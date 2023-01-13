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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Довери Даниэле
Наполи
2:1
Перерыв
Ювентус
0'
1:0
14' Гол
Осимхен Виктор
2:0
39' Гол
Кварацхелия Хвича
2:1
42' Гол
Ди Мария Анхель
44' Желтая карточка
Данило Луис
2:1. Гол Анхеля Ди Марии (видео)...
2:0. Гол Хвичи Кварацхелии (виде...
Ди Мария попадает в перекладину ...
1:0. Гол Виктора Осимхена (видео...

Ход матча

14'
Осимхен Виктор
1:0
39'
Кварацхелия Хвича
(Осимхен Виктор)
2:0
42'
2:1
Ди Мария Анхель
(Милик Аркадиуш)
44'
 
Данило Луис

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 179
Наполи 55.9% (100)
X 27.9% (50)
Ювентус 16.2% (29)
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Наполи
Ничья
Ювентус
3.40
4.70
9.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
3
Мин-Чжэ
Ким
6
Руй
Мариу
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
20
Зелиньски
Пётр
21
Политано
Маттео
9
Осимхен
Виктор
77
Кварацхелия
Хвича
1
Щесны
Войцех
6
Данило
Луис
3
Бремер
Глейсон
12
Алекс
Сандро
7
Кьеза
Федерико
17
Костич
Филип
8
Маккенни
Уэстон
5
Локателли
Мануэль
25
Рабио
Адриен
22
Ди
Мария
Анхель
14
Милик
Аркадиуш
Наполи
4-3-3
Ювентус
3-5-1-1

История личных встреч

Наполи
Ювентус

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
27.8%
15 побед 5 ничьих 0 побед

21 матч

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед

Первый тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 15 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 16 побед

39 матчей

38.5%
12.8%
48.7%
15 побед 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

23.1%
38.5%
38.4%
9 побед 15 ничьих 15 побед

Второй тайм

38.5%
20.5%
41%
15 побед 8 ничьих 16 побед

История матчей

СA
1:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:0
С
2:0
К
0:0
СA
2:1
СA
4:3
СA
1:2
СA
3:1
СA
0:1
СA
0:1
К
3:2
СA
1:1
К
3:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
3:1
СA
1:3
СИ
2:2
СA
2:0
СA
3:0
СA
1:1
СA
2:0
СИ
4:2
К
0:2
СA
3:0
СA
3:3
СA
2:2
СA
3:0
СA
3:1
К
3:0
СA
2:3
СA
1:0
К
0:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
3:1

Голы

Всего голов

30
21

Голов в среднем за матч

1.76
0.95

Среднее время на гол

51
94

Всего голов

44
19

Голов в среднем за матч

2
1.12

Среднее время на гол

45
80

Всего голов

74
40

Голов в среднем за матч

1.9
1.03

Тотал матчей

2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 79%
Меньше 21%
8
24
Больше 62%
Меньше 38%
15
13
Больше 33%
Меньше 67%
26
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

