  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Манганьелло Джанлука
Фиорентина
2:1
Конец матча
Сассуоло
0'
10' Желтая карточка
Миленкович Никола
19' Желтая карточка
Траоре Хамед
26' Желтая карточка
Нето Руан
1:0
48' Гол
Сапонара Риккардо
56' Желтая карточка
Додо Домилсон
1:1
57' Пенальти
Берарди Доменико
75' Желтая карточка
Кастровилли Гаэтано
2:1
90' Пенальти
Гонсалес Николас
90' Желтая карточка
Берарди Доменико
90' Желтая карточка
Гонсалес Николас
90'+11
2:1. Гол Николаса Гонсалеса с пе...
1:1. Гол Доменико Берарди с пена...
1:0. Гол Риккардо Сапонары (вид...

Ход матча

10'
Миленкович Никола
 
19'
 
Траоре Хамед
26'
 
Нето Руан
46'
Сапонара Риккардо
Кабрал Артур
 
46'
Кастровилли Гаэтано
Бьянко Алессандро
 
48'
Сапонара Риккардо
1:0
54'
Додо Домилсон
Венути Лоренцо
 
56'
Додо Домилсон
 
57'
1:1
Берарди Доменико
69'
 
Альварес Агустин
Пинамонти Андреа
72'
Гонсалес Николас
Дункан Альфред
 
75'
Кастровилли Гаэтано
 
76'
Терзич Алекса
Бираги Кристиано
 
80'
 
Сейде Эмиль Конрадсен
Лорьенте Арман
90'
Гонсалес Николас
2:1
90'
 
Дефрель Грегоре
Траоре Хамед
90'
 
Берарди Доменико
90'
Гонсалес Николас
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 9
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Фиорентина 90.2% (111)
X 8.1% (10)
Сассуоло 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Терраччиано
Пьетро
23
Венути
Лоренцо
4
Миленкович
Никола
98
Роша
Игор
II
3
Бираги
Кристиано
42
Бьянко
Алессандро
32
Дункан
Альфред
11
Иконе
Жонатан
5
Бонавентура
Джакомо
99
Куаме
Кристиан
9
Кабрал
Артур
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
44
Нето
Руан
13
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
16
Фраттези
Давиде
14
Обьянг
Педро
23
Траоре
Хамед
10
Берарди
Доменико
9
Пинамонти
Андреа
45
Лорьенте
Арман
Фиорентина
4-2-3-1
Сассуоло
4-3-3

История личных встреч

Фиорентина
Сассуоло

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

18 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

СA
2:1
СA
2:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:3
СA
1:2
СA
0:1
СA
3:3
СA
1:0
СA
3:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:3
СA
0:0
СA
3:4
СA
0:1

Голы

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.67
1.56

Среднее время на гол

54
57

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.56
1.44

Среднее время на гол

57
62

Всего голов

29
27

Голов в среднем за матч

1.61
1.5

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

55
60

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрал Артур 3 (1) 0.18
Бонавентура Джакомо 3 0.18
Йович Лука 3 0.18
Куаме Кристиан 2 0.12
Иконе Жонатан 2 0.12
Миленкович Никола 2 0.12
Гонсалес Николас 2 (1) 0.12
Сапонара Риккардо 1 0.06
Мандрагора Роландо 1 0.06
Мартинес Лукас II 1 0.06
Барак Антонин 1 0.06
Соттиль Рикардо 0 0
Бираги Кристиано 0 0
Венути Лоренцо 0 0
Додо Домилсон 0 0
Журковски Шимон 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фраттези Давиде 4 0.24
Пинамонти Андреа 3 (1) 0.18
Берарди Доменико 3 (2) 0.18
Лорьенте Арман 2 0.12
Кирьякопулос Георгиос 1 0.06
Торстведт Кристиан 1 0.06
Альварес Агустин 1 0.06
Харрауи Абдау 1 0.06
Антист Жанис 1 0.06
Рожерио да Силва 0 0
Обьянг Педро 0 0
Тольян Йереми 0 0
Траоре Хамед 0 0
Д'Андреа Лука 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амрабат Софьян 7 0
Роша Игор II 4 1
Мандрагора Роландо 4 0
Бонавентура Джакомо 3 0
Додо Домилсон 3 0
Итальяно Виченцо 2 0
Йович Лука 2 0
Барак Антонин 2 0
Мартинес Лукас II 2 0
Миленкович Никола 2 0
Куаме Кристиан 2 0
Мале Юссеф 2 0
Иконе Жонатан 2 0
Соттиль Рикардо 1 0
Терраччиано Пьетро 1 0
Сапонара Риккардо 1 0
Кастровилли Гаэтано 1 0
Гонсалес Николас 1 0
Кабрал Артур 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 5 0
Феррари Джанмарко 5 0
Нето Руан 2 1
Лорьенте Арман 2 1
Берарди Доменико 3 0
Рожерио да Силва 3 0
Торстведт Кристиан 3 0
Энрике Матеус 2 0
Пинамонти Андреа 2 0
Фраттези Давиде 2 0
Кирьякопулос Георгиос 2 0
Дефрель Грегоре 1 0
Тольян Йереми 1 0
Айхан Кан 1 0
Эрлич Мартин 1 0
Траоре Хамед 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Альварес Агустин 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сассуоло
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

