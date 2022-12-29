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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 18. Стадион: .
Наполи
 
Позже
Ювентус
Прогнозы 57
Наполи 56.1% (32)
X 31.6% (18)
Ювентус 12.3% (7)
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3.50
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История личных встреч

Наполи
Ювентус

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
27.8%
15 побед 5 ничьих 0 побед

21 матч

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед

Первый тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 15 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 16 побед

39 матчей

38.5%
12.8%
48.7%
15 побед 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

23.1%
38.5%
38.4%
9 побед 15 ничьих 15 побед

Второй тайм

38.5%
20.5%
41%
15 побед 8 ничьих 16 побед

История матчей

СA
1:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:0
С
2:0
К
0:0
СA
2:1
СA
4:3
СA
1:2
СA
3:1
СA
0:1
СA
0:1
К
3:2
СA
1:1
К
3:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
3:1
СA
1:3
СИ
2:2
СA
2:0
СA
3:0
СA
1:1
СA
2:0
СИ
4:2
К
0:2
СA
3:0
СA
3:3
СA
2:2
СA
3:0
СA
3:1
К
3:0
СA
2:3
СA
1:0
К
0:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
3:1

Голы

Всего голов

30
21

Голов в среднем за матч

1.76
0.95

Среднее время на гол

51
94

Всего голов

44
19

Голов в среднем за матч

2
1.12

Среднее время на гол

45
80

Всего голов

74
40

Голов в среднем за матч

1.9
1.03

Тотал матчей

2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 79%
Меньше 21%
8
24
Больше 62%
Меньше 38%
15
13
Больше 33%
Меньше 67%
26
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

47
87

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 10 0.59
Кварацхелия Хвича 6 0.35
Элмас Эльиф 4 (1) 0.24
Зелиньски Пётр 3 0.18
Лосано Ирвинг 3 (1) 0.18
Политано Маттео 3 (2) 0.18
Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0.12
Симеоне Джованни 2 0.12
Мин-Чжэ Ким 2 0.12
Лоботка Станислав 1 0.06
Жуан Жезус 1 0.06
Оливера Матиас 1 0.06
Распадори Джакомо 1 0.06
Руй Мариу 0 0
Ди Лоренцо Джованни 0 0
Гаэтано Джанлука 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 6 (1) 0.35
Милик Аркадиуш 5 0.29
Кин Мойзе 4 0.24
Рабио Адриен 3 0.18
Фаджоли Николо 2 0.12
Костич Филип 1 0.06
Данило Луис 1 0.06
Ди Мария Анхель 1 0.06
Маккенни Уэстон 1 0.06
Бонуччи Леонардо 1 0.06
Бремер Глейсон 1 0.06
Куадрадо Хуан 0 0
Кьеза Федерико 0 0
Алекс Сандро 0 0
Миретти Фабио 0 0
Айлинг Самуэль 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лучано Спаллетти 3 1
Мин-Чжэ Ким 3 0
Руй Мариу 2 0
Жуан Жезус 2 0
Ди Лоренцо Джованни 2 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0
Ндомбеле Танги 2 0
Политано Маттео 1 0
Симеоне Джованни 1 0
Лоботка Станислав 1 0
Лосано Ирвинг 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Осимхен Виктор 1 0
Оливера Матиас 1 0
Эстигор Лео 1 0
Дзербин Алессио 1 0
Распадори Джакомо 1 0
Элмас Эльиф 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куадрадо Хуан 3 1
Алекс Сандро 3 1
Массимилиано Аллегри 3 1
Локателли Мануэль 4 0
Бремер Глейсон 4 0
Милик Аркадиуш 2 1
Кин Мойзе 3 0
Данило Луис 2 0
Рабио Адриен 2 0
Паредес Леандро 2 0
Гатти Федерико 2 0
Ди Мария Анхель 0 1
Бонуччи Леонардо 1 0
Щесны Войцех 1 0
Костич Филип 1 0
Ровелла Николо 1 0
Миретти Фабио 1 0
Айлинг Самуэль 1 0

