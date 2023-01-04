  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Кут Дэвид
Лидс
2:2
Второй тайм: 90+'
Вест Хэм
0'
8' Желтая карточка
Морено Родриго
1:0
27' Гол
Ньонто Вильфред
40' Желтая карточка
Купер Лиам
1:1
45' Пенальти
Пакета Лукас
1:2
46' Гол
Скамакка Джанлука
59' Желтая карточка
Саммервилл Крисенсио
2:2
70' Гол
Морено Родриго
82' Желтая карточка
Джисс Марш

Ход матча

8'
Морено Родриго
 
27'
Ньонто Вильфред
(Саммервилл Крисенсио)
1:0
40'
Купер Лиам
 
45'
1:1
Пакета Лукас
46'
1:2
Скамакка Джанлука
59'
Саммервилл Крисенсио
 
63'
Харрисон Джек
Саммервилл Крисенсио
 
63'
Клих Матеуш
Ааронсон Бренден
 
68'
 
Антонио Майкл
Скамакка Джанлука
68'
 
Крессуэлл Аарон
Цоуфал Владимир
70'
Морено Родриго
(Харрисон Джек)
2:2
78'
Гринвуд Сэм
Рока Марк
 
81'
 
Бенрахма Саид
Пакета Лукас
81'
 
Даунс Флинн
Форнальс Пабло
82'
Джисс Марш
 
90'
Гелхардт Джо
Ньонто Вильфред
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 11
  • 4 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 1
  • 3 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 123
Лидс 37.4% (46)
X 43.9% (54)
Вест Хэм 18.7% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лидс
Ничья
Вест Хэм
7.00
3.35
4.26
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мелье
Иллан
2
Эйлинг
Люк
5
Кох
Робин
6
Купер
Лиам
21
Стрёйк
Паскаль
8
Рока
Марк
12
Адамс
Тайлер
7
Ааронсон
Бренден
10
Саммервилл
Крисенсио
29
Ньонто
Вильфред
19
Морено
Родриго
1
Фабьянски
Лукаш
5
Цоуфал
Владимир
15
Доусон
Крэйг
27
Агер
Наиф
24
Керер
Тило
41
Райс
Деклан
28
Соучек
Томаш
20
Боуэн
Джаррод
11
Пакета
Лукас
8
Форнальс
Пабло
7
Скамакка
Джанлука
Лидс
4-2-3-1
Вест Хэм
4-2-3-1

История личных встреч

Лидс
Вест Хэм

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
2:3
К
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
Ч
1:1
Ч
2:2

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.57
1.43

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

57
63

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Родриго 10 (1) 0.59
Саммервилл Крисенсио 4 0.24
Стрёйк Паскаль 2 0.12
Синистерра Луис 2 0.12
Харрисон Джек 1 0.06
Гринвуд Сэм 1 0.06
Ааронсон Бренден 1 0.06
Рока Марк 1 0.06
Ньонто Вильфред 1 0.06
Купер Лиам 1 0.06
Эйлинг Люк 0 0
Бэмфорд Патрик 0 0
Кристенсен Расмус 0 0
Гелхардт Джо 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенрахма Саид 3 (2) 0.17
Скамакка Джанлука 3 0.17
Антонио Майкл 2 0.11
Боуэн Джаррод 2 (1) 0.11
Пакета Лукас 1 (1) 0.06
Соучек Томаш 1 0.06
Райс Деклан 1 0.06
Зума Курт 1 0.06
Форнальс Пабло 1 0.06

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адамс Тайлер 3 1
Рока Марк 4 0
Кристенсен Расмус 4 0
Джисс Марш 2 1
Синистерра Луис 2 1
Кох Робин 3 0
Стрёйк Паскаль 3 0
Купер Лиам 2 0
Клих Матеуш 2 0
Морено Родриго 2 0
Харрисон Джек 2 0
Саммервилл Крисенсио 2 0
Ааронсон Бренден 2 0
Ньонто Вильфред 2 0
Эйлинг Люк 1 0
Льоренте Диего 1 0
Гринвуд Сэм 1 0
Мелье Иллан 1 0
Гелхардт Джо 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Керер Тило 4 0
Цоуфал Владимир 3 0
Скамакка Джанлука 3 0
Крессуэлл Аарон 2 0
Доусон Крэйг 2 0
Пакета Лукас 2 0
Райс Деклан 2 0
Антонио Майкл 1 0
Эмерсон Палмиери 1 0
Соучек Томаш 1 0
Боуэн Джаррод 1 0

