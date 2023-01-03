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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Ювентус
 
Позже
Удинезе
Прогнозы 46
Ювентус 95.7% (44)
X 4.3% (2)
Удинезе 0% (0)
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Ничья
Удинезе
4.70
4.00
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История личных встреч

Ювентус
Удинезе

21 матч

100%
21 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

81%
28.6%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

81%
4.8%
14.2%
17 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед

30 матчей

70%
13.3%
16.7%
21 победа 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

56.7%
26.7%
16.6%
17 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

56.7%
23.3%
20%
17 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

СA
2:0
СA
2:2
СA
1:2
СA
4:1
СA
2:1
К
4:0
СA
3:1
СA
4:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
2:6
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:4
СA
0:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
4:0
СA
1:4
СA
2:1
СA
0:0
СA
1:2
СA
0:4
СA
3:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:2

Голы

Всего голов

33
31

Голов в среднем за матч

2.2
2.07

Среднее время на гол

40
43

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1
0.53

Среднее время на гол

90
168

Всего голов

48
39

Голов в среднем за матч

1.6
1.3

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

56
69

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 6 (1) 0.38
Милик Аркадиуш 5 0.31
Кин Мойзе 4 0.25
Рабио Адриен 3 0.19
Фаджоли Николо 2 0.13
Костич Филип 1 0.06
Ди Мария Анхель 1 0.06
Маккенни Уэстон 1 0.06
Бонуччи Леонардо 1 0.06
Бремер Глейсон 1 0.06
Куадрадо Хуан 0 0
Данило Луис 0 0
Алекс Сандро 0 0
Кьеза Федерико 0 0
Миретти Фабио 0 0
Айлинг Самуэль 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 6 0.38
Самарджич Лазар 3 0.19
Делофеу Херард 2 0.13
Перейра Роберто 2 0.13
Удоги Дестини 2 0.13
Ловрич Санди 2 0.13
Бийол Яка 2 0.13
Несторовски Илья 1 0.06
Бекао Родриго 1 0.06
Арслан Толгай-Али 1 0.06
Масина Адам 1 0.06
Перес Неуэн 1 0.06
Саксесс Исаак 0 0
Макенго Жан-Виктор 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куадрадо Хуан 3 1
Алекс Сандро 3 1
Бремер Глейсон 4 0
Милик Аркадиуш 2 1
Массимилиано Аллегри 2 1
Локателли Мануэль 3 0
Кин Мойзе 3 0
Данило Луис 2 0
Рабио Адриен 2 0
Паредес Леандро 2 0
Гатти Федерико 2 0
Ди Мария Анхель 0 1
Бонуччи Леонардо 1 0
Щесны Войцех 1 0
Костич Филип 1 0
Ровелла Николо 1 0
Миретти Фабио 1 0
Айлинг Самуэль 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бекао Родриго 5 0
Перес Неуэн 3 1
Перейра Роберто 4 0
Удоги Дестини 4 0
Уолас Соуза 3 0
Эбосс Энцо 3 0
Бийол Яка 3 0
Несторовски Илья 2 0
Делофеу Херард 2 0
Саксесс Исаак 2 0
Эхизибуэ Кингсли 2 0
Макенго Жан-Виктор 2 0
Андреа Соттил 1 0
Арслан Толгай-Али 1 0
Нюйтинк Брэм 1 0
Ловрич Санди 1 0
Соппи Брэндон 1 0
Эбоселе Фести 1 0

Результаты матчей

Ювентус
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
0% (0)
13% (1)
Удинезе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
5
Ювентус
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Удинезе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

5
11
Ювентус
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
13% (2)
31% (5)
Удинезе
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

8
16

Голы по времени матча

Забито

20
12
7 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
3
15%
1
8%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
3
25%
31-45
6
30%
0
0%
46-60
1
5%
2
17%
61-75
6
30%
6
50%
76-90

Пропущено

3
11
2 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
0
0%
3
27%
1-15
1
33%
1
9%
16-30
1
33%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
33%
1
9%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
12
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 9
1
20%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
2
40%
4
33%
61-75
1
20%
4
33%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
3
38%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

25
24
8 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
4
16%
2
8%
1-15
2
8%
2
8%
16-30
2
8%
3
13%
31-45
7
28%
1
4%
46-60
3
12%
6
25%
61-75
7
28%
10
42%
76-90

Пропущено

7
19
4 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 10
5 Не пропускали 11
0
0%
6
32%
1-15
2
29%
2
11%
16-30
2
29%
6
32%
31-45
1
14%
3
16%
46-60
2
29%
2
11%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ювентус - Стандард 1:1 Ювентус - Риека 1:0 Арсенал - Ювентус 0:2 Ювентус - Лацио 3:0
Верона - Ювентус 0:1 Ювентус - Интер Милан 2:0 Ювентус - ПСЖ 1:2 Лечче - Ювентус 0:1 Бенфика - Ювентус 4:3 Ювентус - Эмполи 4:0 Торино - Ювентус 0:1 Маккаби Хайфа - Ювентус 2:0 Милан - Ювентус 2:0 Ювентус - Маккаби Хайфа 3:1 Ювентус - Болонья 3:0 Монца - Ювентус 1:0 Ювентус - Бенфика 1:2 Ювентус - Салернитана 2:2 ПСЖ - Ювентус 2:1 Фиорентина - Ювентус 1:1
Удинезе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Кремонезе - Удинезе 1:3 Удинезе - Лечче 2:0 Удинезе - Атлетик Б 0:1 Удинезе - Вест Хэм 1:3
Наполи - Удинезе 3:2 Специя - Удинезе 1:1 Удинезе - Лечче 1:1 Кремонезе - Удинезе 0:0 Удинезе - Торино 1:2 Удинезе - Монца 2:3 Лацио - Удинезе 0:0 Удинезе - Аталанта 2:2 Верона - Удинезе 1:2 Удинезе - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Удинезе 1:3 Удинезе - Рома 4:0 Удинезе - Фиорентина 1:0 Монца - Удинезе 1:2 Удинезе - Салернитана 0:0 Милан - Удинезе 4:2

