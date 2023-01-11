Тур: 18. Стадион: Виа дель Маре. Главный судья: Орсато Даниэле
История личных встреч
Лечче
Милан
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
2.5
2.5
Среднее время на гол
36
36
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
2
1.5
Тотал матчей
2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
45
60
Бомбардиры внутри турнира
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стрефецца Габриэль
|5 (1)
|0.29
|Коломбо Лоренцо
|4
|0.24
|Сисей Ассан
|3
|0.18
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.06
|Гонсалес Джоан
|1
|0.06
|Банда Ламек
|1
|0.06
|Баскиротто Федерико
|1
|0.06
|Юлманд Мортен
|0
|0
|Юмтити Самуэль
|0
|0
|Галло Антонино
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леау Рафаэл
|7
|0.41
|Жиру Оливье
|5 (1)
|0.29
|Диас Браим
|4
|0.24
|Ребич Анте
|3
|0.18
|Тонали Сандро
|2
|0.12
|Эрнандес Тео
|2 (1)
|0.12
|Мессьяс Жуниор
|2
|0.12
|Ориги Дивок
|1
|0.06
|Беннасер Исмаэль
|1
|0.06
|Томори Фикайо
|1
|0.06
|Балло-Туре Фоде
|1
|0.06
|Калюлю Пьер
|1
|0.06
|Побега Томмазо
|1
|0.06
|Татарушану Чиприан
|0
|0
|Крунич Раде
|0
|0
|Калабрия Давиде
|0
|0
|Салемакерс Алексис
|0
|0
|Де Кетеларе Шарль
|0
|0
Карточки
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юлманд Мортен
|5
|1
|Юмтити Самуэль
|4
|0
|Гонсалес Джоан
|4
|0
|Галло Антонино
|2
|1
|Ди Франческо Федерико
|3
|0
|Баскиротто Федерико
|3
|0
|Гендрей Валентин
|3
|0
|Банда Ламек
|3
|0
|Блен Алексис
|2
|0
|Стрефецца Габриэль
|2
|0
|Понграчич Марин
|2
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|2
|0
|Коломбо Лоренцо
|2
|0
|Фальконе Владимиро
|1
|0
|Пеццелла Джузеппе
|1
|0
|Уден Реми
|1
|0
|Сисей Ассан
|1
|0
|Марко Барони
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Леау Рафаэл
|4
|1
|Эрнандес Тео
|5
|0
|Тонали Сандро
|5
|0
|Жиру Оливье
|3
|1
|Беннасер Исмаэль
|3
|0
|Кьяер Симон
|2
|0
|Ребич Анте
|2
|0
|Крунич Раде
|2
|0
|Калабрия Давиде
|2
|0
|Томори Фикайо
|2
|0
|Диас Браим
|2
|0
|Де Кетеларе Шарль
|2
|0
|Стефано Пиоли
|2
|0
|Ориги Дивок
|1
|0
|Адли Ясин
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Мессьяс Жуниор
|1
|0
|Калюлю Пьер
|1
|0
|Побега Томмазо
|1
|0
|Лазетич Марко
|1
|0
Результаты матчей
Лечче
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Милан
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
5
2
Лечче
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Милан
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
7
20
Лечче
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Милан
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
7
Волевые поражения
12
22
Голы по времени матча
Забито
9
10
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
0
0%
3
30%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
3
30%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Пропущено
9
8
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
22%
1
13%
1-15
2
22%
2
25%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
2
25%
76-90
Забито
8
21
5 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 8
0
0%
3
14%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
5
63%
2
10%
31-45
1
13%
5
24%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
2
25%
3
14%
76-90
Пропущено
8
12
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
25%
1
8%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
3
38%
1
8%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Забито
17
31
10 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 9
5 Не забивали 2
0
0%
6
19%
1-15
2
12%
5
16%
16-30
8
47%
2
6%
31-45
4
24%
5
16%
46-60
1
6%
6
19%
61-75
2
12%
7
23%
76-90
Пропущено
17
20
12 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 13
4
24%
2
10%
1-15
3
18%
4
20%
16-30
5
29%
29%
3
15%
31-45
2
12%
3
15%
46-60
2
12%
2
10%
61-75
1
6%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Лечче
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Специя - Лечче 0:0 Перджолеттезе - Лечче 4:2 Лечче - Лацио 2:1 Лечче - Вараждин 2:0
Удинезе - Лечче 2:0 Лечче - Виртус Верона 0:0 Про Верчелли - Лечче 1:1 Лечче - Падова 2:1 Про Патрия - Лечче 2:0 Лечче - Ренате 1:0 Триестина - Лечче 1:2 Лечче - Пьяченца 3:1 Сампдория - Лечче 0:2 ФералпиСало - Лечче 0:0 Лечче - Аталанта 2:1 Порденоне - Лечче 5:0 Удинезе - Лечче 1:1 Лечче - Тренто 1:2 Лечче - Ювентус 0:1 Болонья - Лечче 2:0
Милан
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Милан - Торино 0:1 Милан - Рома 2:2 Салернитана - Милан 1:2 ПСВ - Милан 3:0
Ливерпуль - Милан 4:1 Арсенал - Милан 2:1 Милан - Фиорентина 2:1 Кремонезе - Милан 0:0 Милан - Специя 2:1 Милан - Ред Булл Зальцбург 4:0 Торино - Милан 2:1 Динамо Загреб - Милан 0:4 Милан - Монца 4:1 Верона - Милан 1:2 Милан - Челси 0:2 Милан - Ювентус 2:0 Челси - Милан 3:0 Эмполи - Милан 1:3 Милан - Наполи 1:2 Милан - Динамо Загреб 3:1
Результаты матчей
Лечче
Милан
