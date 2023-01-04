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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Джиллетт Джаред
Астон Вилла
1:1
Второй тайм: 83'
Вулверхэмптон
0'
0:1
12' Гол
Поденсе Даниэл
36' Желтая карточка
Хи-Чан Хван
45' Желтая карточка
Килман Макс
52' Желтая карточка
Коста Диего
1:1
78' Гол
Ингс Дэнни
82' Желтая карточка
Коутиньо Филиппе

Ход матча

12'
0:1
Поденсе Даниэл
(Моутинью Жоау)
36'
 
Хи-Чан Хван
45'
 
Килман Макс
46'
 
Траоре Адама
Поденсе Даниэл
46'
Коутиньо Филиппе
Янг Эшли
 
52'
 
Коста Диего
59'
 
Аит-Нури Раян
Хи-Чан Хван
59'
 
Ходж Джозеф
Моутинью Жоау
66'
 
Кунья Матеус
Коста Диего
66'
Ингс Дэнни
Уоткинс Олли
 
67'
Дендонкер Леандер
Динь Люка
 
67'
Аугустинссон Людвиг
Соарес Дуглас
 
78'
Ингс Дэнни
(Мингс Тайрон)
1:1
79'
 
Гомеш Тоти
Буэно Уго
82'
Коутиньо Филиппе
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 6
  • 0 Офсайды 4
  • 6 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 126
Астон Вилла 81% (102)
X 12.7% (16)
Вулверхэмптон 6.3% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Астон Вилла
Ничья
Вулверхэмптон
4.25
4.10
4.20
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мартинес
Эмилиано
18
Янг
Эшли
4
Конса
Эзри
5
Мингс
Тайрон
27
Динь
Люка
2
Кэш
Мэтти
44
Камара
Бубакар
I
6
Соарес
Дуглас
10
Буэндия
Эмилиано
31
Бэйли
Леон
11
Уоткинс
Олли
1
Са
Жозе
22
Семеду
Нелсон
4
Коллинз
Натан
23
Килман
Макс
64
Буэно
Уго
8
Невеш
Рубен
27
Луис
Матеус
II
11
Хи-Чан
Хван
28
Моутинью
Жоау
10
Поденсе
Даниэл
29
Коста
Диего
Астон Вилла
4-4-2
Вулверхэмптон
4-2-3-1

История личных встреч

Астон Вилла
Вулверхэмптон

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

18 матчей

27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
3 победы 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
КЛ
2:1
Ч
4:1
Ч
2:0
Ч
1:0
Ч
1:1
ТМК
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.22
1.22

Среднее время на гол

73
73

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.44
1.11

Среднее время на гол

62
81

Всего голов

24
21

Голов в среднем за матч

1.33
1.17

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15

Среднее время на гол

67
77

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингс Дэнни 5 (2) 0.28
Уоткинс Олли 3 0.17
Бэйли Леон 3 0.17
Соарес Дуглас 2 0.11
Рамси Джакоб 2 0.11
Буэндия Эмилиано 2 0.11
Янг Эшли 1 0.06
Динь Люка 1 0.06
Макгинн Джон 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поденсе Даниэл 4 0.22
Невеш Рубен 4 (2) 0.22
Гуэдеш Гонсалу 1 0.06
Траоре Адама 1 0.06
Аит-Нури Раян 1 0.06
Моутинью Жоау 0 0
Семеду Нелсон 0 0
Траоре Бубакар 0 0
Хи-Чан Хван 0 0
Луис Матеус II 0 0
Буэно Уго 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макгинн Джон 4 0
Мингс Тайрон 4 0
Бэйли Леон 4 0
Рамси Джакоб 4 0
Янг Эшли 3 0
Ингс Дэнни 3 0
Кэш Мэтти 3 0
Конса Эзри 3 0
Соарес Дуглас 1 1
Коутиньо Филиппе 2 0
Мартинес Эмилиано 2 0
Динь Люка 2 0
Камара Бубакар I 2 0
Аугустинссон Людвиг 1 0
Чамберс Калум 1 0
Уоткинс Олли 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Невеш Рубен 7 0
Семеду Нелсон 4 1
Поденсе Даниэл 4 0
Коста Диего 2 1
Коллинз Натан 2 1
Хонни Кастро 3 0
Моутинью Жоау 2 0
Траоре Бубакар 2 0
Килман Макс 2 0
Аит-Нури Раян 2 0
Гомеш Тоти 2 0
Гуэдеш Гонсалу 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Нету Педру 1 0
Хи-Чан Хван 1 0
Луис Матеус II 1 0
Буэно Уго 1 0
Ходж Джозеф 1 0

