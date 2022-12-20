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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Поусон Крейг
Ливерпуль
 
Позже
Лестер
Прогнозы 42
Ливерпуль 100% (42)
X 0% (0)
Лестер 0% (0)
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Ливерпуль
Ничья
Лестер
1.33
6.20
9.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Ливерпуль
Лестер

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 6 побед

19 матчей

63.2%
10.5%
26.3%
12 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

47.4%
36.8%
15.8%
9 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
КЛ
3:3
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
КЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

2.22
1.6

Среднее время на гол

40
56

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

36
25

Голов в среднем за матч

1.89
1.32

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

47
68

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 7 0.47
Фирмино Роберто 7 0.47
Нуньес Дарвин 5 0.33
Диас Луис 3 0.2
Ван Дейк Виргил 2 0.13
Карвалью Фабиу 2 0.13
Эллиотт Харви 1 0.07
Александер-Арнольд Трент 1 0.07
Байчетич Стефан 1 0.07
Робертсон Эндрю 0 0
Цимикас Костас 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Жота Диогу 0 0
Алиссон Бекер 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэддисон Джеймс 7 0.44
Барнс Харви 6 0.38
Дака Патсон 3 0.19
Тилеманс Юри 3 (1) 0.19
Варди Джейми 1 0.06
Кастань Тимоти 1 0.06
Дьюсбери-Холл Кирнан 1 0.06
Ихеаначо Келечи 1 0.06
Перес Айосе 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиньо Энрике 2 0
Гомес Джо 2 0
Александер-Арнольд Трент 2 0
Диас Луис 2 0
Нуньес Дарвин 0 1
Юрген Клопп 0 1
Алькантара Тьяго 1 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Жота Диогу 1 0
Цимикас Костас 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мэддисон Джеймс 5 0
Сумаре Бубакари 3 0
Ндиди Уилфред 2 0
Дака Патсон 2 0
Варди Джейми 1 0
Прат Деннис 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Фас Ваут 1 0
Томас Люк 1 0
Фофана Уэсли 1 0
Дьюсбери-Холл Кирнан 1 0

Результаты матчей

Ливерпуль
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Лестер
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

4
8
Ливерпуль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Лестер
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
7

Волевые поражения

7
7
Ливерпуль
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Лестер
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
7

Волевые поражения

11
15

Голы по времени матча

Забито

19
16
11 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
7 Не забивали 8
4
21%
6
38%
1-15
3
16%
1
6%
16-30
4
21%
3
19%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
3
16%
3
19%
61-75
4
21%
3
19%
76-90

Пропущено

10
19
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
3
30%
2
11%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
2
20%
1
5%
31-45
1
10%
4
21%
46-60
1
10%
7
37%
61-75
2
20%
3
16%
76-90

Забито

10
8
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
30%
3
38%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
10%
2
20%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
3
30%
1
10%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
1
10%
2
20%
76-90

Забито

29
24
16 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
2 Не забивали 4
6
21%
6
25%
1-15
3
10%
3
13%
16-30
7
24%
6
25%
31-45
2
7%
2
8%
46-60
4
14%
4
17%
61-75
7
24%
3
13%
76-90

Пропущено

20
29
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
4
20%
4
14%
1-15
2
10%
4
14%
16-30
4
20%
2
7%
31-45
4
20%
5
17%
46-60
3
15%
9
31%
61-75
3
15%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Астон Вилла - Ливерпуль 1:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Милан 4:1 Ливерпуль - Лион 1:3
Ливерпуль - Саутгемптон 3:1 Ливерпуль - Дерби 0:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Наполи 2:0 Ливерпуль - Лидс 1:2 Аякс - Ливерпуль 0:3 Ноттингем Форест - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Рейнджерс - Ливерпуль 1:7 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Рейнджерс 2:0 Ливерпуль - Брайтон 3:3 Ливерпуль - Аякс 2:1 Наполи - Ливерпуль 4:1 Эвертон - Ливерпуль 0:0
Лестер
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лестер - Ньюкасл 0:3 Милтон-Кейнс Донс - Лестер 0:3 Лестер - Труа 0:0 Вест Хэм - Лестер 0:2
Лестер - Ньюпорт 3:0 Эвертон - Лестер 0:2 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Вулверхэмптон - Лестер 0:4 Лестер - Лидс 2:0 Лестер - Кристал Пэлас 0:0 Борнмут - Лестер 2:1 Лестер - Ноттингем Форест 4:0 Тоттенхэм - Лестер 6:2 Брайтон - Лестер 5:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Челси - Лестер 2:1 Стокпорт - Лестер 0:0 Лестер - Саутгемптон 1:2 Арсенал - Лестер 4:2 Лестер - Брентфорд 2:2

