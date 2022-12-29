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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Кут Дэвид
Лидс
 
Позже
Вест Хэм
Прогнозы 39
Лидс 30.8% (12)
X 41% (16)
Вест Хэм 28.2% (11)
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Лидс
Ничья
Вест Хэм
3.50
3.60
2.74
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Лидс
Вест Хэм

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
2:3
К
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
Ч
1:1
Ч
2:2

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.57
1.43

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

57
63

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Родриго 9 (1) 0.56
Саммервилл Крисенсио 4 0.25
Стрёйк Паскаль 2 0.13
Синистерра Луис 2 0.13
Харрисон Джек 1 0.06
Гринвуд Сэм 1 0.06
Ааронсон Бренден 1 0.06
Рока Марк 1 0.06
Купер Лиам 1 0.06
Эйлинг Люк 0 0
Бэмфорд Патрик 0 0
Кристенсен Расмус 0 0
Гелхардт Джо 0 0
Ньонто Вильфред 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенрахма Саид 3 (2) 0.18
Антонио Майкл 2 0.12
Скамакка Джанлука 2 0.12
Боуэн Джаррод 2 (1) 0.12
Соучек Томаш 1 0.06
Райс Деклан 1 0.06
Зума Курт 1 0.06
Форнальс Пабло 1 0.06
Пакета Лукас 0 0

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адамс Тайлер 3 1
Рока Марк 4 0
Кристенсен Расмус 4 0
Синистерра Луис 2 1
Кох Робин 3 0
Стрёйк Паскаль 3 0
Джисс Марш 1 1
Клих Матеуш 2 0
Харрисон Джек 2 0
Ааронсон Бренден 2 0
Ньонто Вильфред 2 0
Купер Лиам 1 0
Эйлинг Люк 1 0
Морено Родриго 1 0
Льоренте Диего 1 0
Гринвуд Сэм 1 0
Саммервилл Крисенсио 1 0
Мелье Иллан 1 0
Гелхардт Джо 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Керер Тило 4 0
Цоуфал Владимир 3 0
Скамакка Джанлука 3 0
Крессуэлл Аарон 2 0
Доусон Крэйг 2 0
Пакета Лукас 2 0
Райс Деклан 2 0
Антонио Майкл 1 0
Эмерсон Палмиери 1 0
Соучек Томаш 1 0
Боуэн Джаррод 1 0

Результаты матчей

Лидс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Вест Хэм
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

4
3
Лидс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Вест Хэм
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

13
10

Волевые поражения

4
9
Лидс
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Вест Хэм
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

18
10

Волевые поражения

8
12

Голы по времени матча

Забито

12
4
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
25%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
3
75%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

13
10
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
2
20%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
2
15%
3
30%
46-60
3
23%
1
10%
61-75
1
8%
2
20%
76-90

Забито

11
10
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
3
30%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
27%
2
20%
76-90

Пропущено

16
11
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
6%
2
18%
1-15
3
19%
2
18%
16-30
2
13%
3
27%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
6
38%
2
18%
76-90

Забито

23
14
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
4 Не забивали 8
4
17%
0
0%
1-15
3
13%
4
29%
16-30
4
17%
2
14%
31-45
4
17%
2
14%
46-60
3
13%
4
29%
61-75
5
22%
2
14%
76-90

Пропущено

29
21
13 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
3
10%
2
10%
1-15
6
21%
4
19%
16-30
4
14%
5
24%
31-45
4
14%
3
14%
46-60
5
17%
3
14%
61-75
7
24%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ньюкасл - Лидс 0:0 Лидс - Манчестер Сити 1:3 Лидс - Монако 2:4 Лидс - Реал Сосьедад 2:1
Эльче - Лидс 1:2 Тоттенхэм - Лидс 4:3 Вулверхэмптон - Лидс 1:0 Лидс - Борнмут 4:3 Ливерпуль - Лидс 1:2 Лидс - Фулхэм 2:3 Лестер - Лидс 2:0 Лидс - Арсенал 0:1 Кристал Пэлас - Лидс 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:0 Брентфорд - Лидс 5:2 Лидс - Эвертон 1:1 Брайтон - Лидс 1:0 Лидс - Барнсли 3:1 Лидс - Челси 3:0 Саутгемптон - Лидс 2:2
Вест Хэм
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Вест Хэм - Брентфорд 0:2 Арсенал - Вест Хэм 3:1 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Удинезе - Вест Хэм 1:3
Кембридж Юнайтед - Вест Хэм 2:4 Вест Хэм - Лестер 0:2 Вест Хэм - Блэкберн 2:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:2 Стяуа - Вест Хэм 0:3 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Силькеборг 1:0 Вест Хэм - Борнмут 2:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Саутгемптон - Вест Хэм 1:1 Вест Хэм - Андерлехт 2:1 Вест Хэм - Фулхэм 3:1 Андерлехт - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:0 Силькеборг - Вест Хэм 2:3