47
87

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 11 0.61
Кварацхелия Хвича 7 0.39
Элмас Эльиф 4 (1) 0.22
Зелиньски Пётр 3 0.17
Лосано Ирвинг 3 (1) 0.17
Политано Маттео 3 (2) 0.17
Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0.11
Симеоне Джованни 2 0.11
Мин-Чжэ Ким 2 0.11
Лоботка Станислав 1 0.06
Жуан Жезус 1 0.06
Оливера Матиас 1 0.06
Распадори Джакомо 1 0.06
Руй Мариу 0 0
Ди Лоренцо Джованни 0 0
Гаэтано Джанлука 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 6 (1) 0.33
Милик Аркадиуш 5 0.28
Кин Мойзе 4 0.22
Рабио Адриен 3 0.17
Ди Мария Анхель 2 0.11
Фаджоли Николо 2 0.11
Костич Филип 1 0.06
Данило Луис 1 0.06
Маккенни Уэстон 1 0.06
Бонуччи Леонардо 1 0.06
Бремер Глейсон 1 0.06
Куадрадо Хуан 0 0
Кьеза Федерико 0 0
Алекс Сандро 0 0
Миретти Фабио 0 0
Айлинг Самуэль 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лучано Спаллетти 3 1
Мин-Чжэ Ким 3 0
Руй Мариу 2 0
Жуан Жезус 2 0
Ди Лоренцо Джованни 2 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0
Ндомбеле Танги 2 0
Политано Маттео 1 0
Симеоне Джованни 1 0
Лоботка Станислав 1 0
Лосано Ирвинг 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Осимхен Виктор 1 0
Оливера Матиас 1 0
Эстигор Лео 1 0
Дзербин Алессио 1 0
Распадори Джакомо 1 0
Элмас Эльиф 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куадрадо Хуан 3 1
Алекс Сандро 3 1
Массимилиано Аллегри 3 1
Локателли Мануэль 4 0
Бремер Глейсон 4 0
Милик Аркадиуш 2 1
Данило Луис 3 0
Кин Мойзе 3 0
Рабио Адриен 2 0
Паредес Леандро 2 0
Гатти Федерико 2 0
Ди Мария Анхель 0 1
Бонуччи Леонардо 1 0
Щесны Войцех 1 0
Костич Филип 1 0
Ровелла Николо 1 0
Миретти Фабио 1 0
Айлинг Самуэль 1 0

Результаты матчей

Наполи
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Ювентус
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
0% (0)
89% (8)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

1
1
Наполи
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Ювентус
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

18
21
Наполи
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Ювентус
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
53% (9)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
12% (2)
59% (10)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

19
22

Голы по времени матча

Забито

21
5
12 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
9 Не забивали 12
4
19%
1
20%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
6
29%
0
0%
31-45
2
10%
1
20%
46-60
3
14%
2
40%
61-75
4
19%
1
20%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
50%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

18
21
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
10 Не забивали 8
0
0%
3
14%
1-15
3
17%
2
10%
16-30
4
22%
2
10%
31-45
2
11%
6
29%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
7
39%
7
33%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

39
26
19 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 13
2 Не забивали 3
4
10%
4
15%
1-15
5
13%
2
8%
16-30
10
26%
2
8%
31-45
4
10%
7
27%
46-60
5
13%
3
12%
61-75
11
28%
8
31%
76-90

Пропущено

13
7
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
2
29%
16-30
3
23%
2
29%
31-45
4
31%
1
14%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Сампдория - Наполи 0:2 Интер Милан - Наполи 1:0 Наполи - Лилль 1:4 Наполи - Вильярреал 2:3
Кристал Пэлас - Наполи 1:3 Антальяспор - Наполи 2:3 Наполи - Удинезе 3:2 Наполи - Эмполи 2:0 Аталанта - Наполи 1:2 Ливерпуль - Наполи 2:0 Наполи - Сассуоло 4:0 Наполи - Рейнджерс 3:0 Рома - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:2 Наполи - Аякс 4:2 Кремонезе - Наполи 1:4 Аякс - Наполи 1:6 Наполи - Торино 3:1 Милан - Наполи 1:2 Рейнджерс - Наполи 0:3
Ювентус
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ювентус - Удинезе 1:0 Кремонезе - Ювентус 0:1 Ювентус - Стандард 1:1 Ювентус - Риека 1:0
Арсенал - Ювентус 0:2 Ювентус - Лацио 3:0 Верона - Ювентус 0:1 Ювентус - Интер Милан 2:0 Ювентус - ПСЖ 1:2 Лечче - Ювентус 0:1 Бенфика - Ювентус 4:3 Ювентус - Эмполи 4:0 Торино - Ювентус 0:1 Маккаби Хайфа - Ювентус 2:0 Милан - Ювентус 2:0 Ювентус - Маккаби Хайфа 3:1 Ювентус - Болонья 3:0 Монца - Ювентус 1:0 Ювентус - Бенфика 1:2 Ювентус - Салернитана 2:2

