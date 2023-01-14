Хьюлманд нарушает правила против Рафаэла Леауа. Опасный штрафной может получиться с правой стороны поля рядом с штрафной площадью.

Калабрия сбивает с ног, уходящего в штрафную Антонио Галло. Жёлтая карточка + опасный штрафной для команды хозяев.

Эспето выполнил удар со штрафного стандарта с 20-ти метров, но удар получился таким, что лучше бы он этого не делал. Сильно мимо от ворот.

Замена в составе команды "Милан": Браим Диас уходит с поля и его заменит Дивок Ориги.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:2! Калабрия!! Побега выполняет классный кросс с правого фланга поля, мяч летит в центральную зону штрафной, где Жиру совершает скидку на Калабрия, тот в свою очередь головой отправляет мяч в сетку ворот!

Замена: Лоренцо Коломбо уходит с поля и его заменит Ламек Банда.

Замена: Федерико Ди Франческо уходит с поля и его заменит Джоэл Фелькерлинг Перссон.

Диас выполнил подачу со штрафного стандарта, мяч полетел на дальнюю штангу, где Фальконе кулаками выбил мяч, разрядив обстановку.

Один из игроков находится на газоне в лежачем положении. Требуется медицинская помощь. Досталось игроку в единоборстве по ногам.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:1! Рафаэл Леау!! "Милан" сокращает отрыв соперника до минимума! Игроки провели острую атаку, в которой голкипер сыграл отлично, но не уследил за хитрым ударом Леау в ближний угол!

Оливье Жиру нарушает правила в нападении в момент навеса партнёра по команде с правого фланга поля. Француз активно помогал руками отодвинуть соперника.

Алексис Блен нарушает правил, ударив сзади по ногам Томори. Главный судья фиксирует фол на половине поля гостевой команды.

Замена: Джузеппе Пеццелла уходит с поля и его заменит Антонио Галло.

Замена: Хоан Гонсалес уходит с поля и его заменит Юсеф Малех.

Первая жёлтая карточка в нашей игре. Юсеф Малех не позволил сопернику на скорости уйти в атаку. Жёлтая карточка игроку "Лечче".

Второй тайм начался! Посмотрим как будет строится игра во втором тайме и каким способом "Милан" будет возвращаться в игру.

Двойная замена была сделана у команды "Милан". Тео Эрнандес вместо Сержиньо Дест. Алексис Салемакерс вместо Джуниор Мессиас.

Беннасер проиграл позицию и уступил мяч своему оппоненту, вынужденно нарушил правила в центральной части поля.

Ди Франческо выполнил очередной корнер, отметим, что хозяева уже пятый раз выполняют этот стандарт. Томори перехватил мяч, разрядив обстановку.

Диас на правом фланге мягким забросом пытался доставит мяч на дальнюю штангу, но получилось слишком сильно и он покинул пределы поля.

В последний раз команды играли между собой 22 июня 2020 года на стадионе "Виа дель Маре", тогда "Лечче" потерпело поражение со счётом 1:4.

Пеццелла в неуступчивой борьбе за нейтральный мяч нарушил правила против Мессиаса. Штрафной удар назначен арбитром.

"Лечче" по-прежнему опасен в контратаках. "Милан" старается учесть ошибки первого тайма и не допускать подобного.

Хьюлманд потушил атаку на свои ворота, совершив надёжный перехват в своей штрафной. Хозяева справились с финальным штурмом первого тайма.

Звучит свисток об окончании первого тайма! "Лечче" абсолютно по делу обыгрывает "Милан" после первого тайма. Перерыв!

45' Две минуты добавил главный судья к основному времени первого тайма!

44' Шикарный момент для "Милана". Жиру наносит удар головой в центральной части штрафной площади. Фальконе в красивом прыжке достаёт мяч из девятки, переводя на угловой стандарт.

43' "Милан" перешёл в наступательные действия, отправив острую передачу на Жиру, однако Фальконе его опередил, перехватив мяч в свои владенья.

42' "Лечче" создаёт атаку на половине поля соперника за счёт короткого паса, но довести дело до удара им не получилось. Тэтэрушану вышел из ворот, забрав мяч лёгкой добычей.

41' Браим Диас выполнил подачу с углового стандарта с правой стороны поля. Мяч был выбит защитником, но подбор остался за миланской командой. Томмазо получил передачу и отправил мяч в дальний угол, однако в створ не попал.

39' Очередной офсайд у "Милана". Вице чемпион мира - Оливье Жиру оказался чуть раньше на линии штрафной, после передачи из глубины поля.

38' Побега вынужден нарушать правила, поняв, что мяч ему не светит. Руками затолкал своего оппонента. Пострадавший - Алексис Блен.

