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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Орсато Даниэле
Лечче
2:2
Второй тайм: 71'
Милан
0'
1:0
3' Гол в свои ворота
Эрнандес Тео
2:0
23' Гол
Баскиротто Федерико
2:1
58' Гол
Леау Рафаэл
64' Желтая карточка
Мале Юссеф
67' Желтая карточка
Калабрия Давиде
2:2
71' Гол
Калабрия Давиде
2:1. Гол Рафаэла Леау (видео). Ч...
Фальконе отбивает опасный удар Ж...
Опасный удар Побега (видео). Чем...
2:0. Гол Федерико Баскиротто (ви...
Удар Ди Франческо рядом со штанг...
Побега не реализовал выход один ...
Голевой момент Ди Франческо (вид...
1:0. Автогол Тео Эрнандеса (виде...

Ход матча

3'
Эрнандес Тео
1:0
23'
Баскиротто Федерико
(Юлманд Мортен)
2:0
46'
 
Дест Серджиньо
Эрнандес Тео
46'
 
Мессьяс Жуниор
Салемакерс Алексис
58'
2:1
Леау Рафаэл
62'
Галло Антонино
Пеццелла Джузеппе
 
62'
Мале Юссеф
Гонсалес Джоан
 
64'
Мале Юссеф
 
67'
 
Калабрия Давиде
69'
 
Ориги Дивок
Диас Браим
71'
2:2
Калабрия Давиде
(Жиру Оливье)

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Прогнозы 127
Лечче 0.8% (1)
X 7.9% (10)
Милан 91.3% (116)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лечче
Ничья
Милан
5.00
3.75
7.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Фальконе
Владимиро
17
Гендрей
Валентин
6
Баскиротто
Федерико
93
Юмтити
Самуэль
97
Пеццелла
Джузеппе
29
Блен
Алексис
42
Юлманд
Мортен
16
Гонсалес
Джоан
27
Стрефецца
Габриэль
9
Коломбо
Лоренцо
11
Ди
Франческо
Федерико
1
Татарушану
Чиприан
2
Калабрия
Давиде
20
Калюлю
Пьер
23
Томори
Фикайо
19
Эрнандес
Тео
4
Беннасер
Исмаэль
32
Побега
Томмазо
56
Салемакерс
Алексис
10
Диас
Браим
17
Леау
Рафаэл
9
Жиру
Оливье
Лечче
4-3-3
Милан
4-2-3-1

История личных встреч

Лечче
Милан

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

История матчей

СA
1:4
СA
2:2
СA
2:0
СA
3:4
СA
1:1
СA
4:0
СA
2:0
СA
1:1

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

2.5
2.5

Среднее время на гол

36
36

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

2
1.5

Тотал матчей

2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

45
60

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стрефецца Габриэль 5 (1) 0.28
Коломбо Лоренцо 4 0.22
Сисей Ассан 3 0.17
Баскиротто Федерико 2 0.11
Ди Франческо Федерико 1 0.06
Гонсалес Джоан 1 0.06
Банда Ламек 1 0.06
Юлманд Мортен 0 0
Юмтити Самуэль 0 0
Галло Антонино 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леау Рафаэл 7 0.39
Жиру Оливье 5 (1) 0.28
Диас Браим 4 0.22
Ребич Анте 3 0.17
Тонали Сандро 2 0.11
Эрнандес Тео 2 (1) 0.11
Мессьяс Жуниор 2 0.11
Ориги Дивок 1 0.06
Беннасер Исмаэль 1 0.06
Томори Фикайо 1 0.06
Балло-Туре Фоде 1 0.06
Калюлю Пьер 1 0.06
Побега Томмазо 1 0.06
Татарушану Чиприан 0 0
Крунич Раде 0 0
Калабрия Давиде 0 0
Салемакерс Алексис 0 0
Де Кетеларе Шарль 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлманд Мортен 5 1
Юмтити Самуэль 4 0
Гонсалес Джоан 4 0
Галло Антонино 2 1
Ди Франческо Федерико 3 0
Баскиротто Федерико 3 0
Гендрей Валентин 3 0
Банда Ламек 3 0
Блен Алексис 2 0
Стрефецца Габриэль 2 0
Понграчич Марин 2 0
Аскилдсен Кристоффер 2 0
Коломбо Лоренцо 2 0
Фальконе Владимиро 1 0
Пеццелла Джузеппе 1 0
Уден Реми 1 0
Сисей Ассан 1 0
Марко Барони 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леау Рафаэл 4 1
Эрнандес Тео 5 0
Тонали Сандро 5 0
Жиру Оливье 3 1
Беннасер Исмаэль 3 0
Кьяер Симон 2 0
Ребич Анте 2 0
Крунич Раде 2 0
Калабрия Давиде 2 0
Томори Фикайо 2 0
Диас Браим 2 0
Де Кетеларе Шарль 2 0
Стефано Пиоли 2 0
Ориги Дивок 1 0
Адли Ясин 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Мессьяс Жуниор 1 0
Калюлю Пьер 1 0
Побега Томмазо 1 0
Лазетич Марко 1 0

