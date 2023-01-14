Тур: 16. Стадион: Абе Ленстра. Главный судья: Гозубуик Сердар
0:1
Первый тайм: 44'
Ход матча
33'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 4
-
1 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
-
15 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
-
13 Кайб РамиЗащитник
- Полузащитник
-
22 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
54 Ден ДаниелВратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Де Вит МеесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Эвьен ХэконНападающий
-
-
Главный тренер: Янсен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Херенвен
АЗ Алкмаар
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
92.3%
15.4%
12 побед 2 ничьи 0 побед
24 матча
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 15 побед
Второй тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 16 побед
37 матчей
32.4%
13.5%
54.1%
12 побед 5 ничьих 20 побед
Первый тайм
24.3%
35.1%
40.6%
9 побед 13 ничьих 15 побед
Второй тайм
32.4%
24.3%
43.3%
12 побед 9 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
29
Голов в среднем за матч
1.89
1.53
Среднее время на гол
47
58
Всего голов
38
39
Голов в среднем за матч
2
2.17
Среднее время на гол
45
41
Всего голов
72
68
Голов в среднем за матч
1.95
1.84
Тотал матчей
2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
32
Больше 86%
Меньше 14%
5
28
Больше 76%
Меньше 24%
9
22
Больше 59%
Меньше 41%
15
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
46
48
Бомбардиры внутри турнира
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Хойдонк Сидней
|6
|0.38
|Сарр Амин
|3
|0.19
|Ван Эвейк Милан
|3
|0.19
|Тахири Анас
|1
|0.06
|Кёлерт Матс
|1
|0.06
|Хайе Том
|1
|0.06
|Бохневич Павел
|1
|0.06
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Одгор Йенс
|6
|0.38
|Павлидис Вангелис
|4 (1)
|0.25
|Де Вит Дани
|4
|0.25
|Рейндерс Тиджани
|2
|0.13
|Сугавара Юкинари
|2
|0.13
|Карлссон Йеспер III
|2
|0.13
|Ван Бредероде Мирон
|2
|0.13
|Керкез Милош
|2
|0.13
|Класи Йорди
|1
|0.06
|Лахдо Майкель
|1
|0.06
|Де Вит Меес
|1
|0.06
|Хацидиакос Пантелис
|0
|0
|Витри Аслак Фонн
|0
|0
|Эвьен Хэкон
|0
|0
|Копмейнерс Пер
|0
|0
|Бараси Юсуф
|0
|0
Карточки
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайе Том
|6
|0
|Тахири Анас
|4
|0
|Ван Бик Свен
|2
|0
|Бохневич Павел
|2
|0
|Ван Хойдонк Сидней
|2
|0
|Ван Оттеле Сюб
|2
|0
|Колассен Антуан
|2
|0
|Халилович Тибор
|0
|1
|Ван Акен Йост
|1
|0
|Нопперт Андрис
|1
|0
|Кёлерт Матс
|1
|0
|Кайб Рами
|1
|0
|Ольссон Симон
|1
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Вит Дани
|3
|1
|Класи Йорди
|4
|0
|Керкез Милош
|4
|0
|Бёкема Сэм
|2
|0
|Де Вит Меес
|2
|0
|Сугавара Юкинари
|2
|0
|Инди Мартинс
|1
|0
|Базур Рихедли
|1
|0
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Одгор Йенс
|1
|0
|Эвьен Хэкон
|1
|0
|Рейндерс Тиджани
|1
|0
|Карлссон Йеспер III
|1
|0
Результаты матчей
Херенвен
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
АЗ Алкмаар
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
1
2
Херенвен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
АЗ Алкмаар
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
9
9
Херенвен
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
73% (11)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
АЗ Алкмаар
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
8
7
Волевые поражения
10
11
Голы по времени матча
Забито
7
16
6 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 7
0
0%
2
13%
1-15
2
29%
4
25%
16-30
4
57%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
1
14%
2
13%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
33%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
3
33%
76-90
Забито
9
10
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
1
11%
3
30%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
3
33%
2
20%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
2
29%
3
38%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
38%
76-90
Забито
16
26
9 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 11
7 Не забивали 0
1
6%
2
8%
1-15
3
19%
6
23%
16-30
5
31%
6
23%
31-45
2
13%
4
15%
46-60
1
6%
4