5
3
Фиорентина
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сассуоло
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
7

Волевые поражения

5
9
Фиорентина
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сассуоло
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

8
7

Волевые поражения

10
12

Голы по времени матча

Забито

12
4
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
1
25%
16-30
2
17%
1
25%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
33%
1
25%
76-90

Пропущено

13
15
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
4
31%
1
7%
1-15
2
15%
4
27%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
3
23%
1
7%
61-75
3
23%
2
13%
76-90

Забито

8
12
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
2
25%
1
8%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
3
38%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
25%
3
25%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

20
16
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
5 Не забивали 6
4
20%
1
6%
1-15
4
20%
1
6%
16-30
2
10%
5
31%
31-45
4
20%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
6
30%
4
25%
76-90

Пропущено

20
24
10 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
5
25%
2
8%
1-15
3
15%
6
25%
16-30
2
10%
5
21%
31-45
3
15%
3
13%
46-60
4
20%
3
13%
61-75
3
15%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Фиорентина - Монца 1:1 Фиорентина - Лугано 6:1 Фиорентина - Монако 1:1 Бастия - Фиорентина 1:2
Фиорентина - Рапид Бухарест 3:0 Боруссия Д - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Олвейс Реди 9:0 Ареццо - Фиорентина 1:4 Милан - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Салернитана 2:1 Сампдория - Фиорентина 0:2 РФШ Рига - Фиорентина 0:3 Специя - Фиорентина 1:2 Фиорентина - Истанбул Башакшехир 2:1 Фиорентина - Интер Милан 3:4 Лечче - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Хартс 5:1 Фиорентина - Лацио 0:4 Хартс - Фиорентина 0:3 Аталанта - Фиорентина 1:0
Сассуоло
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сассуоло - Сампдория 1:2 Сассуоло - Интер Милан 0:1 Эмполи - Сассуоло 2:1 Сассуоло - ПСВ 1:2
Сассуоло - Марсель 3:2 Болонья - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Рома 1:1 Эмполи - Сассуоло 1:0 Наполи - Сассуоло 4:0 Сассуоло - Верона 2:1 Аталанта - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Салернитана 5:0 Торино - Сассуоло 0:1 Сассуоло - Удинезе 1:3 Кремонезе - Сассуоло 0:0 Сассуоло - Милан 0:0 Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лечче 1:0 Ювентус - Сассуоло 3:0

