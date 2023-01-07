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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Matteo Marchetti
Ювентус
0:0
Второй тайм: 60'
Удинезе
0'
36' Желтая карточка
Локателли Мануэль
54' Желтая карточка
Саксесс Исаак
Выход один на один Кина (видео)....
Опасно у ворот гостей (видео). Ч...
Момент Уолеса (видео). Чемпионат...
Минута молчания в память об Джан...

Ход матча

36'
Локателли Мануэль
 
54'
 
Саксесс Исаак

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 130
Ювентус 97.7% (127)
X 1.5% (2)
Удинезе 0.8% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ювентус
Ничья
Удинезе
5.35
3.90
6.39
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1
Щесны
Войцех
6
Данило
Луис
24
Ругани
Даниэле
12
Алекс
Сандро
8
Маккенни
Уэстон
17
Костич
Филип
20
Миретти
Фабио
5
Локателли
Мануэль
25
Рабио
Адриен
22
Ди
Мария
Анхель
18
Кин
Мойзе
1
Сильвестри
Марко
50
Бекао
Родриго
29
Бийол
Яка
18
Перес
Неуэн
37
Перейра
Роберто
13
Удоги
Дестини
4
Ловрич
Санди
11
Уолас
Соуза
6
Макенго
Жан-Виктор
7
Саксесс
Исаак
9
Гомеш
Бету
Ювентус
3-5-1-1
Удинезе
3-5-2

История личных встреч

Ювентус
Удинезе

21 матч

100%
21 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

81%
28.6%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

81%
4.8%
14.2%
17 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед

30 матчей

70%
13.3%
16.7%
21 победа 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

56.7%
26.7%
16.6%
17 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

56.7%
23.3%
20%
17 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

СA
2:0
СA
2:2
СA
1:2
СA
4:1
СA
2:1
К
4:0
СA
3:1
СA
4:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
2:6
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:4
СA
0:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
4:0
СA
1:4
СA
2:1
СA
0:0
СA
1:2
СA
0:4
СA
3:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:2

Голы

Всего голов

33
31

Голов в среднем за матч

2.2
2.07

Среднее время на гол

40
43

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1
0.53

Среднее время на гол

90
168

Всего голов

48
39

Голов в среднем за матч

1.6
1.3

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

56
69

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 6 (1) 0.35
Милик Аркадиуш 5 0.29
Кин Мойзе 4 0.24
Рабио Адриен 3 0.18
Фаджоли Николо 2 0.12
Костич Филип 1 0.06
Ди Мария Анхель 1 0.06
Маккенни Уэстон 1 0.06
Бонуччи Леонардо 1 0.06
Бремер Глейсон 1 0.06
Куадрадо Хуан 0 0
Данило Луис 0 0
Алекс Сандро 0 0
Кьеза Федерико 0 0
Миретти Фабио 0 0
Айлинг Самуэль 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 6 0.35
Самарджич Лазар 3 0.18
Делофеу Херард 2 0.12
Перейра Роберто 2 0.12
Удоги Дестини 2 0.12
Ловрич Санди 2 0.12
Бийол Яка 2 0.12
Несторовски Илья 1 0.06
Бекао Родриго 1 0.06
Арслан Толгай-Али 1 0.06
Масина Адам 1 0.06
Перес Неуэн 1 0.06
Саксесс Исаак 0 0
Макенго Жан-Виктор 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куадрадо Хуан 3 1
Алекс Сандро 3 1
Локателли Мануэль 4 0
Бремер Глейсон 4 0
Милик Аркадиуш 2 1
Массимилиано Аллегри 2 1
Кин Мойзе 3 0
Данило Луис 2 0
Рабио Адриен 2 0
Паредес Леандро 2 0
Гатти Федерико 2 0
Ди Мария Анхель 0 1
Бонуччи Леонардо 1 0
Щесны Войцех 1 0
Костич Филип 1 0
Ровелла Николо 1 0
Миретти Фабио 1 0
Айлинг Самуэль 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бекао Родриго 5 0
Перес Неуэн 3 1
Перейра Роберто 4 0
Удоги Дестини 4 0
Уолас Соуза 3 0
Саксесс Исаак 3 0
Эбосс Энцо 3 0
Бийол Яка 3 0
Несторовски Илья 2 0
Делофеу Херард 2 0
Эхизибуэ Кингсли 2 0
Макенго Жан-Виктор 2 0
Андреа Соттил 1 0
Арслан Толгай-Али 1 0
Нюйтинк Брэм 1 0
Ловрич Санди 1 0
Соппи Брэндон 1 0
Эбоселе Фести 1 0

