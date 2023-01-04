  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Кристал Пэлас
0:4
Второй тайм: 84'
Тоттенхэм
0'
42' Желтая карточка
Скипп Оливер
0:1
48' Гол
Кейн Гарри
0:2
53' Гол
Кейн Гарри
61' Желтая карточка
Шлупп Джеффри
0:3
68' Гол
Доэрти Мэтт
0:4
72' Гол
Хын-Мин Сон
77' Желтая карточка
Хиль Бриан

Ход матча

42'
 
Скипп Оливер
48'
0:1
Кейн Гарри
(Перишич Иван)
53'
0:2
Кейн Гарри
(Хиль Бриан)
61'
Шлупп Джеффри
 
61'
Матета Жан-Филипп
Шлупп Джеффри
 
67'
 
Сарр Пап Матар
Скипп Оливер
68'
0:3
Доэрти Мэтт
72'
0:4
Хын-Мин Сон
73'
Эдуар Одсонн
Олисе Майкл
 
74'
Хьюз Уилл
Эзе Эберечи
 
77'
 
Хиль Бриан
77'
 
Сессеньон Райан
Хиль Бриан
78'
 
Эмерсон Жуниор
Доэрти Мэтт

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 8 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 6
  • 9 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 124
Кристал Пэлас 8.1% (10)
X 27.4% (34)
Тоттенхэм 64.5% (80)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кристал Пэлас
Ничья
Тоттенхэм
44.00
3.50
3.55
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Гуаита
Висенте
17
Клайн
Натаниэль
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
2
Уорд
Джоэл
28
Дукуре
Шейк
15
Шлупп
Джеффри
7
Олисе
Майкл
10
Эзе
Эберечи
11
Заха
Уилфрид
9
Айю
Джордан
1
Льорис
Уго
17
Ромеро
Кристиан
15
Дайер
Эрик
34
Ленгле
Клеман
2
Доэрти
Мэтт
4
Скипп
Оливер
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
14
Перишич
Иван
11
Хиль
Бриан
10
Кейн
Гарри
7
Хын-Мин
Сон
Кристал Пэлас
4-2-3-1
Тоттенхэм
3-4-3

История личных встреч

Кристал Пэлас
Тоттенхэм

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 12 побед

20 матчей

20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

15%
65%
20%
3 победы 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0
К
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
К
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

1
0.2

Среднее время на гол

90
450

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.8
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

28
12

Голов в среднем за матч

1.4
0.6

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

64
150

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заха Уилфрид 6 0.35
Эзе Эберечи 3 0.18
Эдуар Одсонн 3 0.18
Олисе Майкл 1 0.06
Айю Джордан 1 0.06
Андерсен Йоаким 1 0.06
Матета Жан-Филипп 1 0.06
Митчелл Тайрик 0 0
Дукуре Шейк 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 15 (2) 0.83
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 4 0.22
Бентанкур Родриго 4 0.22
Хын-Мин Сон 3 0.17
Дэвис Бен 2 0.11
Дайер Эрик 2 0.11
Сессеньон Райан 2 0.11
Кулушевски Деян 1 0.06
Доэрти Мэтт 1 0.06
Перишич Иван 0 0
Ленгле Клеман 0 0
Ришарлисон 0 0
Эмерсон Жуниор 0 0
Хиль Бриан 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гехи Марк 5 0
Дукуре Шейк 5 0
Уорд Джоэл 4 0
Шлупп Джеффри 4 0
Митчелл Тайрик 2 1
Заха Уилфрид 3 0
Андерсен Йоаким 3 0
Эдуар Одсонн 3 0
Томкинс Джеймс 1 1
Виейра Патрик 2 0
Матета Жан-Филипп 2 0
Гуаита Висенте 1 0
Клайн Натаниэль 1 0
Айю Джордан 1 0
Олисе Майкл 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бентанкур Родриго 5 0
Биссума Ив 5 0
Кейн Гарри 4 0
Антонио Конте 2 1
Сессеньон Райан 3 0
Эмерсон Жуниор 1 1
Перишич Иван 2 0
Дэвис Бен 2 0
Ришарлисон 2 0
Ромеро Кристиан 2 0
Скипп Оливер 2 0
Ленгле Клеман 1 0
Дайер Эрик 1 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Санчес Давинсон 1 0

