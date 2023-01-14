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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Гозубуик Сердар
Херенвен
0:1
Первый тайм: 44'
АЗ Алкмаар
0'
0:1
33' Гол
Де Вит Дани

Ход матча

33'
0:1
Де Вит Дани
(Одгор Йенс)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Херенвен
Ничья
АЗ Алкмаар
3.30
5.60
2.22
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
44
Нопперт
Андрис
27
Ван
Эвейк
Милан
3
Ван
Акен
Йост
5
Бохневич
Павел
7
Кёлерт
Матс
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
19
Ольссон
Симон
11
Ван
Амерсфоорт
Пелле
9
Сарр
Амин
17
Ван
Хойдонк
Сидней
12
Верхюлст
Хоби
2
Сугавара
Юкинари
3
Хацидиакос
Пантелис
31
Бёкема
Сэм
5
Керкез
Милош
8
Класи
Йорди
6
Рейндерс
Тиджани
7
Одгор
Йенс
10
Де
Вит
Дани
11
Карлссон
Йеспер
III
9
Павлидис
Вангелис
Херенвен
4-2-3-1
АЗ Алкмаар
4-2-3-1

История личных встреч

Херенвен
АЗ Алкмаар

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.3%
15.4%
12 побед 2 ничьи 0 побед

24 матча

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 15 побед

Второй тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 16 побед

37 матчей

32.4%
13.5%
54.1%
12 побед 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

24.3%
35.1%
40.6%
9 побед 13 ничьих 15 побед

Второй тайм

32.4%
24.3%
43.3%
12 побед 9 ничьих 16 побед

История матчей

EEP
2:0
EEP
3:2
Э
2:1
Э
1:3
Э
3:1
Э
0:3
Э
1:2
Э
2:4
Э
0:2
Э
2:3
Э
3:1
Э
1:2
Э
1:2
К
1:0
Э
2:2
Э
4:2
Э
3:1
Э
5:2
Э
0:1
Э
1:0
Э
3:0
Э
1:5
К
2:2
Э
4:2
Э
0:4
Э
0:0
Э
3:3
Э
5:1
Э
0:2
Э
2:2
Э
4:1
Э
0:2
С
1:5
ПЛ
3:1
ПЛ
3:3
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

34
29

Голов в среднем за матч

1.89
1.53

Среднее время на гол

47
58

Всего голов

38
39

Голов в среднем за матч

2
2.17

Среднее время на гол

45
41

Всего голов

72
68

Голов в среднем за матч

1.95
1.84

Тотал матчей

2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
32
Больше 86%
Меньше 14%
5
28
Больше 76%
Меньше 24%
9
22
Больше 59%
Меньше 41%
15
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

46
48

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Хойдонк Сидней 6 0.38
Сарр Амин 3 0.19
Ван Эвейк Милан 3 0.19
Тахири Анас 1 0.06
Кёлерт Матс 1 0.06
Хайе Том 1 0.06
Бохневич Павел 1 0.06
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Одгор Йенс 6 0.38
Павлидис Вангелис 4 (1) 0.25
Де Вит Дани 4 0.25
Рейндерс Тиджани 2 0.13
Сугавара Юкинари 2 0.13
Карлссон Йеспер III 2 0.13
Ван Бредероде Мирон 2 0.13
Керкез Милош 2 0.13
Класи Йорди 1 0.06
Лахдо Майкель 1 0.06
Де Вит Меес 1 0.06
Хацидиакос Пантелис 0 0
Витри Аслак Фонн 0 0
Эвьен Хэкон 0 0
Копмейнерс Пер 0 0
Бараси Юсуф 0 0