Точный счет
1:1
4 раза 50%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
5 раз 56%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:2
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
6 раз 35%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
1:2
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
2
8 раз 47%
1
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Лечче
Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
26
81
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
62
27
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
152
413
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|39 - 13
|44
|2.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|33 - 18
|37
|3.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|26 - 7
|37
|4.
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|37 - 24
|34
|5.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|29 - 15
|31
|6.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|26 - 18
|31
|7.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|21 - 16
|31
|8.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|25 - 19
|25
|9.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 22
|23
|10.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 19
|23
|11.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|15 - 22
|19
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 28
|19
|13.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|16 - 18
|19
|14.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|19 - 25
|18
|15.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|21 - 27
|18
|16.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|17 - 26
|16
|17.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|16 - 28
|15
|18.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|15 - 30
|9
|19.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|8 - 30
|9
|20.
|Заявка
|17
|0
|7
|10
|11 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 3
|23
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 6
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|22 - 11
|22
|4.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 4
|21
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 8
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 14
|15
|8.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 7
|13
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 5
|13
|10.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 10
|13
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 11
|12
|13.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|13 - 12
|12
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|16.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 9
|11
|17.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|18.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|10 - 17
|6
|19.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|2 - 12
|3
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|2 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 7
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|15 - 7
|20
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|13 - 11
|18
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|5 - 4
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 6
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|17 - 20
|13
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|10.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 9
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|12.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 14
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 15
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 16
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 15
|5
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 17
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
|18.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|9 - 17
|4
|19.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|3 - 16
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 13
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|10 (2)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|8 (3)
|Специя
|Нзола М'Бала
|8 (1)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Милан
|Леау Рафаэл
|7 (5)
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|7
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 5
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 5
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 3
|Торино
|Линетти Кароль
|6
Прогнозы на матч Лечче - Милан
Исход игры
Лечче
3.7% (2)
Ничья
3.7% (2)
Милан
92.6% (50)
Тотал 2.5
Больше
55.77% (29)
Меньше
44.23% (23)
Обе команды забьют
Да
55.77% (29)
Нет
44.23% (23)
Популярный счёт
1:2 Милан
38.9% (21)
0:2 Милан
27.8% (15)
0:1 Милан
13% (7)
1:3 Милан
5.6% (3)
2:1 Лечче
3.7% (2)
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