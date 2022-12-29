  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Бонд Даррен
Лестер
 
Позже
Фулхэм
Прогнозы 41
Лестер 80.5% (33)
X 12.2% (5)
Фулхэм 7.3% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лестер
Ничья
Фулхэм
3.60
3.74
3.20
Все Коэффициенты

История личных встреч

Лестер
Фулхэм

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
КЛ
4:3
КC
3:2

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2.67
1.67

Среднее время на гол

33
54

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1.33
2

Среднее время на гол

67
45

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

2
1.83

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

45
49

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэддисон Джеймс 7 0.41
Барнс Харви 6 0.35
Дака Патсон 3 0.18
Тилеманс Юри 3 (1) 0.18
Дьюсбери-Холл Кирнан 2 0.12
Варди Джейми 1 0.06
Кастань Тимоти 1 0.06
Ихеаначо Келечи 1 0.06
Перес Айосе 0 0
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 10 (3) 0.59
Рид Бобби 4 0.24
Пальинья Жоау 3 0.18
Перейра Андреас 2 (1) 0.12
Рид Харрисон 2 0.12
Виллиан Боргес 1 0.06
Рим Тим 1 0.06
Адарабиойо Олуватосин 1 0.06
Диоп Исса 1 0.06
Джеймс Дэниэл 1 0.06
Тете Кенни 0 0
Кебано Нескенс 0 0
Мбабу Кевин 0 0

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мэддисон Джеймс 5 0
Сумаре Бубакари 4 0
Ндиди Уилфред 2 0
Дака Патсон 2 0
Варди Джейми 1 0
Прат Деннис 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Фас Ваут 1 0
Томас Люк 1 0
Фофана Уэсли 1 0
Дьюсбери-Холл Кирнан 1 0
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рид Бобби 6 0
Тете Кенни 5 0
Рид Харрисон 5 0
Пальинья Жоау 5 0
Митрович Александар 4 0
Робинсон Энтони 4 0
Перейра Андреас 3 0
Чалоба Натаниэл 0 1
Рим Тим 1 0
Мбабу Кевин 1 0
Диоп Исса 1 0
Винисиус Карлос 1 0
Марку Силва 1 0

Результаты матчей

Лестер
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Фулхэм
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

3
4
Лестер
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Фулхэм
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

19
6

Волевые поражения

8
11
Лестер
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Фулхэм
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

6
1

Волевые победы

20
10

Волевые поражения

11
15

Голы по времени матча

Забито

8
13
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 10
0
0%
1
8%
1-15
2
25%
2
15%
16-30
3
38%
1
8%
31-45
2
25%
4
31%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Пропущено

10
13
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
20%
1
8%
1-15
2
20%
3
23%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
3
23%
61-75
2
20%
5
38%
76-90

Забито

19
13
13 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
7
37%
1
8%
1-15
1
5%
2
15%
16-30
5
26%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
16%
3
23%
61-75
3
16%
3
23%
76-90

Пропущено

19
17
5 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
2
11%
3
18%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
1
5%
4
24%
31-45
4
21%
4
24%
46-60
7
37%
2
12%
61-75
3
16%
3
18%
76-90

Забито

27
26
18 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
7
26%
2
8%
1-15
3
11%
4
15%
16-30
8
30%
30%
3
12%
31-45
2
7%
6
23%
46-60
4
15%
5
19%
61-75
3
11%
6
23%
76-90

Пропущено

29
30
10 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
4
14%
4
13%
1-15
4
14%
4
13%
16-30
2
7%
5
17%
31-45
5
17%
4
13%
46-60
9
31%
5
17%
61-75
5
17%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ливерпуль - Лестер 2:1 Лестер - Ньюкасл 0:3 Милтон-Кейнс Донс - Лестер 0:3 Лестер - Труа 0:0
Вест Хэм - Лестер 0:2 Лестер - Ньюпорт 3:0 Эвертон - Лестер 0:2 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Вулверхэмптон - Лестер 0:4 Лестер - Лидс 2:0 Лестер - Кристал Пэлас 0:0 Борнмут - Лестер 2:1 Лестер - Ноттингем Форест 4:0 Тоттенхэм - Лестер 6:2 Брайтон - Лестер 5:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Челси - Лестер 2:1 Стокпорт - Лестер 0:0 Лестер - Саутгемптон 1:2 Арсенал - Лестер 4:2
Фулхэм
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Фулхэм - Саутгемптон 2:1 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:3 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 1:2
Манчестер Сити - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Эвертон 0:0 Лидс - Фулхэм 2:3 Фулхэм - Астон Вилла 3:0 Фулхэм - Борнмут 2:2 Вест Хэм - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Ньюкасл 1:4 Ноттингем Форест - Фулхэм 2:3 Тоттенхэм - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Брайтон 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1 Кроули Таун - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Фулхэм - Вильярреал 1:1

