Первый тайм

24' Впрочем, Тарковски быстро поднялся на ноги, и теперь "синие" проводят позиционую атаку на половине соперника.

23' Лежит на газоне игрок "Эвертона" после толчка в его адрес от Фергюсона, это Тарковски, и игра останавливается.

22' Устроили гости розыгрыш на левом фланге, и дело дошло до попытки подачи, которая сразу же была накрыта.

21' Неплохо игра смотрится, команды стремятся по мере возможности обострять, это не скучное перекатывание мяча в центре поля.

20' Штанга! В контратаке гостей Митома отпасовал слева в центр на Эвана Фергюсона, ногой переправившего мяч в левую стойку.

20' Грэй попытался навесить слева с игры, но мяч даже не успел подняться в воздух и был заблокирован обороной "Брайтона".