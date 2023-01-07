Тур: 17. Стадион: Ю Повер Стадиум. Главный судья: Сакки Хуан
1:2
Первый тайм: 33'
Бонусы букмекеров
Ход матча
10'
12'
1:1
22'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.55 "Монца" забьёт - нет
4
Марлон
55
Иццо
Армандо
47
Мота
Дани
24
Онана
Андре
- Основной состав
- Вратарь
-
4 МарлонЗащитник
- Защитник
-
55 Иццо АрмандоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Мота ДаниПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Бондо ВарренПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Валоти МатиаНападающий
-
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Кордац АлексВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аугусто Карлос
|4
|0.24
|Пессина Маттео
|2 (1)
|0.12
|Сенси Стефано
|2
|0.12
|Мота Дани
|2
|0.12
|Колпани Андреа
|2
|0.12
|Чиурриа Патрик
|1
|0.06
|Капрари Джанлука
|1
|0.06
|Петанья Андреа
|1 (1)
|0.06
|Мари Пабло
|1
|0.06
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0.06
|Раноккья Филиппо
|1
|0.06
|Барберис Андреа
|0
|0
|Биринделли Самуэле
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|8 (1)
|0.47
|Джеко Эдин
|7
|0.41
|Барелла Николо
|5
|0.29
|Корреа Хоакин
|3
|0.18
|Димарко Федерико
|3
|0.18
|Чалханоглу Хакан
|2 (1)
|0.12
|Брозович Марсело
|2
|0.12
|Дармиан Маттео
|1
|0.06
|Дюмфрис Дензел
|1
|0.06
|Мхитарян Генрих
|1
|0.06
|Лукаку Ромелу
|1
|0.06
|Де Врей Стефан
|1
|0.06
|Госенс Робин
|1
|0.06
|Бастони Алессандро
|0
|0
|Ачерби Франческо
|0
|0
Карточки
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сенси Стефано
|4
|0
|Ровелла Николо
|2
|1
|Кальдирола Лука
|3
|0
|Марлон
|3
|0
|Мачин Хосе
|3
|0
|Палладино Раффаэле
|2
|0
|Мари Пабло
|2
|0
|Иццо Армандо
|2
|0
|Чиурриа Патрик
|2
|0
|Пессина Маттео
|2
|0
|Биринделли Самуэле
|2
|0
|Д'Аллесандро Марко
|1
|0
|Донати Джулио
|1
|0
|Петанья Андреа
|1
|0
|Молина Сальваторе
|1
|0
|Капрари Джанлука
|1
|0
|Мота Дани
|1
|0
|Раноккья Филиппо
|1
|0
|Аугусто Карлос
|1
|0
|Бондо Варрен
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брозович Марсело
|5
|0
|Индзаги Симоне
|3
|0
|Барелла Николо
|3
|0
|Дюмфрис Дензел
|3
|0
|Дармиан Маттео
|2
|0
|Шкриньяр Милан
|2
|0
|Бастони Алессандро
|2
|0
|Аслани Кристьян
|2
|0
|Джеко Эдин
|1
|0
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Де Врей Стефан
|1
|0
|Д'Амброзио Данило
|1
|0
|Ачерби Франческо
|1
|0
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|Корреа Хоакин
|1
|0
|Госенс Робин
|1
|0
|Онана Андре
|1
|0
|Мартинес Лаутаро
|1
|0
Результаты матчей
Монца
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Интер Милан
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
0
8
Волевые поражения
4
5
Монца
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Интер Милан
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
13
2
Волевые поражения
5
19
Монца
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
13% (2)
31% (5)
Интер Милан
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
13
10
Волевые поражения
9
24
Голы по времени матча
Забито
12
15
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
0
0%
4
27%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
4
33%
3
20%
61-75
3
25%
2
13%
76-90
Пропущено
7
18
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
29%
2
11%
31-45
2
29%
6
33%
46-60
2
29%
2
11%
61-75
1
14%
6
33%
76-90
Забито
6
20
2 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 7
12 Не забивали 8
1
17%
2
10%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
1
17%
5
25%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
3
50%
1
5%
61-75
1
17%
4
20%
76-90
Пропущено
15
4
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
1
25%
16-30
4
27%
1
25%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
27%
1
25%
61-75
2
13%
1
25%
76-90
Забито
18
35
6 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 12
4 Не забивали 1
1
6%
6
17%
1-15
1
6%
5
14%
16-30
4
22%
7
20%
31-45
1
6%
7
20%
46-60
7
39%
4
11%
61-75
4
22%
6
17%
76-90
Пропущено
22
22
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
1
5%
0
0%
1-15
3
14%
3
14%
16-30
6
27%
3
14%
31-45
3
14%
6
27%
46-60
6
27%
3
14%
61-75
3
14%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Монца
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Фиорентина - Монца 1:1 Монца - Торино 1:4 Монца - Арконатезе 2:1 Лион - Монца 1:2
Лугано - Монца 1:0 Монца - Салернитана 3:0 Лацио - Монца 1:0 Монца - Верона 2:0 Монца - Болонья 1:2 Милан - Монца 4:1 Удинезе - Монца 2:3 Эмполи - Монца 1:0 Монца - Специя 2:0 Сампдория - Монца 0:3 Монца - Ювентус 1:0 Лечче - Монца 1:1 Монца - Аталанта 0:2 Рома - Монца 3:0 Монца - Удинезе 1:2 Наполи - Монца 4:0
Интер Милан
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Интер Милан - Наполи 1:0 Сассуоло - Интер Милан 0:1 Реджина - Интер Милан 0:2 Бетис - Интер Милан 1:1
Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 4:0 Гзира Юнайтед - Интер Милан 1:6 Аталанта - Интер Милан 2:3 Интер Милан - Болонья 6:1 Ювентус - Интер Милан 2:0 Бавария - Интер Милан 2:0 Интер Милан - Сампдория 3:0 Интер Милан - Виктория Пльзень 4:0 Фиорентина - Интер Милан 3:4 Интер Милан - Салернитана 2:0 Барселона - Интер Милан 3:3 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Барселона 1:0 Интер Милан - Рома 1:2 Удинезе - Интер Милан 3:1 Виктория Пльзень - Интер Милан 0:2
Результаты матчей
Монца
Интер Милан
Точный счет
1:2
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
1 раз 13%
6
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Монца
Интер Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
35
53
17
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
71
17
53
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
151
412
106
214
610
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|37 - 13
|41
|2.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|26 - 7
|37
|3.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|31 - 16
|36
|4.
|2:1 Заявка
|17
|12
|0
|5
|37 - 23
|36
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|27 - 13
|30
|6.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|19 - 14
|30
|7.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|24 - 17
|28
|8.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|25 - 19
|25
|9.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 22
|23
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 18
|22
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 26
|19
|12.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|13 - 20
|18
|13.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|16 - 18
|18
|14.
|1:2 Заявка
|17
|5
|2
|10
|18 - 25
|17
|15.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|20 - 26
|17
|16.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|17 - 26
|16
|17.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 28
|14
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|8 - 28
|9
|19.
|Заявка
|16
|0
|7
|9
|11 - 27
|7
|20.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|13 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 3
|23
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 6
|22
|3.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 9
|21
|4.
|2:1 Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 4
|21
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|6.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 14
|15
|8.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 7
|13
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 5
|13
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|11.
|1:2 Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 10
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 9
|11
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|16.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|13 - 12
|11
|17.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|18.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 17
|3
|19.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|2 - 12
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|2 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 7
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 6
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 9
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|5.
|2:1 Заявка
|9
|5
|0
|4
|17 - 19
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|5 - 4
|14
|7.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 6
|14
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 15
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 12
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 16
|6
|15.
|1:2 Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 15
|5
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 17
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|9 - 15
|4
|19.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|3 - 16
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 13
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|9 (2)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|8 (3)
|Специя
|Нзола М'Бала
|8 (1)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Милан
|Леау Рафаэл
|7 (4)
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|7
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 5
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 5
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 3
|Лацио
|Милинкович-Савич Сергей
|6
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.55 "Монца" забьёт - нет
Прогнозы на матч Монца 1:2 Интер Милан
Исход игры
Монца
1.5% (2)
Ничья
1.5% (2)
Интер Милан
97% (128)
Тотал 2.5
Больше
54.7% (64)
Меньше
45.3% (53)
Обе команды забьют
Да
52.14% (61)
Нет
47.86% (56)
Популярный счёт
0:2 Интер Милан
32.6% (43)
1:2 Интер Милан
32.6% (43)
1:3 Интер Милан
11.4% (15)
0:1 Интер Милан
6.8% (9)
0:3 Интер Милан
3% (4)
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