Результаты матчей

Астон Вилла
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Вулверхэмптон
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
4
Астон Вилла
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Вулверхэмптон
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
13

Волевые поражения

5
3
Астон Вилла
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Вулверхэмптон
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

13
14

Волевые поражения

7
7

Голы по времени матча

Забито

14
6
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
5
36%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
21%
1
17%
31-45
3
21%
1
17%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
2
14%
1
17%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
2
29%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
1
14%
4
36%
46-60
2
29%
2
18%
61-75
1
14%
1
9%
76-90

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
1
13%
1
20%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

15
14
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
4
27%
3
21%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
3
20%
1
7%
46-60
3
20%
3
21%
61-75
2
13%
4
29%
76-90

Забито

22
11
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
5 Не забивали 9
6
27%
2
18%
1-15
2
9%
1
9%
16-30
3
14%
4
36%
31-45
5
23%
2
18%
46-60
3
14%
1
9%
61-75
3
14%
1
9%
76-90

Пропущено

22
25
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
6
27%
4
16%
1-15
1
5%
4
16%
16-30
3
14%
2
8%
31-45
4
18%
5
20%
46-60
5
23%
5
20%
61-75
3
14%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Тоттенхэм - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Ливерпуль 1:3 Астон Вилла - Вильярреал 0:1 Челси - Астон Вилла 0:1
Астон Вилла - Брайтон 2:2 Кардифф Сити - Астон Вилла 3:1 Брайтон - Астон Вилла 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 4:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл - Астон Вилла 4:0 Астон Вилла - Брентфорд 4:0 Фулхэм - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Челси 0:2 Ноттингем Форест - Астон Вилла 1:1 Лидс - Астон Вилла 0:0 Астон Вилла - Саутгемптон 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Болтон - Астон Вилла 1:4
Вулверхэмптон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Эвертон - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Джиллингем 2:0 Кадис - Вулверхэмптон 3:4
Эмполи - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Вулверхэмптон - Лидс 1:0 Вулверхэмптон - Брайтон 2:3 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Лестер 0:4 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:0 Челси - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 Борнмут - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон - Престон Норт Энд 2:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0

