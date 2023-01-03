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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Бонд Даррен
Лестер
0:1
Первый тайм: 24'
Фулхэм

Ход матча

8'
Олбрайтон Марк
Сумаре Бубакари
 
17'
0:1
Митрович Александар
(Виллиан Боргес)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 134
Лестер 65.7% (88)
X 19.4% (26)
Фулхэм 14.9% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лестер
Ничья
Фулхэм
3.55
3.80
2.80
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Уорд
Дэнни
II
27
Кастань
Тимоти
18
Амарти
Даниэль
3
Фас
Ваут
33
Томас
Люк
25
Ндиди
Уилфред
42
Сумаре
Бубакари
17
Перес
Айосе
8
Тилеманс
Юри
7
Барнс
Харви
9
Варди
Джейми
17
Лено
Бернд
2
Тете
Кенни
4
Адарабиойо
Олуватосин
13
Рим
Тим
33
Робинсон
Энтони
6
Рид
Харрисон
26
Пальинья
Жоау
14
Рид
Бобби
18
Перейра
Андреас
20
Виллиан
Боргес
9
Митрович
Александар
Лестер
4-2-3-1
Фулхэм
4-2-3-1

История личных встреч

Лестер
Фулхэм

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
КЛ
4:3
КC
3:2

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2.67
1.67

Среднее время на гол

33
54

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1.33
2

Среднее время на гол

67
45

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

2
1.83

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

45
49

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэддисон Джеймс 7 0.39
Барнс Харви 6 0.33
Дака Патсон 3 0.17
Тилеманс Юри 3 (1) 0.17
Дьюсбери-Холл Кирнан 2 0.11
Варди Джейми 1 0.06
Кастань Тимоти 1 0.06
Ихеаначо Келечи 1 0.06
Перес Айосе 0 0
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 10 (3) 0.56
Рид Бобби 4 0.22
Пальинья Жоау 3 0.17
Перейра Андреас 2 (1) 0.11
Рид Харрисон 2 0.11
Виллиан Боргес 1 0.06
Рим Тим 1 0.06
Адарабиойо Олуватосин 1 0.06
Диоп Исса 1 0.06
Джеймс Дэниэл 1 0.06
Тете Кенни 0 0
Кебано Нескенс 0 0
Мбабу Кевин 0 0

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мэддисон Джеймс 5 0
Сумаре Бубакари 4 0
Ндиди Уилфред 2 0
Дака Патсон 2 0
Варди Джейми 1 0
Прат Деннис 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Фас Ваут 1 0
Томас Люк 1 0
Фофана Уэсли 1 0
Дьюсбери-Холл Кирнан 1 0
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рид Бобби 6 0
Тете Кенни 5 0
Рид Харрисон 5 0
Пальинья Жоау 5 0
Митрович Александар 4 0
Робинсон Энтони 4 0
Перейра Андреас 3 0
Чалоба Натаниэл 0 1
Рим Тим 1 0
Мбабу Кевин 1 0
Диоп Исса 1 0
Винисиус Карлос 1 0
Марку Силва 1 0

Результаты матчей

Лестер
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Фулхэм
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

3
4
Лестер
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Фулхэм
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

19
6

Волевые поражения

8
11
Лестер
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Фулхэм
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

6
1

Волевые победы

20
10

Волевые поражения

11
15

Голы по времени матча

Забито

8
13
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 10
0
0%
1
8%
1-15
2
25%
2
15%
16-30
3
38%
1
8%
31-45
2
25%
4
31%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Пропущено

10
13
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
20%
1
8%
1-15
2
20%
3
23%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
3
23%
61-75
2
20%
5
38%
76-90

Забито

19
13
13 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
7
37%
1
8%
1-15
1
5%
2
15%
16-30
5
26%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
16%
3
23%
61-75
3
16%
3
23%
76-90

Пропущено

19
17
5 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
2
11%
3
18%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
1
5%
4
24%
31-45
4
21%
4
24%
46-60
7
37%
2
12%
61-75
3
16%
3
18%
76-90

Забито

27
26
18 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
7
26%
2
8%
1-15
3
11%
4
15%
16-30
8
30%
30%
3
12%
31-45
2
7%
6
23%
46-60
4
15%
5
19%
61-75
3
11%
6
23%
76-90

