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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Мариани Маурицио
Верона
2:0
Первый тайм: 31'
Кремонезе
0'
1:0
9' Гол
Лазович Дарко
23' Желтая карточка
Каллон Яя
2:0
26' Гол
Лазович Дарко

Ход матча

9'
Лазович Дарко
(Каллон Яя)
1:0
23'
Каллон Яя
 
26'
Лазович Дарко
(Дойг Джош)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 118
Верона 77.1% (91)
X 19.5% (23)
Кремонезе 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Верона
Ничья
Кремонезе
3.55
4.50
6.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Монтипо
Лоренцо
27
Давидович
Павел
6
Хиен
Исак
17
Чеккерини
Федерико
29
Депаоли
Фабио
3
Дойг
Джош
61
Тамез
Адриен
14
Илич
Иван
30
Каллон
Яя
8
Лазович
Дарко
19
Джурич
Милан
II
12
Карнесекки
Марко
24
Феррари
Алекс
15
Бьянкетти
Маттео
44
Лочошвили
Лука
17
Серникола
Леонардо
3
Валери
Эмануэле
6
Пикель
Шарль
19
Кастаньетти
Микеле
98
Дзанимачча
Лука
10
Буонаюто
Кристиан
90
Дессерс
Сириль
Верона
3-4-2-1
Кремонезе
3-4-1-2

История личных встреч

Верона
Кремонезе

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
4:3
ТМС
0:1
К
1:2
СB
1:1
СB
1:1
К
3:0
СCA
2:3
СCA
3:1
СCA
1:1

Голы

Всего голов

12
2

Голов в среднем за матч

1.71
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

4
11

Голов в среднем за матч

2
1.57

Среднее время на гол

45
57

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.78
1.44

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

50
62

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дойг Джош 2 0.12
Анри Тома 2 0.12
Лазович Дарко 1 0.06
Ласанья Кевин 1 0.06
Депаоли Фабио 1 0.06
Гюнтер Корай 1 0.06
Каллон Яя 1 0.06
Верди Симоне 1 0.06
Чеккерини Федерико 1 0.06
Давидович Павел 1 0.06
Джурич Милан II 1 0.06
Фараони Марко 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окереке Давид 3 0.18
Дессерс Сириль 2 0.12
Чофани Даниэль 2 (1) 0.12
Серникола Леонардо 1 0.06
Буонаюто Кристиан 1 0.06
Пикель Шарль 1 0.06
Валери Эмануэле 1 0.06
Эскаланте Гонсало 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Лочошвили Лука 0 0
Цаджу Франк 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 5 1
Хиен Исак 5 0
Давидович Павел 3 1
Велозу Мигель 4 0
Анри Тома 4 0
Онгла Мартин 4 0
Фараони Марко 3 0
Гюнтер Корай 3 0
Коппола Диего 3 0
Маньяни Джанджакомо 1 1
Депаоли Фабио 2 0
Амионе Бруно 2 0
Джурич Милан II 2 0
Боккетти Сальваторе 1 0
Габриель Киоффи 1 0
Тамез Адриен 1 0
Ласанья Кевин 1 0
Илич Иван 1 0
Хуан Кабаль 1 0
Сулемана Ибрахим 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мейте Суалихо 5 0
Серникола Леонардо 4 0
Васкес Хоан 3 0
Пикель Шарль 3 0
Дессерс Сириль 2 0
Гильоне Паоло 2 0
Окереке Давид 2 0
Дзанимачча Лука 2 0
Лочошвили Лука 2 0
Айву Эмануэль 2 0
Валери Эмануэле 2 0
Эскаланте Гонсало 0 1
Кирикеш Влад 1 0
Бьянкетти Маттео 1 0
Феррари Алекс 1 0
Хендри Джек 1 0
Аскасибар Сантьяго 1 0
Цаджу Франк 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0
Massimiliano Alvini 1 0

Результаты матчей

Верона
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
Кремонезе
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

7
9
Верона
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Кремонезе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
12

Волевые поражения

3
0
Верона
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Кремонезе
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