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайе Том 6 0
Тахири Анас 4 0
Ван Бик Свен 2 0
Бохневич Павел 2 0
Ван Хойдонк Сидней 2 0
Ван Оттеле Сюб 2 0
Колассен Антуан 2 0
Халилович Тибор 0 1
Ван Акен Йост 1 0
Нопперт Андрис 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Кайб Рами 1 0
Ольссон Симон 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Вит Дани 3 1
Класи Йорди 4 0
Керкез Милош 4 0
Бёкема Сэм 2 0
Де Вит Меес 2 0
Сугавара Юкинари 2 0
Инди Мартинс 1 0
Базур Рихедли 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Одгор Йенс 1 0
Эвьен Хэкон 1 0
Рейндерс Тиджани 1 0
Карлссон Йеспер III 1 0

Результаты матчей

Херенвен
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
АЗ Алкмаар
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

1
2
Херенвен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
АЗ Алкмаар
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

9
9
Херенвен
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
73% (11)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
АЗ Алкмаар
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

8
7

Волевые поражения

10
11

Голы по времени матча

Забито

7
16
6 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 7
0
0%
2
13%
1-15
2
29%
4
25%
16-30
4
57%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
1
14%
2
13%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
33%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
3
33%
76-90

Забито

9
10
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
1
11%
3
30%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
3
33%
2
20%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
2
29%
3
38%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
38%
76-90

Забито

16
26
9 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 11
7 Не забивали 0
1
6%
2
8%
1-15
3
19%
6
23%
16-30
5
31%
6
23%
31-45
2
13%
4
15%
46-60
1
6%
4
15%
61-75
4
25%
4
15%
76-90

Пропущено

13
17
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 11
3
23%
3
18%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
4
24%
31-45
2
15%
4
24%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Херенвен - Волендам 2:0 Валвейк - Херенвен 0:0 Эксельсиор - Херенвен 1:1 Гент - Херенвен 4:1
Генк - Херенвен 3:1 Херенвен - Камбюр 2:1 Эксельсиор - Херенвен 0:1 Херенвен - Утрехт 1:2 Волендам - Херенвен 1:3 Хоек - Херенвен 2:4 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 1:1 Херенвен - ПСВ 0:1 Эммен - Херенвен 0:0 Херенвен - Твенте 2:1 Аякс - Херенвен 5:0 Херенвен - НЕК Неймеген 0:0 Херенвен - Фортуна Ситтард 2:1 Витесс - Херенвен 0:4 Фейеноорд - Херенвен 0:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:4 АЗ Алкмаар - Витесс 1:1 Аталанта - АЗ Алкмаар 0:1 Валенсия - АЗ Алкмаар 1:3
ПСВ - АЗ Алкмаар 0:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 3:1 АЗ Алкмаар - Днепр-1 2:1 АЗ Алкмаар - Волендам 2:1 Вадуц - АЗ Алкмаар 1:2 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 1:3 Аполлон - АЗ Алкмаар 1:0 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Аполлон 3:2 Гронинген - АЗ Алкмаар 1:4 АЗ Алкмаар - Аякс 2:1 АЗ Алкмаар - Вадуц 4:1 АЗ Алкмаар - Твенте 1:1 Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1 Эммен - АЗ Алкмаар 0:3