Пропущено

29
30
10 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
4
14%
4
13%
1-15
4
14%
4
13%
16-30
2
7%
5
17%
31-45
5
17%
4
13%
46-60
9
31%
5
17%
61-75
5
17%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ливерпуль - Лестер 2:1 Лестер - Ньюкасл 0:3 Милтон-Кейнс Донс - Лестер 0:3 Лестер - Труа 0:0
Вест Хэм - Лестер 0:2 Лестер - Ньюпорт 3:0 Эвертон - Лестер 0:2 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Вулверхэмптон - Лестер 0:4 Лестер - Лидс 2:0 Лестер - Кристал Пэлас 0:0 Борнмут - Лестер 2:1 Лестер - Ноттингем Форест 4:0 Тоттенхэм - Лестер 6:2 Брайтон - Лестер 5:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Челси - Лестер 2:1 Стокпорт - Лестер 0:0 Лестер - Саутгемптон 1:2 Арсенал - Лестер 4:2
Фулхэм
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Фулхэм - Саутгемптон 2:1 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:3 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 1:2
Манчестер Сити - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Эвертон 0:0 Лидс - Фулхэм 2:3 Фулхэм - Астон Вилла 3:0 Фулхэм - Борнмут 2:2 Вест Хэм - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Ньюкасл 1:4 Ноттингем Форест - Фулхэм 2:3 Тоттенхэм - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Брайтон 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1 Кроули Таун - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Фулхэм - Вильярреал 1:1

