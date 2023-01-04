Очередные замены в составе хозяев произошли. Вместо Эзе и Олисе шанс проявить себя получили Хьюз и Эдуар.

На фланге получил откровенно хватал соперника руками за футболку Хиль, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.

Теперь уже двойная замена в составе гостей произошла. Вместо Хиля и Доэрти на поле появились Эмерсон и Сессеньон.

Ворвался на скорости с фланга в штрафную соперника Заха, но упал на газон в борьбе с защитником. Свисток арбитра промолчал.

Зацепился за мяч Эдуар в чужой штрафной и сбросил назад на Айю, который пробил в дальний угол, но в красивом прыжке спас свою команду Льорис.

После навеса с угла поля от Хьюза пробил головой на дальней штанге Эдуар, но мяч полетел немного выше перекладины.

Тонким пасом Эдуар вывел один на один с голкипером Заха, который пробил низом в дальний угол, но ногой смог отбить мяч в сторону Льорис.

Выиграл борьбу за мяч в чужой штрафной Эзе и головой сбросил поперек на Матета, который пробил с лету, но не попал в створ ворот.

Замена теперь уже в составе "Тоттенхэма" произошла. Вместо Оливера Скиппа игру продолжать будет Пап Матар Сарр.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-3! Мэтт Доэрти! Отобрал мяч на фланге Кейн и выдал пас в штрафную на Сона, который в борьбе с защитником смог протолкнуть поперек на Доэрти, который в одно касание отправил снаряд в дальний нижний угол.

Мягко забросил в штрафную соперника Матета на ход Айю, но вышел далеко из ворот Льорис и перехватил этот пас.

Идеальным пасом Кейн нашел в штрафной соперника Доэрти, который пробивал с разворота, но угодил точно в Гехи.

Сместился с левого фланга к линии чужой штрафной Заха и пробил в дальний нижний угол, но мяч полетел рядом со штангой.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-4! Хын-Мин Сон! Довели гости счет до разгромного! Воспользовался ошибкой Гехи в чужой штрафной Сон, отобрал мяч и тут же пробил в ближний нижний угол ворот, не оставив шансов голкиперу.

На чужой половине поля Сон получил по ногам в подкате от Клайна. Штрафной удар исполнять будут игроки "Тоттенхэма".

По флангу забрасывал Клайн на ход Эзе, который убежал от защитника, но все же выпустил мяч за боковую линию.

Дальний заброс исполнял Ленгле на чужую половину поля, куда забегал Сон, но оторваться от Гехи ему не удалось.

В центре поля наступил Доэрти сзади на ногу Заха. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Кристал Пэлас".

Перехватил мяч на чужой половине поля Сон после обрезки от Шлуппа, прорвался к штрафной, но Андерсен подстраховал своего партнера и отобрал мяч в подкате.

Ворвался в штрафную соперника на скорости Кейн и прострелил поперек под удар Хёйбьергу, но выстрел последнего заблокировал защитник.

В центре поля Шлупп вновь обрезался, после чего вынужден был сбивать соперника. Заслуженная желтая карточка.

Ушел от соперника красивым финтом на фланге Олисе и прострелил на ближнюю штангу, но здесь пробить Матета не смог в борьбе с Дайером.

После тонкой скидки от Айю пробил с линии чужой штрафной Олисе в дальнюю девятку, но мяч полетел рядом со штангой.

Прорвался с левого фланга в штрафную соперника Заха, но здесь Ромеро в чистейшем подкате выбил мяч на угловой.

Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!

Пробивал из пределов штрафной Уорд после неудачного выноса защитников, но мяч полетел рикошетом от спины Дайера на угловой.

С угла поля подавал на дальнюю штангу Олисе, но мяч спокойно на выходе забрал в свои руки Льорис и тут же погнал своих партнеров вперед.

Отличным пасом Сон запустил в контратаку Дожрти, который пробил из пределов штрафной, но не попал он в створ ворот.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Гарри Кейн! Удалось все же выйти вперед "шпорам". Поперечным пасом Хиль нашел на левой бровке Перишича, который в касание подал на дальнюю штангу, где выиграл верховую борьбу Кейн и головой вколотил снаряд в сетку.

В верховой борьбе против Дукуре получил по затылку локтем Хёйбьерг. Штрафной удар исполнять будут игроки "Тоттенхэма".

Ушел от соперника на скорости по флангу Перишич и вновь подал в штрафную, но здесь Андерсен спокойно вынес снаряд в аут.

Мог убегать на ворота соперника Айю после заброса от Олисе, но проиграл он скоростную дуэль Ленгле и потерял мяч.

Ушел финтами от троих защитников на фланге Айю и покатил поперек под удар Дукуре, но тот зарядил намного выше перекладины.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! Гарри Кейн! Вот уже и дубль оформил нападающий "Тоттенхэма". Подобрал мяч на правой бровке Хиль и отдал пас низом в штрафную, куда вбежал Кейн и пробил вторым касанием точно в дальний нижний угол ворот.

Диагональ исполнял Дукуре на левый фланг, куда забегал Заха, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

Тонко вырезал в штрафную соперника Эзе на ход Айю, но вовремя вернулся в оборону Скипп и перехватил мяч в подкате.

Бросились в атаку "орлы" в последние минуты, контролируют они мяч на чужой половине поля, но пока не особо успешно.

Первый тайм

— Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Счет в матче пока так и не открыт!

45' Отдавал проникающий пас в штрафную Доэрти на ход Хилю, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".

45' Подал в штрафную соперника с фланга Доэрти. Здесь пробил с лету Кейн, но мяч застрял в гуще защитников и не дошел до Гуаиты.

45' Судья компенсировал к времени первого тайма одну минуту.

