Циборра выполнил закидушку из глубины со штрафного, но Фольякко до мяча не дотянулся, и сфера ускакала за пределы поля.

Эль-Шаарави в стиле Дзюбы сделал скидку перед чужой штрафной на Пеллегрини, чьему размашистому удару не хватило точности.

Режиссёры видеотрансляции показали кадры Пауло Дибалы, который жуёт жвачку на скамейке запасных. Ну или он жуёт что-то другое.

Ибаньес в районе центрального круга отыгрывает, и мяч получает Кумбулла - такое вот скучное владение от "волков".

Абрахам, пытаясь навесить с правого фланга на Эль-Шаарави, заработал угловой для своей команды.

Кумбулла откликнулся на подачу корнера с правой стороны и ударом головой не сумел попасть в створ.

Сабелли в центральной части поля совершил мелкий фол на Ибаньесе.

12' Кумбулла метрах в 25 от своих ворот в подкате явно срубил Ялчына, за такое можно было и жёлтую карточку получить.

11' Гости в последнюю пару минут обосновались на половине соперника и показывают, что у них тоже немалые намерения.

10' Циборра подал корнер, и никакой опасной ситуации в штрафной "джалоросси" не образовалось.

9' "Дженоа" получил право на угловой с левого фланга - мяч срикошетил от защитника "Ромы" после удара с лёта Коды.

9' Фольякко забросил вперёд-влево на Циборру, из-под которого Манчини выбил мяч за боковую.

8' Генуэзцы держат мяч на своей половине поля и подготавливают собственную позиционную атаку.

7' "Рома" активнее смотрится на первых минутах, что ожидаемо, ведь для неё это домашний матч.