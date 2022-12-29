Тур: 19. Стадион: Стэмфорд Бридж. Главный судья: Тирни Пол
Позже
История личных встреч
Челси
Манчестер Сити
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.1%
61.1%
11 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
50%
11 побед 9 ничьих 0 побед
24 матча
4.2%
95.8%
0 побед 1 ничья 23 победы
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 18 побед
42 матча
38.1%
7.1%
54.8%
16 побед 3 ничьи 23 победы
Первый тайм
26.2%
47.6%
26.2%
11 побед 20 ничьих 11 побед
Второй тайм
26.2%
31%
42.8%
11 побед 13 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
19
Голов в среднем за матч
1.52
1
Среднее время на гол
59
90
Всего голов
32
32
Голов в среднем за матч
1.68
1.39
Среднее время на гол
53
64
Всего голов
67
51
Голов в среднем за матч
1.6
1.21
Тотал матчей
2.5
40
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 74%
Меньше 26%
11
21
Больше 50%
Меньше 50%
21
10
Больше 24%
Меньше 76%
32
7
Больше 17%
Меньше 83%
35
6
Больше 14%
Меньше 86%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
Среднее время на гол
56
74
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стерлинг Рахим
|4
|0.25
|Хаверц Кай
|4
|0.25
|Маунт Мэйсон
|3
|0.19
|Жоржиньо II
|2 (2)
|0.13
|Чилуэлл Бен
|1
|0.06
|Пулишич Кристиан
|1
|0.06
|Галлахер Конор
|1
|0.06
|Джеймс Рис II
|1
|0.06
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0.06
|Кулибали Калиду
|1
|0.06
|Броя Армандо
|1
|0.06
|Силва Тьяго
|0
|0
|Кукурелья Марк
|0
|0
|Ковачич Матео
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|21 (3)
|1.31
|Фоден Фил
|7
|0.44
|Де Брёйне Кевин
|3
|0.19
|Альварес Хулиан
|3
|0.19
|Силва Бернарду
|2
|0.13
|Гюндоган Илкай
|2
|0.13
|Канселу Жоау
|2
|0.13
|Родри Эрнандес
|1
|0.06
|Грилиш Джек
|1
|0.06
|Марез Рияд
|1
|0.06
|Стоунс Джон
|0
|0
|Эдерсон Мораес
|0
|0
|Аканджи Мануэль
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Калиду
|3
|1
|Галлахер Конор
|3
|1
|Аспиликуэта Сесар
|3
|0
|Жоржиньо II
|3
|0
|Стерлинг Рахим
|3
|0
|Хаверц Кай
|3
|0
|Джеймс Рис II
|3
|0
|Томас Тухель
|1
|1
|Ковачич Матео
|2
|0
|Кукурелья Марк
|2
|0
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|Силва Тьяго
|1
|0
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Чалоба Трево
|1
|0
|Чилуэлл Бен
|1
|0
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|Менди Эдуар
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канселу Жоау
|3
|1
|Холанн Эрлинг
|3
|0
|Родри Эрнандес
|2
|0
|Силва Бернарду
|2
|0
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|Марез Рияд
|1
|0
|Стоунс Джон
|1
|0
|Аканджи Мануэль
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
|Палмер Коул
|1
|0
|Льюис Рико
|1
|0
Результаты матчей
Челси
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Манчестер Сити
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
3
4
Челси
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Манчестер Сити
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
6
30
Челси
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Манчестер Сити
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
13% (2)
38% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
10
3
Волевые поражения
9
34
Голы по времени матча
Забито
12
13
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
0
0%
2
15%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
2
17%
4
31%
46-60
1
8%
4
31%
61-75
5
42%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
4
67%
2
33%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Забито
10
31
7 В 1-м тайме 18
3 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
10 Не забивали 7
2
20%
3
10%
1-15
2
20%
6
19%
16-30
3
30%
9
29%
29%
31-45
1
10%
3
10%
46-60
1
10%
7
23%
61-75
1
10%
3
10%
76-90
Пропущено
10
10
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 7
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
3
30%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
30%
1
10%
61-75
1
10%
4
40%
76-90
Забито
22
44
11 В 1-м тайме 23
11 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 14
4 Не забивали 1
2
9%
5
11%
1-15
5
23%
7
16%
16-30
4
18%
11
25%
31-45
3
14%
7
16%
46-60
2
9%
11
25%
61-75
6
27%
3
7%
76-90
Пропущено
16
16
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 11
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
4
25%
16-30
3
19%
1
6%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
7
44%
3
19%
61-75
3
19%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ноттингем Форест - Челси 1:1 Челси - Борнмут 2:0 Челси - Астон Вилла 0:1 Ньюкасл - Челси 1:0
Манчестер Сити - Челси 2:0 Челси - Арсенал 0:1 Челси - Динамо Загреб 2:1 Брайтон - Челси 4:1 Ред Булл Зальцбург - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Брентфорд - Челси 0:0 Астон Вилла - Челси 0:2 Милан - Челси 0:2 Челси - Вулверхэмптон 3:0 Челси - Милан 3:0 Кристал Пэлас - Челси 1:2 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Динамо Загреб - Челси 1:0 Челси - Вест Хэм 2:1 Саутгемптон - Челси 2:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Манчестер Сити - Эвертон 1:1 Лидс - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 3:2 Манчестер Сити - Жирона 2:0
