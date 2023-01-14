Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Кремонезе совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Карнесекки Марко взял и забрал мяч на выходе

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Кастаньетти Микеле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Аугусто Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Чофани Даниэль нанес удар головой, но Michele Di Gregorio спокойно отбил мяч.

87' Кремонезе совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Матч возобновлен

86' Ох, нехорошо это выглядит. Иццо Армандо получил травму и медбригада забирает его с поля.

86' Иццо Армандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Игрок из команды Кремонезе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

85' Кремонезе совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Забив гол, Кремонезе сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

83' Мари Пабло плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

83' Г О О О О Л - Дессерс Сириль забивает ударом с правой ноги!

83' Emanuele Valeri создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Тактическая замена. Джакомо Квальята уходит с поля и его заменяет Дзанимачча Лука

81' Кремонезе совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Бьянкетти Маттео нанес удар головой, но Michele Di Gregorio спокойно отбил мяч.

80' Гильоне Паоло навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Д'Аллесандро Марко - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

80' Безумный фол. Д'Аллесандро Марко грубо играет против соперника. Пострадал Emanuele Valeri

78' Буонаюто Кристиан пробует нанести удар издали, но Michele Di Gregorio держит все под контролем

78' Айву Эмануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Колпани Андреа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' Чофани Даниэль нанес удар головой, но Michele Di Gregorio спокойно отбил мяч.

77' Гильоне Паоло из команды Кремонезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Emanuele Valeri выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Пессина Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Колпани Андреа из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

74' Пессина Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Кремонезе совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Пессина Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Пикель Шарль получает желтую карточку за неспортивное поведение

71' Аугусто Карлос получает желтую карточку за неспортивное поведение

70' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

68' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Кремонезе будет все-таки засчитан.

68' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

67' Emanuele Valeri сделал результативную передачу.

67' Emanuele Valeri из команды Кремонезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Кремонезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Игрок из команды Кремонезе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

65' Джакомо Квальята из команды Кремонезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

65' Ох, нехорошо это выглядит. Чофани Даниэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

64' Кремонезе совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Матч возобновлен

64' Чофани Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Хорошую попытку сделал Чофани Даниэль . Удар в створ, но вратарь начеку

63' Дессерс Сириль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Удар от ворот произведет Монца

61' Кремонезе совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Чиурриа Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Кремонезе совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Г О О О О Л - Капрари Джанлука забивает с правой ноги!

55' Петанья Андреа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Кремонезе совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Пикель Шарль нанес удар головой, но Michele Di Gregorio спокойно отбил мяч.

52' Emanuele Valeri из команды Кремонезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Кремонезе совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Джакомо Квальята ослабляет давление, выбив мяч.

50' Удар от ворот произведет Монца

50' Джакомо Квальята выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Гильоне Паоло из команды Кремонезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Цаджу Франк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Кремонезе совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля