Тур: 17. Стадион: Марк-Антонио Бентегоди. Главный судья: Мариани Маурицио
0'
1:0
9' ГолЛазович Дарко
23' Желтая карточкаКаллон Яя
2:0
26' ГолЛазович Дарко
32' Желтая карточкаКастаньетти Микеле
54' Желтая карточкаСерникола Леонардо
63' Желтая карточкаДжурич Милан
73' Желтая карточкаЛочошвили Лука
88' Желтая карточкаВерди Симоне
90' Желтая карточкаОкереке Давид
90'+7
Бонусы букмекеров
Ход матча
9'
1:0
23'
26'
2:0
63'
73'
88'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 5
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
61
Тамез
Адриен
14
Илич
Иван
30
Каллон
Яя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
-
30 Каллон ЯяПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Хуан КабальЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дзаффарони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
74 Цаджу ФранкНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альвини Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Верона
Кремонезе
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
2
Голов в среднем за матч
1.71
1
Среднее время на гол
52
90
Всего голов
4
11
Голов в среднем за матч
2
1.57
Среднее время на гол
45
57
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.78
1.44
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
50
62
Бомбардиры внутри турнира
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лазович Дарко
|2
|0.12
|Дойг Джош
|2
|0.12
|Анри Тома
|2
|0.12
|Ласанья Кевин
|1
|0.06
|Депаоли Фабио
|1
|0.06
|Гюнтер Корай
|1
|0.06
|Каллон Яя
|1
|0.06
|Верди Симоне
|1
|0.06
|Чеккерини Федерико
|1
|0.06
|Давидович Павел
|1
|0.06
|Джурич Милан II
|1
|0.06
|Фараони Марко
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окереке Давид
|3
|0.18
|Дессерс Сириль
|2
|0.12
|Чофани Даниэль
|2 (1)
|0.12
|Серникола Леонардо
|1
|0.06
|Буонаюто Кристиан
|1
|0.06
|Пикель Шарль
|1
|0.06
|Валери Эмануэле
|1
|0.06
|Эскаланте Гонсало
|0
|0
|Гильоне Паоло
|0
|0
|Лочошвили Лука
|0
|0
|Цаджу Франк
|0
|0
Карточки
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеккерини Федерико
|5
|1
|Хиен Исак
|5
|0
|Давидович Павел
|3
|1
|Велозу Мигель
|4
|0
|Анри Тома
|4
|0
|Онгла Мартин
|4
|0
|Фараони Марко
|3
|0
|Гюнтер Корай
|3
|0
|Коппола Диего
|3
|0
|Джурич Милан II
|3
|0
|Маньяни Джанджакомо
|1
|1
|Депаоли Фабио
|2
|0
|Амионе Бруно
|2
|0
|Боккетти Сальваторе
|1
|0
|Габриель Киоффи
|1
|0
|Верди Симоне
|1
|0
|Тамез Адриен
|1
|0
|Ласанья Кевин
|1
|0
|Илич Иван
|1
|0
|Хуан Кабаль
|1
|0
|Каллон Яя
|1
|0
|Сулемана Ибрахим
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мейте Суалихо
|5
|0
|Серникола Леонардо
|5
|0
|Васкес Хоан
|3
|0
|Пикель Шарль
|3
|0
|Окереке Давид
|3
|0
|Лочошвили Лука
|3
|0
|Дессерс Сириль
|2
|0
|Гильоне Паоло
|2
|0
|Дзанимачча Лука
|2
|0
|Айву Эмануэль
|2
|0
|Валери Эмануэле
|2
|0
|Эскаланте Гонсало
|0
|1
|Кирикеш Влад
|1
|0
|Бьянкетти Маттео
|1
|0
|Кастаньетти Микеле
|1
|0
|Феррари Алекс
|1
|0
|Хендри Джек
|1
|0
|Аскасибар Сантьяго
|1
|0
|Цаджу Франк
|1
|0
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0
|Massimiliano Alvini
|1
|0
Результаты матчей
Верона
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)
Кремонезе
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
7
9
Верона
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Кремонезе
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
10
12
Волевые поражения
3
0
Верона
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Кремонезе
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
12
12
Волевые поражения
10
9
Голы по времени матча
Забито
10
9
9 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
2
20%
2
22%
1-15
6
60%
2
22%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
17
17
5 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
5
29%
29%
4
24%
31-45
4
24%
1
6%
46-60
3
18%
2
12%
61-75
5
29%
29%
3
18%
76-90
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
12 Не забивали 15
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
13
12
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 5
1
8%
1
8%
1-15
3
23%
3
25%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
31%
1
8%
61-75
4
31%
6
50%
76-90
Забито
15
11
12 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 2
5 Не забивали 9
3
20%
2
18%
1-15
6
40%
2
18%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Пропущено
30
29
10 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 14
1
3%
4
14%
1-15
3
10%
7
24%
16-30
6
20%
5
17%
31-45
4
13%
1
3%
46-60
7
23%
3
10%
61-75
9
30%
9
31%
76-90
Результаты последних матчей
Верона
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Торино - Верона 1:1 Верона - Болонья 0:1 Верона - Истра 1961 0:0 Верона - Специя 1:2
Верона - Ювентус 0:1 Монца - Верона 2:0 Верона - Рома 1:3 Сассуоло - Верона 2:1 Верона - Милан 1:2 Салернитана - Верона 2:1 Верона - Удинезе 1:2 Фиорентина - Верона 2:0 Лацио - Верона 2:0 Верона - Сампдория 2:1 Эмполи - Верона 1:1 Верона - Аталанта 0:1 Болонья - Верона 1:1 Верона - Наполи 2:5 Верона - Бари 1:4 Верона - Кремонезе 4:3
Кремонезе
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Кремонезе - Ювентус 0:1 Кремонезе - Удинезе 1:3 Торино - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Desenzano 7:0
