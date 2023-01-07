Тур: 17. Стадион: Артемио Франки. Главный судья: Манганьелло Джанлука
2:1
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаМиленкович Никола
19' Желтая карточкаТраоре Хамед
26' Желтая карточкаНето Руан
1:0
48' ГолСапонара Риккардо
56' Желтая карточкаДодо Домилсон
1:1
57' ПенальтиБерарди Доменико
75' Желтая карточкаКастровилли Гаэтано
2:1
90' ПенальтиГонсалес Николас
90' Желтая карточкаБерарди Доменико
90' Желтая карточкаГонсалес Николас
90'+11
Бонусы букмекеров
Ход матча
19'
26'
48'
56'
57'
1:1
90'
2:1
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 4
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
98
Роша
Игор
II
44
Нето
Руан
14
Обьянг
Педро
23
Траоре
Хамед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
98 Роша ИгорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Раньери ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
48 Кайоде Майкл
-
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Нето РуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Антист ЖанисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Фиорентина
Сассуоло
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы
18 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1.67
1.56
Среднее время на гол
54
57
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.56
1.44
Среднее время на гол
57
62
Всего голов
29
27
Голов в среднем за матч
1.61
1.5
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
55
60
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабрал Артур
|3 (1)
|0.18
|Бонавентура Джакомо
|3
|0.18
|Йович Лука
|3
|0.18
|Куаме Кристиан
|2
|0.12
|Иконе Жонатан
|2
|0.12
|Миленкович Никола
|2
|0.12
|Гонсалес Николас
|2 (1)
|0.12
|Сапонара Риккардо
|1
|0.06
|Мандрагора Роландо
|1
|0.06
|Мартинес Лукас II
|1
|0.06
|Барак Антонин
|1
|0.06
|Соттиль Рикардо
|0
|0
|Бираги Кристиано
|0
|0
|Венути Лоренцо
|0
|0
|Додо Домилсон
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фраттези Давиде
|4
|0.24
|Пинамонти Андреа
|3 (1)
|0.18
|Берарди Доменико
|3 (2)
|0.18
|Лорьенте Арман
|2
|0.12
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0.06
|Торстведт Кристиан
|1
|0.06
|Альварес Агустин
|1
|0.06
|Харрауи Абдау
|1
|0.06
|Антист Жанис
|1
|0.06
|Рожерио да Силва
|0
|0
|Обьянг Педро
|0
|0
|Тольян Йереми
|0
|0
|Траоре Хамед
|0
|0
|Д'Андреа Лука
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амрабат Софьян
|7
|0
|Роша Игор II
|4
|1
|Мандрагора Роландо
|4
|0
|Бонавентура Джакомо
|3
|0
|Додо Домилсон
|3
|0
|Итальяно Виченцо
|2
|0
|Йович Лука
|2
|0
|Барак Антонин
|2
|0
|Мартинес Лукас II
|2
|0
|Миленкович Никола
|2
|0
|Куаме Кристиан
|2
|0
|Мале Юссеф
|2
|0
|Иконе Жонатан
|2
|0
|Соттиль Рикардо
|1
|0
|Терраччиано Пьетро
|1
|0
|Сапонара Риккардо
|1
|0
|Кастровилли Гаэтано
|1
|0
|Гонсалес Николас
|1
|0
|Кабрал Артур
|1
|0
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Максим
|5
|0
|Феррари Джанмарко
|5
|0
|Нето Руан
|2
|1
|Лорьенте Арман
|2
|1
|Берарди Доменико
|3
|0
|Рожерио да Силва
|3
|0
|Торстведт Кристиан
|3
|0
|Энрике Матеус
|2
|0
|Пинамонти Андреа
|2
|0
|Фраттези Давиде
|2
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|2
|0
|Дефрель Грегоре
|1
|0
|Тольян Йереми
|1
|0
|Айхан Кан
|1
|0
|Эрлич Мартин
|1
|0
|Траоре Хамед
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
|Альварес Агустин
|1
|0
Результаты матчей
Фиорентина
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сассуоло
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
5
3
Фиорентина
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сассуоло
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
7
Волевые поражения
5
9
Фиорентина
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сассуоло
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
8
7
Волевые поражения
10
12
Голы по времени матча
Забито
12
4
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
1
25%
16-30
2
17%
1
25%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
33%
1
25%
76-90
Пропущено
13
15
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
4
31%
1
7%
1-15
2
15%
4
27%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
3
23%
1
7%
61-75
3
23%
2
13%
76-90
Забито
8
12
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
2
25%
1
8%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
3
38%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
25%
3
25%
76-90
Пропущено
7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
20
16
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
5 Не забивали 6
4
20%
1
6%
1-15
4
20%
1
6%
16-30
2
10%
5
31%
31-45
4
20%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
6
30%
4
25%
76-90
Пропущено
20
24
10 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
5
25%
2
8%
1-15
3
15%
6
25%
16-30
2
10%
5
21%
31-45
3
15%
3
13%
46-60
4
20%
3
13%
61-75
3
15%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Фиорентина - Монца 1:1 Фиорентина - Лугано 6:1 Фиорентина - Монако 1:1 Бастия - Фиорентина 1:2
Фиорентина - Рапид Бухарест 3:0 Боруссия Д - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Олвейс Реди 9:0 Ареццо - Фиорентина 1:4 Милан - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Салернитана 2:1 Сампдория - Фиорентина 0:2 РФШ Рига - Фиорентина 0:3 Специя - Фиорентина 1:2 Фиорентина - Истанбул Башакшехир 2:1 Фиорентина - Интер Милан 3:4 Лечче - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Хартс 5:1 Фиорентина - Лацио 0:4 Хартс - Фиорентина 0:3 Аталанта - Фиорентина 1:0