Результаты матчей

Лидс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Вест Хэм
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

4
3
Лидс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Вест Хэм
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

13
10

Волевые поражения

4
9
Лидс
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Вест Хэм
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

18
10

Волевые поражения

8
12

Голы по времени матча

Забито

12
4
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
25%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
3
75%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

13
10
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
2
20%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
2
15%
3
30%
46-60
3
23%
1
10%
61-75
1
8%
2
20%
76-90

Забито

11
10
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
3
30%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
27%
2
20%
76-90

Пропущено

16
11
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
6%
2
18%
1-15
3
19%
2
18%
16-30
2
13%
3
27%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
6
38%
2
18%
76-90

Забито

23
14
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
4 Не забивали 8
4
17%
0
0%
1-15
3
13%
4
29%
16-30
4
17%
2
14%
31-45
4
17%
2
14%
46-60
3
13%
4
29%
61-75
5
22%
2
14%
76-90

Пропущено

29
21
13 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
3
10%
2
10%
1-15
6
21%
4
19%
16-30
4
14%
5
24%
31-45
4
14%
3
14%
46-60
5
17%
3
14%
61-75
7
24%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ньюкасл - Лидс 0:0 Лидс - Манчестер Сити 1:3 Лидс - Монако 2:4 Лидс - Реал Сосьедад 2:1
Эльче - Лидс 1:2 Тоттенхэм - Лидс 4:3 Вулверхэмптон - Лидс 1:0 Лидс - Борнмут 4:3 Ливерпуль - Лидс 1:2 Лидс - Фулхэм 2:3 Лестер - Лидс 2:0 Лидс - Арсенал 0:1 Кристал Пэлас - Лидс 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:0 Брентфорд - Лидс 5:2 Лидс - Эвертон 1:1 Брайтон - Лидс 1:0 Лидс - Барнсли 3:1 Лидс - Челси 3:0 Саутгемптон - Лидс 2:2
Вест Хэм
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Вест Хэм - Брентфорд 0:2 Арсенал - Вест Хэм 3:1 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Удинезе - Вест Хэм 1:3
Кембридж Юнайтед - Вест Хэм 2:4 Вест Хэм - Лестер 0:2 Вест Хэм - Блэкберн 2:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:2 Стяуа - Вест Хэм 0:3 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Силькеборг 1:0 Вест Хэм - Борнмут 2:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Саутгемптон - Вест Хэм 1:1 Вест Хэм - Андерлехт 2:1 Вест Хэм - Фулхэм 3:1 Андерлехт - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:0 Силькеборг - Вест Хэм 2:3