15%
61-75
4
25%
4
15%
76-90
Пропущено
13
17
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 11
3
23%
3
18%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
4
24%
31-45
2
15%
4
24%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
6
35%
76-90
Результаты последних матчей
Херенвен
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Херенвен - Волендам 2:0 Валвейк - Херенвен 0:0 Эксельсиор - Херенвен 1:1 Гент - Херенвен 4:1
Генк - Херенвен 3:1 Херенвен - Камбюр 2:1 Эксельсиор - Херенвен 0:1 Херенвен - Утрехт 1:2 Волендам - Херенвен 1:3 Хоек - Херенвен 2:4 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 1:1 Херенвен - ПСВ 0:1 Эммен - Херенвен 0:0 Херенвен - Твенте 2:1 Аякс - Херенвен 5:0 Херенвен - НЕК Неймеген 0:0 Херенвен - Фортуна Ситтард 2:1 Витесс - Херенвен 0:4 Фейеноорд - Херенвен 0:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:4 АЗ Алкмаар - Витесс 1:1 Аталанта - АЗ Алкмаар 0:1 Валенсия - АЗ Алкмаар 1:3
ПСВ - АЗ Алкмаар 0:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 3:1 АЗ Алкмаар - Днепр-1 2:1 АЗ Алкмаар - Волендам 2:1 Вадуц - АЗ Алкмаар 1:2 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 1:3 Аполлон - АЗ Алкмаар 1:0 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Аполлон 3:2 Гронинген - АЗ Алкмаар 1:4 АЗ Алкмаар - Аякс 2:1 АЗ Алкмаар - Вадуц 4:1 АЗ Алкмаар - Твенте 1:1 Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1 Эммен - АЗ Алкмаар 0:3
Результаты матчей
Херенвен
АЗ Алкмаар
Точный счет
2:1
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
Точный счет
0:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
5 раз 33%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Херенвен
АЗ Алкмаар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
26
44
26
35
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
510
78
213
312
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|4
|1
|36 - 14
|34
|2.
|1:0
|16
|10
|3
|3
|27 - 17
|33
|3.
|15
|9
|4
|2
|45 - 18
|31
|4.
|15
|10
|1
|4
|42 - 20
|31
|5.
|15
|9
|3
|3
|26 - 9
|30
|6.
|15
|7
|4
|4
|24 - 22
|25
|7.
|15
|7
|4
|4
|25 - 16
|25
|8.
|0:1
|16
|6
|6
|4
|16 - 14
|24
|9.
|0:0
|16
|4
|7
|5
|25 - 28
|19
|10.
|15
|3
|9
|3
|20 - 17
|18
|11.
|15
|4
|6
|5
|23 - 24
|18
|12.
|15
|5
|1
|9
|17 - 37
|16
|13.
|15
|4
|3
|8
|18 - 27
|15
|14.
|15
|3
|5
|7
|18 - 31
|14
|15.
|15
|3
|3
|9
|17 - 30
|12
|16.
|15
|2
|5
|8
|13 - 29
|11
|17.
|0:0
|16
|2
|4
|10
|16 - 39
|10
|18.
|15
|2
|2
|11
|9 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|21 - 2
|22
|2.
|8
|6
|1
|1
|25 - 7
|19
|3.
|7
|5
|2
|0
|16 - 2
|17
|4.
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|5.
|7
|4
|2
|1
|26 - 7
|14
|6.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|18 - 13
|12
|7.
|1:0
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|8.
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|9.
|7
|4
|0
|3
|9 - 11
|12
|10.
|0:1
|8
|3
|2
|3
|7 - 7
|11
|11.
|8
|2
|3
|3
|13 - 14
|9
|12.
|8
|1
|6
|1
|14 - 10
|9
|13.
|7
|1
|5
|1
|8 - 10
|8
|14.
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|15.
|7
|2
|1
|4
|12 - 15
|7
|16.
|7
|1
|2
|4
|8 - 19
|5
|17.
|0:0
|8
|1
|1
|6
|7 - 20
|4
|18.
|8
|1
|0
|7
|3 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|9
|7
|0
|2
|17 - 9
|21
|2.
|8
|5
|2
|1
|20 - 12
|17
|3.
|8
|5
|2
|1
|19 - 11
|17
|4.
|0:1
|8
|3
|4
|1
|9 - 7
|13
|5.
|7
|4
|1
|2
|16 - 15
|13
|6.
|7
|4
|0
|3
|17 - 13
|12
|7.
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|8.
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|12.
|7
|2
|2
|3
|9 - 13
|8
|13.
|0:0
|8
|1
|4
|3
|7 - 15
|7
|14.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|9 - 19
|6
|15.
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|16.
|8
|1
|2
|5
|5 - 15
|5
|17.
|8
|1
|1
|6
|8 - 26
|4
|18.
|8
|1
|0
|7
|5 - 19
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|9 (12)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|8 (3)
|ПСВ
|Симонс Хави
|8 (3)
|Аякс
|Бробби Брайан
|8 (2)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|8 (2)
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|6
|Херенвен
|Хайе Том
|6
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Твенте
|Проппер Робин
|5
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|5