Результаты матчей

Астон Вилла
Вулверхэмптон

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
9 раз 53%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Астон Вилла
Вулверхэмптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
5
3
5
1.5
1
8
2
6
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
4
4
2
7
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
8
9
5
12
1.5
2
15
2
15
2.5
1
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 14 2 1 40 - 14 44
2.
Манчестер Сити
 Заявка 16 11 3 2 44 - 16 36
3.
Ньюкасл
 Заявка 18 9 8 1 32 - 11 35
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 11 2 4 27 - 20 35
5.
Тоттенхэм
 4:0 Заявка 18 10 3 5 37 - 25 33
6.
Ливерпуль
 Заявка 17 8 4 5 34 - 22 28
7.
Фулхэм
 Заявка 18 8 4 6 30 - 27 28
8.
Брайтон
 Заявка 17 8 3 6 32 - 25 27
9.
Брентфорд
 Заявка 18 6 8 4 30 - 28 26
10.
Челси
 Заявка 16 7 4 5 20 - 18 25
11.
Кристал Пэлас
 0:4 Заявка 17 6 4 7 17 - 25 22
12.
Астон Вилла
 1:1 Заявка 18 6 4 8 20 - 26 22
13.
Лестер
 Заявка 18 5 2 11 26 - 31 17
14.
Лидс
 2:2 Заявка 17 4 5 8 25 - 31 17
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 4 5 9 13 - 34 17
16.
Борнмут
 Заявка 18 4 4 10 18 - 39 16
17.
Эвертон
 Заявка 18 3 6 9 14 - 24 15
18.
Вест Хэм
 2:2 Заявка 18 4 3 11 15 - 24 15
19.
Вулверхэмптон
 1:1 Заявка 18 3 5 10 11 - 27 14
20.
Саутгемптон
 Заявка 18 3 3 12 15 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 9 7 1 1 31 - 10 22
2.
Арсенал
 Заявка 8 7 1 0 22 - 8 22
3.
Ливерпуль
 Заявка 9 6 2 1 23 - 9 20
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 6 1 1 15 - 4 19
5.
Ньюкасл
 Заявка 9 5 4 0 17 - 5 19
6.
Тоттенхэм
 4:0 Заявка 9 6 0 3 21 - 13 18
7.
Брентфорд
 Заявка 9 4 4 1 18 - 10 16
8.
Фулхэм
 Заявка 9 4 3 2 16 - 14 15
9.
Челси
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
10.
Астон Вилла
 1:1 Заявка 9 4 2 3 13 - 10 14
11.
Кристал Пэлас
 0:4 Заявка 9 4 1 4 10 - 15 13
12.
Лидс
 2:2 Заявка 9 3 3 3 15 - 14 12
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
14.
Брайтон
 Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
15.
Борнмут
 Заявка 9 3 2 4 9 - 10 11
16.
Вест Хэм
 2:2 Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
17.
Лестер
 Заявка 9 2 2 5 9 - 10 8
18.
Вулверхэмптон
 1:1 Заявка 9 2 2 5 5 - 14 8
19.
Эвертон
 Заявка 9 2 2 5 8 - 12 8
20.
Саутгемптон
 Заявка 9 1 3 5 9 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 9 7 1 1 18 - 6 22
2.
Брайтон
 Заявка 9 5 1 3 19 - 15 16
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 1 3 12 - 16 16
4.
Ньюкасл
 Заявка 9 4 4 1 15 - 6 16
5.
Тоттенхэм
 4:0 Заявка 9 4 3 2 16 - 12 15
6.
Манчестер Сити
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
7.
Фулхэм
 Заявка 9 4 1 4 14 - 13 13
8.
Челси
 Заявка 9 3 2 4 8 - 12 11
9.
Брентфорд
 Заявка 9 2 4 3 12 - 18 10
10.
Лестер
 Заявка 9 3 0 6 17 - 21 9
11.
Кристал Пэлас
 0:4 Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
12.
Ливерпуль
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
13.
Астон Вилла
 1:1 Заявка 9 2 2 5 7 - 16 8
14.
Эвертон
 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
15.
Вулверхэмптон
 1:1 Заявка 9 1 3 5 6 - 13 6
16.
Саутгемптон
 Заявка 9 2 0 7 6 - 17 6
17.
Вест Хэм
 2:2 Заявка 9 1 2 6 6 - 12 5
18.
Лидс
 2:2 Заявка 8 1 2 5 10 - 17 5
19.
Борнмут
 Заявка 9 1 2 6 9 - 29 5
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 1 2 6 2 - 22 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 21 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 15 (1)
Брентфорд Тони Айвен 12 (3)
Фулхэм Митрович Александар 11 (1)
Лидс Морено Родриго 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 7
Фулхэм Рид Бобби 6
Фулхэм Тете Кенни 6
Брентфорд Тони Айвен 6
Ньюкасл Жоэлинтон 6
Весь список
  • Второй тайм
  • Офсайд
    82'
    Траоре вновь открылся справа и опасно пробил в ближний угол. Его удар отразил Мартинес, а затем свистнули судьи справедливый офсайд у форварда гостей.
  • Замена
    79'
    Последняя замена у "Вулверхэмптона". Тоти Гомеш вместо Буэно.
  • Описание гола
    78'
