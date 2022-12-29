Тур: 19. Стадион: Элланд Роуд. Главный судья: Кут Дэвид
История личных встреч
Лидс
Вест Хэм
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2
1.67
Среднее время на гол
45
54
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.57
1.43
Тотал матчей
2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
57
63
Бомбардиры внутри турнира
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Родриго
|9 (1)
|0.56
|Саммервилл Крисенсио
|4
|0.25
|Стрёйк Паскаль
|2
|0.13
|Синистерра Луис
|2
|0.13
|Харрисон Джек
|1
|0.06
|Гринвуд Сэм
|1
|0.06
|Ааронсон Бренден
|1
|0.06
|Рока Марк
|1
|0.06
|Купер Лиам
|1
|0.06
|Эйлинг Люк
|0
|0
|Бэмфорд Патрик
|0
|0
|Кристенсен Расмус
|0
|0
|Гелхардт Джо
|0
|0
|Ньонто Вильфред
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенрахма Саид
|3 (2)
|0.18
|Антонио Майкл
|2
|0.12
|Скамакка Джанлука
|2
|0.12
|Боуэн Джаррод
|2 (1)
|0.12
|Соучек Томаш
|1
|0.06
|Райс Деклан
|1
|0.06
|Зума Курт
|1
|0.06
|Форнальс Пабло
|1
|0.06
|Пакета Лукас
|0
|0
Карточки
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адамс Тайлер
|3
|1
|Рока Марк
|4
|0
|Кристенсен Расмус
|4
|0
|Синистерра Луис
|2
|1
|Кох Робин
|3
|0
|Стрёйк Паскаль
|3
|0
|Джисс Марш
|1
|1
|Клих Матеуш
|2
|0
|Харрисон Джек
|2
|0
|Ааронсон Бренден
|2
|0
|Ньонто Вильфред
|2
|0
|Купер Лиам
|1
|0
|Эйлинг Люк
|1
|0
|Морено Родриго
|1
|0
|Льоренте Диего
|1
|0
|Гринвуд Сэм
|1
|0
|Саммервилл Крисенсио
|1
|0
|Мелье Иллан
|1
|0
|Гелхардт Джо
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Керер Тило
|4
|0
|Цоуфал Владимир
|3
|0
|Скамакка Джанлука
|3
|0
|Крессуэлл Аарон
|2
|0
|Доусон Крэйг
|2
|0
|Пакета Лукас
|2
|0
|Райс Деклан
|2
|0
|Антонио Майкл
|1
|0
|Эмерсон Палмиери
|1
|0
|Соучек Томаш
|1
|0
|Боуэн Джаррод
|1
|0
Результаты матчей
Лидс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Вест Хэм
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
4
3
Лидс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Вест Хэм
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
13
10
Волевые поражения
4
9
Лидс
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Вест Хэм
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
18
10
Волевые поражения
8
12
Голы по времени матча
Забито
12
4
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
25%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
3
75%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
13
10
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
2
20%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
2
15%
3
30%
46-60
3
23%
1
10%
61-75
1
8%
2
20%
76-90
Забито
11
10
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
3
30%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
27%
2
20%
76-90
Пропущено
16
11
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
6%
2
18%
1-15
3
19%
2
18%
16-30
2
13%
3
27%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
6
38%
2
18%
76-90
Забито
23
14
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
4 Не забивали 8
4
17%
0
0%
1-15
3
13%
4
29%
16-30
4
17%
2
14%
31-45
4
17%
2
14%
46-60
3
13%
4
29%
61-75
5
22%
2
14%
76-90
Пропущено
29
21
13 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
3
10%
2
10%
1-15
6
21%
4
19%
16-30
4
14%
5
24%
31-45
4
14%
3
14%
46-60
5
17%
3
14%
61-75
7
24%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Лидс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ньюкасл - Лидс 0:0 Лидс - Манчестер Сити 1:3 Лидс - Монако 2:4 Лидс - Реал Сосьедад 2:1
Эльче - Лидс 1:2 Тоттенхэм - Лидс 4:3 Вулверхэмптон - Лидс 1:0 Лидс - Борнмут 4:3 Ливерпуль - Лидс 1:2 Лидс - Фулхэм 2:3 Лестер - Лидс 2:0 Лидс - Арсенал 0:1 Кристал Пэлас - Лидс 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:0 Брентфорд - Лидс 5:2 Лидс - Эвертон 1:1 Брайтон - Лидс 1:0 Лидс - Барнсли 3:1 Лидс - Челси 3:0 Саутгемптон - Лидс 2:2
Вест Хэм
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Вест Хэм - Брентфорд 0:2 Арсенал - Вест Хэм 3:1 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Удинезе - Вест Хэм 1:3
Кембридж Юнайтед - Вест Хэм 2:4 Вест Хэм - Лестер 0:2 Вест Хэм - Блэкберн 2:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:2 Стяуа - Вест Хэм 0:3 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Силькеборг 1:0 Вест Хэм - Борнмут 2:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Саутгемптон - Вест Хэм 1:1 Вест Хэм - Андерлехт 2:1 Вест Хэм - Фулхэм 3:1 Андерлехт - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:0 Силькеборг - Вест Хэм 2:3
Результаты матчей
Лидс
Вест Хэм
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
0:2
4 раза 44%
2:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
1:0
4 раза 50%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:2
4 раза 24%
1:0
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Лидс
Вест Хэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
54
44
36
26
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
44
44
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
98
88
314
313
116
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|40 - 14
|43
|2.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|44 - 16
|36
|3.
|Заявка
|17
|9
|7
|1
|32 - 11
|34
|4.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|24 - 20
|32
|5.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 25
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|33 - 19
|28
|7.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 18
|25
|8.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|29 - 27
|25
|9.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|28 - 24
|24
|10.
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|27 - 27
|23
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 21
|22
|12.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|19 - 25
|21
|13.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|26 - 30
|17
|14.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|23 - 29
|16
|15.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|18 - 36
|16
|16.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|13 - 20
|15
|17.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|12 - 34
|14
|18.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|13 - 22
|14
|19.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|10 - 26
|13
|20.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|15 - 32
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|31 - 10
|22
|2.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|22 - 8
|21
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|23 - 9
|20
|4.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|17 - 5
|19
|5.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|21 - 13
|18
|6.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 4
|16
|7.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 14
|15
|8.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|9.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|15 - 9
|13
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|11.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|15.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|16.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|17.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 9
|8
|18.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 14
|8
|19.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|20.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 6
|22
|2.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 16
|16
|3.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 6
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 14
|13
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 12
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 13
|10
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 18
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|17 - 21
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 16
|8
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|6 - 17
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 17
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 26
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 10
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|1 - 22
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|21 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|13 (1)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|12 (3)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|10 (1)
|Ньюкасл
|Альмирон Мигель
|9 (1)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|7
|Фулхэм
|Рид Бобби
|6
|Брентфорд
|Тони Айвен
|6
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 4
Прогнозы на матч Лидс - Вест Хэм
Исход игры
Лидс
30.8% (12)
Ничья
41% (16)
Вест Хэм
28.2% (11)
Тотал 2.5
Больше
45.71% (16)
Меньше
54.29% (19)
Обе команды забьют
Да
88.57% (31)
Нет
11.43% (4)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.5% (15)
2:1 Лидс
20.5% (8)
1:2 Вест Хэм
12.8% (5)
1:0 Лидс
7.7% (3)
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