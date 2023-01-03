Тур: 19. Стадион: Олд Траффорд. Главный судья: Солсбери Майкл
0:0
Первый тайм: 10'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
23
Шоу
Люк
15
Смит
Адам
10
Кристи
Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хитон ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Далот ДиогуЗащитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Смит АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кристи РайанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Стэйси ДжекЗащитник
- Защитник
-
14 Ротуэлл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Пирсон БенПолузащитник
-
18 Лоу ДжамалНападающий
-
21 Мур КифферНападающий
-
Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Борнмут
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
10 матчей
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
2.8
1.6
Среднее время на гол
32
56
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
1.9
1.3
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
47
69
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рэшфорд Маркус
|6
|0.35
|Марсьяль Антони
|3 (1)
|0.18
|Антони
|3
|0.18
|Фернандеш Бруну
|2
|0.12
|Санчо Джедон
|2
|0.12
|Фред Сантос
|2
|0.12
|Эриксен Кристиан
|1
|0.06
|Каземиро Карлос
|1
|0.06
|Роналду Криштиану
|1
|0.06
|Гарначо Алехандро
|1
|0.06
|Шоу Люк
|0
|0
|Далот Диогу
|0
|0
|Эланга Энтони
|0
|0
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Биллинг Филип
|4
|0.22
|Мур Киффер
|4
|0.22
|Соланке Доминик
|3
|0.17
|Тавернер Маркус
|2
|0.11
|Хефферсон Лерма
|2
|0.11
|Энтони Джейдон
|2
|0.11
|Кристи Райан
|1
|0.06
|Кук Льюис
|0
|0
|Келли Ллойд
|0
|0
|Смит Адам
|0
|0
|Земура Джордан
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Бруну
|5
|0
|Мактоминай Скотт
|5
|0
|Далот Диогу
|5
|0
|Каземиро Карлос
|3
|0
|Магуайр Гарри
|3
|0
|Шоу Люк
|3
|0
|Фред Сантос
|3
|0
|Мартинес Лисандро
|3
|0
|Маласиа Тирелл
|3
|0
|Роналду Криштиану
|2
|0
|Эриксен Кристиан
|2
|0
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|Гарначо Алехандро
|2
|0
|Антони
|1
|0
|Варан Рафаэль
|1
|0
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мефам Крис
|5
|0
|Смит Адам
|4
|0
|Хефферсон Лерма
|3
|0
|Нето Мурара
|2
|0
|Кук Льюис
|2
|0
|Сенеси Маркос
|2
|0
|О'Нил Гари
|1
|0
|Фредерикс Райан
|1
|0
|Кристи Райан
|1
|0
|Пирсон Бен
|1
|0
|Биллинг Филип
|1
|0
|Соланке Доминик
|1
|0
|Стэйси Джек
|1
|0
|Тавернер Маркус
|1
|0
|Келли Ллойд
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
|Энтони Джейдон
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Борнмут
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
0
8
Манчестер Юнайтед
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Борнмут
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
14
9
Волевые поражения
8
7
Манчестер Юнайтед
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Борнмут
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
16
11
Волевые поражения
8
15
Голы по времени матча
Забито
11
11
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
0
0%
2
18%
1-15
3
27%
2
18%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
3
27%
46-60
3
27%
2
18%
61-75
1
9%
2
18%
76-90
Пропущено
5
24
2 В 1-м тайме 15
3 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 8
0
0%
3
13%
1-15
1
20%
5
21%
16-30
1
20%
7
29%
29%
31-45
1
20%
2
8%
46-60
1
20%
3
13%
61-75
1
20%
4
17%
76-90
Забито
11
9
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 13
2
18%
1
11%
1-15
1
9%
3
33%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
5
45%
1
11%
76-90
Пропущено
17
10
12 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
5
29%
29%
4
40%
1-15
2
12%
1
10%
16-30
5
29%
29%
1
10%
31-45
1
6%
2
20%
46-60
3
18%
1
10%
61-75
1
6%
1
10%
76-90
Забито
22
20
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 5
4 Не забивали 7
2
9%
3
15%
1-15
4
18%
5
25%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
4
18%
4
20%
46-60
3
14%
5
25%
61-75
6
27%
3
15%
76-90
Пропущено
22
34
14 В 1-м тайме 21
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
5
23%
7
21%
1-15
3
14%
6
18%
16-30
6
27%
8
24%
31-45
2
9%
4
12%
46-60
4
18%
4
12%
61-75
2
9%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:0 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 2:0 Бетис - Манчестер Юнайтед 1:0
Кадис - Манчестер Юнайтед 4:2 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 4:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 3:1 Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Манчестер Юнайтед - Шериф 3:0 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1
Борнмут
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Борнмут - Кристал Пэлас 0:2 Челси - Борнмут 2:0 Ньюкасл - Борнмут 1:0 Борнмут - Эвертон 3:0
Борнмут - Эвертон 4:1 Лидс - Борнмут 4:3 Борнмут - Тоттенхэм 2:3 Вест Хэм - Борнмут 2:0 Борнмут - Саутгемптон 0:1 Фулхэм - Борнмут 2:2 Борнмут - Лестер 2:1 Борнмут - Брентфорд 0:0 Ньюкасл - Борнмут 1:1 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Борнмут - Вулверхэмптон 0:0 Ливерпуль - Борнмут 9:0 Норвич - Борнмут 2:2 Борнмут - Арсенал 0:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Борнмут - Астон Вилла 2:0
