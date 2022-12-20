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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Питер Банкс
Ноттингем Форест
 
Позже
Челси
Прогнозы 52
Ноттингем Форест 1.9% (1)
X 1.9% (1)
Челси 96.2% (50)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ноттингем Форест
Ничья
Челси
5.60
4.04
5.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Ноттингем Форест
Челси

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

К
2:0
К
2:0
КЛ
5:1

Голы

Всего голов

9
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

9
1

Голов в среднем за матч

3
0.33

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

30
270

Бомбардиры внутри турнира

Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 3 0.19
Гиббс-Уайт Морган 2 0.13
Джонсон Бреннан 2 (1) 0.13
Деннис Эммануэль 1 0.06
Куяте Шейху 1 0.06
О'Брайен Льюис 1 0.06
Йейтс Райан 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаверц Кай 4 0.27
Стерлинг Рахим 3 0.2
Маунт Мэйсон 3 0.2
Жоржиньо II 2 (2) 0.13
Чилуэлл Бен 1 0.07
Пулишич Кристиан 1 0.07
Галлахер Конор 1 0.07
Джеймс Рис II 1 0.07
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0.07
Кулибали Калиду 1 0.07
Броя Армандо 1 0.07
Силва Тьяго 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Ковачич Матео 0 0

Карточки

Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кук Стив 4 0
Маккена Скотт 4 0
Уорролл Джо 4 0
Йейтс Райан 3 0
Уильямс Неко 3 0
Куяте Шейху 2 0
Фройлер Ремо 2 0
Хендерсон Дин 2 0
Деннис Эммануэль 2 0
О'Брайен Льюис 2 0
Джонсон Бреннан 2 0
Орье Серж 1 0
Боли Вийи 1 0
Лингард Джесси 1 0
Мангаля Орель 1 0
Лоди Ренан 1 0
Сарридж Сэм 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Калиду 3 1
Галлахер Конор 2 1
Жоржиньо II 3 0
Стерлинг Рахим 3 0
Хаверц Кай 3 0
Джеймс Рис II 3 0
Томас Тухель 1 1
Аспиликуэта Сесар 2 0
Ковачич Матео 2 0
Кукурелья Марк 2 0
Маунт Мэйсон 2 0
Силва Тьяго 1 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Чалоба Трево 1 0
Чилуэлл Бен 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Менди Эдуар 1 0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Челси
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

6
4
Ноттингем Форест
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Челси
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

21
1

Волевые поражения

1
12
Ноттингем Форест
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Челси
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

21
2

Волевые поражения

7
16

Голы по времени матча

Забито

9
9
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
2
22%
2
22%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
3
33%
3
33%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
11%
1
11%
76-90

Пропущено

12
9
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
8%
2
22%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
1
8%
3
33%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
2
17%
2
22%
61-75
3
25%
1
11%
76-90

Забито

1
12
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
15 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
100%
5
42%
76-90

Пропущено

22
6
9 В 1-м тайме 0
13 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
9%
0
0%
1-15
5
23%
0
0%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
6
27%
0
0%
46-60
2
9%
4
67%
61-75
5
23%
2
33%
76-90

Забито

10
21
6 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
8 Не забивали 4
2
20%
2
10%
1-15
1
10%
4
19%
16-30
3
30%
4
19%
31-45
2
20%
3
14%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
2
20%
6
29%
76-90

Пропущено

34
15
12 В 1-м тайме 6
22 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
3
9%
2
13%
1-15
6
18%
1
7%
16-30
3
9%
3
20%
31-45
10
29%
29%
0
0%
46-60
4
12%
6
40%
61-75
8
24%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:0 Блэкберн - Ноттингем Форест 1:4 Валенсия - Ноттингем Форест 1:2 Олимпиакос - Ноттингем Форест 1:0
Атромитос - Ноттингем Форест 3:2 Сток Сити - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 2:0 Ноттингем Форест - Брентфорд 2:2 Арсенал - Ноттингем Форест 5:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 1:0 Брайтон - Ноттингем Форест 0:0 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Астон Вилла 1:1 Лестер - Ноттингем Форест 4:0 Ноттингем Форест - Фулхэм 2:3 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Гримсби - Ноттингем Форест 0:3
Челси
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Челси - Борнмут 2:0 Челси - Астон Вилла 0:1 Ньюкасл - Челси 1:0 Манчестер Сити - Челси 2:0
Челси - Арсенал 0:1 Челси - Динамо Загреб 2:1 Брайтон - Челси 4:1 Ред Булл Зальцбург - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Брентфорд - Челси 0:0 Астон Вилла - Челси 0:2 Милан - Челси 0:2 Челси - Вулверхэмптон 3:0 Челси - Милан 3:0 Кристал Пэлас - Челси 1:2 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Динамо Загреб - Челси 1:0 Челси - Вест Хэм 2:1 Саутгемптон - Челси 2:1 Челси - Лестер 2:1

