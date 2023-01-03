Тур: 19. Стадион: Кинг Пауэр. Главный судья: Бонд Даррен
Ход матча
17'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.36 Победа «Лестера»
-
3
Фас
Ваут
33
Томас
Люк
17
Перес
Айосе
17
Лено
Бернд
13
Рим
Тим
14
Рид
Бобби
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Фас ВаутЗащитник
-
33 Томас ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Перес АйосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Брант ЛьюисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
17 Лено БерндВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Рим ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Лестер
Фулхэм
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2.67
1.67
Среднее время на гол
33
54
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1.33
2
Среднее время на гол
67
45
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
2
1.83
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
45
49
Бомбардиры внутри турнира
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэддисон Джеймс
|7
|0.39
|Барнс Харви
|6
|0.33
|Дака Патсон
|3
|0.17
|Тилеманс Юри
|3 (1)
|0.17
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|2
|0.11
|Варди Джейми
|1
|0.06
|Кастань Тимоти
|1
|0.06
|Ихеаначо Келечи
|1
|0.06
|Перес Айосе
|0
|0
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александар
|10 (3)
|0.56
|Рид Бобби
|4
|0.22
|Пальинья Жоау
|3
|0.17
|Перейра Андреас
|2 (1)
|0.11
|Рид Харрисон
|2
|0.11
|Виллиан Боргес
|1
|0.06
|Рим Тим
|1
|0.06
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0.06
|Диоп Исса
|1
|0.06
|Джеймс Дэниэл
|1
|0.06
|Тете Кенни
|0
|0
|Кебано Нескенс
|0
|0
|Мбабу Кевин
|0
|0
Карточки
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мэддисон Джеймс
|5
|0
|Сумаре Бубакари
|4
|0
|Ндиди Уилфред
|2
|0
|Дака Патсон
|2
|0
|Варди Джейми
|1
|0
|Прат Деннис
|1
|0
|Тилеманс Юри
|1
|0
|Фас Ваут
|1
|0
|Томас Люк
|1
|0
|Фофана Уэсли
|1
|0
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|1
|0
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рид Бобби
|6
|0
|Тете Кенни
|5
|0
|Рид Харрисон
|5
|0
|Пальинья Жоау
|5
|0
|Митрович Александар
|4
|0
|Робинсон Энтони
|4
|0
|Перейра Андреас
|3
|0
|Чалоба Натаниэл
|0
|1
|Рим Тим
|1
|0
|Мбабу Кевин
|1
|0
|Диоп Исса
|1
|0
|Винисиус Карлос
|1
|0
|Марку Силва
|1
|0
Результаты матчей
Лестер
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Фулхэм
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
3
4
Лестер
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Фулхэм
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
19
6
Волевые поражения
8
11
Лестер
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Фулхэм
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
20
10
Волевые поражения
11
15
Голы по времени матча
Забито
8
13
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 10
0
0%
1
8%
1-15
2
25%
2
15%
16-30
3
38%
1
8%
31-45
2
25%
4
31%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Пропущено
10
13
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
20%
1
8%
1-15
2
20%
3
23%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
3
23%
61-75
2
20%
5
38%
76-90
Забито
19
13
13 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
7
37%
1
8%
1-15
1
5%
2
15%
16-30
5
26%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
16%
3
23%
61-75
3
16%
3
23%
76-90
Пропущено
19
17
5 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
2
11%
3
18%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
1
5%
4
24%
31-45
4
21%
4
24%
46-60
7
37%
2
12%
61-75
3
16%
3
18%
76-90
Забито
27
26
18 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
7
26%
2
8%
1-15
3
11%
4
15%
16-30
8
30%
30%
3
12%
31-45
2
7%
6
23%
46-60
4
15%
5
19%
61-75
3
11%
6
23%
76-90
Пропущено
29
30
10 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
4
14%
4
13%
1-15
4
14%
4
13%
16-30
2
7%
5
17%
31-45
5
17%
4
13%
46-60
9
31%
5
17%
61-75
5
17%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Лестер
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ливерпуль - Лестер 2:1 Лестер - Ньюкасл 0:3 Милтон-Кейнс Донс - Лестер 0:3 Лестер - Труа 0:0
Вест Хэм - Лестер 0:2 Лестер - Ньюпорт 3:0 Эвертон - Лестер 0:2 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Вулверхэмптон - Лестер 0:4 Лестер - Лидс 2:0 Лестер - Кристал Пэлас 0:0 Борнмут - Лестер 2:1 Лестер - Ноттингем Форест 4:0 Тоттенхэм - Лестер 6:2 Брайтон - Лестер 5:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Челси - Лестер 2:1 Стокпорт - Лестер 0:0 Лестер - Саутгемптон 1:2 Арсенал - Лестер 4:2
Фулхэм
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Фулхэм - Саутгемптон 2:1 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:3 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 1:2
