Тур: 19. Стадион: Вилла Парк. Главный судья: Джиллетт Джаред
1:1
Второй тайм: 83'
0'
0:1
12' ГолПоденсе Даниэл
36' Желтая карточкаХи-Чан Хван
45' Желтая карточкаКилман Макс
52' Желтая карточкаКоста Диего
1:1
78' ГолИнгс Дэнни
82' Желтая карточкаКоутиньо Филиппе
Ход матча
12'
0:1
36'
45'
52'
78'
1:1
79'
82'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
6 Угловые 6
-
0 Офсайды 4
-
6 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
1.93 Победа «Астон Виллы»
18
Янг
Эшли
27
Динь
Люка
31
Бэйли
Леон
11
Уоткинс
Олли
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
64
Буэно
Уго
11
Хи-Чан
Хван
29
Коста
Диего
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Янг ЭшлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Динь ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бэйли ЛеонНападающий
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
- Запасные игроки
-
25 Ольсен РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Беднарек ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Янг КаданПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Килман МаксЗащитник
-
64 Буэно УгоЗащитник
- Полузащитник
-
27 Луис МатеусПолузащитник
-
11 Хи-Чан ХванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Коста ДиегоНападающий
- Запасные игроки
-
13 Шаркич МатияВратарь
- Защитник
-
19 Хонни КастроЗащитник
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
-
59 Ходж ДжозефПолузащитник
- Нападающий
-
12 Кунья МатеусНападающий
- Нападающий
-
37 Траоре АдамаНападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Астон Вилла
Вулверхэмптон
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
18 матчей
27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
3 победы 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.22
1.22
Среднее время на гол
73
73
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.44
1.11
Среднее время на гол
62
81
Всего голов
24
21
Голов в среднем за матч
1.33
1.17
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
Среднее время на гол
67
77
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингс Дэнни
|5 (2)
|0.28
|Уоткинс Олли
|3
|0.17
|Бэйли Леон
|3
|0.17
|Соарес Дуглас
|2
|0.11
|Рамси Джакоб
|2
|0.11
|Буэндия Эмилиано
|2
|0.11
|Янг Эшли
|1
|0.06
|Динь Люка
|1
|0.06
|Макгинн Джон
|0
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поденсе Даниэл
|4
|0.22
|Невеш Рубен
|4 (2)
|0.22
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.06
|Траоре Адама
|1
|0.06
|Аит-Нури Раян
|1
|0.06
|Моутинью Жоау
|0
|0
|Семеду Нелсон
|0
|0
|Траоре Бубакар
|0
|0
|Хи-Чан Хван
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
|Буэно Уго
|0
|0
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макгинн Джон
|4
|0
|Мингс Тайрон
|4
|0
|Бэйли Леон
|4
|0
|Рамси Джакоб
|4
|0
|Янг Эшли
|3
|0
|Ингс Дэнни
|3
|0
|Кэш Мэтти
|3
|0
|Конса Эзри
|3
|0
|Соарес Дуглас
|1
|1
|Коутиньо Филиппе
|2
|0
|Мартинес Эмилиано
|2
|0
|Динь Люка
|2
|0
|Камара Бубакар I
|2
|0
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0
|Чамберс Калум
|1
|0
|Уоткинс Олли
|1
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Невеш Рубен
|7
|0
|Семеду Нелсон
|4
|1
|Поденсе Даниэл
|4
|0
|Коста Диего
|2
|1
|Коллинз Натан
|2
|1
|Хонни Кастро
|3
|0
|Моутинью Жоау
|2
|0
|Траоре Бубакар
|2
|0
|Килман Макс
|2
|0
|Аит-Нури Раян
|2
|0
|Гомеш Тоти
|2
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|Нету Педру
|1
|0
|Хи-Чан Хван
|1
|0
|Луис Матеус II
|1
|0
|Буэно Уго
|1
|0
|Ходж Джозеф
|1
|0
Результаты матчей
Астон Вилла
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Вулверхэмптон
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
2
4
Астон Вилла
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Вулверхэмптон
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
13
13
Волевые поражения
5
3
Астон Вилла
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Вулверхэмптон
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
13
14
Волевые поражения
7
7
Голы по времени матча
Забито
14
6
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
5
36%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
21%
1
17%
31-45
3
21%
1
17%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
2
14%
1
17%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
2
29%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
1
14%
4
36%
46-60
2
29%
2
18%
61-75
1
14%
1
9%
76-90
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
1
13%
1
20%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
15
14
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
4
27%
3
21%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
3
20%
1
7%
46-60
3
20%
3
21%
61-75
2
13%
4
29%
76-90
Забито
22
11
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
5 Не забивали 9
6
27%
2
18%
1-15
2
9%
1
9%
16-30
3
14%
4
36%
31-45
5
23%
2
18%
46-60
3
14%
1
9%
61-75
3
14%
1
9%
76-90
Пропущено
22
25
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
6
27%
4
16%
1-15
1
5%
4
16%
16-30
3
14%
2
8%
31-45
4
18%
5
20%
46-60
5
23%
5
20%
61-75
3
14%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Тоттенхэм - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Ливерпуль 1:3 Астон Вилла - Вильярреал 0:1 Челси - Астон Вилла 0:1