Результаты матчей

Наполи
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Ювентус
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
0% (0)
89% (8)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

1
1
Наполи
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Ювентус
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

18
21
Наполи
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Ювентус
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
53% (9)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
12% (2)
59% (10)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

19
22

Голы по времени матча

Забито

21
5
12 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
9 Не забивали 12
4
19%
1
20%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
6
29%
0
0%
31-45
2
10%
1
20%
46-60
3
14%
2
40%
61-75
4
19%
1
20%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
50%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

18
21
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
10 Не забивали 8
0
0%
3
14%
1-15
3
17%
2
10%
16-30
4
22%
2
10%
31-45
2
11%
6
29%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
7
39%
7
33%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

39
26
19 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 13
2 Не забивали 3
4
10%
4
15%
1-15
5
13%
2
8%
16-30
10
26%
2
8%
31-45
4
10%
7
27%
46-60
5
13%
3
12%
61-75
11
28%
8
31%
76-90

Пропущено

13
7
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
2
29%
16-30
3
23%
2
29%
31-45
4
31%
1
14%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Сампдория - Наполи 0:2 Интер Милан - Наполи 1:0 Наполи - Лилль 1:4 Наполи - Вильярреал 2:3
Кристал Пэлас - Наполи 1:3 Антальяспор - Наполи 2:3 Наполи - Удинезе 3:2 Наполи - Эмполи 2:0 Аталанта - Наполи 1:2 Ливерпуль - Наполи 2:0 Наполи - Сассуоло 4:0 Наполи - Рейнджерс 3:0 Рома - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:2 Наполи - Аякс 4:2 Кремонезе - Наполи 1:4 Аякс - Наполи 1:6 Наполи - Торино 3:1 Милан - Наполи 1:2 Рейнджерс - Наполи 0:3
Ювентус
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ювентус - Удинезе 1:0 Кремонезе - Ювентус 0:1 Ювентус - Стандард 1:1 Ювентус - Риека 1:0
Арсенал - Ювентус 0:2 Ювентус - Лацио 3:0 Верона - Ювентус 0:1 Ювентус - Интер Милан 2:0 Ювентус - ПСЖ 1:2 Лечче - Ювентус 0:1 Бенфика - Ювентус 4:3 Ювентус - Эмполи 4:0 Торино - Ювентус 0:1 Маккаби Хайфа - Ювентус 2:0 Милан - Ювентус 2:0 Ювентус - Маккаби Хайфа 3:1 Ювентус - Болонья 3:0 Монца - Ювентус 1:0 Ювентус - Бенфика 1:2 Ювентус - Салернитана 2:2

Результаты матчей

Наполи
Ювентус

Точный счет

3:2
2 раза 25%
4:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
0:1
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%

