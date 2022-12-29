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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Джиллетт Джаред
Астон Вилла
 
Позже
Вулверхэмптон
Прогнозы 38
Астон Вилла 78.9% (30)
X 13.2% (5)
Вулверхэмптон 7.9% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Астон Вилла
Ничья
Вулверхэмптон
3.85
3.70
3.96
Все Коэффициенты

История личных встреч

Астон Вилла
Вулверхэмптон

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

18 матчей

27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
3 победы 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
КЛ
2:1
Ч
4:1
Ч
2:0
Ч
1:0
Ч
1:1
ТМК
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.22
1.22

Среднее время на гол

73
73

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.44
1.11

Среднее время на гол

62
81

Всего голов

24
21

Голов в среднем за матч

1.33
1.17

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15

Среднее время на гол

67
77

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингс Дэнни 5 (2) 0.29
Уоткинс Олли 3 0.18
Бэйли Леон 3 0.18
Соарес Дуглас 2 0.12
Рамси Джакоб 2 0.12
Буэндия Эмилиано 2 0.12
Янг Эшли 1 0.06
Динь Люка 1 0.06
Макгинн Джон 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Невеш Рубен 4 (2) 0.24
Поденсе Даниэл 3 0.18
Гуэдеш Гонсалу 1 0.06
Траоре Адама 1 0.06
Аит-Нури Раян 1 0.06
Моутинью Жоау 0 0
Семеду Нелсон 0 0
Траоре Бубакар 0 0
Хи-Чан Хван 0 0
Луис Матеус II 0 0
Буэно Уго 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макгинн Джон 4 0
Мингс Тайрон 4 0
Бэйли Леон 4 0
Рамси Джакоб 4 0
Янг Эшли 3 0
Ингс Дэнни 3 0
Кэш Мэтти 3 0
Конса Эзри 3 0
Соарес Дуглас 1 1
Коутиньо Филиппе 2 0
Мартинес Эмилиано 2 0
Динь Люка 2 0
Камара Бубакар I 2 0
Аугустинссон Людвиг 1 0
Чамберс Калум 1 0
Уоткинс Олли 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Невеш Рубен 7 0
Семеду Нелсон 4 1
Поденсе Даниэл 4 0
Коллинз Натан 2 1
Хонни Кастро 3 0
Коста Диего 1 1
Моутинью Жоау 2 0
Траоре Бубакар 2 0
Аит-Нури Раян 2 0
Гомеш Тоти 2 0
Гуэдеш Гонсалу 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Нету Педру 1 0
Килман Макс 1 0
Луис Матеус II 1 0
Буэно Уго 1 0
Ходж Джозеф 1 0

Результаты матчей

Астон Вилла
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Вулверхэмптон
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
4
Астон Вилла
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Вулверхэмптон
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
13

Волевые поражения

5
3
Астон Вилла
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Вулверхэмптон
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

13
14

Волевые поражения

7
7

Голы по времени матча

Забито

14
6
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
5
36%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
21%
1
17%
31-45
3
21%
1
17%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
2
14%
1
17%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
2
29%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
1
14%
4
36%
46-60
2
29%
2
18%
61-75
1
14%
1
9%
76-90

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
1
13%
1
20%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

15
14
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
4
27%
3
21%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
3
20%
1
7%
46-60
3
20%
3
21%
61-75
2
13%
4
29%
76-90

Забито

22
11
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
5 Не забивали 9
6
27%
2
18%
1-15
2
9%
1
9%
16-30
3
14%
4
36%
31-45
5
23%
2
18%
46-60
3
14%
1
9%
61-75
3
14%
1
9%
76-90

Пропущено

22
25
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
6
27%
4
16%
1-15
1
5%
4
16%
16-30
3
14%
2
8%
31-45
4
18%
5
20%
46-60
5
23%
5
20%
61-75
3
14%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Тоттенхэм - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Ливерпуль 1:3 Астон Вилла - Вильярреал 0:1 Челси - Астон Вилла 0:1
Астон Вилла - Брайтон 2:2 Кардифф Сити - Астон Вилла 3:1 Брайтон - Астон Вилла 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 4:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл - Астон Вилла 4:0 Астон Вилла - Брентфорд 4:0 Фулхэм - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Челси 0:2 Ноттингем Форест - Астон Вилла 1:1 Лидс - Астон Вилла 0:0 Астон Вилла - Саутгемптон 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Болтон - Астон Вилла 1:4
Вулверхэмптон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Эвертон - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Джиллингем 2:0 Кадис - Вулверхэмптон 3:4
Эмполи - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Вулверхэмптон - Лидс 1:0 Вулверхэмптон - Брайтон 2:3 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Лестер 0:4 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:0 Челси - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 Борнмут - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон - Престон Норт Энд 2:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0