Результаты матчей

Лечче
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Милан
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

5
2
Лечче
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Милан
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

7
20
Лечче
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Милан
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
7

Волевые поражения

12
22

Голы по времени матча

Забито

9
10
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
0
0%
3
30%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
3
30%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

9
8
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
22%
1
13%
1-15
2
22%
2
25%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
2
25%
76-90

Забито

8
21
5 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 8
0
0%
3
14%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
5
63%
2
10%
31-45
1
13%
5
24%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
2
25%
3
14%
76-90

Пропущено

8
12
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
25%
1
8%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
3
38%
1
8%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Забито

17
31
10 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 9
5 Не забивали 2
0
0%
6
19%
1-15
2
12%
5
16%
16-30
8
47%
2
6%
31-45
4
24%
5
16%
46-60
1
6%
6
19%
61-75
2
12%
7
23%
76-90

Пропущено

17
20
12 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 13
4
24%
2
10%
1-15
3
18%
4
20%
16-30
5
29%
29%
3
15%
31-45
2
12%
3
15%
46-60
2
12%
2
10%
61-75
1
6%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Специя - Лечче 0:0 Перджолеттезе - Лечче 4:2 Лечче - Лацио 2:1 Лечче - Вараждин 2:0
Удинезе - Лечче 2:0 Лечче - Виртус Верона 0:0 Про Верчелли - Лечче 1:1 Лечче - Падова 2:1 Про Патрия - Лечче 2:0 Лечче - Ренате 1:0 Триестина - Лечче 1:2 Лечче - Пьяченца 3:1 Сампдория - Лечче 0:2 ФералпиСало - Лечче 0:0 Лечче - Аталанта 2:1 Порденоне - Лечче 5:0 Удинезе - Лечче 1:1 Лечче - Тренто 1:2 Лечче - Ювентус 0:1 Болонья - Лечче 2:0
Милан
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Милан - Торино 0:1 Милан - Рома 2:2 Салернитана - Милан 1:2 ПСВ - Милан 3:0
Ливерпуль - Милан 4:1 Арсенал - Милан 2:1 Милан - Фиорентина 2:1 Кремонезе - Милан 0:0 Милан - Специя 2:1 Милан - Ред Булл Зальцбург 4:0 Торино - Милан 2:1 Динамо Загреб - Милан 0:4 Милан - Монца 4:1 Верона - Милан 1:2 Милан - Челси 0:2 Милан - Ювентус 2:0 Челси - Милан 3:0 Эмполи - Милан 1:3 Милан - Наполи 1:2 Милан - Динамо Загреб 3:1