Результаты матчей

Лидс
Вест Хэм

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
0:2
4 раза 44%
2:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
1:0
4 раза 50%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:2
4 раза 24%
1:0
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Лидс
Вест Хэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
4
4
4
1.5
3
6
2
6
2.5
1
8
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
4
4
4
1.5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
9
8
8
8
1.5
3
14
3
13
2.5
1
16
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 14 2 1 40 - 14 44
2.
Манчестер Сити
 Заявка 16 11 3 2 44 - 16 36
3.
Ньюкасл
 Заявка 18 9 8 1 32 - 11 35
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 11 2 4 27 - 20 35
5.
Тоттенхэм
 4:0 Заявка 18 10 3 5 37 - 25 33
6.
Ливерпуль
 Заявка 17 8 4 5 34 - 22 28
7.
Фулхэм
 Заявка 18 8 4 6 30 - 27 28
8.
Брайтон
 Заявка 17 8 3 6 32 - 25 27
9.
Брентфорд
 Заявка 18 6 8 4 30 - 28 26
10.
Челси
 Заявка 16 7 4 5 20 - 18 25
11.
Кристал Пэлас
 0:4 Заявка 17 6 4 7 17 - 25 22
12.
Астон Вилла
 1:1 Заявка 18 6 4 8 20 - 26 22
13.
Лестер
 Заявка 18 5 2 11 26 - 31 17
14.
Лидс
 2:2 Заявка 17 4 5 8 25 - 31 17
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 4 5 9 13 - 34 17
16.
Борнмут
 Заявка 18 4 4 10 18 - 39 16
17.
Эвертон
 Заявка 18 3 6 9 14 - 24 15
18.
Вест Хэм
 2:2 Заявка 18 4 3 11 15 - 24 15
19.
Вулверхэмптон
 1:1 Заявка 18 3 5 10 11 - 27 14
20.
Саутгемптон
 Заявка 18 3 3 12 15 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 9 7 1 1 31 - 10 22
2.
Арсенал
 Заявка 8 7 1 0 22 - 8 22
3.
Ливерпуль
 Заявка 9 6 2 1 23 - 9 20
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 6 1 1 15 - 4 19
5.
Ньюкасл
 Заявка 9 5 4 0 17 - 5 19
6.
Тоттенхэм
 4:0 Заявка 9 6 0 3 21 - 13 18
7.
Брентфорд
 Заявка 9 4 4 1 18 - 10 16
8.
Фулхэм
 Заявка 9 4 3 2 16 - 14 15
9.
Челси
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
10.
Астон Вилла
 1:1 Заявка 9 4 2 3 13 - 10 14
11.
Кристал Пэлас
 0:4 Заявка 9 4 1 4 10 - 15 13
12.
Лидс
 2:2 Заявка 9 3 3 3 15 - 14 12
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
14.
Брайтон
 Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
15.
Борнмут
 Заявка 9 3 2 4 9 - 10 11
16.
Вест Хэм
 2:2 Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
17.
Лестер
 Заявка 9 2 2 5 9 - 10 8
18.
Вулверхэмптон
 1:1 Заявка 9 2 2 5 5 - 14 8
19.
Эвертон
 Заявка 9 2 2 5 8 - 12 8
20.
Саутгемптон
 Заявка 9 1 3 5 9 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 9 7 1 1 18 - 6 22
2.
Брайтон
 Заявка 9 5 1 3 19 - 15 16
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 1 3 12 - 16 16
4.
Ньюкасл
 Заявка 9 4 4 1 15 - 6 16
5.
Тоттенхэм
 4:0 Заявка 9 4 3 2 16 - 12 15
6.
Манчестер Сити
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
7.
Фулхэм
 Заявка 9 4 1 4 14 - 13 13
8.
Челси
 Заявка 9 3 2 4 8 - 12 11
9.
Брентфорд
 Заявка 9 2 4 3 12 - 18 10
10.
Лестер
 Заявка 9 3 0 6 17 - 21 9
11.
Кристал Пэлас
 0:4 Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
12.
Ливерпуль
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
13.
Астон Вилла
 1:1 Заявка 9 2 2 5 7 - 16 8
14.
Эвертон
 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
15.
Вулверхэмптон
 1:1 Заявка 9 1 3 5 6 - 13 6
16.
Саутгемптон
 Заявка 9 2 0 7 6 - 17 6
17.
Вест Хэм
 2:2 Заявка 9 1 2 6 6 - 12 5
18.
Лидс
 2:2 Заявка 8 1 2 5 10 - 17 5
19.
Борнмут
 Заявка 9 1 2 6 9 - 29 5
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 1 2 6 2 - 22 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 21 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 15 (1)
Брентфорд Тони Айвен 12 (3)
Фулхэм Митрович Александар 11 (1)
Лидс Морено Родриго 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 7
Фулхэм Рид Бобби 6
Фулхэм Тете Кенни 6
Брентфорд Тони Айвен 6
Ньюкасл Жоэлинтон 6
Весь список
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    90'
    МОМЕНТИЩЕ! Чуть не выиграли встречу "молотки". С левого края последовала передача от Бенрахма на дальнюю штангу, которую в подкате замыкал Антонио, но дотянуться до сферы чудом не сумел.
  • 90'
    В атаке пытается проводить последние минуты матча "Лидс", но не осталось уже и у "павлинов" сил на финальный штурм. Противники все-таки отдали в матче немало сил.
  • Замена
    90'
    Ньонто вместо Гелхардта на поле в составе "Лидса" появился тем временем. Очередная замена в нашей встрече. 
  • 89'
    Замена в составе "Лидса" готовится на последние минуты встречи. Гелхардт на поле появится с минуты на минуту в составе коллектива хозяев.
  • Угловой
    87'
    Угловой подали с правого фланга сейчас гости. Последовала подача с правого края в центр штрафной, откуда все тот же Купер выстрелил выше цели.
  • Опасный момент
    86'
