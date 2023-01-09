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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Мариани Маурицио
Верона
2:0
Конец матча
Кремонезе
0'
1:0
9' Гол
Лазович Дарко
23' Желтая карточка
Каллон Яя
2:0
26' Гол
Лазович Дарко
32' Желтая карточка
Кастаньетти Микеле
54' Желтая карточка
Серникола Леонардо
63' Желтая карточка
Джурич Милан
73' Желтая карточка
Лочошвили Лука
88' Желтая карточка
Верди Симоне
90' Желтая карточка
Окереке Давид
90'+7
2:0. Гол Дарко Лазовича (видео)....
1:0. Гол Дарко Лазовича (видео)....

Ход матча

9'
Лазович Дарко
(Каллон Яя)
1:0
23'
Каллон Яя
 
26'
Лазович Дарко
(Дойг Джош)
2:0
32'
 
Кастаньетти Микеле
54'
 
Серникола Леонардо
60'
 
Дессерс Сириль
Буонаюто Кристиан
60'
 
Цаджу Франк
Окереке Давид
61'
 
Афена-Гьян Феликс
Дзанимачча Лука
63'
Джурич Милан
 
63'
 
Аскасибар Сантьяго
Кастаньетти Микеле
66'
Верди Симоне
Каллон Яя
 
66'
Сулемана Ибрахим
Илич Иван
 
73'
 
Лочошвили Лука
74'
Пикколи Роберто
Джурич Милан
 
74'
Маньяни Джанджакомо
Чеккерини Федерико
 
82'
Терраччано Филиппо
Лазович Дарко
 
83'
 
Чофани Даниэль
Лочошвили Лука
88'
Верди Симоне
 
90'
 
Окереке Давид

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Верона 76.2% (93)
X 20.5% (25)
Кремонезе 3.3% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Монтипо
Лоренцо
27
Давидович
Павел
6
Хиен
Исак
17
Чеккерини
Федерико
29
Депаоли
Фабио
3
Дойг
Джош
61
Тамез
Адриен
14
Илич
Иван
30
Каллон
Яя
8
Лазович
Дарко
19
Джурич
Милан
II
12
Карнесекки
Марко
24
Феррари
Алекс
15
Бьянкетти
Маттео
44
Лочошвили
Лука
17
Серникола
Леонардо
3
Валери
Эмануэле
6
Пикель
Шарль
19
Кастаньетти
Микеле
98
Дзанимачча
Лука
10
Буонаюто
Кристиан
90
Дессерс
Сириль
Верона
3-4-2-1
Кремонезе
3-4-1-2

История личных встреч

Верона
Кремонезе

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
4:3
ТМС
0:1
К
1:2
СB
1:1
СB
1:1
К
3:0
СCA
2:3
СCA
3:1
СCA
1:1

Голы

Всего голов

12
2

Голов в среднем за матч

1.71
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

4
11

Голов в среднем за матч

2
1.57

Среднее время на гол

45
57

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.78
1.44

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

50
62

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лазович Дарко 2 0.12
Дойг Джош 2 0.12
Анри Тома 2 0.12
Ласанья Кевин 1 0.06
Депаоли Фабио 1 0.06
Гюнтер Корай 1 0.06
Каллон Яя 1 0.06
Верди Симоне 1 0.06
Чеккерини Федерико 1 0.06
Давидович Павел 1 0.06
Джурич Милан II 1 0.06
Фараони Марко 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окереке Давид 3 0.18
Дессерс Сириль 2 0.12
Чофани Даниэль 2 (1) 0.12
Серникола Леонардо 1 0.06
Буонаюто Кристиан 1 0.06
Пикель Шарль 1 0.06
Валери Эмануэле 1 0.06
Эскаланте Гонсало 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Лочошвили Лука 0 0
Цаджу Франк 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 5 1
Хиен Исак 5 0
Давидович Павел 3 1
Велозу Мигель 4 0
Анри Тома 4 0
Онгла Мартин 4 0
Фараони Марко 3 0
Гюнтер Корай 3 0
Коппола Диего 3 0
Джурич Милан II 3 0
Маньяни Джанджакомо 1 1
Депаоли Фабио 2 0
Амионе Бруно 2 0
Боккетти Сальваторе 1 0
Габриель Киоффи 1 0
Верди Симоне 1 0
Тамез Адриен 1 0
Ласанья Кевин 1 0
Илич Иван 1 0
Хуан Кабаль 1 0
Каллон Яя 1 0
Сулемана Ибрахим 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мейте Суалихо 5 0
Серникола Леонардо 5 0
Васкес Хоан 3 0
Пикель Шарль 3 0
Окереке Давид 3 0
Лочошвили Лука 3 0
Дессерс Сириль 2 0
Гильоне Паоло 2 0
Дзанимачча Лука 2 0
Айву Эмануэль 2 0
Валери Эмануэле 2 0
Эскаланте Гонсало 0 1
Кирикеш Влад 1 0
Бьянкетти Маттео 1 0
Кастаньетти Микеле 1 0
Феррари Алекс 1 0
Хендри Джек 1 0
Аскасибар Сантьяго 1 0
Цаджу Франк 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0
Massimiliano Alvini 1 0