Результаты матчей

Лечче
Милан

Точный счет

1:1
4 раза 50%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
5 раз 56%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:2
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
6 раз 35%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
1:2
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
2
8 раз 47%
1
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Лечче
Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
2
6
1.5
8
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
2
2
7
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
15
2
4
13
1.5
12
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 18 15 2 1 44 - 14 47
2.
Милан
 2:2 Заявка 18 11 5 2 35 - 20 38
3.
Ювентус
 Заявка 18 11 4 3 27 - 12 37
4.
Интер Милан
 Заявка 17 11 1 5 37 - 24 34
5.
Лацио
 Заявка 17 9 4 4 29 - 15 31
6.
Аталанта
 Заявка 17 9 4 4 26 - 18 31
7.
Рома
 Заявка 17 9 4 4 21 - 16 31
8.
Удинезе
 Заявка 17 6 7 4 25 - 19 25
9.
Фиорентина
 Заявка 17 6 5 6 21 - 22 23
10.
Торино
 Заявка 17 6 5 6 18 - 19 23
11.
Монца
 Заявка 18 6 3 9 22 - 27 21
12.
Лечче
 2:2 Заявка 18 4 8 6 18 - 20 20
13.
Эмполи
 Заявка 17 4 7 6 15 - 22 19
14.
Болонья
 Заявка 17 5 4 8 21 - 28 19
15.
Салернитана
 Заявка 17 4 6 7 21 - 27 18
16.
Сассуоло
 Заявка 17 4 4 9 17 - 26 16
17.
Специя
 Заявка 17 3 6 8 16 - 28 15
18.
Верона
 Заявка 17 2 3 12 15 - 30 9
19.
Сампдория
 Заявка 17 2 3 12 8 - 30 9
20.
Кремонезе
 Заявка 18 0 7 11 13 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 9 8 1 0 26 - 7 25
2.
Ювентус
 Заявка 9 7 2 0 21 - 3 23
3.
Милан
 2:2 Заявка 9 7 1 1 22 - 11 22
4.
Интер Милан
 Заявка 8 7 0 1 20 - 4 21
5.
Лацио
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
6.
Болонья
 Заявка 9 4 3 2 13 - 8 15
7.
Фиорентина
 Заявка 9 4 3 2 14 - 14 15
8.
Удинезе
 Заявка 8 3 4 1 13 - 7 13
9.
Рома
 Заявка 8 4 1 3 8 - 5 13
10.
Монца
 Заявка 9 4 1 4 13 - 10 13
11.
Торино
 Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
12.
Салернитана
 Заявка 9 3 3 3 14 - 11 12
13.
Специя
 Заявка 9 2 6 1 13 - 12 12
14.
Эмполи
 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
15.
Лечче
 2:2 Заявка 9 2 5 2 11 - 11 11
16.
Аталанта
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
17.
Сассуоло
 Заявка 8 3 2 3 12 - 9 11
18.
Верона
 Заявка 9 2 0 7 10 - 17 6
19.
Кремонезе
 Заявка 9 0 3 6 4 - 15 3
20.
Сампдория
 Заявка 9 0 2 7 2 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 9 7 1 1 18 - 7 22
2.
Аталанта
 Заявка 9 6 2 1 15 - 7 20
3.
Рома
 Заявка 9 5 3 1 13 - 11 18
4.
Милан
 2:2 Заявка 9 4 4 1 13 - 9 16
5.
Ювентус
 Заявка 9 4 2 3 6 - 9 14
6.
Лацио
 Заявка 8 4 2 2 13 - 6 14
7.
Интер Милан
 Заявка 9 4 1 4 17 - 20 13
8.
Удинезе
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
9.
Торино
 Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
10.
Лечче
 2:2 Заявка 9 2 3 4 7 - 9 9
11.
Эмполи
 Заявка 9 1 5 3 8 - 14 8
12.
Монца
 Заявка 9 2 2 5 9 - 17 8
13.
Фиорентина
 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
14.
Сампдория
 Заявка 8 2 1 5 6 - 15 7
15.
Салернитана
 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
16.
Сассуоло
 Заявка 9 1 2 6 5 - 17 5
17.
Болонья
 Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4
18.
Кремонезе
 Заявка 9 0 4 5 9 - 17 4
19.
Специя
 Заявка 8 1 0 7 3 - 16 3
20.
Верона
 Заявка 8 0 3 5 5 - 13 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 12 (3)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 8 (3)
Специя Нзола М'Бала 8 (1)
Болонья Арнаутович Марко 8
Наполи Кварацхелия Хвича 7 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Лечче Юлманд Мортен 1 5