Результаты матчей

Наполи
Ювентус

Точный счет

3:2
2 раза 25%
4:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
0:1
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%

Точный счет

1:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
3 раза 18%
0
2 раза 12%
5
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Наполи
Ювентус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
7
2
5
3
2.5
4
5
2
6
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
3
6
3
1.5
2
7
2.5
2
7
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
14
3
12
5
1.5
7
10
7
10
2.5
4
13
4
13
3.5
1
16
1
16
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 2:1 Заявка 18 15 2 1 41 - 14 47
2.
Милан
 Заявка 17 11 4 2 33 - 18 37
3.
Ювентус
 1:2 Заявка 18 11 4 3 27 - 9 37
4.
Интер Милан
 Заявка 17 11 1 5 37 - 24 34
5.
Лацио
 Заявка 17 9 4 4 29 - 15 31
6.
Аталанта
 Заявка 17 9 4 4 26 - 18 31
7.
Рома
 Заявка 17 9 4 4 21 - 16 31
8.
Удинезе
 Заявка 17 6 7 4 25 - 19 25
9.
Фиорентина
 Заявка 17 6 5 6 21 - 22 23
10.
Торино
 Заявка 17 6 5 6 18 - 19 23
11.
Эмполи
 Заявка 17 4 7 6 15 - 22 19
12.
Болонья
 Заявка 17 5 4 8 21 - 28 19
13.
Лечче
 Заявка 17 4 7 6 16 - 18 19
14.
Монца
 Заявка 17 5 3 9 19 - 25 18
15.
Салернитана
 Заявка 17 4 6 7 21 - 27 18
16.
Сассуоло
 Заявка 17 4 4 9 17 - 26 16
17.
Специя
 Заявка 17 3 6 8 16 - 28 15
18.
Верона
 Заявка 17 2 3 12 15 - 30 9
19.
Сампдория
 Заявка 17 2 3 12 8 - 30 9
20.
Кремонезе
 Заявка 17 0 7 10 11 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 2:1 Заявка 9 8 1 0 23 - 7 25
2.
Ювентус
 1:2 Заявка 9 7 2 0 21 - 3 23
3.
Милан
 Заявка 9 7 1 1 22 - 11 22
4.
Интер Милан
 Заявка 8 7 0 1 20 - 4 21
5.
Лацио
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
6.
Болонья
 Заявка 9 4 3 2 13 - 8 15
7.
Фиорентина
 Заявка 9 4 3 2 14 - 14 15
8.
Удинезе
 Заявка 8 3 4 1 13 - 7 13
9.
Рома
 Заявка 8 4 1 3 8 - 5 13
10.
Монца
 Заявка 9 4 1 4 13 - 10 13
11.
Торино
 Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
12.
Салернитана
 Заявка 9 3 3 3 14 - 11 12
13.
Специя
 Заявка 9 2 6 1 13 - 12 12
14.
Аталанта
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
15.
Эмполи
 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
16.
Сассуоло
 Заявка 8 3 2 3 12 - 9 11
17.
Лечче
 Заявка 8 2 4 2 9 - 9 10
18.
Верона
 Заявка 9 2 0 7 10 - 17 6
19.
Кремонезе
 Заявка 8 0 3 5 2 - 12 3
20.
Сампдория
 Заявка 9 0 2 7 2 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 2:1 Заявка 9 7 1 1 18 - 7 22
2.
Аталанта
 Заявка 9 6 2 1 15 - 7 20
3.
Рома
 Заявка 9 5 3 1 13 - 11 18
4.
Милан
 Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
5.
Ювентус
 1:2 Заявка 9 4 2 3 6 - 6 14
6.
Лацио
 Заявка 8 4 2 2 13 - 6 14
7.
Интер Милан
 Заявка 9 4 1 4 17 - 20 13
8.
Удинезе
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
9.
Торино
 Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
10.
Лечче
 Заявка 9 2 3 4 7 - 9 9
11.
Фиорентина
 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
12.
Эмполи
 Заявка 9 1 5 3 8 - 14 8
13.
Сампдория
 Заявка 8 2 1 5 6 - 15 7
14.
Салернитана
 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
15.
Монца
 Заявка 8 1 2 5 6 - 15 5
16.
Сассуоло
 Заявка 9 1 2 6 5 - 17 5
17.
Болонья
 Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4
18.
Кремонезе
 Заявка 9 0 4 5 9 - 17 4
19.
Специя
 Заявка 8 1 0 7 3 - 16 3
20.
Верона
 Заявка 8 0 3 5 5 - 13 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 11 (3)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 8 (3)
Специя Нзола М'Бала 8 (1)
Болонья Арнаутович Марко 8
Милан Леау Рафаэл 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Лечче Юлманд Мортен 1 5
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 3
