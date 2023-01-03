С углового навесил Триппьер на дальнюю штангу, где головой пробил по воротам Шёр, но мяч полетел выше перекладины.

С центра поля забросил Джака в штрафную на ход Нкетиа, но того опередил Лонгстафф и вынес мяч за боковую линию.

Диагональный пас исполнял Ботман на правый фланг, куда забегал Уиллок, но его опередил Зинченко и головой вынес мяч в аут.

Сместился с правого фланга в штрафную Сака и пробил с острого угла, но этот выстрел заблокировал защитник в подкате.

Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Жоэлинтон и не смог самостоятельно подняться на ноги. Потребуется ему помощь медиков.

Зинченко вырезал в штрафную соперника, куда врывался Нкетиа, но в последний момент этот пас перехватил Шёр в подкате.

Отдавал проникающий пас Эдегор в штрафную соперника на Сака, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Уиллок.

17' Прорвался по флангу в атаку Жоэлинтон и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника отправился на угловой.

16' Убежал в контратаку по флангу Мартинелли и прострелил в центр, где пробил в касание Джака, но мяч свалился с ноги и полетел далеко от ворот.

15' Подхватил мяч на правой бровке Триппьер и навесил на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Габриэль и вынес сферу подальше.

14' Забросил с правого фланга Триппьер в штрафную, куда мчался на всех парах Альмирон, но не смог он догнать мяч в пределах поля.

13' После поперечного паса от Гимараэса пробивал с дальней дистанции Уиллок, но мяч оказался точно в руках Рамсдейла.

12' Долго держат мяч в центре поля "сороки", пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону в последние минуты.

11' Наступил на ногу Уиллоку в центре поля Парти. Можно было показать желтую карточку, но судья ограничился устным предупреждением.