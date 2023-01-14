Тур: 18. Стадион: Джованни Цини. Главный судья: Масса Давиде
0'
0:1
8' ГолЧиурриа Патрик
14' Желтая карточкаОкереке Давид
16' Желтая карточкаБиринделли Самуэле
0:2
19' ПенальтиКапрари Джанлука
22' Желтая карточкаКапрари Джанлука
0:3
55' ГолКапрари Джанлука
1:3
67' ГолЧофани Даниэль
71' Желтая карточкаАугусто Карлос
71' Желтая карточкаПикель Шарль
80' Желтая карточкаД'Аллесандро Марко
2:3
83' ГолДессерс Сириль
90'+7
Бонусы букмекеров
Ход матча
8'
0:1
14'
19'
0:2
22'
55'
67'
71'
71'
83'
2:3
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
3 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 3
-
4 Угловые 2
-
5 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
74
Цаджу
Франк
55
Иццо
Армандо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Цаджу ФранкНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альвини Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Иццо АрмандоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
4 МарлонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Бондо ВарренПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Валоти МатиаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
История личных встреч
Кремонезе
Монца
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
13 матчей
30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.14
0.83
Среднее время на гол
78
108
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.67
1.14
Среднее время на гол
54
78
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.38
1
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
65
90
Бомбардиры внутри турнира
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дессерс Сириль
|3
|0.17
|Окереке Давид
|3
|0.17
|Чофани Даниэль
|3 (1)
|0.17
|Серникола Леонардо
|1
|0.06
|Валери Эмануэле
|1
|0.06
|Буонаюто Кристиан
|1
|0.06
|Пикель Шарль
|1
|0.06
|Эскаланте Гонсало
|0
|0
|Гильоне Паоло
|0
|0
|Лочошвили Лука
|0
|0
|Цаджу Франк
|0
|0
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аугусто Карлос
|4
|0.22
|Капрари Джанлука
|3 (1)
|0.17
|Чиурриа Патрик
|2
|0.11
|Пессина Маттео
|2 (1)
|0.11
|Сенси Стефано
|2
|0.11
|Мота Дани
|2
|0.11
|Колпани Андреа
|2
|0.11
|Петанья Андреа
|1 (1)
|0.06
|Мари Пабло
|1
|0.06
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0.06
|Раноккья Филиппо
|1
|0.06
|Барберис Андреа
|0
|0
|Биринделли Самуэле
|0
|0
Карточки
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мейте Суалихо
|5
|0
|Серникола Леонардо
|5
|0
|Пикель Шарль
|4
|0
|Окереке Давид
|4
|0
|Васкес Хоан
|3
|0
|Лочошвили Лука
|3
|0
|Дессерс Сириль
|2
|0
|Гильоне Паоло
|2
|0
|Дзанимачча Лука
|2
|0
|Айву Эмануэль
|2
|0
|Валери Эмануэле
|2
|0
|Эскаланте Гонсало
|0
|1
|Кирикеш Влад
|1
|0
|Бьянкетти Маттео
|1
|0
|Кастаньетти Микеле
|1
|0
|Феррари Алекс
|1
|0
|Хендри Джек
|1
|0
|Аскасибар Сантьяго
|1
|0
|Цаджу Франк
|1
|0
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0
|Massimiliano Alvini
|1
|0
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сенси Стефано
|4
|0
|Ровелла Николо
|2
|1
|Кальдирола Лука
|3
|0
|Марлон
|3
|0
|Мачин Хосе
|3
|0
|Биринделли Самуэле
|3
|0
|Палладино Раффаэле
|2
|0
|Мари Пабло
|2
|0
|Д'Аллесандро Марко
|2
|0
|Иццо Армандо
|2
|0
|Чиурриа Патрик
|2
|0
|Пессина Маттео
|2
|0
|Капрари Джанлука
|2
|0
|Аугусто Карлос
|2
|0
|Донати Джулио
|1
|0
|Петанья Андреа
|1
|0
|Молина Сальваторе
|1
|0
|Мота Дани
|1
|0
|Раноккья Филиппо
|1
|0
|Бондо Варрен
|1
|0
Результаты матчей
Кремонезе
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Монца
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
4
3
Кремонезе
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Монца
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
11
7
Волевые поражения
6
9
Кремонезе
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Монца
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
11% (2)
61% (11)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
11
9
Волевые поражения
10
12
Голы по времени матча
Забито
4
9
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
15 Не забивали 13
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
1
25%
3
33%
61-75
2
50%
1
11%
76-90
Пропущено
15
17
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
13%
1
6%
1-15
4
27%
3
18%
16-30
1
7%
4
24%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
1
7%
5
29%
29%
61-75
6
40%
3
18%
76-90
Забито
9
13
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
2
22%
1
8%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
1
11%
4
31%
61-75
3
33%
3
23%
76-90
Пропущено
17
10
11 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
3
18%
1
10%
1-15
4
24%
1
10%
16-30
4
24%
2
20%
31-45
1
6%
2
20%
46-60
2
12%
2
20%
61-75
3
18%
2
20%
76-90
Забито
13
22
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 9
9 Не забивали 4
2
15%
3
14%
1-15
2
15%
2
9%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
2
15%
2
9%
46-60
2
15%
7
32%
61-75
5
38%
4
18%
76-90
Пропущено
32
27
18 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
5
16%
2
7%
1-15
8
25%
4
15%
16-30
5
16%
6
22%
31-45
2
6%
3
11%
46-60
3
9%
7
26%
61-75
9
28%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Кремонезе
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Верона - Кремонезе 2:0 Кремонезе - Ювентус 0:1 Кремонезе - Удинезе 1:3 Торино - Кремонезе 0:0