Результаты матчей

Ювентус
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
0% (0)
13% (1)
Удинезе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
5
Ювентус
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Удинезе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

5
11
Ювентус
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
13% (2)
31% (5)
Удинезе
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

8
16

Голы по времени матча

Забито

20
12
7 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
3
15%
1
8%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
3
25%
31-45
6
30%
0
0%
46-60
1
5%
2
17%
61-75
6
30%
6
50%
76-90

Пропущено

3
11
2 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
0
0%
3
27%
1-15
1
33%
1
9%
16-30
1
33%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
33%
1
9%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
12
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 9
1
20%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
2
40%
4
33%
61-75
1
20%
4
33%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
3
38%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

25
24
8 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
4
16%
2
8%
1-15
2
8%
2
8%
16-30
2
8%
3
13%
31-45
7
28%
1
4%
46-60
3
12%
6
25%
61-75
7
28%
10
42%
76-90

Пропущено

7
19
4 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 10
5 Не пропускали 11
0
0%
6
32%
1-15
2
29%
2
11%
16-30
2
29%
6
32%
31-45
1
14%
3
16%
46-60
2
29%
2
11%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Кремонезе - Ювентус 0:1 Ювентус - Стандард 1:1 Ювентус - Риека 1:0 Арсенал - Ювентус 0:2
Ювентус - Лацио 3:0 Верона - Ювентус 0:1 Ювентус - Интер Милан 2:0 Ювентус - ПСЖ 1:2 Лечче - Ювентус 0:1 Бенфика - Ювентус 4:3 Ювентус - Эмполи 4:0 Торино - Ювентус 0:1 Маккаби Хайфа - Ювентус 2:0 Милан - Ювентус 2:0 Ювентус - Маккаби Хайфа 3:1 Ювентус - Болонья 3:0 Монца - Ювентус 1:0 Ювентус - Бенфика 1:2 Ювентус - Салернитана 2:2 ПСЖ - Ювентус 2:1
Удинезе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Удинезе - Эмполи 1:1 Кремонезе - Удинезе 1:3 Удинезе - Лечче 2:0 Удинезе - Атлетик Б 0:1
Удинезе - Вест Хэм 1:3 Наполи - Удинезе 3:2 Специя - Удинезе 1:1 Удинезе - Лечче 1:1 Кремонезе - Удинезе 0:0 Удинезе - Торино 1:2 Удинезе - Монца 2:3 Лацио - Удинезе 0:0 Удинезе - Аталанта 2:2 Верона - Удинезе 1:2 Удинезе - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Удинезе 1:3 Удинезе - Рома 4:0 Удинезе - Фиорентина 1:0 Монца - Удинезе 1:2 Удинезе - Салернитана 0:0