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 3
Торино Линетти Кароль 6
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    76'
    Замена: Федерико Ди Франческо уходит с поля и его заменит Джоэл Фелькерлинг Перссон.
  • Замена
    75'
    Замена: Лоренцо Коломбо уходит с поля и его заменит Ламек Банда.
  • Описание гола
    74'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:2! Калабрия!!
    Побега выполняет классный кросс с правого фланга поля, мяч летит в центральную зону штрафной, где Жиру совершает скидку на Калабрия, тот в свою очередь головой отправляет мяч в сетку ворот!
  • Замена
    73'
    Замена в составе команды "Милан": Браим Диас уходит с поля и его заменит Дивок Ориги.
  • 72'
    Эспето выполнил удар со штрафного стандарта с 20-ти метров, но удар получился таким, что лучше бы он этого не делал. Сильно мимо от ворот.
  • Желтая карточка
    71'
    Калабрия сбивает с ног, уходящего в штрафную Антонио Галло. Жёлтая карточка + опасный штрафной для команды хозяев.
  • Фол, нарушение
    69'
    Хьюлманд нарушает правила против Рафаэла Леауа. Опасный штрафной может получиться с правой стороны поля рядом с штрафной площадью.
  • Желтая карточка
    68'
    Первая жёлтая карточка в нашей игре. Юсеф Малех не позволил сопернику на скорости уйти в атаку. Жёлтая карточка игроку "Лечче".
  • Замена
    66'
    Замена: Хоан Гонсалес уходит с поля и его заменит Юсеф Малех.
  • Замена
    65'
    Замена: Джузеппе Пеццелла уходит с поля и его заменит Антонио Галло.
  • Фол, нарушение
    64'
    Алексис Блен нарушает правил, ударив сзади по ногам Томори. Главный судья фиксирует фол на половине поля гостевой команды.
  • Фол, нарушение
    62'
    Оливье Жиру нарушает правила в нападении в момент навеса партнёра по команде с правого фланга поля. Француз активно помогал руками отодвинуть соперника.
  • Описание гола
    61'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:1! Рафаэл Леау!!
    "Милан" сокращает отрыв соперника до минимума! Игроки провели острую атаку, в которой  голкипер сыграл отлично, но не уследил за хитрым ударом Леау в ближний угол!
  • Травма, повреждение
    59'
    Один из игроков находится на газоне в лежачем положении. Требуется медицинская помощь. Досталось игроку в единоборстве по ногам.
  • 58'
    Диас выполнил подачу со штрафного стандарта, мяч полетел на дальнюю штангу, где Фальконе кулаками выбил мяч, разрядив обстановку.
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    • 56'
      "Лечче" по-прежнему опасен в контратаках. "Милан" старается учесть ошибки первого тайма и не допускать подобного.
    • Фол, нарушение
      55'
      Пеццелла в неуступчивой борьбе за нейтральный мяч нарушил правила против Мессиаса. Штрафной удар назначен арбитром.
    • 53'
      В последний раз команды играли между собой 22 июня 2020 года на стадионе "Виа дель Маре", тогда "Лечче" потерпело поражение со счётом 1:4.
    • 52'
      Диас на правом фланге мягким забросом пытался доставит мяч на дальнюю штангу, но получилось слишком сильно и он покинул пределы поля.
    • Угловой
      50'
      Ди Франческо выполнил очередной корнер, отметим, что хозяева уже пятый раз выполняют этот стандарт. Томори перехватил мяч, разрядив обстановку.
    • Фол, нарушение
      49'
      Беннасер проиграл позицию и уступил мяч своему оппоненту, вынужденно нарушил правила в центральной части поля.
    • Замена
      47'
      Двойная замена была сделана у команды "Милан". Тео Эрнандес вместо Сержиньо Дест. Алексис Салемакерс вместо Джуниор Мессиас.
    • Свисток
      46'
