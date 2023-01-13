Защитник "Ювентуса" Данило получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Кварацхелии.

Две минуты добавил Даниэле Довери к основному времени первого тайма.

Руй на правом фланге нарушил правила против Ди Марии в борьбе за верховой мяч. "Ювентус" вновь тщательно готовится к стандарту.

Ди Мария со стандарта выполнил подачу к левому углу вратарской, Бремеру уже пришлось с острого угла сбрасывать мяч головой во вратарскую под давлением соперника, Мерет уверенно перехватил мяч.

Костич с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Ррахмани вновь сыграл крайне неуверенно и в падении умудрился срезать мяч под левый угол ворот, но Мерет успел среагировать и спасти свою команду.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Наполи" и "Ювентус" показали нам отличный футбол, где пока всё же чуть сильнее команда Лучано Спаллетти. При этом, после второго пропущенного мяча туринский клуб очень сильно добавил, команда Массимилиано Аллегри даже могла отыграться до свистка на перерыв, но всё же Алекс Мерет просто так себя пробить не даст. Будем надеяться, что во второй половине матча футбол будет столь же ярким, а пока немного отдохнём.

Кварацхелия прошёл вперёд по левому флангу, а затем Хвича внешней стороной стопы выполнил подачу в центр штрафной площади на Осимхена, Бремер оказался первым на мяче и выбил его в аут.

Зелиньски от радиуса штрафной площади пробил по воротам, Локателли при игре в подкате блокировал попытку.

Политано при проходе вперёд по правому флангу слишком активно боролся с Костичем, в итоге Маттео нарушил правила.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Кварацхелия!!! Ди Лоренцо при развитии атаки по правому флангу выполнил передачу на Политано, Маттео в касание выполнил отличный заброс на правый угол штрафной площади, Бремер проиграл борьбу за мяч Осимхену, далее уже Виктор выполнил передачу к левому углу штрафной на набегающего Кварацхелию, а Хвича отлично пробил под правую штангу, Щесны ничего не смог поделать.

Костич на правом фланге нарушил правила против активного Политано. Игроки "Наполи" тщательно готовятся к стандарту.

Решили футболисты "Наполи" сейчас обойтись без прямой подачи в штрафную площадь, но в итоге и розыгрыш не принёс успеха.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 2:1!!! Ди Мария!!! Ди Мария при развитии атаки отыгрался с Локателли, который оказался у правого угла штрафной площади, далее Ким мог перехватить мяч и разрядить обстановку у своих ворот, но защитник "Наполи" сыграл неудачно, в итоге Ди Мария при смещении в центр штрафной площади отыгрался с Миликом, а затем уже Анхель очень хорошо пробил под левую штангу.

Очень быстро "Ювентус" возвращается в игру, конечно же в таком матче не могло быть встречи в одни ворота.

Кьеза разогнал атаку "Ювентуса" по центру, далее Федерико под давлением соперника выполнил передачу к линии штрафной площади на ход Милику, Ррахмани на этот раз грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч.

Ди Мария с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Милик оторвался от Кима, но Аркадиуш головой пробил не очень сильно, мяч полетел точно по центру, Мерет выловил его без особого труда.

Костич теперь уже с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, на этот раз никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

Рабио разогнал атаку по левой половине поля, далее Адриен выполнил подачу в центр штрафной площади, Милик попытался грудью сбросить мяч чуть назад к линии штрафной площади на Маккенни, футболисты "Наполи" прочитали момент и перехватили мяч.

Рабио в борьбе за мяч с Политано на левой половине поля оказался на газоне, Даниэле Довери показал, что нужно играть дальше.

Зелиньски теперь уже на правой половине поля зацепил Ди Марию. Игроки "Ювентуса" тщательно готовятся к стандарту.

Ди Мария со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Рабио не удалось головой сбросить мяч к линии вратарской, но всё же туринский клуб заработал угловой.

Ди Мария с углового выполнил подачу на дальнюю штангу, Мерет ошибся при игре на выходе, но на счастье "Наполи" Бремер при ударе головой по воротам направил мяч выше перекладины.

Рабио на правом фланге нарушил правила против Политано. Игроки "Наполи" теперь уже никуда не спеша разыграли стандарт.

Лоботка и Зелиньски разогнали атаку по правому флангу, в итоге Пётр выполнил подачу уже практически к линии вратарской, Данило оказался первым на мяче и сбросил его в руки Щесны.