Результаты матчей

Ювентус
Удинезе

Точный счет

3:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:1
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ювентус
Удинезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
1.5
Больше Меньше
3
5
4
4
2.5
2
6
1
7
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
3
7
9
1.5
8
8
4
12
2.5
3
13
1
15
3.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 16 13 2 1 37 - 13 41
2.
Милан
 Заявка 16 11 3 2 31 - 16 36
3.
Ювентус
 0:0 Заявка 17 10 5 2 25 - 7 35
4.
Интер Милан
 Заявка 16 11 0 5 35 - 22 33
5.
Лацио
 Заявка 16 9 3 4 27 - 13 30
6.
Рома
 Заявка 16 9 3 4 19 - 14 30
7.
Аталанта
 Заявка 16 8 4 4 24 - 17 28
8.
Удинезе
 0:0 Заявка 17 6 8 3 25 - 18 26
9.
Фиорентина
 Заявка 17 6 5 6 21 - 22 23
10.
Торино
 Заявка 16 6 4 6 17 - 18 22
11.
Болонья
 Заявка 16 5 4 7 20 - 26 19
12.
Эмполи
 Заявка 16 4 6 6 13 - 20 18
13.
Лечче
 Заявка 16 4 6 6 16 - 18 18
14.
Монца
 Заявка 16 5 2 9 17 - 23 17
15.
Салернитана
 Заявка 16 4 5 7 20 - 26 17
16.
Сассуоло
 Заявка 17 4 4 9 17 - 26 16
17.
Специя
 Заявка 16 3 5 8 16 - 28 14
18.
Сампдория
 Заявка 16 2 3 11 8 - 28 9
19.
Кремонезе
 Заявка 16 0 7 9 11 - 27 7
20.
Верона
 Заявка 16 1 3 12 13 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 8 7 1 0 21 - 6 22
2.
Милан
 Заявка 8 7 0 1 20 - 9 21
3.
Ювентус
 0:0 Заявка 9 6 3 0 20 - 3 21
4.
Интер Милан
 Заявка 8 7 0 1 20 - 4 21
5.
Лацио
 Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
6.
Болонья
 Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
7.
Фиорентина
 Заявка 9 4 3 2 14 - 14 15
8.
Удинезе
 0:0 Заявка 8 3 4 1 13 - 7 13
9.
Рома
 Заявка 8 4 1 3 8 - 5 13
10.
Торино
 Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
11.
Монца
 Заявка 8 4 0 4 11 - 8 12
12.
Эмполи
 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
13.
Сассуоло
 Заявка 8 3 2 3 12 - 9 11
14.
Салернитана
 Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
15.
Аталанта
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
16.
Специя
 Заявка 8 2 5 1 13 - 12 11
17.
Лечче
 Заявка 8 2 4 2 9 - 9 10
18.
Верона
 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
19.
Кремонезе
 Заявка 8 0 3 5 2 - 12 3
20.
Сампдория
 Заявка 8 0 2 6 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
2.
Аталанта
 Заявка 8 5 2 1 13 - 6 17
3.
Рома
 Заявка 8 5 2 1 11 - 9 17
4.
Милан
 Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
5.
Ювентус
 0:0 Заявка 8 4 2 2 5 - 4 14
6.
Лацио
 Заявка 8 4 2 2 13 - 6 14
7.
Удинезе
 0:0 Заявка 9 3 4 2 12 - 11 13
8.
Интер Милан
 Заявка 8 4 0 4 15 - 18 12
9.
Торино
 Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
10.
Фиорентина
 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
11.
Лечче
 Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
12.
Сампдория
 Заявка 8 2 1 5 6 - 15 7
13.
Эмполи
 Заявка 8 1 4 3 6 - 12 7
14.
Салернитана
 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
15.
Монца
 Заявка 8 1 2 5 6 - 15 5
16.
Сассуоло
 Заявка 9 1 2 6 5 - 17 5
17.
Болонья
 Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4
18.
Кремонезе
 Заявка 8 0 4 4 9 - 15 4
19.
Специя
 Заявка 8 1 0 7 3 - 16 3
20.
Верона
 Заявка 8 0 3 5 5 - 13 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 9 (2)
Специя Нзола М'Бала 8 (1)
Болонья Арнаутович Марко 8
Милан Леау Рафаэл 7 (4)
Лацио Иммобиле Чиро 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Лечче Юлманд Мортен 1 5
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 3
Лацио Милинкович-Савич Сергей 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 62'
    Ловрич при развитии атаки по правой половине поля отыгрался с Бету, который был у радиуса штрафной площади, далее Санди выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Бекао пробил в ближний угол ворот, Щесны сыграл надёжно и намертво поймал мяч. 
  • 61'
    Ди Мария совершил рывок вперёд по левому флангу, далее Анхель выполнил подачу в центр штрафной площади, Миретти плохо обработал мяч и не смог пробить по воротам. 
  • 60'
