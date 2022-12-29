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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Тирни Пол
Челси
 
Позже
Манчестер Сити
Прогнозы 54
Челси 14.8% (8)
X 18.5% (10)
Манчестер Сити 66.7% (36)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Манчестер Сити
5.70
4.20
4.15
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Челси
Манчестер Сити

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.1%
61.1%
11 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
50%
11 побед 9 ничьих 0 побед

24 матча

4.2%
95.8%
0 побед 1 ничья 23 победы

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 18 побед

42 матча

38.1%
7.1%
54.8%
16 побед 3 ничьи 23 победы

Первый тайм

26.2%
47.6%
26.2%
11 побед 20 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.2%
31%
42.8%
11 побед 13 ничьих 18 побед

История матчей

КЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ЛЧ
0:1
ПЛ
1:2
К
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
КЛ
0:0
ПЛ
6:0
КЛ
0:2
ПЛ
2:0
С
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:3
К
5:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ТМС
3:5
ТМС
4:3
К
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
С
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
6:0

Голы

Всего голов

35
19

Голов в среднем за матч

1.52
1

Среднее время на гол

59
90

Всего голов

32
32

Голов в среднем за матч

1.68
1.39

Среднее время на гол

53
64

Всего голов

67
51

Голов в среднем за матч

1.6
1.21

Тотал матчей

2.5
40
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 74%
Меньше 26%
11
21
Больше 50%
Меньше 50%
21
10
Больше 24%
Меньше 76%
32
7
Больше 17%
Меньше 83%
35
6
Больше 14%
Меньше 86%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

56
74

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стерлинг Рахим 4 0.25
Хаверц Кай 4 0.25
Маунт Мэйсон 3 0.19
Жоржиньо II 2 (2) 0.13
Чилуэлл Бен 1 0.06
Пулишич Кристиан 1 0.06
Галлахер Конор 1 0.06
Джеймс Рис II 1 0.06
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0.06
Кулибали Калиду 1 0.06
Броя Армандо 1 0.06
Силва Тьяго 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Ковачич Матео 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 21 (3) 1.31
Фоден Фил 7 0.44
Де Брёйне Кевин 3 0.19
Альварес Хулиан 3 0.19
Силва Бернарду 2 0.13
Гюндоган Илкай 2 0.13
Канселу Жоау 2 0.13
Родри Эрнандес 1 0.06
Грилиш Джек 1 0.06
Марез Рияд 1 0.06
Стоунс Джон 0 0
Эдерсон Мораес 0 0
Аканджи Мануэль 0 0
Гомес Серхио 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Калиду 3 1
Галлахер Конор 3 1
Аспиликуэта Сесар 3 0
Жоржиньо II 3 0
Стерлинг Рахим 3 0
Хаверц Кай 3 0
Джеймс Рис II 3 0
Томас Тухель 1 1
Ковачич Матео 2 0
Кукурелья Марк 2 0
Маунт Мэйсон 2 0
Силва Тьяго 1 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Чалоба Трево 1 0
Чилуэлл Бен 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Менди Эдуар 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канселу Жоау 3 1
Холанн Эрлинг 3 0
Родри Эрнандес 2 0
Силва Бернарду 2 0
Де Брёйне Кевин 1 0
Марез Рияд 1 0
Стоунс Джон 1 0
Аканджи Мануэль 1 0
Фоден Фил 1 0
Палмер Коул 1 0
Льюис Рико 1 0

Результаты матчей

Челси
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Манчестер Сити
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

3
4
Челси
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Манчестер Сити
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

6
30
Челси
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Манчестер Сити
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
13% (2)
38% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

10
3

Волевые поражения

9
34

Голы по времени матча

Забито

12
13
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
0
0%
2
15%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
2
17%
4
31%
46-60
1
8%
4
31%
61-75
5
42%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
4
67%
2
33%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Забито

10
31
7 В 1-м тайме 18
3 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
10 Не забивали 7
2
20%
3
10%
1-15
2
20%
6
19%
16-30
3
30%
9
29%
29%
31-45
1
10%
3
10%
46-60
1
10%
7
23%
61-75
1
10%
3
10%
76-90

Пропущено

10
10
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 7
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
3
30%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
30%
1
10%
61-75
1
10%
4
40%
76-90

Забито

22
44
11 В 1-м тайме 23
11 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 14
4 Не забивали 1
2
9%
5
11%
1-15
5
23%
7
16%
16-30
4
18%
11
25%
31-45
3
14%
7
16%
46-60
2
9%
11
25%
61-75
6
27%
3
7%
76-90

Пропущено

16
16
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 11
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
4
25%
16-30
3
19%
1
6%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
7
44%
3
19%
61-75
3
19%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ноттингем Форест - Челси 1:1 Челси - Борнмут 2:0 Челси - Астон Вилла 0:1 Ньюкасл - Челси 1:0
Манчестер Сити - Челси 2:0 Челси - Арсенал 0:1 Челси - Динамо Загреб 2:1 Брайтон - Челси 4:1 Ред Булл Зальцбург - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Брентфорд - Челси 0:0 Астон Вилла - Челси 0:2 Милан - Челси 0:2 Челси - Вулверхэмптон 3:0 Челси - Милан 3:0 Кристал Пэлас - Челси 1:2 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Динамо Загреб - Челси 1:0 Челси - Вест Хэм 2:1 Саутгемптон - Челси 2:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Манчестер Сити - Эвертон 1:1 Лидс - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 3:2 Манчестер Сити - Жирона 2:0
Манчестер Сити - Брентфорд 1:2 Манчестер Сити - Челси 2:0 Манчестер Сити - Фулхэм 2:1 Манчестер Сити - Севилья 3:1 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Боруссия Д - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Брайтон 3:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Копенгаген - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Манчестер Сити - Копенгаген 5:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1