Торино Линетти Кароль 6
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Наполи" и "Ювентус" показали нам отличный футбол, где пока всё же чуть сильнее команда Лучано Спаллетти. При этом, после второго пропущенного мяча туринский клуб очень сильно добавил, команда Массимилиано Аллегри даже могла отыграться до свистка на перерыв, но всё же Алекс Мерет просто так себя пробить не даст. Будем надеяться, что во второй половине матча футбол будет столь же ярким, а пока немного отдохнём. 
  • Опасный момент
    45'
    Костич с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Ррахмани вновь сыграл крайне неуверенно и в падении умудрился срезать мяч под левый угол ворот, но Мерет успел среагировать и спасти свою команду. 
  • 45'
    Ди Мария со стандарта выполнил подачу к левому углу вратарской, Бремеру уже пришлось с острого угла сбрасывать мяч головой во вратарскую под давлением соперника, Мерет уверенно перехватил мяч. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Руй на правом фланге нарушил правила против Ди Марии в борьбе за верховой мяч. "Ювентус" вновь тщательно готовится к стандарту. 
  • Желтая карточка
    45'
    Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти также получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавил Даниэле Довери к основному времени первого тайма. 
  • Желтая карточка
    44'
    Защитник "Ювентуса" Данило получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Кварацхелии. 
  • 43'
    Очень быстро "Ювентус" возвращается в игру, конечно же в таком матче не могло быть встречи в одни ворота. 
  • Описание гола
    42'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 2:1!!! Ди Мария!!! Ди Мария при развитии атаки отыгрался с Локателли, который оказался у правого угла штрафной площади, далее Ким мог перехватить мяч и разрядить обстановку у своих ворот, но защитник "Наполи" сыграл неудачно, в итоге Ди Мария при смещении в центр штрафной площади отыгрался с Миликом, а затем уже Анхель очень хорошо пробил под левую штангу. 
  • 41'
    Решили футболисты "Наполи" сейчас обойтись без прямой подачи в штрафную площадь, но в итоге и розыгрыш не принёс успеха. 
  • Фол, нарушение
    40'
    Костич на правом фланге нарушил правила против активного Политано. Игроки "Наполи" тщательно готовятся к стандарту. 
  • Описание гола
    39'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Кварацхелия!!! Ди Лоренцо при развитии атаки по правому флангу выполнил передачу на Политано, Маттео в касание выполнил отличный заброс на правый угол штрафной площади, Бремер проиграл борьбу за мяч Осимхену, далее уже Виктор выполнил передачу к левому углу штрафной на набегающего Кварацхелию, а Хвича отлично пробил под правую штангу, Щесны ничего не смог поделать. 
  • Фол, нарушение
    38'
    Политано при проходе вперёд по правому флангу слишком активно боролся с Костичем, в итоге Маттео нарушил правила. 
  • 37'
    Зелиньски от радиуса штрафной площади пробил по воротам, Локателли при игре в подкате блокировал попытку. 
  • 36'
    Кварацхелия прошёл вперёд по левому флангу, а затем Хвича внешней стороной стопы выполнил подачу в центр штрафной площади на Осимхена, Бремер оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
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    • 35'
      Лоботка и Зелиньски разогнали атаку по правому флангу, в итоге Пётр выполнил подачу уже практически к линии вратарской, Данило оказался первым на мяче и сбросил его в руки Щесны. 
    • Фол, нарушение
      34'
      Рабио на правом фланге нарушил правила против Политано. Игроки "Наполи" теперь уже никуда не спеша разыграли стандарт. 
    • Угловой
      33'
