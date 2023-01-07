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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Сакки Хуан
Монца
1:2
Первый тайм: 33'
Интер Милан
Удар головой Петаньи (видео). Че...
1:1. Гол Патрика Чиурриа (видео)...
0:1. Гол Маттео Дармиана (видео)...

Ход матча

10'
0:1
Дармиан Маттео
(Бастони Алессандро)
12'
Чиурриа Патрик
(Пессина Маттео)
1:1
22'
1:2
Мартинес Лаутаро

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 132
Монца 1.5% (2)
X 1.5% (2)
Интер Милан 97% (128)
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Монца
Ничья
Интер Милан
6.00
4.50
1.65
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16
Ди
Грегорио
Микеле
4
Марлон
3
Мари
Пабло
55
Иццо
Армандо
19
Биринделли
Самуэле
30
Аугусто
Карлос
7
Мачин
Хосе
32
Пессина
Маттео
84
Чиурриа
Патрик
47
Мота
Дани
37
Петанья
Андреа
24
Онана
Андре
37
Шкриньяр
Милан
15
Ачерби
Франческо
95
Бастони
Алессандро
36
Дармиан
Маттео
32
Димарко
Федерико
23
Барелла
Николо
20
Чалханоглу
Хакан
22
Мхитарян
Генрих
10
Мартинес
Лаутаро
9
Джеко
Эдин
Монца
3-4-2-1
Интер Милан
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аугусто Карлос 4 0.24
Пессина Маттео 2 (1) 0.12
Сенси Стефано 2 0.12
Мота Дани 2 0.12
Колпани Андреа 2 0.12
Чиурриа Патрик 1 0.06
Капрари Джанлука 1 0.06
Петанья Андреа 1 (1) 0.06
Мари Пабло 1 0.06
Гюткьяр Кристиан 1 0.06
Раноккья Филиппо 1 0.06
Барберис Андреа 0 0
Биринделли Самуэле 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 8 (1) 0.47
Джеко Эдин 7 0.41
Барелла Николо 5 0.29
Корреа Хоакин 3 0.18
Димарко Федерико 3 0.18
Чалханоглу Хакан 2 (1) 0.12
Брозович Марсело 2 0.12
Дармиан Маттео 1 0.06
Дюмфрис Дензел 1 0.06
Мхитарян Генрих 1 0.06
Лукаку Ромелу 1 0.06
Де Врей Стефан 1 0.06
Госенс Робин 1 0.06
Бастони Алессандро 0 0
Ачерби Франческо 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сенси Стефано 4 0
Ровелла Николо 2 1
Кальдирола Лука 3 0
Марлон 3 0
Мачин Хосе 3 0
Палладино Раффаэле 2 0
Мари Пабло 2 0
Иццо Армандо 2 0
Чиурриа Патрик 2 0
Пессина Маттео 2 0
Биринделли Самуэле 2 0
Д'Аллесандро Марко 1 0
Донати Джулио 1 0
Петанья Андреа 1 0
Молина Сальваторе 1 0
Капрари Джанлука 1 0
Мота Дани 1 0
Раноккья Филиппо 1 0
Аугусто Карлос 1 0
Бондо Варрен 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 5 0
Индзаги Симоне 3 0
Барелла Николо 3 0
Дюмфрис Дензел 3 0
Дармиан Маттео 2 0
Шкриньяр Милан 2 0
Бастони Алессандро 2 0
Аслани Кристьян 2 0
Джеко Эдин 1 0
Мхитарян Генрих 1 0
Де Врей Стефан 1 0
Д'Амброзио Данило 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Чалханоглу Хакан 1 0
Корреа Хоакин 1 0
Госенс Робин 1 0
Онана Андре 1 0
Мартинес Лаутаро 1 0

Результаты матчей

Монца
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Интер Милан
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

0
8

Волевые поражения

4
5
Монца
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Интер Милан
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

13
2

Волевые поражения

5
19
Монца
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
13% (2)
31% (5)
Интер Милан
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

13
10

Волевые поражения

9
24

Голы по времени матча

Забито

12
15
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
0
0%
4
27%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
4
33%
3
20%
61-75
3
25%
2
13%
76-90

Пропущено

7
18
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
29%
2
11%
31-45
2
29%
6
33%
46-60
2
29%
2
11%
61-75
1
14%
6
33%
76-90