Результаты матчей

Верона
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)
Кремонезе
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

7
9
Верона
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Кремонезе
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

10
12

Волевые поражения

3
0
Верона
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Кремонезе
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
12

Волевые поражения

10
9

Голы по времени матча

Забито

10
9
9 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
2
20%
2
22%
1-15
6
60%
2
22%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

17
17
5 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
5
29%
29%
4
24%
31-45
4
24%
1
6%
46-60
3
18%
2
12%
61-75
5
29%
29%
3
18%
76-90

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
12 Не забивали 15
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

13
12
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 5
1
8%
1
8%
1-15
3
23%
3
25%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
31%
1
8%
61-75
4
31%
6
50%
76-90

Забито

15
11
12 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 2
5 Не забивали 9
3
20%
2
18%
1-15
6
40%
2
18%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Пропущено

30
29
10 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 14
1
3%
4
14%
1-15
3
10%
7
24%
16-30
6
20%
5
17%
31-45
4
13%
1
3%
46-60
7
23%
3
10%
61-75
9
30%
9
31%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Торино - Верона 1:1 Верона - Болонья 0:1 Верона - Истра 1961 0:0 Верона - Специя 1:2
Верона - Ювентус 0:1 Монца - Верона 2:0 Верона - Рома 1:3 Сассуоло - Верона 2:1 Верона - Милан 1:2 Салернитана - Верона 2:1 Верона - Удинезе 1:2 Фиорентина - Верона 2:0 Лацио - Верона 2:0 Верона - Сампдория 2:1 Эмполи - Верона 1:1 Верона - Аталанта 0:1 Болонья - Верона 1:1 Верона - Наполи 2:5 Верона - Бари 1:4 Верона - Кремонезе 4:3
Кремонезе
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Кремонезе - Ювентус 0:1 Кремонезе - Удинезе 1:3 Торино - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Desenzano 7:0
Кремонезе - Сальсомаджоре 6:0 Эмполи - Кремонезе 2:0 Кремонезе - Милан 0:0 Салернитана - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Удинезе 0:0 Кремонезе - Сампдория 0:1 Кремонезе - Модена 4:2 Специя - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Наполи 1:4 Лечче - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Лацио 0:4 Аталанта - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Сассуоло 0:0 Интер Милан - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Торино 1:2 Рома - Кремонезе 1:0

Результаты матчей

Верона
Кремонезе

Точный счет

1:2
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
0:0
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
0
6 раз 75%
1
2 раза 25%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
2:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%