Кремонезе - Desenzano 7:0 Кремонезе - Сальсомаджоре 6:0 Эмполи - Кремонезе 2:0 Кремонезе - Милан 0:0 Салернитана - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Удинезе 0:0 Кремонезе - Сампдория 0:1 Кремонезе - Модена 4:2 Специя - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Наполи 1:4 Лечче - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Лацио 0:4 Аталанта - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Сассуоло 0:0 Интер Милан - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Торино 1:2
Монца
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Монца - Интер Милан 2:2 Фиорентина - Монца 1:1 Монца - Торино 1:4 Монца - Арконатезе 2:1
Лион - Монца 1:2 Лугано - Монца 1:0 Монца - Салернитана 3:0 Лацио - Монца 1:0 Монца - Верона 2:0 Монца - Болонья 1:2 Милан - Монца 4:1 Удинезе - Монца 2:3 Эмполи - Монца 1:0 Монца - Специя 2:0 Сампдория - Монца 0:3 Монца - Ювентус 1:0 Лечче - Монца 1:1 Монца - Аталанта 0:2 Рома - Монца 3:0 Монца - Удинезе 1:2
Результаты матчей
Кремонезе
Монца
Точный счет
0:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:2
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
Точный счет
0:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 50%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
Тоталы голов в матче
Кремонезе
Монца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
81
18
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
54
36
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
99
Больше Меньше
135
414
612
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|44 - 14
|47
|2.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|33 - 18
|37
|3.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|27 - 12
|37
|4.
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|37 - 24
|34
|5.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|29 - 15
|31
|6.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|26 - 18
|31
|7.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|21 - 16
|31
|8.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|25 - 19
|25
|9.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 22
|23
|10.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 19
|23
|11.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|22 - 27
|21
|12.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|15 - 22
|19
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 28
|19
|14.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|16 - 18
|19
|15.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|21 - 27
|18
|16.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|17 - 26
|16
|17.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|16 - 28
|15
|18.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|15 - 30
|9
|19.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|8 - 30
|9
|20.
|Заявка
|18
|0
|7
|11
|13 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|26 - 7
|25
|2.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 3
|23
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|22 - 11
|22
|4.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 4
|21
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 8
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 14
|15
|8.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 7
|13
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 5
|13
|10.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 10
|13
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 11
|12
|13.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|13 - 12
|12
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|16.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 9
|11
|17.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|18.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|10 - 17
|6
|19.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 15
|3
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|2 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 7
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|15 - 7
|20
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|13 - 11
|18
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|6 - 9
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 6
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|17 - 20
|13
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|10.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 9
|9
|11.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 14
|8
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 17
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 15
|7
|15.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 16
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 17
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
|18.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|9 - 17
|4
|19.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|3 - 16
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 13
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|12 (3)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|8 (3)
|Специя
|Нзола М'Бала
|8 (1)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|7 (7)
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|7
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 5
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 5
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 3
|Торино
|Линетти Кароль
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кремонезе 2:3 Монца
Исход игры
Кремонезе
22% (27)
Ничья
43.9% (54)
Монца
34.1% (42)
Тотал 2.5
Больше
25% (29)
Меньше
75% (87)
Обе команды забьют
Да
62.07% (72)
Нет
37.93% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.8% (44)
0:1 Монца
17.9% (22)
1:2 Монца
10.6% (13)
2:1 Кремонезе
9.8% (12)
1:0 Кремонезе
9.8% (12)
0:0 Ничья
5.7% (7)
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