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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Орсато Даниэле
Лечче
 
Позже
Милан

История личных встреч

Лечче
Милан

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

История матчей

СA
1:4
СA
2:2
СA
2:0
СA
3:4
СA
1:1
СA
4:0
СA
2:0
СA
1:1

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

2.5
2.5

Среднее время на гол

36
36

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

2
1.5

Тотал матчей

2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

45
60

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стрефецца Габриэль 5 (1) 0.29
Коломбо Лоренцо 4 0.24
Сисей Ассан 3 0.18
Ди Франческо Федерико 1 0.06
Гонсалес Джоан 1 0.06
Банда Ламек 1 0.06
Баскиротто Федерико 1 0.06
Юлманд Мортен 0 0
Юмтити Самуэль 0 0
Галло Антонино 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леау Рафаэл 7 0.41
Жиру Оливье 5 (1) 0.29
Диас Браим 4 0.24
Ребич Анте 3 0.18
Тонали Сандро 2 0.12
Эрнандес Тео 2 (1) 0.12
Мессьяс Жуниор 2 0.12
Ориги Дивок 1 0.06
Беннасер Исмаэль 1 0.06
Томори Фикайо 1 0.06
Балло-Туре Фоде 1 0.06
Калюлю Пьер 1 0.06
Побега Томмазо 1 0.06
Татарушану Чиприан 0 0
Крунич Раде 0 0
Калабрия Давиде 0 0
Салемакерс Алексис 0 0
Де Кетеларе Шарль 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлманд Мортен 5 1
Юмтити Самуэль 4 0
Гонсалес Джоан 4 0
Галло Антонино 2 1
Ди Франческо Федерико 3 0
Баскиротто Федерико 3 0
Гендрей Валентин 3 0
Банда Ламек 3 0
Блен Алексис 2 0
Стрефецца Габриэль 2 0
Понграчич Марин 2 0
Аскилдсен Кристоффер 2 0
Коломбо Лоренцо 2 0
Фальконе Владимиро 1 0
Пеццелла Джузеппе 1 0
Уден Реми 1 0
Сисей Ассан 1 0
Марко Барони 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леау Рафаэл 4 1
Эрнандес Тео 5 0
Тонали Сандро 5 0
Жиру Оливье 3 1
Беннасер Исмаэль 3 0
Кьяер Симон 2 0
Ребич Анте 2 0
Крунич Раде 2 0
Калабрия Давиде 2 0
Томори Фикайо 2 0
Диас Браим 2 0
Де Кетеларе Шарль 2 0
Стефано Пиоли 2 0
Ориги Дивок 1 0
Адли Ясин 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Мессьяс Жуниор 1 0
Калюлю Пьер 1 0
Побега Томмазо 1 0
Лазетич Марко 1 0

Результаты матчей

Лечче
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Милан
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

5
2
Лечче
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Милан
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

7
20
Лечче
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Милан
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
7

Волевые поражения

12
22

Голы по времени матча

Забито

9
10
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
0
0%
3
30%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
3
30%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

9
8
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
22%
1
13%
1-15
2
22%
2
25%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
2
25%
76-90

Забито

8
21
5 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 8
0
0%
3
14%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
5
63%
2
10%
31-45
1
13%
5
24%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
2
25%
3
14%
76-90

Пропущено

8
12
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
25%
1
8%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
3
38%
1
8%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Забито

17
31
10 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 9
5 Не забивали 2
0
0%
6
19%
1-15
2
12%
5
16%
16-30
8
47%
2
6%
31-45
4
24%
5
16%
46-60
1
6%
6
19%
61-75
2
12%
7
23%
76-90

Пропущено

17
20
12 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 13
4
24%
2
10%
1-15
3
18%
4
20%
16-30
5
29%
29%
3
15%
31-45
2
12%
3
15%
46-60
2
12%
2
10%
61-75
1
6%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Специя - Лечче 0:0 Перджолеттезе - Лечче 4:2 Лечче - Лацио 2:1 Лечче - Вараждин 2:0
Удинезе - Лечче 2:0 Лечче - Виртус Верона 0:0 Про Верчелли - Лечче 1:1 Лечче - Падова 2:1 Про Патрия - Лечче 2:0 Лечче - Ренате 1:0 Триестина - Лечче 1:2 Лечче - Пьяченца 3:1 Сампдория - Лечче 0:2 ФералпиСало - Лечче 0:0 Лечче - Аталанта 2:1 Порденоне - Лечче 5:0 Удинезе - Лечче 1:1 Лечче - Тренто 1:2 Лечче - Ювентус 0:1 Болонья - Лечче 2:0
Милан
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Милан - Торино 0:1 Милан - Рома 2:2 Салернитана - Милан 1:2 ПСВ - Милан 3:0
Ливерпуль - Милан 4:1 Арсенал - Милан 2:1 Милан - Фиорентина 2:1 Кремонезе - Милан 0:0 Милан - Специя 2:1 Милан - Ред Булл Зальцбург 4:0 Торино - Милан 2:1 Динамо Загреб - Милан 0:4 Милан - Монца 4:1 Верона - Милан 1:2 Милан - Челси 0:2 Милан - Ювентус 2:0 Челси - Милан 3:0 Эмполи - Милан 1:3 Милан - Наполи 1:2 Милан - Динамо Загреб 3:1