    Перейра совершил рывок вперёд по правому флангу, а затем Роберто выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел слишком высоко для Бету. 
  • Офсайд
    59'
    Ди Мария со стандарта выполнил заброс к центру штрафной площади на Кина, Мойзе стартовал чуть раньше времени и в итоге оказался в офсайде. 
  • Фол, нарушение
    58'
    Ловрич в центре поля нарушил правила против Локателли. Игроки "Ювентуса" довольно быстро разыграли стандарт. 
  • Опасный момент
    57'
    Костич ворвался в штрафную площадь с левого фланга, а затем Филип пробил в ближний угол ворот, Сильвестри отлично сократил дистанцию и спас свою команду в непростой ситуации. 
  • Желтая карточка
    56'
    Форвард "Удинезе" Исаак Саксесс получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля туринского клуба против Маккенни. 
  • Фол, нарушение
    55'
    Рабио перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Перейры. 
  • Опасный момент
    54'
    Ди Мария ворвался в штрафную площадь "Удинезе" по правой половине поля, далее Анхель пробил по воротам, мяч попал в Удоги, мяч отскочил в центр штрафной, Миретти в свою очередь выполнил скидку на Кина, Мойзе в касание пробил в левый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.
  • Угловой
    53'
    Угловой у ворот "Ювентуса". Ди Мария разыграл корнер с Костичем, Филип с левого фланга решил пробить по воротам, мяч свалился с ноги у серба и улетел в сторону от цели. 
  • Фол, нарушение
    52'
    Перейра со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Бийол в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Костича. 
  • Фол, нарушение
    51'
    Миретти на левом фланге нарушил правила против Удоги. "Удинезе" тщательно готовится к стандарту. 
  • Фол, нарушение
    50'
    Локателли в центре поля нарушил правила против Саксесса. Нужно быть полузащитнику "Ювентуса" осторожнее, всё же Мануэле уже имеет в своём активе жёлтую карточку. 
  • 49'
    Маккенни на правом фланге обыграл Удоги и вошёл в штрафную площадь, далее Уэстон выполнил пас чуть назад от лицевой линии поля, Данило на правом углу штрафной площади слишком долго готовился к удару по воротам, в итоге его накрыл Ловрич. 
  • 48'
    Миретти получил мяч у радиуса штрафной площади, но Фабио долго готовил удар по воротам, Макенго успел сыграть в подкате и выбить мяч из-под ног соперника. 
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    • 47'
      Ловрич убежал на правый угол штрафной площади после заброса из центра поля, далее Роберто выполнил передачу чуть назад на Саксесса, Исаак выполнил подачу на дальний угол вратарской, Бету не смог добраться до мяча и завершить момент ударом по воротам. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Ювентус", чтобы открыть счёт в матче и далее чувствовать себя чуть более спокойно. Не будем забывать, что в прошлом туре "Ювентус" с очень большим трудом на выезде переиграл "Кремонезе" со счётом 1:0, а сегодня одного забитого мяча для победы может уже не хватить. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма туринский "Ювентус" на своём поле показывает достаточно средний футбол и в итоге команда Массимилиано Аллегри играет вничью с "Удинезе" со счётом 0:0. Временами обе команды показывают не самый плохой футбол в атаке, а поэтому у нас имеются все шансы, что во втором тайме забитые голы уже обязательно будут. 
    • 45'
      Костич совершил рывок вперёд по левому флангу, далее Филип выполнил прострел в центр штрафной площадки на Рабио, Адриену было не особо удобно бить по воротам, в итоге последовала скидка в касание к линии штрафной площади, Ди Мария в касание пробил по воротам, мяч попал в защитника "Удинезе". 
    • Опасный момент
      44'
      Уолас пробил в ближний угол ворот с правой половины поля из-за пределов штрафной площади, Щесны отбил мяч перед собой, но никто из игроков "Удинезе" не был готов для игры на добивании, да и Ругани был готов подстраховать своего голкипера. 
    • Угловой
      43'
      Миретти с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Удинезе" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте. 
