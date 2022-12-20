Тур: 18. Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум. Главный судья: Брукс Джон
Позже
История личных встреч
Тоттенхэм
Астон Вилла
19 матчей
94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
63.2%
21.1%
15.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.2%
42.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед
25 матчей
72%
12%
16%
18 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
48%
24%
28%
12 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
48%
52%
12 побед 13 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
30
Голов в среднем за матч
1.75
2.31
Среднее время на гол
51
39
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
0.69
0.75
Среднее время на гол
130
120
Всего голов
30
39
Голов в среднем за матч
1.2
1.56
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
75
57
Бомбардиры внутри турнира
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|13 (2)
|0.81
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|4
|0.25
|Бентанкур Родриго
|4
|0.25
|Хын-Мин Сон
|3
|0.19
|Дэвис Бен
|2
|0.13
|Дайер Эрик
|2
|0.13
|Сессеньон Райан
|2
|0.13
|Кулушевски Деян
|1
|0.06
|Перишич Иван
|0
|0
|Ленгле Клеман
|0
|0
|Ришарлисон
|0
|0
|Эмерсон Жуниор
|0
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингс Дэнни
|5 (2)
|0.31
|Уоткинс Олли
|3
|0.19
|Бэйли Леон
|3
|0.19
|Рамси Джакоб
|2
|0.13
|Соарес Дуглас
|1
|0.06
|Янг Эшли
|1
|0.06
|Динь Люка
|1
|0.06
|Буэндия Эмилиано
|1
|0.06
Карточки
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бентанкур Родриго
|5
|0
|Кейн Гарри
|4
|0
|Биссума Ив
|4
|0
|Антонио Конте
|2
|1
|Сессеньон Райан
|3
|0
|Эмерсон Жуниор
|1
|1
|Перишич Иван
|2
|0
|Ришарлисон
|2
|0
|Дэвис Бен
|1
|0
|Дайер Эрик
|1
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Ромеро Кристиан
|1
|0
|Скипп Оливер
|1
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макгинн Джон
|4
|0
|Бэйли Леон
|4
|0
|Рамси Джакоб
|4
|0
|Янг Эшли
|3
|0
|Ингс Дэнни
|3
|0
|Мингс Тайрон
|3
|0
|Кэш Мэтти
|3
|0
|Соарес Дуглас
|1
|1
|Коутиньо Филиппе
|2
|0
|Мартинес Эмилиано
|2
|0
|Динь Люка
|2
|0
|Камара Бубакар I
|2
|0
|Конса Эзри
|2
|0
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0
|Уоткинс Олли
|1
|0
Результаты матчей
Тоттенхэм
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
Астон Вилла
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
1
Волевые поражения
2
4
Тоттенхэм
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Астон Вилла
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
6
Волевые поражения
10
13
Тоттенхэм
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
13% (2)
25% (4)
Астон Вилла
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
13
7
Волевые поражения
12
17
Голы по времени матча
Забито
20
6
6 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
1
5%
1
17%
1-15
3
15%
2
33%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
4
20%
1
17%
46-60
5
25%
1
17%
61-75
5
25%
1
17%
76-90
Пропущено
12
15
9 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
4
33%
4
27%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
5
42%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
2
17%
2
13%
76-90
Забито
11
14
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
9%
5
36%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
3
21%
31-45
1
9%
3
21%
46-60
4
36%
1
7%
61-75
3
27%
2
14%
76-90
Пропущено
13
7
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
8%
2
29%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
5
38%
1
14%
46-60
2
15%
2
29%
61-75
1
8%
1
14%
76-90
Забито
31
20
9 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
2
6%
6
30%
1-15
4
13%
2
10%
16-30
3
10%
3
15%
31-45
5
16%
4
20%
46-60
9
29%
29%
2
10%
61-75
8
26%
3
15%
76-90
Пропущено
25
22
14 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 11
5
20%
6
27%
1-15
3
12%
1
5%
16-30
6
24%
3
14%
31-45
5
20%
4
18%
46-60
3
12%
5
23%
61-75
3
12%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Ницца 1:1 Тоттенхэм - Мазеруэлл 4:0 Тоттенхэм - Лидс 4:3
Ноттингем Форест - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 1:2 Марсель - Тоттенхэм 1:2 Борнмут - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Спортинг Л 1:1 Тоттенхэм - Ньюкасл 1:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Эвертон 2:0 Тоттенхэм - Айнтрахт Фр 3:2 Брайтон - Тоттенхэм 0:1 Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Тоттенхэм - Лестер 6:2 Спортинг Л - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Марсель 2:0 Тоттенхэм - Фулхэм 2:1
Астон Вилла
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Астон Вилла - Ливерпуль 1:3 Астон Вилла - Вильярреал 0:1 Челси - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Брайтон 2:2
Кардифф Сити - Астон Вилла 3:1 Брайтон - Астон Вилла 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 4:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл - Астон Вилла 4:0 Астон Вилла - Брентфорд 4:0 Фулхэм - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Челси 0:2 Ноттингем Форест - Астон Вилла 1:1 Лидс - Астон Вилла 0:0 Астон Вилла - Саутгемптон 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Болтон - Астон Вилла 1:4 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:1
Результаты матчей
Тоттенхэм
Астон Вилла
Точный счет
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
6
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
2:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Тоттенхэм
Астон Вилла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
35
35
26
35
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
44
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
106
97
412
412
214
313
115
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|36 - 12
|40
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|43 - 15
|35
|3.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|32 - 11
|33
|4.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|33 - 23
|30
|5.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|23 - 20
|29
|6.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|31 - 18
|25
|7.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|26 - 20
|24
|8.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 17
|24
|9.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|27 - 26
|22
|10.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|25 - 27
|20
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 21
|19
|12.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|17 - 25
|18
|13.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|25 - 28
|17
|14.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 34
|16
|15.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|23 - 29
|15
|16.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 19
|14
|17.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|13 - 20
|14
|18.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|10 - 25
|13
|19.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|11 - 33
|13
|20.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|14 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|30 - 9
|21
|2.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|22 - 8
|21
|3.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|17 - 5
|18
|4.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 11
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 8
|17
|6.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 4
|16
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|8.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|15 - 9
|13
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 6
|11
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|16.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|17.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 9
|8
|18.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 13
|8
|19.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|20.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 4
|19
|2.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 6
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|4.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 14
|13
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 16
|13
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 13
|10
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|9.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|16 - 19
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|11.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 18
|7
|12.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|14.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|5 - 15
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 26
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 10
|4
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 17
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|1 - 22
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|20 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|13 (1)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|11 (2)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|10 (1)
|Ньюкасл
|Альмирон Мигель
|9 (1)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|7
|Фулхэм
|Рид Бобби
|6
|Брентфорд
|Тони Айвен
|6
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|5
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Астон Вилла
Исход игры
Тоттенхэм
98.1% (52)
Ничья
1.9% (1)
Астон Вилла
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
69.23% (36)
Меньше
30.77% (16)
Обе команды забьют
Да
69.23% (36)
Нет
30.77% (16)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
56.6% (30)
2:0 Тоттенхэм
24.5% (13)
3:1 Тоттенхэм
9.4% (5)
1:0 Тоттенхэм
3.8% (2)
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