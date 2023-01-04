Тур: 19. Стадион: Селхерст Парк. Главный судья: Оливер Майкл
0:4
Второй тайм: 84'
0'
42' Желтая карточкаСкипп Оливер
0:1
48' ГолКейн Гарри
0:2
53' ГолКейн Гарри
61' Желтая карточкаШлупп Джеффри
0:3
68' ГолДоэрти Мэтт
0:4
72' ГолХын-Мин Сон
77' Желтая карточкаХиль Бриан
Ход матча
42'
48'
0:1
53'
0:2
61'
68'
0:3
72'
0:4
74'
77'
Статистика матча
-
0 Голы 4
-
8 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 6
-
9 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
2.15 Победа "Тоттенхэма"
28
Дукуре
Шейк
10
Эзе
Эберечи
11
Заха
Уилфрид
15
Дайер
Эрик
14
Перишич
Иван
11
Хиль
Бриан
10
Кейн
Гарри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эзе ЭберечиПолузащитник
-
11 Заха УилфридПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Джонстон СэмВратарь
- Защитник
-
26 Ричардс КрисЗащитник
- Полузащитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Эдуар ОдсоннНападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Перишич ИванПолузащитник
-
11 Хиль БрианНападающий
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Спенс ДжедЗащитник
- Защитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Уайт ХарвиПолузащитник
-
Главный тренер: Конте Антонио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Кристал Пэлас
Тоттенхэм
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 12 побед
20 матчей
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
15%
65%
20%
3 победы 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
1
0.2
Среднее время на гол
90
450
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
1.8
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
28
12
Голов в среднем за матч
1.4
0.6
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
64
150
Бомбардиры внутри турнира
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Заха Уилфрид
|6
|0.35
|Эзе Эберечи
|3
|0.18
|Эдуар Одсонн
|3
|0.18
|Олисе Майкл
|1
|0.06
|Айю Джордан
|1
|0.06
|Андерсен Йоаким
|1
|0.06
|Матета Жан-Филипп
|1
|0.06
|Митчелл Тайрик
|0
|0
|Дукуре Шейк
|0
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|15 (2)
|0.83
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|4
|0.22
|Бентанкур Родриго
|4
|0.22
|Хын-Мин Сон
|3
|0.17
|Дэвис Бен
|2
|0.11
|Дайер Эрик
|2
|0.11
|Сессеньон Райан
|2
|0.11
|Кулушевски Деян
|1
|0.06
|Доэрти Мэтт
|1
|0.06
|Перишич Иван
|0
|0
|Ленгле Клеман
|0
|0
|Ришарлисон
|0
|0
|Эмерсон Жуниор
|0
|0
|Хиль Бриан
|0
|0
Карточки
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гехи Марк
|5
|0
|Дукуре Шейк
|5
|0
|Уорд Джоэл
|4
|0
|Шлупп Джеффри
|4
|0
|Митчелл Тайрик
|2
|1
|Заха Уилфрид
|3
|0
|Андерсен Йоаким
|3
|0
|Эдуар Одсонн
|3
|0
|Томкинс Джеймс
|1
|1
|Виейра Патрик
|2
|0
|Матета Жан-Филипп
|2
|0
|Гуаита Висенте
|1
|0
|Клайн Натаниэль
|1
|0
|Айю Джордан
|1
|0
|Олисе Майкл
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бентанкур Родриго
|5
|0
|Биссума Ив
|5
|0
|Кейн Гарри
|4
|0
|Антонио Конте
|2
|1
|Сессеньон Райан
|3
|0
|Эмерсон Жуниор
|1
|1
|Перишич Иван
|2
|0
|Дэвис Бен
|2
|0
|Ришарлисон
|2
|0
|Ромеро Кристиан
|2
|0
|Скипп Оливер
|2
|0
|Ленгле Клеман
|1
|0
|Дайер Эрик
|1
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
Результаты матчей
Кристал Пэлас
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Тоттенхэм
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
3
5
Кристал Пэлас
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Тоттенхэм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
6
Волевые поражения
5
18
Кристал Пэлас
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Тоттенхэм
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
12% (2)
59% (10)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
12
8
Волевые поражения
8
23
Голы по времени матча
Забито
11
11
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
2
18%
1
9%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
3
27%
1
9%
46-60
2
18%
4
36%
61-75
2
18%
3
27%
76-90
Пропущено
10
13
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
2
20%
1
8%
1-15
1
10%
3
23%
16-30
3
30%
1
8%
31-45
0
0%
5
38%
46-60
1
10%
2
15%
61-75
3
30%
1
8%
76-90
Забито
6
20
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 9
0
0%
1
5%
1-15
2
33%
3
15%
16-30
3
50%
2
10%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
0
0%
5
25%
61-75
1
17%
5
25%
76-90
Пропущено
11
14
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
18%
4
29%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
4
36%
2
14%
61-75
2
18%
2
14%
76-90
Забито
17
31
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 22
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
2
12%
2
6%
1-15
3
18%
4
13%
16-30
4
24%
3
10%
31-45
3
18%
5
16%
46-60
2
12%
9
29%
29%
61-75
3
18%
8
26%
76-90
Пропущено
21
27
9 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 13
4
19%
5
19%
1-15
2
10%
3
11%
16-30
3
14%
6
22%
31-45
2
10%
6
22%
46-60
5
24%
4
15%
61-75
5
24%
3
11%
76-90
Результаты последних матчей
Кристал Пэлас
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Борнмут - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:3 Кристал Пэлас - Вальядолид 2:1 Кристал Пэлас - Наполи 1:3
Кристал Пэлас - Трабзонспор 2:2 Кристал Пэлас - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:0 Эвертон - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:1 Лестер - Кристал Пэлас 0:0 Кристал Пэлас - Лидс 2:1 Кристал Пэлас - Челси 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 1:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Оксфорд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:1