Астон Вилла - Брайтон 2:2 Кардифф Сити - Астон Вилла 3:1 Брайтон - Астон Вилла 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 4:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл - Астон Вилла 4:0 Астон Вилла - Брентфорд 4:0 Фулхэм - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Челси 0:2 Ноттингем Форест - Астон Вилла 1:1 Лидс - Астон Вилла 0:0 Астон Вилла - Саутгемптон 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Болтон - Астон Вилла 1:4
Вулверхэмптон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Эвертон - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Джиллингем 2:0 Кадис - Вулверхэмптон 3:4
Эмполи - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Вулверхэмптон - Лидс 1:0 Вулверхэмптон - Брайтон 2:3 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Лестер 0:4 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:0 Челси - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 Борнмут - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон - Престон Норт Энд 2:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0
Результаты матчей
Астон Вилла
Вулверхэмптон
Точный счет
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
9 раз 53%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Астон Вилла
Вулверхэмптон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
45
35
18
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
44
27
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
89
512
215
215
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|40 - 14
|44
|2.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|44 - 16
|36
|3.
|Заявка
|18
|9
|8
|1
|32 - 11
|35
|4.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|27 - 20
|35
|5.
|4:0 Заявка
|18
|10
|3
|5
|37 - 25
|33
|6.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|34 - 22
|28
|7.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|30 - 27
|28
|8.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|32 - 25
|27
|9.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|30 - 28
|26
|10.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 18
|25
|11.
|0:4 Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 25
|22
|12.
|1:1 Заявка
|18
|6
|4
|8
|20 - 26
|22
|13.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|26 - 31
|17
|14.
|2:2 Заявка
|17
|4
|5
|8
|25 - 31
|17
|15.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|13 - 34
|17
|16.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|18 - 39
|16
|17.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 24
|15
|18.
|2:2 Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 24
|15
|19.
|1:1 Заявка
|18
|3
|5
|10
|11 - 27
|14
|20.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|15 - 33
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|31 - 10
|22
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|22 - 8
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|23 - 9
|20
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 4
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|17 - 5
|19
|6.
|4:0 Заявка
|9
|6
|0
|3
|21 - 13
|18
|7.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 10
|16
|8.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 14
|15
|9.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|10.
|1:1 Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|11.
|0:4 Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 15
|13
|12.
|2:2 Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 14
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|15.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|16.
|2:2 Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|17.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 10
|8
|18.
|1:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 14
|8
|19.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|20.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 6
|22
|2.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|19 - 15
|16
|3.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 16
|16
|4.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 6
|16
|5.
|4:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 12
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 13
|13
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 12
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 18
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|17 - 21
|9
|11.
|0:4 Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|13.
|1:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 16
|8
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|15.
|1:1 Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 13
|6
|16.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|6 - 17
|6
|17.
|2:2 Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 12
|5
|18.
|2:2 Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 17
|5
|19.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 29
|5
|20.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|2 - 22
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|21 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|15 (1)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|12 (3)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|11 (1)
|Лидс
|Морено Родриго
|10 (1)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|7
|Фулхэм
|Рид Бобби
|6
|Фулхэм
|Тете Кенни
|6
|Брентфорд
|Тони Айвен
|6
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|6