36' Эспето отдаёт классный пас под удар своему партнёру, но мяч полетел выше ворот, не смог нападающий поразить цель под опекой защитников.

35' Классный матч выдаёт "Лечче" с топ клубом, чем бы матч не закончился. Посмотрим, получится ли "Милану" совершить камбэк.

33' Диас руками толкает своего оппонента в момент борьбы за нейтральный мяч. Пострадал - Гонсалес. Штрафной удар.

32' Коломбо сыграл не по правилам против Беннасера, поставив ему подножку в момент единоборства. Штрафной удар назначает арбитр.

30' 40 на 60 процент владения мячом на данную минуту у команд. "Милан" больше контролирует мяч, а по другому им нельзя, потому что не справляется сегодня оборона против атакующих действий соперника.

29' Большое количество травмированных игроков у команды "Милан", но состав, который сейчас на поле более, чем убедителен для победы в этом матче, чем у соперника, однако как видим всё происходит наоборот.

27' Продолжается давление на ворота гостевой команды. Полный беспорядок сегодня в обороне у "Милана". Эспето пробует нанести удар издали, голкипер контролирует ситуацию.

26' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0! Федерико Баширотто!!

"Лечче" удваивает своё преимущество, забив мяч после розыгрыша углового стандарта. Хьюлманд отправил мягкую передачу на дальнюю штангу, где здоровяк Баширотто головой вносит мяч в ворота!!

24' Коломбо нанёс удар из-за пределов штрафной, Стрефецца сделал скидку на своего партнёра, но мяч был заблокирован. Очередной корнер зарабатывает "Лечче".

23' Вполне предсказуемо, что преимущественно мячом контролирует гостевая команда, но пока без ощутимой угрозы у ворот соперника.

21' "Лечче" продолжает угрожать воротам соперника. Эспето наносил удар из-за пределов штрафной площади, но мяч пролетел рядом со штангой.

20' Рафаэл Леау выждал передачу из глубины поля, но оказался в положении "вне игры", с чем был футболист крайне не согласен.

19' Игра остановлена по причине того, что Гендри получил небольшое повреждение. На поле появляются медики и замораживают повреждённое место игрока.

17' Самый заметный игрок на поле Ди Франческо. Игрок команды хозяев сейчас устремился в атаку по левому флангу, улучшив позицию нанёс удар по воротам из-за пределов штрафной, но мяч пролетел рядом со штангой.

16' Повторный корнер получился более острым, но нанести удар после навеса Ди Франческо никому из партнёров не удалось.

14' Ди Франческо на правом фланге поля выполнил подачу с углового стандарта на ближнюю штангу, где первым оказался игрок защищающейся команды, надёжно отбив на очередной корнер.

13' Салемакерс в единоборстве уложил своего оппонента на газон с помощью своих рук, в борцовской манере. Хьюлманд зарабатывает штрафной удар.

11' Побега избежал офсайда открылся в свободную зону и получил мяч, находясь один на один с голкипером, однако позиция была слишком близка, а удар получился в корпус Фальконе.

10' Явный фаворит сегодня гостит у команды аутсайдера. После семнадцати туров "Лечче" занимает 13-ю строчку в турнирной таблице, набрав 19 очков, а "Милан" вторую с 37-ми набранными очками.

8' "Лечче" максимально отср в своих атаках на первых минутах матча! Ди Франческо сейчас мог бы забивать и удваивать счёт в матче, но точность его подвела, а "Милан" в очередной раз плохо сыграл в обороне.

6' Огромное количество болельщиков сегодня пришли поддержать свою команду, биток на трибунах виден не вооружённым глазом. Командам необходимая поддержка сегодня обеспечена.

4' Гендрей остановил атаку соперника на свои ворота, совершив надёжный подкат на правом фланге поля, мяч отскочил в аут.

3' Команды сегодня играют на стадионе "Виа дель Маре" в городе Лечче. Комфортные условия для игры в футбол за исключением лишь, небольшого дождя, который слегка моросит. Надеемся этот фактор не повлияет на качество игры.

3' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Алексис Блен!

"Лечче" начал атаку по левому флангу поля, затем последовала передача в центральную часть поля, где началась борьба за верховой мяч Блена с защитником, мяч от части тела рикошетит в сетку ворот!

2' Хозяева играют в жёлто-красных цветах, а гостям досталась форма белого цвета. С центра поля ввели мяч игроки миланского клуба.

2' Ворота сегодня защищают Фальконе и Тэтэрушану. На первых минутах матча им не пришлось серьёзно вступать в игру, игроки контролируют мяч в центральной части поля.