Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Emanuele Valeri нанес удар, но тот был заблокирован.

Первый тайм

51' Команда Верона играла лучше в этом тайме.

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

49' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

48' Кремонезе совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Феррари Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Давидович Павел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Лазович Дарко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Кремонезе совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Удар от ворот произведет Кремонезе

42' Кремонезе совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Хорошую попытку сделал Лазович Дарко . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Каллон Яя создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Удар от ворот произведет Верона

39' Буонаюто Кристиан не смог попасть в створ ударом издали

39' Emanuele Valeri выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Дзанимачча Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Депаоли Фабио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Emanuele Valeri выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Чеккерини Федерико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Феррари Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Удар от ворот произведет Кремонезе

33' Удар от ворот произведет Кремонезе

33' Josh Doig создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Феррари Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Чеккерини Федерико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Пикель Шарль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Кастаньетти Микеле получил желтую карточку от судьи

31' Депаоли Фабио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Матч возобновлен

30' Чеккерини Федерико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Пикель Шарль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Кремонезе совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Дессерс Сириль пробует нанести удар издали, но Лоренцо Монтипо держит все под контролем

27' Г О О О О Л - Лазович Дарко забивает с правой ноги!

26' Josh Doig сделал результативную передачу.

25' Кремонезе совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Emanuele Valeri выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Матч возобновлен

24' Бьянкетти Маттео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Каллон Яя получил желтую карточку от судьи

22' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Джурич Милан II нанес удар головой, но Марко Карнесекки спокойно отбил мяч.

21' Депаоли Фабио из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

20' Emanuele Valeri выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Дзанимачча Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Кастаньетти Микеле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Чеккерини Федерико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Пикель Шарль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Тамез Адриен наказан за толчок Emanuele Valeri

14' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Матч возобновлен

13' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

11' Карнесекки Марко взял и забрал мяч на выходе

11' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Бьянкетти Маттео навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

11' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

10' Команда Верона забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

9' Г О О О О Л - Лазович Дарко забивает с правой ноги!

9' Josh Doig нанес удар, но тот был заблокирован.

8' Кремонезе совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Кремонезе совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Давидович Павел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Кремонезе совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Дзанимачча Лука навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Феррари Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Josh Doig выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Дзанимачча Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Кремонезе совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Emanuele Valeri наказан за толчок Депаоли Фабио

1' Кремонезе совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Кремонезе начинает с центра поля