Забито

6
20
2 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 7
12 Не забивали 8
1
17%
2
10%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
1
17%
5
25%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
3
50%
1
5%
61-75
1
17%
4
20%
76-90

Пропущено

15
4
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
1
25%
16-30
4
27%
1
25%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
27%
1
25%
61-75
2
13%
1
25%
76-90

Забито

18
35
6 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 12
4 Не забивали 1
1
6%
6
17%
1-15
1
6%
5
14%
16-30
4
22%
7
20%
31-45
1
6%
7
20%
46-60
7
39%
4
11%
61-75
4
22%
6
17%
76-90

Пропущено

22
22
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
1
5%
0
0%
1-15
3
14%
3
14%
16-30
6
27%
3
14%
31-45
3
14%
6
27%
46-60
6
27%
3
14%
61-75
3
14%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Фиорентина - Монца 1:1 Монца - Торино 1:4 Монца - Арконатезе 2:1 Лион - Монца 1:2
Лугано - Монца 1:0 Монца - Салернитана 3:0 Лацио - Монца 1:0 Монца - Верона 2:0 Монца - Болонья 1:2 Милан - Монца 4:1 Удинезе - Монца 2:3 Эмполи - Монца 1:0 Монца - Специя 2:0 Сампдория - Монца 0:3 Монца - Ювентус 1:0 Лечче - Монца 1:1 Монца - Аталанта 0:2 Рома - Монца 3:0 Монца - Удинезе 1:2 Наполи - Монца 4:0
Интер Милан
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Интер Милан - Наполи 1:0 Сассуоло - Интер Милан 0:1 Реджина - Интер Милан 0:2 Бетис - Интер Милан 1:1
Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 4:0 Гзира Юнайтед - Интер Милан 1:6 Аталанта - Интер Милан 2:3 Интер Милан - Болонья 6:1 Ювентус - Интер Милан 2:0 Бавария - Интер Милан 2:0 Интер Милан - Сампдория 3:0 Интер Милан - Виктория Пльзень 4:0 Фиорентина - Интер Милан 3:4 Интер Милан - Салернитана 2:0 Барселона - Интер Милан 3:3 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Барселона 1:0 Интер Милан - Рома 1:2 Удинезе - Интер Милан 3:1 Виктория Пльзень - Интер Милан 0:2

