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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Мэдли Анди
Арсенал
0:0
Первый тайм: 24'
Ньюкасл
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 161
Арсенал 87% (140)
X 8.1% (13)
Ньюкасл 5% (8)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Арсенал
Ничья
Ньюкасл
4.85
4.00
5.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рамсдейл
Аарон
4
Уайт
Бен
12
Салиба
Вильям
6
Габриэль
дос
Сантос
35
Зинченко
Александр
8
Эдегор
Мартин
5
Парти
Томас
34
Джака
Гранит
7
Сака
Букайо
14
Нкетиа
Эдди
11
Мартинелли
Габриэл
22
Поуп
Ник
2
Триппьер
Киран
5
Шёр
Фабиан
4
Ботман
Свен
33
Бёрн
Дэн
36
Лонгстафф
Шон
39
Гимараэс
Бруно
28
Уиллок
Джо
24
Альмирон
Мигель
9
Уилсон
Каллум
7
Жоэлинтон
Арсенал
4-3-3
Ньюкасл
4-3-3

История личных встреч

Арсенал
Ньюкасл

23 матча

100%
23 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.8%
34.8%
17.4%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

150%
0 побед 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

29 матчей

79.3%
10.3%
10.4%
23 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

37.9%
58.6%
3.5%
11 побед 17 ничьих 1 победа

Второй тайм

72.4%
10.3%
17.3%
21 победа 3 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
К
2:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
7:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:4
ПЛ
0:1
КC
0:4
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
К
3:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

40
23

Голов в среднем за матч

2.67
1.64

Среднее время на гол

33
54

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

0.86
0.4

Среднее время на гол

105
225

Всего голов

52
29

Голов в среднем за матч

1.79
1

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

50
90

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдегор Мартин 7 0.41
Мартинелли Габриэл 7 0.41
Сака Букайо 6 (1) 0.35
Жезус Габриэл 5 0.29
Джака Гранит 3 0.18
Нелсон Райс 2 0.12
Салиба Вильям 2 0.12
Парти Томас 2 0.12
Габриэль дос Сантос 2 0.12
Нкетиа Эдди 2 0.12
Виейра Фабиу 1 0.06
Уайт Бен 0 0
Зинченко Александр 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альмирон Мигель 9 0.5
Уилсон Каллум 6 (1) 0.33
Гимараэс Бруно 3 0.17
Уиллок Джо 2 0.11
Жоэлинтон 2 0.11
Вуд Крис 2 (1) 0.11
Исак Александр 2 (1) 0.11
Триппьер Киран 1 0.06
Сен-Максимен Аллан 1 0.06
Лонгстафф Шон 1 0.06
Мёрфи Джейкоб 1 0.06
Шёр Фабиан 1 0.06

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жезус Габриэл 4 0
Салиба Вильям 4 0
Сака Букайо 4 0
Уайт Бен 3 0
Габриэль дос Сантос 3 0
Джака Гранит 2 0
Эдегор Мартин 2 0
Парти Томас 2 0
Томиясу Такэхиро 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жоэлинтон 5 0
Триппьер Киран 4 0
Шёр Фабиан 4 0
Бёрн Дэн 2 0
Уилсон Каллум 2 0
Ласcеллс Джамал 2 0
Поуп Ник 2 0
Лонгстафф Шон 2 0
Гимараэс Бруно 2 0
Фрейзер Райан 1 0
Сен-Максимен Аллан 1 0

Результаты матчей

Арсенал
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Ньюкасл
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

0
2
Арсенал
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Ньюкасл
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

6
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

16
16
Арсенал
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Ньюкасл
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

10
3

Волевые поражения

16
18

Голы по времени матча

Забито

23
15
7 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
2
9%
3
20%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
2
9%
7
47%
31-45
8
35%
2
13%
46-60
4
17%
1
7%
61-75
4
17%
2
13%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

17
16
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
7 Не забивали 10
4
24%
0
0%
1-15
3
18%
3
19%
16-30
2
12%
3
19%
31-45
5
29%
29%
5
31%
46-60
3
18%
3
19%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

7
6
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
4
57%
2
33%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Забито

40
31
16 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 10
0 Не забивали 4
6
15%
3
10%
1-15
6
15%
3
10%
16-30
4
10%
10
32%
31-45
13
33%
7
23%
46-60
7
18%
4
13%
61-75
4
10%
4
13%
76-90

