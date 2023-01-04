Родриго в центре поля снова получил удар по ногам, умело подставившись под оппонента. Штрафной удар готовятся разыграть футболисты "Лидса".

Угловой на правом фланге снова заработали футболисты "Лидса". Следует подача с левого края на дальнюю штангу, откуда Купер нанес выстрел намного выше цели!

Угловой подали с правого фланга сейчас гости. Последовала подача с правого края в центр штрафной, откуда все тот же Купер выстрелил выше цели.

Замена в составе "Лидса" готовится на последние минуты встречи. Гелхардт на поле появится с минуты на минуту в составе коллектива хозяев.

Ньонто вместо Гелхардта на поле в составе "Лидса" появился тем временем. Очередная замена в нашей встрече.

В атаке пытается проводить последние минуты матча "Лидс", но не осталось уже и у "павлинов" сил на финальный штурм. Противники все-таки отдали в матче немало сил.

МОМЕНТИЩЕ! Чуть не выиграли встречу "молотки". С левого края последовала передача от Бенрахма на дальнюю штангу, которую в подкате замыкал Антонио, но дотянуться до сферы чудом не сумел.

Морено впереди получил мяч, после чего двинулся к воротам и нанес удар по рамке противника - мяч полетел значительно выше цели. Не самый удачный удар.

Харрисон отметился дальним ударом по воротам соперника, но не был он успешным. Мяч полетел значительно выше цели. Выдохнули трибуны нервно.

Ньонто в офсайде оказался тем временем. На острие он оказался, но боковой арбитр зафиксировал положение "вне игры".

ОПАСНО! Морено! Как он не забил? Снова на оперативный простор отдал ему мяч пас сейчас партнер, а Родриго, сблизившись с кипером, нанес выстрел выше цели. Правда, касание вратаря было в этой ситуации, а значит - угловой.

Гринвуд вместо Роки на последние минуты матча появился в составе "Лидса". Новая замена в составе коллектива хозяев.

Угловой у ворот соперника сейчас подали футболисты "Лидса". Мяч на выходе забрал голкипер "молотков", который выхватил сферу в перчатки.

Бенрахма и Даунс на поле вышли. Отправились у "Вест Хэма" отдыхать за пределы газон Пакета и Форнальс.

Джисс нарушил правила тем временем против соперника. В руках рефери тут же появилась карточка желтого цвета. Заслуженное наказание для игрока хозяев.

Цоуфал вернулся в игру сейчас. Футболист "Вест Хэма" может покинуть пределы поля, ведь продолжает он с огромным трудом перемещаться по футбольному газону.

Ааронсон и Саммервилл уступили Харрисону и Клиху в составе "Лидса". Двойная замена в составе "павлинов" произошла в станет хозяев.

Кстати говоря, Ааронсон попал в объятия главного тренера, который подбодрил игрока, привезшего второй гол на ворот "павлинов" сегодня.

В офсайд сразу два игрока "Вест Хэма" попали в центре, перед воротами "Лидса". Боковой рефери четко и надежно определил "вне игры".

Кстати говоря, готовятся замены уже и в составе "Вест Хэма". Вполне вероятно, что Дэвид Мойес будет усиливать оборонительную линию.

Удар по воротам соперника нанес сейчас Клих. Игрок "Лидса" пробил слишком сильно, и сфера полетела намного выше мишени. Мог и куда лучше он распорядиться своим эпизодом.

Дождь припустил над стадионом. Прямо-то ливень. Газон быстро намок, как и футболисты, которые присутствуют на футбольном поле. Кроме того, трава стала мокрой и скользкой.

Антонио и Крессуэлл вместо Скамакки и Цоуфалана поле появились в составе "Вест Хэма"..

ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МОРЕНО! 2:2! Сравнивает счет в матче Морено! Получил он передачу от вышедшего на поле на замену Харрисона, добрался к линии штрафной, откуда нанес неотразимый выстрел в левый угол! Мяч оказался в сетке!

Остается еще время у соперников на то, чтобы забить гол, который поможет одержать победу. "Лидс" намерен выиграть и набрать три очка. А вот сопернику, как кажется, достаточно и ничьей.