    Угловой на правом фланге снова заработали футболисты "Лидса". Следует подача с левого края на дальнюю штангу, откуда Купер нанес выстрел намного выше цели!
  • Фол, нарушение
    85'
    Родриго в центре поля снова получил удар по ногам, умело подставившись под оппонента. Штрафной удар готовятся разыграть футболисты "Лидса".
  • Желтая карточка
    83'
    Джисс нарушил правила тем временем против соперника. В руках рефери тут же появилась карточка желтого цвета. Заслуженное наказание для игрока хозяев.
  • Замена
    82'
    Бенрахма и Даунс на поле вышли. Отправились у "Вест Хэма" отдыхать за пределы газон Пакета и Форнальс.
  • Угловой
    80'
    Угловой у ворот соперника сейчас подали футболисты "Лидса". Мяч на выходе забрал голкипер "молотков", который выхватил сферу в перчатки.
  • Замена
    79'
    Гринвуд вместо Роки на последние минуты матча появился в составе "Лидса". Новая замена в составе коллектива хозяев.
  • Опасный момент
    77'
    ОПАСНО! Морено! Как он не забил? Снова на оперативный простор отдал ему мяч пас сейчас партнер, а Родриго, сблизившись с кипером, нанес выстрел выше цели. Правда, касание вратаря было в этой ситуации, а значит - угловой.
  • Офсайд
    76'
    Ньонто в офсайде оказался тем временем. На острие он оказался, но боковой арбитр зафиксировал положение "вне игры".
  • 75'
    Харрисон отметился дальним ударом по воротам соперника, но не был он успешным. Мяч полетел значительно выше цели. Выдохнули трибуны нервно.
  • 73'
    Морено впереди получил мяч, после чего двинулся к воротам и нанес удар по рамке противника - мяч полетел значительно выше цели. Не самый удачный удар.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 72'
      Остается еще время у соперников на то, чтобы забить гол, который поможет одержать победу. "Лидс" намерен выиграть и набрать три очка. А вот сопернику, как кажется, достаточно и ничьей.
    • Описание гола
      71'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МОРЕНО! 2:2!
      Сравнивает счет в матче Морено! Получил он передачу от вышедшего на поле на замену Харрисона, добрался к линии штрафной, откуда нанес неотразимый выстрел в левый угол! Мяч оказался в сетке!
    • Замена
      69'
      Антонио и Крессуэлл вместо Скамакки и Цоуфалана поле появились в составе "Вест Хэма"..
    • Дождь
      68'
      Дождь припустил над стадионом. Прямо-то ливень. Газон быстро намок, как и футболисты, которые присутствуют на футбольном поле. Кроме того, трава стала мокрой и скользкой.
    • 67'
      Удар по воротам соперника нанес сейчас Клих. Игрок "Лидса" пробил слишком сильно, и сфера полетела намного выше мишени. Мог и куда лучше он распорядиться своим эпизодом.
    • 65'
      Кстати говоря, готовятся замены уже и в составе "Вест Хэма". Вполне вероятно, что Дэвид Мойес будет усиливать оборонительную линию.
    • Офсайд
      64'
      В офсайд сразу два игрока "Вест Хэма" попали в центре, перед воротами "Лидса". Боковой рефери четко и надежно определил "вне игры".
    • 63'
      Кстати говоря, Ааронсон попал в объятия главного тренера, который подбодрил игрока, привезшего второй гол на ворот "павлинов" сегодня.
    • Замена
      61'
      Ааронсон и Саммервилл уступили Харрисону и Клиху в составе "Лидса". Двойная замена в составе "павлинов" произошла в станет хозяев.
    • 60'
      Цоуфал вернулся в игру сейчас. Футболист "Вест Хэма" может покинуть пределы поля, ведь продолжает он с огромным трудом перемещаться по футбольному газону. 
    • Желтая карточка
      59'
      Саммервилл въехал у бровки в Цоуфалу, после чего получил получил от рефери карточку желтого цвета. Заслуженный "горчичник" для игрока.
    • 58'
      Атаку снова провели по правой бровке игроки "Вест Хэма". Форнальс выполнял передачу в центр штрафной, где были лишь только игроки "павлинов". 
    • Опасный момент
      56'
      МОРЕНО! Сместился со снарядом Родриго сейчас в центр, после чего с линии штрафной пальнул так, что сфера пролетела рядом со стойкой, едва не оказавшись в сетке!
    • Фол, нарушение
      55'
      Форнальс сейчас очень рискованно играл. Выбивал он мяч в падении через себя, в то время, как Кох играл головой и едва не получил от соперника ногой.
    • 54'
      Ааронсон побежал исправляться. С левого края катил он сферу в центр штрафной, но там партнер до мяча не добрался. Сферу "павлины" подарили своему оппоненту. 
    • Судья
      53'
      Пакета снова в центре внимания. Теперь ему досталось по ногам, однако судья проигнорировал эпизод с падением игрока "Вест Хэма", что вызвало бурю негодований с трибун.
    • Фол, нарушение
      51'
      Пакета сейчас в районе центрального круга завалил своего соперника, что тут же спровоцировало свисток рефери. Арбитр принял решение назначить штрафной удар.
    • 50'