Сассуоло
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сассуоло - Сампдория 1:2 Сассуоло - Интер Милан 0:1 Эмполи - Сассуоло 2:1 Сассуоло - ПСВ 1:2
Сассуоло - Марсель 3:2 Болонья - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Рома 1:1 Эмполи - Сассуоло 1:0 Наполи - Сассуоло 4:0 Сассуоло - Верона 2:1 Аталанта - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Салернитана 5:0 Торино - Сассуоло 0:1 Сассуоло - Удинезе 1:3 Кремонезе - Сассуоло 0:0 Сассуоло - Милан 0:0 Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лечче 1:0 Ювентус - Сассуоло 3:0
Результаты матчей
Фиорентина
Сассуоло
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Фиорентина
Сассуоло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
44
26
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
35
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
106
610
313
214
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|37 - 13
|41
|2.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|31 - 16
|36
|3.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|25 - 7
|34
|4.
|Заявка
|16
|11
|0
|5
|35 - 22
|33
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|27 - 13
|30
|6.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|19 - 14
|30
|7.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|24 - 17
|28
|8.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|25 - 18
|25
|9.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 22
|23
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 18
|22
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 26
|19
|12.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|13 - 20
|18
|13.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|16 - 18
|18
|14.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|17 - 23
|17
|15.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|20 - 26
|17
|16.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|17 - 26
|16
|17.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 28
|14
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|8 - 28
|9
|19.
|Заявка
|16
|0
|7
|9
|11 - 27
|7
|20.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|13 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 6
|22
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 9
|21
|3.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 4
|21
|4.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|20 - 3
|20
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|6.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 14
|15
|8.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 7
|13
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 5
|13
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|11.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|11 - 8
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 9
|11
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|16.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|13 - 12
|11
|17.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|18.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 17
|3
|19.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|2 - 12
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|2 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 7
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 6
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 9
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|5 - 4
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 6
|14
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|8.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|15 - 18
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 15
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 12
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 16
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 15
|5
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 17
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|9 - 15
|4
|19.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|3 - 16
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 13
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
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- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|9 (2)
|Специя
|Нзола М'Бала
|8 (1)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Милан
|Леау Рафаэл
|7 (4)
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|7 (3)
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|7
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 5
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 5
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 3
|Лацио
|Милинкович-Савич Сергей
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фиорентина 2:1 Сассуоло
Исход игры
Фиорентина
90.2% (111)
Ничья
8.1% (10)
Сассуоло
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
60.87% (70)
Меньше
39.13% (45)
Обе команды забьют
Да
67.83% (78)
Нет
32.17% (37)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
54.5% (67)
1:0 Фиорентина
18.7% (23)
2:0 Фиорентина
11.4% (14)
1:1 Ничья
6.5% (8)
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