Результаты матчей

Кристал Пэлас
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Тоттенхэм
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

3
5
Кристал Пэлас
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Тоттенхэм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
6

Волевые поражения

5
18
Кристал Пэлас
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Тоттенхэм
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
12% (2)
59% (10)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

12
8

Волевые поражения

8
23

Голы по времени матча

Забито

11
11
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
2
18%
1
9%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
3
27%
1
9%
46-60
2
18%
4
36%
61-75
2
18%
3
27%
76-90

Пропущено

10
13
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
2
20%
1
8%
1-15
1
10%
3
23%
16-30
3
30%
1
8%
31-45
0
0%
5
38%
46-60
1
10%
2
15%
61-75
3
30%
1
8%
76-90

Забито

6
20
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 9
0
0%
1
5%
1-15
2
33%
3
15%
16-30
3
50%
2
10%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
0
0%
5
25%
61-75
1
17%
5
25%
76-90

Пропущено

11
14
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
18%
4
29%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
4
36%
2
14%
61-75
2
18%
2
14%
76-90

Забито

17
31
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 22
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
2
12%
2
6%
1-15
3
18%
4
13%
16-30
4
24%
3
10%
31-45
3
18%
5
16%
46-60
2
12%
9
29%
29%
61-75
3
18%
8
26%
76-90

Пропущено

21
27
9 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 13
4
19%
5
19%
1-15
2
10%
3
11%
16-30
3
14%
6
22%
31-45
2
10%
6
22%
46-60
5
24%
4
15%
61-75
5
24%
3
11%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Борнмут - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:3 Кристал Пэлас - Вальядолид 2:1 Кристал Пэлас - Наполи 1:3
Кристал Пэлас - Трабзонспор 2:2 Кристал Пэлас - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:0 Эвертон - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:1 Лестер - Кристал Пэлас 0:0 Кристал Пэлас - Лидс 2:1 Кристал Пэлас - Челси 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 1:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Оксфорд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:1
Тоттенхэм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Астон Вилла 0:2 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Ницца 1:1 Тоттенхэм - Мазеруэлл 4:0
Тоттенхэм - Лидс 4:3 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 1:2 Марсель - Тоттенхэм 1:2 Борнмут - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Спортинг Л 1:1 Тоттенхэм - Ньюкасл 1:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Эвертон 2:0 Тоттенхэм - Айнтрахт Фр 3:2 Брайтон - Тоттенхэм 0:1 Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Тоттенхэм - Лестер 6:2 Спортинг Л - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Марсель 2:0