    ГО-О-О-О-Л! Ингс, 1:1! Прошла быстрая атака у "Виллы"! Высоковато расположились "волки" и потеряли Ингса, сумевшего открыться между защитниками, обработать подъёмом верховую передачу из глубины, а затем отправить мяч мимо голкипера в сетку!
  • Опасный момент
    75'
    Вот это да! Ну надо же накрывать игрока, который так рулит атаками! Вначале выполнил Аугустинссон опаснейший прострел слева, который едва не привёл к пенальти из-за возможной игры рукой, а во втором темпе открылся на левом краю штрафной и нанёс разящий удар в дальний угол. Голкипер был уже отыгран, и буквально в последний момент почти с "ленточки" вытащил мяч Килман!
  • 74'
    Килман на линии вратарской успешно играет головой после навеса справа от лицевой, вынося мяч подальше.
  • 73'
    Будет теперь выполнять Аугустинссон работу Диня. Дважды подряд получает свободный швед мяч на левом краю атаки и пробует что-то там придумать.
  • 72'
    Аугустинссон головой на дальнем краю штрафной замкнул высокую подачу справа, но удар получился несильным, прямо в руки Жозе Са.
  • 71'
    Буэндия из неплохой позиции в опорной зоне нанёс удар, который был заблокирован.
  • 69'
    Классно сыграл Траоре. Качнул он на правом краю штрафной Мингса и хлёстко пробил, выцеливая под перекладину. Чуть выше створа получилось.
  • Замена
    67'
    Тройная замена у "Астон Виллы". Ингс, Дендонкер и Аугустинссон вместо Уоткинса, Диня и Соареса.
  • Замена
    66'
    Четвёртая замена у "Вулверхэмптона". Как раз Диего Косту меняют, Кунья вместо него появляется. Это дебют в составе "волков" бразильца, арендованного у "Атлетико".
  • 65'
    Подкараулил Диего Коста подбор в опорной и с ходу нанёс сильный удар, который был заблокирован на входе в штрафную.
  • 64'
    Всё более опасными получаются ходы Диня. На этот раз от левой бровки навесил он к дальнему углу вратарской, где совсем чуть-чуть в верховой борьбе не добрался до мяча Бэйли.
  • 62'
    Динь низом отдал передачу к лицевой на Коутиньо, который уже покатил во вратарскую. Смотрелось опасно, но точности пасу не хватило.
  • 61'
    Траоре опустился в оборону и отобрал там мяч у Диня, начав атаку своей команды.
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    • Замена
      59'
      Двойная замена у "Вулверхэмптона". Ходж и Аит-Нури вместо Моутинью и Хвана.
    • 57'
      Неплохое наступление организовали хозяева на правой бровке, насытив зону, однако проникающая передача в линию атаки не прошла.
    • 55'
      Бэйли классно протащил вдоль правой границы штрафной и выполнял передачу к центру площадки на свободного Буэндию. Прервали передачу защитники. Удар же Камара со второго темпа вышел неточным, сорвался мяч с ноги.
    • 54'
      Траоре в одиночку протащил справа и умудрился под давлением опекуна пробить по центру под перекладину. Мартинес верно занял позицию и отразил.
    • 53'
      Коутиньо дважды подряд в ходе одной атаки выгрыз мяч перед линией штрафной и выполнял неплохую обостряющую передачу. Однако плотно отзащищались "волки" в этой ситуации.
    • Желтая карточка
      52'
      Диего Коста сбоку пошёл в подкат против Мингса и сам же по итогам эпизода получил небольшое повреждение. А заодно и жёлтую карточку.
    • 50'
      Вновь остался Динь без опеки на левом краю атаки и на сей раз уже поинтереснее выполнил навес к линии вратарской. Но там верх вновь остался за гостями.
    • 49'
      Обыгрался теперь Динь слева с Уоткинсом, после чего выполнил ещё один прострел, неточно.
    • 48'
      Динь открылся слева у лицевой, принял передачу и прострелил к линии вратарской. Там никто из партнёров к мячу не успевал, "волки" подчистили.
    • 47'
      Траоре почти с ходу навязывает борьбу в линии атаки, но не пускает его на краю штрафной к мячу Мингс.
    • Замена
      46'
      И первая замена у "Вулверхэмптона". Адама Траоре вместо Поденсе.
    • Замена
      46'
      Первая замена произошла у "Астон Виллы" в перерыве. Коутиньо появился на поле вместо Эшли Янга.
    • Второй тайм начался

