Тур: 18. Стадион: Сити Граунд. Главный судья: Питер Банкс
Позже
История личных встреч
Ноттингем Форест
Челси
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
9
1
Голов в среднем за матч
3
0.33
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
30
270
Бомбардиры внутри турнира
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авонийи Тайво
|3
|0.19
|Гиббс-Уайт Морган
|2
|0.13
|Джонсон Бреннан
|2 (1)
|0.13
|Деннис Эммануэль
|1
|0.06
|Куяте Шейху
|1
|0.06
|О'Брайен Льюис
|1
|0.06
|Йейтс Райан
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаверц Кай
|4
|0.27
|Стерлинг Рахим
|3
|0.2
|Маунт Мэйсон
|3
|0.2
|Жоржиньо II
|2 (2)
|0.13
|Чилуэлл Бен
|1
|0.07
|Пулишич Кристиан
|1
|0.07
|Галлахер Конор
|1
|0.07
|Джеймс Рис II
|1
|0.07
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0.07
|Кулибали Калиду
|1
|0.07
|Броя Армандо
|1
|0.07
|Силва Тьяго
|0
|0
|Кукурелья Марк
|0
|0
|Ковачич Матео
|0
|0
Карточки
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кук Стив
|4
|0
|Маккена Скотт
|4
|0
|Уорролл Джо
|4
|0
|Йейтс Райан
|3
|0
|Уильямс Неко
|3
|0
|Куяте Шейху
|2
|0
|Фройлер Ремо
|2
|0
|Хендерсон Дин
|2
|0
|Деннис Эммануэль
|2
|0
|О'Брайен Льюис
|2
|0
|Джонсон Бреннан
|2
|0
|Орье Серж
|1
|0
|Боли Вийи
|1
|0
|Лингард Джесси
|1
|0
|Мангаля Орель
|1
|0
|Лоди Ренан
|1
|0
|Сарридж Сэм
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Калиду
|3
|1
|Галлахер Конор
|2
|1
|Жоржиньо II
|3
|0
|Стерлинг Рахим
|3
|0
|Хаверц Кай
|3
|0
|Джеймс Рис II
|3
|0
|Томас Тухель
|1
|1
|Аспиликуэта Сесар
|2
|0
|Ковачич Матео
|2
|0
|Кукурелья Марк
|2
|0
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|Силва Тьяго
|1
|0
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Чалоба Трево
|1
|0
|Чилуэлл Бен
|1
|0
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|Менди Эдуар
|1
|0
Результаты матчей
Ноттингем Форест
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Челси
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
6
4
Ноттингем Форест
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Челси
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
21
1
Волевые поражения
1
12
Ноттингем Форест
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Челси
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
21
2
Волевые поражения
7
16
Голы по времени матча
Забито
9
9
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
2
22%
2
22%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
3
33%
3
33%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
11%
1
11%
76-90
Пропущено
12
9
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
8%
2
22%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
1
8%
3
33%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
2
17%
2
22%
61-75
3
25%
1
11%
76-90
Забито
1
12
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
15 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
100%
5
42%
76-90
Пропущено
22
6
9 В 1-м тайме 0
13 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
9%
0
0%
1-15
5
23%
0
0%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
6
27%
0
0%
46-60
2
9%
4
67%
61-75
5
23%
2
33%
76-90
Забито
10
21
6 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
8 Не забивали 4
2
20%
2
10%
1-15
1
10%
4
19%
16-30
3
30%
4
19%
31-45
2
20%
3
14%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
2
20%
6
29%
76-90
Пропущено
34
15
12 В 1-м тайме 6
22 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
3
9%
2
13%
1-15
6
18%
1
7%
16-30
3
9%
3
20%
31-45
10
29%
29%
0
0%
46-60
4
12%
6
40%
61-75
8
24%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ноттингем Форест
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:0 Блэкберн - Ноттингем Форест 1:4 Валенсия - Ноттингем Форест 1:2 Олимпиакос - Ноттингем Форест 1:0
Атромитос - Ноттингем Форест 3:2 Сток Сити - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 2:0 Ноттингем Форест - Брентфорд 2:2 Арсенал - Ноттингем Форест 5:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 1:0 Брайтон - Ноттингем Форест 0:0 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Астон Вилла 1:1 Лестер - Ноттингем Форест 4:0 Ноттингем Форест - Фулхэм 2:3 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Гримсби - Ноттингем Форест 0:3
Челси
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Челси - Борнмут 2:0 Челси - Астон Вилла 0:1 Ньюкасл - Челси 1:0 Манчестер Сити - Челси 2:0
Челси - Арсенал 0:1 Челси - Динамо Загреб 2:1 Брайтон - Челси 4:1 Ред Булл Зальцбург - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Брентфорд - Челси 0:0 Астон Вилла - Челси 0:2 Милан - Челси 0:2 Челси - Вулверхэмптон 3:0 Челси - Милан 3:0 Кристал Пэлас - Челси 1:2 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Динамо Загреб - Челси 1:0 Челси - Вест Хэм 2:1 Саутгемптон - Челси 2:1 Челси - Лестер 2:1
Результаты матчей
Ноттингем Форест
Челси
Точный счет
1:0
3 раза 38%
2:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
7 раз 88%
1
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ноттингем Форест
Челси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
61
35
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
17
Больше Меньше
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
114
313
78
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|36 - 12
|40
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|43 - 15
|35
|3.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|32 - 11
|33
|4.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|33 - 23
|30
|5.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|23 - 20
|29
|6.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|31 - 18
|25
|7.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|26 - 20
|24
|8.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 17
|24
|9.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|27 - 26
|22
|10.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|25 - 27
|20
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 21
|19
|12.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|17 - 25
|18
|13.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|25 - 28
|17
|14.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 34
|16
|15.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|23 - 29
|15
|16.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 19
|14
|17.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|13 - 20
|14
|18.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|10 - 25
|13
|19.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|11 - 33
|13
|20.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|14 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|30 - 9
|21
|2.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|22 - 8
|21
|3.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|17 - 5
|18
|4.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 11
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 8
|17
|6.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 4
|16
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|8.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|15 - 9
|13
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 6
|11
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|16.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|17.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 9
|8
|18.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 13
|8
|19.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|20.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 4
|19
|2.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 6
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|4.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 14
|13
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 16
|13
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 13
|10
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|9.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|16 - 19
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|11.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 18
|7
|12.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|14.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|5 - 15
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 26
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 10
|4
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 17
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|1 - 22
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|20 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|13 (1)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|11 (2)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|10 (1)
|Ньюкасл
|Альмирон Мигель
|9 (1)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|7
|Фулхэм
|Рид Бобби
|6
|Брентфорд
|Тони Айвен
|6
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|5
Прогнозы на матч Ноттингем Форест - Челси
Исход игры
Ноттингем Форест
1.9% (1)
Ничья
1.9% (1)
Челси
96.2% (50)
Тотал 2.5
Больше
58.82% (30)
Меньше
41.18% (21)
Обе команды забьют
Да
54.9% (28)
Нет
45.1% (23)
Популярный счёт
1:2 Челси
46.2% (24)
0:2 Челси
25% (13)
0:1 Челси
11.5% (6)
1:3 Челси
5.8% (3)
0:3 Челси
5.8% (3)
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