Результаты матчей

Лестер
Фулхэм

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

2:1
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%
2:1
3 раза 38%
2:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
4
1 раз 11%
1
4 раза 50%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
2:1
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
4
2 раза 12%
1
6 раз 35%
3
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Лестер
Фулхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
8
1
3
5
1.5
6
3
1
7
2.5
2
7
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
3
5
1
8
2.5
3
5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
15
2
9
8
1.5
9
8
2
15
2.5
5
12
2
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 0:0 Заявка 17 14 2 1 40 - 14 44
2.
Манчестер Сити
 Заявка 16 11 3 2 44 - 16 36
3.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 18 9 8 1 32 - 11 35
4.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 17 10 3 4 24 - 20 33
5.
Тоттенхэм
 Заявка 17 9 3 5 33 - 25 30
6.
Ливерпуль
 Заявка 17 8 4 5 34 - 22 28
7.
Фулхэм
 1:0 Заявка 18 8 4 6 30 - 27 28
8.
Брайтон
 1:0 Заявка 17 8 3 6 29 - 24 27
9.
Брентфорд
 Заявка 18 6 8 4 30 - 28 26
10.
Челси
 Заявка 16 7 4 5 20 - 18 25
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 6 4 6 17 - 21 22
12.
Астон Вилла
 Заявка 17 6 3 8 19 - 25 21
13.
Борнмут
 0:0 Заявка 18 4 5 9 18 - 36 17
14.
Лестер
 0:1 Заявка 18 5 2 11 26 - 31 17
15.
Лидс
 Заявка 16 4 4 8 23 - 29 16
16.
Эвертон
 0:1 Заявка 18 3 6 9 13 - 21 15
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 3 5 9 12 - 34 14
18.
Вест Хэм
 Заявка 17 4 2 11 13 - 22 14
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 3 4 10 10 - 26 13
20.
Саутгемптон
 Заявка 17 3 3 11 15 - 32 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 9 7 1 1 31 - 10 22
2.
Арсенал
 0:0 Заявка 8 7 1 0 22 - 8 22
3.
Ливерпуль
 Заявка 9 6 2 1 23 - 9 20
4.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 9 5 4 0 17 - 5 19
5.
Тоттенхэм
 Заявка 9 6 0 3 21 - 13 18
6.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 8 5 2 1 12 - 4 17
7.
Брентфорд
 Заявка 9 4 4 1 18 - 10 16
8.
Фулхэм
 1:0 Заявка 9 4 3 2 16 - 14 15
9.
Челси
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 4 1 3 10 - 11 13
11.
Астон Вилла
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
13.
Брайтон
 1:0 Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
14.
Лидс
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
15.
Борнмут
 0:0 Заявка 9 3 2 4 9 - 10 11
16.
Вест Хэм
 Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
17.
Лестер
 0:1 Заявка 9 2 2 5 9 - 10 8
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 2 2 5 5 - 14 8
19.
Эвертон
 0:1 Заявка 9 2 2 5 7 - 9 8
20.
Саутгемптон
 Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 0:0 Заявка 9 7 1 1 18 - 6 22
2.
Брайтон
 1:0 Заявка 9 5 1 3 16 - 14 16
3.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 9 5 1 3 12 - 16 16
4.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 9 4 4 1 15 - 6 16
5.
Манчестер Сити
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
6.
Фулхэм
 1:0 Заявка 9 4 1 4 14 - 13 13
7.
Тоттенхэм
 Заявка 8 3 3 2 12 - 12 12
8.
Челси
 Заявка 9 3 2 4 8 - 12 11
9.
Брентфорд
 Заявка 9 2 4 3 12 - 18 10
10.
Лестер
 0:1 Заявка 9 3 0 6 17 - 21 9
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
12.
Ливерпуль
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
13.
Астон Вилла
 Заявка 9 2 2 5 7 - 16 8
14.
Эвертон
 0:1 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
15.
Саутгемптон
 Заявка 9 2 0 7 6 - 17 6
16.
Борнмут
 0:0 Заявка 9 1 3 5 9 - 26 6
17.
Лидс
 Заявка 8 1 2 5 10 - 17 5
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
19.
Вест Хэм
 Заявка 8 1 1 6 4 - 10 4
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 0 2 6 1 - 22 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 21 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 13 (1)
Брентфорд Тони Айвен 12 (3)
Фулхэм Митрович Александар 11 (1)
Ньюкасл Альмирон Мигель 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 7
Фулхэм Рид Бобби 6
Брентфорд Тони Айвен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 24'
    Кастань справа навесил в штрафную площадь, Тим попытался выбить мяч и едва не закрутил его в дальний угол собственных ворот.
  • 23'
    Пальинья с дальней дистанции низом пробил левее ворот.
  • 22'
    Бобби Рид справа прострелил на Митровича, но Александар не пропал по мячу.
  • 20'
    Варди получил пас на ход на правом фланге, но не смог уйти от Адарабиойо.
  • 19'
    "Лестер" забрал мяч, но пока комбинирует на своей половине поля.
  • Описание гола
    17'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    МИТРОВИЧ!!! Виллиан отличной передачей вывел к воротам Митровича, который переиграл Уорда и открыл счёт в матче.
  • Угловой
    16'
    Гости разыграли угловой удар. Виллиан справа навесил к дальней штанге, где Рим в высоком прыжке не попал головой по мячу.
  • 15'
    После подачи справа Митрович головой пробил выше ворот.
  • 14'
    Навес Перейры слева в штрафную площадь прервал Амарти.
  • 13'
    Митрович пока ушёл за пределы поля. Игра продолжилась. Гости отправили мяч сильно вперёд.
  • Травма, повреждение
    12'
    Снова медики вышли на поле. Теперь Митрович лежит на газоне. Снова небольшая пауза в матче.
  • Фол, нарушение
    11'
    Ндиди у центрального круга ударил по ногам Митровича.
  • 10'
    Дальний удар Ндиди заблокирован, и мяч по высокой дуге прилетел в руки Лено.
  • 9'
    "Лестер" попытался организовать атаку левым флангом, но хозяева упустили мяч за пределы поля.
  • Замена
    8'
    Замена в составе "Лестера": вместо Бубакари  Сумаре на поле вышел Марк Олбрайтон.
  • Бонусы букмекеров
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    • Травма, повреждение
      7'
      Мышечные проблемы у Сумаре. Медики вышли на поле и проводят осмотр.
    • Опасный момент
      6'
      "Фулхэм" в первые минуты встречи действует увереннее и чаще добирается до чужой штрафной площади. Виллиан слева с пятнадцати метров низом пробил рядом с дальней штангой.
    • 5'
      Робинсон слева прострелил на Перейру, чей удар соперники заблокировали. На добивании играл Виллиан, пробивший с двенадцати метров значительно выше ворот.
    • 4'
      Перес попытался вывести Варди к воротам слева, а Джейми двигался вперёд со смещением вправо и с мячом не встретился.
    • 3'
      Перейра исполнил первый угловой удар в матче. Подача Андреаса на ближнюю штангу соперниками нейтрализована.
    • 2'
      "Лестер" играет в синей форме, "Фулхэм" - в белых футболках и чёрных трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Кинг Пауэр"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лестер 0:1 Фулхэм

    Исход игры
    Лестер
    65.7% (90)
    Ничья
    19.7% (27)
    Фулхэм
    14.6% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.09% (76)
    Меньше
    33.91% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (92)
    Нет
    20% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Лестер
    38.7% (53)
    1:1 Ничья
    11.7% (16)
    1:2 Фулхэм
    8.8% (12)
    1:0 Лестер
    8.8% (12)
    2:0 Лестер
    5.8% (8)
    2:2 Ничья
    4.4% (6)
    3:2 Лестер
    1.5% (2)
    0:1 Фулхэм
    1.5% (2)
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