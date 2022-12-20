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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Брукс Джон
Тоттенхэм
 
Позже
Астон Вилла
Прогнозы 52
Тоттенхэм 98.1% (51)
X 1.9% (1)
Астон Вилла 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Астон Вилла
4.90
4.23
5.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Тоттенхэм
Астон Вилла

19 матчей

94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

63.2%
21.1%
15.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.2%
42.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед

25 матчей

72%
12%
16%
18 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

48%
24%
28%
12 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

48%
52%
12 побед 13 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
0:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
К
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
КЛ
0:4
ПЛ
0:4
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

21
30

Голов в среднем за матч

1.75
2.31

Среднее время на гол

51
39

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

0.69
0.75

Среднее время на гол

130
120

Всего голов

30
39

Голов в среднем за матч

1.2
1.56

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

75
57

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 13 (2) 0.81
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 4 0.25
Бентанкур Родриго 4 0.25
Хын-Мин Сон 3 0.19
Дэвис Бен 2 0.13
Дайер Эрик 2 0.13
Сессеньон Райан 2 0.13
Кулушевски Деян 1 0.06
Перишич Иван 0 0
Ленгле Клеман 0 0
Ришарлисон 0 0
Эмерсон Жуниор 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингс Дэнни 5 (2) 0.31
Уоткинс Олли 3 0.19
Бэйли Леон 3 0.19
Рамси Джакоб 2 0.13
Соарес Дуглас 1 0.06
Янг Эшли 1 0.06
Динь Люка 1 0.06
Буэндия Эмилиано 1 0.06

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бентанкур Родриго 5 0
Кейн Гарри 4 0
Биссума Ив 4 0
Антонио Конте 2 1
Сессеньон Райан 3 0
Эмерсон Жуниор 1 1
Перишич Иван 2 0
Ришарлисон 2 0
Дэвис Бен 1 0
Дайер Эрик 1 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Ромеро Кристиан 1 0
Скипп Оливер 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макгинн Джон 4 0
Бэйли Леон 4 0
Рамси Джакоб 4 0
Янг Эшли 3 0
Ингс Дэнни 3 0
Мингс Тайрон 3 0
Кэш Мэтти 3 0
Соарес Дуглас 1 1
Коутиньо Филиппе 2 0
Мартинес Эмилиано 2 0
Динь Люка 2 0
Камара Бубакар I 2 0
Конса Эзри 2 0
Аугустинссон Людвиг 1 0
Уоткинс Олли 1 0

Результаты матчей

Тоттенхэм
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
Астон Вилла
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
1

Волевые поражения

2
4
Тоттенхэм
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Астон Вилла
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
6

Волевые поражения

10
13
Тоттенхэм
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
13% (2)
25% (4)
Астон Вилла
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

13
7

Волевые поражения

12
17

Голы по времени матча

Забито

20
6
6 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
1
5%
1
17%
1-15
3
15%
2
33%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
4
20%
1
17%
46-60
5
25%
1
17%
61-75
5
25%
1
17%
76-90

Пропущено

12
15
9 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
4
33%
4
27%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
5
42%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
2
17%
2
13%
76-90

Забито

11
14
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
9%
5
36%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
3
21%
31-45
1
9%
3
21%
46-60
4
36%
1
7%
61-75
3
27%
2
14%
76-90

Пропущено

13
7
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
8%
2
29%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
5
38%
1
14%
46-60
2
15%
2
29%
61-75
1
8%
1
14%
76-90

Забито

31
20
9 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
2
6%
6
30%
1-15
4
13%
2
10%
16-30
3
10%
3
15%
31-45
5
16%
4
20%
46-60
9
29%
29%
2
10%
61-75
8
26%
3
15%
76-90

Пропущено

25
22
14 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 11
5
20%
6
27%
1-15
3
12%
1
5%
16-30
6
24%
3
14%
31-45
5
20%
4
18%
46-60
3
12%
5
23%
61-75
3
12%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Ницца 1:1 Тоттенхэм - Мазеруэлл 4:0 Тоттенхэм - Лидс 4:3
Ноттингем Форест - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 1:2 Марсель - Тоттенхэм 1:2 Борнмут - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Спортинг Л 1:1 Тоттенхэм - Ньюкасл 1:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Эвертон 2:0 Тоттенхэм - Айнтрахт Фр 3:2 Брайтон - Тоттенхэм 0:1 Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Тоттенхэм - Лестер 6:2 Спортинг Л - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Марсель 2:0 Тоттенхэм - Фулхэм 2:1
Астон Вилла
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Астон Вилла - Ливерпуль 1:3 Астон Вилла - Вильярреал 0:1 Челси - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Брайтон 2:2
Кардифф Сити - Астон Вилла 3:1 Брайтон - Астон Вилла 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 4:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл - Астон Вилла 4:0 Астон Вилла - Брентфорд 4:0 Фулхэм - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Челси 0:2 Ноттингем Форест - Астон Вилла 1:1 Лидс - Астон Вилла 0:0 Астон Вилла - Саутгемптон 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Болтон - Астон Вилла 1:4 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:1