      Ди Мария с углового выполнил подачу на дальнюю штангу, Мерет ошибся при игре на выходе, но на счастье "Наполи" Бремер при ударе головой по воротам направил мяч выше перекладины. 
    • 32'
      Ди Мария со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Рабио не удалось головой сбросить мяч к линии вратарской, но всё же туринский клуб заработал угловой. 
    • Фол, нарушение
      31'
      Зелиньски теперь уже на правой половине поля зацепил Ди Марию. Игроки "Ювентуса" тщательно готовятся к стандарту. 
    • Судья
      30'
      Рабио в борьбе за мяч с Политано на левой половине поля оказался на газоне, Даниэле Довери показал, что нужно играть дальше. 
    • 29'
      Рабио разогнал атаку по левой половине поля, далее Адриен выполнил подачу в центр штрафной площади, Милик попытался грудью сбросить мяч чуть назад к линии штрафной площади на Маккенни, футболисты "Наполи" прочитали момент и перехватили мяч. 
    • 28'
      Костич теперь уже с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, на этот раз никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
    • 27'
      Ди Мария с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Милик оторвался от Кима, но Аркадиуш головой пробил не очень сильно, мяч полетел точно по центру, Мерет выловил его без особого труда. 
    • 26'
      Кьеза разогнал атаку "Ювентуса" по центру, далее Федерико под давлением соперника выполнил передачу к линии штрафной площади на ход Милику, Ррахмани на этот раз грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч. 
    • 25'
      Кварацхелия с левого фланга решил уже сам сместиться немного в центр, а затем Хвича пробил с левой половины поля из-за пределов штрафной площади, мяч свалился с ноги у Кварацхелии и улетел в сторону от цели. 
    • Фол, нарушение
      24'
      Костич в центре поля нарушил правила против Политано. Игроки "Наполи" не стали сильно спешить при розыгрыше мяча. 
    • Штанга
      23'
      Ррахмани на своей половине поля выполнил плохую поперечную передачу, Ди мария перехватил мяч, Анхель сразу же сделал рывок к радиусу штрафной площади, далее аргентинец обыграл Ррахмани при смещении чуть левее, а затем последовал удар в правый угол ворот, перекладина спасла "Наполи" от пропущенного мяча. 
    • 22'
      Игроки "Наполи" уже довольно длительное время больше контролируют мяч, "Ювентус" пока что никак не может собраться после пропущенного мяча. 
    • 21'
      Из центра поля последовал длинный заброс на ход Осимхену по левому флангу, Данило оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
    • 20'
      Кварацхелия с левого фланга выполнил передачу на ход Рую к левому углу штрафной площади, Мариу выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел слишком высоко для Политано. 
    • 19'
      Кварацхелия совершил рывок вперёд по левому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Ювентуса" сыграли очень внимательно и не дали Осимхену добраться до мяча. 
    • Фол, нарушение
      18'
      Замбо-Ангисса в центре поля нарушил правила против Рабио. Игроки "Ювентуса" довольно быстро разыграли стандарт. 
    • Описание гола
      17'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Осимхен!!! Ди Лоренцо в завершении длительной позиционной атаки с правой половины поля выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Политано выполнил подачу в центр штрафной, Кварацехиля в падении "боковыми ножницами" пробил под правый угол ворот, Щесны в прыжке вытянул непростой мяч, но первым на добивании с правого угла вратарской сразу же сыграл Осимхен, Виктор головой пробил по воротам и на этот раз голкипер "Ювентуса" уже ничего не смог поделать. 
