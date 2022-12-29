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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Марринер Андре
Эвертон
 
Позже
Брайтон
Прогнозы 41
Эвертон 73.2% (30)
X 14.6% (6)
Брайтон 12.2% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Эвертон
Ничья
Брайтон
3.58
3.50
3.55
Все Коэффициенты

История личных встреч

Эвертон
Брайтон

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

2.4
1

Среднее время на гол

37
90

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1
1.2

Среднее время на гол

90
75

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.7
1.1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

52
81

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гордон Энтони 3 0.18
Макнил Дуайт 2 0.12
Грэй Демарай 2 0.12
Айуоби Алекс 1 0.06
Коуди Конор 1 0.06
Мопе Нил 1 0.06
Мина Йерри 1 0.06
Калверт-Льюин Доминик 1 0.06
Гуэйе Идрисса 0 0
Пикфорд Джордан 0 0
Онана Амаду 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Троссар Леандро 7 0.44
Гросс Паскаль 5 0.31
Макаллистер Алексис 5 (3) 0.31
Лаллана Адам 2 0.13
Митома Каору 2 0.13
Марч Соломон 1 0.06
Кайседо Мойсес 1 0.06
Фергюсон Эван 1 0.06
Уэлбек Данни 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Мвепу Энок 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордон Энтони 6 0
Онана Амаду 5 0
Паттерсон Нэйтан 3 0
Гуэйе Идрисса 3 0
Тарковски Джеймс 3 0
Мопе Нил 2 0
Пикфорд Джордан 2 0
Дэвис Том 2 0
Миколенко Виталий 2 0
Макнил Дуайт 2 0
Коуди Конор 1 0
Айуоби Алекс 1 0
Мина Йерри 1 0
Грэй Демарай 1 0
Холгейт Мэйсон 1 0
Калверт-Льюин Доминик 1 0
Гарнер Джеймс 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайседо Мойсес 5 0
Макаллистер Алексис 4 0
Эступиньян Первис 3 0
Де Зерби Роберто 2 0
Гросс Паскаль 2 0
Марч Соломон 2 0
Уэбстер Адам 1 0
Вельтман Йоел 1 0
Троссар Леандро 1 0
Гилмор Билли 1 0
Санчес Роберт 1 0
Лемпти Тарик 1 0
Сармиенто Джереми 1 0
Энсисо Хулио 1 0

Результаты матчей

Эвертон
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Брайтон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

3
7
Эвертон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Брайтон
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
7

Волевые поражения

5
7
Эвертон
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Брайтон
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
11

Волевые поражения

8
14

Голы по времени матча

Забито

7
17
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
3
43%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
1
14%
4
24%
46-60
1
14%
3
18%
61-75
2
29%
2
12%
76-90

Пропущено

8
12
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
13%
1
8%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
3
38%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
0
0%
3
30%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
4
40%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

13
13
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
0
0%
4
31%
1-15
3
23%
2
15%
16-30
2
15%
3
23%
31-45
3
23%
3
23%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Забито

12
27
5 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 8
8 Не забивали 4
3
25%
6
22%
1-15
2
17%
3
11%
16-30
0
0%
2
7%
31-45
3
25%
4
15%
46-60
2
17%
7
26%
61-75
2
17%
5
19%
76-90

Пропущено

21
25
10 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
1
5%
5
20%
1-15
4
19%
4
16%
16-30
5
24%
7
28%
31-45
3
14%
5
20%
46-60
1
5%
4
16%
61-75
7
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Манчестер Сити - Эвертон 1:1 Эвертон - Вулверхэмптон 1:2 Эвертон - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Эвертон - Селтик 0:0
Борнмут - Эвертон 3:0 Борнмут - Эвертон 4:1 Эвертон - Лестер 0:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Эвертон - Кристал Пэлас 3:0 Ньюкасл - Эвертон 1:0 Тоттенхэм - Эвертон 2:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Саутгемптон - Эвертон 1:2 Эвертон - Вест Хэм 1:0 Эвертон - Ливерпуль 0:0 Лидс - Эвертон 1:1 Брентфорд - Эвертон 1:1 Флитвуд Таун - Эвертон 0:1 Эвертон - Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла - Эвертон 2:1
Брайтон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Брайтон - Арсенал 2:4 Саутгемптон - Брайтон 1:3 Чарльтон - Брайтон 0:0 Астон Вилла - Брайтон 2:2
Брайтон - Астон Вилла 1:2 Арсенал - Брайтон 1:3 Вулверхэмптон - Брайтон 2:3 Брайтон - Челси 4:1 Манчестер Сити - Брайтон 3:1 Брайтон - Ноттингем Форест 0:0 Брентфорд - Брайтон 2:0 Брайтон - Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль - Брайтон 3:3 Брайтон - Лестер 5:2 Фулхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Лидс 1:0 Форест Грин - Брайтон 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Брайтон - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2

