Первый тайм

24' Кастань справа навесил в штрафную площадь, Тим попытался выбить мяч и едва не закрутил его в дальний угол собственных ворот.

23' Пальинья с дальней дистанции низом пробил левее ворот.

22' Бобби Рид справа прострелил на Митровича, но Александар не пропал по мячу.

20' Варди получил пас на ход на правом фланге, но не смог уйти от Адарабиойо.

19' "Лестер" забрал мяч, но пока комбинирует на своей половине поля.

17' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

МИТРОВИЧ!!! Виллиан отличной передачей вывел к воротам Митровича, который переиграл Уорда и открыл счёт в матче.