      Стартовал второй тайм.

    • Первый тайм
    • Перерыв
      45'
      Свисток на перерыв. Очень зрелищная и при этом качественная игра, в которой чуть лучше себя проявляет бодрый "Вулверхэмптон". Особенно впечатлили "волки" в первые минуты матча. Тем не менее, "Вилла" тоже вполне хороша и должна продолжать бороться за положительный результат.
    • 45'
      Бэйли в самой концовке тайма справа ворвался в штрафную, однако обострить под давлением не сумел.
    • Желтая карточка
      45'
      Килман жестковато играет против Бэйли, наступив тому на ногу. Жёлтая защитнику гостей.
    • Дополнительное время
      45'
      Две минуты добавлено.
    • 45'
      Поденсе принял красивую передачу и вскоре заработал корнер...всё классно, вот только с определением офсайдов как-то не очень пока что сегодня. Явно Даниэл был во "вне игры", причём показалось, что очень хорошо так: на метр-два.
    • Травма, повреждение
      43'
      Луис Матеус на ровном месте упал на газон. По всей видимости, проблемы со связками или с мышцами. Оказывают ему помощь медики.
    • 41'
      "Вулверхэмптон" сел в оборону достаточно так плотно. "Вилла" владеет мячом в середине поля. Подобного в этом матче ещё не наблюдалось. Ну, возможно это ситуационно. Либо подустали "волки", надо и паузу небольшую взять.
    • Угловой
      39'
      Соарес исполнил подачу от правого углового флажка, "волки" легко справились с потенциальной угрозой.
    • 38'
      Буэно под давлением соперника довольно рискованно покатил к лицевой на Жозе Са, который хотел вынести подальше, однако сорвался у него мяч с ноги, и получился угловой.
    • Травма, повреждение
      37'
      Ну, а Соаресу, конечно, потребовалось какое-то время для того, чтобы прийти в себя.
    • Желтая карточка
      36'
      Хван безрассудно пошёл в необязательный подкат в середине поля и въехал шипами в ногу Дугласу Соаресу, жёлтая хавбеку гостей.
    • 34'
      Не лучшим образом исполнили "волки" стандарт, однако важнее то, что сумели они зацепиться за мяч вторым темпом и организовать уже полноценную позиционную атаку. Хотя и без толкового завершения.
    • 33'
      Вновь Диего Коста в подыгрыше. Оставляет он слева мяч Буэно, а сам отправляется в штрафную. Уго на замахе убирает опекуна и вешает к линии вратарской, где Мингс, кажется, выносит на угловой.
    • 32'
      Как-то бесхитростно низом хотел Диего Коста доставить мяч в штрафную слева, и максимум, чего удалось добиться, - того, что мяч просто отскочил испанцу обратно в ноги.
    • 30'
      Высоченная длинная передача последовала от центральной линии в борьбу на входе в штрафную гостей, и там пробовали игроки группы атаки "Виллы" зацепиться, а затем и поддерживавший атаку из глубины Кэш, однако всё безрезультатно.
    • 28'
      Хорошо поддавили соперника на чужой половине бирмингемцы, однако Бэйли заигрался с мячом на входе в штрафную, затянул с решением, в результате чего допустил потерю.
    • Опасный момент
      26'
      Динь классно пробил со штрафного над "стенкой", и опускался мяч под перекладину. Жозе Са выставил руки и удар отразил.
    • Фол, нарушение
      25'
      Невеш сфолил в паре метров от своей штрафной, и шанс на хороший стандарт есть у "Виллы".
    • Фол, нарушение
      24'
      Показывают нам повтор ситуации, где был в деле Диего Коста. Довольно жёстко и нацеленно пошёл он на бровке в подкат против Эшли Янга. Фол свистнул судья, конечно.
    • Опасный момент
      22'
      Буэно не лучшим образом подавал слева в штрафную, однако отскочил там мяч к Луису Матеусу, который на углу вратарской из убойной позиции не сумел переиграть в ближнем бою вышедшего на перехват Эмилиано Мартинеса. Первое спасение в сегодняшнем матче от новоиспечённого чемпиона мира.
    • 21'
