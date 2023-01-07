Форвард "Удинезе" Исаак Саксесс получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля туринского клуба против Маккенни.

Костич ворвался в штрафную площадь с левого фланга, а затем Филип пробил в ближний угол ворот, Сильвестри отлично сократил дистанцию и спас свою команду в непростой ситуации.

Ловрич в центре поля нарушил правила против Локателли. Игроки "Ювентуса" довольно быстро разыграли стандарт.

Ди Мария со стандарта выполнил заброс к центру штрафной площади на Кина, Мойзе стартовал чуть раньше времени и в итоге оказался в офсайде.

Перейра совершил рывок вперёд по правому флангу, а затем Роберто выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел слишком высоко для Бету.

Ди Мария совершил рывок вперёд по левому флангу, далее Анхель выполнил подачу в центр штрафной площади, Миретти плохо обработал мяч и не смог пробить по воротам.

Ловрич при развитии атаки по правой половине поля отыгрался с Бету, который был у радиуса штрафной площади, далее Санди выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Бекао пробил в ближний угол ворот, Щесны сыграл надёжно и намертво поймал мяч.

Миретти получил мяч у радиуса штрафной площади, но Фабио долго готовил удар по воротам, Макенго успел сыграть в подкате и выбить мяч из-под ног соперника.

Маккенни на правом фланге обыграл Удоги и вошёл в штрафную площадь, далее Уэстон выполнил пас чуть назад от лицевой линии поля, Данило на правом углу штрафной площади слишком долго готовился к удару по воротам, в итоге его накрыл Ловрич.

Локателли в центре поля нарушил правила против Саксесса. Нужно быть полузащитнику "Ювентуса" осторожнее, всё же Мануэле уже имеет в своём активе жёлтую карточку.

Миретти на левом фланге нарушил правила против Удоги. "Удинезе" тщательно готовится к стандарту.

Перейра со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Бийол в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Костича.

Угловой у ворот "Ювентуса". Ди Мария разыграл корнер с Костичем, Филип с левого фланга решил пробить по воротам, мяч свалился с ноги у серба и улетел в сторону от цели.

Ди Мария ворвался в штрафную площадь "Удинезе" по правой половине поля, далее Анхель пробил по воротам, мяч попал в Удоги, мяч отскочил в центр штрафной, Миретти в свою очередь выполнил скидку на Кина, Мойзе в касание пробил в левый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

Рабио перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Перейры.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Ювентус", чтобы открыть счёт в матче и далее чувствовать себя чуть более спокойно. Не будем забывать, что в прошлом туре "Ювентус" с очень большим трудом на выезде переиграл "Кремонезе" со счётом 1:0, а сегодня одного забитого мяча для победы может уже не хватить.

Ловрич убежал на правый угол штрафной площади после заброса из центра поля, далее Роберто выполнил передачу чуть назад на Саксесса, Исаак выполнил подачу на дальний угол вратарской, Бету не смог добраться до мяча и завершить момент ударом по воротам.

Костич совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем Филип выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

Ди Мария пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.

Полузащитник "Ювентуса" Мануэле Локателли получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Локателли нарушил правила против Ловрича.

Миретти с правого фланга выполнил передачу на правую половину поля на ход Ди Марии, Анхель в свою очередь отдал хороший пас на правый угол штрафной площади, Кин подработал мяч и пробил в ближний угол ворот, Сильвестри успел сократить дистанцию и спасти свою команду.

Миретти с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Удинезе" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте.

Уолас пробил в ближний угол ворот с правой половины поля из-за пределов штрафной площади, Щесны отбил мяч перед собой, но никто из игроков "Удинезе" не был готов для игры на добивании, да и Ругани был готов подстраховать своего голкипера.

Костич совершил рывок вперёд по левому флангу, далее Филип выполнил прострел в центр штрафной площадки на Рабио, Адриену было не особо удобно бить по воротам, в итоге последовала скидка в касание к линии штрафной площади, Ди Мария в касание пробил по воротам, мяч попал в защитника "Удинезе".

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма туринский "Ювентус" на своём поле показывает достаточно средний футбол и в итоге команда Массимилиано Аллегри играет вничью с "Удинезе" со счётом 0:0. Временами обе команды показывают не самый плохой футбол в атаке, а поэтому у нас имеются все шансы, что во втором тайме забитые голы уже обязательно будут.

38' Ловрич, Макенго и Удоги разыграли стандарт между собой, но затем Дестини завозился с мячом и под давлением Миретти упустил мяч в аут.

37' Миретти на левом фланге нарушил правила против Удоги. "Удинезе" удалось заработать относительно неплохой стандарт.

36' Из центра поля последовал слишком сильный заброс на ход Бету к левому углу штрафной площади, форвард "Удинезе" уже не успевал обработать мяч, чтобы не было удара от ворот, Бету выбил мяч в аут.