Манчестер Сити - Брентфорд 1:2 Манчестер Сити - Челси 2:0 Манчестер Сити - Фулхэм 2:1 Манчестер Сити - Севилья 3:1 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Боруссия Д - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Брайтон 3:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Копенгаген - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Манчестер Сити - Копенгаген 5:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1
Результаты матчей
Челси
Манчестер Сити
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
6:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
3 раза 33%
1
2 раза 22%
6
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
6:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
4
3 раза 19%
2
2 раза 13%
6
2 раза 13%
0
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Челси
Манчестер Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
72
16
63
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
61
27
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
151
79
115
115
97
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|40 - 14
|43
|2.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|44 - 16
|36
|3.
|Заявка
|17
|9
|7
|1
|32 - 11
|34
|4.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|24 - 20
|32
|5.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 25
|30
|6.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|34 - 22
|28
|7.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|30 - 28
|26
|8.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 18
|25
|9.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|29 - 27
|25
|10.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|28 - 24
|24
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 21
|22
|12.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|19 - 25
|21
|13.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|26 - 30
|17
|14.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|23 - 29
|16
|15.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|18 - 36
|16
|16.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|13 - 20
|15
|17.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|12 - 34
|14
|18.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|13 - 22
|14
|19.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|10 - 26
|13
|20.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|15 - 32
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|31 - 10
|22
|2.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|22 - 8
|21
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|23 - 9
|20
|4.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|17 - 5
|19
|5.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|21 - 13
|18
|6.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 10
|16
|7.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 4
|16
|8.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 14
|15
|9.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|11.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|15.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|16.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|17.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 9
|8
|18.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 14
|8
|19.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|20.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 6
|22
|2.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 16
|16
|3.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 6
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 14
|13
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 12
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 13
|10
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 18
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|17 - 21
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 16
|8
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|6 - 17
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 17
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 26
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 10
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|1 - 22
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|21 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|13 (1)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|12 (3)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|10 (1)
|Ньюкасл
|Альмирон Мигель
|9 (1)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|7
|Фулхэм
|Рид Бобби
|6
|Брентфорд
|Тони Айвен
|6
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 4
Прогнозы на матч Челси - Манчестер Сити
Исход игры
Челси
14.8% (8)
Ничья
18.5% (10)
Манчестер Сити
66.7% (36)
Тотал 2.5
Больше
73.47% (36)
Меньше
26.53% (13)
Обе команды забьют
Да
89.8% (44)
Нет
10.2% (5)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
46.3% (25)
1:1 Ничья
14.8% (8)
2:1 Челси
9.3% (5)
0:2 Манчестер Сити
5.6% (3)
2:3 Манчестер Сити
5.6% (3)
0:1 Манчестер Сити
3.7% (2)
2:2 Ничья
3.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!