Пропущено

14
12
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
2
14%
3
25%
46-60
6
43%
3
25%
61-75
2
14%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Брайтон - Арсенал 2:4 Арсенал - Вест Хэм 3:1 Арсенал - Ювентус 0:2 Арсенал - Милан 2:1
Арсенал - Лион 3:0 Арсенал - Уотфорд 2:4 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Арсенал - Брайтон 1:3 Челси - Арсенал 0:1 Арсенал - Цюрих 1:0 Арсенал - Ноттингем Форест 5:0 ПСВ - Арсенал 2:0 Саутгемптон - Арсенал 1:1 Арсенал - ПСВ 1:0 Лидс - Арсенал 0:1 Будё-Глимт - Арсенал 0:1 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Арсенал - Будё-Глимт 3:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:3
Ньюкасл
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Ньюкасл - Лидс 0:0 Лестер - Ньюкасл 0:3 Ньюкасл - Борнмут 1:0 Ньюкасл - Райо Вальекано 2:1
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Ньюкасл 0:5 Ньюкасл - Челси 1:0 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Саутгемптон - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Астон Вилла 4:0 Тоттенхэм - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Эвертон 1:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Брентфорд 5:1 Фулхэм - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Борнмут 1:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1 Транмир - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3

Результаты матчей

Арсенал
Ньюкасл

Точный счет

2:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
3:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:3
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
1:4
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

3:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
4
3 раза 18%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Арсенал
Ньюкасл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
2.5
Больше Меньше
3
6
2
5
3.5
2
7
1
6
4.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
1.5
Больше Меньше
4
4
3
6
2.5
3
5
1
8
3.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
1.5
Больше Меньше
8
9
8
8
2.5
6
11
3
13
3.5
4
13
1
15
4.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 0:0 Заявка 17 14 2 1 40 - 14 44
2.
Манчестер Сити
 Заявка 16 11 3 2 44 - 16 36
3.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 18 9 8 1 32 - 11 35
4.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 17 10 3 4 24 - 20 33
5.
Тоттенхэм
 Заявка 17 9 3 5 33 - 25 30
6.
Ливерпуль
 Заявка 17 8 4 5 34 - 22 28
7.
Фулхэм
 1:0 Заявка 18 8 4 6 30 - 27 28
8.
Брайтон
 1:0 Заявка 17 8 3 6 29 - 24 27
9.
Брентфорд
 Заявка 18 6 8 4 30 - 28 26
10.
Челси
 Заявка 16 7 4 5 20 - 18 25
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 6 4 6 17 - 21 22
12.
Астон Вилла
 Заявка 17 6 3 8 19 - 25 21
13.
Борнмут
 0:0 Заявка 18 4 5 9 18 - 36 17
14.
Лестер
 0:1 Заявка 18 5 2 11 26 - 31 17
15.
Лидс
 Заявка 16 4 4 8 23 - 29 16
16.
Эвертон
 0:1 Заявка 18 3 6 9 13 - 21 15
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 3 5 9 12 - 34 14
18.
Вест Хэм
 Заявка 17 4 2 11 13 - 22 14
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 3 4 10 10 - 26 13
20.
Саутгемптон
 Заявка 17 3 3 11 15 - 32 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 9 7 1 1 31 - 10 22
2.
Арсенал
 0:0 Заявка 8 7 1 0 22 - 8 22
3.
Ливерпуль
 Заявка 9 6 2 1 23 - 9 20
4.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 9 5 4 0 17 - 5 19
5.
Тоттенхэм
 Заявка 9 6 0 3 21 - 13 18
6.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 8 5 2 1 12 - 4 17
7.
Брентфорд
 Заявка 9 4 4 1 18 - 10 16
8.
Фулхэм
 1:0 Заявка 9 4 3 2 16 - 14 15
9.
Челси
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 4 1 3 10 - 11 13
11.
Астон Вилла
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
13.
Брайтон
 1:0 Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
14.
Лидс
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
15.
Борнмут
 0:0 Заявка 9 3 2 4 9 - 10 11
16.
Вест Хэм
 Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
17.
Лестер
 0:1 Заявка 9 2 2 5 9 - 10 8
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 2 2 5 5 - 14 8
19.
Эвертон
 0:1 Заявка 9 2 2 5 7 - 9 8
20.
Саутгемптон
 Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 0:0 Заявка 9 7 1 1 18 - 6 22
2.
Брайтон
 1:0 Заявка 9 5 1 3 16 - 14 16
3.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 9 5 1 3 12 - 16 16
4.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 9 4 4 1 15 - 6 16
5.
Манчестер Сити
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
6.
Фулхэм
 1:0 Заявка 9 4 1 4 14 - 13 13
7.
Тоттенхэм
 Заявка 8 3 3 2 12 - 12 12
8.
Челси
 Заявка 9 3 2 4 8 - 12 11
9.
Брентфорд
 Заявка 9 2 4 3 12 - 18 10
10.
Лестер
 0:1 Заявка 9 3 0 6 17 - 21 9
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
12.
Ливерпуль
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
13.
Астон Вилла
 Заявка 9 2 2 5 7 - 16 8
14.
Эвертон
 0:1 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
15.
Саутгемптон
 Заявка 9 2 0 7 6 - 17 6
16.
Борнмут
 0:0 Заявка 9 1 3 5 9 - 26 6
17.
Лидс
 Заявка 8 1 2 5 10 - 17 5
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
19.
Вест Хэм
 Заявка 8 1 1 6 4 - 10 4
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 0 2 6 1 - 22 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 21 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 13 (1)
Брентфорд Тони Айвен 12 (3)
Фулхэм Митрович Александар 11 (1)
Ньюкасл Альмирон Мигель 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 7
Фулхэм Рид Бобби 6
Брентфорд Тони Айвен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 24'
    Отдавал проникающий пас Эдегор в штрафную соперника на Сака, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Уиллок.
  • 23'
    Зинченко вырезал в штрафную соперника, куда врывался Нкетиа, но в последний момент этот пас перехватил Шёр в подкате.
  • 22'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Жоэлинтон и не смог самостоятельно подняться на ноги. Потребуется ему помощь медиков.
  • 21'
    Сместился с правого фланга в штрафную Сака и пробил с острого угла, но этот выстрел заблокировал защитник в подкате.
  • 20'
    Диагональный пас исполнял Ботман на правый фланг, куда забегал Уиллок, но его опередил Зинченко и головой вынес мяч в аут.
  • 19'
    С центра поля забросил Джака в штрафную на ход Нкетиа, но того опередил Лонгстафф и вынес мяч за боковую линию.
  • 18'
    С углового навесил Триппьер на дальнюю штангу, где головой пробил по воротам Шёр, но мяч полетел выше перекладины.
  • Угловой
    17'
    Прорвался по флангу в атаку Жоэлинтон и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника отправился на угловой.
  • 16'
    Убежал в контратаку по флангу Мартинелли и прострелил в центр, где пробил в касание Джака, но мяч свалился с ноги и полетел далеко от ворот.
  • 15'
    Подхватил мяч на правой бровке Триппьер и навесил на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Габриэль и вынес сферу подальше.
  • 14'
    Забросил с правого фланга Триппьер в штрафную, куда мчался на всех парах Альмирон, но не смог он догнать мяч в пределах поля.
  • 13'
    После поперечного паса от Гимараэса пробивал с дальней дистанции Уиллок, но мяч оказался точно в руках Рамсдейла.
  • 12'
    Долго держат мяч в центре поля "сороки", пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону в последние минуты.
  • 11'
    Наступил на ногу Уиллоку в центре поля Парти. Можно было показать желтую карточку, но судья ограничился устным предупреждением.
  • 10'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Шёр после подачи со стандарта и сбросил головой на Ботмана, но тому пробить не позволил Мартинелли.
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    • Фол, нарушение
      9'
      В верховой борьбе против Джаки получил по затылку локтем Гимараэс. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
    • 8'
      Тонким пасом Мартинелли запустил в штрафную соперника Джаку, но тот в падении пробил с острого угла немного неточно.
    • 7'
      Ушел от соперника на скорости Сакка, сместился в центр вдоль лицевой линии и пробил в дальний угол, но успел сложиться Поуп и отбил мяч ногой в сторону.
    • 6'
      Накрутил соперника на фланге Мартинелли и подал в штрафную, где с лету пробил Эдегор, но мяч полетел намного выше перекладины.
    • 5'
      С левого фланга сместился в штрафную соперника Мартинелли и прострелил поперек на Уайта, но выстрел последнего заблокировали защитники.
    • 4'
      Со штрафного навесил Гимараэс на дальнюю штангу, но здесь пробить головой Жоэлинтону не позволил Габриэль.
    • Фол, нарушение
      3'
      На чужой половине поля грамотно подставился Альмирон и заработал для своей команды перспективный штрафной удар.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе бело-черный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Ньюкасла"!
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые болельщики. Приглашаю Вас на центральный поединок игрового дня в рамках АПЛ, в котором встретятся "Арсенал" и "Ньюкасл". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Emirates Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арсенал 0:0 Ньюкасл

    Исход игры
    Арсенал
    86.6% (142)
    Ничья
    7.9% (13)
    Ньюкасл
    5.5% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.38% (80)
    Меньше
    31.62% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    74.36% (87)
    Нет
    25.64% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал
    39.6% (65)
    2:0 Арсенал
    11.6% (19)
    1:0 Арсенал
    6.7% (11)
    3:1 Арсенал
    6.1% (10)
    1:1 Ничья
    4.3% (7)
    3:2 Арсенал
    1.2% (2)
    2:2 Ничья
    1.2% (2)
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    Ньюкасл
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