25' Кварацхелия с левого фланга решил уже сам сместиться немного в центр, а затем Хвича пробил с левой половины поля из-за пределов штрафной площади, мяч свалился с ноги у Кварацхелии и улетел в сторону от цели.

24' Костич в центре поля нарушил правила против Политано. Игроки "Наполи" не стали сильно спешить при розыгрыше мяча.

23' Ррахмани на своей половине поля выполнил плохую поперечную передачу, Ди мария перехватил мяч, Анхель сразу же сделал рывок к радиусу штрафной площади, далее аргентинец обыграл Ррахмани при смещении чуть левее, а затем последовал удар в правый угол ворот, перекладина спасла "Наполи" от пропущенного мяча.

22' Игроки "Наполи" уже довольно длительное время больше контролируют мяч, "Ювентус" пока что никак не может собраться после пропущенного мяча.

21' Из центра поля последовал длинный заброс на ход Осимхену по левому флангу, Данило оказался первым на мяче и выбил его в аут.

20' Кварацхелия с левого фланга выполнил передачу на ход Рую к левому углу штрафной площади, Мариу выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел слишком высоко для Политано.

19' Кварацхелия совершил рывок вперёд по левому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Ювентуса" сыграли очень внимательно и не дали Осимхену добраться до мяча.

18' Замбо-Ангисса в центре поля нарушил правила против Рабио. Игроки "Ювентуса" довольно быстро разыграли стандарт.

17' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Осимхен!!! Ди Лоренцо в завершении длительной позиционной атаки с правой половины поля выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Политано выполнил подачу в центр штрафной, Кварацехиля в падении "боковыми ножницами" пробил под правый угол ворот, Щесны в прыжке вытянул непростой мяч, но первым на добивании с правого угла вратарской сразу же сыграл Осимхен, Виктор головой пробил по воротам и на этот раз голкипер "Ювентуса" уже ничего не смог поделать.

16' Ким из центра поля выполнил заброс к левому углу вратарской, Осимхен оторвался от Бремера, но Виктору пришлось уже сильно тянуться к мячу в прыжке, в итоге получилась скидка в руки Щесны.

15' Кварацхелия с углового выполнил подачу в центр вратарской, игрокам "Ювентуса" пришлось постараться, чтобы выбить мяч подальше от своих ворот.

14' Руй с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Данило и улетел на угловой.

13' Политано после заброса вперёд по правой половине поля едва не развил опасную атаку, но Маттео не смог переиграть Бремера.

12' Ди Лоренцо при развитии атаки по правому флангу выполнил передачу к правому углу штрафной площади на Замбо-Ангисса, боковой арбитр зафиксировал спорный офсайд.

11' После заброса вперёд по левому флангу Осимхен грамотно поставил корпус Бремеру, Виктор хотел заработать аут и казалось, что он добился своей цели, но Даниэле Довери показал, что аут будет в пользу "Ювентуса".

10' Не смог Ди Мария подняться сразу после стыка с защитником "Наполи", в итоге хозяева поля выбили мяч в аут. После паузы Анхель поднялся и показал, что он готов продолжать матч. "Ювентус" конечно же затем вернул мяч футболистам "Наполи".

9' Ди Мария при попытке разогнать атаку по правой половине поля налетел на Кима и оказался на газоне, Даниэле Довери показал, что нужно играть дальше.

8' Ди Лоренцо в борьбе за мяч в центре поля с Рабио подыграл себе рукой, Даниэле Довери всё видел и дал свисток в пользу туринского клуба.

7' Руй из центра поля выполнил передачу по левой половине поля к линии штрафной площади, Осимхен в борьбе с Бремером оказался на газоне, Даниэле Довери показал, что нужно играть дальше.

6' Осимхен сейчас отправился в высокий прессинг к правому углу вратарской, Щесны сыграл без ошибок и выбил мяч в центр поля.

5' Кварацхелия получил передачу на ход по левому флангу от Руя, Данило накрыл Хвичу и выбил мяч в аут.

4' Пока что "Ювентус" по большей части на первых минутах матча атакует через правый фланг, но в обороне "Наполи" играет очень внимательно.

3' Лоботка в центре поля нарушил правила против Ди Марии. Игроки "Ювентуса" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

2' Из центра поля сразу же последовал заброс на ход Маккенни по правому флангу, Уэстон догнал мяч у углового флажка, но далее развит атаку американец под давлением соперников уже не смог.