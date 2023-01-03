Первый тайм

10' Постепенно борнмутцы начинают работать в прессинге всё выше. Гости сейчас старались запрессинговать Магуайра, но тот умело обработал мяч, после чего отпасовал игровой снаряд на де Хеа.

9' В данный момент аналитики оценивают вероятность победы "красных дьяволов" в этом матче в 73%. Победа "вишен" оценивается в 11%, а остальные 16% отводятся на итоговый ничейный результат.

8' Напомню, что после паузы в клубном футболе "Борнмут" проиграл все 3 своих матча, в то время как "Манчестер Юнайтед" все свои поединки выиграл, причём делал это строго с сухим счётом.

7' "Борнмут" пока что не стремится навязывать фавориту матча контригру, полностью сосредоточившись на разрушительных действиях, лишая своих оппонентов свободного пространства.

6' Ван де Бек нарушил правила неподалёку от чужой штрафной площадки, причём срубил он в подкате сразу двух соперников. Арбитр решил пока не торопиться с тем, чтобы открывать счёт матча по жёлтым карточкам.

5' Активный Рэшфорд уже по центру пытался протащить мяч в чужие владения, но снова мяч у него из-под ног был чисто выбит защитниками "вишен". В прекрасной форме нынче пребывает Маркус.