Результаты матчей

Монца
Интер Милан

Точный счет

1:2
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
1 раз 13%
6
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Монца
Интер Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
5
3
1
7
2.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
7
1
1
7
1.5
5
3
1
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
15
1
4
12
1.5
10
6
2
14
2.5
6
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 16 13 2 1 37 - 13 41
2.
Ювентус
 Заявка 17 11 4 2 26 - 7 37
3.
Милан
 Заявка 16 11 3 2 31 - 16 36
4.
Интер Милан
 2:1 Заявка 17 12 0 5 37 - 23 36
5.
Лацио
 Заявка 16 9 3 4 27 - 13 30
6.
Рома
 Заявка 16 9 3 4 19 - 14 30
7.
Аталанта
 Заявка 16 8 4 4 24 - 17 28
8.
Удинезе
 Заявка 17 6 7 4 25 - 19 25
9.
Фиорентина
 Заявка 17 6 5 6 21 - 22 23
10.
Торино
 Заявка 16 6 4 6 17 - 18 22
11.
Болонья
 Заявка 16 5 4 7 20 - 26 19
12.
Эмполи
 Заявка 16 4 6 6 13 - 20 18
13.
Лечче
 Заявка 16 4 6 6 16 - 18 18
14.
Монца
 1:2 Заявка 17 5 2 10 18 - 25 17
15.
Салернитана
 Заявка 16 4 5 7 20 - 26 17
16.
Сассуоло
 Заявка 17 4 4 9 17 - 26 16
17.
Специя
 Заявка 16 3 5 8 16 - 28 14
18.
Сампдория
 Заявка 16 2 3 11 8 - 28 9
19.
Кремонезе
 Заявка 16 0 7 9 11 - 27 7
20.
Верона
 Заявка 16 1 3 12 13 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 9 7 2 0 21 - 3 23
2.
Наполи
 Заявка 8 7 1 0 21 - 6 22
3.
Милан
 Заявка 8 7 0 1 20 - 9 21
4.
Интер Милан
 2:1 Заявка 8 7 0 1 20 - 4 21
5.
Лацио
 Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
6.
Болонья
 Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
7.
Фиорентина
 Заявка 9 4 3 2 14 - 14 15
8.
Удинезе
 Заявка 8 3 4 1 13 - 7 13
9.
Рома
 Заявка 8 4 1 3 8 - 5 13
10.
Торино
 Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
11.
Монца
 1:2 Заявка 9 4 0 5 12 - 10 12
12.
Эмполи
 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
13.
Сассуоло
 Заявка 8 3 2 3 12 - 9 11
14.
Салернитана
 Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
15.
Аталанта
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
16.
Специя
 Заявка 8 2 5 1 13 - 12 11
17.
Лечче
 Заявка 8 2 4 2 9 - 9 10
18.
Верона
 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
19.
Кремонезе
 Заявка 8 0 3 5 2 - 12 3
20.
Сампдория
 Заявка 8 0 2 6 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
2.
Аталанта
 Заявка 8 5 2 1 13 - 6 17
3.
Рома
 Заявка 8 5 2 1 11 - 9 17
4.
Милан
 Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
5.
Интер Милан
 2:1 Заявка 9 5 0 4 17 - 19 15
6.
Ювентус
 Заявка 8 4 2 2 5 - 4 14
7.
Лацио
 Заявка 8 4 2 2 13 - 6 14
8.
Удинезе
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
9.
Торино
 Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
10.
Фиорентина
 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
11.
Лечче
 Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
12.
Сампдория
 Заявка 8 2 1 5 6 - 15 7
13.
Эмполи
 Заявка 8 1 4 3 6 - 12 7
14.
Салернитана
 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
15.
Монца
 1:2 Заявка 8 1 2 5 6 - 15 5
16.
Сассуоло
 Заявка 9 1 2 6 5 - 17 5
17.
Болонья
 Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4
18.
Кремонезе
 Заявка 8 0 4 4 9 - 15 4
19.
Специя
 Заявка 8 1 0 7 3 - 16 3
20.
Верона
 Заявка 8 0 3 5 5 - 13 3
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 9 (2)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 8 (3)
Специя Нзола М'Бала 8 (1)
Болонья Арнаутович Марко 8
Милан Леау Рафаэл 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Лечче Юлманд Мортен 1 5
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 3
Лацио Милинкович-Савич Сергей 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    32'
    Дармиан перестарался в борьбе за мяч и нарушил правила против Мачина. Фланговый защитник "Интера" сейчас попросту "оседлал" соперника. 
  • 31'
    Ди Грегорио попал под прессинг на левом углу штрафной площади, но Микеле сыграл без ошибок и выбил мяч в центр поля. 
  • 30'
    Марлон на своей половине поля на грани фола сыграл в подкате против Мхитаряна, но всё же защитник "Монцы" успел сыграть в мяч. 
  • Судья
    29'
    Дармиан при проходе вперёд по правому флангу налетел на Аугусто, Юан Лука Сакки показал, что нужно играть дальше. 
  • Угловой
    28'
    Димарко с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, вновь никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
  • 27'
    С левого фланга последовала довольно опасная подача в центр к линии вратарской, после небольшого рикошета Биринделли выбил мяч на повторный корнер. 
  • Угловой
    26'
    Чалханоглу с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Монцы" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте. 
  • 25'
    Мхитарян разогнал атаку по левой половине поля, далее Генрих выполнил передачу на бровку Димарко, Федерико выполнил подачу в центр штрафной площади, мч попал в Биринделли и ушёл на угловой. 
  • Фол, нарушение
    24'
    Аугусто в центральном круге нарушил правила против Димарко. Игроки "Интера" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Описание гола