Результаты матчей

Ноттингем Форест
Челси

Точный счет

1:0
3 раза 38%
2:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
7 раз 88%
1
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ноттингем Форест
Челси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
5
1.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
7
0.5
Больше Меньше
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
11
4
3
13
1.5
7
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 13 1 1 36 - 12 40
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 11 2 2 43 - 15 35
3.
Ньюкасл
 Заявка 16 9 6 1 32 - 11 33
4.
Тоттенхэм
 Заявка 16 9 3 4 33 - 23 30
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 9 2 4 23 - 20 29
6.
Ливерпуль
 Заявка 15 7 4 4 31 - 18 25
7.
Брайтон
 Заявка 15 7 3 5 26 - 20 24
8.
Челси
 Заявка 15 7 3 5 19 - 17 24
9.
Фулхэм
 Заявка 16 6 4 6 27 - 26 22
10.
Брентфорд
 Заявка 16 4 8 4 25 - 27 20
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 5 4 6 15 - 21 19
12.
Астон Вилла
 Заявка 16 5 3 8 17 - 25 18
13.
Лестер
 Заявка 16 5 2 9 25 - 28 17
14.
Борнмут
 Заявка 16 4 4 8 18 - 34 16
15.
Лидс
 Заявка 15 4 3 8 23 - 29 15
16.
Эвертон
 Заявка 16 3 5 8 12 - 19 14
17.
Вест Хэм
 Заявка 16 4 2 10 13 - 20 14
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 3 4 9 10 - 25 13
19.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 3 4 9 11 - 33 13
20.
Саутгемптон
 Заявка 16 3 3 10 14 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 8 7 0 1 30 - 9 21
2.
Арсенал
 Заявка 7 7 0 0 22 - 8 21
3.
Ньюкасл
 Заявка 8 5 3 0 17 - 5 18
4.
Тоттенхэм
 Заявка 8 6 0 2 21 - 11 18
5.
Ливерпуль
 Заявка 8 5 2 1 21 - 8 17
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 5 1 1 12 - 4 16
7.
Челси
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
8.
Брентфорд
 Заявка 8 3 4 1 15 - 9 13
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 4 1 3 10 - 11 13
10.
Астон Вилла
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
11.
Фулхэм
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
12.
Брайтон
 Заявка 7 3 2 2 11 - 6 11
13.
Лидс
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
14.
Борнмут
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
16.
Вест Хэм
 Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
17.
Лестер
 Заявка 8 2 2 4 9 - 9 8
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 2 4 5 - 13 8
19.
Эвертон
 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
20.
Саутгемптон
 Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 8 6 1 1 14 - 4 19
2.
Ньюкасл
 Заявка 8 4 3 1 15 - 6 15
3.
Манчестер Сити
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
4.
Брайтон
 Заявка 8 4 1 3 15 - 14 13
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 4 1 3 11 - 16 13
6.
Тоттенхэм
 Заявка 8 3 3 2 12 - 12 12
7.
Фулхэм
 Заявка 8 3 1 4 13 - 13 10
8.
Челси
 Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
9.
Лестер
 Заявка 8 3 0 5 16 - 19 9
10.
Ливерпуль
 Заявка 7 2 2 3 10 - 10 8
11.
Брентфорд
 Заявка 8 1 4 3 10 - 18 7
12.
Эвертон
 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
14.
Саутгемптон
 Заявка 8 2 0 6 5 - 15 6
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
16.
Борнмут
 Заявка 8 1 2 5 9 - 26 5
17.
Астон Вилла
 Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
18.
Вест Хэм
 Заявка 8 1 1 6 4 - 10 4
19.
Лидс
 Заявка 7 1 1 5 10 - 17 4
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 0 2 6 1 - 22 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 20 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 13 (1)
Брентфорд Тони Айвен 11 (2)
Фулхэм Митрович Александар 10 (1)
Ньюкасл Альмирон Мигель 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 7
Фулхэм Рид Бобби 6
Брентфорд Тони Айвен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ноттингем Форест - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 января 2023, осталось 2 дня 10 часов 46 минут.

    Главный судья: Питер Банкс

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    • Прогнозы 52
    Ноттингем Форест 1.9% (1)
    X 1.9% (1)
    Челси 96.2% (50)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ноттингем Форест
    Ничья
    Челси
    5.60
    4.04
    5.30
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ноттингем Форест - Челси онлайн

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    Прогнозы на матч Ноттингем Форест - Челси

    Исход игры
    Ноттингем Форест
    1.9% (1)
    Ничья
    1.9% (1)
    Челси
    96.2% (50)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.82% (30)
    Меньше
    41.18% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    54.9% (28)
    Нет
    45.1% (23)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    46.2% (24)
    0:2 Челси
    25% (13)
    0:1 Челси
    11.5% (6)
    1:3 Челси
    5.8% (3)
    0:3 Челси
    5.8% (3)
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    Челси
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