    • Опасный момент
      42'
      Миретти с правого фланга выполнил передачу на правую половину поля на ход Ди Марии, Анхель в свою очередь отдал хороший пас на правый угол штрафной площади, Кин подработал мяч и пробил в ближний угол ворот, Сильвестри успел сократить дистанцию и спасти свою команду. 
    • Желтая карточка
      41'
      Полузащитник "Ювентуса" Мануэле Локателли получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Локателли нарушил правила против Ловрича. 
    • 40'
      Ди Мария пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели. 
    • 39'
      Костич совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем Филип выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
    • 38'
      Ловрич, Макенго и Удоги разыграли стандарт между собой, но затем Дестини завозился с мячом и под давлением Миретти упустил мяч в аут. 
    • Фол, нарушение
      37'
      Миретти на левом фланге нарушил правила против Удоги. "Удинезе" удалось заработать относительно неплохой стандарт. 
    • 36'
      Из центра поля последовал слишком сильный заброс на ход Бету к левому углу штрафной площади, форвард "Удинезе" уже не успевал обработать мяч, чтобы не было удара от ворот, Бету выбил мяч в аут. 
    • Угловой
      35'
      Ловрич с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Ювентуса" очень уверенно перехватили мяч и едва не провели опасную контратаку. 
    • 34'
      Бекао при проходе вперёд по правому флангу отыгрался с Перейрой, далее Родриго выполнил прострел от лицевой линии поля в центр штрафной площади, Рабио сыграл в подкате и выбил мяч на угловой. 
    • 33'
      Саксесс совершил рывок вперёд по правому флангу, а затем Исаак выполнил подачу в центр штрафной площади, Ругани не стал рисковать и выбил мяч в аут. 
    • Фол, нарушение
      32'
      Локателли перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Перейры. 
    • 31'
      Саксесс с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Щесны сыграл на выходе и кулаком в прыжке выбил мяч к правому флангу. 
    • Фол, нарушение
      30'
      Локателли теперь уже в центре поля в подкате грубовато сыграл против Перейры, пока что Маттео Маркетти решил обойтись без жёлтой карточки. 
    • Фол, нарушение
      29'
      Ругани в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Саксесса. 
    • 28'
      Ди Мария выполнил передачу к левой половине поля а Кина, Мойзе в касание пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели. 
    • 27'
      Удоги с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Макенго подкараулил отскок мяча на левом углу штрафной, но затем Жан-Виктор в борьбе с Данило не смог заработать хотя бы угловой. 
    • 26'
      Локателли из центрального круга пяткой выполнил передачу на ход Кину по центру, Бийол сыграл внимательно и перехватил мяч. 
    • Судья
      25'
      Костич в центре поля в борьбе за мяч неудачно влетел в Переса, хоть Филипа и подтолкнули, но в итоге Маттео Маркетти дал свисток в пользу "Удинезе". 
    • 24'
      Удоги, Перес и Макенго пытаются регулярно обострять ситуацию на левом фланге, однако пока что футболисты между собой не всегда играют согласованно. 
    • Фол, нарушение
      23'
      Бету в центре поля нарушил правила против Сандро. Игроки "Ювентуса" вновь довольно быстро разыграли стандарт. 
    • Опасный момент
      22'
      Ди Мария со стандарта выполнил подачу в центр к лини вратарской, Ругани головой пробил под правый угол ворот, Сильвестри в прыжке вытянул непростой мяч. 
    • Фол, нарушение
      21'
      Перес на левом фланге нарушил правила против Рабио. "Ювентус" заработал неплохой стандарт. 
    • Угловой
      20'
      Перейра разыграл корнер с Ловричем, далее Санди с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Уолас головой пробил в ближний угол ворот, Щесны в прыжке вытянул мяч из-под штанги.
    • 19'
      Перес прошёл вперёд по левой половине поля, а затем Нуэн пробил по воротам с достаточно дальней дистанции, Данило подставил ногу, мяч ушёл на угловой. 