Результаты матчей

Кристал Пэлас
Тоттенхэм

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
6
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Кристал Пэлас
Тоттенхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
8
1
3
5
1.5
5
4
1
7
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
15
2
6
10
1.5
9
8
1
15
2.5
4
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 14 2 1 40 - 14 44
2.
Манчестер Сити
 Заявка 16 11 3 2 44 - 16 36
3.
Ньюкасл
 Заявка 18 9 8 1 32 - 11 35
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 11 2 4 27 - 20 35
5.
Тоттенхэм
 4:0 Заявка 18 10 3 5 37 - 25 33
6.
Ливерпуль
 Заявка 17 8 4 5 34 - 22 28
7.
Фулхэм
 Заявка 18 8 4 6 30 - 27 28
8.
Брайтон
 Заявка 17 8 3 6 32 - 25 27
9.
Брентфорд
 Заявка 18 6 8 4 30 - 28 26
10.
Челси
 Заявка 16 7 4 5 20 - 18 25
11.
Кристал Пэлас
 0:4 Заявка 17 6 4 7 17 - 25 22
12.
Астон Вилла
 1:1 Заявка 18 6 4 8 20 - 26 22
13.
Лестер
 Заявка 18 5 2 11 26 - 31 17
14.
Лидс
 2:2 Заявка 17 4 5 8 25 - 31 17
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 4 5 9 13 - 34 17
16.
Борнмут
 Заявка 18 4 4 10 18 - 39 16
17.
Эвертон
 Заявка 18 3 6 9 14 - 24 15
18.
Вест Хэм
 2:2 Заявка 18 4 3 11 15 - 24 15
19.
Вулверхэмптон
 1:1 Заявка 18 3 5 10 11 - 27 14
20.
Саутгемптон
 Заявка 18 3 3 12 15 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 9 7 1 1 31 - 10 22
2.
Арсенал
 Заявка 8 7 1 0 22 - 8 22
3.
Ливерпуль
 Заявка 9 6 2 1 23 - 9 20
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 6 1 1 15 - 4 19
5.
Ньюкасл
 Заявка 9 5 4 0 17 - 5 19
6.
Тоттенхэм
 4:0 Заявка 9 6 0 3 21 - 13 18
7.
Брентфорд
 Заявка 9 4 4 1 18 - 10 16
8.
Фулхэм
 Заявка 9 4 3 2 16 - 14 15
9.
Челси
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
10.
Астон Вилла
 1:1 Заявка 9 4 2 3 13 - 10 14
11.
Кристал Пэлас
 0:4 Заявка 9 4 1 4 10 - 15 13
12.
Лидс
 2:2 Заявка 9 3 3 3 15 - 14 12
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
14.
Брайтон
 Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
15.
Борнмут
 Заявка 9 3 2 4 9 - 10 11
16.
Вест Хэм
 2:2 Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
17.
Лестер
 Заявка 9 2 2 5 9 - 10 8
18.
Вулверхэмптон
 1:1 Заявка 9 2 2 5 5 - 14 8
19.
Эвертон
 Заявка 9 2 2 5 8 - 12 8
20.
Саутгемптон
 Заявка 9 1 3 5 9 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 9 7 1 1 18 - 6 22
2.
Брайтон
 Заявка 9 5 1 3 19 - 15 16
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 1 3 12 - 16 16
4.
Ньюкасл
 Заявка 9 4 4 1 15 - 6 16
5.
Тоттенхэм
 4:0 Заявка 9 4 3 2 16 - 12 15
6.
Манчестер Сити
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
7.
Фулхэм
 Заявка 9 4 1 4 14 - 13 13
8.
Челси
 Заявка 9 3 2 4 8 - 12 11
9.
Брентфорд
 Заявка 9 2 4 3 12 - 18 10
10.
Лестер
 Заявка 9 3 0 6 17 - 21 9
11.
Кристал Пэлас
 0:4 Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
12.
Ливерпуль
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
13.
Астон Вилла
 1:1 Заявка 9 2 2 5 7 - 16 8
14.
Эвертон
 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
15.
Вулверхэмптон
 1:1 Заявка 9 1 3 5 6 - 13 6
16.
Саутгемптон
 Заявка 9 2 0 7 6 - 17 6
17.
Вест Хэм
 2:2 Заявка 9 1 2 6 6 - 12 5
18.
Лидс
 2:2 Заявка 8 1 2 5 10 - 17 5
19.
Борнмут
 Заявка 9 1 2 6 9 - 29 5
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 1 2 6 2 - 22 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 21 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 15 (1)
Брентфорд Тони Айвен 12 (3)
Фулхэм Митрович Александар 11 (1)
Лидс Морено Родриго 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 7
Фулхэм Рид Бобби 6
Фулхэм Тете Кенни 6
Брентфорд Тони Айвен 6
Ньюкасл Жоэлинтон 6
Весь список
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    83'
    Тонким пасом Эдуар вывел один на один с голкипером Заха, который пробил низом в дальний угол, но ногой смог отбить мяч в сторону Льорис.
  • 82'
    После навеса с угла поля от Хьюза пробил головой на дальней штанге Эдуар, но мяч полетел немного выше перекладины.
  • Опасный момент
    81'
    Зацепился за мяч Эдуар в чужой штрафной и сбросил назад на Айю, который пробил в дальний угол, но в красивом прыжке спас свою команду Льорис.
  • 80'
    Ворвался на скорости с фланга в штрафную соперника Заха, но упал на газон в борьбе с защитником. Свисток арбитра промолчал.
