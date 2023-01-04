Аугустинссон головой на дальнем краю штрафной замкнул высокую подачу справа, но удар получился несильным, прямо в руки Жозе Са.

Будет теперь выполнять Аугустинссон работу Диня. Дважды подряд получает свободный швед мяч на левом краю атаки и пробует что-то там придумать.

Килман на линии вратарской успешно играет головой после навеса справа от лицевой, вынося мяч подальше.

Вот это да! Ну надо же накрывать игрока, который так рулит атаками! Вначале выполнил Аугустинссон опаснейший прострел слева, который едва не привёл к пенальти из-за возможной игры рукой, а во втором темпе открылся на левом краю штрафной и нанёс разящий удар в дальний угол. Голкипер был уже отыгран, и буквально в последний момент почти с "ленточки" вытащил мяч Килман!

ГО-О-О-О-Л! Ингс, 1:1! Прошла быстрая атака у "Виллы"! Высоковато расположились "волки" и потеряли Ингса, сумевшего открыться между защитниками, обработать подъёмом верховую передачу из глубины, а затем отправить мяч мимо голкипера в сетку!

Траоре вновь открылся справа и опасно пробил в ближний угол. Его удар отразил Мартинес, а затем свистнули судьи справедливый офсайд у форварда гостей.

Траоре опустился в оборону и отобрал там мяч у Диня, начав атаку своей команды.

Динь низом отдал передачу к лицевой на Коутиньо, который уже покатил во вратарскую. Смотрелось опасно, но точности пасу не хватило.

Всё более опасными получаются ходы Диня. На этот раз от левой бровки навесил он к дальнему углу вратарской, где совсем чуть-чуть в верховой борьбе не добрался до мяча Бэйли.

Подкараулил Диего Коста подбор в опорной и с ходу нанёс сильный удар, который был заблокирован на входе в штрафную.

Четвёртая замена у "Вулверхэмптона". Как раз Диего Косту меняют, Кунья вместо него появляется. Это дебют в составе "волков" бразильца, арендованного у "Атлетико".

Тройная замена у "Астон Виллы". Ингс, Дендонкер и Аугустинссон вместо Уоткинса, Диня и Соареса.

Классно сыграл Траоре. Качнул он на правом краю штрафной Мингса и хлёстко пробил, выцеливая под перекладину. Чуть выше створа получилось.

Буэндия из неплохой позиции в опорной зоне нанёс удар, который был заблокирован.

Траоре почти с ходу навязывает борьбу в линии атаки, но не пускает его на краю штрафной к мячу Мингс.

Динь открылся слева у лицевой, принял передачу и прострелил к линии вратарской. Там никто из партнёров к мячу не успевал, "волки" подчистили.

Обыгрался теперь Динь слева с Уоткинсом, после чего выполнил ещё один прострел, неточно.

Вновь остался Динь без опеки на левом краю атаки и на сей раз уже поинтереснее выполнил навес к линии вратарской. Но там верх вновь остался за гостями.

Диего Коста сбоку пошёл в подкат против Мингса и сам же по итогам эпизода получил небольшое повреждение. А заодно и жёлтую карточку.

Коутиньо дважды подряд в ходе одной атаки выгрыз мяч перед линией штрафной и выполнял неплохую обостряющую передачу. Однако плотно отзащищались "волки" в этой ситуации.

Траоре в одиночку протащил справа и умудрился под давлением опекуна пробить по центру под перекладину. Мартинес верно занял позицию и отразил.

Бэйли классно протащил вдоль правой границы штрафной и выполнял передачу к центру площадки на свободного Буэндию. Прервали передачу защитники. Удар же Камара со второго темпа вышел неточным, сорвался мяч с ноги.

Неплохое наступление организовали хозяева на правой бровке, насытив зону, однако проникающая передача в линию атаки не прошла.

Двойная замена у "Вулверхэмптона". Ходж и Аит-Нури вместо Моутинью и Хвана.

Первая замена произошла у "Астон Виллы" в перерыве. Коутиньо появился на поле вместо Эшли Янга.

Первый тайм

45' Свисток на перерыв. Очень зрелищная и при этом качественная игра, в которой чуть лучше себя проявляет бодрый "Вулверхэмптон". Особенно впечатлили "волки" в первые минуты матча. Тем не менее, "Вилла" тоже вполне хороша и должна продолжать бороться за положительный результат.

45' Бэйли в самой концовке тайма справа ворвался в штрафную, однако обострить под давлением не сумел.

45' Килман жестковато играет против Бэйли, наступив тому на ногу. Жёлтая защитнику гостей.

45' Две минуты добавлено.

45' Поденсе принял красивую передачу и вскоре заработал корнер...всё классно, вот только с определением офсайдов как-то не очень пока что сегодня. Явно Даниэл был во "вне игры", причём показалось, что очень хорошо так: на метр-два.

43' Луис Матеус на ровном месте упал на газон. По всей видимости, проблемы со связками или с мышцами. Оказывают ему помощь медики.

