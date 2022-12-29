Тур: 18. Стадион: Диего Армандо Марадона.
История личных встреч
Наполи
Ювентус
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
27.8%
15 побед 5 ничьих 0 побед
21 матч
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед
Первый тайм
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 15 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 16 побед
39 матчей
38.5%
12.8%
48.7%
15 побед 5 ничьих 19 побед
Первый тайм
23.1%
38.5%
38.4%
9 побед 15 ничьих 15 побед
Второй тайм
38.5%
20.5%
41%
15 побед 8 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
21
Голов в среднем за матч
1.76
0.95
Среднее время на гол
51
94
Всего голов
44
19
Голов в среднем за матч
2
1.12
Среднее время на гол
45
80
Всего голов
74
40
Голов в среднем за матч
1.9
1.03
Тотал матчей
2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 79%
Меньше 21%
8
24
Больше 62%
Меньше 38%
15
13
Больше 33%
Меньше 67%
26
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
47
87
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|10
|0.59
|Кварацхелия Хвича
|6
|0.35
|Элмас Эльиф
|4 (1)
|0.24
|Зелиньски Пётр
|3
|0.18
|Лосано Ирвинг
|3 (1)
|0.18
|Политано Маттео
|3 (2)
|0.18
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|2
|0.12
|Симеоне Джованни
|2
|0.12
|Мин-Чжэ Ким
|2
|0.12
|Лоботка Станислав
|1
|0.06
|Жуан Жезус
|1
|0.06
|Оливера Матиас
|1
|0.06
|Распадори Джакомо
|1
|0.06
|Руй Мариу
|0
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|0
|0
|Гаэтано Джанлука
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|6 (1)
|0.35
|Милик Аркадиуш
|5
|0.29
|Кин Мойзе
|4
|0.24
|Рабио Адриен
|3
|0.18
|Фаджоли Николо
|2
|0.12
|Костич Филип
|1
|0.06
|Данило Луис
|1
|0.06
|Ди Мария Анхель
|1
|0.06
|Маккенни Уэстон
|1
|0.06
|Бонуччи Леонардо
|1
|0.06
|Бремер Глейсон
|1
|0.06
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|Кьеза Федерико
|0
|0
|Алекс Сандро
|0
|0
|Миретти Фабио
|0
|0
|Айлинг Самуэль
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лучано Спаллетти
|3
|1
|Мин-Чжэ Ким
|3
|0
|Руй Мариу
|2
|0
|Жуан Жезус
|2
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|2
|0
|Ндомбеле Танги
|2
|0
|Политано Маттео
|1
|0
|Симеоне Джованни
|1
|0
|Лоботка Станислав
|1
|0
|Лосано Ирвинг
|1
|0
|Ррахмани Амир
|1
|0
|Осимхен Виктор
|1
|0
|Оливера Матиас
|1
|0
|Эстигор Лео
|1
|0
|Дзербин Алессио
|1
|0
|Распадори Джакомо
|1
|0
|Элмас Эльиф
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куадрадо Хуан
|3
|1
|Алекс Сандро
|3
|1
|Массимилиано Аллегри
|3
|1
|Локателли Мануэль
|4
|0
|Бремер Глейсон
|4
|0
|Милик Аркадиуш
|2
|1
|Кин Мойзе
|3
|0
|Данило Луис
|2
|0
|Рабио Адриен
|2
|0
|Паредес Леандро
|2
|0
|Гатти Федерико
|2
|0
|Ди Мария Анхель
|0
|1
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|Щесны Войцех
|1
|0
|Костич Филип
|1
|0
|Ровелла Николо
|1
|0
|Миретти Фабио
|1
|0
|Айлинг Самуэль
|1
|0
Результаты матчей
Наполи
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Ювентус
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
0% (0)
89% (8)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
1
1
Наполи
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Ювентус
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
18
21
Наполи
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Ювентус
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
53% (9)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
12% (2)
59% (10)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
19
22
Голы по времени матча
Забито
21
5
12 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
9 Не забивали 12
4
19%
1
20%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
6
29%
0
0%
31-45
2
10%
1
20%
46-60
3
14%
2
40%
61-75
4
19%
1
20%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
50%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
18
21
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
10 Не забивали 8
0
0%
3
14%
1-15
3
17%
2
10%
16-30
4
22%
2
10%
31-45
2
11%
6
29%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
7
39%
7
33%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
39
26
19 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 13
2 Не забивали 3
4
10%
4
15%
1-15
5
13%
2
8%
16-30
10
26%
2
8%
31-45
4
10%
7
27%
46-60
5
13%
3
12%
61-75
11
28%
8
31%
76-90
Пропущено
13
7
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
2
29%
16-30
3
23%
2
29%
31-45
4
31%
1
14%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Сампдория - Наполи 0:2 Интер Милан - Наполи 1:0 Наполи - Лилль 1:4 Наполи - Вильярреал 2:3
Кристал Пэлас - Наполи 1:3 Антальяспор - Наполи 2:3 Наполи - Удинезе 3:2 Наполи - Эмполи 2:0 Аталанта - Наполи 1:2 Ливерпуль - Наполи 2:0 Наполи - Сассуоло 4:0 Наполи - Рейнджерс 3:0 Рома - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:2 Наполи - Аякс 4:2 Кремонезе - Наполи 1:4 Аякс - Наполи 1:6 Наполи - Торино 3:1 Милан - Наполи 1:2 Рейнджерс - Наполи 0:3
Ювентус
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ювентус - Удинезе 1:0 Кремонезе - Ювентус 0:1 Ювентус - Стандард 1:1 Ювентус - Риека 1:0