Результаты матчей

Лидс
Вест Хэм

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
0:2
4 раза 44%
2:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
1:0
4 раза 50%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:2
4 раза 24%
1:0
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Лидс
Вест Хэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
4
4
4
1.5
3
6
2
6
2.5
1
8
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
4
4
4
1.5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
9
8
8
8
1.5
3
14
3
13
2.5
1
16
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 16 14 1 1 40 - 14 43
2.
Манчестер Сити
 Заявка 16 11 3 2 44 - 16 36
3.
Ньюкасл
 Заявка 17 9 7 1 32 - 11 34
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 10 2 4 24 - 20 32
5.
Тоттенхэм
 Заявка 17 9 3 5 33 - 25 30
6.
Ливерпуль
 Заявка 16 8 4 4 33 - 19 28
7.
Челси
 Заявка 16 7 4 5 20 - 18 25
8.
Фулхэм
 Заявка 17 7 4 6 29 - 27 25
9.
Брайтон
 Заявка 16 7 3 6 28 - 24 24
10.
Брентфорд
 Заявка 17 5 8 4 27 - 27 23
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 6 4 6 17 - 21 22
12.
Астон Вилла
 Заявка 17 6 3 8 19 - 25 21
13.
Лестер
 Заявка 17 5 2 10 26 - 30 17
14.
Лидс
 Заявка 16 4 4 8 23 - 29 16
15.
Борнмут
 Заявка 17 4 4 9 18 - 36 16
16.
Эвертон
 Заявка 17 3 6 8 13 - 20 15
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 3 5 9 12 - 34 14
18.
Вест Хэм
 Заявка 17 4 2 11 13 - 22 14
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 3 4 10 10 - 26 13
20.
Саутгемптон
 Заявка 17 3 3 11 15 - 32 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 9 7 1 1 31 - 10 22
2.
Арсенал
 Заявка 7 7 0 0 22 - 8 21
3.
Ливерпуль
 Заявка 9 6 2 1 23 - 9 20
4.
Ньюкасл
 Заявка 9 5 4 0 17 - 5 19
5.
Тоттенхэм
 Заявка 9 6 0 3 21 - 13 18
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 5 1 1 12 - 4 16
7.
Фулхэм
 Заявка 9 4 3 2 16 - 14 15
8.
Челси
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
9.
Брентфорд
 Заявка 8 3 4 1 15 - 9 13
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 4 1 3 10 - 11 13
11.
Астон Вилла
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
13.
Брайтон
 Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
14.
Лидс
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
15.
Борнмут
 Заявка 9 3 2 4 9 - 10 11
16.
Вест Хэм
 Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
17.
Лестер
 Заявка 8 2 2 4 9 - 9 8
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 2 2 5 5 - 14 8
19.
Эвертон
 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
20.
Саутгемптон
 Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 9 7 1 1 18 - 6 22
2.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 1 3 12 - 16 16
3.
Ньюкасл
 Заявка 8 4 3 1 15 - 6 15
4.
Манчестер Сити
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
5.
Брайтон
 Заявка 8 4 1 3 15 - 14 13
6.
Тоттенхэм
 Заявка 8 3 3 2 12 - 12 12
7.
Челси
 Заявка 9 3 2 4 8 - 12 11
8.
Фулхэм
 Заявка 8 3 1 4 13 - 13 10
9.
Брентфорд
 Заявка 9 2 4 3 12 - 18 10
10.
Лестер
 Заявка 9 3 0 6 17 - 21 9
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
12.
Ливерпуль
 Заявка 7 2 2 3 10 - 10 8
13.
Астон Вилла
 Заявка 9 2 2 5 7 - 16 8
14.
Эвертон
 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
15.
Саутгемптон
 Заявка 9 2 0 7 6 - 17 6
16.
Лидс
 Заявка 8 1 2 5 10 - 17 5
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
18.
Борнмут
 Заявка 8 1 2 5 9 - 26 5
19.
Вест Хэм
 Заявка 8 1 1 6 4 - 10 4
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 0 2 6 1 - 22 2
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Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 21 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 13 (1)
Брентфорд Тони Айвен 12 (3)
Фулхэм Митрович Александар 10 (1)
Ньюкасл Альмирон Мигель 9 (1)
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Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 7
Фулхэм Рид Бобби 6
Брентфорд Тони Айвен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лидс - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 января 2023, осталось 2 дня 13 часов 11 минут.

    Главный судья: Кут Дэвид

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Лидс 30.8% (12)
    X 41% (16)
    Вест Хэм 28.2% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лидс
    Ничья
    Вест Хэм
    3.50
    3.60
    2.74
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лидс - Вест Хэм онлайн

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    Прогнозы на матч Лидс - Вест Хэм

    Исход игры
    Лидс
    30.8% (12)
    Ничья
    41% (16)
    Вест Хэм
    28.2% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.71% (16)
    Меньше
    54.29% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    88.57% (31)
    Нет
    11.43% (4)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.5% (15)
    2:1 Лидс
    20.5% (8)
    1:2 Вест Хэм
    12.8% (5)
    1:0 Лидс
    7.7% (3)
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    Вест Хэм
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