14
17.
Вест Хэм
 Заявка 16 4 2 10 13 - 20 14
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 3 4 9 10 - 25 13
19.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 3 4 9 11 - 33 13
20.
Саутгемптон
 Заявка 16 3 3 10 14 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 8 7 0 1 30 - 9 21
2.
Арсенал
 Заявка 7 7 0 0 22 - 8 21
3.
Ньюкасл
 Заявка 8 5 3 0 17 - 5 18
4.
Тоттенхэм
 Заявка 8 6 0 2 21 - 11 18
5.
Ливерпуль
 Заявка 8 5 2 1 21 - 8 17
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 5 1 1 12 - 4 16
7.
Челси
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
8.
Брентфорд
 Заявка 8 3 4 1 15 - 9 13
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 4 1 3 10 - 11 13
10.
Астон Вилла
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
11.
Фулхэм
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
12.
Брайтон
 Заявка 7 3 2 2 11 - 6 11
13.
Лидс
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
14.
Борнмут
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
16.
Вест Хэм
 Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
17.
Лестер
 Заявка 8 2 2 4 9 - 9 8
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 2 4 5 - 13 8
19.
Эвертон
 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
20.
Саутгемптон
 Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 8 6 1 1 14 - 4 19
2.
Ньюкасл
 Заявка 8 4 3 1 15 - 6 15
3.
Манчестер Сити
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
4.
Брайтон
 Заявка 8 4 1 3 15 - 14 13
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 4 1 3 11 - 16 13
6.
Тоттенхэм
 Заявка 8 3 3 2 12 - 12 12
7.
Фулхэм
 Заявка 8 3 1 4 13 - 13 10
8.
Челси
 Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
9.
Лестер
 Заявка 8 3 0 5 16 - 19 9
10.
Ливерпуль
 Заявка 7 2 2 3 10 - 10 8
11.
Брентфорд
 Заявка 8 1 4 3 10 - 18 7
12.
Эвертон
 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
14.
Саутгемптон
 Заявка 8 2 0 6 5 - 15 6
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
16.
Борнмут
 Заявка 8 1 2 5 9 - 26 5
17.
Астон Вилла
 Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
18.
Вест Хэм
 Заявка 8 1 1 6 4 - 10 4
19.
Лидс
 Заявка 7 1 1 5 10 - 17 4
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 0 2 6 1 - 22 2
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Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 20 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 13 (1)
Брентфорд Тони Айвен 11 (2)
Фулхэм Митрович Александар 10 (1)
Ньюкасл Альмирон Мигель 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 7
Фулхэм Рид Бобби 6
Брентфорд Тони Айвен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 5
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция матча "Вест Хэм" - "Брентфорд", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Брентфорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 декабря 2022, осталось 13 минут.

    Главный судья: Инглэнд Даррен

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 132
Вест Хэм 68.9% (91)
X 19.7% (26)
Брентфорд 11.4% (15)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
Брентфорд
4.00
3.80
3.80
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Где смотреть матч Вест Хэм - Брентфорд онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Вест Хэм - Брентфорд

Исход игры
Вест Хэм
68.7% (92)
Ничья
19.4% (26)
Брентфорд
11.9% (16)
Тотал 2.5
Больше
62.18% (74)
Меньше
37.82% (45)
Обе команды забьют
Да
77.31% (92)
Нет
22.69% (27)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
42.5% (57)
1:1 Ничья
14.2% (19)
2:0 Вест Хэм
9% (12)
1:0 Вест Хэм
8.2% (11)
1:2 Брентфорд
5.2% (7)
3:1 Вест Хэм
3% (4)
2:2 Ничья
3% (4)
0:1 Брентфорд
1.5% (2)
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