      А что там по заменам в перерыве? Не было у нас ротаций. В прежнем сочетании игроков вернулись на футбольное поле игроки обоих коллективов.
    • 49'
      Подошли сразу трое игроков к Ааронсоном, чтобы утешить игрока после такой катастрофической ошибки. Не задалась у него игра в первом тайме, а во втором так и вовсе...
    • Описание гола
      47'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! СКАМАККА! 1:2!
      Вот так привоз! 7-й номер хозяев Ааронсон отдал неудачную передачу на партнера. В итоге Скамакка вывалился на ворота соперника и нанес выстрел в правый от себя угол. Рикошетом от штанги сфера влетела в сетку!
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал в нашем матче второй тайм. Удачи соперникам, и пусть в этом поединке победит сильнейший! Поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло пока равный. 1:1. Ждем второго тайма и возобновления поединка.
    • Пенальти
      45'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ПАКЕТА! 1:1!
      Не купился кипер "Лидса" на семенящий шаг Пакета, после чего попытался на реакции отбить мяч из правого угла, но мастерски сферу практически в правую "девятку" заложил Лукас.
    • Пенальти!
      44'
      Да, определяет рефери все же фол со стороны Стрёйка, назначая 11-метровый выстрел. Близки гости к тому, чтобы уйти на перерыв при равном счете.
    • Видеоповтор
      43'
      Отправился рефери сам смотреть видеоповтор. Интересно, какое же в итоге решение примет рефери. Я бы указал на "точку". ведь футболист "молотков" был сбит.
    • Опасный момент
      41'
      МОМЕНТ! Форнальс! Как он не забил? Сбили его партнера сейчас оппоненты, но мяч дошел до Пабло, который сначала поднимал руки, требуя пенальти, после чего нанес удар сам, но направил мяч левее цели!
    • Желтая карточка
      40'
      Купер на полном ходу снес Скамакку в центре поля. В итоге рефери остановил игру и показал карточку желтого цвета игроку хозяев.
    • 39'
      Сегодня самый настоящий аншлаг на арене "Лидса", и пока на все 100% веселятся зрители этого поединка, прыгая на трибунах и исполняя песни. Но соперника вряд лми это сбивает.
    • 37'
      Цоуфал отметился дальним ударом по воротам соперника, но слишком высоко он сферу послал в сторону ворот. Мяч ушел намного выше перекладины.
    • 36'
      Да, показали нам еще раз голевую комбинацию, которую на скорости провернули "павлины". Все было сделано в том эпизоде просто здорово. А что соперник? Он пока без мячей. И без моментов.
    • Угловой
      35'
      Еще один угловой "Лидс" подал у ворот соперника, но на сей раз стандартное положение не несло в себе никакой угрозы для "молотков", которые успешно отбились.
    • 33'
      В онлайн-таблице пока на 13-ю строчку взбирается "Лидс" с 19 очками, а вот "Вест Хэм" все больше топит себя в "болоте". 19-я сейчас команда, и от спасительного 17-го места уже отстает два очка.
    • 32'
      Под прессингом соперника сейчас и "Лидс" ошибается. Выбивают мяч "павлины", лишь бы не позволить сопернику убежать по флангу в контратаку.
    • 31'
      И снова Ньонто оказался сейчас на ударной позиции, но теперь с линии штрафной пробивал он в ближний угол - Фабьянски показал всем своим видом, что он на месте. Он в порядке. Мяч в его руках.
    • 29'
      Болельщики тоже на трибунах завелись. Поют они песни, гонят вперед свой коллектив, которому хочется забить тут же второй мяч в рамку оппонента.
    • 28'
      "Лидс" забил прекрасный мяч, и уже в непростой ситуации оказался коллектив Дэвида Мойеса, который в атаке играет крайне слабо. Ему будет сложно в ворота соперника отправить два мяча.
    • Описание гола
      27'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! НЬОНТО! 1:0!
      Ньонто на подступах к чужой штрафной обыгрался с Саммерсвиллом, получил ответную передачу и с 15-ти метров хлестко пальнул в левую "девятку", открыв счет в матче!
    • 25'
      Оба наставника сейчас стоят у кромки поля и гонят своих подопечных вперед. "Лидс" все также в атаке, а "Вест Хэм" даже носа не показывает на чужую половину поля.
    • 24'
      Пока по всем статьям переигрывает соперника "Лидс". По крайней мере, в последние 10-12 минут. Даже толком из обороны не может сейчас выйти "Вест Хэм".
    • Угловой
      23'
      После навеса с левого края от углового флага мяч укатился за пределы поля. Слишком перекрутил мяч футболист "Лидса", выполняющий подачу в сторону дальней правой штанги.
    • Угловой
      21'
      Очередной штрафной удар сейчас выполняли игроки "Лидс", и защитник "молотков" вынес сферу за лицевую линию, на еще один в матче угловой удар.
    • 20'
      Саммервилл сейчас в чужой штрафной получил мяч и попытался головой пробить по рамке соперника, а Фабьянски выронил сферу из рук. Повезло, что соперник не воспользовался ситуацией и не пробил по пустому створу.
    • Фол, нарушение