Точный счет

1:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
3 раза 18%
0
2 раза 12%
5
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Наполи
Ювентус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
7
2
5
3
2.5
4
5
2
6
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
3
6
3
1.5
2
7
2.5
2
7
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
14
3
12
5
1.5
7
10
7
10
2.5
4
13
4
13
3.5
1
16
1
16
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 17 14 2 1 39 - 13 44
2.
Милан
 Заявка 17 11 4 2 33 - 18 37
3.
Ювентус
 Заявка 17 11 4 2 26 - 7 37
4.
Интер Милан
 Заявка 17 11 1 5 37 - 24 34
5.
Лацио
 Заявка 17 9 4 4 29 - 15 31
6.
Аталанта
 Заявка 17 9 4 4 26 - 18 31
7.
Рома
 Заявка 17 9 4 4 21 - 16 31
8.
Удинезе
 Заявка 17 6 7 4 25 - 19 25
9.
Фиорентина
 Заявка 17 6 5 6 21 - 22 23
10.
Торино
 Заявка 17 6 5 6 18 - 19 23
11.
Эмполи
 Заявка 17 4 7 6 15 - 22 19
12.
Болонья
 Заявка 17 5 4 8 21 - 28 19
13.
Лечче
 Заявка 17 4 7 6 16 - 18 19
14.
Монца
 Заявка 17 5 3 9 19 - 25 18
15.
Салернитана
 Заявка 17 4 6 7 21 - 27 18
16.
Сассуоло
 Заявка 17 4 4 9 17 - 26 16
17.
Специя
 Заявка 17 3 6 8 16 - 28 15
18.
Верона
 Заявка 17 2 3 12 15 - 30 9
19.
Сампдория
 Заявка 17 2 3 12 8 - 30 9
20.
Кремонезе
 Заявка 17 0 7 10 11 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 9 7 2 0 21 - 3 23
2.
Наполи
 Заявка 8 7 1 0 21 - 6 22
3.
Милан
 Заявка 9 7 1 1 22 - 11 22
4.
Интер Милан
 Заявка 8 7 0 1 20 - 4 21
5.
Лацио
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
6.
Болонья
 Заявка 9 4 3 2 13 - 8 15
7.
Фиорентина
 Заявка 9 4 3 2 14 - 14 15
8.
Удинезе
 Заявка 8 3 4 1 13 - 7 13
9.
Рома
 Заявка 8 4 1 3 8 - 5 13
10.
Монца
 Заявка 9 4 1 4 13 - 10 13
11.
Торино
 Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
12.
Салернитана
 Заявка 9 3 3 3 14 - 11 12
13.
Специя
 Заявка 9 2 6 1 13 - 12 12
14.
Аталанта
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
15.
Эмполи
 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
16.
Сассуоло
 Заявка 8 3 2 3 12 - 9 11
17.
Лечче
 Заявка 8 2 4 2 9 - 9 10
18.
Верона
 Заявка 9 2 0 7 10 - 17 6
19.
Кремонезе
 Заявка 8 0 3 5 2 - 12 3
20.
Сампдория
 Заявка 9 0 2 7 2 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 9 7 1 1 18 - 7 22
2.
Аталанта
 Заявка 9 6 2 1 15 - 7 20
3.
Рома
 Заявка 9 5 3 1 13 - 11 18
4.
Милан
 Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
5.
Ювентус
 Заявка 8 4 2 2 5 - 4 14
6.
Лацио
 Заявка 8 4 2 2 13 - 6 14
7.
Интер Милан
 Заявка 9 4 1 4 17 - 20 13
8.
Удинезе
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
9.
Торино
 Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
10.
Лечче
 Заявка 9 2 3 4 7 - 9 9
11.
Фиорентина
 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
12.
Эмполи
 Заявка 9 1 5 3 8 - 14 8
13.
Сампдория
 Заявка 8 2 1 5 6 - 15 7
14.
Салернитана
 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
15.
Монца
 Заявка 8 1 2 5 6 - 15 5
16.
Сассуоло
 Заявка 9 1 2 6 5 - 17 5
17.
Болонья
 Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4
18.
Кремонезе
 Заявка 9 0 4 5 9 - 17 4
19.
Специя
 Заявка 8 1 0 7 3 - 16 3
20.
Верона
 Заявка 8 0 3 5 5 - 13 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 10 (2)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 8 (3)
Специя Нзола М'Бала 8 (1)
Болонья Арнаутович Марко 8
Милан Леау Рафаэл 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Лечче Юлманд Мортен 1 5
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 3
Торино Линетти Кароль 6
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 января 2023, осталось 2 дня 10 часов 49 минут.



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    • Прогнозы 57
    Наполи 56.1% (32)
    X 31.6% (18)
    Ювентус 12.3% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Ювентус
    3.50
    4.20
    4.31
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Наполи - Ювентус

    Исход игры
    Наполи
    56.1% (32)
    Ничья
    31.6% (18)
    Ювентус
    12.3% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.78% (31)
    Меньше
    39.22% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    90.2% (46)
    Нет
    9.8% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Наполи
    40.4% (23)
    1:1 Ничья
    26.3% (15)
    1:0 Наполи
    8.8% (5)
    2:2 Ничья
    5.3% (3)
    1:2 Ювентус
    5.3% (3)
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