41' "Вулверхэмптон" сел в оборону достаточно так плотно. "Вилла" владеет мячом в середине поля. Подобного в этом матче ещё не наблюдалось. Ну, возможно это ситуационно. Либо подустали "волки", надо и паузу небольшую взять.

39' Соарес исполнил подачу от правого углового флажка, "волки" легко справились с потенциальной угрозой.

38' Буэно под давлением соперника довольно рискованно покатил к лицевой на Жозе Са, который хотел вынести подальше, однако сорвался у него мяч с ноги, и получился угловой.

37' Ну, а Соаресу, конечно, потребовалось какое-то время для того, чтобы прийти в себя.

36' Хван безрассудно пошёл в необязательный подкат в середине поля и въехал шипами в ногу Дугласу Соаресу, жёлтая хавбеку гостей.

34' Не лучшим образом исполнили "волки" стандарт, однако важнее то, что сумели они зацепиться за мяч вторым темпом и организовать уже полноценную позиционную атаку. Хотя и без толкового завершения.

33' Вновь Диего Коста в подыгрыше. Оставляет он слева мяч Буэно, а сам отправляется в штрафную. Уго на замахе убирает опекуна и вешает к линии вратарской, где Мингс, кажется, выносит на угловой.

32' Как-то бесхитростно низом хотел Диего Коста доставить мяч в штрафную слева, и максимум, чего удалось добиться, - того, что мяч просто отскочил испанцу обратно в ноги.

30' Высоченная длинная передача последовала от центральной линии в борьбу на входе в штрафную гостей, и там пробовали игроки группы атаки "Виллы" зацепиться, а затем и поддерживавший атаку из глубины Кэш, однако всё безрезультатно.

28' Хорошо поддавили соперника на чужой половине бирмингемцы, однако Бэйли заигрался с мячом на входе в штрафную, затянул с решением, в результате чего допустил потерю.

26' Динь классно пробил со штрафного над "стенкой", и опускался мяч под перекладину. Жозе Са выставил руки и удар отразил.

25' Невеш сфолил в паре метров от своей штрафной, и шанс на хороший стандарт есть у "Виллы".

24' Показывают нам повтор ситуации, где был в деле Диего Коста. Довольно жёстко и нацеленно пошёл он на бровке в подкат против Эшли Янга. Фол свистнул судья, конечно.

22' Буэно не лучшим образом подавал слева в штрафную, однако отскочил там мяч к Луису Матеусу, который на углу вратарской из убойной позиции не сумел переиграть в ближнем бою вышедшего на перехват Эмилиано Мартинеса. Первое спасение в сегодняшнем матче от новоиспечённого чемпиона мира.

21' Классную по задумке передачу низом вырезал Поденсе в штрафную на открывавшегося там Диего Косту, но не рассчитал силу. Испанец очень расстроен, сокрушается и возмущается.

19' После заброса в штрафную "волков" из глубины вовремя выходит из ворот Жозе Са и оказывается первым на мяче. Впрочем, вроде как страховали его всё равно двое защитников.

18' Моутинью выполнил очередную подачу от углового флажка, на этот раз обостряющего паса не получилось.

17' Прошёл пас верхом вдоль правой бровки на Хвана, тот сильно прострелил, а Мингс вовремя выставил ногу, корнер.

16' Последовал заброс вдоль левого полуфланга к лицевой "Виллы" на Буэно, однако тот чуть не успевал к мячу, да и корпус спокойно ставил ему Кэш в этой ситуации.

14' Динь со стандарта на своём левом фланге выполнил подачу, а верх в штрафной сняли защитники гостей.

12' ГО-О-О-О-Л! Поденсе, 0:1! Ну, "волки" настолько хороши по первым минутам, что гол был исключительно вопросом времени. Получил Поденсе на ближнем краю штрафной передачу справа от Моутинью и убрал на замахе Консу, после чего обводящим ударом технично отправил мяч в дальний угол!

11' И вновь уверенно действует на левом краю обороны Динь, ещё один корнер для "Вулверхэмптона".

11' Динь блокирует передачу гостей в линию атаки, аут теперь зарабатывает команда Лопетеги.

10' Накоротке разыграли гости угловой, а затем после навеса справа Кэш выставил руку, прервав полёт мяча, штрафной в пользу "волков".

8' Попытка проникающей передачи от "волков" по центру между двумя защитниками, прерывает пас Конса, уверенно выбрав верную позицию.

6' Вскоре после розыгрыша углового опасный заброс на дальнюю штангу выполнил слева Моутинью, и с трудом там почти с "ленточки" выносили мяч защитники "Виллы". Однако возможно, что был офсайд всё-таки в этом эпизоде.

4' Впечатляющий забег Семеду совершает вдоль правой бровки, однако уверенно и достаточно высоко встречают его защитники хозяев.

3' Дал плоды прессинг бирмингемцев, удалось им перехватить мяч и отправить его в штрафную на Бэйли. Тот в касание пробил в ближний угол, мимо створа.

3' Продолжается владение гостей, а "Вилла" поддавливает соперника перед его штрафной.

1' Довольно активно начинают "волки" и пробуют провести атаку правым флангом, однако упускают мяч за боковую.