Точный счет

2:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%

Тоталы голов в матче

Верона
Кремонезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
2
6
3
6
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
8
9
3
14
1.5
3
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 17 14 2 1 39 - 13 44
2.
Милан
 Заявка 17 11 4 2 33 - 18 37
3.
Ювентус
 Заявка 17 11 4 2 26 - 7 37
4.
Интер Милан
 Заявка 17 11 1 5 37 - 24 34
5.
Лацио
 Заявка 17 9 4 4 29 - 15 31
6.
Аталанта
 Заявка 17 9 4 4 26 - 18 31
7.
Рома
 Заявка 17 9 4 4 21 - 16 31
8.
Удинезе
 Заявка 17 6 7 4 25 - 19 25
9.
Фиорентина
 Заявка 17 6 5 6 21 - 22 23
10.
Торино
 Заявка 17 6 5 6 18 - 19 23
11.
Эмполи
 Заявка 17 4 7 6 15 - 22 19
12.
Болонья
 Заявка 17 5 4 8 21 - 28 19
13.
Лечче
 Заявка 17 4 7 6 16 - 18 19
14.
Монца
 Заявка 17 5 3 9 19 - 25 18
15.
Салернитана
 Заявка 17 4 6 7 21 - 27 18
16.
Сассуоло
 Заявка 17 4 4 9 17 - 26 16
17.
Специя
 Заявка 17 3 6 8 16 - 28 15
18.
Верона
 Заявка 17 2 3 12 15 - 30 9
19.
Сампдория
 Заявка 17 2 3 12 8 - 30 9
20.
Кремонезе
 Заявка 17 0 7 10 11 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 9 7 2 0 21 - 3 23
2.
Наполи
 Заявка 8 7 1 0 21 - 6 22
3.
Милан
 Заявка 9 7 1 1 22 - 11 22
4.
Интер Милан
 Заявка 8 7 0 1 20 - 4 21
5.
Лацио
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
6.
Болонья
 Заявка 9 4 3 2 13 - 8 15
7.
Фиорентина
 Заявка 9 4 3 2 14 - 14 15
8.
Удинезе
 Заявка 8 3 4 1 13 - 7 13
9.
Рома
 Заявка 8 4 1 3 8 - 5 13
10.
Монца
 Заявка 9 4 1 4 13 - 10 13
11.
Торино
 Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
12.
Салернитана
 Заявка 9 3 3 3 14 - 11 12
13.
Специя
 Заявка 9 2 6 1 13 - 12 12
14.
Аталанта
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
15.
Эмполи
 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
16.
Сассуоло
 Заявка 8 3 2 3 12 - 9 11
17.
Лечче
 Заявка 8 2 4 2 9 - 9 10
18.
Верона
 Заявка 9 2 0 7 10 - 17 6
19.
Кремонезе
 Заявка 8 0 3 5 2 - 12 3
20.
Сампдория
 Заявка 9 0 2 7 2 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 9 7 1 1 18 - 7 22
2.
Аталанта
 Заявка 9 6 2 1 15 - 7 20
3.
Рома
 Заявка 9 5 3 1 13 - 11 18
4.
Милан
 Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
5.
Ювентус
 Заявка 8 4 2 2 5 - 4 14
6.
Лацио
 Заявка 8 4 2 2 13 - 6 14
7.
Интер Милан
 Заявка 9 4 1 4 17 - 20 13
8.
Удинезе
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
9.
Торино
 Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
10.
Лечче
 Заявка 9 2 3 4 7 - 9 9
11.
Фиорентина
 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
12.
Эмполи
 Заявка 9 1 5 3 8 - 14 8
13.
Сампдория
 Заявка 8 2 1 5 6 - 15 7
14.
Салернитана
 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
15.
Монца
 Заявка 8 1 2 5 6 - 15 5
16.
Сассуоло
 Заявка 9 1 2 6 5 - 17 5
17.
Болонья
 Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4
18.
Кремонезе
 Заявка 9 0 4 5 9 - 17 4
19.
Специя
 Заявка 8 1 0 7 3 - 16 3
20.
Верона
 Заявка 8 0 3 5 5 - 13 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 10 (2)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 8 (3)
Специя Нзола М'Бала 8 (1)
Болонья Арнаутович Марко 8
Милан Леау Рафаэл 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Лечче Юлманд Мортен 1 5
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 3
Торино Линетти Кароль 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 94'
    Депаоли Фабио из команды Верона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Верона совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Матч возобновлен
  • 93'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 92'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • Фол, нарушение
    92'
    Судья сигнализирует, что Сулемана Ибрахим из команды Верона поставил подножку. Пострадал Emanuele Valeri
  • Фол, нарушение
    92'
    Депаоли Фабио из команды Верона опасно и грубо сыграл. Аскасибар Сантьяго пострадал.
  • 91'
    Цаджу Франк нанес удар головой, но Лоренцо Монтипо спокойно отбил мяч.
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    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Верона 76.2% (93)
    X 20.5% (25)
    Кремонезе 3.3% (4)
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    Где смотреть матч Верона 2:0 Кремонезе онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Верона 2:0 Кремонезе

    Исход игры
    Верона
    76.2% (93)
    Ничья
    20.5% (25)
    Кремонезе
    3.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    30% (33)
    Меньше
    70% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    49.09% (54)
    Нет
    50.91% (56)
    Популярный счёт
    1:0 Верона
    34.4% (42)
    2:1 Верона
    24.6% (30)
    1:1 Ничья
    17.2% (21)
    2:0 Верона
    9% (11)
    0:2 Кремонезе
    1.6% (2)
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