Результаты матчей

Эвертон
Брайтон

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
7 раз 41%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Эвертон
Брайтон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
3
1
7
1.5
3
5
1
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
1
1
8
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
12
4
2
15
1.5
8
8
1
16
2.5
5
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 16 14 1 1 40 - 14 43
2.
Манчестер Сити
 Заявка 16 11 3 2 44 - 16 36
3.
Ньюкасл
 Заявка 17 9 7 1 32 - 11 34
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 10 2 4 24 - 20 32
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 9 3 4 33 - 23 30
6.
Ливерпуль
 Заявка 16 8 4 4 33 - 19 28
7.
Фулхэм
 Заявка 17 7 4 6 29 - 27 25
8.
Брайтон
 Заявка 16 7 3 6 28 - 24 24
9.
Челси
 Заявка 15 7 3 5 19 - 17 24
10.
Брентфорд
 Заявка 17 5 8 4 27 - 27 23
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 6 4 6 17 - 21 22
12.
Астон Вилла
 Заявка 16 5 3 8 17 - 25 18
13.
Лестер
 Заявка 17 5 2 10 26 - 30 17
14.
Лидс
 Заявка 16 4 4 8 23 - 29 16
15.
Борнмут
 Заявка 17 4 4 9 18 - 36 16
16.
Эвертон
 Заявка 17 3 6 8 13 - 20 15
17.
Вест Хэм
 Заявка 17 4 2 11 13 - 22 14
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 3 4 10 10 - 26 13
19.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 3 4 9 11 - 33 13
20.
Саутгемптон
 Заявка 17 3 3 11 15 - 32 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 9 7 1 1 31 - 10 22
2.
Арсенал
 Заявка 7 7 0 0 22 - 8 21
3.
Ливерпуль
 Заявка 9 6 2 1 23 - 9 20
4.
Ньюкасл
 Заявка 9 5 4 0 17 - 5 19
5.
Тоттенхэм
 Заявка 8 6 0 2 21 - 11 18
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 5 1 1 12 - 4 16
7.
Фулхэм
 Заявка 9 4 3 2 16 - 14 15
8.
Челси
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
9.
Брентфорд
 Заявка 8 3 4 1 15 - 9 13
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 4 1 3 10 - 11 13
11.
Астон Вилла
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
12.
Брайтон
 Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
13.
Лидс
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
14.
Борнмут
 Заявка 9 3 2 4 9 - 10 11
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
16.
Вест Хэм
 Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
17.
Лестер
 Заявка 8 2 2 4 9 - 9 8
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 2 2 5 5 - 14 8
19.
Эвертон
 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
20.
Саутгемптон
 Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 9 7 1 1 18 - 6 22
2.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 1 3 12 - 16 16
3.
Ньюкасл
 Заявка 8 4 3 1 15 - 6 15
4.
Манчестер Сити
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
5.
Брайтон
 Заявка 8 4 1 3 15 - 14 13
6.
Тоттенхэм
 Заявка 8 3 3 2 12 - 12 12
7.
Фулхэм
 Заявка 8 3 1 4 13 - 13 10
8.
Челси
 Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
9.
Брентфорд
 Заявка 9 2 4 3 12 - 18 10
10.
Лестер
 Заявка 9 3 0 6 17 - 21 9
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
12.
Ливерпуль
 Заявка 7 2 2 3 10 - 10 8
13.
Эвертон
 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
14.
Саутгемптон
 Заявка 9 2 0 7 6 - 17 6
15.
Лидс
 Заявка 8 1 2 5 10 - 17 5
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
17.
Борнмут
 Заявка 8 1 2 5 9 - 26 5
18.
Астон Вилла
 Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
19.
Вест Хэм
 Заявка 8 1 1 6 4 - 10 4
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 0 2 6 1 - 22 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 21 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 13 (1)
Брентфорд Тони Айвен 12 (3)
Фулхэм Митрович Александар 10 (1)
Ньюкасл Альмирон Мигель 9 (1)
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Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 7
Фулхэм Рид Бобби 6
Брентфорд Тони Айвен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Брайтон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 января 2023, осталось 2 дня 11 часов 22 минуты.

    Главный судья: Марринер Андре

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Эвертон 73.2% (30)
    X 14.6% (6)
    Брайтон 12.2% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Брайтон
    3.58
    3.50
    3.55
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Эвертон - Брайтон онлайн

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    Прогнозы на матч Эвертон - Брайтон

    Исход игры
    Эвертон
    73.2% (30)
    Ничья
    14.6% (6)
    Брайтон
    12.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    45% (18)
    Меньше
    55% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    57.5% (23)
    Нет
    42.5% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Эвертон
    34.1% (14)
    1:0 Эвертон
    26.8% (11)
    1:1 Ничья
    12.2% (5)
    2:0 Эвертон
    7.3% (3)
    0:1 Брайтон
    7.3% (3)
    1:2 Брайтон
    4.9% (2)
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