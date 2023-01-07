Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

91' Г О О О О О Л - Гонсалес Николас из команды Фиорентина забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Андреа Консильи прыгнул не в ту сторону.

90' После проверки VAR судья изменил решение - Фиорентина пробьет пенальти!

87' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

87' Алекса Терзич нанес удар, но тот был заблокирован.

86' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Оооо... вот это был удар! Гонсалес Николас должен был забить с этой позиции.

86' Гонсалес Николас нанес удар головой, но Андреа Консильи спокойно отбил мяч.

86' Сапонара Риккардо из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Удар от ворот произведет Фиорентина

80' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Бонавентура Джакомо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Тактическая замена. Бираги Кристиано уходит с поля и его заменяет Алекса Терзич

75' Кастровилли Гаэтано - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

74' Нето Руан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Удар от ворот произведет Фиорентина

71' Додо Домилсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Удар от ворот произведет Сассуоло

70' Удар от ворот произведет Сассуоло

69' Тактическая замена. Пинамонти Андреа уходит с поля и его заменяет Agustin Alvarez

68' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

68' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Фраттези Давиде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Удар от ворот произведет Сассуоло

66' Оооо... вот это был удар! Куаме Кристиан должен был забить с этой позиции.

66' Куаме Кристиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

66' Бонавентура Джакомо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

62' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

62' Удар от ворот произведет Фиорентина

62' Фраттези Давиде оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Матч возобновлен

59' Терраччиано Пьетро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Берарди Доменико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Команда Сассуоло сравняла счет! Игра продолжается!

58' Кастровилли Гаэтано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Г О О О О О Л - Берарди Доменико из команды Сассуоло забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Пьетро Терраччано прыгнул не в ту сторону.

57' Додо Домилсон получил желтую карточку от судьи

56' После проверки VAR судья изменил решение - Сассуоло пробьет пенальти!

55' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

54' Удар от ворот произведет Сассуоло

54' Матч возобновлен

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Траоре Хамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Удар от ворот произведет Фиорентина

52' Берарди Доменико не смог попасть в створ ударом издали

52' Фраттези Давиде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Феррари Джанмарко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Кастровилли Гаэтано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Феррари Джанмарко плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

49' Г О О О О Л - Сапонара Риккардо забивает ударом с левой ноги!

48' Куаме Кристиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Бираги Кристиано из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Куаме Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.