      19'
      Рока в центре поля получил удар по ногам. Рефери зафиксировал нарушение правил, однако снова он обошелся без желтой карточки для нарушителя.
    • 17'
      Честно говоря, пока особо опасных моментов мы с вами не видим по ходу встречи. Обе команды атакуют в равной степени, создавай полуголевые эпизоды, но не более того.
    • 16'
      15 минут отыграли соперники на поле, и даже чуть больше. После навеса от Боуэна с правого края сыграл на выходе голкипер, который зафиксировал мяч в своих перчатках.
    • Фол, нарушение
      14'
      Против Ньонто выполнили грубый подкат игроки "Вест Хэма". Хорошо, что травму не получил игрок "павлинов". По крайней мере, смог он подняться на ноги и поединок продолжить.
    • 13'
      Много сегодня фанатов на стадионе. Активно болельщики переживают за принимающий коллектив, который продолжает владеть мячом. Сейчас вот, например, "Лидс" отбился после подачи корнера и продолжил мячом владеть в центре поля.
    • Угловой
      12'
      Сыграл сейчас на перехвате игрок "Вест Хэма", которому из-за осечки вратаря удалось заработать угловой удар на левом фланге. Следим за подачей.
    • 10'
      Много пауз и остановок в нашей встрече, что пока, откровенно говоря, выбивает из колеи. Хочется, чтобы соперники неслись вперед. сломяч голову и создавая опасные моменты. 
    • Травма, повреждение
      9'
      У Райса были проблемы, но уже вернулся он на футбольное поле и встречу продолжил, хотя состояние игрока вызывает немало вопросов.
    • Желтая карточка
      8'
      Родриго Морено снес сейчас соперника на газон, за что увидел перед собой карточку желтого цвета. Еще не вернулся на поле игрок "Вест Хэма".
    • 6'
      Пытался теперь "Вест Хэм" заработать угловой у ворот соперника, но спокойно после подачи с левого края отбился "Лидс". Рока сыграл на вынос в район центрального круга.
    • 5'
      Угловой не удалось использовать, как преимущество футболистам "Лидса". После навеса с правого края на выходе уверенно действовал вратарь "молотков".
    • Угловой
      3'
      Разгоняли сейчас контратак футболисты "Лидса" по центру, и удалось им заработать угловой удар. Готовятся подавать корнер футболисты "павлинов". 
    • 2'
      Футболисты "Лидса" вышли сегодня на поле в своих традиционных белых цветах, а игроки "Вест Хэма" предстали на газоне во всех бордовом.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала тем временем наша встреча. Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • Первый тайм
    • 50'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Контроль мяча: Лидс: 61%, Вест Хэм: 39%.
    • Фол, нарушение
      49'
      Скамакка Джанлука из команды Вест Хэм заходит слишком далеко, он валит Эйлинг Люк.
    • Офсайд
      49'
      Саммервилл Крисенсио из команды Лидс в офсайде
    • 48'
      Лидс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Матч возобновлен
    • 47'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 47'
      Лидс пытается что-то создать.
    • 47'
      Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Контроль мяча: Лидс: 61%, Вест Хэм: 39%.
    • 46'
      Команда Вест Хэм сравняла счет! Игра продолжается!
    • Описание гола
      46'
      'Г О О О О О Л - Пакета Лукас из команды Вест Хэм забивает с пенальти! Он пробил левой. Иллан Мелье был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
    • 45'
      Матч возобновлен
    • Фол, нарушение
      44'
      ПЕНАЛЬТИ - Стрёйк Паскаль из команды Лидс привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Боуэн Джаррод.
    • 44'
      После проверки VAR судья изменил решение - Вест Хэм пробьет пенальти!
    • 43'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 42'
      Скамакка Джанлука из команды Вест Хэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 42'
      Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 41'
      Боуэн Джаррод из команды Вест Хэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 41'
      Боуэн Джаррод выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Стрёйк Паскаль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Форнальс Пабло нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 41'
      Кох Робин из команды Лидс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Контроль мяча: Лидс: 62%, Вест Хэм: 38%.
    • Желтая карточка
      40'
      Купер Лиам - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      40'
      Судья сигнализирует, что Купер Лиам из команды Лидс поставил подножку. Пострадал Скамакка Джанлука
    • 40'
      Скамакка Джанлука создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 40'
      Вест Хэм начинает контратаку
    • 40'
      Контроль мяча: Лидс: 62%, Вест Хэм: 38%.
    • 40'
      Лидс пытается что-то создать.
    • 39'