Результаты матчей

Лечче
Милан

Точный счет

1:1
4 раза 50%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
5 раз 56%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:2
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
6 раз 35%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
1:2
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
2
8 раз 47%
1
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Лечче
Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
2
6
1.5
8
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
2
2
7
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
15
2
4
13
1.5
12
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 17 14 2 1 39 - 13 44
2.
Милан
 Заявка 17 11 4 2 33 - 18 37
3.
Ювентус
 Заявка 17 11 4 2 26 - 7 37
4.
Интер Милан
 Заявка 17 11 1 5 37 - 24 34
5.
Лацио
 Заявка 17 9 4 4 29 - 15 31
6.
Аталанта
 Заявка 17 9 4 4 26 - 18 31
7.
Рома
 Заявка 17 9 4 4 21 - 16 31
8.
Удинезе
 Заявка 17 6 7 4 25 - 19 25
9.
Фиорентина
 Заявка 17 6 5 6 21 - 22 23
10.
Торино
 Заявка 17 6 5 6 18 - 19 23
11.
Эмполи
 Заявка 17 4 7 6 15 - 22 19
12.
Болонья
 Заявка 17 5 4 8 21 - 28 19
13.
Лечче
 Заявка 17 4 7 6 16 - 18 19
14.
Монца
 Заявка 17 5 3 9 19 - 25 18
15.
Салернитана
 Заявка 17 4 6 7 21 - 27 18
16.
Сассуоло
 Заявка 17 4 4 9 17 - 26 16
17.
Специя
 Заявка 17 3 6 8 16 - 28 15
18.
Верона
 Заявка 17 2 3 12 15 - 30 9
19.
Сампдория
 Заявка 17 2 3 12 8 - 30 9
20.
Кремонезе
 Заявка 17 0 7 10 11 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 9 7 2 0 21 - 3 23
2.
Наполи
 Заявка 8 7 1 0 21 - 6 22
3.
Милан
 Заявка 9 7 1 1 22 - 11 22
4.
Интер Милан
 Заявка 8 7 0 1 20 - 4 21
5.
Лацио
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
6.
Болонья
 Заявка 9 4 3 2 13 - 8 15
7.
Фиорентина
 Заявка 9 4 3 2 14 - 14 15
8.
Удинезе
 Заявка 8 3 4 1 13 - 7 13
9.
Рома
 Заявка 8 4 1 3 8 - 5 13
10.
Монца
 Заявка 9 4 1 4 13 - 10 13
11.
Торино
 Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
12.
Салернитана
 Заявка 9 3 3 3 14 - 11 12
13.
Специя
 Заявка 9 2 6 1 13 - 12 12
14.
Аталанта
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
15.
Эмполи
 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
16.
Сассуоло
 Заявка 8 3 2 3 12 - 9 11
17.
Лечче
 Заявка 8 2 4 2 9 - 9 10
18.
Верона
 Заявка 9 2 0 7 10 - 17 6
19.
Кремонезе
 Заявка 8 0 3 5 2 - 12 3
20.
Сампдория
 Заявка 9 0 2 7 2 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 9 7 1 1 18 - 7 22
2.
Аталанта
 Заявка 9 6 2 1 15 - 7 20
3.
Рома
 Заявка 9 5 3 1 13 - 11 18
4.
Милан
 Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
5.
Ювентус
 Заявка 8 4 2 2 5 - 4 14
6.
Лацио
 Заявка 8 4 2 2 13 - 6 14
7.
Интер Милан
 Заявка 9 4 1 4 17 - 20 13
8.
Удинезе
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
9.
Торино
 Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
10.
Лечче
 Заявка 9 2 3 4 7 - 9 9
11.
Фиорентина
 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
12.
Эмполи
 Заявка 9 1 5 3 8 - 14 8
13.
Сампдория
 Заявка 8 2 1 5 6 - 15 7
14.
Салернитана
 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
15.
Монца
 Заявка 8 1 2 5 6 - 15 5
16.
Сассуоло
 Заявка 9 1 2 6 5 - 17 5
17.
Болонья
 Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4
18.
Кремонезе
 Заявка 9 0 4 5 9 - 17 4
19.
Специя
 Заявка 8 1 0 7 3 - 16 3
20.
Верона
 Заявка 8 0 3 5 5 - 13 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 10 (2)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 8 (3)
Специя Нзола М'Бала 8 (1)
Болонья Арнаутович Марко 8
Милан Леау Рафаэл 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Лечче Юлманд Мортен 1 5
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 3
Торино Линетти Кароль 6
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лечче - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 января 2023, осталось 1 день 20 часов 38 минут.

    Главный судья: Орсато Даниэле

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    • Прогнозы 54
    Лечче 3.7% (2)
    X 3.7% (2)
    Милан 92.6% (50)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лечче
    Ничья
    Милан
    6.20
    4.01
    6.05
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Лечче - Милан

    Исход игры
    Лечче
    3.7% (2)
    Ничья
    3.7% (2)
    Милан
    92.6% (50)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.77% (29)
    Меньше
    44.23% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    55.77% (29)
    Нет
    44.23% (23)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    38.9% (21)
    0:2 Милан
    27.8% (15)
    0:1 Милан
    13% (7)
    1:3 Милан
    5.6% (3)
    2:1 Лечче
    3.7% (2)
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