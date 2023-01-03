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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Монца
 
Позже
Интер Милан
Прогнозы 44
Монца 2.3% (1)
X 2.3% (1)
Интер Милан 95.5% (42)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Монца
Ничья
Интер Милан
5.40
4.40
1.60
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аугусто Карлос 4 0.25
Пессина Маттео 2 (1) 0.13
Сенси Стефано 2 0.13
Мота Дани 2 0.13
Колпани Андреа 2 0.13
Капрари Джанлука 1 0.06
Петанья Андреа 1 (1) 0.06
Мари Пабло 1 0.06
Гюткьяр Кристиан 1 0.06
Раноккья Филиппо 1 0.06
Чиурриа Патрик 0 0
Барберис Андреа 0 0
Биринделли Самуэле 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 7 (1) 0.44
Джеко Эдин 7 0.44
Барелла Николо 5 0.31
Корреа Хоакин 3 0.19
Димарко Федерико 3 0.19
Чалханоглу Хакан 2 (1) 0.13
Брозович Марсело 2 0.13
Дюмфрис Дензел 1 0.06
Мхитарян Генрих 1 0.06
Лукаку Ромелу 1 0.06
Де Врей Стефан 1 0.06
Госенс Робин 1 0.06
Дармиан Маттео 0 0
Ачерби Франческо 0 0
Бастони Алессандро 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сенси Стефано 4 0
Ровелла Николо 2 1
Кальдирола Лука 3 0
Марлон 3 0
Мачин Хосе 3 0
Палладино Раффаэле 2 0
Мари Пабло 2 0
Иццо Армандо 2 0
Чиурриа Патрик 2 0
Пессина Маттео 2 0
Биринделли Самуэле 2 0
Д'Аллесандро Марко 1 0
Донати Джулио 1 0
Петанья Андреа 1 0
Молина Сальваторе 1 0
Капрари Джанлука 1 0
Мота Дани 1 0
Раноккья Филиппо 1 0
Аугусто Карлос 1 0
Бондо Варрен 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 5 0
Индзаги Симоне 3 0
Барелла Николо 3 0
Дюмфрис Дензел 3 0
Дармиан Маттео 2 0
Шкриньяр Милан 2 0
Бастони Алессандро 2 0
Аслани Кристьян 2 0
Джеко Эдин 1 0
Мхитарян Генрих 1 0
Де Врей Стефан 1 0
Д'Амброзио Данило 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Чалханоглу Хакан 1 0
Корреа Хоакин 1 0
Госенс Робин 1 0
Онана Андре 1 0
Мартинес Лаутаро 1 0

Результаты матчей

Монца
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Интер Милан
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

0
8

Волевые поражения

4
5
Монца
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Интер Милан
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

13
2

Волевые поражения

5
19
Монца
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
13% (2)
31% (5)
Интер Милан
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

13
10

Волевые поражения

9
24

Голы по времени матча

Забито

12
15
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
0
0%
4
27%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
4
33%
3
20%
61-75
3
25%
2
13%
76-90

Пропущено

7
18
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
29%
2
11%
31-45
2
29%
6
33%
46-60
2
29%
2
11%
61-75
1
14%
6
33%
76-90

Забито

6
20
2 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 7
12 Не забивали 8
1
17%
2
10%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
1
17%
5
25%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
3
50%
1
5%
61-75
1
17%
4
20%
76-90

Пропущено

15
4
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
1
25%
16-30
4
27%
1
25%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
27%
1
25%
61-75
2
13%
1
25%
76-90

Забито

18
35
6 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 12
4 Не забивали 1
1
6%
6
17%
1-15
1
6%
5
14%
16-30
4
22%
7
20%
31-45
1
6%
7
20%
46-60
7
39%
4
11%
61-75
4
22%
6
17%
76-90

Пропущено

22
22
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
1
5%
0
0%
1-15
3
14%
3
14%
16-30
6
27%
3
14%
31-45
3
14%
6
27%
46-60
6
27%
3
14%
61-75
3
14%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Фиорентина - Монца 1:1 Монца - Торино 1:4 Монца - Арконатезе 2:1 Лион - Монца 1:2
Лугано - Монца 1:0 Монца - Салернитана 3:0 Лацио - Монца 1:0 Монца - Верона 2:0 Монца - Болонья 1:2 Милан - Монца 4:1 Удинезе - Монца 2:3 Эмполи - Монца 1:0 Монца - Специя 2:0 Сампдория - Монца 0:3 Монца - Ювентус 1:0 Лечче - Монца 1:1 Монца - Аталанта 0:2 Рома - Монца 3:0 Монца - Удинезе 1:2 Наполи - Монца 4:0
Интер Милан
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Интер Милан - Наполи 1:0 Сассуоло - Интер Милан 0:1 Реджина - Интер Милан 0:2 Бетис - Интер Милан 1:1
Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 4:0 Гзира Юнайтед - Интер Милан 1:6 Аталанта - Интер Милан 2:3 Интер Милан - Болонья 6:1 Ювентус - Интер Милан 2:0 Бавария - Интер Милан 2:0 Интер Милан - Сампдория 3:0 Интер Милан - Виктория Пльзень 4:0 Фиорентина - Интер Милан 3:4 Интер Милан - Салернитана 2:0 Барселона - Интер Милан 3:3 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Барселона 1:0 Интер Милан - Рома 1:2 Удинезе - Интер Милан 3:1 Виктория Пльзень - Интер Милан 0:2