12
12

Волевые поражения

10
9

Голы по времени матча

Забито

8
9
7 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
1
13%
2
22%
1-15
5
63%
2
22%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

17
15
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
5
29%
29%
4
27%
31-45
4
24%
1
7%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
5
29%
29%
3
20%
76-90

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
11 Не забивали 14
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

13
12
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 5
1
8%
1
8%
1-15
3
23%
3
25%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
31%
1
8%
61-75
4
31%
6
50%
76-90

Забито

13
11
10 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
2
15%
2
18%
1-15
5
38%
2
18%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
2
18%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Пропущено

30
27
10 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 13
1
3%
3
11%
1-15
3
10%
6
22%
16-30
6
20%
5
19%
31-45
4
13%
1
4%
46-60
7
23%
3
11%
61-75
9
30%
9
33%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Торино - Верона 1:1 Верона - Болонья 0:1 Верона - Истра 1961 0:0 Верона - Специя 1:2
Верона - Ювентус 0:1 Монца - Верона 2:0 Верона - Рома 1:3 Сассуоло - Верона 2:1 Верона - Милан 1:2 Салернитана - Верона 2:1 Верона - Удинезе 1:2 Фиорентина - Верона 2:0 Лацио - Верона 2:0 Верона - Сампдория 2:1 Эмполи - Верона 1:1 Верона - Аталанта 0:1 Болонья - Верона 1:1 Верона - Наполи 2:5 Верона - Бари 1:4 Верона - Кремонезе 4:3
Кремонезе
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Кремонезе - Ювентус 0:1 Кремонезе - Удинезе 1:3 Торино - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Desenzano 7:0
Кремонезе - Сальсомаджоре 6:0 Эмполи - Кремонезе 2:0 Кремонезе - Милан 0:0 Салернитана - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Удинезе 0:0 Кремонезе - Сампдория 0:1 Кремонезе - Модена 4:2 Специя - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Наполи 1:4 Лечче - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Лацио 0:4 Аталанта - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Сассуоло 0:0 Интер Милан - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Торино 1:2 Рома - Кремонезе 1:0

Результаты матчей

Верона
Кремонезе

Точный счет

1:2
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
6 раз 75%
1
2 раза 25%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
2:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%

Тоталы голов в матче

Верона
Кремонезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
2
6
2
6
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
8
8
2
14
1.5
3
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 17 14 2 1 39 - 13 44
2.
Милан
 Заявка 17 11 4 2 33 - 18 37
3.
Ювентус
 Заявка 17 11 4 2 26 - 7 37
4.
Интер Милан
 Заявка 17 11 1 5 37 - 24 34
5.
Лацио
 Заявка 17 9 4 4 29 - 15 31
6.
Рома
 Заявка 17 9 4 4 21 - 16 31
7.
Аталанта
 Заявка 16 8 4 4 24 - 17 28
8.
Удинезе
 Заявка 17 6 7 4 25 - 19 25
9.
Фиорентина
 Заявка 17 6 5 6 21 - 22 23
10.
Торино
 Заявка 17 6 5 6 18 - 19 23
11.
Эмполи
 Заявка 17 4 7 6 15 - 22 19
12.
Болонья
 Заявка 16 5 4 7 20 - 26 19
13.
Лечче
 Заявка 17 4 7 6 16 - 18 19
14.
Монца
 Заявка 17 5 3 9 19 - 25 18
15.
Салернитана
 Заявка 17 4 6 7 21 - 27 18
16.
Сассуоло
 Заявка 17 4 4 9 17 - 26 16
17.
Специя
 Заявка 17 3 6 8 16 - 28 15
18.
Верона
 2:0 Заявка 17 2 3 12 15 - 30 9
19.
Сампдория
 Заявка 17 2 3 12 8 - 30 9
20.
Кремонезе
 0:2 Заявка 17 0 7 10 11 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 9 7 2 0 21 - 3 23
2.
Наполи
 Заявка 8 7 1 0 21 - 6 22
3.
Милан
 Заявка 9 7 1 1 22 - 11 22
4.
Интер Милан
 Заявка 8 7 0 1 20 - 4 21
5.
Лацио
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
6.
Болонья
 Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
7.
Фиорентина
 Заявка 9 4 3 2 14 - 14 15
8.
Удинезе
 Заявка 8 3 4 1 13 - 7 13
9.
Рома
 Заявка 8 4 1 3 8 - 5 13
10.
Монца
 Заявка 9 4 1 4 13 - 10 13
11.
Торино
 Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
12.
Салернитана
 Заявка 9 3 3 3 14 - 11 12
13.
Специя
 Заявка 9 2 6 1 13 - 12 12
14.
Аталанта
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
15.
Эмполи
 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
16.
Сассуоло
 Заявка 8 3 2 3 12 - 9 11
17.
Лечче
 Заявка 8 2 4 2 9 - 9 10
18.
Верона
 2:0 Заявка 9 2 0 7 10 - 17 6
19.
Кремонезе
 0:2 Заявка 8 0 3 5 2 - 12 3
20.
Сампдория
 Заявка 9 0 2 7 2 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 9 7 1 1 18 - 7 22
2.
Рома
 Заявка 9 5 3 1 13 - 11 18
3.
Аталанта
 Заявка 8 5 2 1 13 - 6 17
4.
Милан
 Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
5.
Ювентус
 Заявка 8 4 2 2 5 - 4 14
6.
Лацио
 Заявка 8 4 2 2 13 - 6 14
7.
Интер Милан
 Заявка 9 4 1 4 17 - 20 13
8.
Удинезе
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
9.
Торино
 Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
10.
Лечче
 Заявка 9 2 3 4 7 - 9 9
11.
Фиорентина
 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
12.
Эмполи
 Заявка 9 1 5 3 8 - 14 8
13.
Сампдория
 Заявка 8 2 1 5 6 - 15 7
14.
Салернитана
 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
15.
Монца
 Заявка 8 1 2 5 6 - 15 5
16.
Сассуоло
 Заявка 9 1 2 6 5 - 17 5
17.
Болонья
 Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4
18.
Кремонезе
 0:2 Заявка 9 0 4 5 9 - 17 4
19.
Специя
 Заявка 8 1 0 7 3 - 16 3
20.
Верона
 2:0 Заявка 8 0 3 5 5 - 13 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 10 (2)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 8 (3)
Специя Нзола М'Бала 8 (1)
Болонья Арнаутович Марко 8
Милан Леау Рафаэл 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Лечче Юлманд Мортен 1 5
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 3
Торино Линетти Кароль 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 31'
    Депаоли Фабио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 31'
    Кремонезе контролирует мяч.
  • 31'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    30'
    Чеккерини Федерико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Травма, повреждение
    30'
    Пикель Шарль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 30'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 30'
    Контроль мяча: Верона: 50%, Кремонезе: 50%.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      27'
      Г О О О О Л - Лазович Дарко забивает с правой ноги!
    • 26'
      Josh Doig сделал результативную передачу.
    • 26'
      Верона пытается что-то создать.
    • 26'
      Чеккерини Федерико из команды Верона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Кремонезе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Давидович Павел ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Кремонезе начинает контратаку
    • 25'
      Emanuele Valeri выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Контроль мяча: Верона: 47%, Кремонезе: 53%.
    • 24'
      Матч возобновлен
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Верона 77.1% (91)
    X 19.5% (23)
    Кремонезе 3.4% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Верона
    Ничья
    Кремонезе
    3.55
    4.50
    6.80
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Верона 2:0 Кремонезе онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Верона 2:0 Кремонезе

    Исход игры
    Верона
    76.7% (92)
    Ничья
    20% (24)
    Кремонезе
    3.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.63% (32)
    Меньше
    70.37% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    48.15% (52)
    Нет
    51.85% (56)
    Популярный счёт
    1:0 Верона
    35% (42)
    2:1 Верона
    24.2% (29)
    1:1 Ничья
    16.7% (20)
    2:0 Верона
    9.2% (11)
    0:2 Кремонезе
    1.7% (2)
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