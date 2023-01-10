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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
Перт Глори
2:1
Конец матча
Брисбен Роар
0'
1:0
34' Гол
Лахман Даррил
36' Желтая карточка
О'Ши Джеймс
45' Желтая карточка
Амини Мустафа
1:1
56' Гол
Чапман Коннор
2:1
60' Гол в свои ворота
Невилл Скотт
62' Вторая желтая карточка
О'Ши Джеймс
73' Желтая карточка
David Williams III
80' Желтая карточка
Данкан Закари
90' Желтая карточка
Luke Bodnar
90'+5
13
Cameron
Cook
2
Кутрумбис
Джон
29
Лахман
Даррил
5
Биверс
Марк
7
Уильямс
Райан
14
Клисби
Джек
8
Амини
Мустафа
4
Luke
Bodnar
16
Keegan
Jelacic
12
Иванович
Люк
43
Adam
Zimarino
23
Jordan
Holmes
2
Невилл
Скотт
6
Чапман
Коннор
3
Кортни-Перкинс
Джордан
19
Хинджерт
Джек
28
Joseph
Knowles
13
Хор
Генри
26
О'Ши
Джеймс
27
Трюин
Кай
17
Армиенто
Карло
10
Милеуснич
Никола
Перт Глори
Брисбен Роар

История личных встреч

Перт Глори
Брисбен Роар

20 матчей

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 16 побед

39 матчей

35.9%
23.1%
41%
14 побед 9 ничьих 16 побед

Первый тайм

35.9%
35.9%
28.2%
14 побед 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

28.2%
30.8%
41%
11 побед 12 ничьих 16 побед

История матчей

AЛ(
1:4
2:0
1:0
2:1
3:1
1:1
1:1
4:0
2:4
2:1
2:3
3:2
1:2
3:1
2:2
2:1
КФ
0:2
6:3
2:1
1:0
2:2
1:1
3:2
3:1
0:0
1:0
0:1
0:1
1:0
2:1
ХАЛ
0:3
ХАЛ
3:3
ХАЛ
4:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
3:2
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:4

Голы

Всего голов

39
25

Голов в среднем за матч

1.95
1.32

Среднее время на гол

46
68

Всего голов

32
30

Голов в среднем за матч

1.68
1.5

Среднее время на гол

53
60

Всего голов

71
55

Голов в среднем за матч

1.82
1.41

Тотал матчей

2.5
38
Больше 97%
Меньше 3%
1
32
Больше 82%
Меньше 18%
7
24
Больше 62%
Меньше 38%
15
16
Больше 41%
Меньше 59%
23
9
Больше 23%
Меньше 77%
30
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

49
63

Бомбардиры внутри турнира

Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Giordano Colli 2 0.18
Макинефф Аарон 2 (1) 0.18
David Williams III 1 0.09
Keegan Jelacic 1 0.09
Уильямс Райан 1 0.09
Лахман Даррил 1 0.09
Клисби Джек 1 0.09
Хелифи Салим 0 0
Jacob Muir 0 0
Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Армиенто Карло 2 0.22
О'Ши Джеймс 1 0.11
Остин Чарльз 1 0.11
Чапман Коннор 1 0.11
Милеуснич Никола 1 0.11
Хор Генри 0 0
Невилл Скотт 0 0
Joseph Knowles 0 0

Карточки

Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уильямс Райан 3 0
Амини Мустафа 3 0
David Williams III 3 0
Данкан Закари 3 0
Биверс Марк 2 0
Лахман Даррил 2 0
Luke Bodnar 2 0
Keegan Jelacic 2 0
Joseph Forde 2 0
Хелифи Салим 1 0
Ben Azubel 1 0
Макинефф Аарон 1 0
Matthew Hatch 1 0
Jacob Muir 1 0
Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
О'Ши Джеймс 2 1
Хинджерт Джек 2 0
Невилл Скотт 2 0
Jordan Holmes 0 1
Чапман Коннор 1 0
Joseph Knowles 1 0
Армиенто Карло 1 0
Кортни-Перкинс Джордан 1 0
Трюин Кай 1 0
Cyrus Dehmie 1 0

Результаты матчей

Перт Глори
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Брисбен Роар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
4
Перт Глори
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Брисбен Роар
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
2