    23'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1:2!!! Мартинес!!! Пабло Мари "завис" с мячом на правом углу штрафной площади, Мартинес в свою очередь пошёл в высокий прессинг, Лаутаро перехватил мяч у защитника "Монцы" и уже затем форвард миланского клуба спокойно отправил мяч в сетку. 
  • 22'
    Из центра поля последовал заброс на ход Димарко по левому флангу, Пабло Мари грамотно сыграл в обороне и выбил мяч в аут. 
  • Фол, нарушение
    21'
    Мачин в центре поля корпусом жёстко влетел в Чалханоглу, всё же это не хоккей, а поэтому Юан Лука Сакки дал справедливый свисток в пользу "Интера". 
  • Фол, нарушение
    20'
    Шкриньяр в центре поля нарушил правила против Моты. Игроки "Монцы" теперь уже не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Опасный момент
    19'
    Мачин с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Петанья головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Угловой
    18'
    Угловой у ворот "Интера". Мачин выполнил подачу на ближний угол вратарской, Джеко и Мхитарян сыграли немного неуверенно, но всё же мяч был выбит на правый фланг. 
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    • 17'
      Петанья сместился на левый фланг, но пока Андреа искал адресата для подачи в штрафной площади, мяч ушёл с ноги у форварда "Монцы". 
    • 16'
      Мота попытался разогнать атаку из глубины поля по флангу, Дармиан грамотно сыграл в подкате и выбил мяч в аут. 
    • Офсайд
      15'
      Димарко со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, Ачерби забрался в небольшой офсайд. 
    • Фол, нарушение
      14'
      Иццо на левом фланге нарушил правила против Мартинеса. "Интер" тщательно готовится к стандарту. 
    • 13'
      Моментально отыгралась "Монца" в нашем матче, стоит отметить, что Патрик Чиурриа забил свой первый гол в Серии А. 
    • Описание гола
      12'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Чиурриа!!! Пессина с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Чиурриа очень хорошо сыграл по мячу и в итоге Патрик из-под Ачерби отлично пробил под левую штангу, Онана никак не мог спасти свою команду. 
    • Фол, нарушение
      11'
      Мота получил в центре поля от Чалханоглу. Сам Дани очень быстро разыграл стандарт. 
    • Описание гола
      10'
      Г-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Дармиан!!! Бастони спокойно прошёл вперёд по левому флангу, а затем Алессандро выполнил отличную подачу к правому углу вратарской на Дармиана, Маттео опередил Аугусто и отправил мяч в ближний угол ворот. 
    • 9'
      Достаточно спокойно работают "Монца" и "Интер" на первых минутах матча, но всё же команда Раффаэле Палладино показывает, что она готова при своих болельщиках хотя бы временами, но играть первым номером. 
    • 8'
      Аугусто с левого фланга выполнил перевод к правому углу штрафной площади, Чиурриа неудачно обработал мяч и упустил его в аут. 
    • 7'
      С правого фланга последовала опасная подача на дальний угол вратарской от Пессины, Мота в борьбе с соперником головой пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной, но Онана всё контролировал. 
    • 6'
      Мота на левом фланге раскачал Дармиана и выполнил прострел от лицевой линии поля в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
    • Судья
      5'
      Чиурриа теперь уже в борьбе с Ачерби на левом углу штрафной площади "Интера" оказался на газоне, Юан Лука Сакки показал, что нужно играть дальше. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Бастони теперь уже в центре поля нарушил правила против Чиурриа. "Монца" довольно быстро разыграла стандарт. 
    • Офсайд
      3'
      Барелла из центра поля выполнил отличную передачу на правый угол штрафной площади на ход Дармиану, фланговый защитник "Интера" оказался в небольшом офсайде. 
    • Фол, нарушение
      2'
      Мота неудачно поставил ногу в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Ачерби. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за очки. "Монца" является достаточно крепким середняком, а "Интеру" сегодня нужно побеждать, чтобы не перечеркнуть свою очень важную победу над "Наполи" три дня назад. Также совсем недавно "Ювентус" на своём поле переиграл "Удинезе", а поэтому "Интер" также не имеет права на ошибку, чтобы не отдалиться от первой тройки. 
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на U-Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монца 1:2 Интер Милан

    Исход игры
    Монца
    1.5% (2)
    Ничья
    1.5% (2)
    Интер Милан
    97% (128)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.7% (64)
    Меньше
    45.3% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    52.14% (61)
    Нет
    47.86% (56)
    Популярный счёт
    0:2 Интер Милан
    32.6% (43)
    1:2 Интер Милан
    32.6% (43)
    1:3 Интер Милан
    11.4% (15)
    0:1 Интер Милан
    6.8% (9)
    0:3 Интер Милан
    3% (4)
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