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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Масса Давиде
Кремонезе
2:3
Конец матча
Монца
0'
0:1
8' Гол
Чиурриа Патрик
14' Желтая карточка
Окереке Давид
16' Желтая карточка
Биринделли Самуэле
0:2
19' Пенальти
Капрари Джанлука
22' Желтая карточка
Капрари Джанлука
0:3
55' Гол
Капрари Джанлука
1:3
67' Гол
Чофани Даниэль
71' Желтая карточка
Аугусто Карлос
71' Желтая карточка
Пикель Шарль
80' Желтая карточка
Д'Аллесандро Марко
2:3
83' Гол
Дессерс Сириль
90'+7
2:3. Гол Сириля Дессерса (видео)...
1:3. Гол Даньеля Чофани (видео)....
0:3. Гол Джанлуки Капрари (видео...
0:2. Гол Джанлуки Капрари с пена...
0:1. Гол Патрика Чиурриа (видео)...

Ход матча

8'
0:1
Чиурриа Патрик
(Петанья Андреа)
14'
Окереке Давид
 
16'
 
Биринделли Самуэле
19'
0:2
Капрари Джанлука
22'
 
Капрари Джанлука
46'
 
Раноккья Филиппо
Биринделли Самуэле
46'
Кастаньетти Микеле
Окереке Давид
 
46'
Айву Эмануэль
Феррари Алекс
 
55'
0:3
Капрари Джанлука
(Петанья Андреа)
58'
Чофани Даниэль
Цаджу Франк
 
66'
 
Гюткьяр Кристиан
Петанья Андреа
66'
 
Д'Аллесандро Марко
Чиурриа Патрик
67'
Чофани Даниэль
(Валери Эмануэле)
1:3
69'
 
Колпани Андреа
Мачин Хосе
71'
 
Аугусто Карлос
71'
Пикель Шарль
 
73'
Буонаюто Кристиан
Пикель Шарль
 
80'
 
Д'Аллесандро Марко
82'
Дзанимачча Лука
Кваглиата Джакомо
 
83'
Дессерс Сириль
2:3
84'
 
Марлон
Капрари Джанлука

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 5 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Кремонезе 22% (27)
X 43.9% (54)
Монца 34.1% (42)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
12
Карнесекки
Марко
24
Феррари
Алекс
15
Бьянкетти
Маттео
33
Кваглиата
Джакомо
18
Гильоне
Паоло
6
Пикель
Шарль
28
Мейте
Суалихо
3
Валери
Эмануэле
74
Цаджу
Франк
90
Дессерс
Сириль
77
Окереке
Давид
16
Ди
Грегорио
Микеле
55
Иццо
Армандо
3
Мари
Пабло
5
Кальдирола
Лука
19
Биринделли
Самуэле
30
Аугусто
Карлос
32
Пессина
Маттео
7
Мачин
Хосе
84
Чиурриа
Патрик
17
Капрари
Джанлука
37
Петанья
Андреа
Кремонезе
3-4-3
Монца
3-4-2-1

История личных встреч

Кремонезе
Монца

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

13 матчей

30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

СB
3:2
СB
1:0
СB
2:1
СB
0:2
ЛП
1:1
ЛП
0:1
КИЛП
2:1
КИЛП
1:2
СCA
2:1
СCA
3:0
СCA
1:2
СCA
2:0
СCA
0:0

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.14
0.83

Среднее время на гол

78
108

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.67
1.14

Среднее время на гол

54
78

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.38
1

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

65
90

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дессерс Сириль 3 0.17
Окереке Давид 3 0.17
Чофани Даниэль 3 (1) 0.17
Серникола Леонардо 1 0.06
Валери Эмануэле 1 0.06
Буонаюто Кристиан 1 0.06
Пикель Шарль 1 0.06
Эскаланте Гонсало 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Лочошвили Лука 0 0
Цаджу Франк 0 0
Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аугусто Карлос 4 0.22
Капрари Джанлука 3 (1) 0.17
Чиурриа Патрик 2 0.11
Пессина Маттео 2 (1) 0.11
Сенси Стефано 2 0.11
Мота Дани 2 0.11
Колпани Андреа 2 0.11
Петанья Андреа 1 (1) 0.06
Мари Пабло 1 0.06
Гюткьяр Кристиан 1 0.06
Раноккья Филиппо 1 0.06
Барберис Андреа 0 0
Биринделли Самуэле 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мейте Суалихо 5 0
Серникола Леонардо 5 0
Пикель Шарль 4 0
Окереке Давид 4 0
Васкес Хоан 3 0
Лочошвили Лука 3 0
Дессерс Сириль 2 0
Гильоне Паоло 2 0
Дзанимачча Лука 2 0
Айву Эмануэль 2 0
Валери Эмануэле 2 0
Эскаланте Гонсало 0 1
Кирикеш Влад 1 0
Бьянкетти Маттео 1 0
Кастаньетти Микеле 1 0
Феррари Алекс 1 0
Хендри Джек 1 0
Аскасибар Сантьяго 1 0
Цаджу Франк 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0
Massimiliano Alvini 1 0
Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сенси Стефано 4 0
Ровелла Николо 2 1
Кальдирола Лука 3 0
Марлон 3 0
Мачин Хосе 3 0
Биринделли Самуэле 3 0
Палладино Раффаэле 2 0
Мари Пабло 2 0
Д'Аллесандро Марко 2 0
Иццо Армандо 2 0
Чиурриа Патрик 2 0
Пессина Маттео 2 0
Капрари Джанлука 2 0
Аугусто Карлос 2 0
Донати Джулио 1 0
Петанья Андреа 1 0
Молина Сальваторе 1 0
Мота Дани 1 0
Раноккья Филиппо 1 0
Бондо Варрен 1 0