Результаты матчей

Ливерпуль
Лестер

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
9:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
9
1 раз 13%
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
9:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
9
1 раз 7%
2
7 раз 44%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
4
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Ливерпуль
Лестер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
3
5
3
5
2.5
1
7
1
7
3.5
1
7
1
7
4.5
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
6
2
1
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
12
4
8
7
1.5
9
7
4
11
2.5
2
14
1
14
3.5
2
14
1
14
4.5
1
14
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 13 1 1 36 - 12 40
2.
Ньюкасл
 Заявка 16 9 6 1 32 - 11 33
3.
Манчестер Сити
 Заявка 14 10 2 2 40 - 14 32
4.
Тоттенхэм
 Заявка 16 9 3 4 33 - 23 30
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 9 2 4 23 - 20 29
6.
Ливерпуль
 Заявка 15 7 4 4 31 - 18 25
7.
Брайтон
 Заявка 15 7 3 5 26 - 20 24
8.
Челси
 Заявка 15 7 3 5 19 - 17 24
9.
Фулхэм
 Заявка 16 6 4 6 27 - 26 22
10.
Брентфорд
 Заявка 16 4 8 4 25 - 27 20
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 5 4 6 15 - 21 19
12.
Астон Вилла
 Заявка 16 5 3 8 17 - 25 18
13.
Лестер
 Заявка 16 5 2 9 25 - 28 17
14.
Борнмут
 Заявка 16 4 4 8 18 - 34 16
15.
Лидс
 Заявка 14 4 3 7 22 - 26 15
16.
Эвертон
 Заявка 16 3 5 8 12 - 19 14
17.
Вест Хэм
 Заявка 16 4 2 10 13 - 20 14
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 3 4 9 10 - 25 13
19.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 3 4 9 11 - 33 13
20.
Саутгемптон
 Заявка 16 3 3 10 14 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 8 7 0 1 30 - 9 21
2.
Арсенал
 Заявка 7 7 0 0 22 - 8 21
3.
Ньюкасл
 Заявка 8 5 3 0 17 - 5 18
4.
Тоттенхэм
 Заявка 8 6 0 2 21 - 11 18
5.
Ливерпуль
 Заявка 8 5 2 1 21 - 8 17
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 5 1 1 12 - 4 16
7.
Челси
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
8.
Брентфорд
 Заявка 8 3 4 1 15 - 9 13
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 4 1 3 10 - 11 13
10.
Астон Вилла
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
11.
Фулхэм
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
12.
Брайтон
 Заявка 7 3 2 2 11 - 6 11
13.
Лидс
 Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
14.
Борнмут
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
16.
Вест Хэм
 Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
17.
Лестер
 Заявка 8 2 2 4 9 - 9 8
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 2 4 5 - 13 8
19.
Эвертон
 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
20.
Саутгемптон
 Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 8 6 1 1 14 - 4 19
2.
Ньюкасл
 Заявка 8 4 3 1 15 - 6 15
3.
Брайтон
 Заявка 8 4 1 3 15 - 14 13
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 4 1 3 11 - 16 13
5.
Тоттенхэм
 Заявка 8 3 3 2 12 - 12 12
6.
Манчестер Сити
 Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
7.
Фулхэм
 Заявка 8 3 1 4 13 - 13 10
8.
Челси
 Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
9.
Лестер
 Заявка 8 3 0 5 16 - 19 9
10.
Ливерпуль
 Заявка 7 2 2 3 10 - 10 8
11.
Брентфорд
 Заявка 8 1 4 3 10 - 18 7
12.
Эвертон
 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
14.
Саутгемптон
 Заявка 8 2 0 6 5 - 15 6
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
16.
Борнмут
 Заявка 8 1 2 5 9 - 26 5
17.
Астон Вилла
 Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
18.
Вест Хэм
 Заявка 8 1 1 6 4 - 10 4
19.
Лидс
 Заявка 7 1 1 5 10 - 17 4
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 0 2 6 1 - 22 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 13 (1)
Брентфорд Тони Айвен 11 (2)
Фулхэм Митрович Александар 10 (1)
Ньюкасл Альмирон Мигель 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 7
Фулхэм Рид Бобби 6
Брентфорд Тони Айвен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 декабря 2022, осталось 2 дня 11 часов 3 минуты.

    Главный судья: Поусон Крейг

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Ливерпуль 100% (42)
    X 0% (0)
    Лестер 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Лестер
    1.33
    6.20
    9.80
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ливерпуль - Лестер онлайн

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    Прогнозы на матч Ливерпуль - Лестер

    Исход игры
    Ливерпуль
    100% (42)
    Ничья
    0% (0)
    Лестер
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (30)
    Меньше
    25% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    72.5% (29)
    Нет
    27.5% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Ливерпуль
    38.1% (16)
    2:0 Ливерпуль
    23.8% (10)
    3:1 Ливерпуль
    21.4% (9)
    3:2 Ливерпуль
    4.8% (2)
    4:1 Ливерпуль
    4.8% (2)
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