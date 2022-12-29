Тур: 19. Стадион: Сент-Мэрис. Главный судья: Thomas Bramall
Позже
История личных встреч
Саутгемптон
Ноттингем Форест
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1.5
2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
45
Бомбардиры внутри турнира
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Че
|4
|0.24
|Уорд-Праус Джеймс
|3
|0.18
|Перро Ромен
|2
|0.12
|Арибо Джо
|2
|0.12
|Армстронг Адам
|1
|0.06
|Армстронг Стюарт
|1
|0.06
|Уокер-Питерс Кайл
|1
|0.06
|Лавия Ромео
|1
|0.06
|Эльюнусси Мохамед
|0
|0
|Дженепо Мусса
|0
|0
|Салису Мохаммед
|0
|0
|Белла-Кочап Армель
|0
|0
|Мара Секу
|0
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авонийи Тайво
|3
|0.18
|Гиббс-Уайт Морган
|2
|0.12
|Джонсон Бреннан
|2 (1)
|0.12
|Деннис Эммануэль
|1
|0.06
|Куяте Шейху
|1
|0.06
|Орье Серж
|1
|0.06
|О'Брайен Льюис
|1
|0.06
|Боли Вийи
|0
|0
|Йейтс Райан
|0
|0
Карточки
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салису Мохаммед
|4
|0
|Эльюнусси Мохамед
|3
|0
|Армстронг Стюарт
|2
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|2
|0
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|2
|0
|Лянко Войнович
|2
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|2
|0
|Арибо Джо
|2
|0
|Лавия Ромео
|2
|0
|Уолкотт Тео
|1
|0
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0
|Перро Ромен
|1
|0
|Белла-Кочап Армель
|1
|0
|Диалло Ибраима
|1
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кук Стив
|4
|0
|Маккена Скотт
|4
|0
|Йейтс Райан
|4
|0
|Уорролл Джо
|4
|0
|Уильямс Неко
|3
|0
|Куяте Шейху
|2
|0
|Фройлер Ремо
|2
|0
|Хендерсон Дин
|2
|0
|Деннис Эммануэль
|2
|0
|Лоди Ренан
|2
|0
|О'Брайен Льюис
|2
|0
|Джонсон Бреннан
|2
|0
|Орье Серж
|1
|0
|Боли Вийи
|1
|0
|Лингард Джесси
|1
|0
|Мангаля Орель
|1
|0
|Сарридж Сэм
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
Результаты матчей
Саутгемптон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Ноттингем Форест
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
8
1
Саутгемптон
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Ноттингем Форест
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
14
8
Волевые поражения
3
6
Саутгемптон
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Ноттингем Форест
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
15
8
Волевые поражения
11
7
Голы по времени матча
Забито
10
1
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
1
100%
76-90
Пропущено
14
22
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
14%
2
9%
1-15
1
7%
5
23%
16-30
1
7%
2
9%
31-45
7
50%
6
27%
46-60
2
14%
2
9%
61-75
1
7%
5
23%
76-90
Забито
8
10
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 7
12 Не забивали 9
3
38%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
13%
3
30%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
1
13%
1
10%
76-90
Пропущено
15
13
10 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
1
7%
1
8%
1-15
3
20%
2
15%
16-30
6
40%
1
8%
31-45
2
13%
4
31%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
1
7%
3
23%
76-90
Забито
18
11
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 8
5 Не забивали 8
3
17%
2
18%
1-15
2
11%
1
9%
16-30
3
17%
3
27%
31-45
2
11%
2
18%
46-60
5
28%
1
9%
61-75
3
17%
2
18%
76-90
Пропущено
29
35
14 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 13
3
10%
3
9%
1-15
4
14%
7
20%
16-30
7
24%
3
9%
31-45
9
31%
10
29%
46-60
4
14%
4
11%
61-75
2
7%
8
23%
76-90
Результаты последних матчей
Саутгемптон
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Фулхэм - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Брайтон 1:3 Саутгемптон - Линкольн Сити 2:1 Ливерпуль - Саутгемптон 3:1
Саутгемптон - Шеффилд Уэнсдей 1:1 Саутгемптон - Ньюкасл 1:4 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Арсенал 1:1 Борнмут - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Саутгемптон - Эвертон 1:2 Астон Вилла - Саутгемптон 1:0 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Челси 2:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Кембридж Юнайтед - Саутгемптон 0:3 Лестер - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Лидс 2:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1
Ноттингем Форест
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ноттингем Форест - Челси 1:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:0 Блэкберн - Ноттингем Форест 1:4 Валенсия - Ноттингем Форест 1:2
Олимпиакос - Ноттингем Форест 1:0 Атромитос - Ноттингем Форест 3:2 Сток Сити - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 2:0 Ноттингем Форест - Брентфорд 2:2 Арсенал - Ноттингем Форест 5:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 1:0 Брайтон - Ноттингем Форест 0:0 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Астон Вилла 1:1 Лестер - Ноттингем Форест 4:0 Ноттингем Форест - Фулхэм 2:3 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2
Результаты матчей
Саутгемптон
Ноттингем Форест
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
0
7 раз 88%
1
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
2:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
Тоталы голов в матче
Саутгемптон
Ноттингем Форест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
81
26
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
98
314
314
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|40 - 14
|43
|2.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|44 - 16
|36
|3.
|Заявка
|17
|9
|7
|1
|32 - 11
|34
|4.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|24 - 20
|32
|5.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 25
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|33 - 19
|28
|7.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 18
|25
|8.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|29 - 27
|25
|9.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|28 - 24
|24
|10.
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|27 - 27
|23
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 21
|22
|12.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|19 - 25
|21
|13.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|26 - 30
|17
|14.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|23 - 29
|16
|15.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|18 - 36
|16
|16.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|13 - 20
|15
|17.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|12 - 34
|14
|18.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|13 - 22
|14
|19.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|10 - 26
|13
|20.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|15 - 32
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|31 - 10
|22
|2.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|22 - 8
|21
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|23 - 9
|20
|4.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|17 - 5
|19
|5.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|21 - 13
|18
|6.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 4
|16
|7.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 14
|15
|8.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|9.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|15 - 9
|13
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|11.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|15.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|16.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|17.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 9
|8
|18.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 14
|8
|19.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|20.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 6
|22
|2.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 16
|16
|3.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 6
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 14
|13
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 12
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 13
|10
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 18
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|17 - 21
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 16
|8
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|6 - 17
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 17
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 26
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 10
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|1 - 22
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|21 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|13 (1)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|12 (3)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|10 (1)
|Ньюкасл
|Альмирон Мигель
|9 (1)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|7
|Фулхэм
|Рид Бобби
|6
|Брентфорд
|Тони Айвен
|6
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 4
Прогнозы на матч Саутгемптон - Ноттингем Форест
Исход игры
Саутгемптон
75% (30)
Ничья
20% (8)
Ноттингем Форест
5% (2)
Тотал 2.5
Больше
48.65% (18)
Меньше
51.35% (19)
Обе команды забьют
Да
62.16% (23)
Нет
37.84% (14)
Популярный счёт
2:1 Саутгемптон
37.5% (15)
1:0 Саутгемптон
30% (12)
1:1 Ничья
12.5% (5)
2:0 Саутгемптон
5% (2)
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