      Второй тайм начался! Посмотрим как будет строится игра во втором тайме и каким способом "Милан" будет возвращаться в игру.
    • Первый тайм
    • Свисток
      Звучит свисток об окончании первого тайма!
      "Лечче" абсолютно по делу обыгрывает "Милан" после первого тайма. Перерыв!
    • 45'
      Хьюлманд потушил атаку на свои ворота, совершив надёжный перехват в своей штрафной. Хозяева справились с финальным штурмом первого тайма.
    • Дополнительное время
      45'
      Две минуты добавил главный судья к основному времени первого тайма!
    • Опасный момент
      44'
      Шикарный момент для "Милана". Жиру наносит удар головой в центральной части штрафной площади. Фальконе в красивом прыжке достаёт мяч из девятки, переводя на угловой стандарт.
    • 43'
      "Милан" перешёл в наступательные действия, отправив острую передачу на Жиру, однако Фальконе его опередил, перехватив мяч в свои владенья.
    • 42'
      "Лечче" создаёт атаку на половине поля соперника за счёт короткого паса, но довести дело до удара им не получилось. Тэтэрушану вышел из ворот, забрав мяч лёгкой добычей.
    • Опасный момент
      41'
      Браим Диас выполнил подачу с углового стандарта с правой стороны поля. Мяч был выбит защитником, но подбор остался за миланской командой. Томмазо получил передачу и отправил мяч в дальний угол, однако в створ не попал.
    • Офсайд
      39'
      Очередной офсайд у "Милана". Вице чемпион мира - Оливье Жиру оказался чуть раньше на линии штрафной, после передачи из глубины поля.
    • Фол, нарушение
      38'
      Побега вынужден нарушать правила, поняв, что мяч ему не светит. Руками затолкал своего оппонента. Пострадавший - Алексис Блен.
    • 36'
      Эспето отдаёт классный пас под удар своему партнёру, но мяч полетел выше ворот, не смог нападающий поразить цель под опекой защитников.
    • 35'
      Классный матч выдаёт "Лечче" с топ клубом, чем бы матч не закончился. Посмотрим, получится ли "Милану" совершить камбэк.
    • Фол, нарушение
      33'
      Диас руками толкает своего оппонента в момент борьбы за нейтральный мяч. Пострадал -  Гонсалес. Штрафной удар.
    • Фол, нарушение
      32'
      Коломбо сыграл не по правилам против Беннасера, поставив ему подножку в момент единоборства. Штрафной удар назначает арбитр.
    • 30'
      40 на 60 процент владения мячом на данную минуту у команд. "Милан" больше контролирует мяч, а по другому им нельзя, потому что не справляется сегодня оборона против атакующих действий соперника.
    • 29'
      Большое количество травмированных игроков у команды "Милан", но состав, который сейчас на поле более, чем убедителен для победы в этом матче, чем у соперника, однако как видим всё происходит наоборот. 
    • 27'
      Продолжается давление на ворота гостевой команды. Полный беспорядок сегодня в обороне у "Милана". Эспето пробует нанести удар издали, голкипер контролирует ситуацию.
    • Описание гола
      26'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0! Федерико Баширотто!!
      "Лечче" удваивает своё преимущество, забив мяч после розыгрыша углового стандарта. Хьюлманд отправил мягкую передачу на дальнюю штангу, где здоровяк Баширотто головой вносит мяч в ворота!!
    • 24'
      Коломбо нанёс удар из-за пределов штрафной, Стрефецца сделал скидку на своего партнёра, но мяч был заблокирован. Очередной корнер зарабатывает "Лечче".
    • 23'
      Вполне предсказуемо, что преимущественно мячом контролирует гостевая команда, но пока без ощутимой угрозы у ворот соперника.
    • 21'
      "Лечче" продолжает угрожать воротам соперника. Эспето наносил удар из-за пределов штрафной площади, но мяч пролетел рядом со штангой.