Стартовал в нашем матче второй тайм. Удачи соперникам, и пусть в этом поединке победит сильнейший! Поехали!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! СКАМАККА! 1:2! Вот так привоз! 7-й номер хозяев Ааронсон отдал неудачную передачу на партнера. В итоге Скамакка вывалился на ворота соперника и нанес выстрел в правый от себя угол. Рикошетом от штанги сфера влетела в сетку!

Подошли сразу трое игроков к Ааронсоном, чтобы утешить игрока после такой катастрофической ошибки. Не задалась у него игра в первом тайме, а во втором так и вовсе...

А что там по заменам в перерыве? Не было у нас ротаций. В прежнем сочетании игроков вернулись на футбольное поле игроки обоих коллективов.

Пакета сейчас в районе центрального круга завалил своего соперника, что тут же спровоцировало свисток рефери. Арбитр принял решение назначить штрафной удар.

Пакета снова в центре внимания. Теперь ему досталось по ногам, однако судья проигнорировал эпизод с падением игрока "Вест Хэма", что вызвало бурю негодований с трибун.

Ааронсон побежал исправляться. С левого края катил он сферу в центр штрафной, но там партнер до мяча не добрался. Сферу "павлины" подарили своему оппоненту.

Форнальс сейчас очень рискованно играл. Выбивал он мяч в падении через себя, в то время, как Кох играл головой и едва не получил от соперника ногой.

МОРЕНО! Сместился со снарядом Родриго сейчас в центр, после чего с линии штрафной пальнул так, что сфера пролетела рядом со стойкой, едва не оказавшись в сетке!

Атаку снова провели по правой бровке игроки "Вест Хэма". Форнальс выполнял передачу в центр штрафной, где были лишь только игроки "павлинов".

Саммервилл въехал у бровки в Цоуфалу, после чего получил получил от рефери карточку желтого цвета. Заслуженный "горчичник" для игрока.

Первый тайм

— Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло пока равный. 1:1. Ждем второго тайма и возобновления поединка.

45' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ПАКЕТА! 1:1!

Не купился кипер "Лидса" на семенящий шаг Пакета, после чего попытался на реакции отбить мяч из правого угла, но мастерски сферу практически в правую "девятку" заложил Лукас.

44' Да, определяет рефери все же фол со стороны Стрёйка, назначая 11-метровый выстрел. Близки гости к тому, чтобы уйти на перерыв при равном счете.

43' Отправился рефери сам смотреть видеоповтор. Интересно, какое же в итоге решение примет рефери. Я бы указал на "точку". ведь футболист "молотков" был сбит.

41' МОМЕНТ! Форнальс! Как он не забил? Сбили его партнера сейчас оппоненты, но мяч дошел до Пабло, который сначала поднимал руки, требуя пенальти, после чего нанес удар сам, но направил мяч левее цели!

40' Купер на полном ходу снес Скамакку в центре поля. В итоге рефери остановил игру и показал карточку желтого цвета игроку хозяев.

39' Сегодня самый настоящий аншлаг на арене "Лидса", и пока на все 100% веселятся зрители этого поединка, прыгая на трибунах и исполняя песни. Но соперника вряд лми это сбивает.

37' Цоуфал отметился дальним ударом по воротам соперника, но слишком высоко он сферу послал в сторону ворот. Мяч ушел намного выше перекладины.

36' Да, показали нам еще раз голевую комбинацию, которую на скорости провернули "павлины". Все было сделано в том эпизоде просто здорово. А что соперник? Он пока без мячей. И без моментов.

35' Еще один угловой "Лидс" подал у ворот соперника, но на сей раз стандартное положение не несло в себе никакой угрозы для "молотков", которые успешно отбились.

33' В онлайн-таблице пока на 13-ю строчку взбирается "Лидс" с 19 очками, а вот "Вест Хэм" все больше топит себя в "болоте". 19-я сейчас команда, и от спасительного 17-го места уже отстает два очка.

32' Под прессингом соперника сейчас и "Лидс" ошибается. Выбивают мяч "павлины", лишь бы не позволить сопернику убежать по флангу в контратаку.