Волевые поражения

2
1
Перт Глори
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Брисбен Роар
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

15
2

Волевые поражения

3
5

Голы по времени матча

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

13
3
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 0
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
2
67%
16-30
1
8%
1
33%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
3
33%
3
43%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

17
6
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
3
18%
2
33%
16-30
2
12%
2
33%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
5
29%
29%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Перт Глори
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:1 Макартур - Перт Глори 1:0
Перт Глори - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Перт Глори 4:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:1 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Голд-Кост Найтс - Перт Глори 0:4 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 3:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:0 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 6:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Макартур - Перт Глори 4:2
Брисбен Роар
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 0:1
Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:1 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:2 Брисбен Роар - Макартур 0:0 Сидней Юнайтед 58 - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:2 Эйвондэйл - Брисбен Роар 2:2 Хейдельберг Юнайтед - Брисбен Роар 1:3 Брисбен Роар - Астон Вилла 0:1 Брисбен Роар - Лидс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:3 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:2

Результаты матчей

Перт Глори
Брисбен Роар

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
5 раз 100%

Точный счет

2:1
4 раза 36%
1:0
3 раза 27%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
6 раз 67%
0
3 раза 33%

Тоталы голов в матче

Перт Глори
Брисбен Роар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
6
3
3
8
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 8 7 1 0 21 - 4 22
2.
Централ Кост Маринерс
 10 6 1 3 23 - 12 19
3.
Макартур
 10 5 2 3 15 - 14 17
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 9 4 2 3 10 - 7 14
5.
Веллингтон Феникс
 10 3 4 3 18 - 17 13
6.
Перт Глори
 11 4 1 6 10 - 16 13
7.
Брисбен Роар
 9 2 5 2 6 - 7 11
8.
Вестерн Юнайтед
 10 3 2 5 12 - 19 11
9.
Сидней
 8 3 1 4 13 - 14 10
10.
Ньюкасл Джетс
 8 3 0 5 6 - 12 9
11.
Аделаида Юнайтед
 8 2 2 4 8 - 14 8
12.
Мельбурн Виктори
 7 1 1 5 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 7 5 0 2 18 - 9 15
2.
Мельбурн Сити
 5 4 1 0 14 - 3 13
3.
Перт Глори
 4 3 1 0 6 - 3 10
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 5 3 1 1 8 - 4 10
5.
Макартур
 4 3 0 1 7 - 3 9
6.
Вестерн Юнайтед
 5 2 2 1 5 - 5 8
7.
Веллингтон Феникс
 6 2 2 2 13 - 11 8
8.
Ньюкасл Джетс
 4 2 0 2 5 - 5 6
9.
Аделаида Юнайтед
 3 2 0 1 4 - 2 6
10.
Брисбен Роар
 4 0 3 1 1 - 3 3
11.
Сидней
 4 0 1 3 4 - 9 1
12.
Мельбурн Виктори
 3 0 0 3 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Сидней
 4 3 0 1 9 - 5 9
3.
Брисбен Роар
 5 2 2 1 5 - 4 8
4.
Макартур
 6 2 2 2 8 - 11 8
5.
Веллингтон Феникс
 4 1 2 1 5 - 6 5
6.
Централ Кост Маринерс
 3 1 1 1 5 - 3 4
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 1 1 2 2 - 3 4
8.
Мельбурн Виктори
 4 1 1 2 4 - 6 4
9.
Ньюкасл Джетс
 4 1 0 3 1 - 7 3
10.
Перт Глори
 7 1 0 6 4 - 13 3
11.
Вестерн Юнайтед
 5 1 0 4 7 - 14 3
12.
Аделаида Юнайтед
 5 0 2 3 4 - 12 2
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 11
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 5 (3)
Сидней Мак Роберт 4
Веллингтон Феникс Краев Божидар 4
Веллингтон Феникс Завада Оскар 4
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 6
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 5
Вестерн Юнайтед Лакруа Лео 1 3
Макартур Аспропотамитис Джонатан 1 3
Централ Кост Маринерс Brian Kaltak 1 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 56'
      Армиенто Карло сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      56'
      Г О О О О Л - Чапман Коннор бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      45'
      Амини Мустафа получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      36'
      О'Ши Джеймс получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      34'
      Г О О О О Л - Лахман Даррил бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
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