Тоттенхэм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Астон Вилла 0:2 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Ницца 1:1 Тоттенхэм - Мазеруэлл 4:0
Тоттенхэм - Лидс 4:3 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 1:2 Марсель - Тоттенхэм 1:2 Борнмут - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Спортинг Л 1:1 Тоттенхэм - Ньюкасл 1:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Эвертон 2:0 Тоттенхэм - Айнтрахт Фр 3:2 Брайтон - Тоттенхэм 0:1 Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Тоттенхэм - Лестер 6:2 Спортинг Л - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Марсель 2:0
Результаты матчей
Кристал Пэлас
Тоттенхэм
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
6
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Кристал Пэлас
Тоттенхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
81
35
54
17
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
71
35
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
152
610
98
115
413
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|40 - 14
|44
|2.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|44 - 16
|36
|3.
|Заявка
|18
|9
|8
|1
|32 - 11
|35
|4.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|27 - 20
|35
|5.
|4:0 Заявка
|18
|10
|3
|5
|37 - 25
|33
|6.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|34 - 22
|28
|7.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|30 - 27
|28
|8.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|32 - 25
|27
|9.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|30 - 28
|26
|10.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 18
|25
|11.
|0:4 Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 25
|22
|12.
|1:1 Заявка
|18
|6
|4
|8
|20 - 26
|22
|13.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|26 - 31
|17
|14.
|2:2 Заявка
|17
|4
|5
|8
|25 - 31
|17
|15.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|13 - 34
|17
|16.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|18 - 39
|16
|17.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 24
|15
|18.
|2:2 Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 24
|15
|19.
|1:1 Заявка
|18
|3
|5
|10
|11 - 27
|14
|20.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|15 - 33
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|31 - 10
|22
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|22 - 8
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|23 - 9
|20
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 4
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|17 - 5
|19
|6.
|4:0 Заявка
|9
|6
|0
|3
|21 - 13
|18
|7.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 10
|16
|8.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 14
|15
|9.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|10.
|1:1 Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|11.
|0:4 Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 15
|13
|12.
|2:2 Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 14
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|15.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|16.
|2:2 Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|17.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 10
|8
|18.
|1:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 14
|8
|19.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|20.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 6
|22
|2.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|19 - 15
|16
|3.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 16
|16
|4.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 6
|16
|5.
|4:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 12
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 13
|13
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 12
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 18
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|17 - 21
|9
|11.
|0:4 Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|13.
|1:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 16
|8
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|15.
|1:1 Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 13
|6
|16.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|6 - 17
|6
|17.
|2:2 Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 12
|5
|18.
|2:2 Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 17
|5
|19.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 29
|5
|20.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|2 - 22
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|21 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|15 (1)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|12 (3)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|11 (1)
|Лидс
|Морено Родриго
|10 (1)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|7
|Фулхэм
|Рид Бобби
|6
|Фулхэм
|Тете Кенни
|6
|Брентфорд
|Тони Айвен
|6
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|6
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
2.15 Победа "Тоттенхэма"
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 0:4 Тоттенхэм
Исход игры
Кристал Пэлас
8.1% (10)
Ничья
27.4% (34)
Тоттенхэм
64.5% (80)
Тотал 2.5
Больше
67.54% (77)
Меньше
32.46% (37)
Обе команды забьют
Да
90.35% (103)
Нет
9.65% (11)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
45.2% (56)
1:1 Ничья
21.8% (27)
2:2 Ничья
4.8% (6)
0:1 Тоттенхэм
4.8% (6)
2:1 Кристал Пэлас
4.8% (6)
1:3 Тоттенхэм
4% (5)
2:3 Тоттенхэм
2.4% (3)
0:2 Тоттенхэм
2.4% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!