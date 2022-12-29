Тур: 19. Стадион: Эмирейтс. Главный судья: Мэдли Анди
История личных встреч
Арсенал
Ньюкасл
23 матча
100%
23 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.8%
34.8%
17.4%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
150%
0 побед 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
29 матчей
79.3%
10.3%
10.4%
23 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
37.9%
58.6%
3.5%
11 побед 17 ничьих 1 победа
Второй тайм
72.4%
10.3%
17.3%
21 победа 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
40
23
Голов в среднем за матч
2.67
1.64
Среднее время на гол
33
54
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
0.86
0.4
Среднее время на гол
105
225
Всего голов
52
29
Голов в среднем за матч
1.79
1
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
50
90
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдегор Мартин
|7
|0.44
|Мартинелли Габриэл
|7
|0.44
|Сака Букайо
|6 (1)
|0.38
|Жезус Габриэл
|5
|0.31
|Джака Гранит
|3
|0.19
|Нелсон Райс
|2
|0.13
|Салиба Вильям
|2
|0.13
|Парти Томас
|2
|0.13
|Габриэль дос Сантос
|2
|0.13
|Нкетиа Эдди
|2
|0.13
|Виейра Фабиу
|1
|0.06
|Уайт Бен
|0
|0
|Зинченко Александр
|0
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альмирон Мигель
|9
|0.53
|Уилсон Каллум
|6 (1)
|0.35
|Гимараэс Бруно
|3
|0.18
|Уиллок Джо
|2
|0.12
|Жоэлинтон
|2
|0.12
|Вуд Крис
|2 (1)
|0.12
|Исак Александр
|2 (1)
|0.12
|Триппьер Киран
|1
|0.06
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0.06
|Лонгстафф Шон
|1
|0.06
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.06
|Шёр Фабиан
|1
|0.06
Карточки
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жезус Габриэл
|4
|0
|Салиба Вильям
|4
|0
|Сака Букайо
|4
|0
|Уайт Бен
|3
|0
|Габриэль дос Сантос
|3
|0
|Джака Гранит
|2
|0
|Эдегор Мартин
|2
|0
|Парти Томас
|2
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|0
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жоэлинтон
|5
|0
|Триппьер Киран
|4
|0
|Шёр Фабиан
|4
|0
|Бёрн Дэн
|2
|0
|Уилсон Каллум
|2
|0
|Ласcеллс Джамал
|2
|0
|Поуп Ник
|2
|0
|Лонгстафф Шон
|2
|0
|Гимараэс Бруно
|2
|0
|Фрейзер Райан
|1
|0
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Ньюкасл
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
7
3
Волевые поражения
0
2
Арсенал
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Ньюкасл
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
6
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
16
16
Арсенал
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Ньюкасл
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
10
3
Волевые поражения
16
18
Голы по времени матча
Забито
23
15
7 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
2
9%
3
20%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
2
9%
7
47%
31-45
8
35%
2
13%
46-60
4
17%
1
7%
61-75
4
17%
2
13%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
17
16
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
7 Не забивали 10
4
24%
0
0%
1-15
3
18%
3
19%
16-30
2
12%
3
19%
31-45
5
29%
29%
5
31%
46-60
3
18%
3
19%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Пропущено
7
6
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
4
57%
2
33%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Забито
40
31
16 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 10
0 Не забивали 4
6
15%
3
10%
1-15
6
15%
3
10%
16-30
4
10%
10
32%
31-45
13
33%
7
23%
46-60
7
18%
4
13%
61-75
4
10%
4
13%
76-90
Пропущено
14
12
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
2
14%
3
25%
46-60
6
43%
3
25%
61-75
2
14%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Брайтон - Арсенал 2:4 Арсенал - Вест Хэм 3:1 Арсенал - Ювентус 0:2 Арсенал - Милан 2:1
Арсенал - Лион 3:0 Арсенал - Уотфорд 2:4 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Арсенал - Брайтон 1:3 Челси - Арсенал 0:1 Арсенал - Цюрих 1:0 Арсенал - Ноттингем Форест 5:0 ПСВ - Арсенал 2:0 Саутгемптон - Арсенал 1:1 Арсенал - ПСВ 1:0 Лидс - Арсенал 0:1 Будё-Глимт - Арсенал 0:1 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Арсенал - Будё-Глимт 3:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:3
Ньюкасл
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Ньюкасл - Лидс 0:0 Лестер - Ньюкасл 0:3 Ньюкасл - Борнмут 1:0 Ньюкасл - Райо Вальекано 2:1
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Ньюкасл 0:5 Ньюкасл - Челси 1:0 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Саутгемптон - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Астон Вилла 4:0 Тоттенхэм - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Эвертон 1:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Брентфорд 5:1 Фулхэм - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Борнмут 1:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1 Транмир - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3
Результаты матчей
Арсенал
Ньюкасл
Точный счет
2:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
3:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:3
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
1:4
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
3:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
3
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
4
3 раза 18%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Арсенал
Ньюкасл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
36
25
27
16
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
44
36
35
18
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
89
88
611
313
413
115
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|40 - 14
|43
|2.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|44 - 16
|36
|3.
|Заявка
|17
|9
|7
|1
|32 - 11
|34
|4.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|24 - 20
|32
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|33 - 23
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|33 - 19
|28
|7.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|29 - 27
|25
|8.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|28 - 24
|24
|9.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 17
|24
|10.
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|27 - 27
|23
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 21
|22
|12.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|17 - 25
|18
|13.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|26 - 30
|17
|14.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|23 - 29
|16
|15.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|18 - 36
|16
|16.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|13 - 20
|15
|17.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|13 - 22
|14
|18.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|10 - 26
|13
|19.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|11 - 33
|13
|20.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|15 - 32
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|31 - 10
|22
|2.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|22 - 8
|21
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|23 - 9
|20
|4.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|17 - 5
|19
|5.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 11
|18
|6.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 4
|16
|7.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 14
|15
|8.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|9.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|15 - 9
|13
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|11.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|14.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|16.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|17.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 9
|8
|18.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 14
|8
|19.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|20.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 6
|22
|2.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 16
|16
|3.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 6
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 14
|13
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 13
|10
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 18
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|17 - 21
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|13.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|14.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|6 - 17
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 17
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 26
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 10
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|1 - 22
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|21 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|13 (1)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|12 (3)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|10 (1)
|Ньюкасл
|Альмирон Мигель
|9 (1)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|7
|Фулхэм
|Рид Бобби
|6
|Брентфорд
|Тони Айвен
|6
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 4
Прогнозы на матч Арсенал - Ньюкасл
Исход игры
Арсенал
92.7% (38)
Ничья
7.3% (3)
Ньюкасл
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
58.97% (23)
Меньше
41.03% (16)
Обе команды забьют
Да
64.1% (25)
Нет
35.9% (14)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
39% (16)
2:0 Арсенал
31.7% (13)
3:1 Арсенал
12.2% (5)
1:1 Ничья
4.9% (2)
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