Результаты матчей

Кремонезе
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Монца
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

4
3
Кремонезе
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Монца
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

11
7

Волевые поражения

6
9
Кремонезе
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Монца
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
11% (2)
61% (11)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

11
9

Волевые поражения

10
12

Голы по времени матча

Забито

4
9
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
15 Не забивали 13
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
1
25%
3
33%
61-75
2
50%
1
11%
76-90

Пропущено

15
17
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
13%
1
6%
1-15
4
27%
3
18%
16-30
1
7%
4
24%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
1
7%
5
29%
29%
61-75
6
40%
3
18%
76-90

Забито

9
13
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
2
22%
1
8%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
1
11%
4
31%
61-75
3
33%
3
23%
76-90

Пропущено

17
10
11 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
3
18%
1
10%
1-15
4
24%
1
10%
16-30
4
24%
2
20%
31-45
1
6%
2
20%
46-60
2
12%
2
20%
61-75
3
18%
2
20%
76-90

Забито

13
22
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 9
9 Не забивали 4
2
15%
3
14%
1-15
2
15%
2
9%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
2
15%
2
9%
46-60
2
15%
7
32%
61-75
5
38%
4
18%
76-90

Пропущено

32
27
18 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
5
16%
2
7%
1-15
8
25%
4
15%
16-30
5
16%
6
22%
31-45
2
6%
3
11%
46-60
3
9%
7
26%
61-75
9
28%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Верона - Кремонезе 2:0 Кремонезе - Ювентус 0:1 Кремонезе - Удинезе 1:3 Торино - Кремонезе 0:0
Кремонезе - Desenzano 7:0 Кремонезе - Сальсомаджоре 6:0 Эмполи - Кремонезе 2:0 Кремонезе - Милан 0:0 Салернитана - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Удинезе 0:0 Кремонезе - Сампдория 0:1 Кремонезе - Модена 4:2 Специя - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Наполи 1:4 Лечче - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Лацио 0:4 Аталанта - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Сассуоло 0:0 Интер Милан - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Торино 1:2
Монца
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Монца - Интер Милан 2:2 Фиорентина - Монца 1:1 Монца - Торино 1:4 Монца - Арконатезе 2:1
Лион - Монца 1:2 Лугано - Монца 1:0 Монца - Салернитана 3:0 Лацио - Монца 1:0 Монца - Верона 2:0 Монца - Болонья 1:2 Милан - Монца 4:1 Удинезе - Монца 2:3 Эмполи - Монца 1:0 Монца - Специя 2:0 Сампдория - Монца 0:3 Монца - Ювентус 1:0 Лечче - Монца 1:1 Монца - Аталанта 0:2 Рома - Монца 3:0 Монца - Удинезе 1:2

Результаты матчей

Кремонезе
Монца

Точный счет

0:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:2
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%

Точный счет

0:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 50%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%