    • Офсайд
      20'
      Рафаэл Леау выждал передачу из глубины поля, но оказался в положении "вне игры", с чем был футболист крайне не согласен.
    • Травма, повреждение
      19'
      Игра остановлена по причине того, что Гендри получил небольшое повреждение. На поле появляются медики и замораживают повреждённое место игрока.
    • 17'
      Самый заметный игрок на поле Ди Франческо. Игрок команды хозяев сейчас устремился в атаку по левому флангу, улучшив позицию нанёс удар по воротам из-за пределов штрафной, но мяч пролетел рядом со штангой.
    • Угловой
      16'
      Повторный корнер получился более острым, но нанести удар после навеса Ди Франческо никому из партнёров не удалось.
    • Угловой
      14'
      Ди Франческо на правом фланге поля выполнил подачу с углового стандарта на ближнюю штангу, где первым оказался игрок защищающейся команды, надёжно отбив на очередной корнер.
    • Фол, нарушение
      13'
      Салемакерс в единоборстве уложил своего оппонента на газон с помощью своих рук, в борцовской манере. Хьюлманд зарабатывает штрафной удар.
    • 11'
      Побега избежал офсайда открылся в свободную зону и получил мяч, находясь один на один с голкипером, однако позиция была слишком близка, а удар получился в корпус Фальконе.
    • 10'
      Явный фаворит сегодня гостит у команды аутсайдера. После семнадцати туров "Лечче" занимает 13-ю строчку в турнирной таблице, набрав 19 очков, а "Милан" вторую с 37-ми набранными очками.
    • 8'
      "Лечче" максимально отср в своих атаках на первых минутах матча! Ди Франческо сейчас мог бы забивать и удваивать счёт в матче, но точность его подвела, а "Милан" в очередной раз плохо сыграл в обороне.
    • 6'
      Огромное количество болельщиков сегодня пришли поддержать свою команду, биток на трибунах виден не вооружённым глазом. Командам необходимая поддержка сегодня обеспечена.
    • 4'
      Гендрей остановил атаку соперника на свои ворота, совершив надёжный подкат на правом фланге поля, мяч отскочил в аут.
    • Дождь
      3'
      Команды сегодня играют на стадионе "Виа дель Маре" в городе Лечче. Комфортные условия для игры в футбол за исключением лишь, небольшого дождя, который слегка моросит. Надеемся этот фактор не повлияет на качество игры.
    • Описание гола
      3'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Алексис Блен!
      "Лечче" начал атаку по левому флангу поля, затем последовала передача в центральную часть поля, где началась борьба за верховой мяч Блена с защитником, мяч от части тела рикошетит в сетку ворот!
    • 2'
      Хозяева играют в жёлто-красных цветах, а гостям досталась форма белого цвета. С центра поля ввели мяч игроки миланского клуба.
    • 2'
      Ворота сегодня защищают Фальконе и Тэтэрушану. На первых минутах матча им не пришлось серьёзно вступать в игру, игроки контролируют мяч в центральной части поля.
    • Свисток
      1'
      Матч начался! "Лечче" принимает на своём поле "Милан". Отличное противостояние двух крепких команд. Посмотрим, что из этого получиться. Погнали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 38.6% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лечче 2:2 Милан

    Исход игры
    Лечче
    0.8% (1)
    Ничья
    7.9% (10)
    Милан
    91.3% (116)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.99% (62)
    Меньше
    47.01% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    57.26% (67)
    Нет
    42.74% (50)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    38.6% (49)
    0:2 Милан
    18.9% (24)