  • Замена
    79'
    Теперь уже двойная замена в составе гостей произошла. Вместо Хиля и Доэрти на поле появились Эмерсон и Сессеньон.
  • Желтая карточка
    78'
    На фланге получил откровенно хватал соперника руками за футболку Хиль, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.
  • Замена
    77'
    Очередные замены в составе хозяев произошли. Вместо Эзе и Олисе шанс проявить себя получили Хьюз и Эдуар.
  • 76'
    На чужой половине поля Сон получил по ногам в подкате от Клайна. Штрафной удар исполнять будут игроки "Тоттенхэма".
  • Описание гола
    75'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-4! Хын-Мин Сон! Довели гости счет до разгромного! Воспользовался ошибкой Гехи в чужой штрафной Сон, отобрал мяч и тут же пробил в ближний нижний угол ворот, не оставив шансов голкиперу.
  • 74'
    Сместился с левого фланга к линии чужой штрафной Заха и пробил в дальний нижний угол, но мяч полетел рядом со штангой.
  • 73'
    Идеальным пасом Кейн нашел в штрафной соперника Доэрти, который пробивал с разворота, но угодил точно в Гехи.
  • 72'
    Мягко забросил в штрафную соперника Матета на ход Айю, но вышел далеко из ворот Льорис и перехватил этот пас.
  • Описание гола
    71'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-3! Мэтт Доэрти! Отобрал мяч на фланге Кейн и выдал пас в штрафную на Сона, который в борьбе с защитником смог протолкнуть поперек на Доэрти, который в одно касание отправил снаряд в дальний нижний угол.
  • Замена
    70'
    Замена теперь уже в составе "Тоттенхэма" произошла. Вместо Оливера Скиппа игру продолжать будет Пап Матар Сарр.
  • 69'
    Выиграл борьбу за мяч в чужой штрафной Эзе и головой сбросил поперек на Матета, который пробил с лету, но не попал в створ ворот.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      68'
      Прорвался с левого фланга в штрафную соперника Заха, но здесь Ромеро в чистейшем подкате выбил мяч на угловой.
    • 67'
      После тонкой скидки от Айю пробил с линии чужой штрафной Олисе в дальнюю девятку, но мяч полетел рядом со штангой.
    • 66'
      Ушел от соперника красивым финтом на фланге Олисе и прострелил на ближнюю штангу, но здесь пробить Матета не смог в борьбе с Дайером.
    • Замена
      65'
      Замена в составе "Кристал Пэлас" произошла. Вместо Джеффи Шлуппа на поле появился Жан-Филипп Матета.
    • Желтая карточка
      64'
      В центре поля Шлупп вновь обрезался, после чего вынужден был сбивать соперника. Заслуженная желтая карточка.
    • 63'
      Ворвался в штрафную соперника на скорости Кейн и прострелил поперек под удар Хёйбьергу, но выстрел последнего заблокировал защитник.
    • 62'
      Перехватил мяч на чужой половине поля Сон после обрезки от Шлуппа, прорвался к штрафной, но Андерсен подстраховал своего партнера и отобрал мяч в подкате.
    • 61'
      В центре поля наступил Доэрти сзади на ногу Заха. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Кристал Пэлас".
    • 60'
      Дальний заброс исполнял Ленгле на чужую половину поля, куда забегал Сон, но оторваться от Гехи ему не удалось.
    • 59'
      По флангу забрасывал Клайн на ход Эзе, который убежал от защитника, но все же выпустил мяч за боковую линию.
    • 58'
      Бросились в атаку "орлы" в последние минуты, контролируют они мяч на чужой половине поля, но пока не особо успешно.
    • 57'
      Тонко вырезал в штрафную соперника Эзе на ход Айю, но вовремя вернулся в оборону Скипп и перехватил мяч в подкате.
    • 56'
      Диагональ исполнял Дукуре на левый фланг, куда забегал Заха, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
    • Описание гола
      55'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! Гарри Кейн! Вот уже и дубль оформил нападающий "Тоттенхэма". Подобрал мяч на правой бровке Хиль и отдал пас низом в штрафную, куда вбежал Кейн и пробил вторым касанием точно в дальний нижний угол ворот.
    • 54'
      Ушел финтами от троих защитников на фланге Айю и покатил поперек под удар Дукуре, но тот зарядил намного выше перекладины.
    • 53'
      Мог убегать на ворота соперника Айю после заброса от Олисе, но проиграл он скоростную дуэль Ленгле и потерял мяч.
    • 52'
