  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Кубок 2022-2023

Италия: Кубок
2022-2023

Рома
 
Позже
Дженоа
Прогнозы 44
Рома 100% (44)
X 0% (0)
Дженоа 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Дженоа
7.50
4.82
7.43
Все Коэффициенты

История личных встреч

Рома
Дженоа

23 матча

91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60.9%
21.7%
17.4%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60.9%
26.1%
13%
14 побед 6 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

142.9%
0 побед 10 ничьих 1 победа

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед

30 матчей

70%
13.3%
16.7%
21 победа 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

46.7%
50%
3.3%
14 побед 15 ничьих 1 победа

Второй тайм

46.7%
36.7%
16.6%
14 побед 11 ничьих 5 побед

История матчей

СA
0:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
1:3
СA
1:3
СA
3:3
СA
1:1
СA
3:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:2
СA
0:1
СA
2:3
СA
2:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
1:0
СA
4:0
СA
3:1
СA
2:4
СA
1:0
СA
2:1
СA
4:3
СA
2:1
СA
3:0
СA
3:2
СA
3:0
СA
3:1
СA
3:2
СA
0:1

Голы

Всего голов

35
27

Голов в среднем за матч

2.33
1.8

Среднее время на гол

38
50

Всего голов

21
12

Голов в среднем за матч

1.4
0.8

Среднее время на гол

64
112

Всего голов

56
39

Голов в среднем за матч

1.87
1.3

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

48
69

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудмундссон Альберт 3 (1) 1.5
Кода Массимо 1 (1) 0.5

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пушкаш Георге 1 0
Хефти Сильван 1 0

Результаты матчей

Рома
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Дженоа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
4
Рома
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Дженоа
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
4

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Милан - Рома 2:2 Рома - Болонья 1:0 Рома - Валвейк 3:0 Рома - Каса Пиа 1:0
Рома - Кадис 0:3 Рома - Йокогама Маринос 3:3 Нагоя Грампус - Рома 0:0 Рома - Торино 1:1 Сассуоло - Рома 1:1 Рома - Лацио 0:1 Рома - Лудогорец 3:1 Верона - Рома 1:3 ХИК - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:1 Сампдория - Рома 0:1 Бетис - Рома 1:1 Рома - Лечче 2:1 Рома - Бетис 1:2 Интер Милан - Рома 1:2 Рома - Аталанта 0:1
Дженоа
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Бари - Дженоа 1:2 Дженоа - Фрозиноне 1:0 Асколи - Дженоа 0:0 Дженоа - Зюйдтироль 2:0
Дженоа - Читтаделла 0:1 Перуджа - Дженоа 1:0 Дженоа - Комо 1:1 Реджина - Дженоа 2:1 Дженоа - Брешия 1:1 Тернана - Дженоа 1:2 Дженоа - СПАЛ 1:0 Козенца - Дженоа 1:2 Дженоа - Кальяри 0:0 СПАЛ - Дженоа 0:2 Монако - Дженоа 2:3 Дженоа - Модена 1:0 Палермо - Дженоа 1:0 Дженоа - Парма 3:3 Пиза - Дженоа 0:1 Дженоа - Беневенто 0:0

Результаты матчей

Рома
Дженоа

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Рома
Дженоа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/8 финала
0 Интер Милан
0 Парма
0 Милан
0 Торино
0 Фиорентина
0 Сампдория
0 Рома
0 Дженоа
0 Наполи
0 Кремонезе
0 Аталанта
0 Специя
0 Лацио
0 Болонья
0 Ювентус
0 Монца
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 5
ФералпиСало Силигарди Лука 3
Палермо Брунори Маттео 3
Специя Стрелец Давид 3
Дженоа Гудмундссон Альберт 3
Весь список

Топ нарушителей
Модена Маньино Лука 1 1
Верона Фараони Марко 1
Сампдория Конти Андреа 1
Сампдория Ринкон Томас 1
Модена Де Майо Себастьян 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Дженоа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 января 2023, осталось 2 дня 10 часов 5 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Рома 100% (44)
    X 0% (0)
    Дженоа 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Дженоа
    7.50
    4.82
    7.43
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Рома - Дженоа онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогнозы на матч Рома - Дженоа

    Исход игры
    Рома
    100% (46)
    Ничья
    0% (0)
    Дженоа
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (15)
    Меньше
    66.67% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    31.11% (14)
    Нет
    68.89% (31)
    Популярный счёт
    2:0 Рома
    39.1% (18)
    1:0 Рома
    26.1% (12)
    2:1 Рома
    26.1% (12)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Рома
    Дженоа
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     