Тоталы голов в матче

Кремонезе
Монца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
8
1
1
8
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
4
3
6
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
9
0.5
Больше Меньше
13
5
4
14
1.5
6
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 18 15 2 1 44 - 14 47
2.
Милан
 Заявка 17 11 4 2 33 - 18 37
3.
Ювентус
 Заявка 18 11 4 3 27 - 12 37
4.
Интер Милан
 Заявка 17 11 1 5 37 - 24 34
5.
Лацио
 Заявка 17 9 4 4 29 - 15 31
6.
Аталанта
 Заявка 17 9 4 4 26 - 18 31
7.
Рома
 Заявка 17 9 4 4 21 - 16 31
8.
Удинезе
 Заявка 17 6 7 4 25 - 19 25
9.
Фиорентина
 Заявка 17 6 5 6 21 - 22 23
10.
Торино
 Заявка 17 6 5 6 18 - 19 23
11.
Монца
 Заявка 18 6 3 9 22 - 27 21
12.
Эмполи
 Заявка 17 4 7 6 15 - 22 19
13.
Болонья
 Заявка 17 5 4 8 21 - 28 19
14.
Лечче
 Заявка 17 4 7 6 16 - 18 19
15.
Салернитана
 Заявка 17 4 6 7 21 - 27 18
16.
Сассуоло
 Заявка 17 4 4 9 17 - 26 16
17.
Специя
 Заявка 17 3 6 8 16 - 28 15
18.
Верона
 Заявка 17 2 3 12 15 - 30 9
19.
Сампдория
 Заявка 17 2 3 12 8 - 30 9
20.
Кремонезе
 Заявка 18 0 7 11 13 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 9 8 1 0 26 - 7 25
2.
Ювентус
 Заявка 9 7 2 0 21 - 3 23
3.
Милан
 Заявка 9 7 1 1 22 - 11 22
4.
Интер Милан
 Заявка 8 7 0 1 20 - 4 21
5.
Лацио
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
6.
Болонья
 Заявка 9 4 3 2 13 - 8 15
7.
Фиорентина
 Заявка 9 4 3 2 14 - 14 15
8.
Удинезе
 Заявка 8 3 4 1 13 - 7 13
9.
Рома
 Заявка 8 4 1 3 8 - 5 13
10.
Монца
 Заявка 9 4 1 4 13 - 10 13
11.
Торино
 Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
12.
Салернитана
 Заявка 9 3 3 3 14 - 11 12
13.
Специя
 Заявка 9 2 6 1 13 - 12 12
14.
Аталанта
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
15.
Эмполи
 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
16.
Сассуоло
 Заявка 8 3 2 3 12 - 9 11
17.
Лечче
 Заявка 8 2 4 2 9 - 9 10
18.
Верона
 Заявка 9 2 0 7 10 - 17 6
19.
Кремонезе
 Заявка 9 0 3 6 4 - 15 3
20.
Сампдория
 Заявка 9 0 2 7 2 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 9 7 1 1 18 - 7 22
2.
Аталанта
 Заявка 9 6 2 1 15 - 7 20
3.
Рома
 Заявка 9 5 3 1 13 - 11 18
4.
Милан
 Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
5.
Ювентус
 Заявка 9 4 2 3 6 - 9 14
6.
Лацио
 Заявка 8 4 2 2 13 - 6 14
7.
Интер Милан
 Заявка 9 4 1 4 17 - 20 13
8.
Удинезе
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
9.
Торино
 Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
10.
Лечче
 Заявка 9 2 3 4 7 - 9 9
11.
Эмполи
 Заявка 9 1 5 3 8 - 14 8
12.
Монца
 Заявка 9 2 2 5 9 - 17 8
13.
Фиорентина
 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
14.
Сампдория
 Заявка 8 2 1 5 6 - 15 7
15.
Салернитана
 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
16.
Сассуоло
 Заявка 9 1 2 6 5 - 17 5
17.
Болонья
 Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4
18.
Кремонезе
 Заявка 9 0 4 5 9 - 17 4
19.
Специя
 Заявка 8 1 0 7 3 - 16 3
20.
Верона
 Заявка 8 0 3 5 5 - 13 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 12 (3)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 8 (3)
Специя Нзола М'Бала 8 (1)
Болонья Арнаутович Марко 8
Наполи Кварацхелия Хвича 7 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Лечче Юлманд Мортен 1 5
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 3
Торино Линетти Кароль 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Монца вырывает победу
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Кремонезе: 49%, Монца: 51%.
  • 96'
    Монца совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    Иццо Армандо из команды Монца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Игрок из команды Кремонезе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 96'
    Иццо Армандо ослабляет давление, выбив мяч.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Кремонезе 22% (27)
    X 43.9% (54)
    Монца 34.1% (42)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Кремонезе 2:3 Монца онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кремонезе 2:3 Монца

    Исход игры
    Кремонезе
    22% (27)
    Ничья
    43.9% (54)
    Монца
    34.1% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    25% (29)
    Меньше
    75% (87)
    Обе команды забьют
    Да
    62.07% (72)
    Нет
    37.93% (44)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.8% (44)
    0:1 Монца
    17.9% (22)
    1:2 Монца
    10.6% (13)
    2:1 Кремонезе
    9.8% (12)
    1:0 Кремонезе
    9.8% (12)
    0:0 Ничья
    5.7% (7)
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