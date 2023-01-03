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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Солсбери Майкл
Манчестер Юнайтед
0:0
Первый тайм: 10'
Борнмут
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 133
Манчестер Юнайтед 97.7% (130)
X 1.5% (2)
Борнмут 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Борнмут
1.31
6.80
6.75
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Де
Хеа
Давид
29
Уан-Биссака
Аарон
5
Магуайр
Гарри
2
Линделоф
Виктор
23
Шоу
Люк
18
Каземиро
Карлос
14
Эриксен
Кристиан
8
Фернандеш
Бруну
34
Ван
де
Бек
Донни
10
Рэшфорд
Маркус
9
Марсьяль
Антони
1
Траверс
Марк
25
Сенеси
Маркос
15
Смит
Адам
5
Келли
Ллойд
6
Мефам
Крис
4
Кук
Льюис
8
Хефферсон
Лерма
29
Биллинг
Филип
10
Кристи
Райан
9
Соланке
Доминик
32
Энтони
Джейдон
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Борнмут
4-3-3

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Борнмут

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

10 матчей

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
5:2
ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

2.8
1.6

Среднее время на гол

32
56

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.9
1.3

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

47
69

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рэшфорд Маркус 6 0.35
Марсьяль Антони 3 (1) 0.18
Антони 3 0.18
Фернандеш Бруну 2 0.12
Санчо Джедон 2 0.12
Фред Сантос 2 0.12
Эриксен Кристиан 1 0.06
Каземиро Карлос 1 0.06
Роналду Криштиану 1 0.06
Гарначо Алехандро 1 0.06
Шоу Люк 0 0
Далот Диогу 0 0
Эланга Энтони 0 0
Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биллинг Филип 4 0.22
Мур Киффер 4 0.22
Соланке Доминик 3 0.17
Тавернер Маркус 2 0.11
Хефферсон Лерма 2 0.11
Энтони Джейдон 2 0.11
Кристи Райан 1 0.06
Кук Льюис 0 0
Келли Ллойд 0 0
Смит Адам 0 0
Земура Джордан 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 5 0
Мактоминай Скотт 5 0
Далот Диогу 5 0
Каземиро Карлос 3 0
Магуайр Гарри 3 0
Шоу Люк 3 0
Фред Сантос 3 0
Мартинес Лисандро 3 0
Маласиа Тирелл 3 0
Роналду Криштиану 2 0
Эриксен Кристиан 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Гарначо Алехандро 2 0
Антони 1 0
Варан Рафаэль 1 0
Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мефам Крис 5 0
Смит Адам 4 0
Хефферсон Лерма 3 0
Нето Мурара 2 0
Кук Льюис 2 0
Сенеси Маркос 2 0
О'Нил Гари 1 0
Фредерикс Райан 1 0
Кристи Райан 1 0
Пирсон Бен 1 0
Биллинг Филип 1 0
Соланке Доминик 1 0
Стэйси Джек 1 0
Тавернер Маркус 1 0
Келли Ллойд 1 0
Земура Джордан 1 0
Энтони Джейдон 1 0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Борнмут
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

0
8
Манчестер Юнайтед
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Борнмут
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

14
9

Волевые поражения

8
7
Манчестер Юнайтед
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Борнмут
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

16
11

Волевые поражения

8
15

Голы по времени матча

Забито

11
11
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
0
0%
2
18%
1-15
3
27%
2
18%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
3
27%
46-60
3
27%
2
18%
61-75
1
9%
2
18%
76-90

Пропущено

5
24
2 В 1-м тайме 15
3 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 8
0
0%
3
13%
1-15
1
20%
5
21%
16-30
1
20%
7
29%
29%
31-45
1
20%
2
8%
46-60
1
20%
3
13%
61-75
1
20%
4
17%
76-90

Забито

11
9
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 13
2
18%
1
11%
1-15
1
9%
3
33%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
5
45%
1
11%
76-90

Пропущено

17
10
12 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
5
29%
29%
4
40%
1-15
2
12%
1
10%
16-30
5
29%
29%
1
10%
31-45
1
6%
2
20%
46-60
3
18%
1
10%
61-75
1
6%
1
10%
76-90

Забито

22
20
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 5
4 Не забивали 7
2
9%
3
15%
1-15
4
18%
5
25%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
4
18%
4
20%
46-60
3
14%
5
25%
61-75
6
27%
3
15%
76-90

