0'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.94 Обе забьют – нет
52
Бове
Эдоардо
13
Бани
Маттиа
47
Бадель
Милан
50
Ялчын
Гювен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
52 Бове ЭдоардоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Свилар МилеВратарь
-
63 Боер ПьетроВратарь
-
17 Винья МатиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Челик МехметЗащитник
-
21 Дибала ПаулоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
-
50 Ялчын ГювенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Араму МаттиаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Липани Лука
-
-
Главный тренер: Джилардино Альберто
История личных встреч
Рома
Дженоа
23 матча
91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60.9%
21.7%
17.4%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60.9%
26.1%
13%
14 побед 6 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
142.9%
0 побед 10 ничьих 1 победа
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед
30 матчей
70%
13.3%
16.7%
21 победа 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
46.7%
50%
3.3%
14 побед 15 ничьих 1 победа
Второй тайм
46.7%
36.7%
16.6%
14 побед 11 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
27
Голов в среднем за матч
2.33
1.8
Среднее время на гол
38
50
Всего голов
21
12
Голов в среднем за матч
1.4
0.8
Среднее время на гол
64
112
Всего голов
56
39
Голов в среднем за матч
1.87
1.3
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
48
69
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудмундссон Альберт
|3 (1)
|1
|Кода Массимо
|1 (1)
|0.33
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пушкаш Георге
|1
|0
|Хефти Сильван
|1
|0
Результаты матчей
Рома
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Дженоа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
4
Рома
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Дженоа
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
4
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Милан - Рома 2:2 Рома - Болонья 1:0 Рома - Валвейк 3:0 Рома - Каса Пиа 1:0
Рома - Кадис 0:3 Рома - Йокогама Маринос 3:3 Нагоя Грампус - Рома 0:0 Рома - Торино 1:1 Сассуоло - Рома 1:1 Рома - Лацио 0:1 Рома - Лудогорец 3:1 Верона - Рома 1:3 ХИК - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:1 Сампдория - Рома 0:1 Бетис - Рома 1:1 Рома - Лечче 2:1 Рома - Бетис 1:2 Интер Милан - Рома 1:2 Рома - Аталанта 0:1
Дженоа
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Бари - Дженоа 1:2 Дженоа - Фрозиноне 1:0 Асколи - Дженоа 0:0 Дженоа - Зюйдтироль 2:0
Дженоа - Читтаделла 0:1 Перуджа - Дженоа 1:0 Дженоа - Комо 1:1 Реджина - Дженоа 2:1 Дженоа - Брешия 1:1 Тернана - Дженоа 1:2 Дженоа - СПАЛ 1:0 Козенца - Дженоа 1:2 Дженоа - Кальяри 0:0 СПАЛ - Дженоа 0:2 Монако - Дженоа 2:3 Дженоа - Модена 1:0 Палермо - Дженоа 1:0 Дженоа - Парма 3:3 Пиза - Дженоа 0:1 Дженоа - Беневенто 0:0
Результаты матчей
Рома
Дженоа
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Рома
Дженоа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Бари
|Хеддира Валид
|5
|ФералпиСало
|Силигарди Лука
|3
|Палермо
|Брунори Маттео
|3
|Специя
|Стрелец Давид
|3
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|3
|Сампдория
|Мурильо Джейсон
|1 1
|Торино
|Джиджи Коффи
|1 1
|Модена
|Маньино Лука
|1 1
|Сампдория
|Ринкон Томас
|2
|Верона
|Фараони Марко
|1
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.94 Обе забьют – нет
Прогнозы на матч Рома 0:0 Дженоа
Исход игры
Рома
100% (123)
Ничья
0% (0)
Дженоа
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
37.5% (42)
Меньше
62.5% (70)
Обе команды забьют
Да
35.71% (40)
Нет
64.29% (72)
Популярный счёт
2:0 Рома
39% (48)
2:1 Рома
24.4% (30)
1:0 Рома
17.9% (22)
3:1 Рома
6.5% (8)
4:1 Рома
1.6% (2)
3:0 Рома
1.6% (2)
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