Тур: 17. Стадион: Альянц Стэдиум.
История личных встреч
Ювентус
Удинезе
21 матч
100%
21 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
81%
28.6%
17 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
81%
4.8%
14.2%
17 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед
30 матчей
70%
13.3%
16.7%
21 победа 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
56.7%
26.7%
16.6%
17 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
56.7%
23.3%
20%
17 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
31
Голов в среднем за матч
2.2
2.07
Среднее время на гол
40
43
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1
0.53
Среднее время на гол
90
168
Всего голов
48
39
Голов в среднем за матч
1.6
1.3
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
56
69
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|6 (1)
|0.38
|Милик Аркадиуш
|5
|0.31
|Кин Мойзе
|4
|0.25
|Рабио Адриен
|3
|0.19
|Фаджоли Николо
|2
|0.13
|Костич Филип
|1
|0.06
|Ди Мария Анхель
|1
|0.06
|Маккенни Уэстон
|1
|0.06
|Бонуччи Леонардо
|1
|0.06
|Бремер Глейсон
|1
|0.06
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|Данило Луис
|0
|0
|Алекс Сандро
|0
|0
|Кьеза Федерико
|0
|0
|Миретти Фабио
|0
|0
|Айлинг Самуэль
|0
|0
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомеш Бету
|6
|0.38
|Самарджич Лазар
|3
|0.19
|Делофеу Херард
|2
|0.13
|Перейра Роберто
|2
|0.13
|Удоги Дестини
|2
|0.13
|Ловрич Санди
|2
|0.13
|Бийол Яка
|2
|0.13
|Несторовски Илья
|1
|0.06
|Бекао Родриго
|1
|0.06
|Арслан Толгай-Али
|1
|0.06
|Масина Адам
|1
|0.06
|Перес Неуэн
|1
|0.06
|Саксесс Исаак
|0
|0
|Макенго Жан-Виктор
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куадрадо Хуан
|3
|1
|Алекс Сандро
|3
|1
|Бремер Глейсон
|4
|0
|Милик Аркадиуш
|2
|1
|Массимилиано Аллегри
|2
|1
|Локателли Мануэль
|3
|0
|Кин Мойзе
|3
|0
|Данило Луис
|2
|0
|Рабио Адриен
|2
|0
|Паредес Леандро
|2
|0
|Гатти Федерико
|2
|0
|Ди Мария Анхель
|0
|1
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|Щесны Войцех
|1
|0
|Костич Филип
|1
|0
|Ровелла Николо
|1
|0
|Миретти Фабио
|1
|0
|Айлинг Самуэль
|1
|0
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бекао Родриго
|5
|0
|Перес Неуэн
|3
|1
|Перейра Роберто
|4
|0
|Удоги Дестини
|4
|0
|Уолас Соуза
|3
|0
|Эбосс Энцо
|3
|0
|Бийол Яка
|3
|0
|Несторовски Илья
|2
|0
|Делофеу Херард
|2
|0
|Саксесс Исаак
|2
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|2
|0
|Макенго Жан-Виктор
|2
|0
|Андреа Соттил
|1
|0
|Арслан Толгай-Али
|1
|0
|Нюйтинк Брэм
|1
|0
|Ловрич Санди
|1
|0
|Соппи Брэндон
|1
|0
|Эбоселе Фести
|1
|0
Результаты матчей
Ювентус
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
0% (0)
13% (1)
Удинезе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
3
5
Ювентус
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Удинезе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
5
11
Ювентус
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
13% (2)
31% (5)
Удинезе
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
8
16
Голы по времени матча
Забито
20
12
7 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
3
15%
1
8%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
3
25%
31-45
6
30%
0
0%
46-60
1
5%
2
17%
61-75
6
30%
6
50%
76-90
Пропущено
3
11
2 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
0
0%
3
27%
1-15
1
33%
1
9%
16-30
1
33%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
33%
1
9%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
12
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 9
1
20%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
2
40%
4
33%
61-75
1
20%
4
33%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
3
38%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
25
24
8 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
4
16%
2
8%
1-15
2
8%
2
8%
16-30
2
8%
3
13%
31-45
7
28%
1
4%
46-60
3
12%
6
25%
61-75
7
28%
10
42%
76-90
Пропущено
7
19
4 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 10
5 Не пропускали 11
0
0%
6
32%
1-15
2
29%
2
11%
16-30
2
29%
6
32%
31-45
1
14%
3
16%
46-60
2
29%
2
11%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ювентус - Стандард 1:1 Ювентус - Риека 1:0 Арсенал - Ювентус 0:2 Ювентус - Лацио 3:0
Верона - Ювентус 0:1 Ювентус - Интер Милан 2:0 Ювентус - ПСЖ 1:2 Лечче - Ювентус 0:1 Бенфика - Ювентус 4:3 Ювентус - Эмполи 4:0 Торино - Ювентус 0:1 Маккаби Хайфа - Ювентус 2:0 Милан - Ювентус 2:0 Ювентус - Маккаби Хайфа 3:1 Ювентус - Болонья 3:0 Монца - Ювентус 1:0 Ювентус - Бенфика 1:2 Ювентус - Салернитана 2:2 ПСЖ - Ювентус 2:1 Фиорентина - Ювентус 1:1
Удинезе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Кремонезе - Удинезе 1:3 Удинезе - Лечче 2:0 Удинезе - Атлетик Б 0:1 Удинезе - Вест Хэм 1:3