Пропущено

22
34
14 В 1-м тайме 21
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
5
23%
7
21%
1-15
3
14%
6
18%
16-30
6
27%
8
24%
31-45
2
9%
4
12%
46-60
4
18%
4
12%
61-75
2
9%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:0 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 2:0 Бетис - Манчестер Юнайтед 1:0
Кадис - Манчестер Юнайтед 4:2 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 4:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 3:1 Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Манчестер Юнайтед - Шериф 3:0 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1
Борнмут
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Борнмут - Кристал Пэлас 0:2 Челси - Борнмут 2:0 Ньюкасл - Борнмут 1:0 Борнмут - Эвертон 3:0
Борнмут - Эвертон 4:1 Лидс - Борнмут 4:3 Борнмут - Тоттенхэм 2:3 Вест Хэм - Борнмут 2:0 Борнмут - Саутгемптон 0:1 Фулхэм - Борнмут 2:2 Борнмут - Лестер 2:1 Борнмут - Брентфорд 0:0 Ньюкасл - Борнмут 1:1 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Борнмут - Вулверхэмптон 0:0 Ливерпуль - Борнмут 9:0 Норвич - Борнмут 2:2 Борнмут - Арсенал 0:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Борнмут - Астон Вилла 2:0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
Борнмут

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
5 раз 56%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
6:3
1 раз 11%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
9:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 50%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:3
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
9:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
0
9 раз 53%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
1
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Манчестер Юнайтед
Борнмут