35' Ловрич с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Ювентуса" очень уверенно перехватили мяч и едва не провели опасную контратаку.

34' Бекао при проходе вперёд по правому флангу отыгрался с Перейрой, далее Родриго выполнил прострел от лицевой линии поля в центр штрафной площади, Рабио сыграл в подкате и выбил мяч на угловой.

33' Саксесс совершил рывок вперёд по правому флангу, а затем Исаак выполнил подачу в центр штрафной площади, Ругани не стал рисковать и выбил мяч в аут.

32' Локателли перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Перейры.

31' Саксесс с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Щесны сыграл на выходе и кулаком в прыжке выбил мяч к правому флангу.

30' Локателли теперь уже в центре поля в подкате грубовато сыграл против Перейры, пока что Маттео Маркетти решил обойтись без жёлтой карточки.

29' Ругани в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Саксесса.

28' Ди Мария выполнил передачу к левой половине поля а Кина, Мойзе в касание пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.

27' Удоги с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Макенго подкараулил отскок мяча на левом углу штрафной, но затем Жан-Виктор в борьбе с Данило не смог заработать хотя бы угловой.

26' Локателли из центрального круга пяткой выполнил передачу на ход Кину по центру, Бийол сыграл внимательно и перехватил мяч.

25' Костич в центре поля в борьбе за мяч неудачно влетел в Переса, хоть Филипа и подтолкнули, но в итоге Маттео Маркетти дал свисток в пользу "Удинезе".

24' Удоги, Перес и Макенго пытаются регулярно обострять ситуацию на левом фланге, однако пока что футболисты между собой не всегда играют согласованно.

23' Бету в центре поля нарушил правила против Сандро. Игроки "Ювентуса" вновь довольно быстро разыграли стандарт.

22' Ди Мария со стандарта выполнил подачу в центр к лини вратарской, Ругани головой пробил под правый угол ворот, Сильвестри в прыжке вытянул непростой мяч.

21' Перес на левом фланге нарушил правила против Рабио. "Ювентус" заработал неплохой стандарт.

20' Перейра разыграл корнер с Ловричем, далее Санди с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Уолас головой пробил в ближний угол ворот, Щесны в прыжке вытянул мяч из-под штанги.

19' Перес прошёл вперёд по левой половине поля, а затем Нуэн пробил по воротам с достаточно дальней дистанции, Данило подставил ногу, мяч ушёл на угловой.

18' Из глубины поля последовала передача на ход Миретти по правому флангу, Фабио сыграл неудачно и не смог обработать мяч.

17' В среднем темпе работает "Ювентус" на старте матча, но зачастую команда Массимилиано Аллегри только так и играет.

16' Удоги теперь уже пошёл прессинговать Маккенни на левом фланге у штрафной площади "Ювентуса", едва "Удинезе" не заработал ещё один угловой.

15' Удоги теперь уже при проходе вперёд по левому флангу попытался отыграться с Макенго, Жан-Виктор ответную передачу решил выполнить пяткой, Данило сразу же накрыл соперника и выбил мяч в аут.

14' Ди Мария с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Данило головой сбросил мяч к правому углу вратарской, Ругани оказался в офсайде.

13' Костич с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Бету головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

12' Перейра сейчас сыграл немного нервно при передаче назад на Сильвестри, мяч в итоге ушёл на угловой.

11' Саксесс и Удоги пытались разогнать атаку между собой по левому флангу, но футболисты "Удинезе" сыграли немного несогласованно, мяч в итоге вновь ушёл за лицевую линию поля.

10' Ловрич с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Бекао при попытке пробить в касание по воротам неудачно подстроился под мяч после отскока и в итоге подыграл себе рукой, Маттео Маркетти всё видел и дал свисток в пользу "Ювентуса".

9' Ловрич с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Сандро в борьбе с Бету пришлось головой выбивать мяч на угловой.

8' Из центра поля последовал заброс к линии штрафной площади на ход Маккенни, боковой арбитр зафиксировал спорный офсайд у Уэстона.

7' Кин вошёл в штрафную площадь с левого фланга, но затем Мойзе под давлением двух соперников не смог протолкнуть мяч в центр штрафной площади.

6' Ловрич с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, игроки "Ювентуса" очень уверенно выиграли верховую борьбу за мяч, который в итоге был выбит в аут.

5' Перейра при проходе вперёд по правому флангу отыгрался с Бекао, а затем Роберто под давлением Миретти заработал угловой для своей команды.

4' Перейра совершил проход вперёд по правому флангу, но под давлением Ругани Роберто не смог обострить ситуацию на поле, будет удар от ворот.

3' Ловрич в центре поля нарушил правила против Маккенни. Игроки "Ювентуса" быстро разыграли стандарт.

2' Конечно же этот матч начался с минуты молчания в память об ушедшем Джанлуко Виалли, который выступал в "Ювентусе" с 1992 по 1996 год.