      Ушел от соперника на скорости по флангу Перишич и вновь подал в штрафную, но здесь Андерсен спокойно вынес снаряд в аут.
    • Фол, нарушение
      51'
      В верховой борьбе против Дукуре получил по затылку локтем Хёйбьерг. Штрафной удар исполнять будут игроки "Тоттенхэма".
    • Описание гола
      50'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Гарри Кейн! Удалось все же выйти вперед "шпорам". Поперечным пасом Хиль нашел на левой бровке Перишича, который в касание подал на дальнюю штангу, где выиграл верховую борьбу Кейн и головой вколотил снаряд в сетку.
    • 49'
      Отличным пасом Сон запустил в контратаку Дожрти, который пробил из пределов штрафной, но не попал он в створ ворот.
    • 48'
      С угла поля подавал на дальнюю штангу Олисе, но мяч спокойно на выходе забрал в свои руки Льорис и тут же погнал своих партнеров вперед.
    • Угловой
      47'
      Пробивал из пределов штрафной Уорд после неудачного выноса защитников, но мяч полетел рикошетом от спины Дайера на угловой.
    • Второй тайм начался
      46'
      Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Счет в матче пока так и не открыт! 
    • Офсайд
      45'
      Отдавал проникающий пас в штрафную Доэрти на ход Хилю, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".
    • 45'
      Подал в штрафную соперника с фланга Доэрти. Здесь пробил с лету Кейн, но мяч застрял в гуще защитников и не дошел до Гуаиты.
    • Дополнительное время
      45'
      Судья компенсировал к времени первого тайма одну минуту.
    • 44'
      Пауза в матче. в прошлом эпизоде получил повреждение Айю. Потребуется медицинская помощь игроку "Кристал Пэлас".
    • Желтая карточка
      43'
      В грубом подкате в центре поля Скипп заехал по ногам Айю. Судья справедливо расценил этот фол на желтую карточку.
    • 42'
      Ушел от соперника по флангу Перишич и запустил пасом в штрафную Кейна, но тому добраться до мяча не позволил Гехи.
    • 41'
      Отобрал мяч на чужой половине поля Эзе, ворвался в штрафную и упал в борьбе с защитником. Свисток арбитра промолчал на этот раз.
    • 40'
      Убегал на ворота соперника Сон после тонкого паса от Кейна, но в борьбе с защитником пробил он крайне неточно.
    • 39'
      С углового подавал Олисе точно на голову Андерсену, который пробил метров с девяти, но мяч оказался в руках Льориса.
    • Угловой
      38'
      Накрутил финтами соперника на фланге Заха и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.
    • 37'
      Грубо наступил на ногу сопернику в центре поля Эзе. Все видел арбитр и зафиксировал нарушение правил со стороны хозяев.
    • 36'
      После навеса с левого фланга в исполнении Олисе пробивал по воротам с разворота Эзе, но мяч угодил точно в спину защитнику.
    • 35'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Андерсен и с лету пробил в ближнюю девятку, но мяч полетел рядом со штангой.
    • 34'
      Снова подавал Олисе с углового в чужую вратарскую, но на выходе Льорис сыграл грамотно и выбил мяч кулаками.
    • Угловой
      33'
      Ушел от соперника по флангу Шлупп и навесил на дальний угол вратарской, но здесь Дайер головой вынес мяч на угловой.
    • 32'
      С угла поля навесил Олисе на линию вратарской, но здесь выиграл верх Ленгле и головой вынес снаряд подальше от ворот.
    • 31'
      На скорости прорвался в контратаку по левой бровке Перишичи и прострелил в центр штрафной, но до удара дело так и не дошло.
    • Опасный момент
      30'
      Убежал с фланга к линии штрафной Заха и прокинул мяч между защитников точно на Айю, который пробил с разворота. Успел сложиться Льорис и намертво зафиксировал снаряд в свои руках.
    • 29'
      Прорвался по центру Эзе к штрафной соперника и выдал пас вперед на Заха, но на выходе Льорис перехватил мяч.
    • 28'
      Пробивал головой из пределов штрафной Кейн после подачи с фланга от Доэрти, но мяч полетел далеко от ворот.
    • 27'
      Отобрал мяч на чужой половине поля Дукуре и покатил поперек на Олисе, но тот с ходу пробил точно в корпус Дайеру.
    • 26'
      Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Дукуре с центра поля на ход Эзе, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках Льориса.