      Агер Наиф выиграл воздушное противоборство у Адамс Тайлер.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Лидс
    • 39'
      Вест Хэм пытается что-то создать.
    • 39'
      Лидс контролирует мяч.
    • 38'
      Лидс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 38'
      Удар от ворот произведет Лидс
    • 38'
      Цоуфал Владимир из команды Вест Хэм попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
    • 37'
      Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Удар от ворот произведет Лидс
    • 37'
      Пакета Лукас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 37'
      Форнальс Пабло из команды Вест Хэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 36'
      Удар от ворот произведет Лидс
    • 36'
      Кох Робин из команды Лидс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Игрок из команды Вест Хэм делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 35'
      Вест Хэм пытается что-то создать.
    • 35'
      Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 35'
      Агер Наиф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Контроль мяча: Лидс: 62%, Вест Хэм: 38%.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Вест Хэм
    • 34'
      Ааронсон Бренден оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 34'
      Кох Робин из команды Лидс нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • Угловой
      34'
      Рока Марк из команды Лидс подал угловой справа.
    • 34'
      Керер Тило ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Ааронсон Бренден создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 33'
      Лидс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      33'
      Керер Тило из команды Вест Хэм толкнул локтем оппонента. Это Ааронсон Бренден заработал фол
    • 32'
      Лидс контролирует мяч.
    • 32'
      Рока Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      31'
      Судья сигнализирует, что Ньонто Вильфред из команды Лидс поставил подножку. Пострадал Боуэн Джаррод
    • 31'
      Хорошую попытку сделал Ньонто Вильфред. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 31'
      Адамс Тайлер из команды Лидс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 30'
      Лидс начинает контратаку
    • 30'
      Эйлинг Люк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Вест Хэм контролирует мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: Лидс: 60%, Вест Хэм: 40%.
    • 30'
      Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Райс Деклан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Лидс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 29'
      Лидс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 29'
      Мелье Иллан из команды Лидс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Команда Лидс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 29'
      Ньонто Вильфред сделал ключевой пас для гола!
    • 27'
      Лидс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 27'
      Саммервилл Крисенсио сделал результативную передачу.
    • 27'
      Лидс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Описание гола
      27'
      Г О О О О Л - Ньонто Вильфред забивает с левой ноги!
    • 27'
      Лидс пытается что-то создать.
    • 26'
      Удар от ворот произведет Вест Хэм
    • 26'
      Эйлинг Люк из команды Лидс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 26'
      Лидс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 26'
      Лидс контролирует мяч.
    • 26'
      Вест Хэм контролирует мяч.
    • 25'
      Лидс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Контроль мяча: Лидс: 60%, Вест Хэм: 40%.
    • 24'
      Лидс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Угловой
      24'
      Ааронсон Бренден навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 23'
      Рока Марк из команды Лидс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      22'
      Пакета Лукас наказан за толчок Адамс Тайлер
    • 22'
      Фабьянски Лукаш из команды Вест Хэм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Эйлинг Люк из команды Лидс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 22'
      Лидс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Вест Хэм контролирует мяч.
    • 21'
      Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Купер Лиам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Контроль мяча: Лидс: 61%, Вест Хэм: 39%.
    • 20'
      Лидс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Матч возобновлен
    • 20'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 20'
      Адамс Тайлер выиграл воздушное противоборство у Пакета Лукас.
    • 19'
      Лидс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 18'
      Лидс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Лидс контролирует мяч.