Результаты матчей

Тоттенхэм
Астон Вилла

Точный счет

1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
6
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
2:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Тоттенхэм
Астон Вилла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
3
5
3
5
2.5
2
6
3
5
3.5
1
7
1
7
4.5
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
4
4
1.5
1
7
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
10
6
9
7
1.5
4
12
4
12
2.5
2
14
3
13
3.5
1
15
1
15
4.5
1
15
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 13 1 1 36 - 12 40
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 11 2 2 43 - 15 35
3.
Ньюкасл
 Заявка 16 9 6 1 32 - 11 33
4.
Тоттенхэм
 Заявка 16 9 3 4 33 - 23 30
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 9 2 4 23 - 20 29
6.
Ливерпуль
 Заявка 15 7 4 4 31 - 18 25
7.
Брайтон
 Заявка 15 7 3 5 26 - 20 24
8.
Челси
 Заявка 15 7 3 5 19 - 17 24
9.
Фулхэм
 Заявка 16 6 4 6 27 - 26 22
10.
Брентфорд
 Заявка 16 4 8 4 25 - 27 20
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 5 4 6 15 - 21 19
12.
Астон Вилла
 Заявка 16 5 3 8 17 - 25 18
13.
Лестер
 Заявка 16 5 2 9 25 - 28 17
14.
Борнмут
 Заявка 16 4 4 8 18 - 34 16
15.
Лидс
 Заявка 15 4 3 8 23 - 29 15
16.
Эвертон
 Заявка 16 3 5 8 12 - 19 14
17.
Вест Хэм
 Заявка 16 4 2 10 13 - 20 14
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 3 4 9 10 - 25 13
19.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 3 4 9 11 - 33 13
20.
Саутгемптон
 Заявка 16 3 3 10 14 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 8 7 0 1 30 - 9 21
2.
Арсенал
 Заявка 7 7 0 0 22 - 8 21
3.
Ньюкасл
 Заявка 8 5 3 0 17 - 5 18
4.
Тоттенхэм
 Заявка 8 6 0 2 21 - 11 18
5.
Ливерпуль
 Заявка 8 5 2 1 21 - 8 17
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 5 1 1 12 - 4 16
7.
Челси
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
8.
Брентфорд
 Заявка 8 3 4 1 15 - 9 13
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 4 1 3 10 - 11 13
10.
Астон Вилла
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
11.
Фулхэм
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
12.
Брайтон
 Заявка 7 3 2 2 11 - 6 11
13.
Лидс
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
14.
Борнмут
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
16.
Вест Хэм
 Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
17.
Лестер
 Заявка 8 2 2 4 9 - 9 8
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 2 4 5 - 13 8
19.
Эвертон
 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
20.
Саутгемптон
 Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 8 6 1 1 14 - 4 19
2.
Ньюкасл
 Заявка 8 4 3 1 15 - 6 15
3.
Манчестер Сити
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
4.
Брайтон
 Заявка 8 4 1 3 15 - 14 13
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 4 1 3 11 - 16 13
6.
Тоттенхэм
 Заявка 8 3 3 2 12 - 12 12
7.
Фулхэм
 Заявка 8 3 1 4 13 - 13 10
8.
Челси
 Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
9.
Лестер
 Заявка 8 3 0 5 16 - 19 9
10.
Ливерпуль
 Заявка 7 2 2 3 10 - 10 8
11.
Брентфорд
 Заявка 8 1 4 3 10 - 18 7
12.
Эвертон
 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
14.
Саутгемптон
 Заявка 8 2 0 6 5 - 15 6
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
16.
Борнмут
 Заявка 8 1 2 5 9 - 26 5
17.
Астон Вилла
 Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
18.
Вест Хэм
 Заявка 8 1 1 6 4 - 10 4
19.
Лидс
 Заявка 7 1 1 5 10 - 17 4
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 0 2 6 1 - 22 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 20 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 13 (1)
Брентфорд Тони Айвен 11 (2)
Фулхэм Митрович Александар 10 (1)
Ньюкасл Альмирон Мигель 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 7
Фулхэм Рид Бобби 6
Брентфорд Тони Айвен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 января 2023, осталось 2 дня 8 часов 16 минут.

    Главный судья: Брукс Джон

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Тоттенхэм 98.1% (51)
    X 1.9% (1)
    Астон Вилла 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Астон Вилла
    4.90
    4.23
    5.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Тоттенхэм - Астон Вилла онлайн

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    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Астон Вилла

    Исход игры
    Тоттенхэм
    98.1% (52)
    Ничья
    1.9% (1)
    Астон Вилла
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.23% (36)
    Меньше
    30.77% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    69.23% (36)
    Нет
    30.77% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Тоттенхэм
    56.6% (30)
    2:0 Тоттенхэм
    24.5% (13)
    3:1 Тоттенхэм
    9.4% (5)
    1:0 Тоттенхэм
    3.8% (2)
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