Результаты матчей

Астон Вилла
Вулверхэмптон

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
9 раз 53%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Астон Вилла
Вулверхэмптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
5
3
5
1.5
1
8
2
6
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
4
4
2
7
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
8
9
5
12
1.5
2
15
2
15
2.5
1
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 16 14 1 1 40 - 14 43
2.
Манчестер Сити
 Заявка 16 11 3 2 44 - 16 36
3.
Ньюкасл
 Заявка 17 9 7 1 32 - 11 34
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 10 2 4 24 - 20 32
5.
Тоттенхэм
 Заявка 17 9 3 5 33 - 25 30
6.
Ливерпуль
 Заявка 16 8 4 4 33 - 19 28
7.
Челси
 Заявка 16 7 4 5 20 - 18 25
8.
Фулхэм
 Заявка 17 7 4 6 29 - 27 25
9.
Брайтон
 Заявка 16 7 3 6 28 - 24 24
10.
Брентфорд
 Заявка 17 5 8 4 27 - 27 23
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 6 4 6 17 - 21 22
12.
Астон Вилла
 Заявка 17 6 3 8 19 - 25 21
13.
Лестер
 Заявка 17 5 2 10 26 - 30 17
14.
Лидс
 Заявка 16 4 4 8 23 - 29 16
15.
Борнмут
 Заявка 17 4 4 9 18 - 36 16
16.
Эвертон
 Заявка 17 3 6 8 13 - 20 15
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 3 5 9 12 - 34 14
18.
Вест Хэм
 Заявка 17 4 2 11 13 - 22 14
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 3 4 10 10 - 26 13
20.
Саутгемптон
 Заявка 17 3 3 11 15 - 32 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 9 7 1 1 31 - 10 22
2.
Арсенал
 Заявка 7 7 0 0 22 - 8 21
3.
Ливерпуль
 Заявка 9 6 2 1 23 - 9 20
4.
Ньюкасл
 Заявка 9 5 4 0 17 - 5 19
5.
Тоттенхэм
 Заявка 9 6 0 3 21 - 13 18
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 5 1 1 12 - 4 16
7.
Фулхэм
 Заявка 9 4 3 2 16 - 14 15
8.
Челси
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
9.
Брентфорд
 Заявка 8 3 4 1 15 - 9 13
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 4 1 3 10 - 11 13
11.
Астон Вилла
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
13.
Брайтон
 Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
14.
Лидс
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
15.
Борнмут
 Заявка 9 3 2 4 9 - 10 11
16.
Вест Хэм
 Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
17.
Лестер
 Заявка 8 2 2 4 9 - 9 8
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 2 2 5 5 - 14 8
19.
Эвертон
 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
20.
Саутгемптон
 Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 9 7 1 1 18 - 6 22
2.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 1 3 12 - 16 16
3.
Ньюкасл
 Заявка 8 4 3 1 15 - 6 15
4.
Манчестер Сити
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
5.
Брайтон
 Заявка 8 4 1 3 15 - 14 13
6.
Тоттенхэм
 Заявка 8 3 3 2 12 - 12 12
7.
Челси
 Заявка 9 3 2 4 8 - 12 11
8.
Фулхэм
 Заявка 8 3 1 4 13 - 13 10
9.
Брентфорд
 Заявка 9 2 4 3 12 - 18 10
10.
Лестер
 Заявка 9 3 0 6 17 - 21 9
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
12.
Ливерпуль
 Заявка 7 2 2 3 10 - 10 8
13.
Астон Вилла
 Заявка 9 2 2 5 7 - 16 8
14.
Эвертон
 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
15.
Саутгемптон
 Заявка 9 2 0 7 6 - 17 6
16.
Лидс
 Заявка 8 1 2 5 10 - 17 5
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
18.
Борнмут
 Заявка 8 1 2 5 9 - 26 5
19.
Вест Хэм
 Заявка 8 1 1 6 4 - 10 4
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 0 2 6 1 - 22 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 21 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 13 (1)
Брентфорд Тони Айвен 12 (3)
Фулхэм Митрович Александар 10 (1)
Ньюкасл Альмирон Мигель 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 7
Фулхэм Рид Бобби 6
Брентфорд Тони Айвен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Вулверхэмптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 января 2023, осталось 2 дня 13 часов 26 минут.

    Главный судья: Джиллетт Джаред

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Астон Вилла 78.9% (30)
    X 13.2% (5)
    Вулверхэмптон 7.9% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Вулверхэмптон
    3.85
    3.70
    3.96
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Астон Вилла - Вулверхэмптон онлайн

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    Прогнозы на матч Астон Вилла - Вулверхэмптон

    Исход игры
    Астон Вилла
    78.9% (30)
    Ничья
    13.2% (5)
    Вулверхэмптон
    7.9% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.29% (26)
    Меньше
    25.71% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    82.86% (29)
    Нет
    17.14% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Астон Вилла
    55.3% (21)
    1:0 Астон Вилла
    10.5% (4)
    1:2 Вулверхэмптон
    7.9% (3)
    1:1 Ничья
    7.9% (3)
    3:2 Астон Вилла
    5.3% (2)
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