Наполи - Удинезе 3:2 Специя - Удинезе 1:1 Удинезе - Лечче 1:1 Кремонезе - Удинезе 0:0 Удинезе - Торино 1:2 Удинезе - Монца 2:3 Лацио - Удинезе 0:0 Удинезе - Аталанта 2:2 Верона - Удинезе 1:2 Удинезе - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Удинезе 1:3 Удинезе - Рома 4:0 Удинезе - Фиорентина 1:0 Монца - Удинезе 1:2 Удинезе - Салернитана 0:0 Милан - Удинезе 4:2
Результаты матчей
Ювентус
Удинезе
Точный счет
3:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:1
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ювентус
Удинезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
35
44
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
133
79
88
412
313
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|37 - 13
|41
|2.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|31 - 16
|36
|3.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|25 - 7
|34
|4.
|Заявка
|16
|11
|0
|5
|35 - 22
|33
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|27 - 13
|30
|6.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|19 - 14
|30
|7.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|24 - 17
|28
|8.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|25 - 18
|25
|9.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 18
|22
|10.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|19 - 21
|20
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 26
|19
|12.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|13 - 20
|18
|13.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|16 - 18
|18
|14.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|17 - 23
|17
|15.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|20 - 26
|17
|16.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 24
|16
|17.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 28
|14
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|8 - 28
|9
|19.
|Заявка
|16
|0
|7
|9
|11 - 27
|7
|20.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|13 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 6
|22
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 9
|21
|3.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 4
|21
|4.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|20 - 3
|20
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|6.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|7.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 7
|13
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 5
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|10.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|11 - 8
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 13
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 9
|11
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|16.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|13 - 12
|11
|17.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|18.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 17
|3
|19.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|2 - 12
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|2 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 7
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 6
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 9
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|5 - 4
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 6
|14
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|8.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|15 - 18
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 15
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 12
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 16
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 15
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 15
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|9 - 15
|4
|19.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|3 - 16
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 13
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|9 (2)
|Специя
|Нзола М'Бала
|8 (1)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Милан
|Леау Рафаэл
|7 (4)
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|7 (3)
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|7
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 5
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 5
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 3
|Лацио
|Милинкович-Савич Сергей
|6
Прогнозы на матч Ювентус - Удинезе
Исход игры
Ювентус
95.8% (46)
Ничья
4.2% (2)
Удинезе
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
34.09% (15)
Меньше
65.91% (29)
Обе команды забьют
Да
36.36% (16)
Нет
63.64% (28)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
47.9% (23)
2:1 Ювентус
25% (12)
1:0 Ювентус
8.3% (4)
3:1 Ювентус
4.2% (2)
1:1 Ничья
4.2% (2)
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