Кремонезе - Сальсомаджоре 6:0 Эмполи - Кремонезе 2:0 Кремонезе - Милан 0:0 Салернитана - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Удинезе 0:0 Кремонезе - Сампдория 0:1 Кремонезе - Модена 4:2 Специя - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Наполи 1:4 Лечче - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Лацио 0:4 Аталанта - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Сассуоло 0:0 Интер Милан - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Торино 1:2 Рома - Кремонезе 1:0
Результаты матчей
Верона
Кремонезе
Точный счет
1:2
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
0:0
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
0
6 раз 75%
1
2 раза 25%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
2:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
Точный счет
2:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
Тоталы голов в матче
Верона
Кремонезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
26
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
63
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
89
314
314
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|39 - 13
|44
|2.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|33 - 18
|37
|3.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|26 - 7
|37
|4.
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|37 - 24
|34
|5.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|29 - 15
|31
|6.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|26 - 18
|31
|7.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|21 - 16
|31
|8.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|25 - 19
|25
|9.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 22
|23
|10.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 19
|23
|11.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|15 - 22
|19
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 28
|19
|13.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|16 - 18
|19
|14.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|19 - 25
|18
|15.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|21 - 27
|18
|16.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|17 - 26
|16
|17.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|16 - 28
|15
|18.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|15 - 30
|9
|19.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|8 - 30
|9
|20.
|Заявка
|17
|0
|7
|10
|11 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 3
|23
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 6
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|22 - 11
|22
|4.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 4
|21
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 8
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 14
|15
|8.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 7
|13
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 5
|13
|10.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 10
|13
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 11
|12
|13.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|13 - 12
|12
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|16.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 9
|11
|17.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|18.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|10 - 17
|6
|19.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|2 - 12
|3
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|2 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 7
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|15 - 7
|20
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|13 - 11
|18
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|5 - 4
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 6
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|17 - 20
|13
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|10.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 9
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|12.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 14
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 15
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 16
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 15
|5
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 17
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
|18.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|9 - 17
|4
|19.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|3 - 16
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 13
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|10 (2)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|8 (3)
|Специя
|Нзола М'Бала
|8 (1)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Милан
|Леау Рафаэл
|7 (5)
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|7
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 5
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 5
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 3
|Торино
|Линетти Кароль
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Верона 2:0 Кремонезе
Исход игры
Верона
76.2% (93)
Ничья
20.5% (25)
Кремонезе
3.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
30% (33)
Меньше
70% (77)
Обе команды забьют
Да
49.09% (54)
Нет
50.91% (56)
Популярный счёт
1:0 Верона
34.4% (42)
2:1 Верона
24.6% (30)
1:1 Ничья
17.2% (21)
2:0 Верона
9% (11)
0:2 Кремонезе
1.6% (2)
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