31' И снова Ньонто оказался сейчас на ударной позиции, но теперь с линии штрафной пробивал он в ближний угол - Фабьянски показал всем своим видом, что он на месте. Он в порядке. Мяч в его руках.

29' Болельщики тоже на трибунах завелись. Поют они песни, гонят вперед свой коллектив, которому хочется забить тут же второй мяч в рамку оппонента.

28' "Лидс" забил прекрасный мяч, и уже в непростой ситуации оказался коллектив Дэвида Мойеса, который в атаке играет крайне слабо. Ему будет сложно в ворота соперника отправить два мяча.

27' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! НЬОНТО! 1:0!

Ньонто на подступах к чужой штрафной обыгрался с Саммерсвиллом, получил ответную передачу и с 15-ти метров хлестко пальнул в левую "девятку", открыв счет в матче!

25' Оба наставника сейчас стоят у кромки поля и гонят своих подопечных вперед. "Лидс" все также в атаке, а "Вест Хэм" даже носа не показывает на чужую половину поля.

24' Пока по всем статьям переигрывает соперника "Лидс". По крайней мере, в последние 10-12 минут. Даже толком из обороны не может сейчас выйти "Вест Хэм".

23' После навеса с левого края от углового флага мяч укатился за пределы поля. Слишком перекрутил мяч футболист "Лидса", выполняющий подачу в сторону дальней правой штанги.

21' Очередной штрафной удар сейчас выполняли игроки "Лидс", и защитник "молотков" вынес сферу за лицевую линию, на еще один в матче угловой удар.

20' Саммервилл сейчас в чужой штрафной получил мяч и попытался головой пробить по рамке соперника, а Фабьянски выронил сферу из рук. Повезло, что соперник не воспользовался ситуацией и не пробил по пустому створу.

19' Рока в центре поля получил удар по ногам. Рефери зафиксировал нарушение правил, однако снова он обошелся без желтой карточки для нарушителя.

17' Честно говоря, пока особо опасных моментов мы с вами не видим по ходу встречи. Обе команды атакуют в равной степени, создавай полуголевые эпизоды, но не более того.

16' 15 минут отыграли соперники на поле, и даже чуть больше. После навеса от Боуэна с правого края сыграл на выходе голкипер, который зафиксировал мяч в своих перчатках.

14' Против Ньонто выполнили грубый подкат игроки "Вест Хэма". Хорошо, что травму не получил игрок "павлинов". По крайней мере, смог он подняться на ноги и поединок продолжить.

13' Много сегодня фанатов на стадионе. Активно болельщики переживают за принимающий коллектив, который продолжает владеть мячом. Сейчас вот, например, "Лидс" отбился после подачи корнера и продолжил мячом владеть в центре поля.

12' Сыграл сейчас на перехвате игрок "Вест Хэма", которому из-за осечки вратаря удалось заработать угловой удар на левом фланге. Следим за подачей.

10' Много пауз и остановок в нашей встрече, что пока, откровенно говоря, выбивает из колеи. Хочется, чтобы соперники неслись вперед. сломяч голову и создавая опасные моменты.

9' У Райса были проблемы, но уже вернулся он на футбольное поле и встречу продолжил, хотя состояние игрока вызывает немало вопросов.

8' Родриго Морено снес сейчас соперника на газон, за что увидел перед собой карточку желтого цвета. Еще не вернулся на поле игрок "Вест Хэма".

6' Пытался теперь "Вест Хэм" заработать угловой у ворот соперника, но спокойно после подачи с левого края отбился "Лидс". Рока сыграл на вынос в район центрального круга.

5' Угловой не удалось использовать, как преимущество футболистам "Лидса". После навеса с правого края на выходе уверенно действовал вратарь "молотков".

3' Разгоняли сейчас контратак футболисты "Лидса" по центру, и удалось им заработать угловой удар. Готовятся подавать корнер футболисты "павлинов".

2' Футболисты "Лидса" вышли сегодня на поле в своих традиционных белых цветах, а игроки "Вест Хэма" предстали на газоне во всех бордовом.