Результаты матчей

Челси
Манчестер Сити

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
6:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
3 раза 33%
1
2 раза 22%
6
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
6:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
4
3 раза 19%
2
2 раза 13%
6
2 раза 13%
0
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Челси
Манчестер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
1.5
7
2
1
6
2.5
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
1
2
7
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
15
1
7
9
1.5
11
5
1
15
2.5
9
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 16 14 1 1 40 - 14 43
2.
Манчестер Сити
 Заявка 16 11 3 2 44 - 16 36
3.
Ньюкасл
 Заявка 17 9 7 1 32 - 11 34
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 10 2 4 24 - 20 32
5.
Тоттенхэм
 Заявка 17 9 3 5 33 - 25 30
6.
Ливерпуль
 Заявка 17 8 4 5 34 - 22 28
7.
Брентфорд
 Заявка 18 6 8 4 30 - 28 26
8.
Челси
 Заявка 16 7 4 5 20 - 18 25
9.
Фулхэм
 Заявка 17 7 4 6 29 - 27 25
10.
Брайтон
 Заявка 16 7 3 6 28 - 24 24
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 6 4 6 17 - 21 22
12.
Астон Вилла
 Заявка 17 6 3 8 19 - 25 21
13.
Лестер
 Заявка 17 5 2 10 26 - 30 17
14.
Лидс
 Заявка 16 4 4 8 23 - 29 16
15.
Борнмут
 Заявка 17 4 4 9 18 - 36 16
16.
Эвертон
 Заявка 17 3 6 8 13 - 20 15
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 3 5 9 12 - 34 14
18.
Вест Хэм
 Заявка 17 4 2 11 13 - 22 14
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 3 4 10 10 - 26 13
20.
Саутгемптон
 Заявка 17 3 3 11 15 - 32 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 9 7 1 1 31 - 10 22
2.
Арсенал
 Заявка 7 7 0 0 22 - 8 21
3.
Ливерпуль
 Заявка 9 6 2 1 23 - 9 20
4.
Ньюкасл
 Заявка 9 5 4 0 17 - 5 19
5.
Тоттенхэм
 Заявка 9 6 0 3 21 - 13 18
6.
Брентфорд
 Заявка 9 4 4 1 18 - 10 16
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 5 1 1 12 - 4 16
8.
Фулхэм
 Заявка 9 4 3 2 16 - 14 15
9.
Челси
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 4 1 3 10 - 11 13
11.
Астон Вилла
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
13.
Брайтон
 Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
14.
Лидс
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
15.
Борнмут
 Заявка 9 3 2 4 9 - 10 11
16.
Вест Хэм
 Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
17.
Лестер
 Заявка 8 2 2 4 9 - 9 8
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 2 2 5 5 - 14 8
19.
Эвертон
 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
20.
Саутгемптон
 Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 9 7 1 1 18 - 6 22
2.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 1 3 12 - 16 16
3.
Ньюкасл
 Заявка 8 4 3 1 15 - 6 15
4.
Манчестер Сити
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
5.
Брайтон
 Заявка 8 4 1 3 15 - 14 13
6.
Тоттенхэм
 Заявка 8 3 3 2 12 - 12 12
7.
Челси
 Заявка 9 3 2 4 8 - 12 11
8.
Фулхэм
 Заявка 8 3 1 4 13 - 13 10
9.
Брентфорд
 Заявка 9 2 4 3 12 - 18 10
10.
Лестер
 Заявка 9 3 0 6 17 - 21 9
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
12.
Ливерпуль
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
13.
Астон Вилла
 Заявка 9 2 2 5 7 - 16 8
14.
Эвертон
 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
15.
Саутгемптон
 Заявка 9 2 0 7 6 - 17 6
16.
Лидс
 Заявка 8 1 2 5 10 - 17 5
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
18.
Борнмут
 Заявка 8 1 2 5 9 - 26 5
19.
Вест Хэм
 Заявка 8 1 1 6 4 - 10 4
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 0 2 6 1 - 22 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 21 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 13 (1)
Брентфорд Тони Айвен 12 (3)
Фулхэм Митрович Александар 10 (1)
Ньюкасл Альмирон Мигель 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 7
Фулхэм Рид Бобби 6
Брентфорд Тони Айвен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 января 2023, осталось 2 дня 14 часов 45 минут.

    Главный судья: Тирни Пол

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    • Прогнозы 54
    Челси 14.8% (8)
    X 18.5% (10)
    Манчестер Сити 66.7% (36)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Манчестер Сити
    5.70
    4.20
    4.15
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Челси - Манчестер Сити онлайн

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    Прогнозы на матч Челси - Манчестер Сити

    Исход игры
    Челси
    14.8% (8)
    Ничья
    18.5% (10)
    Манчестер Сити
    66.7% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.47% (36)
    Меньше
    26.53% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    89.8% (44)
    Нет
    10.2% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    46.3% (25)
    1:1 Ничья
    14.8% (8)
    2:1 Челси
    9.3% (5)
    0:2 Манчестер Сити
    5.6% (3)
    2:3 Манчестер Сити
    5.6% (3)
    0:1 Манчестер Сити
    3.7% (2)
    2:2 Ничья
    3.7% (2)
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    Манчестер Сити
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