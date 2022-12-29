  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Thomas Bramall
Саутгемптон
 
Позже
Ноттингем Форест
Прогнозы 40
Саутгемптон 75% (30)
X 20% (8)
Ноттингем Форест 5% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Саутгемптон
Ничья
Ноттингем Форест
2.08
3.80
3.89
Все Коэффициенты

История личных встреч

Саутгемптон
Ноттингем Форест

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

Ч
0:3
Ч
3:2
Ч
3:1
Ч
0:2

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.5
2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
45

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Че 4 0.24
Уорд-Праус Джеймс 3 0.18
Перро Ромен 2 0.12
Арибо Джо 2 0.12
Армстронг Адам 1 0.06
Армстронг Стюарт 1 0.06
Уокер-Питерс Кайл 1 0.06
Лавия Ромео 1 0.06
Эльюнусси Мохамед 0 0
Дженепо Мусса 0 0
Салису Мохаммед 0 0
Белла-Кочап Армель 0 0
Мара Секу 0 0
Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 3 0.18
Гиббс-Уайт Морган 2 0.12
Джонсон Бреннан 2 (1) 0.12
Деннис Эммануэль 1 0.06
Куяте Шейху 1 0.06
Орье Серж 1 0.06
О'Брайен Льюис 1 0.06
Боли Вийи 0 0
Йейтс Райан 0 0

Карточки

Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салису Мохаммед 4 0
Эльюнусси Мохамед 3 0
Армстронг Стюарт 2 0
Уорд-Праус Джеймс 2 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 2 0
Лянко Войнович 2 0
Уокер-Питерс Кайл 2 0
Арибо Джо 2 0
Лавия Ромео 2 0
Уолкотт Тео 1 0
Чалета-Цар Дуе 1 0
Перро Ромен 1 0
Белла-Кочап Армель 1 0
Диалло Ибраима 1 0
Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кук Стив 4 0
Маккена Скотт 4 0
Йейтс Райан 4 0
Уорролл Джо 4 0
Уильямс Неко 3 0
Куяте Шейху 2 0
Фройлер Ремо 2 0
Хендерсон Дин 2 0
Деннис Эммануэль 2 0
Лоди Ренан 2 0
О'Брайен Льюис 2 0
Джонсон Бреннан 2 0
Орье Серж 1 0
Боли Вийи 1 0
Лингард Джесси 1 0
Мангаля Орель 1 0
Сарридж Сэм 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0

Результаты матчей

Саутгемптон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Ноттингем Форест
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

8
1
Саутгемптон
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Ноттингем Форест
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

14
8

Волевые поражения

3
6
Саутгемптон
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Ноттингем Форест
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

15
8

Волевые поражения

11
7

Голы по времени матча

Забито

10
1
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
1
100%
76-90

Пропущено

14
22
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
14%
2
9%
1-15
1
7%
5
23%
16-30
1
7%
2
9%
31-45
7
50%
6
27%
46-60
2
14%
2
9%
61-75
1
7%
5
23%
76-90

Забито

8
10
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 7
12 Не забивали 9
3
38%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
13%
3
30%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
1
13%
1
10%
76-90

Пропущено

15
13
10 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
1
7%
1
8%
1-15
3
20%
2
15%
16-30
6
40%
1
8%
31-45
2
13%
4
31%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
1
7%
3
23%
76-90

Забито

18
11
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 8
5 Не забивали 8
3
17%
2
18%
1-15
2
11%
1
9%
16-30
3
17%
3
27%
31-45
2
11%
2
18%
46-60
5
28%
1
9%
61-75
3
17%
2
18%
76-90

Пропущено

29
35
14 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 13
3
10%
3
9%
1-15
4
14%
7
20%
16-30
7
24%
3
9%
31-45
9
31%
10
29%
46-60
4
14%
4
11%
61-75
2
7%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Саутгемптон
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Фулхэм - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Брайтон 1:3 Саутгемптон - Линкольн Сити 2:1 Ливерпуль - Саутгемптон 3:1
Саутгемптон - Шеффилд Уэнсдей 1:1 Саутгемптон - Ньюкасл 1:4 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Арсенал 1:1 Борнмут - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Саутгемптон - Эвертон 1:2 Астон Вилла - Саутгемптон 1:0 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Челси 2:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Кембридж Юнайтед - Саутгемптон 0:3 Лестер - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Лидс 2:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1
Ноттингем Форест
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ноттингем Форест - Челси 1:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:0 Блэкберн - Ноттингем Форест 1:4 Валенсия - Ноттингем Форест 1:2
Олимпиакос - Ноттингем Форест 1:0 Атромитос - Ноттингем Форест 3:2 Сток Сити - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 2:0 Ноттингем Форест - Брентфорд 2:2 Арсенал - Ноттингем Форест 5:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 1:0 Брайтон - Ноттингем Форест 0:0 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Астон Вилла 1:1 Лестер - Ноттингем Форест 4:0 Ноттингем Форест - Фулхэм 2:3 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2