Результаты матчей

Фиорентина
Сассуоло

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Сассуоло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
2
6
2
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
3
5
2
6
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
10
6
6
10
1.5
3
13
2
14
2.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 16 13 2 1 37 - 13 41
2.
Милан
 Заявка 16 11 3 2 31 - 16 36
3.
Ювентус
 Заявка 16 10 4 2 25 - 7 34
4.
Интер Милан
 Заявка 16 11 0 5 35 - 22 33
5.
Лацио
 Заявка 16 9 3 4 27 - 13 30
6.
Рома
 Заявка 16 9 3 4 19 - 14 30
7.
Аталанта
 Заявка 16 8 4 4 24 - 17 28
8.
Удинезе
 Заявка 16 6 7 3 25 - 18 25
9.
Фиорентина
 Заявка 17 6 5 6 21 - 22 23
10.
Торино
 Заявка 16 6 4 6 17 - 18 22
11.
Болонья
 Заявка 16 5 4 7 20 - 26 19
12.
Эмполи
 Заявка 16 4 6 6 13 - 20 18
13.
Лечче
 Заявка 16 4 6 6 16 - 18 18
14.
Монца
 Заявка 16 5 2 9 17 - 23 17
15.
Салернитана
 Заявка 16 4 5 7 20 - 26 17
16.
Сассуоло
 Заявка 17 4 4 9 17 - 26 16
17.
Специя
 Заявка 16 3 5 8 16 - 28 14
18.
Сампдория
 Заявка 16 2 3 11 8 - 28 9
19.
Кремонезе
 Заявка 16 0 7 9 11 - 27 7
20.
Верона
 Заявка 16 1 3 12 13 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 8 7 1 0 21 - 6 22
2.
Милан
 Заявка 8 7 0 1 20 - 9 21
3.
Интер Милан
 Заявка 8 7 0 1 20 - 4 21
4.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 20 - 3 20
5.
Лацио
 Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
6.
Болонья
 Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
7.
Фиорентина
 Заявка 9 4 3 2 14 - 14 15
8.
Удинезе
 Заявка 8 3 4 1 13 - 7 13
9.
Рома
 Заявка 8 4 1 3 8 - 5 13
10.
Торино
 Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
11.
Монца
 Заявка 8 4 0 4 11 - 8 12
12.
Эмполи
 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
13.
Сассуоло
 Заявка 8 3 2 3 12 - 9 11
14.
Салернитана
 Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
15.
Аталанта
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
16.
Специя
 Заявка 8 2 5 1 13 - 12 11
17.
Лечче
 Заявка 8 2 4 2 9 - 9 10
18.
Верона
 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
19.
Кремонезе
 Заявка 8 0 3 5 2 - 12 3
20.
Сампдория
 Заявка 8 0 2 6 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
2.
Аталанта
 Заявка 8 5 2 1 13 - 6 17
3.
Рома
 Заявка 8 5 2 1 11 - 9 17
4.
Милан
 Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
5.
Ювентус
 Заявка 8 4 2 2 5 - 4 14
6.
Лацио
 Заявка 8 4 2 2 13 - 6 14
7.
Удинезе
 Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
8.
Интер Милан
 Заявка 8 4 0 4 15 - 18 12
9.
Торино
 Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
10.
Фиорентина
 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
11.
Лечче
 Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
12.
Сампдория
 Заявка 8 2 1 5 6 - 15 7
13.
Эмполи
 Заявка 8 1 4 3 6 - 12 7
14.
Салернитана
 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
15.
Монца
 Заявка 8 1 2 5 6 - 15 5
16.
Сассуоло
 Заявка 9 1 2 6 5 - 17 5
17.
Болонья
 Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4
18.
Кремонезе
 Заявка 8 0 4 4 9 - 15 4
19.
Специя
 Заявка 8 1 0 7 3 - 16 3
20.
Верона
 Заявка 8 0 3 5 5 - 13 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 9 (2)
Специя Нзола М'Бала 8 (1)
Болонья Арнаутович Марко 8
Милан Леау Рафаэл 7 (4)
Лацио Иммобиле Чиро 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Лечче Юлманд Мортен 1 5
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 3
Лацио Милинкович-Савич Сергей 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Фиорентина 90.2% (111)
    X 8.1% (10)
    Сассуоло 1.6% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Фиорентина 2:1 Сассуоло онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фиорентина 2:1 Сассуоло

    Исход игры
    Фиорентина
    90.2% (111)
    Ничья
    8.1% (10)
    Сассуоло
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.87% (70)
    Меньше
    39.13% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    67.83% (78)
    Нет
    32.17% (37)
    Популярный счёт
    2:1 Фиорентина
    54.5% (67)
    1:0 Фиорентина
    18.7% (23)
    2:0 Фиорентина
    11.4% (14)
    1:1 Ничья
    6.5% (8)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     