    • 16'
      Ким из центра поля выполнил заброс к левому углу вратарской, Осимхен оторвался от Бремера, но Виктору пришлось уже сильно тянуться к мячу в прыжке, в итоге получилась скидка в руки Щесны. 
    • Угловой
      15'
      Кварацхелия с углового выполнил подачу в центр вратарской, игрокам "Ювентуса" пришлось постараться, чтобы выбить мяч подальше от своих ворот. 
    • 14'
      Руй с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Данило и улетел на угловой. 
    • 13'
      Политано после заброса вперёд по правой половине поля едва не  развил опасную атаку, но Маттео не смог переиграть Бремера. 
    • Офсайд
      12'
      Ди Лоренцо при развитии атаки по правому флангу выполнил передачу к правому углу штрафной площади на Замбо-Ангисса, боковой арбитр зафиксировал спорный офсайд. 
    • 11'
      После заброса вперёд по левому флангу Осимхен грамотно поставил корпус Бремеру, Виктор хотел заработать аут и казалось, что он добился своей цели, но Даниэле Довери показал, что аут будет в пользу "Ювентуса". 
    • Травма, повреждение
      10'
      Не смог Ди Мария подняться сразу после стыка с защитником "Наполи", в итоге хозяева поля выбили мяч в аут. После паузы Анхель поднялся и показал, что он готов продолжать матч. "Ювентус" конечно же затем вернул мяч футболистам "Наполи". 
    • Судья
      9'
      Ди Мария при попытке разогнать атаку по правой половине поля налетел на Кима и оказался на газоне, Даниэле Довери показал, что нужно играть дальше. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Ди Лоренцо в борьбе за мяч в центре поля с Рабио подыграл себе рукой, Даниэле Довери всё видел и дал свисток в пользу туринского клуба. 
    • Судья
      7'
      Руй из центра поля выполнил передачу по левой половине поля к линии штрафной площади, Осимхен в борьбе с Бремером оказался на газоне, Даниэле Довери показал, что нужно играть дальше. 
    • 6'
      Осимхен сейчас отправился в высокий прессинг к правому углу вратарской, Щесны сыграл без ошибок и выбил мяч в центр поля. 
    • 5'
      Кварацхелия получил передачу на ход по левому флангу от Руя, Данило накрыл Хвичу и выбил мяч в аут. 
    • 4'
      Пока что "Ювентус" по большей части на первых минутах матча атакует через правый фланг, но в обороне "Наполи" играет очень внимательно. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Лоботка в центре поля нарушил правила против Ди Марии. Игроки "Ювентуса" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 2'
      Из центра поля сразу же последовал заброс на ход Маккенни по правому флангу, Уэстон догнал мяч у углового флажка, но далее развит атаку американец под давлением соперников уже не смог. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Будем надеяться, что "Наполи" и "Ювентус" покажут в Неаполе качественный футбол, который будет сопровождаться забитыми голами, чтобы данная встреча уже полностью соответствовала статусу центральной в туре. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Наполи 2:1 Ювентус

    Исход игры
    Наполи
    55.4% (102)
    Ничья
    27.2% (50)
    Ювентус
    17.4% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.85% (63)
    Меньше
    46.15% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    82.05% (96)
    Нет
    17.95% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Наполи
    26.1% (48)
    1:1 Ничья
    17.9% (33)
    1:0 Наполи
    9.2% (17)
    2:2 Ничья
    3.8% (7)
    1:2 Ювентус
    2.2% (4)
    3:2 Наполи
    1.6% (3)
    0:0 Ничья
    1.1% (2)
    2:0 Наполи
    1.1% (2)
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    Ювентус
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