44' Пауза в матче. в прошлом эпизоде получил повреждение Айю. Потребуется медицинская помощь игроку "Кристал Пэлас".

43' В грубом подкате в центре поля Скипп заехал по ногам Айю. Судья справедливо расценил этот фол на желтую карточку.

42' Ушел от соперника по флангу Перишич и запустил пасом в штрафную Кейна, но тому добраться до мяча не позволил Гехи.

41' Отобрал мяч на чужой половине поля Эзе, ворвался в штрафную и упал в борьбе с защитником. Свисток арбитра промолчал на этот раз.

40' Убегал на ворота соперника Сон после тонкого паса от Кейна, но в борьбе с защитником пробил он крайне неточно.

39' С углового подавал Олисе точно на голову Андерсену, который пробил метров с девяти, но мяч оказался в руках Льориса.

38' Накрутил финтами соперника на фланге Заха и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.

37' Грубо наступил на ногу сопернику в центре поля Эзе. Все видел арбитр и зафиксировал нарушение правил со стороны хозяев.

36' После навеса с левого фланга в исполнении Олисе пробивал по воротам с разворота Эзе, но мяч угодил точно в спину защитнику.

35' Выиграл подбор у штрафной соперника Андерсен и с лету пробил в ближнюю девятку, но мяч полетел рядом со штангой.

34' Снова подавал Олисе с углового в чужую вратарскую, но на выходе Льорис сыграл грамотно и выбил мяч кулаками.

33' Ушел от соперника по флангу Шлупп и навесил на дальний угол вратарской, но здесь Дайер головой вынес мяч на угловой.

32' С угла поля навесил Олисе на линию вратарской, но здесь выиграл верх Ленгле и головой вынес снаряд подальше от ворот.

31' На скорости прорвался в контратаку по левой бровке Перишичи и прострелил в центр штрафной, но до удара дело так и не дошло.

30' Убежал с фланга к линии штрафной Заха и прокинул мяч между защитников точно на Айю, который пробил с разворота. Успел сложиться Льорис и намертво зафиксировал снаряд в свои руках.

29' Прорвался по центру Эзе к штрафной соперника и выдал пас вперед на Заха, но на выходе Льорис перехватил мяч.

28' Пробивал головой из пределов штрафной Кейн после подачи с фланга от Доэрти, но мяч полетел далеко от ворот.

27' Отобрал мяч на чужой половине поля Дукуре и покатил поперек на Олисе, но тот с ходу пробил точно в корпус Дайеру.

26' Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Дукуре с центра поля на ход Эзе, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках Льориса.

25' Хёйбьерг тонко вырезал в штрафную на ход Сону, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч, подарив его защитнику.

24' Отдавал Хиль пас по флангу на ход Доэрти, но тот не смог обработать мяч как следует и выпустил его за пределы поля.

23' Кейн зацепился за мяч в чужой штрафной и сбросил под удар Хилю, но тому пробить не позволил Андерсен в подкате.

22' В верховой борьбе против Ромеро на фланге получил локтем по спине Айю. Штрафной удар будут исполнять хозяева.

21' Мог убегать на ворота соперника Кейн после поперечного паса от Сона, но в последний момент отобрал сферу в подкате Гехи.

20' Проникающий пас исполнял Хёйбьерг в штрафную на ход Кейну, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Дукуре.

19' Подключился вновь к атаке своей команды Доэрти и прострелил вдоль ворот, но в своей штрафной спокойно вынес сферу в аут Андерсен.

18' В центре поля грамотно подставился Кейн и вынудил нарушить правила Гехи. Штрафной удар исполнять будут "шпоры".

17' Финтами ушел от соперника на фланге Сон и попытался прострелить в штрафную, но мяч еще в полете выскочил за лицевую линию.

16' Ворвался на скорости в штрафную соперника Доэрти и подал на дальнюю штангу, но здесь Сон в борьбе с защитником не дотянулся головой до мяча.

15' Проникающим пасом Шлупп искал в штрафной соперника Заха, но того опередил Ромеро и в подкате вынес снаряд на угловой.

14' Отличным пасом с левого фланга искал Перишич на дальней штанге Доэрти, но вовремя вернулся в оборону Заха и перехватил мяч.

13' Диагональ исполнял Хёйбьерг в штрафную на Хиля, но того опередил Гехи и головой сбросил мяч точно в руки голкиперу.

12' Сместился с правого фланга к линии штрафной соперника Хиль и пробил в дальний верхний угол, но смог поймать мяч в руки Гуаита.

11' Ушел от соперника на скорости по флангу Скипп и подал на дальнюю штангу, но на выходе Гуаита перехватил этот пас.

10' По флангу отдавал пас Перишич на ход Кейну, но вовремя вернулся в оборону Клайн и вынес мяч головой в аут.

9' С фланга низом отдавал Олисе в штрафную соперника на Айю, который пробил в касание, но мяч угодил точно в руки Льорису.

8' С угла поля подавал Сон на дальнюю штангу, где пытался пробить головой Кейн, но проиграл он верховую борьбу Гехи.

7' Убежал в контратаку по правому флангу Сон и выдал пас в центр на Скиппа, но выстрел последнего принял на себя защитник.

6' Ушел от соперника по правой бровке Олисе и отдал пас в штрафную на Айю, но перехватил мяч в последний момент Ленгле.

5' На фланге Заха получил по ногам в подкате от Доэрти. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Кристал Пэлас".

4' Мягко забросил в штрафную соперника Эзе на ход Айю, но тот не смог оторваться от Дайера и в итоге потерял мяч.

3' Диагональ исполнял Андерсен на левый фланг, куда забегал Уорд, но не удалось ему сохранить снаряд в пределах поля.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-синих цветах, гости выбрали себе бело-синий комплект формы.