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
5
4
3
1.5
4
5
2
5
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
4
3
6
1.5
3
5
1
8
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
8
9
7
9
1.5
7
10
3
13
2.5
3
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 0:0 Заявка 17 14 2 1 40 - 14 44
2.
Манчестер Сити
 Заявка 16 11 3 2 44 - 16 36
3.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 18 9 8 1 32 - 11 35
4.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 17 10 3 4 24 - 20 33
5.
Тоттенхэм
 Заявка 17 9 3 5 33 - 25 30
6.
Ливерпуль
 Заявка 17 8 4 5 34 - 22 28
7.
Фулхэм
 1:0 Заявка 18 8 4 6 30 - 27 28
8.
Брайтон
 1:0 Заявка 17 8 3 6 29 - 24 27
9.
Брентфорд
 Заявка 18 6 8 4 30 - 28 26
10.
Челси
 Заявка 16 7 4 5 20 - 18 25
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 6 4 6 17 - 21 22
12.
Астон Вилла
 Заявка 17 6 3 8 19 - 25 21
13.
Борнмут
 0:0 Заявка 18 4 5 9 18 - 36 17
14.
Лестер
 0:1 Заявка 18 5 2 11 26 - 31 17
15.
Лидс
 Заявка 16 4 4 8 23 - 29 16
16.
Эвертон
 0:1 Заявка 18 3 6 9 13 - 21 15
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 3 5 9 12 - 34 14
18.
Вест Хэм
 Заявка 17 4 2 11 13 - 22 14
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 3 4 10 10 - 26 13
20.
Саутгемптон
 Заявка 17 3 3 11 15 - 32 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 9 7 1 1 31 - 10 22
2.
Арсенал
 0:0 Заявка 8 7 1 0 22 - 8 22
3.
Ливерпуль
 Заявка 9 6 2 1 23 - 9 20
4.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 9 5 4 0 17 - 5 19
5.
Тоттенхэм
 Заявка 9 6 0 3 21 - 13 18
6.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 8 5 2 1 12 - 4 17
7.
Брентфорд
 Заявка 9 4 4 1 18 - 10 16
8.
Фулхэм
 1:0 Заявка 9 4 3 2 16 - 14 15
9.
Челси
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 4 1 3 10 - 11 13
11.
Астон Вилла
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
13.
Брайтон
 1:0 Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
14.
Лидс
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
15.
Борнмут
 0:0 Заявка 9 3 2 4 9 - 10 11
16.
Вест Хэм
 Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
17.
Лестер
 0:1 Заявка 9 2 2 5 9 - 10 8
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 2 2 5 5 - 14 8
19.
Эвертон
 0:1 Заявка 9 2 2 5 7 - 9 8
20.
Саутгемптон
 Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 0:0 Заявка 9 7 1 1 18 - 6 22
2.
Брайтон
 1:0 Заявка 9 5 1 3 16 - 14 16
3.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 9 5 1 3 12 - 16 16
4.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 9 4 4 1 15 - 6 16
5.
Манчестер Сити
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
6.
Фулхэм
 1:0 Заявка 9 4 1 4 14 - 13 13
7.
Тоттенхэм
 Заявка 8 3 3 2 12 - 12 12
8.
Челси
 Заявка 9 3 2 4 8 - 12 11
9.
Брентфорд
 Заявка 9 2 4 3 12 - 18 10
10.
Лестер
 0:1 Заявка 9 3 0 6 17 - 21 9
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
12.
Ливерпуль
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
13.
Астон Вилла
 Заявка 9 2 2 5 7 - 16 8
14.
Эвертон
 0:1 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
15.
Саутгемптон
 Заявка 9 2 0 7 6 - 17 6
16.
Борнмут
 0:0 Заявка 9 1 3 5 9 - 26 6
17.
Лидс
 Заявка 8 1 2 5 10 - 17 5
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
19.
Вест Хэм
 Заявка 8 1 1 6 4 - 10 4
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 0 2 6 1 - 22 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 21 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 13 (1)
Брентфорд Тони Айвен 12 (3)
Фулхэм Митрович Александар 11 (1)
Ньюкасл Альмирон Мигель 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 7
Фулхэм Рид Бобби 6
Брентфорд Тони Айвен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 10'
    Постепенно борнмутцы начинают работать в прессинге всё выше. Гости сейчас старались запрессинговать Магуайра, но тот умело обработал мяч, после чего отпасовал игровой снаряд на де Хеа.
  • 9'
    В данный момент аналитики оценивают вероятность победы "красных дьяволов" в этом матче в 73%. Победа "вишен" оценивается в 11%, а остальные 16% отводятся на итоговый ничейный результат.
  • 8'
    Напомню, что после паузы в клубном футболе "Борнмут" проиграл все 3 своих матча, в то время как "Манчестер Юнайтед" все свои поединки выиграл, причём делал это строго с сухим счётом.
  • 7'
    "Борнмут" пока что не стремится навязывать фавориту матча контригру, полностью сосредоточившись на разрушительных действиях, лишая своих оппонентов свободного пространства.
  • Фол, нарушение
    6'
    Ван де Бек нарушил правила неподалёку от чужой штрафной площадки, причём срубил он в подкате сразу двух соперников. Арбитр решил пока не торопиться с тем, чтобы открывать счёт матча по жёлтым карточкам.
  • 5'
    Активный Рэшфорд уже по центру пытался протащить мяч в чужие владения, но снова мяч у него из-под ног был чисто выбит защитниками "вишен". В прекрасной форме нынче пребывает Маркус.
  • Фол, нарушение
    4'
    Первую атаку левым краем попытались провести манкунианцы, но Рэшфорду в штрафную площадку за счёт дриблинга просочиться не удалось. В попытке ответного отбора хозяева нарушили правила.
  • 3'
    Команды не будут торопиться идти вперёд. Нужно время на то, чтобы приспособиться к погодным условиям, да и к сопернику повнимательней присмотреться будет не лишним.
  • Дождь
    2'
    Отмечу сразу, что обильный дождь идёт над стадионом "Олд Траффорд", который может создавать определённые проблемы футболистам, а особенно вратарям. Будем надеяться, что дренаж газона справиться с этими осадками.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Old Trafford. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:0 Борнмут

Исход игры
Манчестер Юнайтед
97% (130)
Ничья
1.5% (2)
Борнмут
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
37.39% (43)
Меньше
62.61% (72)
Обе команды забьют
Да
27.83% (32)
Нет
72.17% (83)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Юнайтед
45.5% (61)
2:1 Манчестер Юнайтед
12.7% (17)
3:1 Манчестер Юнайтед
7.5% (10)
1:0 Манчестер Юнайтед
7.5% (10)
3:0 Манчестер Юнайтед
6.7% (9)
3:2 Манчестер Юнайтед
1.5% (2)
4:0 Манчестер Юнайтед
1.5% (2)
4:1 Манчестер Юнайтед
1.5% (2)
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