Результаты матчей

Херенвен
АЗ Алкмаар

Точный счет

2:1
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%

Точный счет

0:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
5 раз 33%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Херенвен
АЗ Алкмаар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
2
6
1.5
4
4
2
6
2.5
3
5
1
7
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
5
10
1.5
7
8
2
13
2.5
3
12
1
14
3.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 15 10 4 1 36 - 14 34
2.
АЗ Алкмаар
 1:0 16 10 3 3 27 - 17 33
3.
Аякс
 15 9 4 2 45 - 18 31
4.
ПСВ
 15 10 1 4 42 - 20 31
5.
Твенте
 15 9 3 3 26 - 9 30
6.
Утрехт
 15 7 4 4 24 - 22 25
7.
Спарта Роттердам
 15 7 4 4 25 - 16 25
8.
Херенвен
 0:1 16 6 6 4 16 - 14 24
9.
Валвейк
 0:0 16 4 7 5 25 - 28 19
10.
НЕК Неймеген
 15 3 9 3 20 - 17 18
11.
Гоу Эхед Иглс
 15 4 6 5 23 - 24 18
12.
Эксельсиор
 15 5 1 9 17 - 37 16
13.
Фортуна Ситтард
 15 4 3 8 18 - 27 15
14.
Витесс
 15 3 5 7 18 - 31 14
15.
Гронинген
 15 3 3 9 17 - 30 12
16.
Эммен
 15 2 5 8 13 - 29 11
17.
Волендам
 0:0 16 2 4 10 16 - 39 10
18.
Камбюр
 15 2 2 11 9 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Твенте
 8 7 1 0 21 - 2 22
2.
ПСВ
 8 6 1 1 25 - 7 19
3.
Фейеноорд
 7 5 2 0 16 - 2 17
4.
Спарта Роттердам
 8 5 1 2 17 - 8 16
5.
Аякс
 7 4 2 1 26 - 7 14
6.
Валвейк
 0:0 8 3 3 2 18 - 13 12
7.
АЗ Алкмаар
 1:0 7 3 3 1 10 - 8 12
8.
Утрехт
 8 3 3 2 8 - 7 12
9.
Эксельсиор
 7 4 0 3 9 - 11 12
10.
Херенвен
 0:1 8 3 2 3 7 - 7 11
11.
Гоу Эхед Иглс
 8 2 3 3 13 - 14 9
12.
НЕК Неймеген
 8 1 6 1 14 - 10 9
13.
Эммен
 7 1 5 1 8 - 10 8
14.
Фортуна Ситтард
 8 2 1 5 9 - 14 7
15.
Гронинген
 7 2 1 4 12 - 15 7
16.
Витесс
 7 1 2 4 8 - 19 5
17.
Волендам
 0:0 8 1 1 6 7 - 20 4
18.
Камбюр
 8 1 0 7 3 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 1:0 9 7 0 2 17 - 9 21
2.
Фейеноорд
 8 5 2 1 20 - 12 17
3.
Аякс
 8 5 2 1 19 - 11 17
4.
Херенвен
 0:1 8 3 4 1 9 - 7 13
5.
Утрехт
 7 4 1 2 16 - 15 13
6.
ПСВ
 7 4 0 3 17 - 13 12
7.
Спарта Роттердам
 7 2 3 2 8 - 8 9
8.
Гоу Эхед Иглс
 7 2 3 2 10 - 10 9
9.
НЕК Неймеген
 7 2 3 2 6 - 7 9
10.
Витесс
 8 2 3 3 10 - 12 9
11.
Твенте
 7 2 2 3 5 - 7 8
12.
Фортуна Ситтард
 7 2 2 3 9 - 13 8
13.
Валвейк
 0:0 8 1 4 3 7 - 15 7
14.
Волендам
 0:0 8 1 3 4 9 - 19 6
15.
Камбюр
 7 1 2 4 6 - 13 5
16.
Гронинген
 8 1 2 5 5 - 15 5
17.
Эксельсиор
 8 1 1 6 8 - 26 4
18.
Эммен
 8 1 0 7 5 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (12)
Аякс Бергвейн Стевен 8 (3)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 6
Херенвен Хайе Том 6
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Твенте Проппер Робин 5
Витесс Виттек Максимилиан 5
Весь список
  • 42'
    Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
  • 42'
    Сарр Амин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 42'
    Хацидиакос Пантелис успешно блокирует удар.
  • 42'
    Сарр Амин нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 42'
    Сарр Амин пробует нанести удар издали, но Хобие Верхулст держит все под контролем
  • 42'
    Херенвен пытается что-то создать.
  • 41'
    Сарр Амин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 41'
    Сарр Амин ослабляет давление, выбив мяч.
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Херенвен
    Ничья
    АЗ Алкмаар
    3.30
    5.60
    2.22
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