Результаты матчей

Ювентус
Удинезе

Точный счет

3:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:1
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ювентус
Удинезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
1.5
Больше Меньше
3
5
4
4
2.5
2
6
1
7
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
3
7
9
1.5
8
8
4
12
2.5
3
13
1
15
3.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 16 13 2 1 37 - 13 41
2.
Милан
 Заявка 16 11 3 2 31 - 16 36
3.
Ювентус
 Заявка 16 10 4 2 25 - 7 34
4.
Интер Милан
 Заявка 16 11 0 5 35 - 22 33
5.
Лацио
 Заявка 16 9 3 4 27 - 13 30
6.
Рома
 Заявка 16 9 3 4 19 - 14 30
7.
Аталанта
 Заявка 16 8 4 4 24 - 17 28
8.
Удинезе
 Заявка 16 6 7 3 25 - 18 25
9.
Торино
 Заявка 16 6 4 6 17 - 18 22
10.
Фиорентина
 Заявка 16 5 5 6 19 - 21 20
11.
Болонья
 Заявка 16 5 4 7 20 - 26 19
12.
Эмполи
 Заявка 16 4 6 6 13 - 20 18
13.
Лечче
 Заявка 16 4 6 6 16 - 18 18
14.
Монца
 Заявка 16 5 2 9 17 - 23 17
15.
Салернитана
 Заявка 16 4 5 7 20 - 26 17
16.
Сассуоло
 Заявка 16 4 4 8 16 - 24 16
17.
Специя
 Заявка 16 3 5 8 16 - 28 14
18.
Сампдория
 Заявка 16 2 3 11 8 - 28 9
19.
Кремонезе
 Заявка 16 0 7 9 11 - 27 7
20.
Верона
 Заявка 16 1 3 12 13 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 8 7 1 0 21 - 6 22
2.
Милан
 Заявка 8 7 0 1 20 - 9 21
3.
Интер Милан
 Заявка 8 7 0 1 20 - 4 21
4.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 20 - 3 20
5.
Лацио
 Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
6.
Болонья
 Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
7.
Удинезе
 Заявка 8 3 4 1 13 - 7 13
8.
Рома
 Заявка 8 4 1 3 8 - 5 13
9.
Торино
 Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
10.
Монца
 Заявка 8 4 0 4 11 - 8 12
11.
Фиорентина
 Заявка 8 3 3 2 12 - 13 12
12.
Эмполи
 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
13.
Сассуоло
 Заявка 8 3 2 3 12 - 9 11
14.
Салернитана
 Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
15.
Аталанта
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
16.
Специя
 Заявка 8 2 5 1 13 - 12 11
17.
Лечче
 Заявка 8 2 4 2 9 - 9 10
18.
Верона
 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
19.
Кремонезе
 Заявка 8 0 3 5 2 - 12 3
20.
Сампдория
 Заявка 8 0 2 6 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
2.
Аталанта
 Заявка 8 5 2 1 13 - 6 17
3.
Рома
 Заявка 8 5 2 1 11 - 9 17
4.
Милан
 Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
5.
Ювентус
 Заявка 8 4 2 2 5 - 4 14
6.
Лацио
 Заявка 8 4 2 2 13 - 6 14
7.
Удинезе
 Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
8.
Интер Милан
 Заявка 8 4 0 4 15 - 18 12
9.
Торино
 Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
10.
Фиорентина
 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
11.
Лечче
 Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
12.
Сампдория
 Заявка 8 2 1 5 6 - 15 7
13.
Эмполи
 Заявка 8 1 4 3 6 - 12 7
14.
Салернитана
 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
15.
Монца
 Заявка 8 1 2 5 6 - 15 5
16.
Сассуоло
 Заявка 8 1 2 5 4 - 15 5
17.
Болонья
 Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4
18.
Кремонезе
 Заявка 8 0 4 4 9 - 15 4
19.
Специя
 Заявка 8 1 0 7 3 - 16 3
20.
Верона
 Заявка 8 0 3 5 5 - 13 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 9 (2)
Специя Нзола М'Бала 8 (1)
Болонья Арнаутович Марко 8
Милан Леау Рафаэл 7 (4)
Лацио Иммобиле Чиро 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Лечче Юлманд Мортен 1 5
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 3
Лацио Милинкович-Савич Сергей 6
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Удинезе от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 января 2023, осталось 2 дня 10 часов 31 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Ювентус 95.7% (44)
    X 4.3% (2)
    Удинезе 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Удинезе
    4.70
    4.00
    4.83
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ювентус - Удинезе онлайн

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    Прогнозы на матч Ювентус - Удинезе

    Исход игры
    Ювентус
    95.8% (46)
    Ничья
    4.2% (2)
    Удинезе
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.09% (15)
    Меньше
    65.91% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    36.36% (16)
    Нет
    63.64% (28)
    Популярный счёт
    2:0 Ювентус
    47.9% (23)
    2:1 Ювентус
    25% (12)
    1:0 Ювентус
    8.3% (4)
    3:1 Ювентус
    4.2% (2)
    1:1 Ничья
    4.2% (2)
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    Ювентус
    Удинезе
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