Результаты матчей

Лестер
Фулхэм

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

2:1
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%
2:1
3 раза 38%
2:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
4
1 раз 11%
1
4 раза 50%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
2:1
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
4
2 раза 12%
1
6 раз 35%
3
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Лестер
Фулхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
8
1
3
5
1.5
6
3
1
7
2.5
2
7
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
3
5
1
8
2.5
3
5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
15
2
9
8
1.5
9
8
2
15
2.5
5
12
2
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 16 14 1 1 40 - 14 43
2.
Манчестер Сити
 Заявка 16 11 3 2 44 - 16 36
3.
Ньюкасл
 Заявка 17 9 7 1 32 - 11 34
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 10 2 4 24 - 20 32
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 9 3 4 33 - 23 30
6.
Ливерпуль
 Заявка 16 8 4 4 33 - 19 28
7.
Фулхэм
 Заявка 17 7 4 6 29 - 27 25
8.
Брайтон
 Заявка 16 7 3 6 28 - 24 24
9.
Челси
 Заявка 15 7 3 5 19 - 17 24
10.
Брентфорд
 Заявка 17 5 8 4 27 - 27 23
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 6 4 6 17 - 21 22
12.
Астон Вилла
 Заявка 16 5 3 8 17 - 25 18
13.
Лестер
 Заявка 17 5 2 10 26 - 30 17
14.
Лидс
 Заявка 16 4 4 8 23 - 29 16
15.
Борнмут
 Заявка 17 4 4 9 18 - 36 16
16.
Эвертон
 Заявка 17 3 6 8 13 - 20 15
17.
Вест Хэм
 Заявка 17 4 2 11 13 - 22 14
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 3 4 10 10 - 26 13
19.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 3 4 9 11 - 33 13
20.
Саутгемптон
 Заявка 17 3 3 11 15 - 32 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 9 7 1 1 31 - 10 22
2.
Арсенал
 Заявка 7 7 0 0 22 - 8 21
3.
Ливерпуль
 Заявка 9 6 2 1 23 - 9 20
4.
Ньюкасл
 Заявка 9 5 4 0 17 - 5 19
5.
Тоттенхэм
 Заявка 8 6 0 2 21 - 11 18
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 5 1 1 12 - 4 16
7.
Фулхэм
 Заявка 9 4 3 2 16 - 14 15
8.
Челси
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
9.
Брентфорд
 Заявка 8 3 4 1 15 - 9 13
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 4 1 3 10 - 11 13
11.
Астон Вилла
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
12.
Брайтон
 Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
13.
Лидс
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
14.
Борнмут
 Заявка 9 3 2 4 9 - 10 11
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
16.
Вест Хэм
 Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
17.
Лестер
 Заявка 8 2 2 4 9 - 9 8
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 2 2 5 5 - 14 8
19.
Эвертон
 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
20.
Саутгемптон
 Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 9 7 1 1 18 - 6 22
2.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 1 3 12 - 16 16
3.
Ньюкасл
 Заявка 8 4 3 1 15 - 6 15
4.
Манчестер Сити
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
5.
Брайтон
 Заявка 8 4 1 3 15 - 14 13
6.
Тоттенхэм
 Заявка 8 3 3 2 12 - 12 12
7.
Фулхэм
 Заявка 8 3 1 4 13 - 13 10
8.
Челси
 Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
9.
Брентфорд
 Заявка 9 2 4 3 12 - 18 10
10.
Лестер
 Заявка 9 3 0 6 17 - 21 9
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
12.
Ливерпуль
 Заявка 7 2 2 3 10 - 10 8
13.
Эвертон
 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
14.
Саутгемптон
 Заявка 9 2 0 7 6 - 17 6
15.
Лидс
 Заявка 8 1 2 5 10 - 17 5
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
17.
Борнмут
 Заявка 8 1 2 5 9 - 26 5
18.
Астон Вилла
 Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
19.
Вест Хэм
 Заявка 8 1 1 6 4 - 10 4
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 0 2 6 1 - 22 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 21 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 13 (1)
Брентфорд Тони Айвен 12 (3)
Фулхэм Митрович Александар 10 (1)
Ньюкасл Альмирон Мигель 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 7
Фулхэм Рид Бобби 6
Брентфорд Тони Айвен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Фулхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 января 2023, осталось 2 дня 11 часов 22 минуты.

    Главный судья: Бонд Даррен

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Лестер 80.5% (33)
    X 12.2% (5)
    Фулхэм 7.3% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Фулхэм
    3.60
    3.74
    3.20
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Лестер - Фулхэм онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогнозы на матч Лестер - Фулхэм

    Исход игры
    Лестер
    80.5% (33)
    Ничья
    12.2% (5)
    Фулхэм
    7.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (24)
    Меньше
    40% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    67.5% (27)
    Нет
    32.5% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Лестер
    43.9% (18)
    2:0 Лестер
    17.1% (7)
    1:0 Лестер
    12.2% (5)
    1:1 Ничья
    7.3% (3)
    1:2 Фулхэм
    4.9% (2)
    2:2 Ничья
    4.9% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Лестер
    Фулхэм
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     