Результаты матчей

Саутгемптон
Ноттингем Форест

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
0
7 раз 88%
1
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
2:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%

Тоталы голов в матче

Саутгемптон
Ноттингем Форест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
8
1
2
6
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
1
7
1
8
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
9
8
3
14
1.5
3
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 16 14 1 1 40 - 14 43
2.
Манчестер Сити
 Заявка 16 11 3 2 44 - 16 36
3.
Ньюкасл
 Заявка 17 9 7 1 32 - 11 34
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 10 2 4 24 - 20 32
5.
Тоттенхэм
 Заявка 17 9 3 5 33 - 25 30
6.
Ливерпуль
 Заявка 16 8 4 4 33 - 19 28
7.
Челси
 Заявка 16 7 4 5 20 - 18 25
8.
Фулхэм
 Заявка 17 7 4 6 29 - 27 25
9.
Брайтон
 Заявка 16 7 3 6 28 - 24 24
10.
Брентфорд
 Заявка 17 5 8 4 27 - 27 23
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 6 4 6 17 - 21 22
12.
Астон Вилла
 Заявка 17 6 3 8 19 - 25 21
13.
Лестер
 Заявка 17 5 2 10 26 - 30 17
14.
Лидс
 Заявка 16 4 4 8 23 - 29 16
15.
Борнмут
 Заявка 17 4 4 9 18 - 36 16
16.
Эвертон
 Заявка 17 3 6 8 13 - 20 15
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 3 5 9 12 - 34 14
18.
Вест Хэм
 Заявка 17 4 2 11 13 - 22 14
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 3 4 10 10 - 26 13
20.
Саутгемптон
 Заявка 17 3 3 11 15 - 32 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 9 7 1 1 31 - 10 22
2.
Арсенал
 Заявка 7 7 0 0 22 - 8 21
3.
Ливерпуль
 Заявка 9 6 2 1 23 - 9 20
4.
Ньюкасл
 Заявка 9 5 4 0 17 - 5 19
5.
Тоттенхэм
 Заявка 9 6 0 3 21 - 13 18
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 5 1 1 12 - 4 16
7.
Фулхэм
 Заявка 9 4 3 2 16 - 14 15
8.
Челси
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
9.
Брентфорд
 Заявка 8 3 4 1 15 - 9 13
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 4 1 3 10 - 11 13
11.
Астон Вилла
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
13.
Брайтон
 Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
14.
Лидс
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
15.
Борнмут
 Заявка 9 3 2 4 9 - 10 11
16.
Вест Хэм
 Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
17.
Лестер
 Заявка 8 2 2 4 9 - 9 8
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 2 2 5 5 - 14 8
19.
Эвертон
 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
20.
Саутгемптон
 Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 9 7 1 1 18 - 6 22
2.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 1 3 12 - 16 16
3.
Ньюкасл
 Заявка 8 4 3 1 15 - 6 15
4.
Манчестер Сити
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
5.
Брайтон
 Заявка 8 4 1 3 15 - 14 13
6.
Тоттенхэм
 Заявка 8 3 3 2 12 - 12 12
7.
Челси
 Заявка 9 3 2 4 8 - 12 11
8.
Фулхэм
 Заявка 8 3 1 4 13 - 13 10
9.
Брентфорд
 Заявка 9 2 4 3 12 - 18 10
10.
Лестер
 Заявка 9 3 0 6 17 - 21 9
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
12.
Ливерпуль
 Заявка 7 2 2 3 10 - 10 8
13.
Астон Вилла
 Заявка 9 2 2 5 7 - 16 8
14.
Эвертон
 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
15.
Саутгемптон
 Заявка 9 2 0 7 6 - 17 6
16.
Лидс
 Заявка 8 1 2 5 10 - 17 5
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
18.
Борнмут
 Заявка 8 1 2 5 9 - 26 5
19.
Вест Хэм
 Заявка 8 1 1 6 4 - 10 4
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 0 2 6 1 - 22 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 21 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 13 (1)
Брентфорд Тони Айвен 12 (3)
Фулхэм Митрович Александар 10 (1)
Ньюкасл Альмирон Мигель 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 7
Фулхэм Рид Бобби 6
Брентфорд Тони Айвен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Ноттингем Форест от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 января 2023, осталось 2 дня 12 часов 56 минут.

    Главный судья: Thomas Bramall

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Саутгемптон 75% (30)
    X 20% (8)
    Ноттингем Форест 5% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Саутгемптон
    Ничья
    Ноттингем Форест
    2.08
    3.80
    3.89
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Саутгемптон - Ноттингем Форест онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогнозы на матч Саутгемптон - Ноттингем Форест

    Исход игры
    Саутгемптон
    75% (30)
    Ничья
    20% (8)
    Ноттингем Форест
    5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.65% (18)
    Меньше
    51.35% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    62.16% (23)
    Нет
    37.84% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Саутгемптон
    37.5% (15)
    1:0 Саутгемптон
    30% (12)
    1:1 Ничья
    12.5% (5)
    2:0 Саутгемптон
    5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Саутгемптон
    Ноттингем Форест
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     