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
Борнмут
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
5 раз 56%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
6:3
1 раз 11%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
9:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 50%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:3
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
9:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
0
9 раз 53%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
1
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Манчестер Юнайтед
Борнмут
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
45
43
45
25
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
44
36
35
18
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
89
79
710
313
314
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|17
|14
|2
|1
|40 - 14
|44
|2.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|44 - 16
|36
|3.
|0:0 Заявка
|18
|9
|8
|1
|32 - 11
|35
|4.
|0:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 20
|33
|5.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 25
|30
|6.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|34 - 22
|28
|7.
|1:0 Заявка
|18
|8
|4
|6
|30 - 27
|28
|8.
|1:0 Заявка
|17
|8
|3
|6
|29 - 24
|27
|9.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|30 - 28
|26
|10.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 18
|25
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 21
|22
|12.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|19 - 25
|21
|13.
|0:0 Заявка
|18
|4
|5
|9
|18 - 36
|17
|14.
|0:1 Заявка
|18
|5
|2
|11
|26 - 31
|17
|15.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|23 - 29
|16
|16.
|0:1 Заявка
|18
|3
|6
|9
|13 - 21
|15
|17.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|12 - 34
|14
|18.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|13 - 22
|14
|19.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|10 - 26
|13
|20.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|15 - 32
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|31 - 10
|22
|2.
|0:0 Заявка
|8
|7
|1
|0
|22 - 8
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|23 - 9
|20
|4.
|0:0 Заявка
|9
|5
|4
|0
|17 - 5
|19
|5.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|21 - 13
|18
|6.
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|7.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 10
|16
|8.
|1:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 14
|15
|9.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|11.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|13.
|1:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|15.
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|16.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|17.
|0:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 10
|8
|18.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 14
|8
|19.
|0:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 9
|8
|20.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 6
|22
|2.
|1:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 14
|16
|3.
|0:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 16
|16
|4.
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 6
|16
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|6.
|1:0 Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 13
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 12
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 18
|10
|10.
|0:1 Заявка
|9
|3
|0
|6
|17 - 21
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 16
|8
|14.
|0:1 Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|6 - 17
|6
|16.
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 26
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 17
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 10
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|1 - 22
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|21 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|13 (1)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|12 (3)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|11 (1)
|Ньюкасл
|Альмирон Мигель
|9 (1)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|7
|Фулхэм
|Рид Бобби
|6
|Брентфорд
|Тони Айвен
|6
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:0 Борнмут
Исход игры
Манчестер Юнайтед
97% (130)
Ничья
1.5% (2)
Борнмут
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
37.39% (43)
Меньше
62.61% (72)
Обе команды забьют
Да
27.83% (32)
Нет
72.17% (83)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Юнайтед
45.5% (61)
2:1 Манчестер Юнайтед
12.7% (17)
3:1 Манчестер Юнайтед
7.5% (10)
1:0 Манчестер Юнайтед
7.5% (10)
3:0 Манчестер Юнайтед
6.7% (9)
3:2 Манчестер Юнайтед
1.5% (2)
4:0 Манчестер Юнайтед
1.5% (2)
4:1 Манчестер Юнайтед
1.5% (2)
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