      Классную по задумке передачу низом вырезал Поденсе в штрафную на открывавшегося там Диего Косту, но не рассчитал силу. Испанец очень расстроен, сокрушается и возмущается.
    • 19'
      После заброса в штрафную "волков" из глубины вовремя выходит из ворот Жозе Са и оказывается первым на мяче. Впрочем, вроде как страховали его всё равно двое защитников.
    • Угловой
      18'
      Моутинью выполнил очередную подачу от углового флажка, на этот раз обостряющего паса не получилось.
    • 17'
      Прошёл пас верхом вдоль правой бровки на Хвана, тот сильно прострелил, а Мингс вовремя выставил ногу, корнер.
    • 16'
      Последовал заброс вдоль левого полуфланга к лицевой "Виллы" на Буэно, однако тот чуть не успевал к мячу, да и корпус спокойно ставил ему Кэш в этой ситуации.
    • 14'
      Динь со стандарта на своём левом фланге выполнил подачу, а верх в штрафной сняли защитники гостей.
    • Описание гола
      12'
      ГО-О-О-О-Л! Поденсе, 0:1! Ну, "волки" настолько хороши по первым минутам, что гол был исключительно вопросом времени. Получил Поденсе на ближнем краю штрафной передачу справа от Моутинью и убрал на замахе Консу, после чего обводящим ударом технично отправил мяч в дальний угол!
    • 11'
      И вновь уверенно действует на левом краю обороны Динь, ещё один корнер для "Вулверхэмптона".
    • 11'
      Динь блокирует передачу гостей в линию атаки, аут теперь зарабатывает команда Лопетеги.
    • Угловой
      10'
      Накоротке разыграли гости угловой, а затем после навеса справа Кэш выставил руку, прервав полёт мяча, штрафной в пользу "волков".
    • 8'
      Попытка проникающей передачи от "волков" по центру между двумя защитниками, прерывает пас Конса, уверенно выбрав верную позицию.
    • Угловой
      6'
      Вскоре после розыгрыша углового опасный заброс на дальнюю штангу выполнил слева Моутинью, и с трудом там почти с "ленточки" выносили мяч защитники "Виллы". Однако возможно, что был офсайд всё-таки в этом эпизоде.
    • 4'
      Впечатляющий забег Семеду совершает вдоль правой бровки, однако уверенно и достаточно высоко встречают его защитники хозяев.
    • 3'
      Дал плоды прессинг бирмингемцев, удалось им перехватить мяч и отправить его в штрафную на Бэйли. Тот в касание пробил в ближний угол, мимо створа.
    • 3'
      Продолжается владение гостей, а "Вилла" поддавливает соперника перед его штрафной.
    • 1'
      Довольно активно начинают "волки" и пробуют провести атаку правым флангом, однако упускают мяч за боковую.
    • Первый тайм начался
      Матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на матч 19-го тура АПЛ, в котором "Астон Вилла" примет "Вулверхэмптон". Бирмингемцы располагаются в середине таблицы. Под руководством Унаи Эмери "львы" одержали 3 победы над сильными соперниками в 4-х последних матчах чемпионата, в том числе обыграв три дня назад на выезде "Тоттенхэм".
      У "волков" же дела значительно хуже - команда пребывает в зоне вылета, и оттуда необходимо выбираться. В этом "Уондерерс" будет помогать другой испанский специалист - Хулен Лопетеги. На данный момент, учитывая довольно бодрое начало после паузы на мундиаль и высокую плотность в таблице АПЛ, шансы команды на улучшение позиций выглядят неплохо. Посмотрим, получится ли у гостей побороться за очки и сегодня. Текстовую трансляцию матча проведёт Артур Гаямов.
      • Прогнозы 126
      Астон Вилла 81% (102)
      X 12.7% (16)
      Вулверхэмптон 6.3% (8)
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      Прогноз на матч от Liveresult
      Лучшие коэффициенты
      Астон Вилла
      Ничья
      Вулверхэмптон
      4.25
      4.10
      4.20
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Villa Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон онлайн

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