Арсенал - Ювентус 0:2 Ювентус - Лацио 3:0 Верона - Ювентус 0:1 Ювентус - Интер Милан 2:0 Ювентус - ПСЖ 1:2 Лечче - Ювентус 0:1 Бенфика - Ювентус 4:3 Ювентус - Эмполи 4:0 Торино - Ювентус 0:1 Маккаби Хайфа - Ювентус 2:0 Милан - Ювентус 2:0 Ювентус - Маккаби Хайфа 3:1 Ювентус - Болонья 3:0 Монца - Ювентус 1:0 Ювентус - Бенфика 1:2 Ювентус - Салернитана 2:2
Результаты матчей
Наполи
Ювентус
Точный счет
3:2
2 раза 25%
4:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
0:1
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
Точный счет
1:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
3 раза 18%
0
2 раза 12%
5
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Наполи
Ювентус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
72
53
45
26
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
53
63
27
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
143
125
710
710
413
413
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|39 - 13
|44
|2.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|33 - 18
|37
|3.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|26 - 7
|37
|4.
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|37 - 24
|34
|5.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|29 - 15
|31
|6.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|26 - 18
|31
|7.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|21 - 16
|31
|8.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|25 - 19
|25
|9.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 22
|23
|10.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 19
|23
|11.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|15 - 22
|19
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 28
|19
|13.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|16 - 18
|19
|14.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|19 - 25
|18
|15.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|21 - 27
|18
|16.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|17 - 26
|16
|17.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|16 - 28
|15
|18.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|15 - 30
|9
|19.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|8 - 30
|9
|20.
|Заявка
|17
|0
|7
|10
|11 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 3
|23
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 6
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|22 - 11
|22
|4.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 4
|21
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 8
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 14
|15
|8.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 7
|13
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 5
|13
|10.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 10
|13
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 11
|12
|13.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|13 - 12
|12
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|16.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 9
|11
|17.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|18.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|10 - 17
|6
|19.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|2 - 12
|3
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|2 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 7
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|15 - 7
|20
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|13 - 11
|18
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|5 - 4
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 6
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|17 - 20
|13
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|10.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 9
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|12.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 14
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 15
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 16
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 15
|5
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 17
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
|18.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|9 - 17
|4
|19.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|3 - 16
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 13
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|10 (2)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|8 (3)
|Специя
|Нзола М'Бала
|8 (1)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Милан
|Леау Рафаэл
|7 (5)
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|7
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 5
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 5
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 3
|Торино
|Линетти Кароль
|6
Прогнозы на матч Наполи - Ювентус
Исход игры
Наполи
56.1% (32)
Ничья
31.6% (18)
Ювентус
12.3% (7)
Тотал 2.5
Больше
60.78% (31)
Меньше
39.22% (20)
Обе команды забьют
Да
90.2% (46)
Нет
9.8% (5)
Популярный счёт
2:1 Наполи
40.4% (23)
1:1 Ничья
26.3% (15)
1:0 Наполи
8.8% (5)
2:2 Ничья
5.3% (3)
1:2 Ювентус
5.3% (3)
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