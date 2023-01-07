Чалханоглу с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Монцы" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте.

С левого фланга последовала довольно опасная подача в центр к линии вратарской, после небольшого рикошета Биринделли выбил мяч на повторный корнер.

Димарко с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, вновь никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

Дармиан при проходе вперёд по правому флангу налетел на Аугусто, Юан Лука Сакки показал, что нужно играть дальше.

Марлон на своей половине поля на грани фола сыграл в подкате против Мхитаряна, но всё же защитник "Монцы" успел сыграть в мяч.

Ди Грегорио попал под прессинг на левом углу штрафной площади, но Микеле сыграл без ошибок и выбил мяч в центр поля.

Дармиан перестарался в борьбе за мяч и нарушил правила против Мачина. Фланговый защитник "Интера" сейчас попросту "оседлал" соперника.

Угловой у ворот "Интера". Мачин выполнил подачу на ближний угол вратарской, Джеко и Мхитарян сыграли немного неуверенно, но всё же мяч был выбит на правый фланг.

Мачин с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Петанья головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

Шкриньяр в центре поля нарушил правила против Моты. Игроки "Монцы" теперь уже не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Мачин в центре поля корпусом жёстко влетел в Чалханоглу, всё же это не хоккей, а поэтому Юан Лука Сакки дал справедливый свисток в пользу "Интера".

Из центра поля последовал заброс на ход Димарко по левому флангу, Пабло Мари грамотно сыграл в обороне и выбил мяч в аут.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1:2!!! Мартинес!!! Пабло Мари "завис" с мячом на правом углу штрафной площади, Мартинес в свою очередь пошёл в высокий прессинг, Лаутаро перехватил мяч у защитника "Монцы" и уже затем форвард миланского клуба спокойно отправил мяч в сетку.

Аугусто в центральном круге нарушил правила против Димарко. Игроки "Интера" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Мхитарян разогнал атаку по левой половине поля, далее Генрих выполнил передачу на бровку Димарко, Федерико выполнил подачу в центр штрафной площади, мч попал в Биринделли и ушёл на угловой.

17' Петанья сместился на левый фланг, но пока Андреа искал адресата для подачи в штрафной площади, мяч ушёл с ноги у форварда "Монцы".

16' Мота попытался разогнать атаку из глубины поля по флангу, Дармиан грамотно сыграл в подкате и выбил мяч в аут.

15' Димарко со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, Ачерби забрался в небольшой офсайд.

14' Иццо на левом фланге нарушил правила против Мартинеса. "Интер" тщательно готовится к стандарту.

13' Моментально отыгралась "Монца" в нашем матче, стоит отметить, что Патрик Чиурриа забил свой первый гол в Серии А.

12' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Чиурриа!!! Пессина с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Чиурриа очень хорошо сыграл по мячу и в итоге Патрик из-под Ачерби отлично пробил под левую штангу, Онана никак не мог спасти свою команду.

11' Мота получил в центре поля от Чалханоглу. Сам Дани очень быстро разыграл стандарт.

10' Г-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Дармиан!!! Бастони спокойно прошёл вперёд по левому флангу, а затем Алессандро выполнил отличную подачу к правому углу вратарской на Дармиана, Маттео опередил Аугусто и отправил мяч в ближний угол ворот.

9' Достаточно спокойно работают "Монца" и "Интер" на первых минутах матча, но всё же команда Раффаэле Палладино показывает, что она готова при своих болельщиках хотя бы временами, но играть первым номером.