Тур: 6. Стадион: Macedonia Park.
2:1
Конец матча
0'
1:0
34' ГолЛахман Даррил
36' Желтая карточкаО'Ши Джеймс
45' Желтая карточкаАмини Мустафа
1:1
56' ГолЧапман Коннор
2:1
60' Гол в свои воротаНевилл Скотт
62' Вторая желтая карточкаО'Ши Джеймс
73' Желтая карточкаDavid Williams III
80' Желтая карточкаДанкан Закари
90' Желтая карточкаLuke Bodnar
90'+5
Ход матча
34'
1:0
36'
45'
56'
1:1
60'
2:1
62'
80'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
13
Cameron
Cook
14
Клисби
Джек
12
Иванович
Люк
13
Хор
Генри
26
О'Ши
Джеймс
27
Трюин
Кай
- Основной состав
-
13 Cameron CookВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Клисби ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Иванович ЛюкНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Редди ЛиэмВратарь
- Полузащитник
-
37 Jacob Muir
-
36 Joseph Forde
-
-
-
-
Главный тренер: Ruben Zadkovich
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Хор ГенриПолузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
-
27 Трюин КайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
35 Louis Zabala
-
-
Главный тренер: Warren Moon
История личных встреч
Перт Глори
Брисбен Роар
20 матчей
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 16 побед
39 матчей
35.9%
23.1%
41%
14 побед 9 ничьих 16 побед
Первый тайм
35.9%
35.9%
28.2%
14 побед 14 ничьих 11 побед
Второй тайм
28.2%
30.8%
41%
11 побед 12 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
25
Голов в среднем за матч
1.95
1.32
Среднее время на гол
46
68
Всего голов
32
30
Голов в среднем за матч
1.68
1.5
Среднее время на гол
53
60
Всего голов
71
55
Голов в среднем за матч
1.82
1.41
Тотал матчей
2.5
38
Больше 97%
Меньше 3%
1
32
Больше 82%
Меньше 18%
7
24
Больше 62%
Меньше 38%
15
16
Больше 41%
Меньше 59%
23
9
Больше 23%
Меньше 77%
30
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
49
63
Бомбардиры внутри турнира
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Giordano Colli
|2
|0.18
|Макинефф Аарон
|2 (1)
|0.18
|David Williams III
|1
|0.09
|Keegan Jelacic
|1
|0.09
|Уильямс Райан
|1
|0.09
|Лахман Даррил
|1
|0.09
|Клисби Джек
|1
|0.09
|Хелифи Салим
|0
|0
|Jacob Muir
|0
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Армиенто Карло
|2
|0.22
|О'Ши Джеймс
|1
|0.11
|Остин Чарльз
|1
|0.11
|Чапман Коннор
|1
|0.11
|Милеуснич Никола
|1
|0.11
|Хор Генри
|0
|0
|Невилл Скотт
|0
|0
|Joseph Knowles
|0
|0
Карточки
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уильямс Райан
|3
|0
|Амини Мустафа
|3
|0
|David Williams III
|3
|0
|Данкан Закари
|3
|0
|Биверс Марк
|2
|0
|Лахман Даррил
|2
|0
|Luke Bodnar
|2
|0
|Keegan Jelacic
|2
|0
|Joseph Forde
|2
|0
|Хелифи Салим
|1
|0
|Ben Azubel
|1
|0
|Макинефф Аарон
|1
|0
|Matthew Hatch
|1
|0
|Jacob Muir
|1
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|О'Ши Джеймс
|2
|1
|Хинджерт Джек
|2
|0
|Невилл Скотт
|2
|0
|Jordan Holmes
|0
|1
|Чапман Коннор
|1
|0
|Joseph Knowles
|1
|0
|Армиенто Карло
|1
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0
|Трюин Кай
|1
|0
|Cyrus Dehmie
|1
|0
Результаты матчей
Перт Глори
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Брисбен Роар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
1
4
Перт Глори
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Брисбен Роар
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
2
Волевые поражения
2
1
Перт Глори
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Брисбен Роар
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
15
2
Волевые поражения
3
5
Голы по времени матча
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
13
3
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 0
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
2
67%
16-30
1
8%
1
33%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Забито
9
7
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
3
33%
3
43%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
17
6
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
3
18%
2
33%
16-30
2
12%
2
33%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
5
29%
29%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Перт Глори
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:1 Макартур - Перт Глори 1:0
Перт Глори - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Перт Глори 4:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:1 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Голд-Кост Найтс - Перт Глори 0:4 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 3:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:0 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 6:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Макартур - Перт Глори 4:2
Брисбен Роар
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 0:1
Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:1 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:2 Брисбен Роар - Макартур 0:0 Сидней Юнайтед 58 - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:2 Эйвондэйл - Брисбен Роар 2:2 Хейдельберг Юнайтед - Брисбен Роар 1:3 Брисбен Роар - Астон Вилла 0:1 Брисбен Роар - Лидс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:3 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:2
Результаты матчей
Перт Глори
Брисбен Роар
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
5 раз 100%
Точный счет
2:1
4 раза 36%
1:0
3 раза 27%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
6 раз 67%
0
3 раза 33%
Тоталы голов в матче
Перт Глори
Брисбен Роар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
63
38
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|11
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|5 (3)
|Сидней
|Мак Роберт
|4
|Веллингтон Феникс
|Краев Божидар
|4
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|4
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|6
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|5
|Вестерн Юнайтед
|Лакруа Лео
|1 3
|Макартур
|Аспропотамитис Джонатан
|1 3
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|1 3