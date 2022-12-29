Тур: 19. Стадион: Гудисон Парк. Главный судья: Марринер Андре
История личных встреч
Эвертон
Брайтон
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
10 матчей
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
2.4
1
Среднее время на гол
37
90
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1
1.2
Среднее время на гол
90
75
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.7
1.1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
52
81
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гордон Энтони
|3
|0.18
|Макнил Дуайт
|2
|0.12
|Грэй Демарай
|2
|0.12
|Айуоби Алекс
|1
|0.06
|Коуди Конор
|1
|0.06
|Мопе Нил
|1
|0.06
|Мина Йерри
|1
|0.06
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0.06
|Гуэйе Идрисса
|0
|0
|Пикфорд Джордан
|0
|0
|Онана Амаду
|0
|0
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Троссар Леандро
|7
|0.44
|Гросс Паскаль
|5
|0.31
|Макаллистер Алексис
|5 (3)
|0.31
|Лаллана Адам
|2
|0.13
|Митома Каору
|2
|0.13
|Марч Соломон
|1
|0.06
|Кайседо Мойсес
|1
|0.06
|Фергюсон Эван
|1
|0.06
|Уэлбек Данни
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Мвепу Энок
|0
|0
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гордон Энтони
|6
|0
|Онана Амаду
|5
|0
|Паттерсон Нэйтан
|3
|0
|Гуэйе Идрисса
|3
|0
|Тарковски Джеймс
|3
|0
|Мопе Нил
|2
|0
|Пикфорд Джордан
|2
|0
|Дэвис Том
|2
|0
|Миколенко Виталий
|2
|0
|Макнил Дуайт
|2
|0
|Коуди Конор
|1
|0
|Айуоби Алекс
|1
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Грэй Демарай
|1
|0
|Холгейт Мэйсон
|1
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0
|Гарнер Джеймс
|1
|0
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайседо Мойсес
|5
|0
|Макаллистер Алексис
|4
|0
|Эступиньян Первис
|3
|0
|Де Зерби Роберто
|2
|0
|Гросс Паскаль
|2
|0
|Марч Соломон
|2
|0
|Уэбстер Адам
|1
|0
|Вельтман Йоел
|1
|0
|Троссар Леандро
|1
|0
|Гилмор Билли
|1
|0
|Санчес Роберт
|1
|0
|Лемпти Тарик
|1
|0
|Сармиенто Джереми
|1
|0
|Энсисо Хулио
|1
|0
Результаты матчей
Эвертон
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Брайтон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
3
7
Эвертон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Брайтон
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
7
Волевые поражения
5
7
Эвертон
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Брайтон
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
11
Волевые поражения
8
14
Голы по времени матча
Забито
7
17
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
3
43%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
1
14%
4
24%
46-60
1
14%
3
18%
61-75
2
29%
2
12%
76-90
Пропущено
8
12
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
13%
1
8%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
3
38%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
0
0%
3
30%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
4
40%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
13
13
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
0
0%
4
31%
1-15
3
23%
2
15%
16-30
2
15%
3
23%
31-45
3
23%
3
23%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Забито
12
27
5 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 8
8 Не забивали 4
3
25%
6
22%
1-15
2
17%
3
11%
16-30
0
0%
2
7%
31-45
3
25%
4
15%
46-60
2
17%
7
26%
61-75
2
17%
5
19%
76-90
Пропущено
21
25
10 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
1
5%
5
20%
1-15
4
19%
4
16%
16-30
5
24%
7
28%
31-45
3
14%
5
20%
46-60
1
5%
4
16%
61-75
7
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Манчестер Сити - Эвертон 1:1 Эвертон - Вулверхэмптон 1:2 Эвертон - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Эвертон - Селтик 0:0
Борнмут - Эвертон 3:0 Борнмут - Эвертон 4:1 Эвертон - Лестер 0:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Эвертон - Кристал Пэлас 3:0 Ньюкасл - Эвертон 1:0 Тоттенхэм - Эвертон 2:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Саутгемптон - Эвертон 1:2 Эвертон - Вест Хэм 1:0 Эвертон - Ливерпуль 0:0 Лидс - Эвертон 1:1 Брентфорд - Эвертон 1:1 Флитвуд Таун - Эвертон 0:1 Эвертон - Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла - Эвертон 2:1
Брайтон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Брайтон - Арсенал 2:4 Саутгемптон - Брайтон 1:3 Чарльтон - Брайтон 0:0 Астон Вилла - Брайтон 2:2
Брайтон - Астон Вилла 1:2 Арсенал - Брайтон 1:3 Вулверхэмптон - Брайтон 2:3 Брайтон - Челси 4:1 Манчестер Сити - Брайтон 3:1 Брайтон - Ноттингем Форест 0:0 Брентфорд - Брайтон 2:0 Брайтон - Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль - Брайтон 3:3 Брайтон - Лестер 5:2 Фулхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Лидс 1:0 Форест Грин - Брайтон 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Брайтон - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2
Результаты матчей
Эвертон
Брайтон
Точный счет
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
7 раз 41%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Эвертон
Брайтон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
53
17
35
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
71
18
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
124
215
88
116
511
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|40 - 14
|43
|2.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|44 - 16
|36
|3.
|Заявка
|17
|9
|7
|1
|32 - 11
|34
|4.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|24 - 20
|32
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|33 - 23
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|33 - 19
|28
|7.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|29 - 27
|25
|8.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|28 - 24
|24
|9.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 17
|24
|10.
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|27 - 27
|23
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 21
|22
|12.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|17 - 25
|18
|13.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|26 - 30
|17
|14.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|23 - 29
|16
|15.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|18 - 36
|16
|16.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|13 - 20
|15
|17.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|13 - 22
|14
|18.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|10 - 26
|13
|19.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|11 - 33
|13
|20.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|15 - 32
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|31 - 10
|22
|2.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|22 - 8
|21
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|23 - 9
|20
|4.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|17 - 5
|19
|5.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 11
|18
|6.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 4
|16
|7.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 14
|15
|8.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|9.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|15 - 9
|13
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|11.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|14.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|16.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|17.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 9
|8
|18.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 14
|8
|19.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|20.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 6
|22
|2.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 16
|16
|3.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 6
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 14
|13
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 13
|10
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 18
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|17 - 21
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|13.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|14.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|6 - 17
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 17
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 26
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 10
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|1 - 22
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|21 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|13 (1)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|12 (3)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|10 (1)
|Ньюкасл
|Альмирон Мигель
|9 (1)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|7
|Фулхэм
|Рид Бобби
|6
|Брентфорд
|Тони Айвен
|6
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 4
Прогнозы на матч Эвертон - Брайтон
Исход игры
Эвертон
73.2% (30)
Ничья
14.6% (6)
Брайтон
12.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
45% (18)
Меньше
55% (22)
Обе команды забьют
Да
57.5% (23)
Нет
42.5% (17)
Популярный счёт
2:1 Эвертон
34.1% (14)
1:0 Эвертон
26.8% (11)
1:1 Ничья
12.2% (5)
2:0 Эвертон
7.3% (3)
0:1 Брайтон
7.3% (3)
1:2 Брайтон
4.9% (2)
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