Результаты матчей

Монца
Интер Милан

Точный счет

1:2
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
1 раз 13%
6
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Монца
Интер Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
5
3
1
7
2.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
7
1
1
7
1.5
5
3
1
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
15
1
4
12
1.5
10
6
2
14
2.5
6
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 16 13 2 1 37 - 13 41
2.
Милан
 Заявка 16 11 3 2 31 - 16 36
3.
Ювентус
 Заявка 16 10 4 2 25 - 7 34
4.
Интер Милан
 Заявка 16 11 0 5 35 - 22 33
5.
Лацио
 Заявка 16 9 3 4 27 - 13 30
6.
Рома
 Заявка 16 9 3 4 19 - 14 30
7.
Аталанта
 Заявка 16 8 4 4 24 - 17 28
8.
Удинезе
 Заявка 16 6 7 3 25 - 18 25
9.
Торино
 Заявка 16 6 4 6 17 - 18 22
10.
Фиорентина
 Заявка 16 5 5 6 19 - 21 20
11.
Болонья
 Заявка 16 5 4 7 20 - 26 19
12.
Эмполи
 Заявка 16 4 6 6 13 - 20 18
13.
Лечче
 Заявка 16 4 6 6 16 - 18 18
14.
Монца
 Заявка 16 5 2 9 17 - 23 17
15.
Салернитана
 Заявка 16 4 5 7 20 - 26 17
16.
Сассуоло
 Заявка 16 4 4 8 16 - 24 16
17.
Специя
 Заявка 16 3 5 8 16 - 28 14
18.
Сампдория
 Заявка 16 2 3 11 8 - 28 9
19.
Кремонезе
 Заявка 16 0 7 9 11 - 27 7
20.
Верона
 Заявка 16 1 3 12 13 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 8 7 1 0 21 - 6 22
2.
Милан
 Заявка 8 7 0 1 20 - 9 21
3.
Интер Милан
 Заявка 8 7 0 1 20 - 4 21
4.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 20 - 3 20
5.
Лацио
 Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
6.
Болонья
 Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
7.
Удинезе
 Заявка 8 3 4 1 13 - 7 13
8.
Рома
 Заявка 8 4 1 3 8 - 5 13
9.
Торино
 Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
10.
Монца
 Заявка 8 4 0 4 11 - 8 12
11.
Фиорентина
 Заявка 8 3 3 2 12 - 13 12
12.
Эмполи
 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
13.
Сассуоло
 Заявка 8 3 2 3 12 - 9 11
14.
Салернитана
 Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
15.
Аталанта
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
16.
Специя
 Заявка 8 2 5 1 13 - 12 11
17.
Лечче
 Заявка 8 2 4 2 9 - 9 10
18.
Верона
 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
19.
Кремонезе
 Заявка 8 0 3 5 2 - 12 3
20.
Сампдория
 Заявка 8 0 2 6 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
2.
Аталанта
 Заявка 8 5 2 1 13 - 6 17
3.
Рома
 Заявка 8 5 2 1 11 - 9 17
4.
Милан
 Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
5.
Ювентус
 Заявка 8 4 2 2 5 - 4 14
6.
Лацио
 Заявка 8 4 2 2 13 - 6 14
7.
Удинезе
 Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
8.
Интер Милан
 Заявка 8 4 0 4 15 - 18 12
9.
Торино
 Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
10.
Фиорентина
 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
11.
Лечче
 Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
12.
Сампдория
 Заявка 8 2 1 5 6 - 15 7
13.
Эмполи
 Заявка 8 1 4 3 6 - 12 7
14.
Салернитана
 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
15.
Монца
 Заявка 8 1 2 5 6 - 15 5
16.
Сассуоло
 Заявка 8 1 2 5 4 - 15 5
17.
Болонья
 Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4
18.
Кремонезе
 Заявка 8 0 4 4 9 - 15 4
19.
Специя
 Заявка 8 1 0 7 3 - 16 3
20.
Верона
 Заявка 8 0 3 5 5 - 13 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 9 (2)
Специя Нзола М'Бала 8 (1)
Болонья Арнаутович Марко 8
Милан Леау Рафаэл 7 (4)
Лацио Иммобиле Чиро 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Лечче Юлманд Мортен 1 5
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 3
Лацио Милинкович-Савич Сергей 6
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монца - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 января 2023, осталось 2 дня 13 часов 16 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Монца 2.3% (1)
    X 2.3% (1)
    Интер Милан 95.5% (42)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монца
    Ничья
    Интер Милан
    5.40
    4.40
    1.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Монца - Интер Милан онлайн

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    Прогнозы на матч Монца - Интер Милан

    Исход игры
    Монца
    2.2% (1)
    Ничья
    2.2% (1)
    Интер Милан
    95.7% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.14% (25)
    Меньше
    41.86% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    55.81% (24)
    Нет
    44.19% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    32.6% (15)
    0:2 Интер Милан
    30.4% (14)
    1:3 Интер Милан
    13% (6)
    0:1 Интер Милан
    6.5% (3)
    0:3 Интер Милан
    4.3% (2)
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