Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Emanuele Valeri выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Бьянкетти Маттео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Каллон Яя получил желтую карточку от судьи

22' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Джурич Милан II нанес удар головой, но Марко Карнесекки спокойно отбил мяч.

21' Депаоли Фабио из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

20' Emanuele Valeri выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Дзанимачча Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Кастаньетти Микеле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Чеккерини Федерико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Пикель Шарль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Тамез Адриен наказан за толчок Emanuele Valeri

14' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Матч возобновлен

13' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

11' Карнесекки Марко взял и забрал мяч на выходе

11' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Бьянкетти Маттео навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

11' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

10' Команда Верона забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

9' Г О О О О Л - Лазович Дарко забивает с правой ноги!

9' Josh Doig нанес удар, но тот был заблокирован.

8' Кремонезе совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Кремонезе совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Давидович Павел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Кремонезе совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Дзанимачча Лука навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Феррари Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Josh Doig выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Дзанимачча Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Кремонезе совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Emanuele Valeri наказан за толчок Депаоли Фабио

1' Кремонезе совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Кремонезе начинает с центра поля