    • 25'
      Хёйбьерг тонко вырезал в штрафную на ход Сону, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч, подарив его защитнику.
    • 24'
      Отдавал Хиль пас по флангу на ход Доэрти, но тот не смог обработать мяч как следует и выпустил его за пределы поля.
    • 23'
      Кейн зацепился за мяч в чужой штрафной и сбросил под удар Хилю, но тому пробить не позволил Андерсен в подкате.
    • 22'
      В верховой борьбе против Ромеро на фланге получил локтем по спине Айю. Штрафной удар будут исполнять хозяева.
    • 21'
      Мог убегать на ворота соперника Кейн после поперечного паса от Сона, но в последний момент отобрал сферу в подкате Гехи.
    • 20'
      Проникающий пас исполнял Хёйбьерг в штрафную на ход Кейну, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Дукуре.
    • 19'
      Подключился вновь к атаке своей команды Доэрти и прострелил вдоль ворот, но в своей штрафной спокойно вынес сферу в аут Андерсен.
    • Фол, нарушение
      18'
      В центре поля грамотно подставился Кейн и вынудил нарушить правила Гехи. Штрафной удар исполнять будут "шпоры".
    • 17'
      Финтами ушел от соперника на фланге Сон и попытался прострелить в штрафную, но мяч еще в полете выскочил за лицевую линию.
    • 16'
      Ворвался на скорости в штрафную соперника Доэрти и подал на дальнюю штангу, но здесь Сон в борьбе с защитником не дотянулся головой до мяча.
    • Угловой
      15'
      Проникающим пасом Шлупп искал в штрафной соперника Заха, но того опередил Ромеро и в подкате вынес снаряд на угловой.
    • 14'
      Отличным пасом с левого фланга искал Перишич на дальней штанге Доэрти, но вовремя вернулся в оборону Заха и перехватил мяч.
    • 13'
      Диагональ исполнял Хёйбьерг в штрафную на Хиля, но того опередил Гехи и головой сбросил мяч точно в руки голкиперу.
    • 12'
      Сместился с правого фланга к линии штрафной соперника Хиль и пробил в дальний верхний угол, но смог поймать мяч в руки Гуаита.
    • 11'
      Ушел от соперника на скорости по флангу Скипп и подал на дальнюю штангу, но на выходе Гуаита перехватил этот пас.
    • 10'
      По флангу отдавал пас Перишич на ход Кейну, но вовремя вернулся в оборону Клайн и вынес мяч головой в аут.
    • 9'
      С фланга низом отдавал Олисе в штрафную соперника на Айю, который пробил в касание, но мяч угодил точно в руки Льорису.
    • 8'
      С угла поля подавал Сон на дальнюю штангу, где пытался пробить головой Кейн, но проиграл он верховую борьбу Гехи.
    • 7'
      Убежал в контратаку по правому флангу Сон и выдал пас в центр на Скиппа, но выстрел последнего принял на себя защитник.
    • 6'
      Ушел от соперника по правой бровке Олисе и отдал пас в штрафную на Айю, но перехватил мяч в последний момент Ленгле. 
    • Фол, нарушение
      5'
      На фланге Заха получил по ногам в подкате от Доэрти. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Кристал Пэлас".
    • 4'
      Мягко забросил в штрафную соперника Эзе на ход Айю, но тот не смог оторваться от Дайера и в итоге потерял мяч.
    • 3'
      Диагональ исполнял Андерсен на левый фланг, куда забегал Уорд, но не удалось ему сохранить снаряд в пределах поля.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-синих цветах, гости выбрали себе бело-синий комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Тоттенхэма"!
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Кристал Пэлас 0:4 Тоттенхэм онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кристал Пэлас 0:4 Тоттенхэм

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    8.1% (10)
    Ничья
    27.4% (34)
    Тоттенхэм
    64.5% (80)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.54% (77)
    Меньше
    32.46% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    90.35% (103)
    Нет
    9.65% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Тоттенхэм
    45.2% (56)
    1:1 Ничья
    21.8% (27)
    2:2 Ничья
    4.8% (6)
    0:1 Тоттенхэм
    4.8% (6)
    2:1 Кристал Пэлас
    4.8% (6)
    1:3 Тоттенхэм
    4% (5)
    2:3 Тоттенхэм
    2.4% (3)
    0:2 Тоттенхэм
    2.4% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Кристал Пэлас
    Тоттенхэм
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     