Манчестер Сити - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Эвертон 0:0 Лидс - Фулхэм 2:3 Фулхэм - Астон Вилла 3:0 Фулхэм - Борнмут 2:2 Вест Хэм - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Ньюкасл 1:4 Ноттингем Форест - Фулхэм 2:3 Тоттенхэм - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Брайтон 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1 Кроули Таун - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Фулхэм - Вильярреал 1:1
Результаты матчей
Лестер
Фулхэм
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
2:1
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%
2:1
3 раза 38%
2:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
4
1 раз 11%
1
4 раза 50%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
Точный счет
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
2:1
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
4
2 раза 12%
1
6 раз 35%
3
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Лестер
Фулхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
81
35
63
17
27
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
35
18
35
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
152
98
98
215
512
215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|17
|14
|2
|1
|40 - 14
|44
|2.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|44 - 16
|36
|3.
|0:0 Заявка
|18
|9
|8
|1
|32 - 11
|35
|4.
|0:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 20
|33
|5.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 25
|30
|6.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|34 - 22
|28
|7.
|1:0 Заявка
|18
|8
|4
|6
|30 - 27
|28
|8.
|1:0 Заявка
|17
|8
|3
|6
|29 - 24
|27
|9.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|30 - 28
|26
|10.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 18
|25
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 21
|22
|12.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|19 - 25
|21
|13.
|0:0 Заявка
|18
|4
|5
|9
|18 - 36
|17
|14.
|0:1 Заявка
|18
|5
|2
|11
|26 - 31
|17
|15.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|23 - 29
|16
|16.
|0:1 Заявка
|18
|3
|6
|9
|13 - 21
|15
|17.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|12 - 34
|14
|18.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|13 - 22
|14
|19.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|10 - 26
|13
|20.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|15 - 32
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|31 - 10
|22
|2.
|0:0 Заявка
|8
|7
|1
|0
|22 - 8
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|23 - 9
|20
|4.
|0:0 Заявка
|9
|5
|4
|0
|17 - 5
|19
|5.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|21 - 13
|18
|6.
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|7.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 10
|16
|8.
|1:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 14
|15
|9.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|11.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|13.
|1:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|15.
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|16.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|17.
|0:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 10
|8
|18.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 14
|8
|19.
|0:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 9
|8
|20.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 6
|22
|2.
|1:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 14
|16
|3.
|0:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 16
|16
|4.
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 6
|16
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|6.
|1:0 Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 13
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 12
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 18
|10
|10.
|0:1 Заявка
|9
|3
|0
|6
|17 - 21
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 16
|8
|14.
|0:1 Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|6 - 17
|6
|16.
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 26
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 17
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 10
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|1 - 22
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|21 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|13 (1)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|12 (3)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|11 (1)
|Ньюкасл
|Альмирон Мигель
|9 (1)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|7
|Фулхэм
|Рид Бобби
|6
|Брентфорд
|Тони Айвен
|6
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.36 Победа «Лестера»
-
Прогнозы на матч Лестер 0:1 Фулхэм
Исход игры
Лестер
65.7% (90)
Ничья
19.7% (27)
Фулхэм
14.6% (20)
Тотал 2.5
Больше
66.09% (76)
Меньше
33.91% (39)
Обе команды забьют
Да
80% (92)
Нет
20% (23)
Популярный счёт
2:1 Лестер
38.7% (53)
1:1 Ничья
11.7% (16)
1:2 Фулхэм
8.8% (12)
1:0 Лестер
8.8% (12)
2:0 Лестер
5.8% (8)
2:2 Ничья
4.4% (6)
3:2 Лестер
1.5% (2)
0:1 Фулхэм
1.5% (2)
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