    • 18'
      Лидс контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      17'
      Судья сигнализирует, что Керер Тило из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Эйлинг Люк
    • 17'
      Соучек Томаш выиграл воздушное противоборство у Кох Робин.
    • 17'
      Боуэн Джаррод из команды Вест Хэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 16'
      Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Вест Хэм контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      16'
      Судья сигнализирует, что Боуэн Джаррод из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Ньонто Вильфред
    • Фол, нарушение
      15'
      Судья сигнализирует, что Керер Тило из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Ааронсон Бренден
    • 15'
      Купер Лиам из команды Лидс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Игрок из команды Вест Хэм делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 14'
      Ааронсон Бренден успешно блокирует удар.
    • 14'
      Пакета Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 14'
      Кох Робин из команды Лидс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      14'
      Форнальс Пабло навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 13'
      Форнальс Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Удар от ворот произведет Лидс
    • 13'
      Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 13'
      Райс Деклан не смог попасть в створ ударом издали
    • 13'
      Рока Марк из команды Лидс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Вест Хэм контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      11'
      Райс Деклан наказан за толчок Ньонто Вильфред
    • 11'
      Удар от ворот произведет Лидс
    • 11'
      Лидс контролирует мяч.
    • 11'
      Рока Марк выиграл воздушное противоборство у Пакета Лукас.
    • 10'
      Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Лидс контролирует мяч.
    • 10'
      Купер Лиам выиграл воздушное противоборство у Соучек Томаш.
    • 10'
      Контроль мяча: Лидс: 73%, Вест Хэм: 27%.
    • 9'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      9'
      Райс Деклан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 9'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Желтая карточка
      9'
      Родриго из команды Лидс получает желтую после опасной игры.
    • Фол, нарушение
      8'
      Родриго из команды Лидс опасно и грубо сыграл. Райс Деклан пострадал.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Вест Хэм
    • 7'
      Адамс Тайлер из команды Лидс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 7'
      Лидс пытается что-то создать.
    • 7'
      Лидс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Райс Деклан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Лидс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 6'
      Ньонто Вильфред выиграл воздушное противоборство у Цоуфал Владимир.
    • 6'
      Лидс контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      6'
      Судья сигнализирует, что Пакета Лукас из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Ньонто Вильфред
    • Офсайд
      5'
      Скамакка Джанлука из команды Вест Хэм в офсайде
    • 5'
      Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      Контроль мяча: Лидс: 42%, Вест Хэм: 58%.
    • 5'
      Лидс контролирует мяч.
    • 4'
      Агер Наиф из команды Вест Хэм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Лидс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 4'
      Лидс контролирует мяч.
    • 3'
      Лидс пытается что-то создать.
    • 3'
      Лидс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Лидс контролирует мяч.
    • 3'
      Пакета Лукас из команды Вест Хэм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      3'
      Ааронсон Бренден навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 2'
      Агер Наиф ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Родриго создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 2'
      Лидс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Вест Хэм контролирует мяч.
    • 2'
      Кох Робин из команды Лидс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Игрок из команды Вест Хэм делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 1'
      Ньонто Вильфред выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Вест Хэм пытается что-то создать.
    • 1'
      Эйлинг Люк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Вест Хэм контролирует мяч.
    • 1'
      Лидс контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Вест Хэм начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Elland Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!