    • 18'
      Из глубины поля последовала передача на ход Миретти по правому флангу, Фабио сыграл неудачно и не смог обработать мяч. 
    • 17'
      В  среднем темпе работает "Ювентус" на старте матча, но зачастую команда Массимилиано Аллегри только так и играет. 
    • 16'
      Удоги теперь уже пошёл прессинговать Маккенни на левом фланге у штрафной площади "Ювентуса", едва "Удинезе" не заработал ещё один угловой. 
    • 15'
      Удоги теперь уже при проходе вперёд по левому флангу попытался отыграться с Макенго, Жан-Виктор ответную передачу решил выполнить пяткой, Данило сразу же накрыл соперника и выбил мяч в аут. 
    • Офсайд
      14'
      Ди Мария с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Данило головой сбросил мяч к правому углу вратарской, Ругани оказался в офсайде. 
    • Угловой
      13'
      Костич с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Бету головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • 12'
      Перейра сейчас сыграл немного нервно при передаче назад на Сильвестри, мяч в итоге ушёл на угловой. 
    • 11'
      Саксесс и Удоги пытались разогнать атаку между собой по левому флангу, но футболисты "Удинезе" сыграли немного несогласованно, мяч в итоге вновь ушёл за лицевую линию поля. 
    • Угловой
      10'
      Ловрич с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Бекао при попытке пробить в касание по воротам неудачно подстроился под мяч после отскока и в итоге подыграл себе рукой, Маттео Маркетти всё видел и дал свисток в пользу "Ювентуса". 
    • 9'
      Ловрич с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Сандро в борьбе с Бету пришлось головой выбивать мяч на угловой. 
    • Офсайд
      8'
      Из центра поля последовал заброс к линии штрафной площади на ход Маккенни, боковой арбитр зафиксировал спорный офсайд у Уэстона. 
    • 7'
      Кин вошёл в штрафную площадь с левого фланга, но затем Мойзе под давлением двух соперников не смог протолкнуть мяч в центр штрафной площади. 
    • Угловой
      6'
      Ловрич с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, игроки "Ювентуса" очень уверенно выиграли верховую борьбу за мяч, который в итоге был выбит в аут. 
    • 5'
      Перейра при проходе вперёд по правому флангу отыгрался с Бекао, а затем Роберто под давлением Миретти заработал угловой для своей команды. 
    • 4'
      Перейра совершил проход вперёд по правому флангу, но под давлением Ругани Роберто не смог обострить ситуацию на поле, будет удар от ворот. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Ловрич в центре поля нарушил правила против Маккенни. Игроки "Ювентуса" быстро разыграли стандарт. 
    • 2'
      Конечно же этот матч начался с минуты молчания в память об ушедшем Джанлуко Виалли, который выступал в "Ювентусе" с 1992 по 1996 год. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за очки в Турине. "Удинезе" крайне давно не побеждал, а поэтому команда Андреа Соттиля особенно опасна, всё же она зачастую настроена именно на атакующий футбол. "Ювентус" набрал очень хороший ход довольно давно, но при этом команда Массимилиано Аллегри не всегда играет стабильно, хот и побеждает. Посмотрим, как сегодня сложится игра, но нельзя исключать, что в Турине будет сенсация. 
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Ювентус 0:0 Удинезе онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ювентус 0:0 Удинезе

    Исход игры
    Ювентус
    97.7% (127)
    Ничья
    1.5% (2)
    Удинезе
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.83% (52)
    Меньше
    55.17% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    44.83% (52)
    Нет
    55.17% (64)
    Популярный счёт
    2:0 Ювентус
    34.6% (45)
    2:1 Ювентус
    30.8% (40)
    1:0 Ювентус
    13.8% (18)
    3:1 Ювентус
    6.9% (9)
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    Ювентус
    Удинезе
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